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Индексная книга CNews*
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Биология наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания Биологическое разнообразие Биоразнообразие

Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие


19.09.2017 Россияне придумали «первый в мире» биологический генератор случайных чисел. Как он работает?
18.09.2017 «Код безопасности» запатентовал биологический датчик случайных чисел
21.06.2016 Сибирские биологи научились печатать кости
09.11.2014 Синтетическая биология — ключ к космосу
04.02.2013 Детали "биологических заводов" поставят на поток
11.04.2012 Ученые научились переключать биологические часы
08.08.2011 Нанодатчик в крови мгновенно сообщит о заражении
20.12.2010 Биокомпьютер из дрожжей моделирует осциллятор
29.08.2008 Искусственные сенсорные сети будут строить по примеру биологических
27.06.2008 Разработана новая техника изображения биологических объектов
26.06.2008 Разработана новая технология исследования биологических образцов
11.12.2007 Разработан новый биологический датчик для обнаружения бактерий
19.11.2007 Cоздана китайско-российская лаборатория морской биологии
26.09.2005 Пентагон начал массовые закупки биологического оружия
26.09.2005 Пентагон начал массовые закупки биологического оружия

Публикаций - 1141, упоминаний - 1260

Биология упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM - International Business Machines Corp 9167 36
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 715 30
Microsoft Corporation 23395 26
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 21 18
Элемент ГК - Elementec 25 17
Samsung Electronics 9667 12
Google LLC 10865 11
Nvidia Corp 3203 11
Intel Corporation 11624 10
Oracle Corporation 6271 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2730 9
Apple Inc 11103 8
Amazon Inc - Amazon.com 2777 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 8
HP Inc. 5500 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 7
Huawei 3459 7
Yandex - Яндекс 5551 7
AMD - Advanced Micro Devices 3836 7
6927 7
Dell EMC 4892 7
РТИ Микрон - Micron 1216 7
Lenovo Group 2151 6
Нейронные сети ООО 524 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7990 6
Прогноз 1647 6
SAP SE 4833 5
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1566 5
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1013 5
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 702 5
LG Electronics 3530 5
IBS Platformix - СИЛА 830 5
HPE - Hewlett Packard Enterprise 534 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2631 4
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 642 4
Dassault Systemes 207 4
Zoom Int - Zoom Video Communications 1311 4
Код Безопасности 463 4
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 911 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5575 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6601 54
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2492 20
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6137 10
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 566 10
Точка 3765 10
Самолёт ГК 1649 5
Альфа-Банк 1579 5
Открытие ФК - Банк Открытие 2830 5
Tesla Motors 336 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 640 4
Россети Ленэнерго 2327 4
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 135 4
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 52 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 40 3
AstraZeneca - АстраЗенека 40 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 3
Сплит 158 3
Р-Фарм 22 2
Возрождение - Коммерческий банк 326 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 601 2
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 130 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 842 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива 138 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 527 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 664 2
Ростех - Швабе - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 49 2
ЕКА Топливная компания 139 2
Лента - Сеть розничной торговли 1665 2
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 124 2
Инвитро - Invitro 65 2
Восточный Банк 279 2
МКБ - Московский кредитный банк 396 2
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 101 2
Lego Education 11 2
Газпром ПАО 1144 2
ЦПРиН ДЗМ ГБУЗ - Центр патологии речи и нейрореабилитации ДЗМ 3 2
РВК - Российская венчурная компания 536 2
ЯКласс 35 2
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 79 2
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 342 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 47
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1736 32
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3386 20
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 19
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10300 18
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 503 14
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1115 14
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1242 13
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1916 12
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1190 11
Президент Российской Федерации 3492 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1511 6
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 128 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1200 5
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 203 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1603 5
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 353 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2487 4
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 325 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 4
Правительство Москвы 1965 4
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4278 4
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 137 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2657 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2419 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 974 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 303 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1364 3
РНФ - Российский научный фонд 20 3
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 139 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1578 3
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 277 3
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 117 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 285 2
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 174 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 391 2
ООН ЮНИДО - Организация Объединённых Наций по промышленному развитию - UNIDO - United Nations Industrial Development Organization, 9 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 5986 2
АФТ - Ассоциация Финтех 60 2
WWF - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 32 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 1
SDSN - Sustainable Development Solutions Network 2 1
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 1 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 47 1
OpenChain 1 1
Финтех Старт - Ассоциации стартапов 1 1
The Valuable 500 - глобальная инициатива по продвижению инклюзивного подхода и предоставлению равных возможностей 4 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1351 1
TIA - Telecommunications Industry Association 86 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 16 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
Единая Россия - Политическая партия 259 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 437 1
MedTech - Medical (Health) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 3082 84
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52542 80
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78746 61
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38237 59
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 50
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 24871 37
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 16826 36
Вредоносное ПО - Зловред - malware 10990 32
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17197 31
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6818 30
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19073 30
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8517 30
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Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25427 29
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 18
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 16
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 15
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11618 15
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2438 15
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11233 14
Сенсоры и обработка сенсорной информации 1380 14
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5629 13
Brainly - Знания - Образовательное онлайн-сообщество 10 26
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1480 24
ЭОС Дело СЭД 202 23
Microsoft Windows 2000 12612 19
Роскосмос - Марс-500 - эксперимент по имитации пилотируемого полёта на Марс 37 19
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 11878 17
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Google Android 12432 13
LG 75SM99 7892 11
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U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4339 7
Космодром Байконур 1053 7
Прогресс РКЦ - Фотон-М - серия специализированных космических аппаратов (спутников) 54 7
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4800 6
NVision Барьер 544 6
Microsoft Windows 10 13409 5
Nvidia Tesla GPU 143 5
Intel x86 - архитектура процессора 1578 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3986 5
Гербарий ИПП - прототипы единой среды управления инженерным программным обеспечением и интегрированной инженерной программной платформы 19 4
Dassault Systemes - 3DExperience 68 4
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1269 4
Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 288 4
Microsoft Office 3405 4
Microsoft Azure 1315 4
Apple iPhone - серия смартфонов 6572 4
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 116 3
IBM System X - IBM eServer xSeries 207 3
Microsoft Skype 1965 3
Depositphotos - фотобанк 433 3
Apple macOS 1693 3
Samsung Jungfrau - кондиционер 3 3
Google Play - Google Store - Android Market 2897 3
Baidu 261 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1964 3
Xiaomi Mi Fit 12 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 695 3
Linux OS 8153 3
Intel Core - Семейство процессоров 1725 3
Исанин Антон 29 25
Путин Владимир 2696 10
Медведев Дмитрий 1626 5
Баранов Алексей 17 3
Серегин Алексей 7 3
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Воробьев Андрей 154 2
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Репик Алексей 5 2
Лысаков Сергей 7 2
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Карлседер Ян - Karlseder Jan 1 1
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Носков Константин 230 1
Соболев Сергей 5 1
Опанасенко Всеволод 124 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 1
Лацанич Василь 104 1
Собянин Сергей 235 1
Рубанов Владимир 73 1
Белов Кирилл 15 1
Rothschild Leigh M. - Ротшильд Ли 9 1
Held George - Хелд Джордж 38 1
Соловьев Владимир 104 1
Карпов Иван 48 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 226
Россия - РФ - Российская федерация 121478 212
Земля - планета Солнечной системы 9676 147
Европа 21235 55
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 52
Германия - Федеративная Республика 11760 47
Япония 12847 44
Солнце - звезда Солнечной системы 4891 44
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14925 43
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1270 42
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 39
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16983 26
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 22
Франция - Французская Республика 7068 21
США - Калифорния 4511 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 18
Луна - спутник Земли 1316 17
Италия - Итальянская Республика 4211 14
Канада 4697 14
Швеция - Королевство 3449 14
Солнечная система - Solar system 2449 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 13
Великобритания - Лондон 2360 13
Индия - Республика 5035 12
Нидерланды 3287 12
Израиль 2600 11
Казахстан - Республика 4750 11
США - Колумбия - Вашингтон 1217 10
Австрия - Австрийская Республика 1110 10
Африка - Сахара - пустыня 87 10
Азия - Азиатский регион 4633 10
Россия - СФО - Новосибирск 3663 10
Африка - Африканский регион 3256 10
США - Калифорния - Беркли 306 9
Испания - Королевство 3594 9
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2605 9
Беларусь - Белоруссия 4165 9
Южная Корея - Республика 6251 9
Норвегия - Королевство 1766 8
Америка Северная 2827 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23491 176
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3455 123
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1180 106
Здравоохранение - Генетика - Genetics - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1526 103
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Зоология - наука о животных 2299 67
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19430 21
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 2975 18
Психология - Психологическая поддержка 935 18
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