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Биология наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания Биологическое разнообразие Биоразнообразие

Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие

— Юный биолог (1891) — Пол Пил (1860-1892) — Юный биолог (1891) — Пол Пил (1860-1892)
— Юный биолог (1891) — Пол Пил (1860-1892)

СОБЫТИЯ


15.10.2024 Биологи СПбГУ создали уникальную систему распознавания нейротропных препаратов на основе искусственного интеллекта

Российские ученые из СПбГУ, НТУ «Сириус» и НМИЦ имени В. А. Алмазова МЗ РФ под руководством доктора биологических наук главного научного сотрудника Санкт-Петербургского государственного университета и профессора Российской академии наук Алана Калуева совместно с коллегами из Китая и Бразилии

19.09.2017 Россияне придумали «первый в мире» биологический генератор случайных чисел. Как он работает?

» заключается в том, что источником случайности является реакция человека на меняющееся изображение, который выводится на дисплей устройства. Именно поэтому в названии изобретения присутствует слово «биологический». Компания сообщает, что ни она, ни Роспатент не нашли в России и в мире запатентованных аналогов технологии. Однако в целом такие методики известны: например, последовательность

18.09.2017 «Код безопасности» запатентовал биологический датчик случайных чисел

ии случайных последовательностей (СП) на персональных гаджетах, где для этой цели не обязательно применять специализированные приборы либо затруднено встраивание дополнительных аппаратных компонентов.Биологический датчик случайных чисел может использоваться при построении средств криптографической защиты информации, а также для решения любых технических задач, требующих применения случайных
21.06.2016 Сибирские биологи научились печатать кости

чати, основываясь на физико-механических свойствах биоразрушаемого полимерного материала «Биопластотан», который был создан красноярскими учеными. Заведующий кафедрой медицинской биологии СФУ, доктор биологических наук Екатерина Шишацкая в публикации на сайте Сибирского федерального университета пояснила, что аддитивное прототипирование позволяет получать изделия практически любой формы и р
12.05.2015 Биологи создали кур-динозавров

ые кости,которые в итоге превратились в клюв. Это уникальное образование, которое встречается у птиц, тогда как у млекопитающих эти кости разделены. Чтобы лучше понять, как эти кости срослись в клюв, биологи  проанализировали эмбриональное развития клюва у кур и страусов эму, а затем сравнили развитие их костей со схожими костными образованиями у аллигаторов, ящериц и черепах. Они предполож
09.11.2014 Синтетическая биология — ключ к космосу

рная тема, органические корабли обеспечивают экипаж воздухом, продовольствием, создают среду обитания и вырабатывают энергию. Исследователи из  Лаборатории Беркли считают, что в будущем синтетическая биология (создание организмов с заданными функциями) поможет сделать космические полеты более дешевыми и комфортными. "Синтетическая биология может помочь не только во время полета, но и
04.02.2013 Детали "биологических заводов" поставят на поток

аналогичные процессы происходят и в синтетической биологии. Новый метод изготовления запчастей для "биологических заводов" как раз и поможет быстро расширить производство и наладить дальнейшие

11.04.2012 Ученые научились переключать биологические часы

Ученые из Института биологических исследований Солка нашли два переключателя биологических часов, которые отвечают за основные ритмы жизнедеятельности организма: когда спать и когда усваивать пищу. Это откр
08.08.2011 Нанодатчик в крови мгновенно сообщит о заражении

истов в 2001 году, когда США столкнулись с применением спор сибирской язвы, американское правительство бросило миллиарды долларов и тысячи ученых на поиск технологий быстрого обнаружения химических и биологических агентов. Однако новый проект ВВС в случае успешной реализации сулит такой прорыв в этом деле, что все предыдущие миллиардные усилия, станут устаревшими примитивными методиками. Но
20.12.2010 Биокомпьютер из дрожжей моделирует осциллятор

редственно внутри организма человека - для выявления изменений в состоянии здоровья". Синтетическая биология является относительно новой областью науки. Прежде всего ученых интересует построени
29.08.2008 Искусственные сенсорные сети будут строить по примеру биологических

Европейский союз финансирует WINSOC, научный проект по изучению принципов функционирования биологических систем с целью усовершенствования методов управления искусственными сенсорными сетями. Беспроводные сенсорные сети становятся популярными, поскольку сами сенсоры невелики по разме
27.06.2008 Разработана новая техника изображения биологических объектов

Группа американских и японских ученых получила методом рентгеноструктурного анализа изображения биологических образцов с рекордным разрешением - 22 нм. Без окрашивания, используя метод, основанный на дифракции рентгеновских лучей, они получили изображения единичных вирионов MHV-68. До сих
26.06.2008 Разработана новая технология исследования биологических образцов

вирусных частиц. По мнению ученых, этот метод может использоваться для исследования широкой области биологических образцов – от белков до целых клеток. Эксперименты проводились на источнике син
11.12.2007 Разработан новый биологический датчик для обнаружения бактерий

чить широкую область применений – от отражения биологических атак до разработки новых антибиотиков. Биологический датчик для обнаружения бактерий в жидкостях, разработанный Брэндоном Макнотоном
19.11.2007 Cоздана китайско-российская лаборатория морской биологии

очного отделения Российской академии наук. На базе данной лаборатории китайские и российские ученые будут проводить совместные исследования по таким направлениям, как специфика обитания глубоководных биологических существ, океанологическая биоинженерия, рациональное использование и восстановление биосферы континентальных шельфов, технологии реабилитации экоресурсов, безопасность морской про
20.10.2006 Создан "внеклеточный" биологический топливный элемент

энергетики Северо-Восточной Тихоокеанской национальной лаборатории, США, впервые удалось наблюдать биологический процесс передачи электронов вне клеток – в бесклеточной системе. Электрический

20.10.2006 Создан "внеклеточный" биологический топливный элемент

энергетики Северо-Восточной Тихоокеанской национальной лаборатории, США, впервые удалось наблюдать биологический процесс передачи электронов вне клеток – в бесклеточной системе. Электрический

20.04.2006 Священная земля Тибета открывает биологам свои тайны

дицию в шести районах «Священной земли» Тибета — в горах северо-запада Китая и Непала, сообщает LiveScience. В этих плохо изученных местах, лежащих «в тени» высочайшей горы мира — Эвереста, биологов может ожидать много открытий. Это подтверждают и первые обнародованные сведения о результатах экспедиции, обнаружившей уголок «затерянного мира» с уникальной флорой и фауной. К уникаль
20.04.2006 Священная земля Тибета открывает биологам свои тайны

дицию в шести районах «Священной земли» Тибета — в горах северо-запада Китая и Непала, сообщает LiveScience. В этих плохо изученных местах, лежащих «в тени» высочайшей горы мира — Эвереста, биологов может ожидать много открытий. Это подтверждают и первые обнародованные сведения о результатах экспедиции, обнаружившей уголок «затерянного мира» с уникальной флорой и фауной. К уникаль
06.04.2006 Биологи разгадали “растительную” стратегию роста

тута использовала метод мечения специфических клеток меристемы зеленым флуоресцентным белком. По словам проф. Мейеровица, подобный механизм может действовать и у растений других видов и даже в других биологических системах, развитие которых происходит по определенному образцу. Понимание механизма взаимодействия клеток, определяющего расположение будущих органов, — одна из задач совреме
06.04.2006 Биологи разгадали “растительную” стратегию роста

тута использовала метод мечения специфических клеток меристемы зеленым флуоресцентным белком. По словам проф. Мейеровица, подобный механизм может действовать и у растений других видов и даже в других биологических системах, развитие которых происходит по определенному образцу. Понимание механизма взаимодействия клеток, определяющего расположение будущих органов, — одна из задач совреме
26.09.2005 Пентагон начал массовые закупки биологического оружия

ологического и химического оружия. Согласно представленной им информации, в одном из контрактов на «биологическое обслуживание» говорится: «исполнитель должен иметь возможность произвести Bacil
26.09.2005 Пентагон начал массовые закупки биологического оружия

ологического и химического оружия. Согласно представленной им информации, в одном из контрактов на «биологическое обслуживание» говорится: «исполнитель должен иметь возможность произвести Bacil
23.05.2003 Каждый пятый человек — метис

ареал обитания. Существуют и более глубокие расовые признаки, такие, как группы крови. Молекулярная биология дает колоссальный материал для изучения стрроения генома. Если классифицировать расы
20.01.2003 Страсти вокруг ДНК

адки (трансплантации) ядер в яйцеклетку лягушки. Но огласки опыты не получили (в то время советская биология была подвластна печально известному Трофиму Лысенко), и только десятилетие спустя ам
14.10.2002 Ученые оценили биологический потенциал Марса

жейкоски (Bruce Jakosky), Стейси Варнес (Stacy Varnes) и Томас Мак-Коллом (Thomas McCollom) изучили биологический потенциал марсианской гидротермальной системы и пришли к выводу, что имеющиеся

14.10.2002 Ученые оценили биологический потенциал Марса

жейкоски (Bruce Jakosky), Стейси Варнес (Stacy Varnes) и Томас Мак-Коллом (Thomas McCollom) изучили биологический потенциал марсианской гидротермальной системы и пришли к выводу, что имеющиеся

27.09.2002 Эволюционная биология и высокие технологии: симбиоз будущего

тенденции к интеграции различных научных отраслей: современному миру нужны не физика, математика и биология в чистом виде, а пограничные, переходные формы наук. Дальнейшее же обособленное разв
27.09.2002 Эволюционная биология и высокие технологии: симбиоз будущего

тенденции к интеграции различных научных отраслей: современному миру нужны не физика, математика и биология в чистом виде, а пограничные, переходные формы наук. Дальнейшее же обособленное разв
26.08.2002 Эволюционная биология ошибалась?

Десятилетиями биологи утверждали, что митохондрии - своеобразные "электростанции" клеток - передаются потомкам исключительно по материнской линии, а митохондрии в клеточном материале отцовской спермы полност
26.08.2002 Эволюционная биология ошибалась?

Десятилетиями биологи утверждали, что митохондрии - своеобразные "электростанции" клеток - передаются потомкам исключительно по материнской линии, а митохондрии в клеточном материале отцовской спермы полност

Публикаций - 1289, упоминаний - 1423

Биология и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9699 52
Microsoft Corporation 25774 37
Intel Corporation 12811 32
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 25
Google LLC 12687 19
Ростелеком 10948 16
Samsung Electronics 11064 15
Nvidia Corp 4002 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 13
Dell EMC 5180 12
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 12
Yandex - Яндекс 9215 11
Apple Inc 13154 11
Oracle Corporation 7074 11
Huawei 4675 10
HP Inc. 5883 10
Amazon Inc - Amazon.com 3277 8
Softline - Софтлайн 3743 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 7
SAP SE 5601 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 7
9594 7
AMD - Advanced Micro Devices 4641 7
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 7
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 6
Lenovo Group 2446 6
LG Electronics 3735 6
HP - Hewlett-Packard 3662 6
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 6
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 6
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 5
Fujitsu 2105 5
Spirit DSP - Спирит Корп 482 5
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 196 5
Snom Technology 16 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 4
Alibaba Group 473 4
Qualcomm Technologies 1974 4
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 4
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 17
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 13
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 9
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 8
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 8
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 8
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 7
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 6
Газпром ПАО 1493 6
Геометрия НПО 165 6
Резонанс НПП 407 6
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 92 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 5
Альфа-Банк 1979 5
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 5
Microsoft - LinkedIn 699 4
Tesla Motors 461 4
Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 35 4
ЕКА Топливная компания 148 4
Honda Motor Company - HND 240 4
Lockheed Martin 777 4
Россети Ленэнерго 1699 4
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 113 4
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 4
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 83 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 3
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
Возрождение - Коммерческий банк 359 3
Walt Disney Company 647 3
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 3
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 3
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 69 3
AstraZeneca - АстраЗенека 64 3
Ростех - Техмаш НПК - Научно-производственный концерн - Технологии машиностроения 30 3
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 151 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 53
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 37
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 30
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U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 28
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 24
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 20
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 19
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ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 6
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 6
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 6
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 5
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Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 143 5
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 5
VDI - Verein Deutscher Ingenieur - Федеральное объединение немецких инженеров - Союз немецких инженеров - Ассоциация немецких инженеров 5 4
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AOP - Association of Online Publishers - Ассоциация онлайновых изданий Великобритании 3 3
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 3
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Единая Россия - Политическая партия 321 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
The Planetary Society - Планетарное общество НКО 31 2
НАН - Национальная ассоциация наноиндустрии - Наноиндустрия Концерн 24 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
ГосИнформСистемы 160 1
RUSSCO - Российское общество клинической онкологии 1 1
МГКА - Московская городская коллегия адвокатов 6 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
ЛДПР 116 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
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SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 13 1
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РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
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ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 7 1
SDSN - Sustainable Development Solutions Network 2 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 1
IMO - International Maritime Organization - Международная морская организация 15 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 130
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 54
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 53
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 53
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 52
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 49
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 48
Микроскоп - Microscope 347 47
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 47
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8775 44
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 44
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 43
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 42
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 40
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7921 39
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4779 38
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 35
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 34
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 32
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 31
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4393 29
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 29
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 649 29
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 36
Роскосмос - Марс-500 - эксперимент по имитации пилотируемого полёта на Марс 38 23
Microsoft Windows 2000 8678 21
Google Android 15243 17
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 15
Apple iPhone 6 4861 15
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Фотон-М - серия специализированных космических аппаратов (спутников) 54 15
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 14
Apple iOS 8583 12
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 11
Космодром Байконур 1072 10
Microsoft Windows 16882 9
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 9
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 9
IBM System - IBM Blue Gene - IBM BGW - IBM eServer Blue Gene Solution - суперкомпьютер 74 9
Linux OS 11533 8
FreePik 1841 7
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 7
Intel Itanium 649 7
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 7
Гербарий ИПП - прототипы единой среды управления инженерным программным обеспечением и интегрированной инженерной программной платформы 22 6
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 177 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 6
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 5
Microsoft Office 4170 5
Intel x86 - архитектура процессора 2151 5
Nvidia Tesla GPU 198 5
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 163 5
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 111 5
Google Earth - Google Планета Земля 490 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 5
Oracle Agile PLM - Oracle Agile Product Lifecycle Management - Oracle Product Value Chain - Oracle Product Hub - Oracle AutoVue Enterprise Visualization - Oracle Product Data Quality 47 4
NASA Viking Orbiter 14 4
МГУ - Биологический факультет - Гербарий им. Д. П. Сырейщикова 4 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 4
Microsoft Azure 1526 4
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 4
Dassault Systemes - 3DExperience 76 4
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 211 4
Путин Владимир 3454 12
Darwin Charles - Дарвин Чарльз 25 6
Venter Craig - Вентер Крейг 18 5
Мишустин Михаил 787 5
Formisano Vittorio - Формисано Витторио 5 4
Drexler Eric - Дрекслер Эрик 9 4
Schwartz Marianne - Шварц Марианн 4 4
Краснопольский Владимир 4 4
Smith Richard - Смит Ричард 16 4
Vissing John - Виссинг Джон 4 4
Santini John - Сантини Джон 4 4
Cleland Carol - Клеланд Кэрол 4 4
Медведев Дмитрий 1665 4
Trump Donald J. - Трамп Дональд 686 4
Свидиненко Юрий 14 4
Prusinkiewicz Przemyslaw - Прузинкевич Пржемыслав 4 4
Лысенко Трофим 4 3
Miller Geoffrey - Миллер Джеффри 4 3
Моруков Борис 3 3
Eschenmoser Albert - Эшенмозер Альберт 3 3
Whitson Peggy - Уитсон Пегги 50 3
Ситев Алексей 3 3
Krishnamurthy Ramanarayanan - Кришнамурти Раманараянан 4 3
Chase Steve - Чейз Стив 28 3
Камолов Сухроб 3 3
Rohrer Heinrich - Рорер Генрих 4 3
Онищенко Владислав 98 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 3
Вексельберг Виктор 155 3
Blair Tony - Блэр Тони 57 3
Тюрин Михаил 37 3
Садовничий Виктор 64 3
Онищенко Геннадий 35 3
Завальский Леонид 5 3
Lundquist Susan - Лундквист Сьюзен 2 2
Быков Андрей 29 2
Лапа Сергей 2 2
Козырев Сергей 5 2
Colombel Jean - Коломбел Джин 2 2
Самарин Георгий 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 166163 410
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 316
Земля - планета Солнечной системы 10865 202
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 112
Европа 24962 105
Германия - Федеративная Республика 13220 93
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 85
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 78
США - Калифорния 4828 73
Япония 13807 60
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 58
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 54
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 42
Франция - Французская Республика 8176 34
Индия - Bharat 5869 33
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 31
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 31
Италия - Итальянская Республика 4508 30
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 29
Канада 5081 27
Швеция - Королевство 3781 26
Великобритания - Лондон 2432 26
Африка - Африканский регион 3640 25
Азия - Азиатский регион 5920 24
Израиль 2856 24
Солнечная система - Solar system 2569 24
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 23
Нидерланды 3745 21
США - Колумбия - Вашингтон 1486 21
США - Калифорния - Беркли 286 21
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2605 20
Россия - СФО - Новосибирск 4875 20
Испания - Королевство 3839 20
Беларусь - Белоруссия 6289 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 18
Мировой океан - World Ocean 528 18
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 17
Украина 7928 17
Южная Корея - Республика 7051 16
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 495
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 244
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1711 204
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 190
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1324 189
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 186
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 165
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1458 144
Зоология - наука о животных 2887 144
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 124
Физика - Physics - область естествознания 2940 118
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 111
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3028 106
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 99
Молекула - Molecula 1102 97
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 97
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 79
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 76
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics - Биосенсор - Biosensor 564 74
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 74
Ботаника - Растения - Plantae 1167 72
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 70
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 66
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1329 65
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 64
Энергетика - Energy - Energetically 5855 61
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 58
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 874 56
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 54
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 53
Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунная защита - Иммунология - Иммунитет - Антитела - иммуноглобулины - иммунопрофилактика 530 49
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 47
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 46
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 42
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 42
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1534 41
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 40
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 841 38
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1090 37
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 37
Nature 832 62
New Scientist 1448 42
Phys.org 972 37
CNews RND - R&D.CNews 2274 29
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 26
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 25
EurekAlert 291 25
ScienceDaily 399 18
Nanotechweb 92 12
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 10
AP - Associated Press 2007 10
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 97 10
Space Daily 528 8
Future - Space.com 200 8
NYT - The New York Times 1099 7
CNews - ZOOM.CNews 1866 6
MIT Technology Review 66 6
SpaceDaily - Space Daily 187 6
PhysicsWeb 184 6
LiveScience 154 6
CERN Courier 28 6
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 5
Physical Review Letters 164 5
NEWSru.com 229 5
Медуза - Meduza 48 4
Российская газета 290 4
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 4
PhysicsWorld 90 4
Scientific American 81 4
The Globe and Mail 73 4
Die Welt 80 4
Times 661 4
Nature Nanotechnology 24 3
Forbes - Форбс 1002 3
Wikipedia - Википедия 650 3
FT - Financial Times 1295 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 3
The Guardian - Британская газета 406 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 30
IDC - International Data Corporation 4975 10
Gartner - Гартнер 3658 8
CNews Мишень 186 6
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 4
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 4
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 3
Markets&Markets Research 113 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
Microsoft Research 144 3
IBM Research 111 3
Allied Market Research 22 3
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
IDC Healthcare Enterprise Data Management White Paper - IDC Health Insights 6 1
Abercade Consulting - Аберкейд Консалтинг 11 1
CNews Инновационные СМБ-компании 13 1
Guinness World Records - Книга рекордов России 15 1
Cyber Dialogue 10 1
Fortune Global 500 295 1
Huawei RRI - Huawei Russian Research Institute 10 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
ARC Advisory Group 20 1
S&P Global Inc - S&P Global Market Intelligence - McGraw Hill Financial - McGraw–Hill Companies 19 1
Fortune Global 100 142 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 19 1
Gartner - Dataquest 353 1
Mobile Research Group 87 1
Deloitte Technology Fast 16 1
NECSI - New England Complex Systems Institute - Институт комплексных систем Новой Англии 1 1
РАН Институт астрономии - Звенигородская обсерватория - Звенигородская наблюдательная база - Звенигородская научная база 8 1
РАН - Российская академия наук 2122 100
РАН ИМБП ГНЦ РФ - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук Государственный научный центр Российской Федерации 65 47
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 43
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 35
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 26
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 22
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 20
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 18
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 17
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 17
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 16
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 16
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 14
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 13
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 12
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 11
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 10
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 10
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 10
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 10
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 92 10
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 9
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 9
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 9
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 9
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 67 8
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 8
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 8
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 65 8
Scripps Research - Исследовательский институт Скриппс 32 7
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 7
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 7
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 7
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 97 7
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 6
ТГУ - Томский государственный университет 233 6
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 6
Indiana University - Индианский университет - Университет штата Индиана 49 6
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 6
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 6
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 19
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 12
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 9
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 9
День молодёжи - 27 июня 1087 7
Global Energy Prize - Глобальная энергия - Международная премия 25 4
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 3
Государственная премия Российской Федерации - Награды президента Российской Федерации - Премия Президента Российской Федерации 23 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 2
iF Design Awards 26 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 2
МТС - Телеком Идея 51 2
Microsoft Imagine Cup 60 2
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 2
Intel Developer Forum - IDF 317 2
Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 2
Electrolux Design Lab 6 1
Навитех-Экспо 32 1
Евровидение - Eurovision Song Contest - Concours Eurovision de la chanson 20 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
CNews FORUM Кейсы 313 1
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 98 1
Insurtech Lab 1 1
Microsoft Ignite 44 1
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 1
Turing Award - Премия Тьюринга 15 1
Правительство РФ - Государственные премии 22 1
Oracle AppsForum 24 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Высокие технологии XXI века 78 1
Венчурная ярмарка 25 1
Неогеография XXI - форум 65 1
Демидовская премия Научного Демидовского фонда 2 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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