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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 178507
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Бриш Мария


УПОМИНАНИЯ


17.07.2025 «Яндекс Фабрика» запустила бренд спортивных товаров Bodycore 1
15.05.2024 «Яндекс Маркет» представил собственный бренд товаров для отдыха на природе Outstep 1
08.02.2024 CNews выяснил, где «Яндекс» выпускает свои ноутбуки 1
07.02.2024 «Яндекс Маркет» представил свой бренд компьютерной техники Lunnen 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Бриш Мария и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7902 3
AMD - Advanced Micro Devices 4348 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12469 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2569 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16457 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1328 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14706 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21351 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12703 2
Видеокамера - Camcorder 2296 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2630 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24907 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1494 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2889 1
Аксессуары 4006 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6150 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 2041 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9636 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26300 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3929 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3155 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14046 1
SMA - Service Manager Automation - Service Management Automation - Решение для автоматизации сервисных подразделений 35 1
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 730 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8151 1
USB Power Delivery 92 1
USB Type-A - USB-A 557 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5992 1
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 553 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1059 3
Яндекс.Маркет - Яндекс Фабрика - Lunnen 12 3
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 526 2
Microsoft Windows 11 637 2
Yandex Pay - Яндекс Пэй 77 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 99 1
3Logic - Raskat ПК 19 1
Яндекс.Маркет - Яндекс Фабрика - Tuvio 25 1
Яндекс.ТВ 34 1
Linux OS 10361 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 633 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 707 1
Россия - Восточная Сибирь - Озеро Байкал - Ольхон 16 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1499 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17637 1
Россия - РФ - Российская федерация 150975 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5139 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6132 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4185 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 727 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5069 1
Зоология - наука о животных 2721 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2821 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7097 1
ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 128 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2374 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1372541, в очереди разбора - 749975.
Создано именных указателей - 178507.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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