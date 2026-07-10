AMD Ryzen - Серия микропроцессоров

Заклятый конкурент Intel возродил древнюю архитектуру, которая старше коронавируса, и собрал на ней процессор 3090, 3080 и 3070. Ниже уровнем 3050 находится лишь карта с индексом 3030. Процессор спасет кошелек AMD Ryzen 7 4700LE располагает не самыми впечатляющими по современным меркам спецификациями.

В четырех линейках чипов мирового производителя AMD устранена уязвимость благодаря Positive Technologies ельных системах, средствах виртуализации и контейнеризации. В свою очередь, многоядерные процессоры AMD Ryzen выпускаются для настольных, мобильных, серверных и встроенных платформ, решая широк

Самые стильные и производительные ноутбуки 2026: выбор ZOOM 6 1VH. При толщине в 2 см и массе 1,9 кг он имеет по-настоящему мощную начинку: 8-ядерный процессор AMD Ryzen Al 7 350, 32 Гбайт ОЗУ и накопитель объемом 1 Тбайт. Это позволяет демонстрировать

На российском рынке представлен новый игровой ноутбук Acer Nitro V 17 AI дюймов, передовую графику Nvidia GeForce RTX 50-й серии и интеллектуальные возможности процессоров AMD Ryzen AI. Новинка создана для геймеров и создателей контента, которым важна максимальная

Чуда не случилось. Новейший китайский суверенный процессор разгромно проиграл AMD Ryzen двухлетней давности пользования в потребительских устройствах, в частности, в настольных ПК, всухую проиграл процессору AMD Ryzen 5 9600X, который вышел почти два года назад – летом 2024 г. Loongson 3B6000 появилс

Оказывается, это заразно. AMD начала массово выпускать древние процессоры под видом новейших. Пример подала Intel воей очень лояльной аудитории фиктивно новые процессоры. Как пишет портал Videocardz, в новые серии Ryzen 100 и Ryzen 10, премьера которых ожидается в обозримом будущем, затесались чипы

iRU представила компактный неттоп Tactio 525 на базе процессоров AMD Ryzen 9 о неттопа Tactio 525. Устройство сочетает высокую производительность и небольшие габариты, что делает его удобным решением для офисной работы и специализированных задач. Неттоп построен на процессоре AMD Ryzen 9 6900HX с восемью ядрами и тактовой частотой до 4,90 ГГц. Встроенное графическое ядро AMD Radeon 680M включает 12 вычислительных блоков с частотой до 2400 МГц. Комплектация дополнена

Своих не бросает. AMD выпустила современный процессор для древнего сокета, чтобы не нужно было менять половину ПК ых Компания AMD решила поддержать приверженцев ее платформы AM4 и выпустила для них новый процессор Ryzen 5 5500X3D, пишет Tom’s Hardware. Этот сокет она показала в 2016 г., и на его основе за

Китай готовит атаку на Intel и AMD. Под гнетом санкций создается мощный процессор на замену Core и Ryzen тформой. Подавляющее большинство процессоров Huawei эксплуатируют архитектуру ARM. Это будет одно из ключевых отличий грядущего Kirin X90 от своих основных конкурентов в лице процессоров Intel Core и AMD Ryzen – они базируются на менее перспективной архитектуре х86, причем сами Intel и AMD в курсе этой ситуации и пытаются совместными усилиями «осовременить» х86. Пока нет данных, где Huawei

Дорогущие процессоры AMD массово «умирают» по неизвестной причине. Россияне в зоне риска Беспроцессорный компьютер Владельцы компьютеров на базе процессоров AMD Ryzen 7 9800X3D начали повально жаловаться на выход из строя этих CPU. Как пишет Tom’s Hardwa

Qualcomm теснит AMD и Intel. Созданы супермощные игровые ARM-процессоры на замену Core и Ryzen иться, чтобы совместно доработать х86 и сделать ее более конкурентоспособной. Процессоры Snapdragon G лягут в основу новых портативных игровых консолей и, вполне вероятно, вытеснят из них чипы Core и Ryzen. На процессорах Intel и AMD в последние годы вышло много «портативок», как от специализирующихся на них компаний (Ayaneo выпустила модели 2S, 3, Air Plus и пр.), так и от компаний – произ

OSiO начинает продажи ноутбука на процессоре AMD Ryzen 7 OSiO начинает продажи ноутбуков FocusLine F150a и F160a на базе процессора AMD Ryzen 7 5700U. Устройства оснащены двумя слотами оперативной памяти DDR4, матрицей IPS Fu

Покупать и собирать компьютеры стало чертовски опасно. Рынок заполонили процессоры AMD с «перебитой» гравировкой ели столкнулись с обманом при покупке процессора AMD на маркетплейсе Amazon. Они заказали процессор Ryzen 7 9800X3D, и он им даже пришел, но только если судить по упаковке и наклейке на крышке

Ветераны Intel ушли из компании, чтобы построить процессоры на архитектуре RISC-V, способной уничтожить x86. В помощь взяли «отца» сверхуспешных чипов Ryzen ллер – это очень известная и авторитетная фигура в мире процессоров, он стоял у истоков процессоров AMD Ryzen и архитектуры Zen, с которыми компания Intel безуспешно конкурирует на протяжении п

Топовые процессоры AMD «невзлюбили» материнские платы популярного в России вендора и часто ломаются при включении ПК «Смертельная» связка CPU Ryzen и матплат AsRock Новейшие высокопроизводительные процессоры AMD Ryzen 9800XD для персональных компьютеров часто сгорают при работе в связке с материнским

Во всем мире дефицит топовых процессоров AMD. Виновата Intel, выпускающая «ужасные чипы», от которых бегут пользователи ала, что пока не в силах справиться с повсеместным дефицитом своего новейшего передового процессора Ryzen 7 9800X3D. Как пишет портал Tom’s Hardware, она свалила вину за его нехватку на своего

Китай почти научился делать достойные х86-процессоры. Они лишь слегка отстают от Intel Core и AMD Ryzen ены только сейчас. На момент анонса предполагалось, что KaiXian KX-7000 если не обойдет чипы Core и Ryzen, то как минимум сравняется с ними. Собственно, так и и произошло, вот только догнать ем

«Гравитон» разработал ноутбук на процессоре AMD Ryzen основе процессора AMD. Модель Н15А-Б создана на материнской плате «Ахтуба» с поддержкой процессоров AMD Ryzen. Старт серийного производства — до конца 2024 г. Ранее производитель выпускал тольк

Не туда полезли. Новейшие китайские х86-процессоры никуда не годятся – их порвали даже древние Core и Ryzen. Опрос я производства KX-7000, и какая компания его выпускает. Как проходило тестирование Как и процессоры AMD Ryzen с серии 3000, KX-7000 использует дизайн чиплетов: один чип для ядер центрального пр

Tecno представил новый MegaBook T1 с диагональю 14 дюймов на процессоре AMD Ryzen ленную модель MegaBook T1 с 14-дюймовым экраном, 16 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ SSD и процессором AMD Ryzen 7 5800U. Об этом CNews сообщили представители Tecno. MegaBook T1 14″ 2024 AMD надел

«Гравитон» выпустил ПК с поддержкой ИИ работал и готовит к серийному производству новые ПК — Д31А и Д51А. Модели на базе новых процессоров AMD Ryzen с поддержкой функций искусственного интеллекта повышают производительность связанны

Через популярные процессоры AMD Ryzen можно легко заразиться вирусом, от которого трудно избавиться. AMD не будет закрывать «дыру» кта, от которого, в частности, пострадали пользователи продукции Intel, T-Head и др. AMD Процессоры AMD Ryzen 1000-3000 останутся без патчей от SinkClose Как отмечает Tom’s Hardware, AMD, вероя

Криптошахтеры раскупили новейшие процессоры AMD из-за фишки, которая ускоряет добычу биткоинов. В чипах Intel такой нет Крипромайнеры вышли на охоту Криптомайнеры скупают все процессоры AMD Ryzen нового поколения, пишет портал TechSpot. Особенно охотно они сметают с прилавков Ry

Intel безнадежно отстала. AMD начинает производство суперсовременных Ryzen на техпроцессе 3 нм с новейшей архитектурой отивопоставить им – ее новейшие Core поколения Meteor Lake, они же Core 14 поколения, соревнуются с Ryzen серии 7000, построенными на архитектуре Zen 4 полуторалетней давности. В сравнении с эт

«Ситилинк» привез в Россию игровой ноутбук на процессоре AMD 8 серии: Asus TUF Gaming A15 уже в продаже В «Ситилинке» можно приобрести игровой ноутбук Asus TUF Gaming A15 на базе процессора AMD Ryzen 8 поколения. Новый чип Ryzen 9 8945HS в паре с дискретной видеокартой Nvidia GeForc

Новейшие процессоры AMD работают на полную мощность всего несколько минут, а потом снижают тактовую частоту Неприятный сюрприз от AMD Новейший гибридные процессоры AMD Ryzen 8000G, предназначенные для настольных компьютеров, в отдельных случаях не способны

Новейшие процессоры AMD тайно и радикально замедляют SSD и видеокарты. Решения нет Опасные новинки AMD Процессоры Ryzen 8000G компании AMD, со дня анонса которых на момент выпуска материала прошло менее двух

Digma Pro расширяет линейку ноутбуков Sprint M: в продажу поступили устройства с процессором AMD Ryzen 7 ы с документами. Об этом CNews сообщили представители Digma Pro. Устройства работают на процессорах AMD Ryzen 7 3700U с тактовой частотой до 4 ГГц и встроенным графическим ядром Radeon RX Vega

Фиаско AMD. Самый быстрый в мире процессор ломается в считанные дни Быстрый и дорогой Владельцы процессоров Ryzen 9 7950X3D компании AMD стали массово жаловаться на их самопроизвольную поломку. Портал

Прорывной процессор AMD можно физически уничтожить за секунду с помощью ошибки в ПО роизводителей, позволяет пользователю буквально за считанные секунды вывести из строя процессор AMD Ryzen 7 5800X3D – популярную и сравнительно недорогую модель, рассчитанную на любителей видео

Американские санкции бесполезны. Китай вот-вот выпустит процессор-«убийцу» сверхпопулярных чипов AMD выпуску нового процессора 3A6000, по своим возможностям сопоставимого с чипами компании AMD линейки Ryzen 5000. По данным портала Tom’s Hardware, премьера процессора состоится в первой половине

AMD тонет вслед за Intel. Суперсовременные процессоры Ryzen никому не нужны, выручка просела на 40% игрок на рынке х86-процессоров. В первую очередь «виновны» в происходящем именно процессоры линейки Ryzen, так как они составляют большую часть потребительского сегмента AMD. Есть еще ThreadRip

Xiaomi выпустила дешевые цельнометаллические ноутбуки без процессоров Intel внительно невысокой ценой. Название ноутбуков указывает на тип установленного в них процессора. Это AMD Ryzen R5 6600H или Ryzen R7 6800H на выбор. В более крупном лэптопе также доступна опцион

Видеокарты AMD тайком от пользователя разгоняют процессор. Есть риск остаться без гарантии райверы Adrenalin. До этого Ryzen Master – компонент для управления параметрами разгона процессоров AMD Ryzen при помощи простого графического интерфейса – поставлялся в виде самостоятельной ут

Битва микропроцессоров: ИТ-эксперты рассказали о продажах ноутбуков в России Россияне охотнее скупают «продвинутые» ноутбуки на базе микропроцессоров Ryzen, которые выпускает компания AMD, чем продукцию ее прямого конкурента. Об этом на конфер

В России начинается выпуск отечественных материнских плат для новейших процессоров AMD. Фото ервую, по ее утверждению, отечественную материнскую плату для процессоров AMD. Она поддерживает CPU Ryzen вплоть до современного поколения 5000, появившегося в октябре 2020 г. и базирующегося н

Сборщики ПК жалуются: AMD завалила рынок процессорами, которые вообще не работают ое время использования в сборках. Сотрудники PowerGPU подсчитали, что из партии топовых процессоров AMD Ryzen 9 5950X, состоящей из 50 чипов, отказались работать восемь CPU, из 50 Ryzen 9 5900X

AMD выпустила новые мобильные процессоры AMD объявила о выпуске полного ассортимента мобильных процессоров AMD Ryzen 5000 серии, выводя на рынок ноутбуков высокоэффективную и чрезвычайно мощную архите

Обзор ноутбука HP ProBook x360 435 G7: деловой трансформер Производители ноутбуков уже оценили по достоинству новые процессоры серии Ryzen 4000. Чипы AMD сейчас используются во всех форм-факторах: от мощных игровых машин до ул