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Путин Владимир


20.10.2021 Власти расписали порядок блокировки связи заключенным — по заявлению начальника тюрьмы 1
18.10.2021 Власти отодвинули выдачу электронных паспортов на год 1
13.10.2021 Экс-замминистра связи назначен временным губернатором 1
12.10.2021 Эксперт: доступ операторов связи к ЛЭП позволит ускорить развитие рынка связи 1
11.10.2021 Безжалостное импортозамещение. Samsung навязывает российское ПО англичанам 1
08.10.2021 Власти одобрили стратегические проекты по подготовке тысяч ИТ-специалистов и покрытию России интернетом 1
07.10.2021 Применение ИИ в рекрутинге может привести к большим проблемам 1
04.10.2021 Bloomberg: Основателя Group-IB арестовали за желание превратить компанию из российской в международную 1
01.10.2021 В Минцифры назначен директор департамента, которому отошли функции ликвидированной Россвязи 1
29.09.2021 Цены на российское ПО выросли на 20%, хотя налоги стали меньше 1
29.09.2021 В Group-IB прошли ночные обыски. Глава компании арестован по делу о госизмене 1
29.09.2021 Путин поручил перевести российское образование на государственные ИТ-ресурсы 1
28.09.2021 Власти принудительно сделали «Яндекс» поисковиком по умолчанию на всех гаджетах 1
27.09.2021 В России создан суверенный TikTok 1
24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 4
24.09.2021 Ozon врывается на рынок онлайн-кинотеатров 1
21.09.2021 С одобрения Путина в России начали строить гигантскую ИТ-систему контроля над зерном и хлебом 1
21.09.2021 В Удмуртии завершили трехлетнюю программу строительства информационной инфраструктуры для 875 соцобъектов 1
21.09.2021 ВТБ поделил с боксерами контроль над спортивными ставками в интернете 2
16.09.2021 Власти заказали новую методику подсчета и прогнозирования числа россиян за чертой бедности 1
16.09.2021 Россиянам на смартфоны добавят еще четыре предустановленных отечественных приложения 1
13.09.2021 Власти раздадут ИТ-специалистам льготную ипотеку и кредиты 1
10.09.2021 Россия и Белоруссия отменят роуминг и соединят информационные системы 1
09.09.2021 Компании - нарушителей российских законов заставят маркировать свои сайты 1
07.09.2021 Чернышенко: До конца 2022 г. все соцзначимые госуслуги переведут в «цифру» 2
06.09.2021 ИТ-компания обманула власти на камерах видеофиксации на 19 миллионов. Директору грозит 10 лет тюрьмы 1
06.09.2021 В России учатся вживлять в мозг нейрочипы, чтобы бороться с болезнью Альцгеймера 1
03.09.2021 Приложение Kinbery будет уведомлять родителей о посещении детьми нежелательных сайтов 1
30.08.2021 Власти пишут закон, который перевернет кверху дном Facebook, «Вконтакте» и YouTube 3
27.08.2021 В США специалистов по ИБ заманивают на госслужбу окладами в четверть миллиона долларов 1
26.08.2021 Как Путин лишил Qiwi миллиардов, выбрав оператора букмекерских ставок 3
25.08.2021 Власти дадут «Ростелекому» 220 миллионов на информирование россиян о коронавирусе 1
20.08.2021 Власти придумали способы развития телемедицины в России 1
19.08.2021 «Ростелеком» хочет обложить интернет-компании налогом в свою пользу 1
19.08.2021 Власти хотят отдать уголовные дела в ИТ судам присяжных. Они добрее 1
19.08.2021 Власти передумали давать МТС, «Билайну» и «Мегафону» 28 миллиардов 6
17.08.2021 Власти выделяют 7 млрд на «духовно-нравственный» контент для молодежи в Рунете 2
16.08.2021 Россия отказалась от грандиозного проекта глобальной спутниковой связи 1
11.08.2021 Утвержден новый список российского ПО для предустановки на гаджеты. Приложений стало больше 1
10.08.2021 Оператору платежной системы «Мир» грозит приватизация 1

Публикаций - 1820, упоминаний - 3180

Путин Владимир упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 384
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 170
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 123
Yandex - Яндекс 4098 117
Ростех - Ростехнологии 2230 84
VK - Mail.ru Group 2482 82
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 79
Microsoft Corporation 10997 75
Google LLC 7124 71
Huawei 2723 52
Apple Inc - Эппл Рус 7669 50
Facebook 3764 49
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 48
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 45
Samsung Electronics 5627 41
Twitter 2204 34
Telegram Group 702 33
3726 31
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 29
Ростелеком Связьинвест 692 23
Rambler Group - Рамблер ГК 483 22
АФК Система ПАО 990 22
Крок 1219 21
Intel Corporation 4143 20
IBM 3524 20
Восход ФГБУ НИИ 365 20
Ланит ГК 1154 20
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 18
SAP SE 3207 16
Новые облачные технологии (НОТ) 227 16
ГЛОНАСС АО 82 16
АйТи 748 16
Cisco Systems 2035 15
InfoWatch - Инфовотч 600 15
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 14
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 13
Nokia Corporation 2404 13
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 13
Ростех - Концерн Автоматика 396 12
Jolla - Sailfish Holding 58 12
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 84
Почта России ПАО 1570 55
РЖД - Российские железные дороги 1081 37
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 33
AliExpress 275 23
Роснефть НК 367 18
Аэрофлот 492 16
Газпромбанк - ГПБ 692 15
Газпром ПАО 518 14
Фонд информационной демократии 27 14
Visa International 1343 14
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 13
РВК - Российская венчурная компания 476 12
Газпром нефть 380 12
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 10
Газпром-Медиа Холдинг 120 9
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 9
НСПК - Национальная система платежных карт 257 9
LinkedIn 520 8
Qiwi 783 8
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 8
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 8
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 7
Банк Россия 56 7
Вотрон 16 7
РКС - Российские космические системы 100 6
Альфа-Банк 1122 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 6
Транснефть 159 6
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 6
СМП банк - Северный морской путь 71 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 6
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 214 5
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 5
Башнефть ПАО АНК 90 5
eBay Inc 526 5
HeadHunter Group - HH Group 336 5
Связной ГК 875 5
Uber Technologies 258 5
Президент Российской Федерации 1439 657
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 490
Правительство РФ 2198 228
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 217
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 130
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 112
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 107
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 105
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 90
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 89
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 87
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 80
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 73
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 69
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 61
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 56
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 51
Федеральное собрание Российской Федерации 79 48
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 44
Администрация Президента РФ 267 43
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 41
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 41
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 40
Счётная палата РФ 459 37
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 35
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 35
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 33
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 32
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 31
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 29
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 27
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 27
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 24
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 23
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 417 23
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 21
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 21
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 21
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 20
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 20
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 45
Единая Россия - Политическая партия 171 29
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 26
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 25
Руссофт - Russoft 250 24
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 20
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 15
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 14
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 44 13
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 11
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 10
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 9
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 148 9
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 8
ЛДПР 68 8
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 6
АЮР - Ассоциация юристов России 16 6
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 6
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 5
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 4
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 13 4
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 4
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 4
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 7 3
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 17 3
РААС - Российская ассоциация аптечных сетей 3 3
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 3
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 3
АРБ - Ассоциация российских банков 81 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 3
АФТ - Ассоциация Финтех 76 3
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 9 2
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 2
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 2
Демократическая политическая партия США 36 2
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 30 2
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 26 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 113
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 54
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 45
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 44
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 43
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 38
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 33
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 31
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 31
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 29
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 24
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 22
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 20
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 998 20
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 18
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 17
Big Data - Большие данные 1136 17
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 15
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 13
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 12
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 12
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 11
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 547 11
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 11
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 785 11
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 11
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 11
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 10
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 10
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 10
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 9
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 9
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 9
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 9
3G - Стандарт мобильной связи 3699 8
e-Commerce - Электронная коммерция 299 8
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 8
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 69
Google Android 10750 52
Apple iOS 5741 35
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 30
Linux OS 4236 28
Microsoft Windows 10 6602 27
VK - Mail.ru Одноклассники 848 25
Новые облачные технологии - МойОфис 311 23
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 21
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 21
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 20
Google YouTube - Видеохостинг 1702 19
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 19
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 17
WhatsApp Messenger 654 15
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 15
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 15
Apple - App Store 2198 14
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 14
Google Play - Google Store - Android Market 2515 13
Microsoft Office 1916 13
Facebook Instagram - Инстаграм 569 13
Microsoft Windows 849 13
Rakuten Viber 429 12
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 11
Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 45 11
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 11
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 10
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 178 10
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 51 10
Apple macOS 921 9
Дневник.ру - Dnevnik.ru 68 9
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 9
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 9
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 9
Apple iPad 3263 9
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 9
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 9
Фотострана - Социально-развлекательная сеть 14 8
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 8
Медведев Дмитрий 1433 139
Никифоров Николай 1126 100
Мишустин Михаил 302 89
Шадаев Максут 384 61
Чернышенко Дмитрий 234 49
Акимов Максим 167 45
Щеголев Игорь 676 45
Носков Константин 201 42
Массух Илья 192 26
Касперская Наталья 197 24
Володин Вячеслав 62 24
Дворкович Аркадий 169 23
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 23
Песков Дмитрий 65 22
Жаров Александр 165 20
Волож Аркадий 181 19
Иванов Олег 124 17
Осеевский Михаил 221 17
Яровая Ирина 63 15
Комиссаров Дмитрий 157 14
Белоусов Андрей 53 14
Рейман Леонид 407 14
Левин Леонид 83 14
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Хинштейн Александр 50 14
Xi Jinping - Си Цзиньпин 41 14
Волин Алексей 113 13
Бокова Людмила 80 13
Чемезов Сергей 121 12
Шувалов Игорь 64 12
Сурков Владислав 59 11
Горелкин Антон 34 11
Паршин Максим 141 11
Макаров Валентин 111 11
Силуанов Антон 52 10
Матвиенко Валентина 57 10
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Греф Герман 204 9
Ковнир Евгений 71 9
Рогозин Дмитрий 79 9
Россия - Российская федерация - РФ 57124 1480
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 301
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 182
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 121
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 92
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 69
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 61
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 54
Индия - Республика 2156 45
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Россия - Республика Крым 625 24
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 22
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 20
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BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 15
Бразилия - Федеративная Республика 1120 14
Россия - Иннополис 292 14
Армения - Республика 684 14
Южная Корея - Республика 1448 14
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Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 593 11
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 10
Россия - Сочи 910 10
Россия - Краснодарский край 913 10
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