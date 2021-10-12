Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom

Шведская коррупция в телекоме: Как знаменитая компания строила странный бизнес с королевской семьей странные операции в Непале В Швеции вышла книга журналистки Патриции Хеделиус (Patricia Hedelius) «Telia: Альянс правительства и коррупции» (Telia: Aliansregeringen och korruptionen), п

Как ZTE помог телеком-гиганту расплатиться с узбекской принцессой ционной деятельности шведско-финской телекоммуникационной компании TeliaSonera (нынешнее название - Telia) в Узбекистане. Речь идет о взятках, которые TeliaSonera платила Гульнаре Каримовой – д

Как партнер «Альфа-групп» и «питерских» связистов работал в России за астрономический гонорар ектах в России, длительное время был консультантом шведско-финской TeliaSonera (нынешнее название – Telia) по рынкам России и стран СНГ. Об этом говорится в вышедшей в Швеции книге журналистки

Закончилась 15-летняя телеком-война. Экс-акционер «Мегафона» распрощался с владельцем «Билайна» Конец войны за Turkcell Турецкий фонд благосостояния (ТФБ), шведская телекоммуникационная компания Telia и созданная владельцами «Альфа-групп» инвестиционная компания LetterOne объявили о заве

В Стокгольме запущена первая коммерческая 5G­-сеть Шведский оператор мобильной связи Telia запустил первую коммерческую 5G-сеть в Стокгольме — сеть развернута на базе продуктов и решений компании Ericsson. К середине июня этого года 5G-услуги будут доступны почти по всему центр

Из-за проблем МТС Россия пыталась допросить руководство экс-хозяев «Мегафона» а постсоветском пространстве В Швеции вышла книга журналиста Патриции Хеделиус (Patricia Hedelius) «Telia: Альянс правительства и коррупции» («Telia: Aliansregeringen och korruptionen»),

Экс-владельцы «Мегафона» продали последний актив в СНГ Telia продала Moldcell Шведская Telia сообщила о продаже молдавского сотового Moldcell. Сумма сделки составила $31,5 млн, в х

Руководство экс-акционера «Мегафона» оправдано по делу о коррупции Бывшее руководство Telia признано невиновным Окружной суд Стокгольма, столицы Швеции, в ходе криминального проце

Экс-акционер «Мегафона» бросил Beeline в одиночку сражаться с госмонополистом «Казахтелеком» купил 75% акций Kcell за $446 млн Шведская телекоммуникационная компания Telia (бывшая TeliaSonera) сообщила о продаже своей доли в крупнейшем сотовом операторе Казах

Экс-акционер «Мегафона» продал свой роковой актив Telia продала узбекского оператора Coscom местным властям Шведская компания Telia сообщила о продаже узбекского сотового оператора Coscom (торовая марка Ucell). Покупате

Оператор Telia Carrier расширил свое присутствие в дата-центре IXcellerate Moscow One IXcellerate, оператор одного из ведущих коммерческих центров обработки данных в России, объявил, что Telia Carrier, магистральный телеком-оператор, завершил крупный проект по расширению точки присутствия (PoP) в московском дата-центре IXcellerate Moscow One. Проведение модернизации позволило к

Государственный телеком-гигант Казахстана не смог поглотить крупнейшего сотовика республики «Казахтелеком» и Telia не договорились по цене Kcell Как стало известно CNews, основной оператор фиксированной

Обнародовано завещание «узбекской принцессы», покровительницы МТС и «Билайна» процесс над бывшими топ-менеджерами телекоммуникационной компании TeliaSonera (нынешнее название – Telia). На скамье подсудимых оказались экс-президент компании Ларс Нуберг (Lars Nyberg), бывш

Telia, Intel и Ericsson показали дополненную реальность в действующей сети 5G icsson представили новый сценарий использования дополненной реальности в действующей сети 5G в Стокгольме, позволив аудитории из 800 человек заглянуть в будущее. На прошедшем в Стокгольме мероприятии Telia компании показали, как моментальный отклик сети и высокие скорости передачи данных в сочетании с дополненной реальностью (AR) могут обеспечить работу новых и инновационных приложений и ус

Крупнейший сотовый оператор Азербайджана стал государственным Telia продала Azercell Шведская Telia сообщила о продаже контрольного пакета акций крупнейшего в Азербайджане сотового операт

Бегство из СНГ: Шведы продали грузинского сотового оператора Telia попрощалась с Грузией Шведская Telia сообщила о продаже принадлежащего ей грузинского сотового оператора Geocell. Покупателе

Главный сотовый оператор Казахстана попадет в руки государства Telia продает Kcell Шведская Telia в конце 2017 г. провела тендер по продаже контрольного пакета акций крупнейшего в Казах

Газпромбанк в обход санкций США купил акции «Мегафона» на 60 миллиардов Telia попрощалась с «Мегафоном» Шведская Telia сообщила о продаже остававшихся у нее 19% акций «Мегафона». Покупателем пакета выступил

Совладелец «Мегафона» продал его акции на 22 миллиарда Telia продает 5% акций «Мегафона» Шведская компания Telia объявила о начале процедуры ускоренного сбора заявок (букбилдинг) на продажу примерно 3

Усманов хочет купить постсоветского сотового оператора т в Узбекистан Как стало известно CNews, USM Holdings Алишера Усманова ведет переговоры со шведской Telia о покупке узбекского сотового оператора Coscom (торговая марка Ucell). Об этом CNews ра

Экс-руководству акционера «Мегафона» грозит уголовка за взятки «узбекской принцессе» Шведская прокуратура расследует коррупционные связи Telia Шведская телекоммуникационная компания Telia (бывшая TeliaSonera), второй по вел

Акционера «Мегафона» оштрафуют за коррупцию на миллиард долларов аривается с властями США о размере антикоррупционного штрафа Шведская телекоммуникационная компания Telia (бывшая TeliaSonera, второй по величине акционер «Мегафона») сообщила о заключении миро

Акционер «Мегафона» выходит из крупнейшего сотовика Турции Telia избавляется от акций Turkcell Шведская компания Telia (бывшая TeliaSonera), второй по величине акционер «Мегафона», сообщила о начале ускорен

Второй по величине акционер «Мегафона» бежал из Таджикистана без разрешения властей в Таджикистане CNews выяснил подробности сделки по продаже шведской телекоммуникационной компанией Telia (бывшая TeliaSonera) контрольного пакета таджикского сотового оператора «Индиго-Таджики

Как топ-менеджер МТС из-за долгов продал 4G-частоты конкурентам ирмы Mannheimer Swartlling, посвященный расследованию коррупционных связей шведско-финской компании Telia (бывшая - TeliaSonera) с Гульнарой Каримовой, дочерью скончавшегося в 2016 г. президент

Второй по величине акционер «Мегафона» потерял в СНГ $240 млн Постсоветские убытки для Telia Шведская Telia (бывшая TeliaSonera) сообщила о списании неденежных убытков в сво

Совладелец «Мегафона» избавится от его акций на $500 млн Telia хочет продать часть акций «Мегафона» Второй по величине акционер «Мегафона» шведская Telia может продать часть принадлежащего ей пакета акций оператора. Об этом сообщает агентств

Второй по величине акционер «Мегафона» попал в плен в Таджикистане Telia не получила разрешения от властей Таджикистана Шведский оператор Telia (бывшая TeliaSonera) сообщил об отмене ранее заключенной сделки по продаже принадлежаще

Шведский сотовый оператор попал в капкан в Таджикистане Неприятный сюрприз для Telia Шведский оператор Telia (бывший TeliaSonera) сообщил о получении принадлежащим е

Telia и Ericsson испытали 5G в условиях действующей сотовой сети и Ericsson объявили о проведении испытаний тестовой системы 5G в условиях действующей outdoor-сети в Европе. Как рассказали CNews в компании, в шведском городе Чиста в коммерческой сети сотовой связи Telia тестировалась скорость передачи данных и время отклика при использовании технологий связи пятого поколения (5G). Для работы тестовой системы использовалась полоса 800 МГц в диапазоне 15 Г

Исмаилиты забрали у шведов постсоветского сотового оператора Telia ушла из Таджикистана Шведский оператор Telia (бывшая TeliaSonera) сообщила о продаже контрольного пакета акций таджикского сотового

Как «узбекская принцесса» продала 4G-частоты, принадлежащие МТС Американцы расследовали деятельность TeliaSonera Министерство юстиции США опубликовало результаты раследования взаимоотношений шве

Владельцы «Билайна» заработают на продаже крупнейшего оператора Турции Победа TeliaSonera Суд Британских Виргинских островов (БВО) разрешил шведско-финской TeliaSonera<

TeliaSonera и Ericsson объявили о партнерстве в области 5G Ericsson и TeliaSonera заключили стратегическое партнерство с целью развития сетей связи пятого поколения (5G). Цель партнерства – обеспечить абонентам TeliaSonera доступ к первым услугам 5G в моме

Совладелец «Мегафона» после коррупционного скандала расстался с активами на $1,03 млрд Сделка на $1 млрд Шведско-финская TeliaSonera сообщила о продаже принадлежащего ей непальского сотового оператора Ncell. За его

МТС заподозрили в сливе компромата на TeliaSonera Отчет о коррупцииАмериканская аналитическая компания Muddy Waters направила в адрес совета директоров шведско-финского оператора TeliaSonera открытое письмо с обвинениями в заключение сомнительных сделок в странах СНГ и Непале на общую сумму $3 млрд. В частности, в письме говорится о сделках TeliaSonera с людьми и

Турки возвращают себе контроль над постсоветскими сотовыми операторами Turkcell забирает активы TeliaSonera Турецкий сотовый оператор Turkcell готов выкупить у шведско-финской TeliaSoner

TeliaSonera обвинили в подкупе дочерей президента Азербайджана dy Waters направила открытое письмо совету директоров шведско-финской телекоммуникационной компании TeliaSonera. Американцы обвинили руководство TeliaSonera в сокрытии от акционеров исти

TeliaSonera прощается с СНГ после коррупционного скандала eocell (Грузия), Moldcell (Молдавия) и Kcell (Казахстан). В 2001 г. Sonera объединилась со шведской Telia, в результате чего была образована TeliaSonera. В 2003 г. TeliaSonera установила контро