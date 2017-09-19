Индексная книга CNews*
Биология наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания Биологическое разнообразие Биоразнообразие
Публикаций - 1141, упоминаний - 1260
Биология упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 29 25
|Путин Владимир 2696 10
|Медведев Дмитрий 1626 5
|Баранов Алексей 17 3
|Серегин Алексей 7 3
|Вексельберг Виктор 148 3
|Сергеев Александр 25 2
|Поляков Алексей 15 2
|Воробьев Андрей 154 2
|Дворкович Аркадий 210 2
|Лебеденко Степан 10 2
|Боровиков Игорь 94 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 243 2
|Репик Алексей 5 2
|Лысаков Сергей 7 2
|Коренева Алиса 2 2
|John von Neumann - Джон фон Нейман 16 2
|Артемьев Олег 6 2
|Музаев Анзор 6 2
|Чимиричкина Мария 30 2
|Алфёров Жорес 52 2
|Юдчиц Денис 7 2
|Галицкий Александр 102 2
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 362 2
|Мишустин Михаил 466 2
|Войтенко Олег 26 1
|Карлседер Ян - Karlseder Jan 1 1
|Арлазаров Владимир 151 1
|Носков Константин 230 1
|Соболев Сергей 5 1
|Опанасенко Всеволод 124 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 1
|Лацанич Василь 104 1
|Собянин Сергей 235 1
|Рубанов Владимир 73 1
|Белов Кирилл 15 1
|Rothschild Leigh M. - Ротшильд Ли 9 1
|Held George - Хелд Джордж 38 1
|Соловьев Владимир 104 1
|Карпов Иван 48 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.