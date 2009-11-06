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Gross profit Валовая прибыль разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги

СОБЫТИЯ


06.11.2009 Валовой доход Check Point в третьем квартале 2009 г. увеличился на 17%

Компания Check Point Software Technologies сообщила результаты финансовой деятельности в третьем квартале 2009 г., который завершился 30 сентября. Валовой доход компании составил $233,6 млн, что на 17% больше по сравнению с $199,7 млн в третьем квартале 2008 г. Операционный доход (ГААП) достиг отметки в 105,5 млн, что на 17% больше по сра
19.02.2007 Валовой доход «Таттелеком» вырос на 9,1%
06.09.2005 Валовая прибыль Foxconn за первые полгода упала

В 1 половине этого года валовая прибыль Foxconn Electronics (зарегистрированная торговая марка компании Hon Hai Precision Industry) составила 5,85%, что на 1,19 процентных пункта меньше по сравнению с аналогичным пери
08.11.2000 Валовой доход France Telecom с начала года вырос на 21,6% и достиг $20,75 млрд.

Компания France Telecom cообщила о результатах финансовой деятельности за первые девять месяцев года. Валовой доход компании по сравнению с таким же периодом прошлого года вырос на 21,6% и составил 23,95 млрд. евро ($20,75 млрд.). Прирост доходов компания объясняет значительным ростом продаж ус
11.08.2000 Валовой доход Globe Telecom за 2 квартал вырос на 130%

Globe Telecom Inc. объявила сегодня результаты 2-го финансового квартала. Чистая прибыль компании составила 286 млн. песо ($1=44.902 песо), во 2-м квартале 1999 г. прибыль составляла 183.5 млн. песо. Валовой доход составил 4.99 млрд. песо, что на 130% превышает его значение за 2 квартал 1999 г. Величина прибыли на акцию составила 0.86 песо, что на 34% выше, чем во 2-м квартале 1999 г.
09.08.2000 По прогнозам тайваньской Compal Group, ее валовой доход в 2000 г. составит $3.2 млрд.

, персональных органайзеров и мобильных телефонов. В 2000 г. в холдинге Compal Group рассчитывают получить $3.2 млрд. валового дохода и более $290 млн. прибыли. В компании рассчитывают, что в 2004 г. валовой доход составит более $9 млрд., включая $6.5 млрд. от Compal, $1.6 млрд. от Vacom Wireless и $1 млрд. от Tonpal.
01.08.2000 Валовой доход Storage Technology во 2-м квартале снизился до $512.5 млн.

т, произведенных в рамках реструктуризации, чистая прибыль составила $651,000 или 1 цент на акцию. За второй квартал прошлого года компания понесла убыток в размере $38.5 млн. или 38 центов на акцию. Валовой доход Storage Technology за этот период снизился с $654.4 млн. до $512.5 млн.
26.07.2000 Валовой доход германской Infineon за третий квартал составил 1.83 млрд. евро.

Компания Infineon Technologies AG, один из мировых лидеров по производству полупроводников, объявила финансовые результаты за третий квартал 2000 г. Валовой доход составил 1.83 млрд. евро, что на 67% выше прошлогоднего показателя и на 19% больше значения предыдущего квартала. Такой рост доходов в компании объясняют возросшим спросом на комм

Публикаций - 424, упоминаний - 430

Gross profit и организации, системы, технологии, персоны:

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Африка - Африканский регион 3641 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 8
Бразилия - Федеративная Республика 2520 8
Европа Восточная 3138 7
Казахстан - Республика 6048 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 6
США - Калифорния 4829 6
Швеция - Королевство 3782 5
Америка Южная 884 5
Израиль 2856 5
Италия - Итальянская Республика 4508 5
Украина 7928 5
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 5
Египет - Арабская Республика 1100 5
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 5
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 5
США - Лексингтон 31 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 4
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 4
Канада 5081 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 282
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 213
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 95
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 62
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 57
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 50
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 45
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 44
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 39
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 37
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 35
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 706 31
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 31
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 29
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 23
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 23
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 22
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 20
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 20
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 19
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 19
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 18
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 17
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 16
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 14
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 14
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 13
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 13
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 12
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 376 11
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 11
Бухгалтерия - FCF - Free Cash Flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты - OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 169 11
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 11
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 8
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 8
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 8
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 44
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 10
DigiTimes - Издание 1331 10
FT - Financial Times 1296 9
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 8
Ведомости 1466 5
CNET Networks - CNET News 1643 5
The Register - The Register Hardware 1784 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 4
AP - Associated Press 2007 4
Bloomberg 1627 3
Commercial Times 110 3
Forbes - Форбс 1002 2
ZDnet 663 2
РИА Новости 1033 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
Silicon 494 2
Total Telecom 613 2
SiliconValley.com - SV.com 239 2
Mercury Center 309 2
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
Tom’s Hardware 600 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
PhoneArena 75 1
Fortune 211 1
РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
Yahoo! Finance 122 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
Fastcompany 4 1
Из рук в руки - irr.ru 73 1
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 1
Silicon.com 364 1
Thomson Financial - Thomson First Call 386 14
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 9
IDC - International Data Corporation 4975 6
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 4
INFOLine-Аналитика 78 2
Reuters Estimates 16 2
Broadpoint AmTech - American Technology & Research - American Technology Research 24 2
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
Fortune Global 500 295 2
Mercury Research 73 2
Fortune Business Insights 32 1
Needham & Company 36 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Juniper Research 131 1
Gartner - Гартнер 3658 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Рустелеком ТК 305 1
Frost & Sullivan 207 1
Fortune Global 100 142 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Gartner - Dataquest 353 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
Bear Stearns 79 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 3
Universal University - БВШД - Британская высшая школа дизайна - Британка 15 1
UK Government - NPL - National Physical Laboratory - Национальная физическая лаборатория Великобритании 5 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 64 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
DTU - Technical University of Denmark - Датский технический университет 12 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 1
ЧГУ - Череповецкий государственный университет 12 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 1
Positive Technologies - Positive Education 30 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 32
GITEX Technology - международная выставка 48 3
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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