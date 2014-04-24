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Google Earth Google Планета Земля
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|24.04.2014
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Ученые будут следить за состоянием лесов по Google Earth
st Watch, в рамках которого ученые будут собирать данные о состоянии лесов по всему миру при помощи Google Earth. Проект позволяет пользователям следить за изменением состояния лесов с 2000 г.,
|11.02.2014
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Google Earth обрела климат
Восточной Англии решил положить конец небылицам о новом ледниковом периоде или очередном оптимуме, опубликовав данные климатических наблюдений за 150 лет. Данные появились в интернете в виде слоя для Google Earth. В их основу положена информация о погоде, полученная 6000 метеорологических станций начиная с 1850 года. Для удобства работы, земная поверхность на слое разбита на 780 участков –
|05.02.2014
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Австралия создает общедоступную ГИС на основе Google Earth
Новый ГИС-инструмент, названный NSW Globe, использует технологию Google Earth и сочетает пространственные и спутниковые данные с аэрофотоснимками. NSW Globe отображает различные слои информации, например о недвижимости, местных органах власти, избирательных
|19.11.2012
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В Google Maps и Google Earth появились новые снимки с высоким разрешением
Google объявила в своем блоге об обновлении контента Google Maps и Google Earth - были добавлены воздушные и космические снимки с высоким разрешением для 164 городов и 108 регионов. Кроме того, появились новые аксонометрические изображения (под углом 45 градус
|02.11.2012
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В Google Earth 7 появился 3D-режим
Google объявила в своем блоге о выходе седьмой версии настольного приложения Google Earth, в котором два основных нововведения: городской 3D-режим и гид по местам интерес
|06.06.2012
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Google сделал карты трехмерными
Google объявил о намерении в ближайшие недели выпустить новую версию приложения Google Earth, в которую будет добавлена возможность детального просмотра поверхности Земли в трехмерной графике (под углом 45 градусов с любой стороны). Анонс был сделан на мероприятии в Сан-Фр
|13.12.2011
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Многоэкранная Google Earth
Компания Liquid Galaxy возвела в парижском Музее архитектуры и градостроительства сооружение из 48 LCD-экранов, которые в синхронном режиме демонстрируют работу программы Goolge Earth. Общая площадь экранной поверхности равна 40 квадратным ме
|29.03.2011
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Новое ПО объединит данные с беспилотников в оболочке Google Earth
истема поддерживает разнотипные сенсоры, включая датчики наземных движущихся целей, электронно-оптические и инфракрасные системы, радиолокационные станции с синтезированной апертурой (SAR). Увеличить Google Earth будет оболочкой системы FUSE и позволит быстро выбирать необходимые данные FUSE позволяет оператору БПЛА обойти "узкие" места своего оборудования и получить максимально подробную и
|30.11.2010
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В Google Earth 6 появились 3D-деревья, улучшена интеграция Street View
В новой, шестой версии приложения Google Earth деревья стали отображаться в трехмерном виде. Еще одним существенным нововведени
|22.10.2010
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Китай создал альтернативу Google Earth и Google Maps
енное бюро геодезии и картографии Китая (China State Bureau of Surveying and Mapping - SBSM) запустило веб-сервис под названием Map World, сообщает China Daily. Новый сервис представляет собой аналог Google Earth. «С его помощью пользователи смогут пронестись над горами и равнинами, узнать о расположении ближайших ресторанов и информацию о дорожных заторах», - сообщил директор SBSM Сю Демин
|22.10.2010
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В Китае запустили «убийцу» Google Earth
ный китайский бренд в сфере онлайн картографических сервисов. Следует отметить, что компания Google все еще ожидает получения лицензии на предоставление в Китае собственного картографического сервиса Google Earth.
|22.07.2010
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Неогеография и картография: Google Earth уточнил госграницы
Как сообщается в блоге разработчиков геоинтерфейса Google Earth, начата коррекция давно назревшей проблемы приведения в соответствие слоя с изображениями Земли с помощью данных дистанционного зондирования, с одной стороны, и векторного слоя гос
|30.06.2010
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Google Earth: пять лет спустя
26 июня 2010 года исполняется пять лет с момента запуска геоинтерфейса Google Earth, в котором впервые в мире был в полном объёме реализован принцип Неогеографии. Появление Google Earth стало важной вехой в развитии географических методов, а динамика развит
|17.06.2010
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«Google Планета Земля» вышла для iPad
Компания Google выпустила специализированную версию приложения Google Earth («Google Планета Земля»), предназначенную для использования на планшетном компью
|16.06.2010
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Google Earth 5.2: ГИС-диссоциация
14 июня 2010 года разработчики компании Google представили в своём блоге новую версию геоинтерфейса Google Earth модификации 5.2, обладающую существенно расширенными функциональными возможностя
|16.04.2010
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Неогеография: Google Earth включён в систему боевого управления AWACS
торы AWACS будут использовать для реализации принципа ситуационной осведомлённости (Situational Awareness) и повышения эффективности концентрации усилий "в нужное время и в нужном месте" геоинтерфейс Google Earth, а также отработанный в сети интернет функционал распределения информации - например, веб-чаты. Основное требование принципа "Ситуационной осведомлённости" - погружение информацион
|09.02.2010
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Google Earth наполняется высокоточной батиметрией
По информации сообщества разработчиков геоинтерфейса Google Earth, начался процесс повышения пространственного разрешения батиметрической информации - цифровой модели рельефа дна Мирового океана. Представление в геоинтерфейсе Google Earth
|08.02.2010
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Google исказил границы Камбоджи и России
Khmerization, власти небольшого королевства Камбоджа (бывшая Кампучия) в Индокитае направили компании Google выдержанное в жёстких тонах требование исправить некорректное отображение в геоинтерфейсе Google Earth государственной границы страны. На пограничном с Таиландом участке граница проведена таким образом, что часть территории храма XI столетия, в реальности находящегося на территории
|21.12.2009
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Неогеография: 3D-геология в среде Google Earth
демонстрировала возможность использования картографической информации различного характера 9карт, профилей, разрезов, и т.д.) для формирования целостного образа геологических структур в геоинтерфейсе Google Earth. Как объяснили в пресс-службе компании, представленная методика позволяет совмещать в Google Earth вертикальные и горизонтальные растровые изображения. Показаны примеры сбор
|17.08.2009
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Неогеография: в Индии заработал аналог Google Earth
12 августа 2009 года в Индии начал работу (в режиме бета-тестирования) геоинтерфейс Bhuvan - аналог популярного Google Earth. Bhuvan выполнен в классическом для неогеографии подходе и представляет собой геоцентрическую модель Земли с покрытием космическими снимками разрешением от 6 до 55 метров на пиксел
|28.05.2009
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Неогеография: началась консолидация бизнес-информации в Google Earth
По информации разработчиков геоинтерфейса Google Earth, в него (в меню "Слои") добавлен от\дельный тематический слой "Бизнес" (Businesses), консолидирующий информацию делового и бизнес-характера. Слой доступен также пользователям мобил
|19.03.2009
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Коровий магнетизм и космос: экспертиза R&D.CNews
совершенном группой европейских учёных – эффекте магнитной ориентации безмятежных коров. Открытие было совершено на основе анализа масштабной статистики, собранной в том числе благодаря геоинтерфейсу Google Earth. Изумлённые новизной, масштабом и оригинальностью открытия, эксперты портала Исследования и разработки – R&D.CNews и группы Неогеография не пожалели получаса времени, чтобы раскрыт
|05.02.2009
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Неогеография: как самому найти космодром Ирана
сителя "Сафир" не сопровождалась данными о локализации объекта, с которого был произведён запуск. Любители всего мира включились в увлекательные поиски космодрома Ирана с использованием геоинтерфейса Google Earth. Найти его - благодаря возможностям неогеографии - оказалось делом несложным. Уже 4 февраля любитель астрономии Джеффри Форден локализовал объект - он, по его версии, находится в р
|03.02.2009
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Google Earth 5: радикальная эволюция контента и функционала
Вышел в свет и доступен для загрузки очередной, пятый релиз клиентского приложения геоинтерфейса Google Earth ("Планета Земля" в русскоязычной версии). Подробный анализ нового ресурса будет представлен на портале Исследования и разработки – R&D.CNews позднее. Однако сразу можно сказать, чт
|20.01.2009
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В Google Earth представлен высокоточный рельеф дна Мирового Океана
В геоинтерфейсе Google Earth представлен новый, значительно более детальный, нежели доступный ранее, рельеф дна Морского Океана. Покрытие создано с использованием данных ВМФ США. По данным сообщества разработч
|15.01.2009
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Год Астрономии: Google Earth распродаёт Вселенную
В рамках Pale Blue Dot Project через интерфейс отображения звёздного неба геоинтерфейса Google Earth любой желающий может "приобрести" звезду (точнее, галактический или внегалактический астрономический объект) всего за $10. Важным "потребительским качеством" нового канала коммерци
|14.01.2009
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14 ГП: в Сети поставлен рекорд разрешения
С сегодняшнего дня в сервисе Google Earth стало возможно детально изучать некоторые работы, выставленные в испанском музее Прадо (Museo Nacional del Prado). Пользователям стали доступны для просмотра четырнадцать наиболее
|10.12.2008
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Google Earth обвинили в пособничестве террористам
Индийский суд призвал запретить сервис Google Earth, утверждая, что карты городов, снятые со спутника, были использованы для планирования террористических актов в Мумбай в ноябре 2008 г., сообщает timesonline.co.uk. В заявлении бомб
|27.10.2008
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Неогеография: Google Earth реализован на платформе iPhone
По сообщению сообщества разработчиков Google Earth, компания Google представила продукт Google Earth for the iPhone - версию
|27.10.2008
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Вышло приложение Google Earth для iPhone и iPod touch
Компания Google сегодня, 27 октября, выпустила приложение Google Earth для iPhone и Pod touch. В блоге разработчиков сообщается, что новое мобильное приложение является полноценной версией Google Earth для ПК. После запуска приложения на экране
|15.09.2008
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В России разработано открытое ПО для GPS-навигации в среде Google Earth
Группа российских разработчиков средств неогеографии под руководством Валерия Хронусова представила ПО Navigator для GPS-навигации в среде Google Earth (и других, поддерживающих стандартный формат KML). Скачать диструбитив ПО можно бесплатно с сайта разработчиков. Navigator позволяет контролировать работу GPS-приемника в реальном
|05.09.2008
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Erdas Titan: конкурент Google Earth существенно модернизирован
вила о появлении в открытом (и бесплатном для некоммерческого использования) доступе новой версии геоинтерфейса Erdas Titan 2009, являющегося наиболее развитым функционально конкурентом геоинтерфейса Google Earth. Erdas Titan также, в соответствии с принципами неогеографии, предоставляет пользователям открытый доступ как к базовому комплексному набору данных в географических системах коорди
|24.06.2008
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Плагин Google Earth встроен в браузер Firefox 3
По информации сообщества разработчиков Google Earth, с 22 июня 2008 года плагин для Google Earth поддерживается новой версией браузера Firefox 3 для ОС Windows.
|09.06.2008
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Через полгода стартует индийский Google Earth
и сверхвысоким разрешением, готовится создать свой сетевой ресурс-агрегатор для данных дистанционного зондирования. Как сообщает Space Daily, он станет аналогом – то есть конкурентом – геоинтерфейсу Google Earth. «Наши изображения появятся на нашем собственном веб-сайте спустя шесть месяцев», - недвусмысленно указал срок появления национального аналога геоинтерфейса Google Earth рук
|29.05.2008
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Неогеография: 3D-геоинтерфейс Google Earth реализован в браузере
По информации сообщества разработчиков Google Earth, сегодня, 29 мая 2008 года, объявлено о появлении выполненного в открытых кодах плагина для браузера Google Earth, позволяющего реализовать доступ к геоинтерфейсу и его функ
|05.05.2008
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4D-модель ионосферы Земли появилась в Google Earth
лектронная плотность в ионосфере, максимальная допустимая частота радиоволн. Для двух последних параметров предоставляются анимации, отображающие динамику параметров за последние 24 часа. Возможности Google Earth позволяют видеть состояние ионосферы Земли не только «снаружи», но и «изнутри» – с любой произвольной точки на планете под выбранным пользователем ракурсом, что резко упрощает испо
|04.05.2008
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Вышел исправленный релиз Google Earth 4.3
По информации сообщества разработчиков Google Earth, вышел новый релиз Google Earth 4.3.7204.0836 (бета-версия), в котором ис
|17.04.2008
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Google Earth 4.3: первые впечатления
16 апреля 2008 года пользователи во всем мире получили доступ к новой версии Google Earth 4.3. Новая версия отличается, в первую очередь, кардинально переработанным польз
|17.04.2008
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Google выпустил новую версию Google Earth
Google выпустил новую версию Google Earth (Планета Земля). Google Earth может перенести пользователя в любое место на земле для просмотра карт, спутниковых изображений, ландшафта и 3D-зданий, кроме того, имеются воз
|20.03.2008
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В Google Earth опять открыт метеоритный кратер
По информации сообщества разработчиков Google Earth, геолог Артур Хикман (Arthur Hickman) открыл с помощью геосервиса google Earth неизвестный метеоритный кратер в Австралии, возраст которого оценивается в 10 - 100 тыс. лет.
Google Earth и организации, системы, технологии, персоны:
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