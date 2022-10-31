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Gross profit Валовая прибыль разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги



31.10.2022 Positive Technologies в III квартале 2022 года увеличила выручку на 171% и достигла максимальных исторических показателей рентабельности бизнеса 1
29.09.2022 Positive Technologies объявила итоги SPO 1
15.08.2022 Выручка Positive Technologies за первое полугодие 2022 выросла на 78% и составила 3,5 млрд рублей 1
16.05.2022 Смартфоны и ПК больше не нужны. Спрос на чипы для них внезапно рухнул во всем мире, особенно в Китае 1
23.03.2022 Объем продаж Positive Technologies составил 7,9 млрд рублей по итогам 2021 года 1
05.03.2022 Выручка «М.видео-Эльдорадо» выросла на 13% до 476 млрд рублей по итогам 2021 года 1
03.02.2022 Начался выпуск ПК для бизнеса на российском «военном Linux» 1
20.12.2021 Positive Technologies вышла на биржу в обход санкций и получила оценку 60 миллиардов 1
30.11.2021 Softline объявляет о высоких результатах за первое полугодие 2021 года 2
26.11.2021 Знаменитый российский дистрибьютор потратил $70 млн на покупку немецких и индийских конкурентов 1
23.11.2021 Выручка Xiaomi превысила 78 млрд юаней по итогам III квартала 2021 года 1
15.11.2021 Российский фонд получил 11-кратную отдачу от вложений в американский облачный сервис 1
12.11.2021 Gett выходит на NASDAQ и будет стоить $1 млрд 1
09.11.2021 Выручка «Роснано» за 9 месяцев 2021 года увеличилась почти в 6 раз 1
03.11.2021 Softline купил создателя российского военного Linux 1
26.10.2021 «Делимобиль» подстраховал ВТБ от неудачных инвестиций 1
19.10.2021 Легендарный российский интегратор раскрыл оценку своего бизнеса и зависимость от Microsoft 1
18.10.2021 Выход на IPO показал цену крупнейшего каршеринга России и его доходы от штрафов пользователей 1
15.09.2021 Взрывной рост цен на редкоземельные металлы вызовет космическое подорожание электроники во всем мире 1
24.08.2021 «Первый бит» представил сервис динамического ценообразования Imprice 1
28.07.2021 Выручка Microsoft резко взлетела вопреки сокращению продаж Windows 1
07.07.2021 «Ангстрем» засекретил годовые отчеты на фоне огромных убытков и гигантских исков от ВЭБа и банка «Зенит» 1
12.05.2021 Lamoda ускорила рост бизнеса в 1 квартале 2021 года 1
24.03.2021 Выручка Xiaomi за 2020 год превысила 245,9 млрд юаней 1
04.03.2021 Группа «М.Видео-Эльдорадо» увеличила скорректированную чистую прибыль на 9,3% 1
01.03.2021 В 2020 году оборот Lamoda вырос на 32,3% 1
18.12.2020 ТД «Вимос» стал первой российской DYI-сетью, использующей ИИ для ценообразования 1
26.11.2020 IBM выгонит на улицу 10 тысяч человек на фоне раскола компании 1
24.11.2020 Выручка Xiaomi за третий квартал 2020 года превысила $10,95 млрд 1
26.08.2020 Xiaomi отчиталась о росте в I полугодии 2020 года 1
21.05.2020 Убытки «Ангстрема» перевалили за миллиард, выручка упала в 2 раза 1
20.05.2020 Xiaomi отчиталась о работе в первом квартале 2020 года 1
19.05.2020 «Микрон» работает в убыток десятый год подряд 1
15.05.2020 Оборот Lamoda в первом квартале 2020 года вырос на 19,8% 1
14.05.2020 Lamoda возглавил экс-топ-менеджер «Билайна» и Tele2 1
24.03.2020 Чистая прибыль «М.Видео-Эльдорадо» выросла на 45% и достигла 11,2 млрд рублей 1
30.10.2019 AMD показала крупнейшую выручку за последние 14 лет 1
01.08.2019 Квартальная выручка AMD выросла на 20% и составила $1,53 млрд 1
26.06.2019 «Микрон» скатился в рекордные за 10 лет многомиллиардные убытки 1
01.04.2019 Сбербанк купил Rabota.ru и ворвался на рынок, где не осталось места 1

Публикаций - 248, упоминаний - 251

Gross profit упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2405 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 2
Россия - СФО - Новосибирск 3663 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
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