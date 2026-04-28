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Путин Владимир

СОБЫТИЯ


28.04.2026 Путин призвал депутатов и сенаторов не увлекаться запретами и ограничениями в России

Предупреждение главы Президент России Владимир Путин призвал законодателей не зацикливаться только на запретах, несмотря на то, что
20.04.2026 ЦРУ создали «цифровых двойников» мировых лидеров, чтобы предсказать поведение их прототипов. Особо интересны Путин и Си Цзиньпин

учандани назвал результат работы «фантастическим примером приложения, которое удалось быстро развернуть и запустить в эксплуатацию более дешевым и быстрым способом». Президент России Президент России Владимир Путин (справа) с Председателем Государственного совета КНДР Ким Чен Ыном (слева) Директор ЦРУ Уильям Бернс (William Burns) уделял приоритетное внимание совершенствованию ИТ-технологий

13.02.2026 Путин поручил добавить в программы школ и вузов России обучение ИИ

я должны быть доработаны с учетом быстро развивающихся новых информационных технологий и технологий искусственного интеллекта (ИИ), оказывающих влияние на экономику. Такие поручения Президента России Владимира Путина вошли в перечень, сформированный по итогам заседания Государственного Совета по вопросам подготовки кадров для экономики, состоявшегося 25 декабря 2025 г. Поручения опубликован
12.02.2026 Путин распорядился создать мобильное приложение с мерами поддержки семей

Поручения главы государства Президент России Владимир Путин поручил создать мобильное приложение о мерах поддержки семей и обеспечить созд
06.01.2026 Путин поручил создать национальный план развития и внедрения ИИ в России

Национальный план внедрения ИИ Президент России Владимир Путин поручил Правительству к 1 июня 2026 г. подготовить и утвердить национальный пл
29.12.2025 Путин подписал закон о введении электронных зачеток и студенческих билетов

нные зачетки и студенческие билеты, которые будут доступны на портале «Госуслуги», пишут РИА «Новости». Закон вступает в силу со дня его официального опубликования 29 декабря 2025 г. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении электронного студенческого билета и зачетной книжки, которые будут доступны на портале «Госуслуги», соответствующий документ был размещен на сайте офици
10.12.2025 Путин: Нельзя потерять молодых граждан, «которые вместо того, чтобы думать, будут просто нажимать кнопочку»

(Big Data), так и их бездумное использование грозят колоссальными рисками, заявил Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. «
20.11.2025 В Сбербанке начались массовые увольнения по приказу нейросетей. Путин недоволен

ольнении в преддверии Нового года – в течение ближайших пяти недель, до 1 января 2026 г. kremlin.ru Владимир Путин раскритиковал решение Сбербанка «Мы в "Сбере" в этом году (в 2025 г. – прим. C
18.07.2025 Путин поручил ограничить работу иностранных мессенджеров в России

Поручение ограничить работу иностранных коммуникативных сервисов Президент России Владимир Путин утвердил ряд поручений Правительству, подготовленных по итогам совещаня с пред
22.04.2025 Путин дал поручение о создании в России суперкомпьютерного центра

ть предложений по расширению применения технологий искусственного интеллекта (ИИ). Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам пленарного заседания, в их числе — созда
24.02.2025 Президент России призвал к разработке национальной нормативно-правовой базы для искусственного интеллекта

изация законодательной сферы Для ускорения развития искусственного интеллекта (ИИ) Президент России Владимир Путин выступил с инициативой разработки нормативно-правовой базы для регулирования р
10.02.2025 Путин распорядился блокировать звонки мошенников, действующих из Украины

Блокировка звонков Президент России Владимир Путин поручил разработать дополнительные меры по блокировке звонков мошенников с тер
29.01.2025 Путин поручил создать в России новый класс воздушного пространства. Там разрешат летать БПЛА

воздушного пространства для упрощенного использования беспилотников. Это предложил Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития беспилотной авиации, пишут «Ведомости». В ле
02.01.2025 Путин поручил Правительству России и Сбербанку исследовать искусственный интеллект вместе с Китаем

Совместное развитие ИИ-технологий Президент России Владимир Путин поручил Правительству и Сбербанку обеспечить сотрудничество с Китаем при прове
28.12.2024 Путин подписал закон об удаленных проверках бизнеса через мобильное приложение

Закон о госнадзоре Президент России Владимир Путин подписал закон «О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», который вводит возможность госкон
13.12.2024 Путин поддержал идею обязать ИТ-компании преподавать в вузах. Компании не в восторге

ние Министр цифрового развития Максут Шадаев на совещании Правительства ознакомил Президента России Владимира Путина со своим предложением, обязывающим крупные ИТ-компании участвовать в подгото
11.12.2024 Интегратор пожаловался Путину на московское метро, которое не приняло 1176 принтеров из-за грязной упаковки

Письмо президенту Как стало известно CNews, ИТ-интегратор компания «Лаборатория Метатех» (ООО «ЛМТ») пожаловалась Президенту России Владимиру Путину, генпрокурору Игорю Краснову и в Комитет Госдумы по безопасности и противодействие коррупции на действия «Московского метрополитена»и и Федеральной антимонопольной службой (ФАС
11.12.2024 Путин поручил защитить россиян от телефонных мошенников через массовую блокировку звонков с Украины

Новые меры безопасности Президент России Владимир Путин заявил о намерении дать поручения Роскомнадзору и другим ведомствам, направлен
09.12.2024 Годы потрачены впустую. Госкомпании не успели отказаться от иностранного софта в срок, назначенный Путиным

енат Лашин предполагает, что еще примерно 10-15% импортозаместятся в первой половине 2025 г. Очень тонкий лед Оставшиеся 20 компаний имеют все шансы в итоге не исполнить в срок указ Президента России Владимира Путина №166. Документ предписывает до 1 января 2025 г. всем без исключения госкомпаниям и госорганам отказаться от использования иностранного ПО, в том числе операционных систем, на о
30.10.2024 Популярное приложение для фитнеса раскрыло конфиденциальные передвижения Путина, Байдена, Трампа и Камалы Харрис

(Kamala Harris), а также Президента Франции Эмманюэля Макрона (Emmanuel Macron) и Президента России Владимира Путина. В одном из примеров Le Monde отследила перемещения телохранителей Макрона с
07.10.2024 Caviar выпустил кастомный iPhone 16 ко дню рождения Президента России Владимира Путина

ионного класса выгравирована одна из известных цитат Президента России – «Сила России в нас самих». Владимир Путин произнес ее на первом заседании Госдумы VII в 2016 г. Caviar воплотил ее на ко
25.09.2024 Владимир Путин поручил предусмотреть выделение средств на поддержку разработки игр

На поддержку российских разработчиков видеоигр к середине октября 2024 г. выделят средства из федерального бюджета. Поручение дано Президентом России Владимиром Путиным по итогам поездки в Якутию в июне 2024 г. Об этом CNews сообщили представители пресс-центра Республики Саха (Якутия) в Москве. Правительству России поручено предусмотреть выд
19.09.2024 Бывшие сотрудники российской «дочки» Oracle вцепились в свои миллионные премии и не хотят их возвращать. На помощь позвали лично Путина

51 человек, включая несколько топ-менеджеров. В числе тех, кого просят о помощи – Президент России Владимир Путин. Премии некоторых из них исчисляются миллионами рублей. В августе 2024 г. CNew
06.08.2024 Путин потребовал в течение месяца отчитаться о цифровой трансформации «Почты России»

Поручение Президента Президент Владимир Путин дал поручение Правительству России рассмотреть вопрос модернизации и цифровой

06.08.2024 Путин поручил дать льготы операторам при создании сетей 5G

Льготы на создание сетей 5G Президент России Владимир Путин поручил правительству России проработать вопрос о предоставлении льготных кред
23.07.2024 Путин поручил улучшить работу ИТ-сервисов для спорта

а. Перечень поручений в конце июля 2024 г. опубликован на сайте Президента России. Президент России Владимир Путин поручил следить, чтобы спортивные сооружения в регионах использовались по назн
18.06.2024 Прямо перед визитом Путина вышли из строя три из пяти подводных интернет-кабелей Вьетнама

здания «Известия», Россия активно наращивает связи с партнерами в Азии и для этого Президент России Владимир Путин посетит КНДР и Вьетнам с официальным визитом. Предстоящая поездка уже вызвала

14.06.2024 Путин запретил госструктурам пользоваться услугами недружественных стран для обеспечения кибербезопасности

Запрет на услуги из недружественных стран Использование ПО из недружественных стран для киберзащиты госсистем было запрещено до нового указа. Теперь нельзя пользоваться никакими услугами. kremlin.ru Путин дополнил запретами Указ о кибербезопасности Перечень расширяется за счет сервисов, которые включают в себя техподдержку, например, обновления уже проданных средств защиты, пояснил ТАСС би
13.06.2024 В России резко смягчили наказание за пиратство. Путин подписал изменения в УК РФ

Пиратам упростили жизнь Президент России Владимир Путин внес в действующий УК РФ поправки, сильно смягчающие ответственность за исполь
08.05.2024 Путин поручил следить за компьютерными играми. Игры, порочащие Россию, запретят продавать

Госконтроль за рынком компьютерных игр Президент России Владимир Путин включил создание механизмов контроля за рынком компьютерных игр в Указ «Об утв
08.05.2024 Путин поставил задачу добиться технологической независимости России

Технологическая независимость и новые рынки ИИ Указ Президента России Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», опубликованный на сайте правительства, поставил ряд целей в сфере ИТ,
25.04.2024 Путин разрешил Росгвардии строить собственные ГИС

са, а также при выполнении специальных задач охраны юридических лиц и подразделений ведомственной охраны. Документ был предложен 10 октября 2023 г. А 22 апреля 2024 г. был подписан Президентом России Владимиром Путиным. Авторами законопроекта стали председатели комитетов по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и по безопасности и противодействию кор
01.04.2024 Путин поручил выделить 116 миллиардов на российский аналог спутникового интернета Starlink

Отечественный конкурент Starlink Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию от 29 февраля 2024 г. Тем самым подтвердив выдачу 116 млрд руб. на создание спутникового форми
27.03.2024 Путин поручил создать в России суверенную замену Xbox, PlayStation и Steam Deck

Без США и Японии Президент России Владимир Путин дал российскому Правительству поручение по проработке вопроса организации на т
29.02.2024 Путин объявил о нацпроекте «Экономика данных» с бюджетом 700 миллиардов

Ежегодное обращение Президент России Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Большое внимание в св
20.02.2024 Путин поручил создать в России тензорные и нейроморфные процессоры

Вклад в экономику генеративных моделей искусственного интеллекта Президент Владимир Путин подписал изменения в Национальную стратегию развития искусственного интеллекта
20.02.2024 Путин распорядился обеспечить социальную сферу бесплатным ПО

Поручение Правительству Президент Владимир Путин поручил премьеру Михаилу Мишустину до 15 марта 2024 г. представить предложения
16.02.2024 Путин разрешил продать Ozon

Разрешение на продаже долей в Ozon и «Ренессанс Страховании» Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий продажу принадлежащих иностранцам долей в Ozon Holdings и группе «Ренессанс Страхование». Документ размещен на Официальном интернет-портале правовой ин
09.02.2024 Путин сравнил ИИ с ядерным оружием, которое «может привести к полному, тотальному уничтожению человечества»

Угроза ИИ Президент России Владимир Путин дал интервью популярному американскому журналисту Такеру Карлсону (Tucker Carl
09.02.2024 Президент России Владимир Путин открыл новый онкоцентр в Якутске с умными операционными MVS

3 февраля 2024 г. Владимир Путин открыл республиканский онкологический центр в г. Якутске, Республика Саха. В н

Публикаций - 3454, упоминаний - 5254

Путин Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 483
Yandex - Яндекс 9215 277
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 266
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 221
МегаФон 10742 209
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 183
Microsoft Corporation 25775 177
Google LLC 12688 140
VK - Mail.ru Group 3602 126
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 124
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 115
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 111
Apple Inc 13154 106
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 97
Meta Platforms - Facebook 4621 97
X Corp - Twitter 2938 86
9594 85
Huawei 4675 82
Восход ФГБУ НИИ 721 73
Telegram Group 2940 68
Ростелеком - Связьинвест 1719 65
Samsung Electronics 11064 65
Intel Corporation 12811 60
ГЛОНАСС АО 278 57
SAP SE 5601 53
Oracle Corporation 7074 52
IBM - International Business Machines Corp 9699 51
Cisco Systems 5372 46
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 42
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 42
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 40
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 40
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 39
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 39
InfoWatch - Инфовотч 1185 37
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 36
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 36
Крок - Croc 1964 35
NVision Group - Энвижн Груп 699 33
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 150 32
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 227
Почта России ПАО 2370 138
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 93
РЖД - Российские железные дороги 2096 89
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 74
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 58
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 53
Газпром ПАО 1493 52
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 44
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 42
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 42
РВК - Российская венчурная компания 571 39
НСПК - Национальная система платежных карт 948 37
Альфа-Банк 1979 36
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 35
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 34
Visa International 1993 33
Альфа-Групп 745 33
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 32
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 30
ГПБ - Газпромбанк 1273 29
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 26
Роснефть НК - нефтяная компания 562 26
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 26
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 22
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 22
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 22
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 21
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 21
Северсталь ПАО - Severstal 629 21
Газпром нефть 725 21
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 21
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 20
Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 34 20
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 19
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 19
Транснефть 335 19
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 19
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 19
АБ Россия - Акционерный банк Россия 99 19
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2363
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1233
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 805
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 599
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 396
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 338
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 258
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 246
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 242
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 233
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 219
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 205
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 202
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 191
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 190
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 177
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 141
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 137
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 131
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 117
Федеральное собрание Российской Федерации 318 112
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 111
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 111
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 94
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 93
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 89
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 85
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 82
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 81
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 76
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 68
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 68
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 66
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 65
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 64
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 64
Совет при президенте Российской Федерации 205 63
Судебная власть - Judicial power 2500 62
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 57
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 57
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 100
Единая Россия - Политическая партия 321 63
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 60
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 40
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 37
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 37
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 36
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 30
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 28
ГосИнформСистемы 160 23
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 23
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 22
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 19
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 18
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 17
ЛДПР 116 16
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 16
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 15
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 15
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 15
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 14
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 13
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 13
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 12
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 12
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 11
АЮР - Ассоциация юристов России 51 9
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 9
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 9
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 8
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 8
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 8
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 7
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 6
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 6
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 6
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 6
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 6
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 6
РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 17 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 810
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25785 751
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 590
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 430
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 407
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22556 322
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 307
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 253
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 224
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 204
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 203
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 200
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 199
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 190
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 183
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 181
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 180
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 179
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 177
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 168
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 163
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 160
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 149
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 147
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 147
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 145
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 145
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 143
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 142
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 141
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 133
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 133
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 131
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 119
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 118
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 117
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 114
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 108
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 108
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 108
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 397
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 188
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 167
FreePik 1841 96
Linux OS 11533 92
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 90
Microsoft Windows 16882 89
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 82
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 79
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 71
Google Android 15243 71
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 63
Microsoft Windows 2000 8678 53
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 146 52
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 44
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 42
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 42
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 41
Apple iOS 8583 41
Новые облачные технологии - МойОфис 958 41
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 41
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 249 41
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 40
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 39
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 38
Microsoft Office 4170 36
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 36
Google YouTube - Видеохостинг 3002 35
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 33
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 32
Apple iPhone 6 4861 32
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 32
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 32
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 30
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 29
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 28
Apple - App Store 3109 28
Rakuten Viber 665 26
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 26
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 26
Медведев Дмитрий 1665 332
Мишустин Михаил 787 209
Никифоров Николай 1138 184
Щеголев Игорь 699 181
Шадаев Максут 1210 164
Чернышенко Дмитрий 580 144
Рейман Леонид 1065 124
Массух Илья 239 74
Иванов Сергей 405 73
Греф Герман 485 54
Песков Дмитрий 129 53
Носков Константин 241 50
Акимов Максим 192 47
Собянин Сергей 538 47
Белоусов Андрей 149 47
Володин Вячеслав 108 44
Евтушенков Владимир 217 43
Хинштейн Александр 148 43
Касперская Наталья 319 42
Чубайс Анатолий 222 41
Григоренко Дмитрий 249 39
Чемезов Сергей 147 35
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 35
Набиуллина Эльвира 123 34
Кириенко Сергей 149 34
Силуанов Антон 84 32
Усманов Алишер 311 30
Осеевский Михаил 350 29
Горелкин Антон 118 29
Мантуров Денис 126 29
Жаров Александр 183 28
Волож Аркадий 268 27
Паршин Максим 323 27
Макаров Валентин 251 27
Дворкович Аркадий 216 27
Шалманов Сергей 202 27
Райкевич Алексей 129 27
Иванов Олег 152 24
Козырев Алексей 328 24
Борисов Юрий 122 22
Россия - РФ - Российская федерация 166166 3228
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47599 746
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54746 563
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19137 326
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 280
Европа 24963 222
Украина 7928 179
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 109
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Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 34
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Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 11
The Bell - Издание 42 10
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Рен ТВ - телеканал 82 10
FT - Financial Times 1296 9
NYT - The New York Times 1100 8
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The Washington Post 350 8
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 124
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Рустелеком ТК 305 19
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 11
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CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 6
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 6
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 5
Forrester Research 834 5
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 5
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 4
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 4
Mobile Research Group 87 4
Counterpoint Research 110 3
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 3
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 3
IDC Russia - IDC Россия 183 3
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 3
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CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 3
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Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 2
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 2
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 2
TrendForce 187 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
SimilarWeb 62 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 2
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 2
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 2
Oxford Economics 14 2
Usher2.club - Мониторинг реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора 5 2
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 21 2
AdIndex 13 2
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 2
Gartner - Dataquest 353 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 2
РАН - Российская академия наук 2122 85
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 68
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 58
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 46
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 33
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 24
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 22
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 20
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 19
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 19
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 18
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 16
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 15
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 14
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 12
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 12
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 55 12
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 10
ИИИ - Институт исследований интернета 66 9
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 8
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 8
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 8
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 8
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 8
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 8
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 8
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 8
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 8
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 8
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 8
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 8
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 7
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 7
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 7
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 34 7
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 6
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 6
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 6
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 6
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