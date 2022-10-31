Positive Technologies объявила итоги SPO 1

Positive Technologies вышла на биржу в обход санкций и получила оценку 60 миллиардов 1

Softline объявляет о высоких результатах за первое полугодие 2021 года 2

Выручка Xiaomi превысила 78 млрд юаней по итогам III квартала 2021 года 1

Softline купил создателя российского военного Linux 1

Легендарный российский интегратор раскрыл оценку своего бизнеса и зависимость от Microsoft 1

Выход на IPO показал цену крупнейшего каршеринга России и его доходы от штрафов пользователей 1

Взрывной рост цен на редкоземельные металлы вызовет космическое подорожание электроники во всем мире 1

Выручка Microsoft резко взлетела вопреки сокращению продаж Windows 1

Lamoda ускорила рост бизнеса в 1 квартале 2021 года 1

IBM выгонит на улицу 10 тысяч человек на фоне раскола компании 1

Xiaomi отчиталась о росте в I полугодии 2020 года 1

Xiaomi отчиталась о работе в первом квартале 2020 года 1