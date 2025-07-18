Получите все материалы CNews по ключевому слову
«Диасофт» и «Е-Флопс» подтвердили стабильность работы Digital Q.ERP на серверах ARM64
Перспективная процессорная архитектура ARM64 В быстроразвивающемся мире информационных технологий идет постоянный поиск наиболее оптимальных, сбалансированных по стоимости, производительности и энергопотреблению решений. Даже в конс
|18.03.2025
|
Qualcomm теснит AMD и Intel. Созданы супермощные игровые ARM-процессоры на замену Core и Ryzen
первых выпустить консоли на новых чипах. Так, сразу после их премьеры состоялся анонс моделей Pocket S2 и Gaming Pad компании Ayaneo. Они обе работают на Android, но Windows умеет взаимодействовать с ARM-процессорами – у Qualcomm есть целая серия чипов для Windows-компьютеров, от дешевых к очень дорогим. На любой вкус Линейка новых процессоров на старте включает в себя три модели – Snapdrag
|24.10.2023
|
Intel конец. AMD и Nvidia взялись за создание компьютерных ARM-процессоров, которые во всем лучше х86
енте отражаются на стоимости бумаг». Когда есть наглядный пример В том, что настольные и ноутбучные ARM-процессоры по всем основным параметрам лучше х86, мир уже убедился. Первой полностью отка
|01.09.2023
|ARM «ради спасения своего бренда» отобрала личные сайты у инженера, искавшей уязвимости в процессорах
|14.06.2023
|Обман 80 уровня. Первый в истории иранский квантовый компьютер оказался ARM-платой, которая продается в России
|03.05.2023
|
Любимый партнер бьет Intel в спину. Microsoft создает собственные ARM-процессоры и «заточенную» под них ОС Windows
Параллельно с ведущим архитектором SoC Microsoft искала старшего старшего инженера по верификации физического дизайна, главного инженера-конструктора и еще нескольких специалистов. Разработкой новых ARM-процессоров, по-видимому, займется подразделение Microsoft Silicon. Когда именно они увидят свет, предугадать невозможно, тогда как появление Windows 12 имеет более точную дату – релиз этой
|14.03.2023
|
Российский производитель «железа» готовит к выпуску тысячи компьютеров на китайских ARM-процессорах
судить по предоставленной ею в распоряжение редакции так называемой дорожной карты разработки новинок в ближайшие месяцы. Все четыре готовящихся к выпуску изделия станут строиться на четырехъядерных ARM-процессорах компании RockChip из Поднебесной. Напомним, архитектура ARM (от англ. Advanced RISC Machine, усовершенствованная RISC-машина) была создана для чипов с сокращенным набором команд
|14.12.2022
|По науськиванию США у Китая отобрали мегапродвинутую архитектуру процессоров. Есть первые жертвы
|08.12.2022
|Открытое сообщество разработчиков OpenScaler представило первую версию локализованного дистрибутива openEuler для архитектуры ARM
|10.11.2022
|Господству AMD и Intel приходит конец из-за устаревшей архитектуры процессоров. На рынке новый игрок, сильный и беспощадный
|05.10.2022
|Начались продажи первого в мире ноутбука без процессоров Intel, AMD и ARM
|26.09.2022
|Polywell Computers выпустила X58 – промышленный Android-ПК
|09.09.2022
|
«1С:Предприятие» научилось работать на ARM-процессорах
M «1С:Предприятие» в версии 8.3.22 обзавелось поддержкой систем, в основе которых лежит архитектура ARM64 (aarch64). Об этом сообщается на официальном сайте фирмы «1С», разработчика системы. Ка
|02.09.2022
|Арестован бывший топ-менеджер правообладателя российских ARM и MIPS-процессоров. Ему грозит 10 лет тюрьмы
|12.07.2022
|Анатолий Вершинин, «АТБ Электроника»: Есть ли перспективы у российских процессорных модулей?
|03.06.2022
|
Разработчик российских ARM-процессоров сменил владельца
Выход из капитала Производитель электроники гражданского назначения и разработчик российских ARM-процессоров научно-производственный центр (НПЦ) «Элвис» две недели назад сменил акционера, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке микроэлектроники и в правительстве. После 30 л
|21.04.2022
|У главного разработчика российских ARM-процессоров выручка рванула вверх. Рост более 1000%
|28.02.2022
|Lenovo перевела культовые ноутбуки ThinkPad на процессор ARM
|10.12.2021
|
Подтверждена совместимость ГИС «Панорама х64» с «Ред ОС»
КБ «Панорама» и «Ред софт» подтвердили совместимость и корректность работы геоиформационной системы «Панорама х64» с операционной системой «Ред ОС». Геоинформационная система «Панорама х64» – универсальная геоинформационная система, имеющая средства создания и редактирования цифровых карт и план
|17.11.2021
|
Microsoft придумала, как заставить пользователей перейти на Windows 11
. Как пишет портал Tom’s Hardware, она решила не внедрять в Windows 10 для ARM-процессоров эмуляцию х64-приложений. Эта функция останется уникальной для Windows 11, в которой по умолчанию реали
|29.10.2021
|ОС Astra Linux для ARM-процессоров обеспечивает высокую степень доверия
|14.09.2021
|Российский разработчик «железа» выпускает чип собственной микроархитектуры. Не ARM
|22.07.2021
|Создан дешевый гибкий мобильный процессор
|23.06.2021
|Oracle запускает облачные вычисления на базе процессоров ARM по цене один цент за ядро в час
|19.04.2021
|Китайцы создали полностью американонезависимые процессоры для ПК и серверов. Не Intel, не ARM, не MIPS
|16.04.2021
|Сибирские ученые в высокопроизводительных вычислениях используют кластер Huawei
|02.04.2021
|
«Дочка» «Ростеха» разработала встраиваемое криптозащитное «железо» на новейших российских ARM-процессорах
правляющих машин им. И. С. Брука (ИНЭУМ). Что же касается криптомодуля, то в нем обеспечено применение отечественного процессора с архитектурой ARM «Байкал-М» компании «Байкал электроникс». Именно на ARM-процессоры в «Масштабе» и намерены делать ставку при развитии своего криптомодуля. Его третье поколение станет представлять собой просто процессорный модуль. Процессором в нем также может б
|27.01.2021
|
Среда исполнения Java Liberica JDK получила нативную поддержку ARM-процессора Apple M1
ux для Intel и ARM. Для ОС Alpine Linux наряду с архитектурой Intel x86 теперь также поддерживается ARM64 (AArch64). В целом в новом релизе в рамках обновления безопасности исправлена 401 ошибк
|11.01.2021
|
Lenovo выпустила ноутбуки, в которых полноценная Windows 10 работает на ARM-процессорах
ьзовать Yoga 5G в режимах ноутбука и планшета. Весит этот трансформер 1,3 кг, и на момент анонса его цена составляла $1500 (111,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 8 января 2021 г.) для рынка США. Ноутбуки на ARM-процессорах есть в ассортименте и других компаний. Например, компания Samsung, почти прекратившая выпуск мобильных ПК, в августе 2020 г. анонсировала ARM-лэптоп Galaxy Book S премиум-класса
|23.12.2020
|Trueсonf и Baikal Electronics представили российскую видеосвязь для процессоров Baikal
|21.12.2020
|Huawei выпускает ноутбук без Intel и Windows: на китайском государственном Linux и собственном ARM-процессоре
|14.10.2020
|Участники российского ИКТ-рынка обсудили возможности развития и потенциал экосистемы ARM
|13.10.2020
|Основатель ARM хочет сорвать сделку с Nvidia: «Она приведет к полному технологическому превосходству США»
|22.09.2020
|Nvidia разгромила «закон Мура» и назвала новый закон в честь своего гендиректора
|11.09.2020
|ARM-архитектура позволит ноутбукам работать сутки
|04.08.2020
|Основатель ARM: Продажа нашей компании Nvidia будет катастрофой для всей ИТ-отрасли
|21.02.2020
|В Selectel Lab впервые появились ARM-серверы
|20.09.2019
|«Тионикс» и Huawei создадут локальное решение на ARM-серверах Taishan
|20.06.2019
|Санкции не помешали: Huawei выпускает совершенно новый ARM-процессор для смартфонов
|05.06.2019
|Основатель ARM: Травля Huawei погубит нашу компанию и ударит по всем ИТ-компаниям мира
