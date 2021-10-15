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AMD EPYC
Серия микропроцессоров


15.10.2021 Из Windows 11 испарилась давно обещанная функция. Пользователи в ярости 1
13.10.2021 Первое в истории обновление для Windows 11 усугубило проблему с производительностью чипов 1
07.10.2021 Новая Windows 11 заставляет «тормозить» мощные процессоры AMD 1
05.10.2021 AMD расширяет сотрудничество с Google Cloud для обеспечения более высокой производительности приложений и повышения продуктивности бизнеса с помощью процессоров AMD EPYC™ 8
03.09.2021 Процессоры AMD Epyc обеспечат работу суперкомпьютера лаборатории Министерства энергетики США 4
01.09.2021 Cloudflare забраковала новейшие процессоры Intel из-за их колоссальной «прожорливости» 4
09.07.2021 Windows 11 получит в три раза меньше модификаций, чем Windows 10 1
30.06.2021 Intel представила новые технологии для высокопроизводительных вычислений и ИИ 2
28.06.2021 Новая Windows 11 кишит ограничениями. Пользователи утрачивают контроль над системой 1
18.06.2021 Google выбрала процессоры AMD Epyc 3 поколения для запуска первого образца виртуальной машины Tau 4
28.05.2021 Процессоры AMD Epyc ускоряют возможности высокопроизводительных вычислений в суперкомпьютере Perlmutter 3
21.05.2021 Экс-президент Intel создала процессоры лучше, чем у самой Intel, на ядрах собственной разработки. Их купят Microsoft и создатели TikTok 1
06.05.2021 Создан первый в мире процессор с топологией 2 нм 1
12.04.2021 Lenovo начала без предупреждения привязывать процессоры к «железу». Отвязать их невозможно 6
07.04.2021 Intel представила процессоры Xeon Scalable 3 поколения 1
29.03.2021 Hewlett Packard Enterprise представила серверы на базе процессоров AMD EPYC 13
24.03.2021 Intel раскрыла свою стратегию по восстанию из мертвых 1
23.03.2021 Google переманила ветерана Intel с 20-летним стажем, чтобы строить собственные процессоры 1
23.03.2021 Экс-президент Intel создала процессор круче, чем Intel и AMD 1
18.03.2021 Dell Technologies представила новое поколение серверов PowerEdge 3
16.03.2021 AMD выпустила «самые производительные в мире» серверные процессоры дешевле Intel 2
05.03.2021 AMD и HPE Cray создали суперкомпьютер для Швеции 2
08.02.2021 Серверы Lenovo ThinkSystem станут платформой самого мощного суперкомпьютера Нидерландов 2
08.12.2020 NASA применило суперкомпьютер на базе технологий HPE для подготовки полета человека на Луну 1
04.12.2020 Процессоры AMD Epyc и Radeon Pro стали основой нового инстанса AWS 7
20.11.2020 AMD выпустила ускоритель HPC для научных исследований 2
17.11.2020 Asus представила сервер высокой плотности 2U для шести узлов на процессорах EPYC 7002 3
23.10.2020 HPE выиграла контракт на сумму более $160 млн на создание одного из самых мощных суперкомпьютеров в мире 3
07.10.2020 Intel запустила завод 10 нм процессоров, который строила 10 лет, но все равно отстает от AMD 1
06.10.2020 Fujitsu представила новые серверы с поддержкой графических процессоров Nvidia 1
15.09.2020 AMD, Gigabyte и Northern Data AG объединяют усилия для реализации проекта по созданию высокопроизводительных вычислительных систем 2
10.09.2020 AMD объявила «Красный октябрь»: Скоро выйдут процессоры, которым у Intel даже близко нет аналогов 2
23.07.2020 AMD впервые в истории обогнала Intel по цене акций 2
17.07.2020 AMD и Google Cloud запустили бета-версию Confidential Virtual Machines 8
17.07.2020 Господство Intel рушится на глазах. У компании новые проблемы с мобильными и серверными процессорами 1
14.07.2020 Внезапная революция в мире полупроводников: 2-нанометровая топология почти готова 1
07.07.2020 НТЦ ИТ «РОСА» представил ROSA Virtualization 2.0 1
03.07.2020 Asus представила сервер ESC4000A-E10 с Nvidia A100 1
23.06.2020 Суперкомпьютер на процессорах ARM впервые в истории стал самым быстрым на Земле 1
09.06.2020 Nvidia интегрировала процессоры AMD EPYC в системы DGX A100 6

Публикаций - 87, упоминаний - 357

AMD EPYC упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

AMD - Advanced Micro Devices 1676 50
Intel Corporation 4186 25
Microsoft Corporation 11110 18
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 18
Lenovo Group 1638 13
Nvidia Corp 2028 12
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 300 11
Apple Inc - Эппл Рус 7713 11
Samsung Electronics 5686 10
Dell EMC 2411 9
IBM 3546 8
Dell Technologies 133 7
Twitter 2204 5
Google LLC 7158 5
HP Inc. 2920 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 1214 4
Cray 50 4
Qualcomm Technologies 1003 4
VMware 1829 4
Huawei 2731 4
Supermicro 65 3
Gigabyte Technology 135 3
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 57 3
Hygon 2 2
ServiceNow 49 2
Altera 21 2
MSI - Micro-Star International 277 2
THATIC - Tianjin Haiguang Advanced Technology Investment Co. Ltd 3 2
Fujitsu 743 2
Acer Group 1366 2
Broadcom Inc 197 2
Ampere Computing 16 2
Nutanix 70 2
Raytheon 20 1
Intel CCG - Intel Client Computing Group 17 1
TI - Texas Instruments Incorporated 211 1
VMware Global Services 1 1
AMD Radeon Technology Group 12 1
Cloudera 49 1
MapR 8 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
eBay Inc 531 1
Почта России ПАО 1574 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Tesla Motors 241 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 44 1
GlobalFoundries - GF 67 1
Jaguar Cars 59 1
GSK - GlaxoSmithKline - Глаксосмитклайн 4 1
NASA Kennedy Space Center - Космический центр Кеннеди 2 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 30 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 153 1
ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 5 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 29 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 32 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 6 1
ATOM - Accelerating Therapeutics for Opportunities in Medicine 1 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 18
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 231 16
DDR - Double data rate 1071 14
ARM64 - Архитектура процессора 1019 7
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 5
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 208 4
HBM - High Bandwidth Memory - Высокопроизводительный интерфейс ОЗУ для DRAM с многослойной компоновкой кристаллов в микросборке 30 4
TDP - Thermal Design Power - Требования к системе охлаждения процессора 109 4
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 4
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 266 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 3
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2971 2
Single precision - Число одинарной точности - FP32 - Операции с одинарной точностью 21 2
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 81 2
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 345 2
Double precision - Число двойной точности - FP64 5 2
OpenMP - Open Multi-Processing - открытый стандарт распараллеливания программ на языках Си, Си++ и Фортран 11 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1213 2
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура 78 2
Chipset - Чипсет - набор микросхем 4 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 1
FPGA - Field-programmable gate array - Программируемая логическая матрица 38 1
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 1 1
CLI - Command Line Interface - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 40 1
GAAFET - Gate-All-Around Field-Effect Transistor - Транзистор с горизонтальным расположением каналов и круговым затвором 2 1
DLC - Direct Liquid Cooling 3 1
ARM - Advanced RISC Machine 225 1
ASIC - application-specific integrated circuit - интегральные микросхемы специального назначения 40 1
SDDC - Software Defined Data Center - Программно-определяемые ЦОД 44 1
DIMM - Dual In-line Memory Module - Двухсторонний модуль памяти - Форм-фактор модулей памяти DRAM 49 1
SMT - Simultaneous multi-threading - Одновременное многопоточное процессорное выполнение функций 11 1
EDA - Electronic design automation - Автоматизация проектирования электронных устройств 26 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure 24 1
SPICE - Simple Protocol for Independent Computing Environments - «Простой протокол для независимой вычислительной среды» 17 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 228 19
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 76 18
Intel x86 - Архитектура процессора 992 13
Nvidia GeForce GTX 2071 12
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 506 12
Microsoft Windows 10 6652 9
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 42 8
AMD Radeon Instinct MI - Серия видеокарт 14 8
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 323 8
AMD Ryzen Threadripper - Серия микропроцессоров 35 8
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 90 7
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 73 6
AMD Radeon RX Vega - Серия видеокарт 65 5
AMD EPYC Rome - серия серверных процессоров 14 5
Microsoft Azure 1171 5
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 31 5
Linux OS 4265 5
IBM Cloud 84 4
HPE ProLiant DL - Серия серверов 17 4
HPE Apollo 11 4
Java - Язык программирования 1178 3
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 3
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 69 3
AMD RDNA - AMD Radeon DNA 15 3
Intel Xeon Scalable Purley - Масштабируемые микропроцессоры 98 3
Intel Tiger Lake 38 3
HPE ProLiant - Серия серверов 100 3
Intel Core - Семейство процессоров 863 3
VMware vSAN - VMware Virtual SAN 82 3
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 36 3
Intel Ice Lake-SP - серия микропроцессоров 7 3
AWS - Amazon Web Services 568 3
Nvidia Tesla GPU 117 3
Lenovo ThinkSystem - серия стоечных серверов 27 3
Frontier - суперкомпьютер 13 3
AMD Infinity Fabric - специализированный высокоскоростной интерконнект - высокоскоростная внутренняя шина 7 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 3
AMD Infinity Architecture 3 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5139 3
Cray Shasta - Суперкомпьютерная платформа 7 3
Norrod Forrest - Норрод Форрест 19 10
Lisa Su - Лиза Су 32 7
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 51 4
Ungaro Peter - Унгаро Питер 6 4
Keller Jim - Келлер Джим 7 2
McNamara Daniel (Dan) - Макнамара Дэн 3 2
Sethi Satinder - Сетхи Сатиндер 2 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 2
Chapelle Oliver de La - Шапель Оливье да Ла 1 1
Fisher Doug - Фишер Дуг 4 1
Pan Spencer - Пэн Спенсер 1 1
Brown Dave - Браун Дэйв 5 1
Hotard Justin - Хотард Джастин 2 1
Milne Bruce - Майлн Брюс 1 1
Demerjian Charlie - Демерджян Чарли 1 1
Mannel Bill - Маннел Билл 2 1
Gorakhpurwalla Ashley - Горакхпурвалла Эшли 7 1
Matthew Ajith - Мэтью Аджит 1 1
Raghuram Raghu - Рагурам Рагу 15 1
Renduchintala Murthy - Рендучинтала Мерти 4 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 11 1
Anderson Jim - Андерсон Джим 11 1
Nichols Jeff - Николс Джефф 2 1
Requena Stéphane - Рекена Стефан 1 1
Koduri Raja - Кодури Раджа 17 1
Rayfield Michael - Рейфилд Майкл 1 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Amini Kamran - Амини Камран 3 1
James Renee - Джеймс Рене 16 1
Yoshizawa Minoru - Есидзава Минору 1 1
Кристофари Николай 3 1
Otellini Paul - Отеллини Пол 86 1
Bryant Gregory - Брайант Грегори 4 1
Орленко Михаил 10 1
Здравкович Андрей 2 1
Swan Robert (Bob) H. - Свон (Суон) Роберт 32 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 18
Россия - Российская федерация - РФ 57483 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 3
Европа 3766 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 3
Испания - Королевство 1256 2
Чехия - Чешская Республика 497 2
Бельгия - Королевство 398 2
Канада 1307 2
Швеция - Королевство 756 2
Япония 2792 2
Дания - Королевство 371 2
Норвегия - Королевство 430 2
Китай - Тайвань - Тайбэй 78 1
Чехия - Острава 3 1
Северная Америка 1413 1
США - Калифорния 974 1
Эстония - Эстонская Республика 417 1
Европа Западная 615 1
США - Санта-Клара 72 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
США - Саннивейл 22 1
Луна 61 1
Аргентина - Аргентинская Республика 188 1
США - Флорида 143 1
США - Аризона 96 1
США - Орегон 58 1
США - Колорадо 55 1
США - Денвер 25 1
Израиль 722 1
Казахстан - Республика 2637 1
Беларусь - Белоруссия 2093 1
Исландия 84 1
Финляндия - Финляндская Республика 817 1
Польша - Республика 831 1
Индия - Республика 2175 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 759 1
Австралия - Австралийский Союз 1127 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ODM - Original design manufacturer - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 26 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 1
Госзаказчик - Государственный заказчик 4 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 74 1
Tom’s Hardware 86 9
WCCFTech - Издание 32 2
Forbes - Форбс 442 1
Reddit 198 1
ZDnet 381 1
Thomson Reuters - Рейтер 1741 1
DigiTimes - Издание 506 1
Gizmodo 98 1
TechRadar 71 1
EE Times 21 1
SemiAccurate 11 1
HardwareLuxx 2 1
GizmoChina 77 1
Gartner 2193 3
IDC - International Data Corporation 2723 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 2
SPEC Power benchmark 2 2
Mercury Research 19 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 3 1
Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 11 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 120 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 114 1
Oracle OpenWorld 36 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 37 1
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