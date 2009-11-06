Валовой доход Check Point в третьем квартале 2009 г. увеличился на 17% Компания Check Point Software Technologies сообщила результаты финансовой деятельности в третьем квартале 2009 г., который завершился 30 сентября. Валовой доход компании составил $233,6 млн, что на 17% больше по сравнению с $199,7 млн в третьем квартале 2008 г. Операционный доход (ГААП) достиг отметки в 105,5 млн, что на 17% больше по сра

Валовая прибыль Foxconn за первые полгода упала В 1 половине этого года валовая прибыль Foxconn Electronics (зарегистрированная торговая марка компании Hon Hai Precision Industry) составила 5,85%, что на 1,19 процентных пункта меньше по сравнению с аналогичным пери

Валовой доход France Telecom с начала года вырос на 21,6% и достиг $20,75 млрд. Компания France Telecom cообщила о результатах финансовой деятельности за первые девять месяцев года. Валовой доход компании по сравнению с таким же периодом прошлого года вырос на 21,6% и составил 23,95 млрд. евро ($20,75 млрд.). Прирост доходов компания объясняет значительным ростом продаж ус

Валовой доход Globe Telecom за 2 квартал вырос на 130% Globe Telecom Inc. объявила сегодня результаты 2-го финансового квартала. Чистая прибыль компании составила 286 млн. песо ($1=44.902 песо), во 2-м квартале 1999 г. прибыль составляла 183.5 млн. песо. Валовой доход составил 4.99 млрд. песо, что на 130% превышает его значение за 2 квартал 1999 г. Величина прибыли на акцию составила 0.86 песо, что на 34% выше, чем во 2-м квартале 1999 г.

По прогнозам тайваньской Compal Group, ее валовой доход в 2000 г. составит $3.2 млрд. , персональных органайзеров и мобильных телефонов. В 2000 г. в холдинге Compal Group рассчитывают получить $3.2 млрд. валового дохода и более $290 млн. прибыли. В компании рассчитывают, что в 2004 г. валовой доход составит более $9 млрд., включая $6.5 млрд. от Compal, $1.6 млрд. от Vacom Wireless и $1 млрд. от Tonpal.

Валовой доход Storage Technology во 2-м квартале снизился до $512.5 млн. т, произведенных в рамках реструктуризации, чистая прибыль составила $651,000 или 1 цент на акцию. За второй квартал прошлого года компания понесла убыток в размере $38.5 млн. или 38 центов на акцию. Валовой доход Storage Technology за этот период снизился с $654.4 млн. до $512.5 млн.