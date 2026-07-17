Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199225
ИКТ 15372
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Россия СЗФО Карелия Республика

Россия - СЗФО - Карелия Республика

Плакат "Путешествуйте по карельскому перешейку!" Иванов В.С. 1948 г. Плакат "Путешествуйте по карельскому перешейку!" Иванов В.С. 1948 г.
"Карелия", 1960г. Коробов Владимир Владимир Андреевич Коробов (1924–2001) — живописец и педагог. Участник Великой Отечественной войны, в 1941 году добровольцем ушёл на фронт в морскую пехоту, был отмечен боевыми наградами. "Карелия", 1960г. Коробов Владимир Владимир Андреевич Коробов (1924–2001) — живописец и педагог. Участник Великой Отечественной войны, в 1941 году добровольцем ушёл на фронт в морскую пехоту, был отмечен боевыми наградами.
В краю озёр. Карелия, 1967 г. Автор: Дудов Ю.Н. Холст; масло. Государственное музейное объединение "Художественная культура Русского Севера" В краю озёр. Карелия, 1967 г. Автор: Дудов Ю.Н. Холст; масло. Государственное музейное объединение "Художественная культура Русского Севера"
«Осень в Карелии», 1937 год. Вениамин Попов. Холст, масло. Музей изобразительных искусств Республики Карелия. «Осень в Карелии», 1937 год. Вениамин Попов. Холст, масло. Музей изобразительных искусств Республики Карелия.
"Белые ночи в Карелии", 1960-е гг. Гаврилкевич Евгений Григорьевич (1929 - 2004) "Белые ночи в Карелии", 1960-е гг. Гаврилкевич Евгений Григорьевич (1929 - 2004)
Л. Байков "Доставка почты в Карелии 1930-х" (1953) Л. Байков "Доставка почты в Карелии 1930-х" (1953)
Плакат "Путешествуйте по карельскому перешейку!" Иванов В.С. 1948 г.

СОБЫТИЯ


17.07.2026 «МегаФон» усилил сеть для местных и путешественников в карельском Заонежье

ко в этом году мы построили и модернизировали около 40 телеком-объектов, расположенных в 12 районах Карелии», — отметил директор «МегаФона» в Республике Карелия Михаил Бармотин.
15.07.2026 МТС: мошенники в Карелии чаще всего пытаются дозвониться до представителей старшего поколения

ошенники звонили женщинам. За шесть месяцев 2026 г. МТС с помощью антиспам-сервисов заблокировала в Карелии более 6,5 млн нежелательных вызовов. Средняя продолжительность таких бесед, переведен
10.07.2026 «МегаФон» усилил инфраструктуру связи в Карелии

В Республике Карелия «МегаФон» усилил инфраструктуру связи, модернизировав ряд телеком-объектов в жилых кв
27.05.2026 В Карелии расширяют возможности оцифровки библиотечных фондов с помощью решений «Элар»

В Центральную библиотеку Костомукшского муниципального округа Республики Карелия поставлен российский комплекс планетарного сканирования «ЭларСкан А1-600КС» с предустановленным ПО «СканИмидж» профессиональной версии. Об этом CNews сообщили представители «
22.05.2026 МТС установит в Карелии первые отечественные базовые станции

рению современных технологий. Мы уверены, что это решение станет важным вкладом в цифровое развитие Карелии, позволит повысить доступность и качество услуг для жителей даже в удалённых населённ
20.05.2026 «Киберпротект» и администрация главы Республики Карелия договорились о сотрудничестве в сфере ИТ и ИБ

ы в целом. Мы готовы работать в долгую и оказывать всестороннюю поддержку коллегам на благо жителей Карелии», — сказала исполнительный директор компании «Киберпротект» Елена Бочерова.
18.05.2026 МТС с помощью платформы «Геоэффект» проанализировала туристический поток в Карелию

ся на уровне прошлого года. Выросло количество экскурсантов, а с ним и доля краткосрочных визитов в Карелию. Анализ обезличенных данных показывает, что гости стали на 30% чаще приезжать на один
30.04.2026 Мошенники в Карелии стали в 20 раз активнее использовать многоступенчатые схемы обмана

нники для обмана в большинстве случаев представляются сотрудниками государственных органов. Также в Карелии актуальными остаются сценарии от лица сотрудников служб безопасности банков и операто
15.04.2026 4G-интернет «МегаФона» теперь доступен в карельском Валдае

в Сети выросла на 16%. «Мы продолжаем активно развивать сеть в самых живописных и удалённых уголках Карелии, чтобы дать возможность поддерживать связь с близкими сквозь десятки и сотни километр
18.03.2026 Зимой жители Карелии перевели переговоры в онлайн

МТС проанализировала активность пользователей платформы для коммуникаций «МТС Линк» за зимний период 2025/2026. По сравнению с прошлой зимой количество проведенных онлайн-встреч среди жителей Карелии выросло в два раза. Об этом CNews сообщили представители МТС. Пользователи в республике все чаще используют искусственный интеллект для повышения эффективности рабочих процессов. Ключев
23.01.2026 Жители Карелии повышают эффективность деловых встреч с помощью ИИ

приятий, проведеённых жителями региона, за год выросло на 117%. В 2025 г. пользователи «МТС Линк» в Карелии чаще проводили онлайн-встречи (формат, в котором все участники активны), нежели вебин
16.01.2026 Спрос на резервное копирование в облаке у предприятий Карелии вырос более чем в два раза

ий в Республике Карелия. По данным экспертов, потребление сервиса резервного копирования в облаке в Карелии за год выросло более чем в два раза. Об этом CNews сообщили представители МТС. Россий
04.12.2025 Строительные компании Карелии стали активнее внедрять системы умного видеонаблюдения

интереса к сложным цифровым технологиям со стороны регионального бизнеса. Все больше предприятий в Карелии стремятся эффективно использовать возможности видеоаналитики для оптимизации бизнес-п
03.07.2025 «Яндекс Фабрика» представила коллекцию товаров для дома Pragma Polelu, вдохновленную мотивами природы Карелии, Урала и Костромы

тил новую коллекцию Pragma Polelu. В нее вошли постельное белье, вазы и свечи с цветочными мотивами, вдохновленными полями и лугами разных регионов России. В дизайне использованы характерные растения Карелии, Урала и Костромской области: например, лютик и клевер, горицвет и морошка, шиповник и зверобой. В будущем команда бренда планирует расширить ассортимент Pragma Polelu и добавить товары
02.07.2025 В Карелии количество умных устройств для бизнеса в сетях МТС выросло на треть

МТС проанализировала востребованность М2М-устройств в собственной сети в российских регионах. Количество умных девайсов для бизнеса в Карелии за последний год выросло на 34%. Об этом CNews сообщили представители МТС. Топ отраслей, где устройства М2М (технология межмашинного взаимодействия, которая позволяет устройствам взаимо
30.04.2025 «Карельский окатыш» провел тестирование устройства мониторинга конвейерных лент

Специалисты «Северсталь-инфокома» совместно с экспертами Control Link провели испытания устройства мониторинга конвейерных лент (УМКЛ) на площадке «Карельского окатыша». Решение позволяет проводить бесконтактный осмотр целостности конвейера и, как следствие, минимизировать его простои, снизить затраты на ремонт и повысить безопасность эксп
28.04.2025 100 язей в секунду: карельские рыбаки смогут передавать фото улова на скоростях 4G

«МегаФон» увеличил емкость сети в 10 населенных пунктах Карелии, в том числе в живописном озерном крае, куда летом приезжают многочисленные туристы.

19.02.2025 В Карелии за год МТС заблокировала более 17 млн спам-звонков

то суммарно составляет почти 7 лет сэкономленного времени. Чаще всего спам-звонки поступали жителям Карелии в августе и декабре. В целом за 2024 г. сервис «Защитник» от МТС заблокировал в регио
06.02.2025 МТС улучшила LTE-покрытие в десяти дачных кооперативах Пряжинского района Карелии

дники, Механизатор, Прогресс, Мотор, Радиотехник, Сигнал-1, Силуэт и Просвещенец. «У каждого жителя Карелии свое представление о «дачном сезоне». Кто-то выезжает на пригородные участки только в
29.01.2025 «МегаФон» прокачал мобильный интернет в большинстве районов Карелии

оборудование. Благодаря этому расширилась зона покрытия ранее построенных базовых станций. Также в Карелии «МегаФон» продолжает программу рефарминга, в результате которой сетям четвёртого поко
13.12.2024 «Петрозаводскмаш» представил главе Карелии проекты цифровой трансформации предприятия

сственного интеллекта». Студенческие проекты по темам, которые мы предложили, выиграли гранты главы Карелии. Эти грантовые работы ориентированы на решение конкретных задач нашего производства.

15.11.2024 МТС: в Карелии возрождается фолк

ерные черты регионов, потенциал местных артистов и фестивалей и общие тенденции музыкальных сцен. В Карелии наиболее популярными жанрами исследователи назвали фолк, метал и рок. Об этом CNews с
05.06.2024 МТС: в Карелии продажи систем безопасности выросли в два раза к началу сезона отпусков

МТС зафиксировала в собственной розничной сети пиковый интерес к камерам видеонаблюдения и к датчикам движения. С начала года самый высокий спрос на системы безопасности пришёлся на май. В Карелии продажи камер видеонаблюдения и датчиков движения оказались выше мая прошлого года в два раза в штуках. Вместе с жителями Карелии больше других системы безопасности приобретали в
13.05.2024 МТС присоединила к сети 20 малых населенных пунктов в Республике Карелия

Цифровая экосистема МТС подключила к своей сети еще 20 малых населенных пунктов в Республике Карелия в рамках программы устранения цифрового неравенства. Впервые доступ к мобильному инте
20.02.2024 «МегаФон» покрыл связью 8 тыс. километров дорог Карелии

ах абонентов. Местные жители, гости региона и те, многочисленные туристы, которые используют дороги Карелии для транзита или путешествий, могут не только звонить родным и близким, но и активно

19.01.2024 МТС прокачала мобильный интернет в Сортавальском районе Карелии

х данных (Big Data) МТС показывает, что всё чаще гости региона предпочитают расширять свои знания о Карелии, не ограничиваясь ключевыми туристическими локациями. Многие путешествуют по региону

20.12.2023 МТС разогнала скорость мобильного интернета в двух промышленных центрах Карелии

. Благодаря проведенной модернизации более 50 тыс. человек, проживающих в двух промышленных центрах Карелии, даже в часы максимальной нагрузки на сеть могут комфортно загружать тяжелый контент,
10.11.2023 Петербургские сервисы для горожан «Я здесь живу» появятся еще в двух регионах России

ивный гражданин» во «Вконтакте». Доступны сервисы «Спорт рядом», «Мой питомец» и «Афиша событий». В Карелии приложение начнут развивать с туристического сегмента. «Одним из первых сервисов прил
10.11.2023 МТС разогнала мобильный интернет в старейшем городе Карелии

чательности. Город Олонец является одним из старейших на севере России и единственным на территории Карелии, где карелы составляют большинство населения. Кроме того, это место проведения всевоз
26.10.2023 В Карелии МТС ускорила мобильный интернет у одного из древнейших вулканов

ас – уникальный геологический объект и одна из ключевых природных достопримечательностей Республики Карелия. Туристы, путешествующие по региону, часто приезжают сюда, чтобы прогуляться по засты
22.09.2023 МТС ускорила мобильный интернет в четырёх районных центрах Карелии

МТС увеличила скорость мобильного интернета в четырёх районных центрах Карелии. Средняя скорость передачи данных выросла на треть в Медвежьегорске, Кеми, Беломорске
07.09.2023 Цифровой гид от МТС расскажет туристам о главных точках притяжения Карелии

ия Александр Кочкин. Путеводитель будет дополняться актуальной информацией о достопримечательностях Карелии, подборками маршрутов, материалами об истории, традициях и культуре области. Воспольз
22.06.2023 «Мегафон» в Карелии: в Олонце взлетел LTE

связи даже в часы пиковой нагрузки на сеть. «Трафик передачи данных в сети "Мегафона" в Республике Карелии постоянно растет. Мы отмечаем, что в обиход наших абонентов все чаще стали входить ра
21.06.2023 МТС прокачала сеть у знаменитого равнинного водопада «Кивач» в Карелии

публике Карелия. В результате средняя скорость мобильного интернета в районе известнейшего водопада Карелии увеличилась на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС. После проведенных работ
26.04.2023 «Мегафон» запустил 4G в карельском поселке Тиурула

экстренные службы. Это важно и для туристов. Тиурула – популярное место для кемпинга и рыбалки, стабильная связь сделает отдых комфортнее и безопаснее», – сказал Павел Серяков, директор «Мегафона» в Республике Карелия. Потребность в мобильном интернете в поселке растет, что подтверждают цифры: за последний месяц пользователи совершили более 145 тыс. вызовов, что примерно равно 800 часам зв
27.02.2023 Жители Карелии стали чаще совершать звонки с помощью мобильного интернета

рифицируются согласно условиям подключенного пакета. «Мы первыми из операторов предоставили жителям Карелии доступ к технологии VoLTE. Сейчас примерно треть наших абонентов активно пользуются э
31.01.2023 Итоги модернизации медицинской информационной системы Карелии за 2022 год

едицинских заключений к владению оружием. Участники цифровизации медицинской информационной системы Карелии обсудили планы по развитию системы на текущий год и вопросы выполнения федеральных по
18.01.2023 ГК 1520 ввела отечественную цифровую систему управления движением на ж/д станции железорудного комбината «Карельский окатыш»

Дивизион ЖАТ ГК 1520 установил микропроцессорное оборудование собственного производства на станции Новая ведущего комбината по добыче и переработке железной руды в России «Карельский окатыш» (входит в «Северсталь»). Российскую микропроцессорную централизацию МПЦ-ЭЛ внедрили вместо действующей ранее системы на базе иностранных компонентов. Новейшая автоматика буде
10.01.2023 «Мегафон»: скорость мобильного интернета в Сортавальском районе Карелии выросла на 30%

«Мегафон» модернизировал сеть в третьем по численности населения районе Карелии – Сортавальском. Теперь более 20 тысяч жителей в районном центре Сортавала и ближайши
12.08.2022 «Мегафон» запустил LTE рядом с одним из крупнейших равнинных водопадов Европы

вил доступ к услугам 4G для 40 тысяч гостей, ежегодно посещающих туристическую жемчужину Республики Карелии, – водопад Кивач. Теперь абоненты компании могут в моменте делиться в сети красотой м

Публикаций - 781, упоминаний - 1156

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 112
МегаФон 10742 89
Ростелеком 10948 49
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 45
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 44
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 33
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 32
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 30
Yandex - Яндекс 9216 19
9594 17
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 237 15
Microsoft Corporation 25775 15
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 15
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 14
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 14
К-МИС - КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 52 11
Ростелеком Северо-Запад - Северо-Западный макрорегиональный филиал Ростелекома 82 10
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 10
БАРС Груп 579 10
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 9
МегаФон - Мобиком 230 9
SAP SE 5601 9
Xiaomi - Сяоми 2231 9
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 9
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 8
Электросвязь 268 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 8
Huawei 4676 8
Apple Inc 13154 8
Intel Corporation 12811 8
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 8
Google LLC 12688 7
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 7
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 7
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 167 7
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 136 7
МегаФон Поволжье - Волжский GSM 83 7
Samsung Electronics 11064 7
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 29
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 23
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 21
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 153 17
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 12
Почта России ПАО 2370 12
Россети Ленэнерго 1699 8
Северсталь ПАО - Severstal 629 8
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Кижи - государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник 12 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 7
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнерго - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 67 6
Северсталь ПАО - Карельский окатыш 12 6
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 5
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 5
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 5
Росатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 22 5
Сбер - СберТройка 17 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
Газпром ПАО 1493 5
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 140 5
Вятский фанерный комбинат 8 4
Музей-усадьба Архангельское 35 4
101Hotels.com 456 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 4
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 93 3
НФПК - Национальный фонд подготовки кадров 20 3
МТС Трэвел - MTS Travel 292 3
РАО ЕЭС России ПАО - ТГК-1 - Нарвская ГЭС, ГЭС-13 - гидроэлектростанция 29 3
Севмаш ПО - Севмашпредприятие ПО - Северное машиностроительное предприятие - Производственное объединение 33 3
Росатом - Атомэнергомаш - АЭМ-технологии - Петрозаводскмаш - Тяжбуммаш 10 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 68
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 38
Правительство Республики Карелия - органы государственной власти 39 37
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 34
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 24
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 20
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 17
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 15
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 15
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 15
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 14
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 14
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 11
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 11
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 10
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 10
Росстат - Управления Федеральной службы государственной статистики - Территориальные органы Федеральной службы государственной статистики 42 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 9
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 8
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 8
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 7
Федеральное казначейство России 1949 7
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 6
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 6
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 6
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 6
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 6
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 6
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 5
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 5
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 91 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 50
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 2
Союз пенсионеров России 9 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 1
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 4 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
COAI - Cellular Operators Association of India - Ассоциация операторов связи Индии 5 1
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 25 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 1
ПОРА - Проектный офис развития Арктики 1 1
АТОР - Ассоциация туроператоров России 10 1
КонфОП - Международная конфедерация обществ потребителей 8 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 136
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 119
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 102
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 96
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 95
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 91
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 82
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 67
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 52
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 51
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 49
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 47
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 46
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 42
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 40
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 39
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 38
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 35
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 34
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 33
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 33
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 30
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 29
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 29
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 29
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 27
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 26
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 25
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 25
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 24
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1750 24
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 23
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 23
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 22
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 21
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 20
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 19
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 18
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 18
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 18
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 40
Avito - Авито Путешествия 60 15
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 13
МегаФон - GSMЛайт 50 13
Microsoft Windows 16882 12
Microsoft Windows 2000 8678 11
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 10
Linux OS 11533 10
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 9
Apple iPhone 6 4861 9
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 616 8
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 7
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 7
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 6
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 6
К-МИС - Карельская медицинская информационная система 7 6
Google Android 15243 6
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 6
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 6
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 6
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 5
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 LTE (4G) - Tele2 Maxi LTE - Tele2 VoLTE 25 5
Microsoft Windows XP Professional 235 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 5
Apple - App Store 3109 5
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 5
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 5
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 4
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 241 4
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 4
МТС Big Data 324 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 4
Сбер - SberPay - Мульти QR - бесконтактная оплата по QR-коду - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 241 4
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.МИС - медицинская информационная система 38 4
РАН КарНЦ - RakeSearch 4 4
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 4
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 4
Кочкин Александр 34 34
Орловский Виктор 408 34
Путин Владимир 3454 13
Куликов Роман 31 9
Вахнин Павел 53 6
Никифоров Николай 1138 6
Брюквин Юрий 300 5
Ликсутов Максим 245 5
Парфенчиков Артур 14 5
Ушенин Алексей 12 5
Бармотин Михаил 6 5
Шадаев Максут 1210 5
Иванов Сергей 405 4
Медведев Дмитрий 1665 4
Казарин Станислав 175 4
Алонсо Виктор Вентимилла 16 4
Королев Максим 36 4
Шалманов Сергей 202 4
Серяков Павел 4 4
Яськин Сергей 73 4
Мишустин Михаил 787 4
Чернышенко Дмитрий 581 4
Козырев Алексей 328 3
Селютин Александр 60 3
Гоков Дмитрий 33 3
Игнатова Мария 143 3
Валяева Елизавета 72 3
Метелев Сергей 9 3
Засинец Игорь 8 3
Закурдаев Александр 7 3
Кромочкин Артем 18 3
Губанов Роман 119 3
Рейман Леонид 1065 3
Щеголев Игорь 699 3
Эмдин Сергей 69 3
Евраев Михаил 266 2
Матвиенко Валентина 117 2
Дюбанов Анатолий 95 2
Смирнов Дмитрий 112 2
Ермолаев Артем 379 2
Россия - РФ - Российская федерация 166167 491
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 293
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 244
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 225
Россия - СЗФО - Псковская область 697 183
Россия - СЗФО - Мурманская область 785 181
Россия - СЗФО - Новгородская область 718 178
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 169
Россия - СЗФО - Архангельская область 815 169
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 168
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 157
Россия - СЗФО - Республика Коми 835 123
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 108
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 101
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 301 96
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 78
Россия - УФО - Свердловская область 1951 77
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 77
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 76
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 75
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 74
Россия - УФО - Челябинская область 1512 73
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 907 70
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 69
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 425 65
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 64
Россия - СФО - Кемеровская область 1065 63
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 62
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 60
Россия - ЦФО - Воронежская область 954 57
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 56
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 484 55
Россия - ПФО - Ульяновская область 676 55
Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 55
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 54
Россия - СФО - Омская область 789 54
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 53
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 52
Россия - ЦФО - Костромская область 477 51
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 51
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 179
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 92
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 84
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 76
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 75
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 74
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 69
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 50
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 49
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 46
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 43
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1486 32
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 29
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 28
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 27
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 26
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 26
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 24
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 23
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 23
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 23
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 23
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 22
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 21
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 21
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 20
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 19
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 19
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 17
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 17
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 17
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 16
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 16
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 15
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 15
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 15
Энергетика - Energy - Energetically 5855 15
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 15
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 14
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 13
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 15
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 4
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 3
Ведомости 1466 3
РИА Новости 1033 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 3
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 3
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 2
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 2
Phys.org 972 2
NEWSru.com 229 2
Рувики - Интернет-энциклопедия АНО 26 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Рен ТВ - телеканал 82 1
РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
Царьград - телеканал 29 1
Regnum - Регнум 114 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 1
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 1
ВГТРК ГТРК Филиалы 30 1
ВГТРК Гостелерадиофонд - Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм 11 1
Башинформ ИА 7 1
Санкт-Петербург - телеканал 2 1
Псковская правда 1 1
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
Forbes - Форбс 1002 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 26
Рустелеком ТК 305 5
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 2
Gartner - Гартнер 3658 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
SimilarWeb 62 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Автостат 55 1
Сбер - СберДанные 4 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
РОЦИТ - Индекс цифровой грамотности 9 1
In-Stat/MDR 74 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
ONSIDE 19 1
Волга-Инфо ИА - ВолгаИнформ ИА 19 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
ABI Research 236 1
Forrester Research 834 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 44 17
РАН - Российская академия наук 2122 8
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 5
Ростелеком - Азбука интернета 34 2
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 78 2
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 50 2
ГУМРФ - Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова - Государственная морская академия имени адмирала C.О. Макарова - Ленинградское высшее инженерное морское училище им. Адмирала С.О.Макарова 14 2
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 91 2
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 2
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 41 2
Национальная библиотека Республики Карелия 2 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 2
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 56 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
Cisco Networking Academy - Сетевая академия - Учебные Центры Сиско Ситемс 36 1
Сбер - Академия Искусственного интеллекта 15 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 49 1
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 51 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 1
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 25 1
РАН ИМЕТ - Институт металлургии и материаловедения имени А.А. Байкова РАН 9 1
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 1
ЧГУ - Череповецкий государственный университет 12 1
LUT University - Lappeenranta University of Technology - Технологический университет Лаппеенранта-Лахти - Лаппеенрантский технологический университет 4 1
МЧС РФ - ВНИИ ГОЧС ФГБУ - Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, федеральный центр науки и высоких технологий - Центр Антистихия ФКУ 29 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 36 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 30 1
РАМН НЦЗД - Национальный медицинский иссле­довательский центр здоровья детей Минздрава России ФГАУ 11 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 16 1
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 43 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева - Московский НИИ педиатрии и детской хирургии 14 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 29
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 34 4
VK Fest 20 4
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 3
День молодёжи - 27 июня 1087 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 3
Международный женский день - 8 марта 418 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
Всероссийский цифровой диктант 14 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
Единый день голосования 143 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 1
Неогеография XXI - форум 65 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
CNews AWARDS - награда 571 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще