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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Путин Владимир
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 1820, упоминаний - 3180
Путин Владимир упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Медведев Дмитрий 1433 139
|Никифоров Николай 1126 100
|Мишустин Михаил 302 89
|Шадаев Максут 384 61
|Чернышенко Дмитрий 234 49
|Акимов Максим 167 45
|Щеголев Игорь 676 45
|Носков Константин 201 42
|Массух Илья 192 26
|Касперская Наталья 197 24
|Володин Вячеслав 62 24
|Дворкович Аркадий 169 23
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 23
|Песков Дмитрий 65 22
|Жаров Александр 165 20
|Волож Аркадий 181 19
|Иванов Олег 124 17
|Осеевский Михаил 221 17
|Яровая Ирина 63 15
|Комиссаров Дмитрий 157 14
|Белоусов Андрей 53 14
|Рейман Леонид 407 14
|Левин Леонид 83 14
|Клишас Андрей 44 14
|Хинштейн Александр 50 14
|Xi Jinping - Си Цзиньпин 41 14
|Волин Алексей 113 13
|Бокова Людмила 80 13
|Чемезов Сергей 121 12
|Шувалов Игорь 64 12
|Сурков Владислав 59 11
|Горелкин Антон 34 11
|Паршин Максим 141 11
|Макаров Валентин 111 11
|Силуанов Антон 52 10
|Матвиенко Валентина 57 10
|Соколов Алексей 121 10
|Греф Герман 204 9
|Ковнир Евгений 71 9
|Рогозин Дмитрий 79 9
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755127, в очереди разбора - 658817.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755127, в очереди разбора - 658817.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru