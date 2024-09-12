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МТС разогнала интернет между Ладогой и Онегой

МТС модернизировала сеть сотовой связи на территории Пряжинского района Республики Карелия. В результате перевода частот 3G на современный стандарт LTE скорость передачи данных выросла практически на четверть, на 30% расширились покрытие и емкость сети.

Специалисты МТС провели работы по перенастройке и обновлению телеком-оборудования на всех базовых станциях, расположенных в Пряжинском национальном муниципальном районе, где проживает более 14 тыс. человек. Улучшение качества сигнала и повышение скорости мобильного интернета особенно заметно в посёлке Эссойла с населением более 1,7 тыс. человек, посёлке Матросы, сёлах Ведлозеро, Колатсельга, деревне Алекка, а также административном центре – посёлке городского типа Пряжа.

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Цифровизация

Пряжинский район находится в южной части Республики Карелия в межозерном пространстве крупнейших в Европе пресных водоемов – Ладожского и Онежского озер. Территория является уникальным местом компактного проживания представителей двух коренных северных народов: карелов (представляющих ливвиковский и людиковский диалекты карельского языка) и финнов. Здесь сохранились более 350 памятников историко-культурного наследия. Корме того, в район приезжают гости, чтобы посетить различные туристические объекты, среди которых вотчина Талви Укко под Чалной, питомник ездовых собак в Кудаме, и зоокомплекс «Три медведя».

«Пряжинский район – это уникальная территория, исконная земля карел, где сохранились многие традиции и большое количество памятников. В каждой деревне и посёлке здесь есть, на что посмотреть. Безусловно, наша задача – обеспечить местных жителей качественной связью, чтобы несмотря на растущий турпоток, а, как следствие, - увеличение нагрузки на телеком-инфраструктуру, они могли пользоваться голосовой связью и быстрым мобильным интернетом», – отметил директор МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.

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