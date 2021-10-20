Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
СЗФО
Карелия Республика
Публикаций - 323, упоминаний - 433
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Орловский Виктор 229 31
|Путин Владимир 1840 8
|Вахнин Павел 51 6
|Никифоров Николай 1126 5
|Медведев Дмитрий 1437 3
|Кочкин Александр 3 3
|Валяева Елизавета 72 3
|Селютин Александр 59 3
|Шадаев Максут 384 3
|Щеголев Игорь 676 2
|Меркулов Сергей 14 2
|Брюквин Юрий 206 2
|Мишустин Михаил 302 2
|Козырев Алексей 270 2
|Гусев Александр 26 2
|Кравцов Роман 77 2
|Горбачев Олег 4 2
|Пехтерев Сергей 40 2
|Дюбанов Анатолий 86 2
|Матвиенко Валентина 65 2
|Низомиддинов Олег 12 2
|Криевс Ритварс 15 2
|Гоков Дмитрий 31 2
|Чернышенко Дмитрий 234 2
|Патока Андрей 96 2
|Ушацкий Андрей 101 2
|Суслов Константин 19 2
|Парфенчиков Артур 8 2
|Говорунов Александр 12 2
|Иващенко Вячеслав 11 1
|Акимов Максим 167 1
|Чехонин Антон 60 1
|Паршин Максим 143 1
|Ускова Ольга 128 1
|Пак Олег 90 1
|Зорин Александр 49 1
|Копаев Геннадий 16 1
|Левин Леонид 83 1
|Солонин Сергей 82 1
|Нуралиев Борис 206 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786134, в очереди разбора - 689810.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786134, в очереди разбора - 689810.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru