Крупный производитель серверов перешел на процессоры «круче, чем у AMD и Intel»

Gigabyte начала продажи серверов на ARM-процессорах компании Ampere. Их создала бывшая президент Intel Рене Джеймс. Новые CPU обходят чипы Intel по производительности и энергопотреблению более чем вдвое. С AMD разница не столь велика, но, тем не менее, она есть.

Серверы без Xeon и Epyc

Компания Gigabyte, известный производитель серверов, компьютеров и комплектующих, анонсировала новую линейку серверов с процессорами компании Ampere. Она основана в 2017 г. экс-президентом Intel, и ее главный вид деятельности – разработка высокопроизводительных процессоров с архитектурой ARM.

В новой линейке Gigabyte представлено сразу восемь моделей серверов с индексами E252-P31, G242-Р33, G242-P34, R152-P31, R152-P32, R272-P31, R272-P32 и R272-P33. Чипы разработки Ampere работают в каждом из них, располагая вычислительными ядрами в количестве от 32 до 80.

Флагманский сервер Gigabyte на базе Altra с развитой видеоподсистемой

Согласно официальному сайту Gigabyte, новые серверы построены на процессорах линейки Ampere Altra, которая дебютировала весной 2020 г. ПО данным разработчиков, Altra опережают ближайших конкурентов за авторством AMD и Intel, соответственно, в 1,04 и 2,23 раза.

Кремниевое «сердце» новых серверов

Все восемь серверов предназначены для установки в стойку – башенные модели в данной серии пока отсутствуют. Шесть из них имеют типоразмер 2U, и лишь двое (R152-P31 и R152-P32) уместились в тонком корпусе 1U.

Особенный процессор

За компанией Ampere стоит бывшая президент Intel Рене Джеймс (Renee James). Она ушла из нее летом 2015 г. в результате реорганизации. Истинные причины ее увольнения не установлены. Вплоть до своего ухода она была фактически вторым человеком в Intel после ее экс-гендиректора Брайана Кржанича (Brian Krzanich), оставившего свой пост летом 2018 г.

Рене Джеймс, основатель Ampere

Процессоры, используемые в новых серверах Gigabyte, производятся по почти самому современному 7-нанометровому техпроцессу. В зависимости от числа ядер их TDP (величина отвода тепловой мощности) достигает 210 Вт.

В основе процессоров лежит архитектура ARMv8.2+ с рядом улучшений, заимствованных у ARM 8.4 и 8.3. Чипы могут работать на частоте до 3 ГГц. Для каждого из предусмотрено по 64 Кб кэша-памяти первого уровня (L1), а объем кэша второго уровня (L2) равен 1 МБ на ядро. Кэш третьего уровня достигает 32 МБ.

Процессоры Ampere соответствуют современным требованиям в плане поддержки оперативной памяти DDR4-3200 (в наличии от четырех до восьми каналов). Максимальный объем – 4 ТБ. Также в них есть до 128 линий PCIe 4.0 в сборках на одном CPU, а если в сервере есть место под два процессора, то суммарное число линий вырастет до 192.

В чем преимущество Altra

Во время анонса своих чипов представители Ampere не преминули сравнить Altra с актуальными на тот момент серверными CPU Intel и AMD. В качестве соперников были выбраны AMD Epyc 7742 и Intel Xeon Platinum 8280, оба они проигрывают Altra с точки зрения производительности.

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Чтобы показать, что Altra лучше решений конкурентов, Ampere провела сравнение еще и по части энергоэффективности. Тут тоже все очевидно – ARM-процессоры всегда потребляют меньше энергии в сравнении с х86.

Сравнение здесь явно не в пользу х86-решений

В тесте участвовали AMD Epyc 7702 и Intel Xeon Platinum 8276. Они оказались «прожорливее» Altra в 1,14 и 2,11 раза.

Отметим, что в марте 2021 г. Ampere показала еще более современные серверные процессоры Altra Max, тоже на базе ARM. Сроки их появления в готовых решениях по прошествии более полугода с момента анонса по-прежнему неизвестны.

Подробнее о серверах Gigabyte

Новую линейку серверов Gigabyte с процессорами Ampere можно разделить на три подсерии. Первая, в которую входят модели с литерой G в названии, нацелена на повышенные нагрузки на видеоподсистему. В нее можно установить от двух до четырех видеоускорителей Nvidia , плюс останется еще три слота для других карт расширения. Питаются они от двух блоков питания стандарта 80 Plus Platinum по 1,6 кВт каждый.

«Одноместная» новинка Gigabyte

Модели R152-P31, R152-P32, R272-P31, R272-P32 и R272-P33 – это серверы общего назначения в форм-факторах 1U и 2U, а последний E252-P31 – это Edge-сервер. Блоки питания в них имеют мощность от 650 Вт до 1,2 кВт в зависимости от модели.

Все серверы, как и используемые в них процессоры, поддерживают до 4 ТБ оперативной памяти DDR4-3200. В каждой модели есть 16 слотов под эти планки.

Edge-сервер E252-P31

При необходимости серверы можно укомплектовать двумя высокоскоростными SSD-драйвами формате M.2 с поддержкой интерфейса PCIe Gen4 x4. Отдельно предусмотрено место под накопители форм-фактора 2,5 и 3,5 дюйма в количестве от четырех до 12 шт.