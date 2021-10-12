Telia Company TeliaSonera Sonera Telecom
|12.10.2021
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Шведская коррупция в телекоме: Как знаменитая компания строила странный бизнес с королевской семьей
странные операции в Непале В Швеции вышла книга журналистки Патриции Хеделиус (Patricia Hedelius) «Telia: Альянс правительства и коррупции» (Telia: Aliansregeringen och korruptionen), п
|14.01.2021
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Как ZTE помог телеком-гиганту расплатиться с узбекской принцессой
ционной деятельности шведско-финской телекоммуникационной компании TeliaSonera (нынешнее название - Telia) в Узбекистане. Речь идет о взятках, которые TeliaSonera платила Гульнаре Каримовой – д
|09.11.2020
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Как партнер «Альфа-групп» и «питерских» связистов работал в России за астрономический гонорар
ектах в России, длительное время был консультантом шведско-финской TeliaSonera (нынешнее название – Telia) по рынкам России и стран СНГ. Об этом говорится в вышедшей в Швеции книге журналистки
|19.06.2020
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Закончилась 15-летняя телеком-война. Экс-акционер «Мегафона» распрощался с владельцем «Билайна»
Конец войны за Turkcell Турецкий фонд благосостояния (ТФБ), шведская телекоммуникационная компания Telia и созданная владельцами «Альфа-групп» инвестиционная компания LetterOne объявили о заве
|25.05.2020
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В Стокгольме запущена первая коммерческая 5G-сеть
Шведский оператор мобильной связи Telia запустил первую коммерческую 5G-сеть в Стокгольме — сеть развернута на базе продуктов и решений компании Ericsson. К середине июня этого года 5G-услуги будут доступны почти по всему центр
|02.03.2020
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Из-за проблем МТС Россия пыталась допросить руководство экс-хозяев «Мегафона»
а постсоветском пространстве В Швеции вышла книга журналиста Патриции Хеделиус (Patricia Hedelius) «Telia: Альянс правительства и коррупции» («Telia: Aliansregeringen och korruptionen»),
|18.02.2020
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Экс-владельцы «Мегафона» продали последний актив в СНГ
Telia продала Moldcell Шведская Telia сообщила о продаже молдавского сотового Moldcell. Сумма сделки составила $31,5 млн, в х
|19.02.2019
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Руководство экс-акционера «Мегафона» оправдано по делу о коррупции
Бывшее руководство Telia признано невиновным Окружной суд Стокгольма, столицы Швеции, в ходе криминального проце
|12.12.2018
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Экс-акционер «Мегафона» бросил Beeline в одиночку сражаться с госмонополистом
«Казахтелеком» купил 75% акций Kcell за $446 млн Шведская телекоммуникационная компания Telia (бывшая TeliaSonera) сообщила о продаже своей доли в крупнейшем сотовом операторе Казах
|06.12.2018
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Экс-акционер «Мегафона» продал свой роковой актив
Telia продала узбекского оператора Coscom местным властям Шведская компания Telia сообщила о продаже узбекского сотового оператора Coscom (торовая марка Ucell). Покупате
|27.11.2018
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Оператор Telia Carrier расширил свое присутствие в дата-центре IXcellerate Moscow One
IXcellerate, оператор одного из ведущих коммерческих центров обработки данных в России, объявил, что Telia Carrier, магистральный телеком-оператор, завершил крупный проект по расширению точки присутствия (PoP) в московском дата-центре IXcellerate Moscow One. Проведение модернизации позволило к
|26.09.2018
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Государственный телеком-гигант Казахстана не смог поглотить крупнейшего сотовика республики
«Казахтелеком» и Telia не договорились по цене Kcell Как стало известно CNews, основной оператор фиксированной
|11.09.2018
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Обнародовано завещание «узбекской принцессы», покровительницы МТС и «Билайна»
процесс над бывшими топ-менеджерами телекоммуникационной компании TeliaSonera (нынешнее название – Telia). На скамье подсудимых оказались экс-президент компании Ларс Нуберг (Lars Nyberg), бывш
|04.04.2018
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Telia, Intel и Ericsson показали дополненную реальность в действующей сети 5G
icsson представили новый сценарий использования дополненной реальности в действующей сети 5G в Стокгольме, позволив аудитории из 800 человек заглянуть в будущее. На прошедшем в Стокгольме мероприятии Telia компании показали, как моментальный отклик сети и высокие скорости передачи данных в сочетании с дополненной реальностью (AR) могут обеспечить работу новых и инновационных приложений и ус
|06.03.2018
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Крупнейший сотовый оператор Азербайджана стал государственным
Telia продала Azercell Шведская Telia сообщила о продаже контрольного пакета акций крупнейшего в Азербайджане сотового операт
|29.01.2018
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Бегство из СНГ: Шведы продали грузинского сотового оператора
Telia попрощалась с Грузией Шведская Telia сообщила о продаже принадлежащего ей грузинского сотового оператора Geocell. Покупателе
|10.01.2018
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Главный сотовый оператор Казахстана попадет в руки государства
Telia продает Kcell Шведская Telia в конце 2017 г. провела тендер по продаже контрольного пакета акций крупнейшего в Казах
|31.10.2017
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Газпромбанк в обход санкций США купил акции «Мегафона» на 60 миллиардов
Telia попрощалась с «Мегафоном» Шведская Telia сообщила о продаже остававшихся у нее 19% акций «Мегафона». Покупателем пакета выступил
|03.10.2017
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Совладелец «Мегафона» продал его акции на 22 миллиарда
Telia продает 5% акций «Мегафона» Шведская компания Telia объявила о начале процедуры ускоренного сбора заявок (букбилдинг) на продажу примерно 3
|29.09.2017
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Усманов хочет купить постсоветского сотового оператора
т в Узбекистан Как стало известно CNews, USM Holdings Алишера Усманова ведет переговоры со шведской Telia о покупке узбекского сотового оператора Coscom (торговая марка Ucell). Об этом CNews ра
|25.09.2017
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Экс-руководству акционера «Мегафона» грозит уголовка за взятки «узбекской принцессе»
Шведская прокуратура расследует коррупционные связи Telia Шведская телекоммуникационная компания Telia (бывшая TeliaSonera), второй по вел
|22.09.2017
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Акционера «Мегафона» оштрафуют за коррупцию на миллиард долларов
аривается с властями США о размере антикоррупционного штрафа Шведская телекоммуникационная компания Telia (бывшая TeliaSonera, второй по величине акционер «Мегафона») сообщила о заключении миро
|19.09.2017
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Акционер «Мегафона» выходит из крупнейшего сотовика Турции
Telia избавляется от акций Turkcell Шведская компания Telia (бывшая TeliaSonera), второй по величине акционер «Мегафона», сообщила о начале ускорен
|18.09.2017
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Второй по величине акционер «Мегафона» бежал из Таджикистана без разрешения властей
в Таджикистане CNews выяснил подробности сделки по продаже шведской телекоммуникационной компанией Telia (бывшая TeliaSonera) контрольного пакета таджикского сотового оператора «Индиго-Таджики
|24.08.2017
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Как топ-менеджер МТС из-за долгов продал 4G-частоты конкурентам
ирмы Mannheimer Swartlling, посвященный расследованию коррупционных связей шведско-финской компании Telia (бывшая - TeliaSonera) с Гульнарой Каримовой, дочерью скончавшегося в 2016 г. президент
|21.07.2017
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Второй по величине акционер «Мегафона» потерял в СНГ $240 млн
Постсоветские убытки для Telia Шведская Telia (бывшая TeliaSonera) сообщила о списании неденежных убытков в сво
|14.06.2017
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Совладелец «Мегафона» избавится от его акций на $500 млн
Telia хочет продать часть акций «Мегафона» Второй по величине акционер «Мегафона» шведская Telia может продать часть принадлежащего ей пакета акций оператора. Об этом сообщает агентств
|03.04.2017
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Второй по величине акционер «Мегафона» попал в плен в Таджикистане
Telia не получила разрешения от властей Таджикистана Шведский оператор Telia (бывшая TeliaSonera) сообщил об отмене ранее заключенной сделки по продаже принадлежаще
|23.01.2017
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Шведский сотовый оператор попал в капкан в Таджикистане
Неприятный сюрприз для Telia Шведский оператор Telia (бывший TeliaSonera) сообщил о получении принадлежащим е
|14.10.2016
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Telia и Ericsson испытали 5G в условиях действующей сотовой сети
и Ericsson объявили о проведении испытаний тестовой системы 5G в условиях действующей outdoor-сети в Европе. Как рассказали CNews в компании, в шведском городе Чиста в коммерческой сети сотовой связи Telia тестировалась скорость передачи данных и время отклика при использовании технологий связи пятого поколения (5G). Для работы тестовой системы использовалась полоса 800 МГц в диапазоне 15 Г
|08.09.2016
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Исмаилиты забрали у шведов постсоветского сотового оператора
Telia ушла из Таджикистана Шведский оператор Telia (бывшая TeliaSonera) сообщила о продаже контрольного пакета акций таджикского сотового
|27.05.2016
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Как «узбекская принцесса» продала 4G-частоты, принадлежащие МТС
Американцы расследовали деятельность TeliaSonera Министерство юстиции США опубликовало результаты раследования взаимоотношений шве
|09.03.2016
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Владельцы «Билайна» заработают на продаже крупнейшего оператора Турции
Победа TeliaSonera Суд Британских Виргинских островов (БВО) разрешил шведско-финской TeliaSonera<
|22.01.2016
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TeliaSonera и Ericsson объявили о партнерстве в области 5G
Ericsson и TeliaSonera заключили стратегическое партнерство с целью развития сетей связи пятого поколения (5G). Цель партнерства – обеспечить абонентам TeliaSonera доступ к первым услугам 5G в моме
|22.12.2015
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Совладелец «Мегафона» после коррупционного скандала расстался с активами на $1,03 млрд
Сделка на $1 млрд Шведско-финская TeliaSonera сообщила о продаже принадлежащего ей непальского сотового оператора Ncell. За его
|27.11.2015
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МТС заподозрили в сливе компромата на TeliaSonera
Отчет о коррупцииАмериканская аналитическая компания Muddy Waters направила в адрес совета директоров шведско-финского оператора TeliaSonera открытое письмо с обвинениями в заключение сомнительных сделок в странах СНГ и Непале на общую сумму $3 млрд. В частности, в письме говорится о сделках TeliaSonera с людьми и
|18.11.2015
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Турки возвращают себе контроль над постсоветскими сотовыми операторами
Turkcell забирает активы TeliaSonera Турецкий сотовый оператор Turkcell готов выкупить у шведско-финской TeliaSoner
|16.10.2015
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TeliaSonera обвинили в подкупе дочерей президента Азербайджана
dy Waters направила открытое письмо совету директоров шведско-финской телекоммуникационной компании TeliaSonera. Американцы обвинили руководство TeliaSonera в сокрытии от акционеров исти
|17.09.2015
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TeliaSonera прощается с СНГ после коррупционного скандала
eocell (Грузия), Moldcell (Молдавия) и Kcell (Казахстан). В 2001 г. Sonera объединилась со шведской Telia, в результате чего была образована TeliaSonera. В 2003 г. TeliaSonera установила контро
|25.03.2015
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«Альфа-групп» получит $200 млн от Turkcell
его в Турции сотового оператора Turkcell договорились о принятии решения относительно распределения дивидендов компании. Об этом говорится в сообщении одного из акционеров оператора — шведско-финской TeliaSonera. Двумя другими крупными акционерами являются турецкая Cukurova и российская «Альфа-групп». С 2010 г. акционеры Turkcell не могут принять на годовом собрании важнейшие для оператора
Telia Company и организации, системы, технологии, персоны:
|Каримова Гульнара 92 68
|Каримов Ислам 95 65
|Авакян Гаянэ 51 44
|Усманов Алишер 300 40
|Ахмедов Бекзод 38 29
|Nuberg Lars - Нуберг Ларс 27 27
|Богатов Антон 79 26
|Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 25 25
|Мадумаров Рустам 24 23
|Рейман Леонид 1048 21
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 60 19
|Рожецкин Леонид 48 18
|Солдатенков Сергей 161 18
|Фридман Михаил 131 17
|Брюквин Юрий 298 17
|Путин Владимир 3113 14
|Williams J. Colin - Колин Уильямс 12 12
|Горохов Максим 16 12
|Возианов Дмитрий 16 11
|Окунь Александр 11 11
|Евтушенков Владимир 207 10
|Кочетков Владислав 248 10
|Резникович Алексей 59 10
|Назарбаев Нурсултан 83 9
|Бабаев Кирилл 56 8
|Rytkönen Juhani - Ритконен Юхани 8 8
|Нуриева Айгуль 7 7
|Никифоров Николай 1135 6
|Есиков Александр 18 6
|Стрешинский Владимир 8 6
|Королев Игорь 63 6
|Щеголев Игорь 698 6
|Ткачук Лариса 53 6
|Кочубей Александр 6 6
|Таврин Иван 117 6
|Думалкин Евгений 13 6
|Масимов Карим 20 6
|Стрешинский Иван 38 6
|Dennelind Johan - Деннелинд Йохан 6 6
|Horn-Smith Julian - Хорн-Смит Джулиан 8 5
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