Путин Владимир

Путин призвал депутатов и сенаторов не увлекаться запретами и ограничениями в России Предупреждение главы Президент России Владимир Путин призвал законодателей не зацикливаться только на запретах, несмотря на то, что

ЦРУ создали «цифровых двойников» мировых лидеров, чтобы предсказать поведение их прототипов. Особо интересны Путин и Си Цзиньпин учандани назвал результат работы «фантастическим примером приложения, которое удалось быстро развернуть и запустить в эксплуатацию более дешевым и быстрым способом». Президент России Президент России Владимир Путин (справа) с Председателем Государственного совета КНДР Ким Чен Ыном (слева) Директор ЦРУ Уильям Бернс (William Burns) уделял приоритетное внимание совершенствованию ИТ-технологий

Путин поручил добавить в программы школ и вузов России обучение ИИ я должны быть доработаны с учетом быстро развивающихся новых информационных технологий и технологий искусственного интеллекта (ИИ), оказывающих влияние на экономику. Такие поручения Президента России Владимира Путина вошли в перечень, сформированный по итогам заседания Государственного Совета по вопросам подготовки кадров для экономики, состоявшегося 25 декабря 2025 г. Поручения опубликован

Путин распорядился создать мобильное приложение с мерами поддержки семей Поручения главы государства Президент России Владимир Путин поручил создать мобильное приложение о мерах поддержки семей и обеспечить созд

Путин поручил создать национальный план развития и внедрения ИИ в России Национальный план внедрения ИИ Президент России Владимир Путин поручил Правительству к 1 июня 2026 г. подготовить и утвердить национальный пл

Путин подписал закон о введении электронных зачеток и студенческих билетов нные зачетки и студенческие билеты, которые будут доступны на портале «Госуслуги», пишут РИА «Новости». Закон вступает в силу со дня его официального опубликования 29 декабря 2025 г. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении электронного студенческого билета и зачетной книжки, которые будут доступны на портале «Госуслуги», соответствующий документ был размещен на сайте офици

Путин: Нельзя потерять молодых граждан, «которые вместо того, чтобы думать, будут просто нажимать кнопочку» (Big Data), так и их бездумное использование грозят колоссальными рисками, заявил Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. «

В Сбербанке начались массовые увольнения по приказу нейросетей. Путин недоволен ольнении в преддверии Нового года – в течение ближайших пяти недель, до 1 января 2026 г. kremlin.ru Владимир Путин раскритиковал решение Сбербанка «Мы в "Сбере" в этом году (в 2025 г. – прим. C

Путин поручил ограничить работу иностранных мессенджеров в России Поручение ограничить работу иностранных коммуникативных сервисов Президент России Владимир Путин утвердил ряд поручений Правительству, подготовленных по итогам совещаня с пред

Путин дал поручение о создании в России суперкомпьютерного центра ть предложений по расширению применения технологий искусственного интеллекта (ИИ). Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам пленарного заседания, в их числе — созда

Президент России призвал к разработке национальной нормативно-правовой базы для искусственного интеллекта изация законодательной сферы Для ускорения развития искусственного интеллекта (ИИ) Президент России Владимир Путин выступил с инициативой разработки нормативно-правовой базы для регулирования р

Путин распорядился блокировать звонки мошенников, действующих из Украины Блокировка звонков Президент России Владимир Путин поручил разработать дополнительные меры по блокировке звонков мошенников с тер

Путин поручил создать в России новый класс воздушного пространства. Там разрешат летать БПЛА воздушного пространства для упрощенного использования беспилотников. Это предложил Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития беспилотной авиации, пишут «Ведомости». В ле

Путин поручил Правительству России и Сбербанку исследовать искусственный интеллект вместе с Китаем Совместное развитие ИИ-технологий Президент России Владимир Путин поручил Правительству и Сбербанку обеспечить сотрудничество с Китаем при прове

Путин подписал закон об удаленных проверках бизнеса через мобильное приложение Закон о госнадзоре Президент России Владимир Путин подписал закон «О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», который вводит возможность госкон

Путин поддержал идею обязать ИТ-компании преподавать в вузах. Компании не в восторге ние Министр цифрового развития Максут Шадаев на совещании Правительства ознакомил Президента России Владимира Путина со своим предложением, обязывающим крупные ИТ-компании участвовать в подгото

Интегратор пожаловался Путину на московское метро, которое не приняло 1176 принтеров из-за грязной упаковки Письмо президенту Как стало известно CNews, ИТ-интегратор компания «Лаборатория Метатех» (ООО «ЛМТ») пожаловалась Президенту России Владимиру Путину, генпрокурору Игорю Краснову и в Комитет Госдумы по безопасности и противодействие коррупции на действия «Московского метрополитена»и и Федеральной антимонопольной службой (ФАС

Путин поручил защитить россиян от телефонных мошенников через массовую блокировку звонков с Украины Новые меры безопасности Президент России Владимир Путин заявил о намерении дать поручения Роскомнадзору и другим ведомствам, направлен

Годы потрачены впустую. Госкомпании не успели отказаться от иностранного софта в срок, назначенный Путиным енат Лашин предполагает, что еще примерно 10-15% импортозаместятся в первой половине 2025 г. Очень тонкий лед Оставшиеся 20 компаний имеют все шансы в итоге не исполнить в срок указ Президента России Владимира Путина №166. Документ предписывает до 1 января 2025 г. всем без исключения госкомпаниям и госорганам отказаться от использования иностранного ПО, в том числе операционных систем, на о

Популярное приложение для фитнеса раскрыло конфиденциальные передвижения Путина, Байдена, Трампа и Камалы Харрис (Kamala Harris), а также Президента Франции Эмманюэля Макрона (Emmanuel Macron) и Президента России Владимира Путина. В одном из примеров Le Monde отследила перемещения телохранителей Макрона с

Caviar выпустил кастомный iPhone 16 ко дню рождения Президента России Владимира Путина ионного класса выгравирована одна из известных цитат Президента России – «Сила России в нас самих». Владимир Путин произнес ее на первом заседании Госдумы VII в 2016 г. Caviar воплотил ее на ко

Владимир Путин поручил предусмотреть выделение средств на поддержку разработки игр На поддержку российских разработчиков видеоигр к середине октября 2024 г. выделят средства из федерального бюджета. Поручение дано Президентом России Владимиром Путиным по итогам поездки в Якутию в июне 2024 г. Об этом CNews сообщили представители пресс-центра Республики Саха (Якутия) в Москве. Правительству России поручено предусмотреть выд

Бывшие сотрудники российской «дочки» Oracle вцепились в свои миллионные премии и не хотят их возвращать. На помощь позвали лично Путина 51 человек, включая несколько топ-менеджеров. В числе тех, кого просят о помощи – Президент России Владимир Путин. Премии некоторых из них исчисляются миллионами рублей. В августе 2024 г. CNew

Путин потребовал в течение месяца отчитаться о цифровой трансформации «Почты России» Поручение Президента Президент Владимир Путин дал поручение Правительству России рассмотреть вопрос модернизации и цифровой

Путин поручил дать льготы операторам при создании сетей 5G Льготы на создание сетей 5G Президент России Владимир Путин поручил правительству России проработать вопрос о предоставлении льготных кред

Путин поручил улучшить работу ИТ-сервисов для спорта а. Перечень поручений в конце июля 2024 г. опубликован на сайте Президента России. Президент России Владимир Путин поручил следить, чтобы спортивные сооружения в регионах использовались по назн

Прямо перед визитом Путина вышли из строя три из пяти подводных интернет-кабелей Вьетнама здания «Известия», Россия активно наращивает связи с партнерами в Азии и для этого Президент России Владимир Путин посетит КНДР и Вьетнам с официальным визитом. Предстоящая поездка уже вызвала

Путин запретил госструктурам пользоваться услугами недружественных стран для обеспечения кибербезопасности Запрет на услуги из недружественных стран Использование ПО из недружественных стран для киберзащиты госсистем было запрещено до нового указа. Теперь нельзя пользоваться никакими услугами. kremlin.ru Путин дополнил запретами Указ о кибербезопасности Перечень расширяется за счет сервисов, которые включают в себя техподдержку, например, обновления уже проданных средств защиты, пояснил ТАСС би

В России резко смягчили наказание за пиратство. Путин подписал изменения в УК РФ Пиратам упростили жизнь Президент России Владимир Путин внес в действующий УК РФ поправки, сильно смягчающие ответственность за исполь

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Путин поручил создать в России тензорные и нейроморфные процессоры Вклад в экономику генеративных моделей искусственного интеллекта Президент Владимир Путин подписал изменения в Национальную стратегию развития искусственного интеллекта

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Путин сравнил ИИ с ядерным оружием, которое «может привести к полному, тотальному уничтожению человечества» Угроза ИИ Президент России Владимир Путин дал интервью популярному американскому журналисту Такеру Карлсону (Tucker Carl