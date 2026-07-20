Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services

Утечка данных из японского телекома затронула еще пять интернет-провайдеров сть, которая будет иметь не только репутационные последствия для компании. В любом случае, клиентам телеком-компаний по всему миру стоит принимать все необходимые защитные меры самостоятельно,

Обманутые мошенниками россияне смогут в течение 30 дней получить компенсацию от банков или операторов связи ам от действий телефонных мошенников. Согласно проекту постановления Правительства России, банк или оператор связи должен вернуть жертве деньги, если случай мошенничества будет подтвержден. Пот

«МегаФон» улучшает качество связи в Островском районе Псковской области «МегаФон» улучшает качество связи в сельской местности Псковской области. Так, технические специалисты установили новые телеком‑объекты и провели модернизацию оборудования в городе Остров и в трёх населённых пунк

Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за июнь 2026 года вязи о ее передаче ребенку. Граждане смогут установить самозапрет на входящие международные звонки. Операторы связи и банки будут возмещать ущерб, если перевод средств был выполнен без добровол

Михаил Матюшин - Михаил Матюшин, Nexign: Как ценность больших данных меняет требования к ИТ-системам Матюшин: Многие отрасли ощущают достаточно сильное влияние искусственного интеллекта. Конкретно для телекома актуален вопрос развития сетей нового поколения и перехода на те бизнес-модели, кото

Операторов связи вывели на чистую воду. Они вводят россиян в заблуждение, предлагая им несуществующие сети 5G G на нем работать не будут. Между тем, отсутствие в России сетей 5G совершенно не мешает крупнейшим операторам связи использовать их упоминание в своей рекламе. Именно этот парадокс и не понрав

«МТС Exolve» расширила партнерскую программу для операторов связи елеком-отрасли. Согласно новым требованиям, которые могут вступить в силу уже с 1 сентября 2026 г., операторам связи предстоит увеличить размер уставного капитала и выполнить дополнительные тре

Как операторы связи и банки будут возвращать россиянам украденные деньги: новые правила ров, используемых для противоправных действий, должны быть включены критерии, при выявлении которых оператор связи будет обязан приостановить оказание услуг по пропуску трафика в свою сеть в мо

StormWall: терабитные DDoS-атаки на телеком-компании в России теперь длятся неделями ужили, что в мае-июне этого года злоумышленники полностью поменяли тактику при проведении DDoS-атак на телеком компании в России. Специалисты определили, что с мая этого года телеком-компании п

Конец массовых обзвонов? Суд впервые защитил российских операторов связи от исков микрокредитных организаций х с нижегородской микрофинансовой организацией «Срочно Деньги». Это один из первых подобных исков к операторам связи. Согласно картотеке арбитражных дел, МФО «Срочно Деньги» подала иски к «Вымп

Подмосковье и «Ростелеком» будут внедрять ИИ в сферу благоустройства, дорожной безопасности и повышать качество связи ой экономики в регионе. Компания будет внедрять интеллектуальные решения в таких сферах, как благоустройство территорий и дворов, обеспечение безопасности на дорогах, а также повышать проникновение и качество связи и доступа в интернет. Об этом CNews сообщили представители «Ростелеком». Андрей Воробьев, губернатор Московской области: «Для нас цифровизация — это инструмент, который помогает

Билайн продолжит развивать магистральную сеть на востоке России на базе новой Трансъевразийской волоконно-оптической линии связи я Билайна это не просто инфраструктурный проект, а стратегическая инвестиция в развитие собственной линии связи на восточном направлении и укрепление технологической независимости сети. Мы сист

Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за май 2026 года Специалисты компании «Гарант» подготовили мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций. Федеральное законодательство Постановление Правительства Российской Федерации от 22 мая 2026 г. №587 «О продлении срока действия экспериментального правового режима в сфере ци

Властям понадобились IP-адреса россиян. Операторов массово штрафуют за отказ предоставлять их систематически используют подмену сетевых адресов». Деньги, денежки Юристы видят в непредоставлении операторами связи сведений об IP-адресах своих абонентов нарушение сразу нескольких статей, н

Eltex расширяет присутствие на телеком-рынке в Узбекистане Вендор телекоммуникационного оборудования Eltex продолжает развивать международное направление. Eltex расширяет присутствие на телеком-рынке в Узбекистане. Об этом CNews сообщили представители Eltex. Сегодня рынок Узбекистана демонстрирует высокие темпы цифровизации и активный рост телекоммуникационной инфраструктур

Уходит целая эпоха. Гигантский оператор связи хоронит медные сети, без которых не работают стационарные домашние телефоны ми обязательствами по сохранению инфраструктуры в тех или иных регионах. В мае 2026 г. американская телекоммуникационная компания AT&T подала в суд соответствующий иск. Компания AT&T обосновыва

ГК Softline и Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича будут сотрудничать в сфере образования ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, и Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ) подписали соглашение о сотрудничестве. Документ закрепляет намерения сторон развивать совместные образовательные и научные инициативы. Об

ДИТ Москвы и «НТЦ Протей» подписали соглашение о развитии услуг связи и телекоммуникационных технологий в столице 3G, 4G/LTE и 5G, оборудования фиксированной связи NGN/IMS и ВКС, а также комплексных систем безопасности («Система-112», «КСЭОН»). «Москва сегодня формирует эталонную среду для развития отечественных телекоммуникаций. Переход на полностью российское решение — стратегическая задача. За последние годы российские разработки для сетей 5G заметно продвинулись вперед: от тестовых зон мы перешли к

ДИТ Москвы и ЯГТУ подписали соглашение о развитии услуг связи и телекоммуникационных технологий в столице менению технологий искусственного интеллекта для цифровых двойников индустриальных и пользовательских мобильных систем связи. «Москва сегодня формирует эталонную среду для развития технологий связи и телекоммуникаций. Мы видим в этом великолепную возможность применить наши компетенции – от экспертизы технологий 5G/6G до разработки прикладных наукоемких решений для передовых мобильных сетей

«ЭР-Телеком Холдинг» объявил финансовые результаты за I квартал 2026 года «ЭР-Телеком Холдинг» («Дом.ru», «Дом.ru Бизнес») объявил консолидированные финансовые результаты (неаудированные) по МСФО за I квартал 2026 г. «ЭР-Телеком Холдинг» обеспечил исполнение обяза

Во время майских праздников число DDoS-атак на телеком-сферу, туристическую отрасль и развлекательный сектор резко выросло нтернет для планирования путешествий, просмотра фильмов и онлайн-шоппинга. Хакеры понимали, что для телеком-компаний крайне важно обеспечить бесперебойную работу интернета, и они будут готовы п

«Ростелеком» запустил интернет-магазин оборудования для операторов связи айдер цифровых услуг и решений, объявил о запуске специализированного онлайн-магазина для компаний. Операторам связи доступно свыше 10 тыс. позиций профессионального сетевого и серверного обору

Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за апрель 2026 года ) в сфере связи. Отраслевым признаком значимости объекта КИИ является количество абонентов, которым оператор связи оказывает свои услуги с использованием объекта КИИ. Определен порядок формиров

Eltex cнизил цены на оборудование для операторов связи Вендор Eltex пересмотрел ценовую политику и снизил стоимость станционного оборудования GPON и GEPON OLT, ориентированного на рынок операторов связи. Об этом CNews сообщили представители Eltex. «Мы реорганизовали многие внутренние процессы и добились снижения себестоимости за счет масштабирования производства. Дополнительно

Спешка ни к чему. Операторы взмолились об отсрочке введения платы за VPN кроется в непростом процессе настройки биллинговых систем. Напомним, биллинговые системы позволяют операторам связи и провайдерам интернета учитывать объемы потребления услуг каждым из абонент

Сотовые операторы обогатятся на платной регистрации смартфонов в базе IMEI. Все оплатят россияне из своего кармана Новые поборы, которых не видно Операторы связи вознамерились поделить между собой прибыль за регистрацию буквально каждого у

Билайн установил новую норму телекома — компания включила валюту для нейросетей в свои пакеты Би), наше самое популярное и масштабное предложение, чтобы доступ к нейросетям получило максимальное число клиентов. Мы считаем, что такой подход становится новой нормой для отечественного и мирового телекома. И примечательно, что Билайн, как прогрессивная и технологичная компания, первым представляет эту инновацию на российском рынке. В наших планах включить начисление токенов во все наши

Телеком вую позицию, как и годом ранее, занимает многопрофильная ИТ-компания «ИКС-Холдинг». Проекты в сфере телекома принесли лидеру в 2024 г. ₽ 99 млрд. На второй позиции таблицы с заметным отставание

Телеком-операторам запретят в течение года продавать старые номера новым клиентам ных номеров Депутаты Госдумы разработали поправки к федеральному закону «О связи», согласно которым оператор связи не сможет передавать номер новому владельцу ранее чем через год после расторже

У виртуальных операторов связи Сбербанка и «Альфа-банка» многомиллиардные убытки кросс-предложения на основе единиц экосистемы, улучшить знание о клиенте за счет обогащения данными телекома, больше возможностей для антифрод-сервисов за счет включения мобильной связи в перим

Большие реформы в телекоме. Вернутся проверки операторов связи. Сократят сроки на установку СОРМ для нужд ФСБ Требования к операторам связи ужесточат Минцифры на еженедельных совещаниях обсуждает с операторами детали

Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за март 2026 года Специалисты компании «Гарант» подготовили мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций. Федеральное законодательство Постановление Правительства Российской Федерации от 23 марта 2026 г. №303 «Об утверждении отраслевых особенностей категорирования объектов критиче

StormWall: мощность DDoS-атак на телеком-компании в России выросла за год в 6 раз Эксперты компании StormWall обнаружили, что мощность DDoS-атак на российские телеком-компании за год значительно выросла. По данным аналитиков компании, средняя мощность DDoS-атак на телеком-сектор в феврале 2026 г. увеличилась в 6 раз по сравнению с февралем 2025 г. Если в прошлом году в указанном периоде средняя мощность на данную отрасль составляла 73 Гбит/с, то в это

«ЭР-Телеком Холдинг» объявляет финансовые результаты за 2025 год АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес») объявляет консолидированные финансовые результаты по МСФО за 2025 г. Об этом CNews сообщили представители АО «ЭР-Телеком Холдинг». В услов

«ИИ-инженер» поможет Билайну экономить время специалистов и улучшать качество связи тся ценный материал для дообучения ИИ), сократить количество выездов и снизить показатели простоев. То есть высвободить ресурсы, повысить точность и оперативность работы — и в конечном итоге улучшить качество связи. Заместитель генерального директора Билайна по технике Валерий Шоржин: «Примерно 40% инцидентов, возникающих в сети Билайна, — типовые, а значит, их вполне реально автоматизирова

Sitronics Group сохраняет позиции в топ-3 крупнейших поставщиков ИТ для операторов связи по версии CNews ров связи за 2024 год. Данные предоставили 72 организации. Sitronics Group с выручкой от проектов в телекоме в 8 843 млрд рублей вошла в первую пятерку, при этом сохранив место в тройке лидеров

Основа для умных городов, промышленности и госуслуг: в России формируется цифровая телеком‑инфраструктура Telecom: Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи № 2024 № 2023 Компания Выручка от проектов в телекоме в 2024 г., ₽млн без НДС Выручка от проектов в телекоме в 2023 г., ₽млн без НД

Инвестиции в развитие или тарифная стабильность: как операторы связи перестраивают бизнес-модели объем выручки на 9,43%. Четвертая строка в таблице закрепилась за «Вымпелкомом». По итогам 2024 г. оператор связи получил ₽ 310,7 млрд. Среди первой четверки у этой компании наиболее скромная