ARM64 AArch64 Архитектура процессора


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


18.07.2025 «Диасофт» и «Е-Флопс» подтвердили стабильность работы Digital Q.ERP на серверах ARM64

Перспективная процессорная архитектура ARM64 В быстроразвивающемся мире информационных технологий идет постоянный поиск наиболее оптимальных, сбалансированных по стоимости, производительности и энергопотреблению решений. Даже в конс
18.03.2025 Qualcomm теснит AMD и Intel. Созданы супермощные игровые ARM-процессоры на замену Core и Ryzen

первых выпустить консоли на новых чипах. Так, сразу после их премьеры состоялся анонс моделей Pocket S2 и Gaming Pad компании Ayaneo. Они обе работают на Android, но Windows умеет взаимодействовать с ARM-процессорами – у Qualcomm есть целая серия чипов для Windows-компьютеров, от дешевых к очень дорогим. На любой вкус Линейка новых процессоров на старте включает в себя три модели – Snapdrag
24.10.2023 Intel конец. AMD и Nvidia взялись за создание компьютерных ARM-процессоров, которые во всем лучше х86

енте отражаются на стоимости бумаг». Когда есть наглядный пример В том, что настольные и ноутбучные ARM-процессоры по всем основным параметрам лучше х86, мир уже убедился. Первой полностью отка
01.09.2023 ARM «ради спасения своего бренда» отобрала личные сайты у инженера, искавшей уязвимости в процессорах
14.06.2023 Обман 80 уровня. Первый в истории иранский квантовый компьютер оказался ARM-платой, которая продается в России
03.05.2023 Любимый партнер бьет Intel в спину. Microsoft создает собственные ARM-процессоры и «заточенную» под них ОС Windows

Параллельно с ведущим архитектором SoC Microsoft искала старшего старшего инженера по верификации физического дизайна, главного инженера-конструктора и еще нескольких специалистов. Разработкой новых ARM-процессоров, по-видимому, займется подразделение Microsoft Silicon. Когда именно они увидят свет, предугадать невозможно, тогда как появление Windows 12 имеет более точную дату – релиз этой
14.03.2023 Российский производитель «железа» готовит к выпуску тысячи компьютеров на китайских ARM-процессорах

судить по предоставленной ею в распоряжение редакции так называемой дорожной карты разработки новинок в ближайшие месяцы. Все четыре готовящихся к выпуску изделия станут строиться на четырехъядерных ARM-процессорах компании RockChip из Поднебесной. Напомним, архитектура ARM (от англ. Advanced RISC Machine, усовершенствованная RISC-машина) была создана для чипов с сокращенным набором команд
14.12.2022 По науськиванию США у Китая отобрали мегапродвинутую архитектуру процессоров. Есть первые жертвы
08.12.2022 Открытое сообщество разработчиков OpenScaler представило первую версию локализованного дистрибутива openEuler для архитектуры ARM
10.11.2022 Господству AMD и Intel приходит конец из-за устаревшей архитектуры процессоров. На рынке новый игрок, сильный и беспощадный
05.10.2022 Начались продажи первого в мире ноутбука без процессоров Intel, AMD и ARM
26.09.2022 Polywell Computers выпустила X58 – промышленный Android-ПК
09.09.2022 «1С:Предприятие» научилось работать на ARM-процессорах

M «1С:Предприятие» в версии 8.3.22 обзавелось поддержкой систем, в основе которых лежит архитектура ARM64 (aarch64). Об этом сообщается на официальном сайте фирмы «1С», разработчика системы. Ка
02.09.2022 Арестован бывший топ-менеджер правообладателя российских ARM и MIPS-процессоров. Ему грозит 10 лет тюрьмы
12.07.2022 Анатолий Вершинин, «АТБ Электроника»: Есть ли перспективы у российских процессорных модулей?
03.06.2022 Разработчик российских ARM-процессоров сменил владельца

Выход из капитала Производитель электроники гражданского назначения и разработчик российских ARM-процессоров научно-производственный центр (НПЦ) «Элвис» две недели назад сменил акционера, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке микроэлектроники и в правительстве. После 30 л
21.04.2022 У главного разработчика российских ARM-процессоров выручка рванула вверх. Рост более 1000%
28.02.2022 Lenovo перевела культовые ноутбуки ThinkPad на процессор ARM
10.12.2021 Подтверждена совместимость ГИС «Панорама х64» с «Ред ОС»

КБ «Панорама» и «Ред софт» подтвердили совместимость и корректность работы геоиформационной системы «Панорама х64» с операционной системой «Ред ОС». Геоинформационная система «Панорама х64» – универсальная геоинформационная система, имеющая средства создания и редактирования цифровых карт и план
17.11.2021 Microsoft придумала, как заставить пользователей перейти на Windows 11

. Как пишет портал Tom’s Hardware, она решила не внедрять в Windows 10 для ARM-процессоров эмуляцию х64-приложений. Эта функция останется уникальной для Windows 11, в которой по умолчанию реали
29.10.2021 ОС​ Astra Linux​ для​ ARM-процессоров обеспечивает высокую степень доверия
14.09.2021 Российский разработчик «железа» выпускает чип собственной микроархитектуры. Не ARM
22.07.2021 Создан дешевый гибкий мобильный процессор
23.06.2021 Oracle запускает облачные вычисления на базе процессоров ARM по цене один цент за ядро в час
19.04.2021 Китайцы создали полностью американонезависимые процессоры для ПК и серверов. Не Intel, не ARM, не MIPS
16.04.2021 Сибирские ученые в высокопроизводительных вычислениях используют кластер Huawei
02.04.2021 «Дочка» «Ростеха» разработала встраиваемое криптозащитное «железо» на новейших российских ARM-процессорах

правляющих машин им. И. С. Брука (ИНЭУМ). Что же касается криптомодуля, то в нем обеспечено применение отечественного процессора с архитектурой ARM «Байкал-М» компании «Байкал электроникс». Именно на ARM-процессоры в «Масштабе» и намерены делать ставку при развитии своего криптомодуля. Его третье поколение станет представлять собой просто процессорный модуль. Процессором в нем также может б
27.01.2021 Среда исполнения Java Liberica JDK получила нативную поддержку ARM-процессора Apple M1

ux для Intel и ARM. Для ОС Alpine Linux наряду с архитектурой Intel x86 теперь также поддерживается ARM64 (AArch64). В целом в новом релизе в рамках обновления безопасности исправлена 401 ошибк
11.01.2021 Lenovo выпустила ноутбуки, в которых полноценная Windows 10 работает на ARM-процессорах

ьзовать Yoga 5G в режимах ноутбука и планшета. Весит этот трансформер 1,3 кг, и на момент анонса его цена составляла $1500 (111,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 8 января 2021 г.) для рынка США. Ноутбуки на ARM-процессорах есть в ассортименте и других компаний. Например, компания Samsung, почти прекратившая выпуск мобильных ПК, в августе 2020 г. анонсировала ARM-лэптоп Galaxy Book S премиум-класса
23.12.2020 Trueсonf и Baikal Electronics представили российскую видеосвязь для процессоров Baikal
21.12.2020 Huawei выпускает ноутбук без Intel и Windows: на китайском государственном Linux и собственном ARM-процессоре
14.10.2020 Участники российского ИКТ-рынка обсудили возможности развития и потенциал экосистемы ARM
13.10.2020 Основатель ARM хочет сорвать сделку с Nvidia: «Она приведет к полному технологическому превосходству США»
22.09.2020 Nvidia разгромила «закон Мура» и назвала новый закон в честь своего гендиректора
11.09.2020 ARM-архитектура позволит ноутбукам работать сутки
04.08.2020 Основатель ARM: Продажа нашей компании Nvidia будет катастрофой для всей ИТ-отрасли
21.02.2020 В Selectel Lab впервые появились ARM-серверы
20.09.2019 «Тионикс» и Huawei создадут локальное решение на ARM-серверах Taishan
20.06.2019 Санкции не помешали: Huawei выпускает совершенно новый ARM-процессор для смартфонов
05.06.2019 Основатель ARM: Травля Huawei погубит нашу компанию и ударит по всем ИТ-компаниям мира

