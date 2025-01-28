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HeadHunter Group Job.ru Джоб.Ру



28.01.2025 55% работодателей считают, что в 2024 г. подбирать сотрудников было сложнее, чем в предыдущие годы 1
17.12.2020 «Актион-МЦФЭР» запустил первый акселератор для проектов и специалистов корпоративного обучения 1
24.11.2020 HeadHunter поглощает крупного конкурента за 3,5 миллиарда 1
08.07.2020 Рассекречена сумма, которую Сбербанк заплатил за сервис Rabota.ru 1
01.04.2019 Сбербанк купил Rabota.ru и ворвался на рынок, где не осталось места 1
08.11.2018 Headhunter перешел на цифровое управление товарными знаками на платформе «Онлайн патент» 1
16.01.2018 Headhunter может провести IPO в США 1
27.12.2017 HeadHunter покупает старейший сайт вакансий job.ru, чтобы его уничтожить 1
17.12.2015 Цифровой трансформации в России способствуют сотрудники всех возрастов 1
12.03.2015 «Яндекс» создал приложение для поиска работы без резюме 1
17.11.2014 Анна Имас покидает пост гендиректора Job.ru 1
11.04.2014 В чем особенность ИТ-аутсорсинга в России? 1
22.07.2013 Анна Имас назначена гендиректором Job.ru 1
04.12.2012 Zgate 4.0 оснащен аналитическим модулем для создания отчетов с любым уровнем детализации 1
02.10.2012 Job.ru отделился от «Пронто Медиа Холдинга» 1
07.09.2011 Рекламу в соцсети «ВКонтакте» можно оплачивать «Яндекс.Деньгами» 1
24.03.2011 Рекрутинговый портал Job.ru интегрировался с Facebook 1
03.03.2011 В медиахолдинге «Пронто-Москва» назначен новый генеральный директор 1
21.10.2009 11% молодых россиян искали работу в Сети 1
16.05.2008 Google и Job.ru провели исследование рынка труда в Рунете 1
07.02.2008 Job.ru обновился 1
19.12.2007 Job.ru запустил виртуальный «кабинет» для работодателей 1
19.12.2007 РБК вышел на рынок «узкого» поиска 1
11.12.2007 Job.ru представляет «Кабинет соискателя» 1
05.12.2007 Job.ru запустил новый поисковый модуль 1
09.10.2007 «100Работ»: новый сервис ищет по всем вакансиям Рунета 1
27.09.2007 Второе «рождение» Job.ru: тотальное обновление 1
09.01.2007 Турецкий издательский дом покупает www.job.ru 1
05.04.2005 ERP-консультантам в России не нравится зарплата 1

Публикаций - 29, упоминаний - 29

HeadHunter Group и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7356 5
VK - Mail.ru Group 3456 4
МегаФон 8835 3
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 2
Цифровые активы 119 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3912 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8749 2
Broadcom - VMware 2363 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 1
HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 51 1
RDV IT - РДВ-Софт - РДВ Автоматизация 2 1
Meta Platforms - Facebook 4440 1
Softline - Софтлайн 2818 1
Diasoft - Диасофт 872 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 376 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 1
ICL ГК 381 1
Google LLC 11786 1
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 1
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 89 1
Сбер - Сбербанк Деловая среда 93 1
DEAC - Digitalas Ekonomikas Attistibas Cenreg 43 1
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 68 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12595 1
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 255 1
Microsoft Corporation 24635 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 842 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 675 1
Цифра ГК 2431 1
АФК Система ПАО 1797 1
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 121 1
Актион МЦФЭР 56 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 119 1
Toshiba Europe GmbH - TEE - Toshiba Electronics Europe - TME - Toshiba Memory Europe - Toshiba Computer Systems 173 1
Онлайн патент - Online Patent 17 1
Telegram Group 1996 1
Актион 360 5 1
ВымпелКом ОЦО - Объединенный центр обслуживания 7 1
Агава КБ 31 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 438 9
Superjob - Суперджоб 508 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7324 5
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1092 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 811 3
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 47 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 721 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2805 2
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 89 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 577 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2727 2
DST Global - Digital Sky Technologies 220 2
КонсультантПлюс 134 2
ГПБ - Газпромбанк 1085 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1631 1
ПромСвязьКапитал 83 1
Shiptor - Экспресс Парсел Сервис 6 1
Uber 331 1
Зарплата.ру 19 1
Альфа-Банк 1771 1
IKEA - ИКЕА 155 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 171 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2352 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
РДВ-медиа-групп 5 1
L’Oreal 57 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Dogan Yayin Holding - Doğan Media Group 5 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 1
Актион ГК 17 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2183 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3333 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1966 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3049 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 153 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 41 1
Федеральное собрание Российской Федерации 303 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1057 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50522 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24154 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10512 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2477 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4488 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66115 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5355 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11145 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4867 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2906 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2901 2
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1202 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2793 1
Classified - Классифайд - Доски объявлений - ресурс с объявлениями от физических и юридических лиц с предложениями по темам 74 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1897 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11063 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6668 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3315 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1290 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13939 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12533 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8568 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15733 1
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1327 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 232 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6780 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25380 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15894 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21156 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1564 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27874 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29714 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6676 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1743 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3791 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12754 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1957 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5037 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1078 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 112 8
Яндекс.Маркет 939 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 920 2
Jooble.org 3 1
Google Picasa Web Albums 156 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 827 1
Google YouTube - Видеохостинг 2750 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 622 1
Google AdWords - Google Ads - Google Display Network 127 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 283 1
Zecurion Reports 6 1
Zecurion Zgate DLP Traffic Control 42 1
Apple iPhone 6 4862 1
Microsoft Office 3737 1
Google Android 14005 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Google Play - Google Store - Android Market 3292 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7087 1
Google News - Google Play Newsstand - новостной агрегатор 67 1
ВымпелКом - Билайн - БиОнЛайн - BeeOnline 83 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 106 1
Яндекс.Вертикали - Яндекс.Работа 26 1
Яндекс.Поиск - поисковая система и интернет-портал 28 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 585 1
Актион МЦФЭР - Актион акселератор 2 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 238 1
Делицын Леонид 128 3
Имас Анна 6 3
Таврин Иван 117 2
Вировиц Юрий 7 2
Фролкин Михаил 17 2
Мильнер Юрий 134 2
Куракин Алексей 7 2
Орехов Сергей 2 2
Дуров Павел 292 1
Голубцов Олег 8 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 441 1
Kayne Anderson Rudnick 4 1
Машков Валентин 3 1
Василенко Александр 89 1
Вагизов Руслан 25 1
Жуков Михаил 39 1
Раевский Алексей 76 1
Аншина Марина 78 1
Саввин Антон 18 1
Габриэль Владимир 10 1
Герасимов Александр 43 1
Медведев Дмитрий 1654 1
Грибанов Юрий 30 1
Брагин Павел 23 1
Васильев Евгений 119 1
Прохоренко Дмитрий 7 1
Носик Антон 106 1
Спирков Станислав 5 1
Журавлева Наталья 5 1
Деревлева Марина 1 1
Сторожев Сергей 2 1
Малин Дмитрий 6 1
Ужакина Юлия 2 1
Полтарацкая Юлия 2 1
Донников Юрий 2 1
Иванова Надежда 2 1
Смолов Сергей 6 1
Акиншина Алина 7 1
Зацепин Дмитрий 2 1
Витальева Вера 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144444 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43211 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52133 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14121 5
Нидерланды 3519 4
Россия - УФО - Екатеринбург 3947 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2943 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1264 1
Россия - СФО - Новосибирск 4299 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2455 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1030 1
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 170 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17394 1
Европа 21775 1
Нидерланды - Амстердам 607 1
Великобритания - Лондон 2387 1
Латвия - Рига 96 1
Украина 7613 1
Беларусь - Белоруссия 5671 1
Грузия 1241 1
Турция - Турецкая республика 2354 1
Кипр - Республика 550 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 706 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13524 12
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2299 9
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3488 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48048 7
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2810 4
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1952 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4479 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16311 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7493 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6172 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10948 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5978 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6951 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1878 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1630 2
Фондовая биржа - SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 72 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5766 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2922 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 93 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4668 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5978 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 657 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 276 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18491 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29075 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1191 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6066 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1550 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51083 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 166 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 522 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Blue-collar worker - Синий воротничок 29 1
Энергетика - Energy - Energetically 5088 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7843 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6706 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 380 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 291 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2106 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1233 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2265 1
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 11
Из рук в руки - irr.ru 65 8
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5911 1
Shkulev Media Holding - Шкулёв Медиа Холдинг - ранее Hachette Filipacchi Shkulev - Hearst Shkulev - Хеарст Шкулев Медиа - ИнтерМедиаГруп 24 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 997 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11245 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
Российская газета 271 1
Главбух 11 1
Gartner - Гартнер 3556 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 192 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8134 1
Росатом Университет - Корпоративная академия Росатома АНО 6 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 81 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Google Zeitgeist 12 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337085, в очереди разбора - 771953.
Создано именных указателей - 167035.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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