НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР

НИЦ «Курчатовский институт» – крупнейший научно-исследовательский центр России, основанный в 1943 году под руководством академика И.В. Курчатова. Институт занимается широким спектром научных исследований, включая ядерную энергетику, физику плазмы, биотехнологии, материаловедение и информационные технологии. В институте работают тысячи ученых и инженеров, а также действуют уникальные научные установки мирового уровня.

СОБЫТИЯ


02.12.2025 К жизни вернется советский адронный коллайдер, заброшенный в 90-х годах. На его обследование уйдет 176 миллионов

Адронный коллайдер снова изучат Как стало известно CNews, «Курчатовский» институт собирается потратить 176 млн руб. из госбюджета на выполнение работ по
15.09.2025 Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» перешел на «Контур.Толк»

НИЦ «Курчатовский институт» стал пользователем сервиса коммуникаций «Контур.Толк». Теперь в «Толке
08.07.2025 «Первый Бит» вдвое сократил время закупочных процессов НИЦ «Курчатовский институт»

рвый Бит» провел цифровую трансформацию процессов закупок, бюджетирования и документооборота в НИЦ «Курчатовский институт». Внедрение системы на базе «1С» сократило сроки согласования закупок н
17.06.2025 Цифровая трансформация закупок, финансов и документооборота на базе «1С» в НИЦ «Курчатовский институт»

«1С:Первый Бит» автоматизировал управление закупками, финансами и документооборотом в НИЦ «Курчатовский институт». Интегрированная информационная система на базе «1С:Документооборот го
02.04.2025 Машинное обучение связало с ишемическим инсультом два новых гена

Команда ученых из ВШЭ и НИЦ «Курчатовский институт» применила методы машинного обучения для исследования генетической пред
27.08.2024 В России создан двумерный магнит, который поможет преодолеть технологические пределы микроэлектроники

Перспектива для электроники В Национальном исследовательском центре «Курчатовский институт» создали новый двумерный магнит, который поможет усовершенствовать элек
06.09.2023 Бесплатный городской Wi-Fi появился в студенческом общежитии Курчатовского института

лее 60 точек доступа к бесплатному беспроводному интернету года установили в студенческом общежитии Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». Благодаря этому учащиеся мог
20.04.2022 Отечественный сканер «ЭларСкан» позволит ускорить перевод в электронный вид библиотечного фонда Курчатовского института

н» А2-600Р поставлен в один из ведущих научных центров мира – Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт». Об этом CNews сообщили представители компании «Элар». Сегодня под эги
30.01.2015 «Курчатовский институт» оптимизировал резервное копирование с внедрением Veeam Management Suite

Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» получил возможность ускорить резервное копирование данных в четыре раз
20.11.2014 Aflex Distribution внедрила решение 2X RAS в НИЦ «Курчатовский институт»

итель 2Х Software, выполнила проект по внедрению 2X Remote Application Server в инфраструктуру НИЦ «Курчатовский институт». В результате заказчик получил возможность доставлять специализированн
06.12.2013 Контракт «Курчатовского института» на поставку оборудования и ПО получил единственный участник торгов

Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» объявил итоги открытого электронного аукциона на поставку оборудования
10.10.2013 «Курчатовский институт» ищет поставщика оборудования и ПО для модернизации Курчатовского источника синхротронного излучения

Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» объявил о проведении открытого аукциона в электронной форме на поставк
28.01.2013 МТС выиграла тендер на предоставление услуг связи Курчатовскому институту

де в тендере на предоставление услуг мобильной связи Национальному исследовательскому центру (НИЦ) «Курчатовский институт», ведущему научному центру в России. МТС будет оказывать услуги голосов
01.07.2011 Что станет российским мегапроектом: реактор ПИК, сверхмощный лазер или суперколлайдер?

х на уровень megascience. Они были выдвинуты крупными научными центрами РАН, МГУ, СПбГУ, ОИЯИ, НИЦ "Курчатовский институт", "Росатом", а также отдельными группами ученых. Требования, которые вы
28.07.2010 Реорганизуется "Курчатовский институт"

Президент 27 июля 2010 года подписал Федеральный закон «О национальном исследовательском центре «Курчатовский институт», сообщает пресс-служба президента РФ. Федеральный закон принят Государ
07.07.2010 Госдума приняла в первом чтении законопроект о НИЦ "Курчатовский институт"

Госдума приняла в первом чтении законопроект о национальном исследовательском центре "Курчатовский институт", пишет РБК. Законопроект направлен на создание нормативно-правовых усл
07.07.2010 В Курчатовском институте открылись Высшие курсы "СИН-нано-2010"

5 июля в РНЦ "Курчатовский институт" открылись III Высшие курсы для молодых ученых, аспирантов и студентов

29.06.2010 Создается международная лаборатория для изучения частиц низких энергий

В РНЦ "Курчатовский институт" состоялся прием делегации Национального центра научных исследований Фр
23.06.2010 В Москве прошла конференция "Информационная архитектура в атомной энергетике"

ла Международная конференция "Информационная архитектура в атомной энергетике", организованная РНЦ "Курчатовский институт" и журналом "Атомкон". В ее работе приняли участие представители проект
31.05.2010 Итальянские и российские ученые обсудили планы создания в России токамака "Игнитор"

В РНЦ "Курчатовский институт" состоялось рабочее совещание по проекту экспериментального термоядерно
20.05.2010 В Москве проходит конференция, посвященная образованию в сфере нанотехнологий

В РНЦ "Курчатовский институт" открылась Первая Международная конференция "Образование в сфере наноте
26.03.2010 В Курчатовском институте пройдут чтения, посвященные мощным лазерам

30 марта 2010 года в РНЦ «Курчатовский институт» пройдут 26-е Кикоинские чтения, сообщает пресс-служба Курчатовского ин
25.01.2010 Россию в ITER будет представлять директор Курчатовского института

Интересы России в совете ITER (международного экспериментального термоядерного реактора) в ближайшие годы будет представлять член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук - директор Курчатовского института, сообщает "Российская газета" со ссылкой на сайт правительства РФ. М.Ковальчук временно заменит на этом посту академика Евгения Велихова, который в ноябре 2009 года избр
14.01.2010 Курчатовский институт и МГУ оформили партнерство

В конце 2009 года директор РНЦ "Курчатовский институт" М.В.Ковальчук и ректор МГУ В.А.Садовничий подписали Соглашение о страт
16.12.2009 Cоздание национального центра "Курчатовский институт": очередной этап

ительных мерах по реализации пилотного проекта по созданию национального исследовательского центра "Курчатовский институт", Распоряжением правительства РФ от 14 декабря 2009 года № 1935-р федер
13.11.2009 В Москве проходит Международная школа для молодых ученых по исследованиям в области фотонных наук

11 ноября в Курчатовском институте открылась Международная школа для молодых ученых "Перспективные исслед
12.11.2009 В Москве проходит Курчатовская молодежная научная школа

С 10 по 12 ноября 2009 года в Российском научном центре "Курчатовский институт" проходит 7 Курчатовская молодежная научная школа. В работе школы прини
12.11.2009 В Москве пройдет конференция "РСНЭ - НБИК 2009"

России. Она проходит каждые два года на базе Института кристаллографии им. А.В.Шубникова РАН и РНЦ «Курчатовский институт». Настоящая конференция неслучайно проводится в Курчатовском институте

02.10.2009 В создании центра "Курчатовский институт" будут участвовать новые организации

ительных мерах по реализации пилотного проекта по созданию национального исследовательского центра «Курчатовский институт». К участию в пилотном проекте по созданию национального исследовательс
15.06.2009 Подписано соглашение о поставках российского оборудования для ИТЭР

В РНЦ "Курчатовский институт" состоялось подписание соглашений о поставках оборудования для междунар
24.03.2009 ОПРФ: необходимо создавать непрерывную систему междисциплинарного образования

Как сообщает пресс-служба РНЦ "Курчатовский институт", Комиссия Общественной палаты РФ (ОПРФ) по образованию и науке провела
20.01.2009 Директор Курчатовского института избран членом АААS

Как сообщает пресс-служба Курчатовского института, директор РНЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук избран членом Американской Ассоциации Продвижения Нау
03.12.2008 Курчатовский институт и РОСНАНО подписали соглашение о сотрудничестве

бинск было подписано Соглашение о сотрудничестве между Российской корпорацией нанотехнологий и РНЦ «Курчатовский институт». РНЦ «Курчатовский институт» является головной научной организа
04.05.2008 Создается национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"

и, В.В.Путин подписал Указ «О пилотном проекте по созданию национального исследовательского центра «Курчатовский институт». Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» с
17.03.2008 Курчатовский институт ищет поставщика услуг связи

Российский научный центр, Курчатовский институт объявил открытый конкурс, по итогам которого выберет поставщика услуг связи. Так, заказчику потребовались услуги местной, внутризоновой, междугородной и международной теле
05.02.2008 В Курчатовском институте создается научно-образовательный центр

общает пресс-служба Курчатовского института, подписано соглашение между Российским научным центром "Курчатовский институт" и Московским инженерно-физическим институтом "Об организации научно-об
01.02.2008 Курчатовский институт ищет исполнителя НИР: моделирование поведения открытых сетей

Российский научный центр - Курчатовский институт объявил открытый конкурс по выбору исполнителя научно-исследовательских
01.11.2007 «Курчатовский институт» и Intel подписали соглашение о намерениях

Федеральное государственное учреждение «Российский научный центр «Курчатовский институт» и компания Intel подписали соглашение о намерениях, предусматривающее

27.08.2007 Курчатовский институт выбирает ИТ-подрядчика

Российский научный центр - Курчатовский институт проводит очередной открытый конкурс по выбору ИТ-подрядчика для разрабо
24.08.2007 Курчатовский институт ищет ИТ-поставщика

НИЦ Курчатовский институт и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10598 20
HP Inc. 5835 17
IBM - International Business Machines Corp 9634 16
Рунити - Руцентр - Relcom Data - Релком Дата 49 15
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 116 13
Intel Corporation 12661 12
HP - Hewlett-Packard 3659 11
Демос - Демос Датаком 60 9
Т-Платформы - T-Platforms 410 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14916 7
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 226 6
Росатом - НИКИЭТ имени Н.А. Доллежаля - Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники 30 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3212 6
Yandex - Яндекс 8735 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3366 6
Элемент ГК - Микрон - Micron 1626 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9333 5
БАРС Груп 567 5
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 487 5
Ростелеком - РТК-ЦОД - SafeData - ЦХД - Центр Хранения Данных 60 5
SAP SE 5519 5
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 537 4
Nvidia Corp 3832 4
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 73 4
Ростех - Автоматика Концерн 1780 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5411 4
Dell EMC 5143 4
9225 4
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1239 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1335 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1878 3
Lenovo Motorola 3550 3
Yahoo! 3720 3
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1096 3
Ростелеком - Связьинвест 1717 3
Google LLC 12419 3
НТК - Национальные телекоммуникации 67 3
HP Labs - Лаборатория стратегических инноваций и исследований 69 3
НСТП - Национальная Суперкомпьютерная Технологическая Платформа 21 3
Reliable Communications 4 3
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак) 53 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8430 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3058 10
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 446 8
Северсталь ПАО - Severstal 579 7
АБ Россия - Акционерный банк Россия 98 6
НМГ - Национальная Медиа Группа 123 6
Газпром ПАО 1444 6
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 175 5
Наукоград - технопарк 151 5
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 134 5
ГПБ - Газпромбанк 1211 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1017 4
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 101 4
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 208 4
Росатом - Атомэнергомаш - Гидропресс ОКБ 19 4
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 61 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1054 4
РВК - Российская венчурная компания 564 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 515 3
DST Global - Digital Sky Technologies 229 3
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 322 3
Авгуръ ВЦ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр - РосАэроСистемы 21 3
ОНЭКСИМ ГК 49 3
Росатом - ТВЭЛ - ЧМЗ - Чепецкий механический завод 32 3
РЖД - Российские железные дороги 2033 3
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 361 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 579 2
Торий НПП 46 2
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 324 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 67 2
Сургутнефтегаз - СНГ 284 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 392 2
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 131 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 267 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 324 2
Росатом - TENEX - Техснабэкспорт 31 2
Росатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 41 2
Ростех - ОДК УМПО - Мотор УМПО НПП - Уфимское моторостроительное производственное объединение 19 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2237 42
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6380 26
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 774 23
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4860 22
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13169 21
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5304 21
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3592 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3594 13
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5809 12
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1498 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3466 10
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2836 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3143 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3321 8
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2780 7
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 278 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3502 7
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 6
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 261 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5190 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2995 6
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1154 6
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 337 5
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 5
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 218 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2029 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2291 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 745 4
Кванториум АНО - Детский технопарк 87 4
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 374 4
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 281 4
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 124 4
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 54 4
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 339 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1423 4
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 800 4
РНФ - Российский научный фонд 167 4
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 144 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 375 3
МИЦНТ СНГ - Международный инновационный центр нанотехнологий стран СНГ 7 5
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 4
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 4
МФГС СНГ - Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ 10 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1060 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 3
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6463 2
TIA - Telecommunications Industry Association 90 2
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 2
СТ и ПАЭ - Союз территорий и предприятий атомной энергетики - Межрегиональная Ассоциация городов и предприятий атомной энергетики 2 2
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 465 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 754 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 259 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 19 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 108 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 73 1
СИРИУС - Ассоциация системной интеграции и разработки информационных и управляющих систем 11 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1495 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74882 69
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23721 37
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58387 33
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15110 25
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12272 25
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22232 23
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32271 22
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17368 21
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1765 19
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13213 18
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34487 17
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16753 16
Энергетика - Реактор - устройство, действующее на основе различных типов реакций (физических, химических, биологических и т. п.) 254 16
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3560 15
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11272 15
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12554 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23369 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19403 14
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4596 13
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10112 13
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5489 12
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1863 12
Атомная энергетика - ТОКАМАК - тороидальная камера с магнитными катушками - Tokamak 41 12
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 598 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29124 11
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21970 11
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3309 10
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9480 10
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7038 10
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9658 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12445 9
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6119 8
LINPACK - HPLinpack - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 150 8
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4191 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12557 8
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 628 8
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6697 8
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10579 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25719 8
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14474 8
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 437 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3466 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 5
Oracle Java - язык программирования 3391 4
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 803 4
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком MT_Free 65 4
C/C++ - Язык программирования 864 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2158 4
DESY European XFEL - X-Ray Free Electron Laser 5 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5991 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2924 3
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев - МГУ 270 61 3
Tianhe - Тяньхэ - серия суперкомпьютеров 38 3
Microsoft Windows 2000 8679 3
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 170 3
Python - высокоуровневый язык программирования 1185 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1660 3
Google - Gmail 996 2
SAP SuccessFactors - SAP SF 171 2
SAP Ariba 306 2
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 302 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2484 2
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 142 2
ЦРПТ - КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 43 2
SAP ЦОД 15 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1067 2
1С:ЗКГУ - 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 19 2
IBM Roadrunner 29 2
1С:Бухгалтерия государственного учреждения - 1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения - 1С:БГУ 68 2
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Суперкомпьютерная Программа - СКИФ-ГРИД, СКИФ-СОЮЗ - СуперКомпьютерная Инициатива Феникс 48 2
РАН СО ИЯФ - Сибирский центр синхротронного и терагерцового излучения - ВЭПП коллайдер - ускорительный комплекс 4 2
CERN LEP - Large Electron-Positron collider - Большой электрон-позитронный коллайдер 2 2
Sugon - Nebulae - Sugon Advanced Computing System 7 2
FreePik 1576 2
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Аврора 19 2
Русское воздухоплавательное общество - БАРС - Беспроводная Аэростатная РадиоСеть 5 2
Google Android 14932 2
Apple iOS 8398 2
Linux OS 11135 2
Nvidia Tesla GPU 191 2
Путин Владимир 3405 24
Велихов Евгений 36 20
Ковальчук Михаил 23 19
Солдатов Алексей 103 12
Фурсенко Андрей 128 11
Медведев Дмитрий 1664 10
Чубайс Анатолий 221 9
Рейман Леонид 1063 8
Кириенко Сергей 149 7
Ковальчук Юрий 36 7
Щеголев Игорь 698 7
Дворкович Аркадий 213 6
Иванов Сергей 402 6
Калугин Сергей 169 6
Мордашов Алексей 61 5
Сурков Владислав 73 5
Садовничий Виктор 62 5
Бардин Валерий 8 5
Ковальчуки (братья) 7 5
Сергунина Наталья 373 4
Греф Герман 473 4
Собянин Сергей 508 4
Набиуллина Эльвира 115 4
Абрамов Сергей 75 4
Румянцев Александр 17 4
Солдатов Андрей 31 4
Бороган Ирина 7 4
Никифоров Николай 1137 3
Белоусов Андрей 148 3
Чемезов Сергей 146 3
Кириенко Владимир 144 3
Меламед Александр 95 3
Харитонов Александр 68 3
Меламед Леонид 150 3
Мильнер Юрий 137 3
Солдатова Галина 13 3
Платонов Алексей 22 3
Северов Дмитрий 41 3
Осипов Юрий 66 3
Прохоров Михаил 39 3
Россия - РФ - Российская федерация 160085 235
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46414 93
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53859 58
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18980 37
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18536 33
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3075 33
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14646 31
Европа 24764 29
Франция - Французская Республика 8046 29
Япония 13629 24
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4147 20
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 444 17
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8290 17
Россия - СФО - Новосибирск 4752 17
Германия - Федеративная Республика 13027 15
Италия - Итальянская Республика 4454 15
Швеция - Королевство 3742 11
Франция - Кадараш 22 10
Казахстан - Республика 5901 10
Южная Корея - Республика 6920 10
Украина 7855 9
Россия- ЦФО - Московская область - Протвино 96 9
Земля - планета Солнечной системы 10730 8
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2558 8
Чехия - Чешская Республика 1341 7
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 926 7
Беларусь - Белоруссия 6131 7
Канада 5021 7
Израиль 2812 7
Нидерланды 3670 6
Москва - Садовое кольцо 156 6
Россия - ЦФО - Ярославская область - Рыбинск 132 6
Солнце - звезда Солнечной системы 5373 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13654 6
Индия - Bharat 5766 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3453 6
Испания - Королевство 3787 5
Словакия - Словацкая Республика 480 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчинский район - Гатчина 139 5
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 90 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32317 135
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55626 91
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3303 55
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6468 52
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51771 46
Физика - Physics - область естествознания 2854 42
Энергетика - Energy - Energetically 5588 30
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 866 26
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20664 17
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2995 17
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6362 16
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8956 14
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2197 14
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17582 13
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10879 12
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6015 11
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1260 11
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4458 10
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11507 10
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8598 10
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 524 10
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3705 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11885 9
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3766 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9841 9
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1035 9
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8470 9
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6475 9
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2263 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15384 8
Английский язык 6920 8
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2939 8
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1049 8
Образование в России 2617 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10751 8
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1688 7
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 910 7
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5321 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8302 7
Кремний - Silicium - химический элемент 1706 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11468 17
Коммерсантъ - Издательский дом 2238 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1096 5
Известия ИД 730 5
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1176 5
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
РИА Новости 1007 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 87 2
Российская газета 281 2
New Scientist 1448 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 890 2
WikiLeaks 120 2
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 327 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 670 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 127 1
Медуза - Meduza 48 1
PC Magazine - PCMag 99 1
Рен ТВ - телеканал 80 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 200 1
Радио России - радиостанция 49 1
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 138 1
Intelligent Enterprise 27 1
Times 646 1
ТКТ - Санкт-Петербургское кабельное телевидение - телекомпания 55 1
Телепортал.ру - Teleportal.ru 7 1
Казинформ 30 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2727 1
Wikipedia - Википедия 610 1
The Register - The Register Hardware 1744 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8449 12
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3818 8
IDC - International Data Corporation 4955 3
Рустелеком ТК 304 2
Gartner - Гартнер 3629 2
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 176 1
Informa - Ovum - Omdia 144 1
CNews Мишень 176 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 192 1
Gartner - Dataquest 353 1
CNews ИТ-инфраструктура 28 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 141 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 258 1
РАН - Российская академия наук 2054 51
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1678 37
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 131 17
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 457 15
НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ ГНЦ - Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова 45 10
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 71 10
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 293 8
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 244 8
Росатом - ВНИИНМ - Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара 17 8
НИЦ Курчатовский институт - ПИЯФ - Петербургский институт ядерной физики имени Б. П. Константинова 19 8
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1130 8
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 692 6
РАН СО ИЯФ - Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук - BINP - Budker Institute of Nuclear Physics 33 6
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 44 6
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 169 5
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 5
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 252 5
НИЦ Курчатовский институт - ФНИЦ Кристаллография и фотоника - НИИ Фотоника - Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова РАН - Центр фотохимии - Институт фотонных технологий - Институт проблем лазерных и информационных технологий 11 5
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 618 4
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 209 4
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 306 4
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 438 4
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 172 4
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 4
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 177 4
НИЦ Курчатовский институ - ИТЭФ - Институт теоретической и экспериментальной физики имени А.И. Алиханова Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" 6 4
МГУ - Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 38 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1327 4
РГСУ - Российский государственный социальный университет 53 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 270 3
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 173 3
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 51 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 273 3
ТГУ - Томский государственный университет 221 3
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 105 3
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 74 3
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 183 3
DESY - Deutsches Elektronen-Synchrotron - Немецкий Электронный Синхротрон - Немецкий исследовательский центр 13 3
МФЮА - Московский финансово-юридический университет - Московская финансово-юридическая академия 23 3
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 70 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 6
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2606 4
РИФ - Российский Интернет Форум 96 3
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 383 3
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 3
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 103 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1266 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1225 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 77 1
Microsoft Ignite 44 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 82 1
Связь-Экспокомм 260 1
GeoВласть 43 1
День молодёжи - 27 июня 1022 1
Global Energy Prize - Глобальная энергия - Международная премия 25 1
ПаВТ - Параллельные вычислительные технологии 10 1
Фарнборо - Международный авиасалон 28 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
