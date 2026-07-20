Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199225
ИКТ 15372
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Оператор связи Телекоммуникационный оператор Услуги связи Услуги междугородной и международной связи Telecom operator Communication services Intercity and international communication services

Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


20.07.2026 Утечка данных из японского телекома затронула еще пять интернет-провайдеров

сть, которая будет иметь не только репутационные последствия для компании. В любом случае, клиентам телеком-компаний по всему миру стоит принимать все необходимые защитные меры самостоятельно,

15.07.2026 Обманутые мошенниками россияне смогут в течение 30 дней получить компенсацию от банков или операторов связи

ам от действий телефонных мошенников. Согласно проекту постановления Правительства России, банк или оператор связи должен вернуть жертве деньги, если случай мошенничества будет подтвержден. Пот
10.07.2026 «МегаФон» улучшает качество связи в Островском районе Псковской области

«МегаФон» улучшает качество связи в сельской местности Псковской области. Так, технические специалисты установили новые телеком‑объекты и провели модернизацию оборудования в городе Остров и в трёх населённых пунк
01.07.2026 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за июнь 2026 года

вязи о ее передаче ребенку. Граждане смогут установить самозапрет на входящие международные звонки. Операторы связи и банки будут возмещать ущерб, если перевод средств был выполнен без добровол
01.07.2026 Михаил Матюшин -

Михаил Матюшин, Nexign: Как ценность больших данных меняет требования к ИТ-системам

Матюшин: Многие отрасли ощущают достаточно сильное влияние искусственного интеллекта. Конкретно для телекома актуален вопрос развития сетей нового поколения и перехода на те бизнес-модели, кото
26.06.2026 Операторов связи вывели на чистую воду. Они вводят россиян в заблуждение, предлагая им несуществующие сети 5G

G на нем работать не будут. Между тем, отсутствие в России сетей 5G совершенно не мешает крупнейшим операторам связи использовать их упоминание в своей рекламе. Именно этот парадокс и не понрав
25.06.2026 «МТС Exolve» расширила партнерскую программу для операторов связи

елеком-отрасли. Согласно новым требованиям, которые могут вступить в силу уже с 1 сентября 2026 г., операторам связи предстоит увеличить размер уставного капитала и выполнить дополнительные тре
24.06.2026 Как операторы связи и банки будут возвращать россиянам украденные деньги: новые правила

ров, используемых для противоправных действий, должны быть включены критерии, при выявлении которых оператор связи будет обязан приостановить оказание услуг по пропуску трафика в свою сеть в мо
23.06.2026 StormWall: терабитные DDoS-атаки на телеком-компании в России теперь длятся неделями

ужили, что в мае-июне этого года злоумышленники полностью поменяли тактику при проведении DDoS-атак на телеком компании в России. Специалисты определили, что с мая этого года телеком-компании п
18.06.2026 Конец массовых обзвонов? Суд впервые защитил российских операторов связи от исков микрокредитных организаций

х с нижегородской микрофинансовой организацией «Срочно Деньги». Это один из первых подобных исков к операторам связи. Согласно картотеке арбитражных дел, МФО «Срочно Деньги» подала иски к «Вымп
04.06.2026 Подмосковье и «Ростелеком» будут внедрять ИИ в сферу благоустройства, дорожной безопасности и повышать качество связи

ой экономики в регионе. Компания будет внедрять интеллектуальные решения в таких сферах, как благоустройство территорий и дворов, обеспечение безопасности на дорогах, а также повышать проникновение и качество связи и доступа в интернет. Об этом CNews сообщили представители «Ростелеком». Андрей Воробьев, губернатор Московской области: «Для нас цифровизация — это инструмент, который помогает

03.06.2026 Билайн продолжит развивать магистральную сеть на востоке России на базе новой Трансъевразийской волоконно-оптической линии связи

я Билайна это не просто инфраструктурный проект, а стратегическая инвестиция в развитие собственной линии связи на восточном направлении и укрепление технологической независимости сети. Мы сист
01.06.2026 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за май 2026 года

Специалисты компании «Гарант» подготовили мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций. Федеральное законодательство Постановление Правительства Российской Федерации от 22 мая 2026 г. №587 «О продлении срока действия экспериментального правового режима в сфере ци
26.05.2026 Властям понадобились IP-адреса россиян. Операторов массово штрафуют за отказ предоставлять их

систематически используют подмену сетевых адресов». Деньги, денежки Юристы видят в непредоставлении операторами связи сведений об IP-адресах своих абонентов нарушение сразу нескольких статей, н
25.05.2026 Eltex расширяет присутствие на телеком-рынке в Узбекистане

Вендор телекоммуникационного оборудования Eltex продолжает развивать международное направление. Eltex расширяет присутствие на телеком-рынке в Узбекистане. Об этом CNews сообщили представители Eltex. Сегодня рынок Узбекистана демонстрирует высокие темпы цифровизации и активный рост телекоммуникационной инфраструктур
22.05.2026 Уходит целая эпоха. Гигантский оператор связи хоронит медные сети, без которых не работают стационарные домашние телефоны

ми обязательствами по сохранению инфраструктуры в тех или иных регионах. В мае 2026 г. американская телекоммуникационная компания AT&T подала в суд соответствующий иск. Компания AT&T обосновыва
20.05.2026 ГК Softline и Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича будут сотрудничать в сфере образования

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, и Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ) подписали соглашение о сотрудничестве. Документ закрепляет намерения сторон развивать совместные образовательные и научные инициативы. Об

20.05.2026 ДИТ Москвы и «НТЦ Протей» подписали соглашение о развитии услуг связи и телекоммуникационных технологий в столице

3G, 4G/LTE и 5G, оборудования фиксированной связи NGN/IMS и ВКС, а также комплексных систем безопасности («Система-112», «КСЭОН»). «Москва сегодня формирует эталонную среду для развития отечественных телекоммуникаций. Переход на полностью российское решение — стратегическая задача. За последние годы российские разработки для сетей 5G заметно продвинулись вперед: от тестовых зон мы перешли к
19.05.2026 ДИТ Москвы и ЯГТУ подписали соглашение о развитии услуг связи и телекоммуникационных технологий в столице

менению технологий искусственного интеллекта для цифровых двойников индустриальных и пользовательских мобильных систем связи. «Москва сегодня формирует эталонную среду для развития технологий связи и телекоммуникаций. Мы видим в этом великолепную возможность применить наши компетенции – от экспертизы технологий 5G/6G до разработки прикладных наукоемких решений для передовых мобильных сетей

15.05.2026 «ЭР-Телеком Холдинг» объявил финансовые результаты за I квартал 2026 года

«ЭР-Телеком Холдинг» («Дом.ru», «Дом.ru Бизнес») объявил консолидированные финансовые результаты (неаудированные) по МСФО за I квартал 2026 г. «ЭР-Телеком Холдинг» обеспечил исполнение обяза
15.05.2026 Во время майских праздников число DDoS-атак на телеком-сферу, туристическую отрасль и развлекательный сектор резко выросло

нтернет для планирования путешествий, просмотра фильмов и онлайн-шоппинга. Хакеры понимали, что для телеком-компаний крайне важно обеспечить бесперебойную работу интернета, и они будут готовы п
13.05.2026 «Ростелеком» запустил интернет-магазин оборудования для операторов связи

айдер цифровых услуг и решений, объявил о запуске специализированного онлайн-магазина для компаний. Операторам связи доступно свыше 10 тыс. позиций профессионального сетевого и серверного обору
04.05.2026 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за апрель 2026 года

) в сфере связи. Отраслевым признаком значимости объекта КИИ является количество абонентов, которым оператор связи оказывает свои услуги с использованием объекта КИИ. Определен порядок формиров
22.04.2026 Eltex cнизил цены на оборудование для операторов связи

Вендор Eltex пересмотрел ценовую политику и снизил стоимость станционного оборудования GPON и GEPON OLT, ориентированного на рынок операторов связи. Об этом CNews сообщили представители Eltex. «Мы реорганизовали многие внутренние процессы и добились снижения себестоимости за счет масштабирования производства. Дополнительно
22.04.2026 Спешка ни к чему. Операторы взмолились об отсрочке введения платы за VPN

кроется в непростом процессе настройки биллинговых систем. Напомним, биллинговые системы позволяют операторам связи и провайдерам интернета учитывать объемы потребления услуг каждым из абонент
20.04.2026 Сотовые операторы обогатятся на платной регистрации смартфонов в базе IMEI. Все оплатят россияне из своего кармана

Новые поборы, которых не видно Операторы связи вознамерились поделить между собой прибыль за регистрацию буквально каждого у
15.04.2026 Билайн установил новую норму телекома — компания включила валюту для нейросетей в свои пакеты

Би), наше самое популярное и масштабное предложение, чтобы доступ к нейросетям получило максимальное число клиентов. Мы считаем, что такой подход становится новой нормой для отечественного и мирового телекома. И примечательно, что Билайн, как прогрессивная и технологичная компания, первым представляет эту инновацию на российском рынке. В наших планах включить начисление токенов во все наши

Телеком

вую позицию, как и годом ранее, занимает многопрофильная ИТ-компания «ИКС-Холдинг». Проекты в сфере телекома принесли лидеру в 2024 г. ₽ 99 млрд. На второй позиции таблицы с заметным отставание
09.04.2026 Телеком-операторам запретят в течение года продавать старые номера новым клиентам

ных номеров Депутаты Госдумы разработали поправки к федеральному закону «О связи», согласно которым оператор связи не сможет передавать номер новому владельцу ранее чем через год после расторже
06.04.2026 У виртуальных операторов связи Сбербанка и «Альфа-банка» многомиллиардные убытки

кросс-предложения на основе единиц экосистемы, улучшить знание о клиенте за счет обогащения данными телекома, больше возможностей для антифрод-сервисов за счет включения мобильной связи в перим
03.04.2026 Большие реформы в телекоме. Вернутся проверки операторов связи. Сократят сроки на установку СОРМ для нужд ФСБ

Требования к операторам связи ужесточат Минцифры на еженедельных совещаниях обсуждает с операторами детали
01.04.2026 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за март 2026 года

Специалисты компании «Гарант» подготовили мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций. Федеральное законодательство Постановление Правительства Российской Федерации от 23 марта 2026 г. №303 «Об утверждении отраслевых особенностей категорирования объектов критиче
01.04.2026 StormWall: мощность DDoS-атак на телеком-компании в России выросла за год в 6 раз

Эксперты компании StormWall обнаружили, что мощность DDoS-атак на российские телеком-компании за год значительно выросла. По данным аналитиков компании, средняя мощность DDoS-атак на телеком-сектор в феврале 2026 г. увеличилась в 6 раз по сравнению с февралем 2025 г. Если в прошлом году в указанном периоде средняя мощность на данную отрасль составляла 73 Гбит/с, то в это
30.03.2026 «ЭР-Телеком Холдинг» объявляет финансовые результаты за 2025 год

АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес») объявляет консолидированные финансовые результаты по МСФО за 2025 г. Об этом CNews сообщили представители АО «ЭР-Телеком Холдинг». В услов
26.03.2026 MCN Telecom добавил интеграцию с Elma365 на телеком-платформу
20.03.2026 «ИИ-инженер» поможет Билайну экономить время специалистов и улучшать качество связи

тся ценный материал для дообучения ИИ), сократить количество выездов и снизить показатели простоев. То есть высвободить ресурсы, повысить точность и оперативность работы — и в конечном итоге улучшить качество связи. Заместитель генерального директора Билайна по технике Валерий Шоржин: «Примерно 40% инцидентов, возникающих в сети Билайна, — типовые, а значит, их вполне реально автоматизирова
16.03.2026 Sitronics Group сохраняет позиции в топ-3 крупнейших поставщиков ИТ для операторов связи по версии CNews

ров связи за 2024 год. Данные предоставили 72 организации. Sitronics Group с выручкой от проектов в телекоме в 8 843 млрд рублей вошла в первую пятерку, при этом сохранив место в тройке лидеров
13.03.2026 Основа для умных городов, промышленности и госуслуг: в России формируется цифровая телеком‑инфраструктура

Telecom: Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи № 2024 № 2023 Компания Выручка от проектов в телекоме в 2024 г., ₽млн без НДС Выручка от проектов в телекоме в 2023 г., ₽млн без НД
13.03.2026 Инвестиции в развитие или тарифная стабильность: как операторы связи перестраивают бизнес-модели

объем выручки на 9,43%. Четвертая строка в таблице закрепилась за «Вымпелкомом». По итогам 2024 г. оператор связи получил ₽ 310,7 млрд. Среди первой четверки у этой компании наиболее скромная

04.03.2026 Бывший международный топ-менеджер Softline создал в России цифровое решение для ИТ и телекома

российская компания «Телекомспот» разработала первую в России первую цифровую платформу, на которой операторы связи, инфраструктурные компании, арендодатели обмениваются информацией для поиска


Публикаций - 22939, упоминаний - 28574

Оператор связи и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 3442
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3082
Ростелеком 10948 2621
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2446
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1966
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 806
Microsoft Corporation 25775 753
Huawei 4675 684
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 575
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 554
Cisco Systems 5372 547
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 538
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 513
Ростелеком - Связьинвест 1719 493
Google LLC 12688 450
Yandex - Яндекс 9215 446
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 420
IBM - International Business Machines Corp 9699 407
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 403
Samsung Electronics 11064 402
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 402
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 393
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 385
Oracle Corporation 7074 384
Vodafone Group 1412 380
Apple Inc 13154 379
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 362
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 354
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 352
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 342
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 339
Intel Corporation 12811 338
Telegram Group 2940 309
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 306
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 303
AT&T Inc 1725 303
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 297
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 296
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 291
Siemens AG - Siemens Group 2673 290
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 633
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 274
РЖД - Российские железные дороги 2096 269
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 229
Почта России ПАО 2370 220
Альфа-Групп 745 211
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 209
Альфа-Банк 1979 186
Газпром ПАО 1493 182
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 182
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 167
ГПБ - Газпромбанк 1273 163
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 161
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 160
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 160
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 154
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 144
Евросеть 1421 135
Связной ГК 1401 128
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 119
Россети Ленэнерго 1699 119
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 115
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 102
Газпром нефть 725 101
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 97
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 94
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 89
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 88
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 80
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 79
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 79
ПСБ - Промсвязьбанк 963 78
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 76
Visa International 1993 76
Роснефть НК - нефтяная компания 562 76
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 75
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 74
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 74
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 63
НСПК - Национальная система платежных карт 948 62
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2309
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 861
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 819
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 722
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 599
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 528
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 527
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 462
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 426
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 377
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 365
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 328
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 296
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 291
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 281
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 280
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 277
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 253
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 247
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 237
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 211
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 210
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 195
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 185
Федеральное казначейство России 1949 169
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 164
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 163
Судебная власть - Judicial power 2500 162
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 144
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 142
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 135
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 123
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 109
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 106
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 104
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 104
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 102
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 101
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 98
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 96
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1594
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 165
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 100
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 80
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 79
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 69
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 65
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 45
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 45
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 45
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 45
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 39
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 36
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 32
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 29
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 29
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 29
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 26
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 26
Единая Россия - Политическая партия 321 26
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 25
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 24
WiMAX Forum 69 24
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 23
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 21
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 20
Международная академия связи - МАС 46 20
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 19
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 19
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 18
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 17
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 16
ЛДПР 116 15
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 15
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 15
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 14
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 14
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 14
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 14
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 13
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 5720
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 4261
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 3837
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 3080
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 2750
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 2672
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2414
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25785 2069
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 2022
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 1977
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 1927
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 1802
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 1699
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1680
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 1649
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 1598
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 1570
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 1533
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 1522
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 1482
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1327
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 1316
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1315
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 1177
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 1167
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22556 1152
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 1143
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 1059
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 1046
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 1037
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 992
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 978
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 940
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 933
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 886
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 878
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 876
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 875
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 874
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 850
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 798
Google Android 15243 475
Microsoft Windows 2000 8678 473
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 305
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 303
Microsoft Windows 16882 303
Linux OS 11533 289
Apple iOS 8583 288
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 248
Apple iPhone 6 4861 231
FreePik 1841 229
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 222
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 208
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 197
Google YouTube - Видеохостинг 3002 194
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 167
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 165
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 163
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 158
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 149
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 147
Adobe Photoshop 804 147
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 146
Oracle Java - язык программирования 3469 145
Sony Playstation Portable - Sony PSP 666 138
Nintendo Wii - игровая консоль 760 136
Nintendo DS - игровая консоль 340 136
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 130
Apple - App Store 3109 128
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 114
Rakuten Viber 665 110
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 108
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 108
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 106
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 106
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 106
Microsoft Office 4170 97
Apple iPad 4011 89
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 84
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 83
Путин Владимир 3454 430
Шадаев Максут 1210 251
Рейман Леонид 1065 242
Никифоров Николай 1138 221
Медведев Дмитрий 1665 188
Слизень Виталий 244 141
Щеголев Игорь 699 139
Брюквин Юрий 300 117
Мишустин Михаил 787 113
Чернышенко Дмитрий 580 88
Козырев Алексей 328 88
Осеевский Михаил 350 85
Иванов Олег 152 70
Кусков Денис 221 70
Гуральников Сергей 164 70
Орловский Виктор 408 68
Усманов Алишер 311 67
Ермолаев Артем 379 66
Евтушенков Владимир 217 60
Кравченко Константин 101 55
Кочетков Владислав 248 52
Евраев Михаил 266 52
Галактионова Инесса 120 51
Меднов Сергей 124 49
Каримова Гульнара 95 48
Громов Иван 102 48
Мардер Наум 116 48
Эмдин Сергей 69 47
Каримов Ислам 97 47
Фомичев Олег 139 47
Солдатенков Сергей 162 47
Анкилов Константин 121 46
Морошкин Александр 118 46
Солонин Виталий 90 46
Григоренко Дмитрий 249 45
Соловьев Александр 120 45
Лысенко Эдуард 317 45
Солодухин Константин 119 45
Иванов Сергей 405 45
Мельников Александр 98 43
Россия - РФ - Российская федерация 166166 13655
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47599 4846
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54746 2693
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 2342
Европа 24963 1979
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1415
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19137 1280
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1267
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13820 897
Украина 7928 872
Германия - Федеративная Республика 13221 815
Япония 13807 782
Беларусь - Белоруссия 6289 613
Россия - СФО - Новосибирск 4875 611
Казахстан - Республика 6047 600
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 588
Швеция - Королевство 3781 584
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 578
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 571
Азия - Азиатский регион 5920 556
Индия - Bharat 5869 527
Финляндия - Финляндская Республика 3697 513
Франция - Французская Республика 8177 508
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 493
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 448
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 445
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 445
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 444
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 417
Южная Корея - Республика 7051 416
Земля - планета Солнечной системы 10865 389
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 382
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 364
Европа Восточная 3138 362
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 343
Италия - Итальянская Республика 4508 343
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 335
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 327
Турция - Турецкая республика 2620 325
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 321
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 5991
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 4030
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33756 2306
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2114
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 2006
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1989
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1684
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 1571
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 1560
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1273
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1109
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 921
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 844
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 839
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 773
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 751
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 742
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 735
Энергетика - Energy - Energetically 5855 723
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 723
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 669
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 666
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 649
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 641
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 637
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10344 625
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 623
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 612
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 608
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 597
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 558
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 552
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 548
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 542
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 539
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 520
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 518
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 518
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 513
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 513
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1166
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 370
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 246
Ведомости 1466 196
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 173
Total Telecom 613 150
FT - Financial Times 1296 147
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 141
CNews Журнал 167 123
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 120
Forbes - Форбс 1002 93
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 88
Известия ИД 770 88
РИА Новости 1033 69
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 65
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 63
Bloomberg 1627 63
CNews - ZOOM.CNews 1866 62
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 60
CNET Networks - CNET News 1643 59
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 58
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 55
TAdviser - Центр выбора технологий 468 54
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 50
Telecom.paper 194 44
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 43
The Register - The Register Hardware 1784 42
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 41
Times 661 38
CNews Bugtrack 40 37
ComNews - Медиа-бизнес 142 32
Cellular News 234 32
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 28
N+1 - Издание 188 28
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 28
Newsbytes News Network 379 27
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 24
Российская газета 290 24
Стрим-ТВ - телекомпания 166 23
Открытые системы ИД 176 23
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1271
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 477
IDC - International Data Corporation 4975 314
Gartner - Гартнер 3658 245
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 211
Рустелеком ТК 305 119
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 73
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 72
Internet Stock Report 994 64
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 56
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 47
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 43
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 42
Forrester Research 834 41
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 37
S&P 500 565 26
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 26
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 25
CNews Рынок ИТ-услуг 171 25
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 22
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 22
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 22
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 20
Gartner - Dataquest 353 19
Frost & Sullivan 207 18
Thomson Financial - Thomson First Call 386 18
Informa - Ovum - Omdia 155 18
Moody's Investors Service 136 18
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 17
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 16
Fortune Global 500 295 16
ABI Research 236 16
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 16
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 15
CNews Инновация года - награда 155 15
TeleGeography Research 40 15
Mobile Research Group 87 15
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 17 14
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 13
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 13
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 199
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 131
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 129
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 114
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 99
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 96
РАН - Российская академия наук 2122 95
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 89
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 80
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 65
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 59
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 52
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 46
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 44
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 43
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 56 43
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 43
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 39
Т1 Цифровая академия 54 37
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 37
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 31
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 31
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 31
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 30
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 29
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 28
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 26
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 26
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 26
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 25
ИИИ - Институт исследований интернета 66 24
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 23
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 23
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 22
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 22
ТГУ - Томский государственный университет 233 22
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 21
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 21
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 20
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 19
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 471
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 192
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 156
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 118
CNews AWARDS - награда 571 112
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 100
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 100
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 99
Связь-Экспокомм 276 74
День молодёжи - 27 июня 1087 69
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 68
CeBIT 614 42
Международный женский день - 8 марта 418 39
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 23
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 23
CNews FORUM Кейсы 313 23
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 23
CSTB Telecom & Media 83 20
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 20
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 18
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 18
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 16
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 15
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 14
CNews APPWards 36 14
Intel Developer Forum - IDF 317 14
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 14
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 12
IPTV Forum 17 12
Единый день голосования 143 12
Billing and OSS Telecom Forum 12 11
ИНТРУС - Internet Russia - рабочее совещание операторов связи и представителей телекоммуникационной отрасли 22 11
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 10
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 10
МТС - Телеком Идея 51 10
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 9
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 8
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 8
CNews Баттл 69 7
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 7
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще