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Gross profit Валовая прибыль разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги
СОБЫТИЯ
|06.11.2009
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Валовой доход Check Point в третьем квартале 2009 г. увеличился на 17%
Компания Check Point Software Technologies сообщила результаты финансовой деятельности в третьем квартале 2009 г., который завершился 30 сентября. Валовой доход компании составил $233,6 млн, что на 17% больше по сравнению с $199,7 млн в третьем квартале 2008 г. Операционный доход (ГААП) достиг отметки в 105,5 млн, что на 17% больше по сра
|19.02.2007
|Валовой доход «Таттелеком» вырос на 9,1%
|06.09.2005
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Валовая прибыль Foxconn за первые полгода упала
В 1 половине этого года валовая прибыль Foxconn Electronics (зарегистрированная торговая марка компании Hon Hai Precision Industry) составила 5,85%, что на 1,19 процентных пункта меньше по сравнению с аналогичным пери
|08.11.2000
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Валовой доход France Telecom с начала года вырос на 21,6% и достиг $20,75 млрд.
Компания France Telecom cообщила о результатах финансовой деятельности за первые девять месяцев года. Валовой доход компании по сравнению с таким же периодом прошлого года вырос на 21,6% и составил 23,95 млрд. евро ($20,75 млрд.). Прирост доходов компания объясняет значительным ростом продаж ус
|11.08.2000
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Валовой доход Globe Telecom за 2 квартал вырос на 130%
Globe Telecom Inc. объявила сегодня результаты 2-го финансового квартала. Чистая прибыль компании составила 286 млн. песо ($1=44.902 песо), во 2-м квартале 1999 г. прибыль составляла 183.5 млн. песо. Валовой доход составил 4.99 млрд. песо, что на 130% превышает его значение за 2 квартал 1999 г. Величина прибыли на акцию составила 0.86 песо, что на 34% выше, чем во 2-м квартале 1999 г.
|09.08.2000
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По прогнозам тайваньской Compal Group, ее валовой доход в 2000 г. составит $3.2 млрд.
, персональных органайзеров и мобильных телефонов. В 2000 г. в холдинге Compal Group рассчитывают получить $3.2 млрд. валового дохода и более $290 млн. прибыли. В компании рассчитывают, что в 2004 г. валовой доход составит более $9 млрд., включая $6.5 млрд. от Compal, $1.6 млрд. от Vacom Wireless и $1 млрд. от Tonpal.
|01.08.2000
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Валовой доход Storage Technology во 2-м квартале снизился до $512.5 млн.
т, произведенных в рамках реструктуризации, чистая прибыль составила $651,000 или 1 цент на акцию. За второй квартал прошлого года компания понесла убыток в размере $38.5 млн. или 38 центов на акцию. Валовой доход Storage Technology за этот период снизился с $654.4 млн. до $512.5 млн.
|26.07.2000
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Валовой доход германской Infineon за третий квартал составил 1.83 млрд. евро.
Компания Infineon Technologies AG, один из мировых лидеров по производству полупроводников, объявила финансовые результаты за третий квартал 2000 г. Валовой доход составил 1.83 млрд. евро, что на 67% выше прошлогоднего показателя и на 19% больше значения предыдущего квартала. Такой рост доходов в компании объясняют возросшим спросом на комм
Gross profit и организации, системы, технологии, персоны:
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