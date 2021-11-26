Крупный производитель серверов перешел на процессоры «круче, чем у AMD и Intel»
Gigabyte начала продажи серверов на ARM-процессорах компании Ampere. Их создала бывшая президент Intel Рене Джеймс. Новые CPU обходят чипы Intel по производительности и энергопотреблению более чем вдвое. С AMD разница не столь велика, но, тем не менее, она есть.
Серверы без Xeon и Epyc
Компания Gigabyte, известный производитель серверов, компьютеров и комплектующих, анонсировала новую линейку серверов с процессорами компании Ampere. Она основана в 2017 г. экс-президентом Intel, и ее главный вид деятельности – разработка высокопроизводительных процессоров с архитектурой ARM.
В новой линейке Gigabyte представлено сразу восемь моделей серверов с индексами E252-P31, G242-Р33, G242-P34, R152-P31, R152-P32, R272-P31, R272-P32 и R272-P33. Чипы разработки Ampere работают в каждом из них, располагая вычислительными ядрами в количестве от 32 до 80.
Согласно официальному сайту Gigabyte, новые серверы построены на процессорах линейки Ampere Altra, которая дебютировала весной 2020 г. ПО данным разработчиков, Altra опережают ближайших конкурентов за авторством AMD и Intel, соответственно, в 1,04 и 2,23 раза.
Все восемь серверов предназначены для установки в стойку – башенные модели в данной серии пока отсутствуют. Шесть из них имеют типоразмер 2U, и лишь двое (R152-P31 и R152-P32) уместились в тонком корпусе 1U.
Особенный процессор
За компанией Ampere стоит бывшая президент Intel Рене Джеймс (Renee James). Она ушла из нее летом 2015 г. в результате реорганизации. Истинные причины ее увольнения не установлены. Вплоть до своего ухода она была фактически вторым человеком в Intel после ее экс-гендиректора Брайана Кржанича (Brian Krzanich), оставившего свой пост летом 2018 г.
Процессоры, используемые в новых серверах Gigabyte, производятся по почти самому современному 7-нанометровому техпроцессу. В зависимости от числа ядер их TDP (величина отвода тепловой мощности) достигает 210 Вт.
В основе процессоров лежит архитектура ARMv8.2+ с рядом улучшений, заимствованных у ARM 8.4 и 8.3. Чипы могут работать на частоте до 3 ГГц. Для каждого из предусмотрено по 64 Кб кэша-памяти первого уровня (L1), а объем кэша второго уровня (L2) равен 1 МБ на ядро. Кэш третьего уровня достигает 32 МБ.
Процессоры Ampere соответствуют современным требованиям в плане поддержки оперативной памяти DDR4-3200 (в наличии от четырех до восьми каналов). Максимальный объем – 4 ТБ. Также в них есть до 128 линий PCIe 4.0 в сборках на одном CPU, а если в сервере есть место под два процессора, то суммарное число линий вырастет до 192.
В чем преимущество Altra
Во время анонса своих чипов представители Ampere не преминули сравнить Altra с актуальными на тот момент серверными CPU Intel и AMD. В качестве соперников были выбраны AMD Epyc 7742 и Intel Xeon Platinum 8280, оба они проигрывают Altra с точки зрения производительности.
Чтобы показать, что Altra лучше решений конкурентов, Ampere провела сравнение еще и по части энергоэффективности. Тут тоже все очевидно – ARM-процессоры всегда потребляют меньше энергии в сравнении с х86.
В тесте участвовали AMD Epyc 7702 и Intel Xeon Platinum 8276. Они оказались «прожорливее» Altra в 1,14 и 2,11 раза.
Отметим, что в марте 2021 г. Ampere показала еще более современные серверные процессоры Altra Max, тоже на базе ARM. Сроки их появления в готовых решениях по прошествии более полугода с момента анонса по-прежнему неизвестны.
Подробнее о серверах Gigabyte
Новую линейку серверов Gigabyte с процессорами Ampere можно разделить на три подсерии. Первая, в которую входят модели с литерой G в названии, нацелена на повышенные нагрузки на видеоподсистему. В нее можно установить от двух до четырех видеоускорителей Nvidia , плюс останется еще три слота для других карт расширения. Питаются они от двух блоков питания стандарта 80 Plus Platinum по 1,6 кВт каждый.
Модели R152-P31, R152-P32, R272-P31, R272-P32 и R272-P33 – это серверы общего назначения в форм-факторах 1U и 2U, а последний E252-P31 – это Edge-сервер. Блоки питания в них имеют мощность от 650 Вт до 1,2 кВт в зависимости от модели.
Все серверы, как и используемые в них процессоры, поддерживают до 4 ТБ оперативной памяти DDR4-3200. В каждой модели есть 16 слотов под эти планки.
При необходимости серверы можно укомплектовать двумя высокоскоростными SSD-драйвами формате M.2 с поддержкой интерфейса PCIe Gen4 x4. Отдельно предусмотрено место под накопители форм-фактора 2,5 и 3,5 дюйма в количестве от четырех до 12 шт.