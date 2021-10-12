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Telia Company TeliaSonera Sonera Telecom

Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom


12.10.2021 Шведская коррупция в телекоме: Как знаменитая компания строила странный бизнес с королевской семьей

странные операции в Непале В Швеции вышла книга журналистки Патриции Хеделиус (Patricia Hedelius) «Telia: Альянс правительства и коррупции» (Telia: Aliansregeringen och korruptionen), п
14.01.2021 Как ZTE помог телеком-гиганту расплатиться с узбекской принцессой

ционной деятельности шведско-финской телекоммуникационной компании TeliaSonera (нынешнее название - Telia) в Узбекистане. Речь идет о взятках, которые TeliaSonera платила Гульнаре Каримовой – д
09.11.2020 Как партнер «Альфа-групп» и «питерских» связистов работал в России за астрономический гонорар

ектах в России, длительное время был консультантом шведско-финской TeliaSonera (нынешнее название – Telia) по рынкам России и стран СНГ. Об этом говорится в вышедшей в Швеции книге журналистки

19.06.2020 Закончилась 15-летняя телеком-война. Экс-акционер «Мегафона» распрощался с владельцем «Билайна»

Конец войны за Turkcell Турецкий фонд благосостояния (ТФБ), шведская телекоммуникационная компания Telia и созданная владельцами «Альфа-групп» инвестиционная компания LetterOne объявили о заве
25.05.2020 В Стокгольме запущена первая коммерческая 5G­-сеть

Шведский оператор мобильной связи Telia запустил первую коммерческую 5G-сеть в Стокгольме — сеть развернута на базе продуктов и решений компании Ericsson. К середине июня этого года 5G-услуги будут доступны почти по всему центр
02.03.2020 Из-за проблем МТС Россия пыталась допросить руководство экс-хозяев «Мегафона»

а постсоветском пространстве В Швеции вышла книга журналиста Патриции Хеделиус (Patricia Hedelius) «Telia: Альянс правительства и коррупции» («Telia: Aliansregeringen och korruptionen»),
18.02.2020 Экс-владельцы «Мегафона» продали последний актив в СНГ

Telia продала Moldcell Шведская Telia сообщила о продаже молдавского сотового Moldcell. Сумма сделки составила $31,5 млн, в х
19.02.2019 Руководство экс-акционера «Мегафона» оправдано по делу о коррупции

Бывшее руководство Telia признано невиновным Окружной суд Стокгольма, столицы Швеции, в ходе криминального проце
12.12.2018 Экс-акционер «Мегафона» бросил Beeline в одиночку сражаться с госмонополистом

«Казахтелеком» купил 75% акций Kcell за $446 млн Шведская телекоммуникационная компания Telia (бывшая TeliaSonera) сообщила о продаже своей доли в крупнейшем сотовом операторе Казах
06.12.2018 Экс-акционер «Мегафона» продал свой роковой актив

Telia продала узбекского оператора Coscom местным властям Шведская компания Telia сообщила о продаже узбекского сотового оператора Coscom (торовая марка Ucell). Покупате
27.11.2018 Оператор Telia Carrier расширил свое присутствие в дата-центре IXcellerate Moscow One

IXcellerate, оператор одного из ведущих коммерческих центров обработки данных в России, объявил, что Telia Carrier, магистральный телеком-оператор, завершил крупный проект по расширению точки присутствия (PoP) в московском дата-центре IXcellerate Moscow One. Проведение модернизации позволило к
26.09.2018 Государственный телеком-гигант Казахстана не смог поглотить крупнейшего сотовика республики

«Казахтелеком» и Telia не договорились по цене Kcell Как стало известно CNews, основной оператор фиксированной
11.09.2018 Обнародовано завещание «узбекской принцессы», покровительницы МТС и «Билайна»

процесс над бывшими топ-менеджерами телекоммуникационной компании TeliaSonera (нынешнее название – Telia). На скамье подсудимых оказались экс-президент компании Ларс Нуберг (Lars Nyberg), бывш
04.04.2018 Telia, Intel и Ericsson показали дополненную реальность в действующей сети 5G

icsson представили новый сценарий использования дополненной реальности в действующей сети 5G в Стокгольме, позволив аудитории из 800 человек заглянуть в будущее. На прошедшем в Стокгольме мероприятии Telia компании показали, как моментальный отклик сети и высокие скорости передачи данных в сочетании с дополненной реальностью (AR) могут обеспечить работу новых и инновационных приложений и ус
06.03.2018 Крупнейший сотовый оператор Азербайджана стал государственным

Telia продала Azercell Шведская Telia сообщила о продаже контрольного пакета акций крупнейшего в Азербайджане сотового операт
29.01.2018 Бегство из СНГ: Шведы продали грузинского сотового оператора

Telia попрощалась с Грузией Шведская Telia сообщила о продаже принадлежащего ей грузинского сотового оператора Geocell. Покупателе
10.01.2018 Главный сотовый оператор Казахстана попадет в руки государства

Telia продает Kcell Шведская Telia в конце 2017 г. провела тендер по продаже контрольного пакета акций крупнейшего в Казах
31.10.2017 Газпромбанк в обход санкций США купил акции «Мегафона» на 60 миллиардов

Telia попрощалась с «Мегафоном» Шведская Telia сообщила о продаже остававшихся у нее 19% акций «Мегафона». Покупателем пакета выступил
03.10.2017 Совладелец «Мегафона» продал его акции на 22 миллиарда

Telia продает 5% акций «Мегафона» Шведская компания Telia объявила о начале процедуры ускоренного сбора заявок (букбилдинг) на продажу примерно 3
29.09.2017 Усманов хочет купить постсоветского сотового оператора

т в Узбекистан Как стало известно CNews, USM Holdings Алишера Усманова ведет переговоры со шведской Telia о покупке узбекского сотового оператора Coscom (торговая марка Ucell). Об этом CNews ра
25.09.2017 Экс-руководству акционера «Мегафона» грозит уголовка за взятки «узбекской принцессе»

Шведская прокуратура расследует коррупционные связи Telia Шведская телекоммуникационная компания Telia (бывшая TeliaSonera), второй по вел
22.09.2017 Акционера «Мегафона» оштрафуют за коррупцию на миллиард долларов

аривается с властями США о размере антикоррупционного штрафа Шведская телекоммуникационная компания Telia (бывшая TeliaSonera, второй по величине акционер «Мегафона») сообщила о заключении миро
19.09.2017 Акционер «Мегафона» выходит из крупнейшего сотовика Турции

Telia избавляется от акций Turkcell Шведская компания Telia (бывшая TeliaSonera), второй по величине акционер «Мегафона», сообщила о начале ускорен
18.09.2017 Второй по величине акционер «Мегафона» бежал из Таджикистана без разрешения властей

в Таджикистане CNews выяснил подробности сделки по продаже шведской телекоммуникационной компанией Telia (бывшая TeliaSonera) контрольного пакета таджикского сотового оператора «Индиго-Таджики
24.08.2017 Как топ-менеджер МТС из-за долгов продал 4G-частоты конкурентам

ирмы Mannheimer Swartlling, посвященный расследованию коррупционных связей шведско-финской компании Telia (бывшая - TeliaSonera) с Гульнарой Каримовой, дочерью скончавшегося в 2016 г. президент
21.07.2017 Второй по величине акционер «Мегафона» потерял в СНГ $240 млн

Постсоветские убытки для Telia Шведская Telia (бывшая TeliaSonera) сообщила о списании неденежных убытков в сво
14.06.2017 Совладелец «Мегафона» избавится от его акций на $500 млн

Telia хочет продать часть акций «Мегафона» Второй по величине акционер «Мегафона» шведская Telia может продать часть принадлежащего ей пакета акций оператора. Об этом сообщает агентств
03.04.2017 Второй по величине акционер «Мегафона» попал в плен в Таджикистане

Telia не получила разрешения от властей Таджикистана Шведский оператор Telia (бывшая TeliaSonera) сообщил об отмене ранее заключенной сделки по продаже принадлежаще
23.01.2017 Шведский сотовый оператор попал в капкан в Таджикистане

Неприятный сюрприз для Telia Шведский оператор Telia (бывший TeliaSonera) сообщил о получении принадлежащим е
14.10.2016 Telia и Ericsson испытали 5G в условиях действующей сотовой сети

и Ericsson объявили о проведении испытаний тестовой системы 5G в условиях действующей outdoor-сети в Европе. Как рассказали CNews в компании, в шведском городе Чиста в коммерческой сети сотовой связи Telia тестировалась скорость передачи данных и время отклика при использовании технологий связи пятого поколения (5G). Для работы тестовой системы использовалась полоса 800 МГц в диапазоне 15 Г
08.09.2016 Исмаилиты забрали у шведов постсоветского сотового оператора

Telia ушла из Таджикистана Шведский оператор Telia (бывшая TeliaSonera) сообщила о продаже контрольного пакета акций таджикского сотового

27.05.2016 Как «узбекская принцесса» продала 4G-частоты, принадлежащие МТС

Американцы расследовали деятельность TeliaSonera Министерство юстиции США опубликовало результаты раследования взаимоотношений шве
09.03.2016 Владельцы «Билайна» заработают на продаже крупнейшего оператора Турции

Победа TeliaSonera Суд Британских Виргинских островов (БВО) разрешил шведско-финской TeliaSonera<
22.01.2016 TeliaSonera и Ericsson объявили о партнерстве в области 5G

Ericsson и TeliaSonera заключили стратегическое партнерство с целью развития сетей связи пятого поколения (5G). Цель партнерства – обеспечить абонентам TeliaSonera доступ к первым услугам 5G в моме
22.12.2015 Совладелец «Мегафона» после коррупционного скандала расстался с активами на $1,03 млрд

Сделка на $1 млрд Шведско-финская TeliaSonera сообщила о продаже принадлежащего ей непальского сотового оператора Ncell. За его
27.11.2015 МТС заподозрили в сливе компромата на TeliaSonera

Отчет о коррупцииАмериканская аналитическая компания Muddy Waters направила в адрес совета директоров шведско-финского оператора TeliaSonera открытое письмо с обвинениями в заключение сомнительных сделок в странах СНГ и Непале на общую сумму $3 млрд. В частности, в письме говорится о сделках TeliaSonera с людьми и
18.11.2015 Турки возвращают себе контроль над постсоветскими сотовыми операторами

Turkcell забирает активы TeliaSonera Турецкий сотовый оператор Turkcell готов выкупить у шведско-финской TeliaSoner
16.10.2015 TeliaSonera обвинили в подкупе дочерей президента Азербайджана

dy Waters направила открытое письмо совету директоров шведско-финской телекоммуникационной компании TeliaSonera. Американцы обвинили руководство TeliaSonera в сокрытии от акционеров исти
17.09.2015 TeliaSonera прощается с СНГ после коррупционного скандала

eocell (Грузия), Moldcell (Молдавия) и Kcell (Казахстан). В 2001 г. Sonera объединилась со шведской Telia, в результате чего была образована TeliaSonera. В 2003 г. TeliaSonera установила контро
25.03.2015 «Альфа-групп» получит $200 млн от Turkcell

его в Турции сотового оператора Turkcell договорились о принятии решения относительно распределения дивидендов компании. Об этом говорится в сообщении одного из акционеров оператора — шведско-финской TeliaSonera. Двумя другими крупными акционерами являются турецкая Cukurova и российская «Альфа-групп». С 2010 г. акционеры Turkcell не могут принять на годовом собрании важнейшие для оператора


Публикаций - 1036, упоминаний - 1454

Telia Company и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8543 310
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8659 206
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12134 170
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 342 164
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 340 163
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 134 110
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1510 105
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 562 103
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 762 98
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 90
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 523 85
Telenor - Теленор 740 81
МегаФон - Мобиком 225 78
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 381 77
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2999 73
МегаФон Поволжье - Волжский GSM 81 72
Vodafone Group 1370 71
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5667 68
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2846 66
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM 149 64
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 86 59
Ростелеком 9544 54
Telefonica - Telefónica, S.A. 555 53
Fintur 56 53
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 109 52
Deutsche Telekom 911 50
UMS - Universal Mobile Systems - Уздунробита - Uzdunrobita - МТС-Узбекистан 109 45
Казахтелеком 337 43
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье 117 42
Питерская группа связистов 433 39
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2640 32
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 32
АФК Система ПАО 1790 31
ВымпелКом - Билайн Узбекистан - Beeline Uzbekistan - Unitel - Daewoo Unitel 143 31
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 337 31
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1360 30
AT&T Inc 1671 30
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 410 30
Microsoft Corporation 24488 28
Ростелеком - Связьинвест 1707 28
Альфа-Групп 692 133
Cukurova 95 86
IPOC - IPOC International Growth Fund 139 50
Takilant 51 44
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 716 30
LV Finance Group - ЛВ Финанс 63 27
Альфа-Эко 52 21
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LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 93 14
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 143 14
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1063 13
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 12
Commerzbank AG - Commerzbank Group 52 11
Альфа-Банк 1739 11
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 264 10
Swisdorn 11 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 10
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РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 218 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1014 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 642 2
NORDUnet - National research and education networks 5 2
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ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 92 2
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WiMAX Forum 68 2
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РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 237 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 51 1
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ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 26 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 82 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 28 1
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4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7819 92
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2505 69
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9262 69
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1392 68
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2257 65
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 48896 62
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8054 51
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13812 51
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7317 50
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9288 50
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2267 44
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10026 42
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5635 39
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10650 37
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8351 37
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1305 34
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3228 33
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4591 33
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1236 31
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12573 29
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1424 29
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 3992 29
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1268 26
Сеть передачи данных - Data transmission network 3674 26
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23729 25
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29093 23
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6882 23
5G - пятое поколение мобильной связи 2141 22
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3717 22
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 696 21
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1102 20
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6334 19
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 852 19
Microsoft Windows 2000 8660 41
Arelion - Twelve99 - TSIC - TeliaSonera Carrier Networks - TeliaSonera International Carrier - Telia IC - Telia International Carrier 23 18
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1050 16
Apple iPhone 6 4861 13
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 12
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 11
МегаФон - GSMЛайт 50 9
Microsoft Windows BitLocker 934 9
Telia Company - TeliaSonera SmartTrust 12 9
Linux OS 9731 8
Microsoft Windows 15493 8
Apple iPhone - серия смартфонов 7028 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4935 7
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1004 7
Nokia Symbian OS 1398 6
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 372 5
Google Android 13852 5
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 222 5
Microsoft Linux SONiC - Microsoft Software for Open Networking in the Cloud 105 5
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1498 5
Oracle Java - язык программирования 3007 4
Nokia 7650 63 4
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2388 4
БКС - Балтийская кабельная система 6 4
Microsoft Skype 2054 4
Stafory - робот Вера 326 3
Apple iPhone 5 772 3
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 101 3
IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус 42 3
Google RCS - Rich Communications Services - Услуги расширенных коммуникаций 9 3
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 448 3
Siemens S - Siemens SX - Siemens SL - Siemens SK - Siemens SF - Siemens ST - серия мобильных телефонов 94 3
Telia Company - TeliaSonera DWDM-сеть 3 3
Intel Pentium III 780 3
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 278 3
RUNNet - Russian UNiversity Network - Федеральная университетская исследовательская компьютерная сеть 32 3
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1893 3
EPFL - Scala - Язык программирования 140 3
Turkcell Bip - Мессенджер 26 3
Rakuten Viber 615 3
Каримова Гульнара 92 68
Каримов Ислам 95 65
Авакян Гаянэ 51 44
Усманов Алишер 300 40
Ахмедов Бекзод 38 29
Nuberg Lars - Нуберг Ларс 27 27
Богатов Антон 79 26
Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 25 25
Мадумаров Рустам 24 23
Рейман Леонид 1048 21
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 60 19
Рожецкин Леонид 48 18
Солдатенков Сергей 161 18
Фридман Михаил 131 17
Брюквин Юрий 298 17
Путин Владимир 3113 14
Williams J. Colin - Колин Уильямс 12 12
Горохов Максим 16 12
Возианов Дмитрий 16 11
Окунь Александр 11 11
Евтушенков Владимир 207 10
Кочетков Владислав 248 10
Резникович Алексей 59 10
Назарбаев Нурсултан 83 9
Бабаев Кирилл 56 8
Rytkönen Juhani - Ритконен Юхани 8 8
Нуриева Айгуль 7 7
Никифоров Николай 1135 6
Есиков Александр 18 6
Стрешинский Владимир 8 6
Королев Игорь 63 6
Щеголев Игорь 698 6
Ткачук Лариса 53 6
Кочубей Александр 6 6
Таврин Иван 117 6
Думалкин Евгений 13 6
Масимов Карим 20 6
Стрешинский Иван 38 6
Dennelind Johan - Деннелинд Йохан 6 6
Horn-Smith Julian - Хорн-Смит Джулиан 8 5
Россия - РФ - Российская федерация 141281 536
Швеция - Королевство 3609 482
Финляндия - Финляндская Республика 3586 408
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42586 216
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51792 211
Европа 21662 179
Турция - Турецкая республика 2322 171
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 812 146
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14118 126
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17113 121
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14032 101
Норвегия - Королевство 1802 99
Германия - Федеративная Республика 12621 96
Узбекистан - Республика 1694 91
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13272 87
Казахстан - Республика 5473 84
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7283 81
Нидерланды 3489 68
Дания - Королевство 1290 60
Украина 7562 55
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2477 53
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3059 48
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16761 47
Швеция - Стокгольм 388 47
Испания - Королевство 3696 45
Италия - Итальянская Республика 4334 45
Азия - Азиатский регион 5446 42
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1348 42
Япония 13236 41
Франция - Французская Республика 7798 41
Великобритания - Виргинские Острова 231 35
Евразия - Евразийский континент 601 34
Грузия 1230 34
Таджикистан - Республика 853 33
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2896 30
Великобритания - Лондон 2385 29
Непал - Федеративная Демократическая Республика 132 29
Индия - Bharat 5387 29
Европа Восточная 3066 29
Молдавия - Республика Молдова 705 28
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50037 205
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16051 148
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47238 135
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6760 114
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3518 93
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7433 88
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7414 76
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5834 74
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4402 66
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6299 63
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9787 61
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6124 59
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1152 41
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1771 39
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1718 38
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1920 38
Кредитование - Сrediting - Заём 6601 38
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18031 37
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Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 442 23
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Опцион 100 21
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5221 21
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Tokyo Metropolitan University - Токийский столичный университет 4 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 265 2
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1477 2
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American University - Американский университет 14 1
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МЭИ - Московский энергетический институт 136 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 187 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 236 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 810 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 69 1
Tsinghua University - Университет Цинхуа 33 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 243 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 92 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 251 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 359 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 1
KTH Royal Institute of Technology in Stockholm - Королевский технологический институт Швеции 8 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 881 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 47
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 9
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 707 6
Руссофт НП - Russian Outsourcing & Software Summit 18 3
РИФ - Российский Интернет Форум 69 3
Индустрия 4.5G Саммит 3 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1204 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 629 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2376 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 221 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
Связь-Экспокомм 113 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 92 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 561 1
Международный женский день - 8 марта 323 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 73 1
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 95 1
CeBIT 611 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 169 1
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Астероид «Титаник» изменил форму крупнейшего спутника Солнечной системы — астрономы провели параллели с катастрофами на Земле и Плутоне

Самый быстрый в мире микроскоп позволяет уловить даже движение электронов
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