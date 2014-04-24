Ученые будут следить за состоянием лесов по Google Earth st Watch, в рамках которого ученые будут собирать данные о состоянии лесов по всему миру при помощи Google Earth. Проект позволяет пользователям следить за изменением состояния лесов с 2000 г.,

Google Earth обрела климат Восточной Англии решил положить конец небылицам о новом ледниковом периоде или очередном оптимуме, опубликовав данные климатических наблюдений за 150 лет. Данные появились в интернете в виде слоя для Google Earth. В их основу положена информация о погоде, полученная 6000 метеорологических станций начиная с 1850 года. Для удобства работы, земная поверхность на слое разбита на 780 участков –

Австралия создает общедоступную ГИС на основе Google Earth Новый ГИС-инструмент, названный NSW Globe, использует технологию Google Earth и сочетает пространственные и спутниковые данные с аэрофотоснимками. NSW Globe отображает различные слои информации, например о недвижимости, местных органах власти, избирательных

В Google Maps и Google Earth появились новые снимки с высоким разрешением Google объявила в своем блоге об обновлении контента Google Maps и Google Earth - были добавлены воздушные и космические снимки с высоким разрешением для 164 городов и 108 регионов. Кроме того, появились новые аксонометрические изображения (под углом 45 градус

В Google Earth 7 появился 3D-режим Google объявила в своем блоге о выходе седьмой версии настольного приложения Google Earth, в котором два основных нововведения: городской 3D-режим и гид по местам интерес

Google сделал карты трехмерными Google объявил о намерении в ближайшие недели выпустить новую версию приложения Google Earth, в которую будет добавлена возможность детального просмотра поверхности Земли в трехмерной графике (под углом 45 градусов с любой стороны). Анонс был сделан на мероприятии в Сан-Фр

Многоэкранная Google Earth Компания Liquid Galaxy возвела в парижском Музее архитектуры и градостроительства сооружение из 48 LCD-экранов, которые в синхронном режиме демонстрируют работу программы Goolge Earth. Общая площадь экранной поверхности равна 40 квадратным ме

Новое ПО объединит данные с беспилотников в оболочке Google Earth истема поддерживает разнотипные сенсоры, включая датчики наземных движущихся целей, электронно-оптические и инфракрасные системы, радиолокационные станции с синтезированной апертурой (SAR). Увеличить Google Earth будет оболочкой системы FUSE и позволит быстро выбирать необходимые данные FUSE позволяет оператору БПЛА обойти "узкие" места своего оборудования и получить максимально подробную и

В Google Earth 6 появились 3D-деревья, улучшена интеграция Street View В новой, шестой версии приложения Google Earth деревья стали отображаться в трехмерном виде. Еще одним существенным нововведени

Китай создал альтернативу Google Earth и Google Maps енное бюро геодезии и картографии Китая (China State Bureau of Surveying and Mapping - SBSM) запустило веб-сервис под названием Map World, сообщает China Daily. Новый сервис представляет собой аналог Google Earth. «С его помощью пользователи смогут пронестись над горами и равнинами, узнать о расположении ближайших ресторанов и информацию о дорожных заторах», - сообщил директор SBSM Сю Демин

В Китае запустили «убийцу» Google Earth ный китайский бренд в сфере онлайн картографических сервисов. Следует отметить, что компания Google все еще ожидает получения лицензии на предоставление в Китае собственного картографического сервиса Google Earth.

Неогеография и картография: Google Earth уточнил госграницы Как сообщается в блоге разработчиков геоинтерфейса Google Earth, начата коррекция давно назревшей проблемы приведения в соответствие слоя с изображениями Земли с помощью данных дистанционного зондирования, с одной стороны, и векторного слоя гос

Google Earth: пять лет спустя 26 июня 2010 года исполняется пять лет с момента запуска геоинтерфейса Google Earth, в котором впервые в мире был в полном объёме реализован принцип Неогеографии. Появление Google Earth стало важной вехой в развитии географических методов, а динамика развит

«Google Планета Земля» вышла для iPad Компания Google выпустила специализированную версию приложения Google Earth («Google Планета Земля»), предназначенную для использования на планшетном компью

Google Earth 5.2: ГИС-диссоциация 14 июня 2010 года разработчики компании Google представили в своём блоге новую версию геоинтерфейса Google Earth модификации 5.2, обладающую существенно расширенными функциональными возможностя

Неогеография: Google Earth включён в систему боевого управления AWACS торы AWACS будут использовать для реализации принципа ситуационной осведомлённости (Situational Awareness) и повышения эффективности концентрации усилий "в нужное время и в нужном месте" геоинтерфейс Google Earth, а также отработанный в сети интернет функционал распределения информации - например, веб-чаты. Основное требование принципа "Ситуационной осведомлённости" - погружение информацион

Google Earth наполняется высокоточной батиметрией По информации сообщества разработчиков геоинтерфейса Google Earth, начался процесс повышения пространственного разрешения батиметрической информации - цифровой модели рельефа дна Мирового океана. Представление в геоинтерфейсе Google Earth

Google исказил границы Камбоджи и России Khmerization, власти небольшого королевства Камбоджа (бывшая Кампучия) в Индокитае направили компании Google выдержанное в жёстких тонах требование исправить некорректное отображение в геоинтерфейсе Google Earth государственной границы страны. На пограничном с Таиландом участке граница проведена таким образом, что часть территории храма XI столетия, в реальности находящегося на территории

Неогеография: 3D-геология в среде Google Earth демонстрировала возможность использования картографической информации различного характера 9карт, профилей, разрезов, и т.д.) для формирования целостного образа геологических структур в геоинтерфейсе Google Earth. Как объяснили в пресс-службе компании, представленная методика позволяет совмещать в Google Earth вертикальные и горизонтальные растровые изображения. Показаны примеры сбор

Неогеография: в Индии заработал аналог Google Earth 12 августа 2009 года в Индии начал работу (в режиме бета-тестирования) геоинтерфейс Bhuvan - аналог популярного Google Earth. Bhuvan выполнен в классическом для неогеографии подходе и представляет собой геоцентрическую модель Земли с покрытием космическими снимками разрешением от 6 до 55 метров на пиксел

Неогеография: началась консолидация бизнес-информации в Google Earth По информации разработчиков геоинтерфейса Google Earth, в него (в меню "Слои") добавлен от\дельный тематический слой "Бизнес" (Businesses), консолидирующий информацию делового и бизнес-характера. Слой доступен также пользователям мобил

Коровий магнетизм и космос: экспертиза R&D.CNews совершенном группой европейских учёных – эффекте магнитной ориентации безмятежных коров. Открытие было совершено на основе анализа масштабной статистики, собранной в том числе благодаря геоинтерфейсу Google Earth. Изумлённые новизной, масштабом и оригинальностью открытия, эксперты портала Исследования и разработки – R&D.CNews и группы Неогеография не пожалели получаса времени, чтобы раскрыт

Неогеография: как самому найти космодром Ирана сителя "Сафир" не сопровождалась данными о локализации объекта, с которого был произведён запуск. Любители всего мира включились в увлекательные поиски космодрома Ирана с использованием геоинтерфейса Google Earth. Найти его - благодаря возможностям неогеографии - оказалось делом несложным. Уже 4 февраля любитель астрономии Джеффри Форден локализовал объект - он, по его версии, находится в р

Google Earth 5: радикальная эволюция контента и функционала Вышел в свет и доступен для загрузки очередной, пятый релиз клиентского приложения геоинтерфейса Google Earth ("Планета Земля" в русскоязычной версии). Подробный анализ нового ресурса будет представлен на портале Исследования и разработки – R&D.CNews позднее. Однако сразу можно сказать, чт

В Google Earth представлен высокоточный рельеф дна Мирового Океана В геоинтерфейсе Google Earth представлен новый, значительно более детальный, нежели доступный ранее, рельеф дна Морского Океана. Покрытие создано с использованием данных ВМФ США. По данным сообщества разработч

Год Астрономии: Google Earth распродаёт Вселенную В рамках Pale Blue Dot Project через интерфейс отображения звёздного неба геоинтерфейса Google Earth любой желающий может "приобрести" звезду (точнее, галактический или внегалактический астрономический объект) всего за $10. Важным "потребительским качеством" нового канала коммерци

14 ГП: в Сети поставлен рекорд разрешения С сегодняшнего дня в сервисе Google Earth стало возможно детально изучать некоторые работы, выставленные в испанском музее Прадо (Museo Nacional del Prado). Пользователям стали доступны для просмотра четырнадцать наиболее

Google Earth обвинили в пособничестве террористам Индийский суд призвал запретить сервис Google Earth, утверждая, что карты городов, снятые со спутника, были использованы для планирования террористических актов в Мумбай в ноябре 2008 г., сообщает timesonline.co.uk. В заявлении бомб

Неогеография: Google Earth реализован на платформе iPhone По сообщению сообщества разработчиков Google Earth, компания Google представила продукт Google Earth for the iPhone - версию

Вышло приложение Google Earth для iPhone и iPod touch Компания Google сегодня, 27 октября, выпустила приложение Google Earth для iPhone и Pod touch. В блоге разработчиков сообщается, что новое мобильное приложение является полноценной версией Google Earth для ПК. После запуска приложения на экране

В России разработано открытое ПО для GPS-навигации в среде Google Earth Группа российских разработчиков средств неогеографии под руководством Валерия Хронусова представила ПО Navigator для GPS-навигации в среде Google Earth (и других, поддерживающих стандартный формат KML). Скачать диструбитив ПО можно бесплатно с сайта разработчиков. Navigator позволяет контролировать работу GPS-приемника в реальном

Erdas Titan: конкурент Google Earth существенно модернизирован вила о появлении в открытом (и бесплатном для некоммерческого использования) доступе новой версии геоинтерфейса Erdas Titan 2009, являющегося наиболее развитым функционально конкурентом геоинтерфейса Google Earth. Erdas Titan также, в соответствии с принципами неогеографии, предоставляет пользователям открытый доступ как к базовому комплексному набору данных в географических системах коорди

Плагин Google Earth встроен в браузер Firefox 3 По информации сообщества разработчиков Google Earth, с 22 июня 2008 года плагин для Google Earth поддерживается новой версией браузера Firefox 3 для ОС Windows.

Через полгода стартует индийский Google Earth и сверхвысоким разрешением, готовится создать свой сетевой ресурс-агрегатор для данных дистанционного зондирования. Как сообщает Space Daily, он станет аналогом – то есть конкурентом – геоинтерфейсу Google Earth. «Наши изображения появятся на нашем собственном веб-сайте спустя шесть месяцев», - недвусмысленно указал срок появления национального аналога геоинтерфейса Google Earth рук

Неогеография: 3D-геоинтерфейс Google Earth реализован в браузере По информации сообщества разработчиков Google Earth, сегодня, 29 мая 2008 года, объявлено о появлении выполненного в открытых кодах плагина для браузера Google Earth, позволяющего реализовать доступ к геоинтерфейсу и его функ

4D-модель ионосферы Земли появилась в Google Earth лектронная плотность в ионосфере, максимальная допустимая частота радиоволн. Для двух последних параметров предоставляются анимации, отображающие динамику параметров за последние 24 часа. Возможности Google Earth позволяют видеть состояние ионосферы Земли не только «снаружи», но и «изнутри» – с любой произвольной точки на планете под выбранным пользователем ракурсом, что резко упрощает испо

Вышел исправленный релиз Google Earth 4.3 По информации сообщества разработчиков Google Earth, вышел новый релиз Google Earth 4.3.7204.0836 (бета-версия), в котором ис

Google Earth 4.3: первые впечатления 16 апреля 2008 года пользователи во всем мире получили доступ к новой версии Google Earth 4.3. Новая версия отличается, в первую очередь, кардинально переработанным польз

Google выпустил новую версию Google Earth Google выпустил новую версию Google Earth (Планета Земля). Google Earth может перенести пользователя в любое место на земле для просмотра карт, спутниковых изображений, ландшафта и 3D-зданий, кроме того, имеются воз