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AMD Ryzen Серия микропроцессоров

AMD Ryzen - Серия микропроцессоров

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


10.07.2026 Заклятый конкурент Intel возродил древнюю архитектуру, которая старше коронавируса, и собрал на ней процессор

3090, 3080 и 3070. Ниже уровнем 3050 находится лишь карта с индексом 3030. Процессор спасет кошелек AMD Ryzen 7 4700LE располагает не самыми впечатляющими по современным меркам спецификациями.

26.05.2026 В четырех линейках чипов мирового производителя AMD устранена уязвимость благодаря Positive Technologies

ельных системах, средствах виртуализации и контейнеризации. В свою очередь, многоядерные процессоры AMD Ryzen выпускаются для настольных, мобильных, серверных и встроенных платформ, решая широк
28.04.2026 Самые стильные и производительные ноутбуки 2026: выбор ZOOM

6 1VH. При толщине в 2 см и массе 1,9 кг он имеет по-настоящему мощную начинку: 8-ядерный процессор AMD Ryzen Al 7 350, 32 Гбайт ОЗУ и накопитель объемом 1 Тбайт. Это позволяет демонстрировать

20.04.2026 На российском рынке представлен новый игровой ноутбук Acer Nitro V 17 AI

дюймов, передовую графику Nvidia GeForce RTX 50-й серии и интеллектуальные возможности процессоров AMD Ryzen AI. Новинка создана для геймеров и создателей контента, которым важна максимальная

03.02.2026 Чуда не случилось. Новейший китайский суверенный процессор разгромно проиграл AMD Ryzen двухлетней давности

пользования в потребительских устройствах, в частности, в настольных ПК, всухую проиграл процессору AMD Ryzen 5 9600X, который вышел почти два года назад – летом 2024 г. Loongson 3B6000 появилс
27.10.2025 Оказывается, это заразно. AMD начала массово выпускать древние процессоры под видом новейших. Пример подала Intel

воей очень лояльной аудитории фиктивно новые процессоры. Как пишет портал Videocardz, в новые серии Ryzen 100 и Ryzen 10, премьера которых ожидается в обозримом будущем, затесались чипы

11.09.2025 iRU представила компактный неттоп Tactio 525 на базе процессоров AMD Ryzen 9

о неттопа Tactio 525. Устройство сочетает высокую производительность и небольшие габариты, что делает его удобным решением для офисной работы и специализированных задач. Неттоп построен на процессоре AMD Ryzen 9 6900HX с восемью ядрами и тактовой частотой до 4,90 ГГц. Встроенное графическое ядро AMD Radeon 680M включает 12 вычислительных блоков с частотой до 2400 МГц. Комплектация дополнена
16.06.2025 Своих не бросает. AMD выпустила современный процессор для древнего сокета, чтобы не нужно было менять половину ПК

ых Компания AMD решила поддержать приверженцев ее платформы AM4 и выпустила для них новый процессор Ryzen 5 5500X3D, пишет Tom’s Hardware. Этот сокет она показала в 2016 г., и на его основе за

12.05.2025 Китай готовит атаку на Intel и AMD. Под гнетом санкций создается мощный процессор на замену Core и Ryzen

тформой. Подавляющее большинство процессоров Huawei эксплуатируют архитектуру ARM. Это будет одно из ключевых отличий грядущего Kirin X90 от своих основных конкурентов в лице процессоров Intel Core и AMD Ryzen – они базируются на менее перспективной архитектуре х86, причем сами Intel и AMD в курсе этой ситуации и пытаются совместными усилиями «осовременить» х86. Пока нет данных, где Huawei

01.04.2025 Дорогущие процессоры AMD массово «умирают» по неизвестной причине. Россияне в зоне риска

Беспроцессорный компьютер Владельцы компьютеров на базе процессоров AMD Ryzen 7 9800X3D начали повально жаловаться на выход из строя этих CPU. Как пишет Tom’s Hardwa
18.03.2025 Qualcomm теснит AMD и Intel. Созданы супермощные игровые ARM-процессоры на замену Core и Ryzen

иться, чтобы совместно доработать х86 и сделать ее более конкурентоспособной. Процессоры Snapdragon G лягут в основу новых портативных игровых консолей и, вполне вероятно, вытеснят из них чипы Core и Ryzen. На процессорах Intel и AMD в последние годы вышло много «портативок», как от специализирующихся на них компаний (Ayaneo выпустила модели 2S, 3, Air Plus и пр.), так и от компаний – произ
13.03.2025 OSiO начинает продажи ноутбука на процессоре AMD Ryzen 7

OSiO начинает продажи ноутбуков FocusLine F150a и F160a на базе процессора AMD Ryzen 7 5700U. Устройства оснащены двумя слотами оперативной памяти DDR4, матрицей IPS Fu
11.03.2025 Покупать и собирать компьютеры стало чертовски опасно. Рынок заполонили процессоры AMD с «перебитой» гравировкой

ели столкнулись с обманом при покупке процессора AMD на маркетплейсе Amazon. Они заказали процессор Ryzen 7 9800X3D, и он им даже пришел, но только если судить по упаковке и наклейке на крышке

27.02.2025 Ветераны Intel ушли из компании, чтобы построить процессоры на архитектуре RISC-V, способной уничтожить x86. В помощь взяли «отца» сверхуспешных чипов Ryzen

ллер – это очень известная и авторитетная фигура в мире процессоров, он стоял у истоков процессоров AMD Ryzen и архитектуры Zen, с которыми компания Intel безуспешно конкурирует на протяжении п
25.02.2025 Топовые процессоры AMD «невзлюбили» материнские платы популярного в России вендора и часто ломаются при включении ПК

«Смертельная» связка CPU Ryzen и матплат AsRock Новейшие высокопроизводительные процессоры AMD Ryzen 9800XD для персональных компьютеров часто сгорают при работе в связке с материнским
10.01.2025 Во всем мире дефицит топовых процессоров AMD. Виновата Intel, выпускающая «ужасные чипы», от которых бегут пользователи

ала, что пока не в силах справиться с повсеместным дефицитом своего новейшего передового процессора Ryzen 7 9800X3D. Как пишет портал Tom’s Hardware, она свалила вину за его нехватку на своего

27.11.2024 Китай почти научился делать достойные х86-процессоры. Они лишь слегка отстают от Intel Core и AMD Ryzen

ены только сейчас. На момент анонса предполагалось, что KaiXian KX-7000 если не обойдет чипы Core и Ryzen, то как минимум сравняется с ними. Собственно, так и и произошло, вот только догнать ем
23.10.2024 «Гравитон» разработал ноутбук на процессоре AMD Ryzen

основе процессора AMD. Модель Н15А-Б создана на материнской плате «Ахтуба» с поддержкой процессоров AMD Ryzen. Старт серийного производства — до конца 2024 г. Ранее производитель выпускал тольк
27.09.2024 Не туда полезли. Новейшие китайские х86-процессоры никуда не годятся – их порвали даже древние Core и Ryzen. Опрос

я производства KX-7000, и какая компания его выпускает. Как проходило тестирование Как и процессоры AMD Ryzen с серии 3000, KX-7000 использует дизайн чиплетов: один чип для ядер центрального пр
20.09.2024 Tecno представил новый MegaBook T1 с диагональю 14 дюймов на процессоре AMD Ryzen

ленную модель MegaBook T1 с 14-дюймовым экраном, 16 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ SSD и процессором AMD Ryzen 7 5800U. Об этом CNews сообщили представители Tecno. MegaBook T1 14″ 2024 AMD надел
30.08.2024 «Гравитон» выпустил ПК с поддержкой ИИ

работал и готовит к серийному производству новые ПК — Д31А и Д51А. Модели на базе новых процессоров AMD Ryzen с поддержкой функций искусственного интеллекта повышают производительность связанны
12.08.2024 Через популярные процессоры AMD Ryzen можно легко заразиться вирусом, от которого трудно избавиться. AMD не будет закрывать «дыру»

кта, от которого, в частности, пострадали пользователи продукции Intel, T-Head и др. AMD Процессоры AMD Ryzen 1000-3000 останутся без патчей от SinkClose Как отмечает Tom’s Hardware, AMD, вероя
14.03.2024 Криптошахтеры раскупили новейшие процессоры AMD из-за фишки, которая ускоряет добычу биткоинов. В чипах Intel такой нет

Крипромайнеры вышли на охоту Криптомайнеры скупают все процессоры AMD Ryzen нового поколения, пишет портал TechSpot. Особенно охотно они сметают с прилавков Ry
20.02.2024 Intel безнадежно отстала. AMD начинает производство суперсовременных Ryzen на техпроцессе 3 нм с новейшей архитектурой

отивопоставить им – ее новейшие Core поколения Meteor Lake, они же Core 14 поколения, соревнуются с Ryzen серии 7000, построенными на архитектуре Zen 4 полуторалетней давности. В сравнении с эт
01.02.2024 «Ситилинк» привез в Россию игровой ноутбук на процессоре AMD 8 серии: Asus TUF Gaming A15 уже в продаже

В «Ситилинке» можно приобрести игровой ноутбук Asus TUF Gaming A15 на базе процессора AMD Ryzen 8 поколения. Новый чип Ryzen 9 8945HS в паре с дискретной видеокартой Nvidia GeForc
31.01.2024 Новейшие процессоры AMD работают на полную мощность всего несколько минут, а потом снижают тактовую частоту

Неприятный сюрприз от AMD Новейший гибридные процессоры AMD Ryzen 8000G, предназначенные для настольных компьютеров, в отдельных случаях не способны

19.01.2024 Новейшие процессоры AMD тайно и радикально замедляют SSD и видеокарты. Решения нет

Опасные новинки AMD Процессоры Ryzen 8000G компании AMD, со дня анонса которых на момент выпуска материала прошло менее двух
04.10.2023 Digma Pro расширяет линейку ноутбуков Sprint M: в продажу поступили устройства с процессором AMD Ryzen 7

ы с документами. Об этом CNews сообщили представители Digma Pro. Устройства работают на процессорах AMD Ryzen 7 3700U с тактовой частотой до 4 ГГц и встроенным графическим ядром Radeon RX Vega

04.04.2023 Фиаско AMD. Самый быстрый в мире процессор ломается в считанные дни

Быстрый и дорогой Владельцы процессоров Ryzen 9 7950X3D компании AMD стали массово жаловаться на их самопроизвольную поломку. Портал

31.03.2023 Прорывной процессор AMD можно физически уничтожить за секунду с помощью ошибки в ПО

роизводителей, позволяет пользователю буквально за считанные секунды вывести из строя процессор AMD Ryzen 7 5800X3D – популярную и сравнительно недорогую модель, рассчитанную на любителей видео
23.11.2022 Американские санкции бесполезны. Китай вот-вот выпустит процессор-«убийцу» сверхпопулярных чипов AMD

выпуску нового процессора 3A6000, по своим возможностям сопоставимого с чипами компании AMD линейки Ryzen 5000. По данным портала Tom’s Hardware, премьера процессора состоится в первой половине
02.11.2022 AMD тонет вслед за Intel. Суперсовременные процессоры Ryzen никому не нужны, выручка просела на 40%

игрок на рынке х86-процессоров. В первую очередь «виновны» в происходящем именно процессоры линейки Ryzen, так как они составляют большую часть потребительского сегмента AMD. Есть еще ThreadRip
25.05.2022 Xiaomi выпустила дешевые цельнометаллические ноутбуки без процессоров Intel

внительно невысокой ценой. Название ноутбуков указывает на тип установленного в них процессора. Это AMD Ryzen R5 6600H или Ryzen R7 6800H на выбор. В более крупном лэптопе также доступна опцион
06.04.2022 Видеокарты AMD тайком от пользователя разгоняют процессор. Есть риск остаться без гарантии

райверы Adrenalin. До этого Ryzen Master – компонент для управления параметрами разгона процессоров AMD Ryzen при помощи простого графического интерфейса – поставлялся в виде самостоятельной ут
29.11.2021 Битва микропроцессоров: ИТ-эксперты рассказали о продажах ноутбуков в России

Россияне охотнее скупают «продвинутые» ноутбуки на базе микропроцессоров Ryzen, которые выпускает компания AMD, чем продукцию ее прямого конкурента. Об этом на конфер
22.04.2021 В России начинается выпуск отечественных материнских плат для новейших процессоров AMD. Фото

ервую, по ее утверждению, отечественную материнскую плату для процессоров AMD. Она поддерживает CPU Ryzen вплоть до современного поколения 5000, появившегося в октябре 2020 г. и базирующегося н
15.02.2021 Сборщики ПК жалуются: AMD завалила рынок процессорами, которые вообще не работают

ое время использования в сборках. Сотрудники PowerGPU подсчитали, что из партии топовых процессоров AMD Ryzen 9 5950X, состоящей из 50 чипов, отказались работать восемь CPU, из 50 Ryzen 9 5900X
13.01.2021 AMD выпустила новые мобильные процессоры

AMD объявила о выпуске полного ассортимента мобильных процессоров AMD Ryzen 5000 серии, выводя на рынок ноутбуков высокоэффективную и чрезвычайно мощную архите
21.12.2020 Обзор ноутбука HP ProBook x360 435 G7: деловой трансформер

Производители ноутбуков уже оценили по достоинству новые процессоры серии Ryzen 4000. Чипы AMD сейчас используются во всех форм-факторах: от мощных игровых машин до ул
12.11.2020 AMD представила встраиваемые процессоры AMD Ryzen V2000

продукт в своем высокопроизводительном семействе встраиваемых процессоров – встраиваемые процессоры AMD Ryzen серии V2000 . Основанные на 7-нанометровой технологии, ядрах Zen 2 и высокопроизвод

Публикаций - 636, упоминаний - 1757

AMD Ryzen и организации, системы, технологии, персоны:

AMD - Advanced Micro Devices 4641 456
Intel Corporation 12811 339
Nvidia Corp 4002 148
HP Inc. 5883 88
Microsoft Corporation 25775 87
Lenovo Group 2446 82
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 81
Apple Inc 13154 71
Acer Group - Acer Inc 2776 60
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 56
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 55
Huawei 4676 43
Qualcomm Technologies 1974 41
Samsung Electronics 11064 40
Dell EMC 5180 35
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 34
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 27
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 24
Pegatron - ASRock 60 21
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 19
Digma 251 18
MediaTek - Ralink 595 17
ZIMAI Technology - Maibenben 26 16
Zhaoxin - Shanghai Zhaoxin Semiconductor 39 15
Loongson Technology 80 15
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 15
Sony 6739 13
Merlion iRU - Деловой офис 352 12
Yandex - Яндекс 9216 12
Dell Technologies - Dell Computer 2219 12
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 11
Google LLC 12688 11
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 11
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 10
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 128 10
Amazon Inc - Amazon.com 3277 10
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 10
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 121 9
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 163 9
X Corp - Twitter 2938 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 22
TÜV Rheinland Group 181 20
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 10
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 9
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 9
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 4
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
Ростех - Вертолеты России 180 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 3
SoftBank Group 284 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 3
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Ростех - Вертолеты России - ВР-Технологии КБ - конструкторское бюро 10 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 2
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 41 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
АльфаСтрахование СГ 394 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
American Express - Amex 338 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 1
Транснефть 335 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 209 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 125 1
JCB International 146 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 35 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 88 1
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 44 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 47
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 34
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 10
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 6
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Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 5
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 3
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
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ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
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Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 1
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ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
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U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 175 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 12
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 1
IPC - Association Connecting Electronics Industries - Ассоциация по разработке электронных коммуникаций 3 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 563
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 376
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 276
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 256
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 219
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 213
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 209
DDR - Double data rate 3083 185
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 183
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 155
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 151
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 145
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 140
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 139
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 135
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 116
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 111
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 110
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 110
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 108
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 105
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 98
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1651 97
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 95
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 94
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 87
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 80
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 79
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 76
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 76
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1215 74
USB Type-A - USB-A 697 72
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 908 72
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 70
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 64
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 636 60
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 57
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2723 53
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 52
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 52
Intel Core - Семейство процессоров 1251 139
Microsoft Windows 16882 132
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 130
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 121
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 117
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 169 112
Microsoft Windows 11 827 109
Microsoft Windows 10 1938 89
Intel x86 - архитектура процессора 2151 89
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 468 89
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 178 80
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 72
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 293 70
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 276 66
Intel Core i - Cерия процессоров 534 64
Linux OS 11533 62
AMD Ryzen Threadripper - Серия микропроцессоров 75 53
AMD Radeon 295 50
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 188 48
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 174 46
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 42
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 42
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 39
Nvidia GeForce GTX 525 38
Intel Core 11 Rocket Lake - Cерия процессоров 86 34
AMD Radeon Vega Graphics - Серия видеокарт 40 33
Intel Core Ultra Series - Intel Arrow Lake - Intel Panther Lake - Intel Lunar Lake 116 31
Honor MagicBook - серия ноутбуков 90 30
Digma Pro 77 26
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 26
Huawei MateBook - серия ноутбуков 112 26
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Intel Tiger Lake 71 24
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Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 23
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 145 23
Intel Core - Intel Raptor Lake 79 22
Lisa Su - Лиза Су 59 23
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 17
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Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 70 8
Moshkelani Saeid - Мошкелани Саид 8 8
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 7
Коваленко Павел 70 7
Гендрих Сергей 29 7
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 58 6
Резников Олег 20 5
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 4
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Koduri Raja - Кодури Раджа 24 4
Cho Alex - Чоу Алекс 7 3
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Rhodes Andy - Роудс Энди 10 3
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Вагизов Ильдар 32 2
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Перов Евгений 97 2
Фомин Антон 7 2
Дашкевич Алексей 10 2
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Громов Антон 11 2
Афонин Александр 6 2
Бриш Мария 4 2
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Tan Lip-bu - Тан Лип-бу 39 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 287
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 126
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 118
Китай - Тайвань 4245 55
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 20
Германия - Федеративная Республика 13221 19
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 18
Европа 24964 17
Южная Корея - Республика 7052 17
Япония 13807 15
Китай - Шанхай 833 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 10
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 9
Франция - Французская Республика 8177 7
Азия - Азиатский регион 5920 6
Украина 7928 6
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Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 4
Нидерланды 3746 4
США - Аризона 549 4
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 126 4
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Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 4
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 4
Италия - Итальянская Республика 4508 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 4
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 3
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 3
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 147 3
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Земля - планета Солнечной системы 10865 3
Дания - Королевство 1337 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
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ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 135 9
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