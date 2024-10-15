Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие

Биологи СПбГУ создали уникальную систему распознавания нейротропных препаратов на основе искусственного интеллекта Российские ученые из СПбГУ, НТУ «Сириус» и НМИЦ имени В. А. Алмазова МЗ РФ под руководством доктора биологических наук главного научного сотрудника Санкт-Петербургского государственного университета и профессора Российской академии наук Алана Калуева совместно с коллегами из Китая и Бразилии

Россияне придумали «первый в мире» биологический генератор случайных чисел. Как он работает? » заключается в том, что источником случайности является реакция человека на меняющееся изображение, который выводится на дисплей устройства. Именно поэтому в названии изобретения присутствует слово «биологический». Компания сообщает, что ни она, ни Роспатент не нашли в России и в мире запатентованных аналогов технологии. Однако в целом такие методики известны: например, последовательность

«Код безопасности» запатентовал биологический датчик случайных чисел ии случайных последовательностей (СП) на персональных гаджетах, где для этой цели не обязательно применять специализированные приборы либо затруднено встраивание дополнительных аппаратных компонентов.Биологический датчик случайных чисел может использоваться при построении средств криптографической защиты информации, а также для решения любых технических задач, требующих применения случайных

Сибирские биологи научились печатать кости чати, основываясь на физико-механических свойствах биоразрушаемого полимерного материала «Биопластотан», который был создан красноярскими учеными. Заведующий кафедрой медицинской биологии СФУ, доктор биологических наук Екатерина Шишацкая в публикации на сайте Сибирского федерального университета пояснила, что аддитивное прототипирование позволяет получать изделия практически любой формы и р

Биологи создали кур-динозавров ые кости,которые в итоге превратились в клюв. Это уникальное образование, которое встречается у птиц, тогда как у млекопитающих эти кости разделены. Чтобы лучше понять, как эти кости срослись в клюв, биологи проанализировали эмбриональное развития клюва у кур и страусов эму, а затем сравнили развитие их костей со схожими костными образованиями у аллигаторов, ящериц и черепах. Они предполож

Синтетическая биология — ключ к космосу рная тема, органические корабли обеспечивают экипаж воздухом, продовольствием, создают среду обитания и вырабатывают энергию. Исследователи из Лаборатории Беркли считают, что в будущем синтетическая биология (создание организмов с заданными функциями) поможет сделать космические полеты более дешевыми и комфортными. "Синтетическая биология может помочь не только во время полета, но и

Детали "биологических заводов" поставят на поток аналогичные процессы происходят и в синтетической биологии. Новый метод изготовления запчастей для "биологических заводов" как раз и поможет быстро расширить производство и наладить дальнейшие

Ученые научились переключать биологические часы Ученые из Института биологических исследований Солка нашли два переключателя биологических часов, которые отвечают за основные ритмы жизнедеятельности организма: когда спать и когда усваивать пищу. Это откр

Нанодатчик в крови мгновенно сообщит о заражении истов в 2001 году, когда США столкнулись с применением спор сибирской язвы, американское правительство бросило миллиарды долларов и тысячи ученых на поиск технологий быстрого обнаружения химических и биологических агентов. Однако новый проект ВВС в случае успешной реализации сулит такой прорыв в этом деле, что все предыдущие миллиардные усилия, станут устаревшими примитивными методиками. Но

Биокомпьютер из дрожжей моделирует осциллятор редственно внутри организма человека - для выявления изменений в состоянии здоровья". Синтетическая биология является относительно новой областью науки. Прежде всего ученых интересует построени

Искусственные сенсорные сети будут строить по примеру биологических Европейский союз финансирует WINSOC, научный проект по изучению принципов функционирования биологических систем с целью усовершенствования методов управления искусственными сенсорными сетями. Беспроводные сенсорные сети становятся популярными, поскольку сами сенсоры невелики по разме

Разработана новая техника изображения биологических объектов Группа американских и японских ученых получила методом рентгеноструктурного анализа изображения биологических образцов с рекордным разрешением - 22 нм. Без окрашивания, используя метод, основанный на дифракции рентгеновских лучей, они получили изображения единичных вирионов MHV-68. До сих

Разработана новая технология исследования биологических образцов вирусных частиц. По мнению ученых, этот метод может использоваться для исследования широкой области биологических образцов – от белков до целых клеток. Эксперименты проводились на источнике син

Разработан новый биологический датчик для обнаружения бактерий чить широкую область применений – от отражения биологических атак до разработки новых антибиотиков. Биологический датчик для обнаружения бактерий в жидкостях, разработанный Брэндоном Макнотоном

Cоздана китайско-российская лаборатория морской биологии очного отделения Российской академии наук. На базе данной лаборатории китайские и российские ученые будут проводить совместные исследования по таким направлениям, как специфика обитания глубоководных биологических существ, океанологическая биоинженерия, рациональное использование и восстановление биосферы континентальных шельфов, технологии реабилитации экоресурсов, безопасность морской про

Создан "внеклеточный" биологический топливный элемент энергетики Северо-Восточной Тихоокеанской национальной лаборатории, США, впервые удалось наблюдать биологический процесс передачи электронов вне клеток – в бесклеточной системе. Электрический

Создан "внеклеточный" биологический топливный элемент энергетики Северо-Восточной Тихоокеанской национальной лаборатории, США, впервые удалось наблюдать биологический процесс передачи электронов вне клеток – в бесклеточной системе. Электрический

Священная земля Тибета открывает биологам свои тайны дицию в шести районах «Священной земли» Тибета — в горах северо-запада Китая и Непала, сообщает LiveScience. В этих плохо изученных местах, лежащих «в тени» высочайшей горы мира — Эвереста, биологов может ожидать много открытий. Это подтверждают и первые обнародованные сведения о результатах экспедиции, обнаружившей уголок «затерянного мира» с уникальной флорой и фауной. К уникаль

Священная земля Тибета открывает биологам свои тайны дицию в шести районах «Священной земли» Тибета — в горах северо-запада Китая и Непала, сообщает LiveScience. В этих плохо изученных местах, лежащих «в тени» высочайшей горы мира — Эвереста, биологов может ожидать много открытий. Это подтверждают и первые обнародованные сведения о результатах экспедиции, обнаружившей уголок «затерянного мира» с уникальной флорой и фауной. К уникаль

Биологи разгадали “растительную” стратегию роста тута использовала метод мечения специфических клеток меристемы зеленым флуоресцентным белком. По словам проф. Мейеровица, подобный механизм может действовать и у растений других видов и даже в других биологических системах, развитие которых происходит по определенному образцу. Понимание механизма взаимодействия клеток, определяющего расположение будущих органов, — одна из задач совреме

Биологи разгадали “растительную” стратегию роста тута использовала метод мечения специфических клеток меристемы зеленым флуоресцентным белком. По словам проф. Мейеровица, подобный механизм может действовать и у растений других видов и даже в других биологических системах, развитие которых происходит по определенному образцу. Понимание механизма взаимодействия клеток, определяющего расположение будущих органов, — одна из задач совреме

Пентагон начал массовые закупки биологического оружия ологического и химического оружия. Согласно представленной им информации, в одном из контрактов на «биологическое обслуживание» говорится: «исполнитель должен иметь возможность произвести Bacil

Пентагон начал массовые закупки биологического оружия ологического и химического оружия. Согласно представленной им информации, в одном из контрактов на «биологическое обслуживание» говорится: «исполнитель должен иметь возможность произвести Bacil

Каждый пятый человек — метис ареал обитания. Существуют и более глубокие расовые признаки, такие, как группы крови. Молекулярная биология дает колоссальный материал для изучения стрроения генома. Если классифицировать расы

Страсти вокруг ДНК адки (трансплантации) ядер в яйцеклетку лягушки. Но огласки опыты не получили (в то время советская биология была подвластна печально известному Трофиму Лысенко), и только десятилетие спустя ам

Ученые оценили биологический потенциал Марса жейкоски (Bruce Jakosky), Стейси Варнес (Stacy Varnes) и Томас Мак-Коллом (Thomas McCollom) изучили биологический потенциал марсианской гидротермальной системы и пришли к выводу, что имеющиеся

Ученые оценили биологический потенциал Марса жейкоски (Bruce Jakosky), Стейси Варнес (Stacy Varnes) и Томас Мак-Коллом (Thomas McCollom) изучили биологический потенциал марсианской гидротермальной системы и пришли к выводу, что имеющиеся

Эволюционная биология и высокие технологии: симбиоз будущего тенденции к интеграции различных научных отраслей: современному миру нужны не физика, математика и биология в чистом виде, а пограничные, переходные формы наук. Дальнейшее же обособленное разв

Эволюционная биология и высокие технологии: симбиоз будущего тенденции к интеграции различных научных отраслей: современному миру нужны не физика, математика и биология в чистом виде, а пограничные, переходные формы наук. Дальнейшее же обособленное разв

Эволюционная биология ошибалась? Десятилетиями биологи утверждали, что митохондрии - своеобразные "электростанции" клеток - передаются потомкам исключительно по материнской линии, а митохондрии в клеточном материале отцовской спермы полност