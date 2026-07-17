Россия - СЗФО - Карелия Республика

«МегаФон» усилил сеть для местных и путешественников в карельском Заонежье ко в этом году мы построили и модернизировали около 40 телеком-объектов, расположенных в 12 районах Карелии», — отметил директор «МегаФона» в Республике Карелия Михаил Бармотин.

МТС: мошенники в Карелии чаще всего пытаются дозвониться до представителей старшего поколения ошенники звонили женщинам. За шесть месяцев 2026 г. МТС с помощью антиспам-сервисов заблокировала в Карелии более 6,5 млн нежелательных вызовов. Средняя продолжительность таких бесед, переведен

«МегаФон» усилил инфраструктуру связи в Карелии В Республике Карелия «МегаФон» усилил инфраструктуру связи, модернизировав ряд телеком-объектов в жилых кв

В Карелии расширяют возможности оцифровки библиотечных фондов с помощью решений «Элар» В Центральную библиотеку Костомукшского муниципального округа Республики Карелия поставлен российский комплекс планетарного сканирования «ЭларСкан А1-600КС» с предустановленным ПО «СканИмидж» профессиональной версии. Об этом CNews сообщили представители «

МТС установит в Карелии первые отечественные базовые станции рению современных технологий. Мы уверены, что это решение станет важным вкладом в цифровое развитие Карелии, позволит повысить доступность и качество услуг для жителей даже в удалённых населённ

«Киберпротект» и администрация главы Республики Карелия договорились о сотрудничестве в сфере ИТ и ИБ ы в целом. Мы готовы работать в долгую и оказывать всестороннюю поддержку коллегам на благо жителей Карелии», — сказала исполнительный директор компании «Киберпротект» Елена Бочерова.

МТС с помощью платформы «Геоэффект» проанализировала туристический поток в Карелию ся на уровне прошлого года. Выросло количество экскурсантов, а с ним и доля краткосрочных визитов в Карелию. Анализ обезличенных данных показывает, что гости стали на 30% чаще приезжать на один

Мошенники в Карелии стали в 20 раз активнее использовать многоступенчатые схемы обмана нники для обмана в большинстве случаев представляются сотрудниками государственных органов. Также в Карелии актуальными остаются сценарии от лица сотрудников служб безопасности банков и операто

4G-интернет «МегаФона» теперь доступен в карельском Валдае в Сети выросла на 16%. «Мы продолжаем активно развивать сеть в самых живописных и удалённых уголках Карелии, чтобы дать возможность поддерживать связь с близкими сквозь десятки и сотни километр

Зимой жители Карелии перевели переговоры в онлайн МТС проанализировала активность пользователей платформы для коммуникаций «МТС Линк» за зимний период 2025/2026. По сравнению с прошлой зимой количество проведенных онлайн-встреч среди жителей Карелии выросло в два раза. Об этом CNews сообщили представители МТС. Пользователи в республике все чаще используют искусственный интеллект для повышения эффективности рабочих процессов. Ключев

Жители Карелии повышают эффективность деловых встреч с помощью ИИ приятий, проведеённых жителями региона, за год выросло на 117%. В 2025 г. пользователи «МТС Линк» в Карелии чаще проводили онлайн-встречи (формат, в котором все участники активны), нежели вебин

Спрос на резервное копирование в облаке у предприятий Карелии вырос более чем в два раза ий в Республике Карелия. По данным экспертов, потребление сервиса резервного копирования в облаке в Карелии за год выросло более чем в два раза. Об этом CNews сообщили представители МТС. Россий

Строительные компании Карелии стали активнее внедрять системы умного видеонаблюдения интереса к сложным цифровым технологиям со стороны регионального бизнеса. Все больше предприятий в Карелии стремятся эффективно использовать возможности видеоаналитики для оптимизации бизнес-п

«Яндекс Фабрика» представила коллекцию товаров для дома Pragma Polelu, вдохновленную мотивами природы Карелии, Урала и Костромы тил новую коллекцию Pragma Polelu. В нее вошли постельное белье, вазы и свечи с цветочными мотивами, вдохновленными полями и лугами разных регионов России. В дизайне использованы характерные растения Карелии, Урала и Костромской области: например, лютик и клевер, горицвет и морошка, шиповник и зверобой. В будущем команда бренда планирует расширить ассортимент Pragma Polelu и добавить товары

В Карелии количество умных устройств для бизнеса в сетях МТС выросло на треть МТС проанализировала востребованность М2М-устройств в собственной сети в российских регионах. Количество умных девайсов для бизнеса в Карелии за последний год выросло на 34%. Об этом CNews сообщили представители МТС. Топ отраслей, где устройства М2М (технология межмашинного взаимодействия, которая позволяет устройствам взаимо

«Карельский окатыш» провел тестирование устройства мониторинга конвейерных лент Специалисты «Северсталь-инфокома» совместно с экспертами Control Link провели испытания устройства мониторинга конвейерных лент (УМКЛ) на площадке «Карельского окатыша». Решение позволяет проводить бесконтактный осмотр целостности конвейера и, как следствие, минимизировать его простои, снизить затраты на ремонт и повысить безопасность эксп

100 язей в секунду: карельские рыбаки смогут передавать фото улова на скоростях 4G «МегаФон» увеличил емкость сети в 10 населенных пунктах Карелии, в том числе в живописном озерном крае, куда летом приезжают многочисленные туристы.

В Карелии за год МТС заблокировала более 17 млн спам-звонков то суммарно составляет почти 7 лет сэкономленного времени. Чаще всего спам-звонки поступали жителям Карелии в августе и декабре. В целом за 2024 г. сервис «Защитник» от МТС заблокировал в регио

МТС улучшила LTE-покрытие в десяти дачных кооперативах Пряжинского района Карелии дники, Механизатор, Прогресс, Мотор, Радиотехник, Сигнал-1, Силуэт и Просвещенец. «У каждого жителя Карелии свое представление о «дачном сезоне». Кто-то выезжает на пригородные участки только в

«МегаФон» прокачал мобильный интернет в большинстве районов Карелии оборудование. Благодаря этому расширилась зона покрытия ранее построенных базовых станций. Также в Карелии «МегаФон» продолжает программу рефарминга, в результате которой сетям четвёртого поко

«Петрозаводскмаш» представил главе Карелии проекты цифровой трансформации предприятия сственного интеллекта». Студенческие проекты по темам, которые мы предложили, выиграли гранты главы Карелии. Эти грантовые работы ориентированы на решение конкретных задач нашего производства.

МТС: в Карелии возрождается фолк ерные черты регионов, потенциал местных артистов и фестивалей и общие тенденции музыкальных сцен. В Карелии наиболее популярными жанрами исследователи назвали фолк, метал и рок. Об этом CNews с

МТС: в Карелии продажи систем безопасности выросли в два раза к началу сезона отпусков МТС зафиксировала в собственной розничной сети пиковый интерес к камерам видеонаблюдения и к датчикам движения. С начала года самый высокий спрос на системы безопасности пришёлся на май. В Карелии продажи камер видеонаблюдения и датчиков движения оказались выше мая прошлого года в два раза в штуках. Вместе с жителями Карелии больше других системы безопасности приобретали в

МТС присоединила к сети 20 малых населенных пунктов в Республике Карелия Цифровая экосистема МТС подключила к своей сети еще 20 малых населенных пунктов в Республике Карелия в рамках программы устранения цифрового неравенства. Впервые доступ к мобильному инте

«МегаФон» покрыл связью 8 тыс. километров дорог Карелии ах абонентов. Местные жители, гости региона и те, многочисленные туристы, которые используют дороги Карелии для транзита или путешествий, могут не только звонить родным и близким, но и активно

МТС прокачала мобильный интернет в Сортавальском районе Карелии х данных (Big Data) МТС показывает, что всё чаще гости региона предпочитают расширять свои знания о Карелии, не ограничиваясь ключевыми туристическими локациями. Многие путешествуют по региону

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Петербургские сервисы для горожан «Я здесь живу» появятся еще в двух регионах России ивный гражданин» во «Вконтакте». Доступны сервисы «Спорт рядом», «Мой питомец» и «Афиша событий». В Карелии приложение начнут развивать с туристического сегмента. «Одним из первых сервисов прил

МТС разогнала мобильный интернет в старейшем городе Карелии чательности. Город Олонец является одним из старейших на севере России и единственным на территории Карелии, где карелы составляют большинство населения. Кроме того, это место проведения всевоз

В Карелии МТС ускорила мобильный интернет у одного из древнейших вулканов ас – уникальный геологический объект и одна из ключевых природных достопримечательностей Республики Карелия. Туристы, путешествующие по региону, часто приезжают сюда, чтобы прогуляться по засты

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Цифровой гид от МТС расскажет туристам о главных точках притяжения Карелии ия Александр Кочкин. Путеводитель будет дополняться актуальной информацией о достопримечательностях Карелии, подборками маршрутов, материалами об истории, традициях и культуре области. Воспольз

«Мегафон» в Карелии: в Олонце взлетел LTE связи даже в часы пиковой нагрузки на сеть. «Трафик передачи данных в сети "Мегафона" в Республике Карелии постоянно растет. Мы отмечаем, что в обиход наших абонентов все чаще стали входить ра

МТС прокачала сеть у знаменитого равнинного водопада «Кивач» в Карелии публике Карелия. В результате средняя скорость мобильного интернета в районе известнейшего водопада Карелии увеличилась на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС. После проведенных работ

«Мегафон» запустил 4G в карельском поселке Тиурула экстренные службы. Это важно и для туристов. Тиурула – популярное место для кемпинга и рыбалки, стабильная связь сделает отдых комфортнее и безопаснее», – сказал Павел Серяков, директор «Мегафона» в Республике Карелия. Потребность в мобильном интернете в поселке растет, что подтверждают цифры: за последний месяц пользователи совершили более 145 тыс. вызовов, что примерно равно 800 часам зв

Жители Карелии стали чаще совершать звонки с помощью мобильного интернета рифицируются согласно условиям подключенного пакета. «Мы первыми из операторов предоставили жителям Карелии доступ к технологии VoLTE. Сейчас примерно треть наших абонентов активно пользуются э

Итоги модернизации медицинской информационной системы Карелии за 2022 год едицинских заключений к владению оружием. Участники цифровизации медицинской информационной системы Карелии обсудили планы по развитию системы на текущий год и вопросы выполнения федеральных по

ГК 1520 ввела отечественную цифровую систему управления движением на ж/д станции железорудного комбината «Карельский окатыш» Дивизион ЖАТ ГК 1520 установил микропроцессорное оборудование собственного производства на станции Новая ведущего комбината по добыче и переработке железной руды в России «Карельский окатыш» (входит в «Северсталь»). Российскую микропроцессорную централизацию МПЦ-ЭЛ внедрили вместо действующей ранее системы на базе иностранных компонентов. Новейшая автоматика буде

«Мегафон»: скорость мобильного интернета в Сортавальском районе Карелии выросла на 30% «Мегафон» модернизировал сеть в третьем по численности населения районе Карелии – Сортавальском. Теперь более 20 тысяч жителей в районном центре Сортавала и ближайши