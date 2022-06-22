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Оператор связи Телекоммуникационный оператор Услуги связи Услуги междугородной и международной связи Telecom operator Communication services Intercity and international communication services

Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services


22.06.2022 Новый российский сотовый оператор приходит на юг Украины
21.06.2022 Россиян ждут новые поборы: Операторы ввели плату за SIM-карты
01.06.2022 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за май 2022 года
30.05.2022 «Ростелеком» предложил операторам связи комплексное решение по управлению сетевой инфраструктурой
27.05.2022 На юге Украины начал работать российский сотовый оператор
25.05.2022 «Ростелеком» предлагает операторам связи сервис с искусственным интеллектом для роботизации служб технической поддержки
19.05.2022 Нейросеть поможет экологам, лесникам и операторам ЛЭП померить таежные деревья со спутника
17.05.2022 Крымскому оператору дали 1,8 миллиарда на скоростной интернет
04.05.2022 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за апрель 2022 года
22.04.2022 Российским операторам связи обеспечат беспрепятственный доступ к государственным крышам и опорам
20.04.2022 Власти выпустили методичку для МТС, «Билайна», «Мегафона», Tele2 по предельному росту тарифов на мобильную связь
19.04.2022 Минцифры собралось возвращать операторам часть налога на прибыль
29.03.2022 Власти требуют от сотовых операторов запретить безлимитные тарифы на интернет
21.03.2022 Российским операторам разрешили повышать тарифы на связь и не соблюдать «закон Яровой»
04.03.2022 Российских операторов связи ждут послабления по «закону Яровой», а их абонентов – рост тарифов
04.03.2022 «Ростелеком» открыл в Самаре новый опорный центр Национального киберполигона на базе ПГУТИ
17.02.2022 «Ростелеком» открыл Северо-Западный федеральный образовательный центр Национального киберполигона на базе СПбГУТ
31.01.2022 До Заринска с комфортом: МТС улучшила качество связи для пассажиров железной дороги
28.01.2022 Из России стремительно исчезают операторы связи
19.01.2022 Россиян вынудят переплачивать за связь. Операторы взвинчивают цены в архивных тарифах
17.01.2022 Власти хотят отдать операторам частоты для 5G бесплатно
10.01.2022 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2021 года
15.12.2021 «Ростелеком» презентовал операторам-партнерам сервис для автоматизации служб поддержки
03.12.2021 До Черепаново с комфортом: МТС улучшила качество связи для пассажиров железной дороги
01.12.2021 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за ноябрь 2021 года
24.11.2021 Власти России собрались обложить YouTube и TikTok особым побором
10.11.2021 Мониторинг законодательства в области ИТ и телекоммуникаций за октябрь 2021 года
01.11.2021 Минцифры и Роскомнадзор берут на учет трансграничные линии связи
17.08.2021 Минцифры обяжет «Билайн», МТС, «Мегафон» и Tele2 открывать бесплатный доступ к госуслугам для активации SIM-карт
29.07.2021 МТС предупреждает: Из-за «суверенного Рунета» упадет качество связи
20.07.2021 Путин намекает: чтобы продлить лицензии, «Билайн», МТС, «Мегафон» и Tele2 должны построить 4G «в глубинке»
19.07.2021 Найден способ сократить расходы телеком-операторов и повысить качество связи при переходе на 5G
14.04.2021 Курировать связь в Минцифры поставят вице-президента «Ростелекома»
17.03.2021 Нейронные сети помогают новосибирским операторам Службы-112 в борьбе с COVID-19
11.03.2021 HPE представила открытую архитектуру Open RAN для построения и развертывания сетей 5G
01.03.2021 В «Билайне» назначен вице-президент по операторскому бизнесу
17.02.2021 «Ростелеком» завершил строительство подводной волоконно-оптической линии связи до Калининграда
22.01.2021 Новые правила идентификации сотовых абонентов антиконституционны и принесут операторам многомиллиардные убытки
04.01.2021 Взломан крупный оператор связи. Хакеры украли записи сотен тысяч разговоров
10.12.2020 Власти хотят отдать под 5G старые частоты, чтобы не отбирать у силовиков «правильный» диапазон

Публикаций - 5317, упоминаний - 6341

Оператор связи упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 1486
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 1425
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 1208
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 1178
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 700
Huawei 3222 449
Microsoft Corporation 22497 398
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 393
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 320
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 294
Cisco Systems 4720 272
Google LLC 10352 252
Samsung Electronics 9333 223
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 220
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 220
Apple Inc 10683 219
Yandex - Яндекс 5015 205
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 201
IBM - International Business Machines Corp 8941 188
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 652 183
VK - Mail.ru Group 3057 176
Yota - Скартел - WiMAX Holding 778 174
Oracle Corporation 6035 167
Intel Corporation 11262 165
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1495 161
Vodafone Group 1318 161
AT&T Inc 1563 159
АФК Система ПАО 1638 155
Meta Platforms - Facebook 4267 155
МегаФон - Синтерра - Synterra 785 153
Telia Company - TeliaSonera 802 151
Siemens AG - Siemens Group 2311 143
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 143
Lenovo Motorola 3463 141
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1295 139
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 134
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 133
Orange S.A. 982 125
SAP SE 4595 124
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 740 124
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 298
Точка 1820 257
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 226
Почта России ПАО 1853 140
РЖД - Российские железные дороги 1458 135
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 130
Россети Ленэнерго 786 124
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 115
Альфа-Банк 1476 113
Открытие ФК 2713 108
Газпром ПАО 1008 104
ГПБ - Газпромбанк 842 84
Газпром нефть 439 79
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 72
Связной ГК 1190 69
Альфа-Групп 613 62
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 57
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 56
Евросеть 1393 56
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 54
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 53
Роснефть НК 434 52
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 47
Visa International 1809 46
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 45
Аэрофлот - Aeroflot 648 44
ПСБ - Промсвязьбанк 682 44
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 44
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 612 43
Май - Российская торговая компания 416 42
Qiwi 878 41
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 448 39
X5 Group 709 38
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 37
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 32
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 372 32
Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 226 31
Лента - Сеть розничной торговли 912 31
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 29
ВТБ - ВТБ24 658 29
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 1550
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 1171
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 888
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 491
Президент Российской Федерации 3770 388
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 315
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 241
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 208
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 199
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 187
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 574 185
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 169
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 165
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 161
Правительство Москвы 1640 154
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 145
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 144
Россвязь - Федеральное агентство связи 709 139
Федеральное казначейство России 1345 133
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 130
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 126
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 123
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 119
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 118
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 107
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 105
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 97
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 82
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 74
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 72
Администрация Президента РФ 904 71
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 60
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 59
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 56
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 55
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 54
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 54
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 54
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 53
Верховный суд Российской Федерации 709 51
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 718
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Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 68
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 44
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 30
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 27
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 26
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 25
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ЛДПР 98 10
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Bloomberg 1009 31
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Dow Jones & Company - Доу Джонс 150 6
IBM Research 107 5
BCG - Boston Consulting Group 85 5
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Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 179 63
РАН - Российская академия наук 1397 50
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 172 44
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 42
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Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 36
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СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 47 34
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 64 31
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Сириус - Образовательный центр - Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр 125 15
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 101 14
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ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 19 12
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