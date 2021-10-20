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Россия
СЗФО
Карелия Республика

Россия - СЗФО - Карелия Республика


20.10.2021 МТС и Ericsson построят для «Северстали» выделенную коммерческую 5G-ready сеть 1
08.10.2021 «Сбер» запустил в Карелии проект единой транспортной карты региона 2
28.09.2021 МТС начала подключать абонентов в ростовских салонах Mi Store 1
22.09.2021 «Магнит» запустил онлайн-аптеку в регионах 1
14.09.2021 Петербуржцы смогут подключиться к МТС в салонах Mi Store 1
07.09.2021 Чернышенко: До конца 2022 г. все соцзначимые госуслуги переведут в «цифру» 1
19.08.2021 Власти передумали давать МТС, «Билайну» и «Мегафону» 28 миллиардов 1
06.08.2021 В Segezha Group введена в промышленную эксплуатацию система контроля за движением древесины 1
15.07.2021 Максим Королев, Segezha Group: Обеспечение ИБ требует постоянного совершенствования процессов и технологий защиты 1
01.07.2021 РТ МИС запустил сервис «Голосовой помощник 122» в девяти пилотных регионах 1
29.06.2021 РТКОММ обеспечил спутниковым интернетом фестиваль Ладога-Трофи 1
04.06.2021 Правительство Республики Карелия и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий 2
21.05.2021 Власти накажут «Почту России» за завышение цен на посылки. Реакция экспертов 1
19.04.2021 «РТ МИС» и «К-Скай» запускают умную платформу для здравоохранения 1
09.04.2021 Российский подросток украл ноутбук, чем остановил строительство целой школы 2
15.03.2021 GreenMDC и «ЦОДы Карелии» заключили партнерское соглашение 5
02.03.2021 Чернышенко поручил проработать вопрос строительства новых станций для доступа к интернету на туробъектах Карелии 2
01.03.2021 Лесосибирский ЛДК №1 переходит на систему управления на базе SAP S/4HANA 1
04.02.2021 «Ростелеком» и ПФР подвели итоги работы проекта «Азбука интернета» в 2020 году 1
13.01.2021 Сегежский ЦБК и «Сегежская упаковка» перешли на SAP S/4HANA 2
25.11.2020 «Барс груп» и «ЯКласс» успешно интегрировали свои образовательные решения 1
24.11.2020 ФИОП поддержал подготовку специалистов по синтезу металлических порошков для аддитивных технологий 1
10.11.2020 Власти хотят построить в Арктике сеть ЦОДов на основе российского ПО и «железа» 3
25.09.2020 В Татарстане оцифровано более 18,8 тыс. объектов лесного хозяйства 1
22.09.2020 «Дата Ист» создала цифровую карту природных парков Челябинской области и Башкирии 1
12.08.2020 Mango Office заработал в четырех новых городах 1
22.07.2020 Резидент «Сколково» привлек более 130 млн руб. на развитие системы искусственного интеллекта для медицины 1
20.07.2020 Лесная промышленность получила компьютерное зрение 2
15.07.2020 Segezha Group завершила тестирование мобильного приложения Smart Timber 1
18.06.2020 IBS автоматизировала управление нормативно-справочной информацией для Segezha Group 1
04.06.2020 Холдинг «Эконива» и Cognitive Pilot создадут сервисную сеть для «умной сельхозтехники» с ИИ 1
14.05.2020 «Техносерв консалтинг» и ВТБ реализуют проект по созданию цифровой ипотеки 1
30.04.2020 Segezha Group протестирует технологии компьютерного зрения для определения объема круглого леса 1
09.04.2020 Сбербанк: доля безналичных платежей в России превысила 53,1% 1
25.03.2020 «Яндекс.лицей» могут открыть во всех регионах до конца 2020 года 1
12.03.2020 «Ростелеком» скупает провайдеров по всей России. Потрачено 5 миллиардов 3
15.01.2020 Оборот Wildberries вырос на 88% до 223,5 млрд рублей в 2019 году 1
25.12.2019 Рейтинг доходов ИТ-директоров регионов России. Карта 1
22.11.2019 «Билайн», МТС и «Мегафон» отказались от госмиллиардов на покрытие автодорог связью 1
13.11.2019 Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана 1

Публикаций - 323, упоминаний - 433

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 37
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 31
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 28
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 19
АФК Система ПАО 1057 8
Барс груп 402 8
Microsoft Corporation 11628 8
Nokia Corporation 2546 8
3934 8
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 8
Ericsson 899 7
Huawei 2750 7
SAP SE 3272 6
Navitel - Навител Навигатор 255 6
Nokia Networks 54 6
Apple Inc - Эппл Рус 7861 6
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 215 5
Yandex - Яндекс 4129 5
Samsung Electronics 5878 5
МегаФон ПетерСтар 154 5
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 383 5
LG Electronics 1942 4
HTC Corporation 1212 4
Cisco Systems 2158 4
ЭОС - Электронные офисные системы 1021 4
NVision Group - Энвижн Груп 552 4
МТС Северо-Запад 45 4
Ростех - Ростехнологии 2230 4
Ланит ГК 1185 3
IBM 3677 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 488 3
Sony 2588 3
Крок 1230 3
Oracle Corporation 3466 3
Рустелеком ТК 207 3
ФОРС - Центр разработки 188 3
ZTE Corporation 556 3
Google LLC 7439 3
Почта России ПАО 1586 11
Segezha Group - Сегежа Групп 85 9
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 7
РЖД - Российские железные дороги 1093 6
Segezha Group - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат 9 4
Сбербанк Северо-Западный банк 68 4
Северсталь ПАО 206 4
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 73 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 3
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 82 2
ВТБ24 587 2
ТНК-ВР Холдинг 155 2
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 2
Авангард - Акционерный коммерческий банк 93 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 251 2
UPS 38 2
DHL Express 83 2
Русский стандарт Банк 307 2
Русагро Группа Компаний 143 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 724 2
МБА-Москва Банк 7 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус 54 1
Альфа-Банк 1135 1
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 14 1
АвтоЭнтерпрайз - AutoEnterprise 1 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 54 1
Газпром межрегионгаз поставка 27 1
Iberica 1 1
Virgin Hyperloop 6 1
Вятский фанерный комбинат 2 1
ЯКласс 19 1
Магнит аптека 4 1
Wetherspoons 1 1
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 1
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Аэронавигация Северо-Запада 2 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Unilever Lipton 3 1
Wildberries 128 1
Газпром межрегионгаз 30 1
Кольская АЭС - КолАЭС - Атомная электростанция 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 35
Правительство РФ 2226 19
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 14
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 12
Президент Российской Федерации 1447 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 517 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 529 6
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 437 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 4
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 392 4
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 274 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 3
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 3
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 62 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 3
Администрация Главы и Правительства Республики Бурятия 23 3
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 313 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
Федеральное казначейство России 766 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 521 2
Правительство Москвы 660 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
World Bank Group - Всемирный банк 137 2
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 48 2
Правительство Ставропольского края 23 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 355 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 207 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 1
ВОО РГО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 12 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 38
3G - Стандарт мобильной связи 3835 37
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 14
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 13
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 7
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 692 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 6
Безопасный город 348 6
LTE-смартфон 138 5
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 493 5
УУС - Универсальные услуги связи 29 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 4
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1505 4
Big Data - Большие данные 1136 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1189 3
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 3
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 509 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 3
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 133 3
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 3
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 3
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 163 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1595 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1041 3
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VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 3
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Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1749 2
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МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 7
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 506 6
КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 40 5
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 5
Microsoft Windows 10 6810 5
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 5
Google Android 10752 4
ЭОС Дело СЭД 649 4
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 3
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 696 3
Apple iOS 5744 3
Linux OS 4386 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 296 3
Apple iPhone 5 710 3
ГИС РЕГИЗ - РС ЕГИСЗ - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 13 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 222 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 2
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 2
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 2
OnDoc - МедКарта - Медицинский ИТ-сервис 23 2
Microsoft Office 2004 2
К-МИС Webiomed СППВР - Система поддержки принятия врачебных решений 8 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 122 2
Xiaomi Mi Store 27 2
РТ МИС - ЕЦП.МИС - медицинская информационная система 4 2
Terrasoft Creatio - bpm’online 63 2
МТС 3G-сеть 86 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5200 2
Google Maps - Карты Google 418 2
ВТБ Мультикарта 147 2
Apple iPad mini 375 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
СП.АРМ 18 2
Ланит СКЗ Smart Timber 2 2
AT Consulting Восток - Smart-Center Центр обслуживания населения 12 2
Яндекс.Карты и Транспорт 293 2
Орловский Виктор 229 31
Путин Владимир 1840 8
Вахнин Павел 51 6
Никифоров Николай 1126 5
Медведев Дмитрий 1437 3
Кочкин Александр 3 3
Валяева Елизавета 72 3
Селютин Александр 59 3
Шадаев Максут 384 3
Щеголев Игорь 676 2
Меркулов Сергей 14 2
Брюквин Юрий 206 2
Мишустин Михаил 302 2
Козырев Алексей 270 2
Гусев Александр 26 2
Кравцов Роман 77 2
Горбачев Олег 4 2
Пехтерев Сергей 40 2
Дюбанов Анатолий 86 2
Матвиенко Валентина 65 2
Низомиддинов Олег 12 2
Криевс Ритварс 15 2
Гоков Дмитрий 31 2
Чернышенко Дмитрий 234 2
Патока Андрей 96 2
Ушацкий Андрей 101 2
Суслов Константин 19 2
Парфенчиков Артур 8 2
Говорунов Александр 12 2
Иващенко Вячеслав 11 1
Акимов Максим 167 1
Чехонин Антон 60 1
Паршин Максим 143 1
Ускова Ольга 128 1
Пак Олег 90 1
Зорин Александр 49 1
Копаев Геннадий 16 1
Левин Леонид 83 1
Солонин Сергей 82 1
Нуралиев Борис 206 1
Россия - Российская федерация - РФ 58975 167
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 112
Россия - СФО - Ленинградская область 1200 95
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 91
Россия - СЗФО - Псковская область 330 81
Россия - СЗФО - Мурманская область 310 78
Россия - СЗФО - Новгородская область 303 76
Россия - СЗФО - Калининградская область 565 74
Россия - СЗФО - Вологодская область 329 72
Россия - СЗФО - Архангельская область 368 67
Россия - СЗФО - Республика Коми 444 60
Россия - ЮФО - Ростовская область 884 49
Россия - ЮФО - Краснодарский край 941 48
Россия - СФО - Новосибирская область 843 45
Россия - ЦФО - Тульская область 760 44
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Петрозаводск 158 44
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1118 42
Россия - СФО - Иркутская область 565 42
Россия - УФО - Свердловская область 822 41
Россия - УФО - Челябинская область 674 41
Россия - СФО - Кемеровская область 496 40
Россия - ЦФО - Тамбовская область 328 40
Россия - ПФО - Ульяновская область 367 38
Россия - ЦФО - Владимирская область 377 36
Россия - СФО - Омская область 395 36
Россия - ПФО - Мордовия Республика 402 35
Россия - ПФО - Нижегородская область 761 35
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 438 35
Россия - ЦФО - Воронежская область 405 35
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 647 34
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 426 33
Россия - ЦФО - Липецкая область 295 33
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 246 32
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1652 32
Россия - ЦФО - Белгородская область 374 31
Россия - ЦФО - Костромская область 234 30
Россия - ЦФО - Калужская область 584 30
Россия - СФО - Хакасия Республика 268 29
Россия - СФО - Республика Алтай 712 28
Россия - ЦФО - Курская область 342 28
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 6
Образование в России 381 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 4
POI - points of interest 60 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 461 4
Космодром Байконур 99 3
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 268 3
ФЦП - Федеральная целевая программа 75 3
Информационное общество - Государственная программа 282 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 2
ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 32 2
Русский язык 1028 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 2
А-181 - Скандинавия - Федеральная автомобильная дорога Санкт-Петербург- Выборг-граница с Финляндией 5 2
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 2
Федеральное законодательство 254 2
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 2
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 146 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
ВК РФ - Воздушный кодекс Российской Федерации 12 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 50 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 259 1
Госпрограмма - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности 14 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации 25 1
Региональный электронный бюджет 3 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 553 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 154 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 363 1
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