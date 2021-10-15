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AMD EPYC
Серия микропроцессоров
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 87, упоминаний - 357
AMD EPYC упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|AMD - Advanced Micro Devices 1676 50
|Intel Corporation 4186 25
|Microsoft Corporation 11110 18
|HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 18
|Lenovo Group 1638 13
|Nvidia Corp 2028 12
|TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 300 11
|Apple Inc - Эппл Рус 7713 11
|Samsung Electronics 5686 10
|Dell EMC 2411 9
|IBM 3546 8
|Dell Technologies 133 7
|Twitter 2204 5
|Google LLC 7158 5
|HP Inc. 2920 5
|ASUS - AsusTek Computer Inc 1214 4
|Cray 50 4
|Qualcomm Technologies 1003 4
|VMware 1829 4
|Huawei 2731 4
|Supermicro 65 3
|Gigabyte Technology 135 3
|Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 57 3
|Hygon 2 2
|ServiceNow 49 2
|Altera 21 2
|MSI - Micro-Star International 277 2
|THATIC - Tianjin Haiguang Advanced Technology Investment Co. Ltd 3 2
|Fujitsu 743 2
|Acer Group 1366 2
|Broadcom Inc 197 2
|Ampere Computing 16 2
|Nutanix 70 2
|Raytheon 20 1
|Intel CCG - Intel Client Computing Group 17 1
|TI - Texas Instruments Incorporated 211 1
|VMware Global Services 1 1
|AMD Radeon Technology Group 12 1
|Cloudera 49 1
|MapR 8 1
|Tom’s Hardware 86 9
|WCCFTech - Издание 32 2
|Forbes - Форбс 442 1
|Reddit 198 1
|ZDnet 381 1
|Thomson Reuters - Рейтер 1741 1
|DigiTimes - Издание 506 1
|Gizmodo 98 1
|TechRadar 71 1
|EE Times 21 1
|SemiAccurate 11 1
|HardwareLuxx 2 1
|GizmoChina 77 1
|Gartner 2193 3
|IDC - International Data Corporation 2723 2
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 2
|SPEC Power benchmark 2 2
|Mercury Research 19 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
|LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 3 1
|Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 11 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764359, в очереди разбора - 668046.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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