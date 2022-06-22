Индексная книга CNews*
Оператор связи Телекоммуникационный оператор Услуги связи Услуги междугородной и международной связи Telecom operator Communication services Intercity and international communication services
Публикаций - 5317, упоминаний - 6341
Оператор связи упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 268
|Никифоров Николай 1161 226
|Медведев Дмитрий 1604 154
|Шадаев Максут 460 112
|Щеголев Игорь 685 101
|Козырев Алексей 274 71
|Гуральников Сергей 162 69
|Рейман Леонид 1009 59
|Ермолаев Артем 348 59
|Иванов Олег 131 59
|Мишустин Михаил 376 54
|Кравченко Константин 75 52
|Чернышенко Дмитрий 320 47
|Осеевский Михаил 264 47
|Евраев Михаил 228 45
|Громов Иван 101 45
|Усманов Алишер 275 45
|Свердлов Денис 170 44
|Меднов Сергей 121 44
|Бойко Елена 174 43
|Слизень Виталий 241 42
|Никуличев Андрей 43 42
|Фомичев Олег 112 41
|Яровая Ирина 68 39
|Орловский Виктор 325 39
|Мельников Александр 68 38
|Авербах Владимир 125 38
|Лысенко Эдуард 238 37
|Жаров Александр 171 35
|Лопаткин Герман 104 34
|Свириденко Андрей 95 34
|Левашов Александр 88 33
|Строкович Антон 51 33
|Мардер Наум 114 33
|Дюбанов Анатолий 92 32
|Бокова Людмила 80 31
|Попов Алексей 329 30
|Власов Сергей 83 30
|Елистратов Николай 90 30
|Стрельцов Андрей 56 29
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1190136, в очереди разбора - 947610.
Создано именных указателей - 86361.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1190136, в очереди разбора - 947610.
Создано именных указателей - 86361.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru