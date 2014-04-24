Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Google Earth Google Планета Земля

Google Earth - Google Планета Земля

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


24.04.2014 Ученые будут следить за состоянием лесов по Google Earth

st Watch, в рамках которого ученые будут собирать данные о состоянии лесов по всему миру при помощи Google Earth. Проект позволяет пользователям следить за изменением состояния лесов с 2000 г.,
11.02.2014 Google Earth обрела климат

Восточной Англии решил положить конец небылицам о новом ледниковом периоде или очередном оптимуме, опубликовав данные климатических наблюдений за 150 лет. Данные появились в интернете в виде слоя для Google Earth. В их основу положена информация о погоде, полученная 6000 метеорологических станций начиная с 1850 года. Для удобства работы, земная поверхность на слое разбита на 780 участков –

05.02.2014 Австралия создает общедоступную ГИС на основе Google Earth

Новый ГИС-инструмент, названный NSW Globe, использует технологию Google Earth и сочетает пространственные и спутниковые данные с аэрофотоснимками. NSW Globe отображает различные слои информации, например о недвижимости, местных органах власти, избирательных

19.11.2012 В Google Maps и Google Earth появились новые снимки с высоким разрешением

Google объявила в своем блоге об обновлении контента Google Maps и Google Earth - были добавлены воздушные и космические снимки с высоким разрешением для 164 городов и 108 регионов. Кроме того, появились новые аксонометрические изображения (под углом 45 градус
02.11.2012 В Google Earth 7 появился 3D-режим

Google объявила в своем блоге о выходе седьмой версии настольного приложения Google Earth, в котором два основных нововведения: городской 3D-режим и гид по местам интерес
06.06.2012 Google сделал карты трехмерными

Google объявил о намерении в ближайшие недели выпустить новую версию приложения Google Earth, в которую будет добавлена возможность детального просмотра поверхности Земли в трехмерной графике (под углом 45 градусов с любой стороны). Анонс был сделан на мероприятии в Сан-Фр
13.12.2011 Многоэкранная Google Earth

Компания Liquid Galaxy возвела в парижском Музее архитектуры и градостроительства сооружение из 48 LCD-экранов, которые в синхронном режиме демонстрируют работу программы Goolge Earth. Общая площадь экранной поверхности равна 40 квадратным ме
29.03.2011 Новое ПО объединит данные с беспилотников в оболочке Google Earth

истема поддерживает разнотипные сенсоры, включая датчики наземных движущихся целей, электронно-оптические и инфракрасные системы, радиолокационные станции с синтезированной апертурой (SAR). Увеличить Google Earth будет оболочкой системы FUSE и позволит быстро выбирать необходимые данные FUSE позволяет оператору БПЛА обойти "узкие" места своего оборудования и получить максимально подробную и
30.11.2010 В Google Earth 6 появились 3D-деревья, улучшена интеграция Street View

В новой, шестой версии приложения Google Earth деревья стали отображаться в трехмерном виде. Еще одним существенным нововведени
22.10.2010 Китай создал альтернативу Google Earth и Google Maps

енное бюро геодезии и картографии Китая (China State Bureau of Surveying and Mapping - SBSM) запустило веб-сервис под названием Map World, сообщает China Daily. Новый сервис представляет собой аналог Google Earth. «С его помощью пользователи смогут пронестись над горами и равнинами, узнать о расположении ближайших ресторанов и информацию о дорожных заторах», - сообщил директор SBSM Сю Демин
22.10.2010 В Китае запустили «убийцу» Google Earth

ный китайский бренд в сфере онлайн картографических сервисов. Следует отметить, что компания Google все еще ожидает получения лицензии на предоставление в Китае собственного картографического сервиса Google Earth.
22.07.2010 Неогеография и картография: Google Earth уточнил госграницы

Как сообщается в блоге разработчиков геоинтерфейса Google Earth, начата коррекция давно назревшей проблемы приведения в соответствие слоя с изображениями Земли с помощью данных дистанционного зондирования, с одной стороны, и векторного слоя гос
30.06.2010 Google Earth: пять лет спустя

26 июня 2010 года исполняется пять лет с момента запуска геоинтерфейса Google Earth, в котором впервые в мире был в полном объёме реализован принцип Неогеографии. Появление Google Earth стало важной вехой в развитии географических методов, а динамика развит
17.06.2010 «Google Планета Земля» вышла для iPad

Компания Google выпустила специализированную версию приложения Google Earth («Google Планета Земля»), предназначенную для использования на планшетном компью
16.06.2010 Google Earth 5.2: ГИС-диссоциация

14 июня 2010 года разработчики компании Google представили в своём блоге новую версию геоинтерфейса Google Earth модификации 5.2, обладающую существенно расширенными функциональными возможностя
16.04.2010 Неогеография: Google Earth включён в систему боевого управления AWACS

торы AWACS будут использовать для реализации принципа ситуационной осведомлённости (Situational Awareness) и повышения эффективности концентрации усилий "в нужное время и в нужном месте" геоинтерфейс Google Earth, а также отработанный в сети интернет функционал распределения информации - например, веб-чаты. Основное требование принципа "Ситуационной осведомлённости" - погружение информацион
09.02.2010 Google Earth наполняется высокоточной батиметрией

По информации сообщества разработчиков геоинтерфейса Google Earth, начался процесс повышения пространственного разрешения батиметрической информации - цифровой модели рельефа дна Мирового океана. Представление в геоинтерфейсе Google Earth

08.02.2010 Google исказил границы Камбоджи и России

Khmerization, власти небольшого королевства Камбоджа (бывшая Кампучия) в Индокитае направили компании Google выдержанное в жёстких тонах требование исправить некорректное отображение в геоинтерфейсе Google Earth государственной границы страны. На пограничном с Таиландом участке граница проведена таким образом, что часть территории храма XI столетия, в реальности находящегося на территории

21.12.2009 Неогеография: 3D-геология в среде Google Earth

демонстрировала возможность использования картографической информации различного характера 9карт, профилей, разрезов, и т.д.) для формирования целостного образа геологических структур в геоинтерфейсе Google Earth. Как объяснили в пресс-службе компании, представленная методика позволяет совмещать в Google Earth вертикальные и горизонтальные растровые изображения. Показаны примеры сбор
17.08.2009 Неогеография: в Индии заработал аналог Google Earth

12 августа 2009 года в Индии начал работу (в режиме бета-тестирования) геоинтерфейс Bhuvan - аналог популярного Google Earth. Bhuvan выполнен в классическом для неогеографии подходе и представляет собой геоцентрическую модель Земли с покрытием космическими снимками разрешением от 6 до 55 метров на пиксел
28.05.2009 Неогеография: началась консолидация бизнес-информации в Google Earth

По информации разработчиков геоинтерфейса Google Earth, в него (в меню "Слои") добавлен от\дельный тематический слой "Бизнес" (Businesses), консолидирующий информацию делового и бизнес-характера. Слой доступен также пользователям мобил
19.03.2009 Коровий магнетизм и космос: экспертиза R&D.CNews

совершенном группой европейских учёных – эффекте магнитной ориентации безмятежных коров. Открытие было совершено на основе анализа масштабной статистики, собранной в том числе благодаря геоинтерфейсу Google Earth. Изумлённые новизной, масштабом и оригинальностью открытия, эксперты портала Исследования и разработки – R&D.CNews и группы Неогеография не пожалели получаса времени, чтобы раскрыт
05.02.2009 Неогеография: как самому найти космодром Ирана

сителя "Сафир" не сопровождалась данными о локализации объекта, с которого был произведён запуск. Любители всего мира включились в увлекательные поиски космодрома Ирана с использованием геоинтерфейса Google Earth. Найти его - благодаря возможностям неогеографии - оказалось делом несложным. Уже 4 февраля любитель астрономии Джеффри Форден локализовал объект - он, по его версии, находится в р
03.02.2009 Google Earth 5: радикальная эволюция контента и функционала

Вышел в свет и доступен для загрузки очередной, пятый релиз клиентского приложения геоинтерфейса Google Earth ("Планета Земля" в русскоязычной версии). Подробный анализ нового ресурса будет представлен на портале Исследования и разработки – R&D.CNews позднее. Однако сразу можно сказать, чт
20.01.2009 В Google Earth представлен высокоточный рельеф дна Мирового Океана

В геоинтерфейсе Google Earth представлен новый, значительно более детальный, нежели доступный ранее, рельеф дна Морского Океана. Покрытие создано с использованием данных ВМФ США. По данным сообщества разработч
15.01.2009 Год Астрономии: Google Earth распродаёт Вселенную

В рамках Pale Blue Dot Project через интерфейс отображения звёздного неба геоинтерфейса Google Earth любой желающий может "приобрести" звезду (точнее, галактический или внегалактический астрономический объект) всего за $10. Важным "потребительским качеством" нового канала коммерци
14.01.2009 14 ГП: в Сети поставлен рекорд разрешения

С сегодняшнего дня в сервисе Google Earth стало возможно детально изучать некоторые работы, выставленные в испанском музее Прадо (Museo Nacional del Prado). Пользователям стали доступны для просмотра четырнадцать наиболее

10.12.2008 Google Earth обвинили в пособничестве террористам

Индийский суд призвал запретить сервис Google Earth, утверждая, что карты городов, снятые со спутника, были использованы для планирования террористических актов в Мумбай в ноябре 2008 г., сообщает timesonline.co.uk. В заявлении бомб
27.10.2008 Неогеография: Google Earth реализован на платформе iPhone

По сообщению сообщества разработчиков Google Earth, компания Google представила продукт Google Earth for the iPhone - версию
27.10.2008 Вышло приложение Google Earth для iPhone и iPod touch

Компания Google сегодня, 27 октября, выпустила приложение Google Earth для iPhone и Pod touch. В блоге разработчиков сообщается, что новое мобильное приложение является полноценной версией Google Earth для ПК. После запуска приложения на экране
15.09.2008 В России разработано открытое ПО для GPS-навигации в среде Google Earth

Группа российских разработчиков средств неогеографии под руководством Валерия Хронусова представила ПО Navigator для GPS-навигации в среде Google Earth (и других, поддерживающих стандартный формат KML). Скачать диструбитив ПО можно бесплатно с сайта разработчиков. Navigator позволяет контролировать работу GPS-приемника в реальном

05.09.2008 Erdas Titan: конкурент Google Earth существенно модернизирован

вила о появлении в открытом (и бесплатном для некоммерческого использования) доступе новой версии геоинтерфейса Erdas Titan 2009, являющегося наиболее развитым функционально конкурентом геоинтерфейса Google Earth. Erdas Titan также, в соответствии с принципами неогеографии, предоставляет пользователям открытый доступ как к базовому комплексному набору данных в географических системах коорди
24.06.2008 Плагин Google Earth встроен в браузер Firefox 3

По информации сообщества разработчиков Google Earth, с 22 июня 2008 года плагин для Google Earth поддерживается новой версией браузера Firefox 3 для ОС Windows.
09.06.2008 Через полгода стартует индийский Google Earth

и сверхвысоким разрешением, готовится создать свой сетевой ресурс-агрегатор для данных дистанционного зондирования. Как сообщает Space Daily, он станет аналогом – то есть конкурентом – геоинтерфейсу Google Earth. «Наши изображения появятся на нашем собственном веб-сайте спустя шесть месяцев», - недвусмысленно указал срок появления национального аналога геоинтерфейса Google Earth рук
29.05.2008 Неогеография: 3D-геоинтерфейс Google Earth реализован в браузере

По информации сообщества разработчиков Google Earth, сегодня, 29 мая 2008 года, объявлено о появлении выполненного в открытых кодах плагина для браузера Google Earth, позволяющего реализовать доступ к геоинтерфейсу и его функ
05.05.2008 4D-модель ионосферы Земли появилась в Google Earth

лектронная плотность в ионосфере, максимальная допустимая частота радиоволн. Для двух последних параметров предоставляются анимации, отображающие динамику параметров за последние 24 часа. Возможности Google Earth позволяют видеть состояние ионосферы Земли не только «снаружи», но и «изнутри» – с любой произвольной точки на планете под выбранным пользователем ракурсом, что резко упрощает испо
04.05.2008 Вышел исправленный релиз Google Earth 4.3

По информации сообщества разработчиков Google Earth, вышел новый релиз Google Earth 4.3.7204.0836 (бета-версия), в котором ис
17.04.2008 Google Earth 4.3: первые впечатления

16 апреля 2008 года пользователи во всем мире получили доступ к новой версии Google Earth 4.3. Новая версия отличается, в первую очередь, кардинально переработанным польз
17.04.2008 Google выпустил новую версию Google Earth

Google выпустил новую версию Google Earth (Планета Земля). Google Earth может перенести пользователя в любое место на земле для просмотра карт, спутниковых изображений, ландшафта и 3D-зданий, кроме того, имеются воз
20.03.2008 В Google Earth опять открыт метеоритный кратер

По информации сообщества разработчиков Google Earth, геолог Артур Хикман (Arthur Hickman) открыл с помощью геосервиса google Earth неизвестный метеоритный кратер в Австралии, возраст которого оценивается в 10 - 100 тыс. лет.


Публикаций - 490, упоминаний - 543

Google Earth и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12690 317
Microsoft Corporation 25775 45
Leica Geosystems Geospatial Imaging - Wild Heerbrugg - ERDAS 56 29
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe 130 18
Google - Keyhole 34 18
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 137 17
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 15
Yahoo! 3726 11
Google Russia - Гугл Россия 226 10
Esri 176 9
Совзонд - Sovzond 123 9
Ракурс НПФ 176 9
Meta Platforms - Facebook 4621 8
HERE Technologies - NAVTEQ Corp - Navigation Technologies - Nokia L&C - Nokia Location & Commerce 157 7
Amazon Inc - Amazon.com 3277 7
Apple Inc 13156 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 7
Nvidia Corp 4002 6
Панорама КБ - Конструкторское бюро 250 5
MapInfo Corporation - Navigational Technologies Incorporated 41 5
X Corp - Twitter 2938 5
Yandex - Яндекс 9216 5
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 111 4
Planet Labs PBC - Cosmogia - SkySat - Terra Bella - Skybox Imaging - European Space Imaging 19 4
Протвино НП - Протвинский технопарк 7 4
TomTom - Tele Atlas 46 4
AOL Inc - America Online 1883 4
Парадигма 169 3
Роскосмос - РКС - ОМЗ НЦ - Научный центр оперативного мониторинга Земли 50 3
Intel Corporation 12811 3
Autodesk 639 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 3
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 129 2
TELUS 41 2
Digia - Диджия РУС - Sunrise Resources Spb - BIlab 32 2
CGI Group - Logica - LogicaCMG Telecoms Products 40 2
ITT Corporation - Ай-Ти-Ти корпорейшн 28 2
Synacor - Technorati 29 2
Cisco Systems 5372 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 71 7
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 5
Volkswagen Audi Group 232 5
Lockheed Martin 777 4
MODIS - Одежда 3000 58 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 3
eBay Inc 1640 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 3
BMW Group 482 3
Boeing 1031 3
Музей Космонавтики - Мемориальный музей космонавтики ГБУК города Москвы 42 2
Honda Motor Company - HND 240 2
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 2
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Президент-Отель ФГУП 68 2
General Dynamics 60 2
Геокосмос 42 2
Конти ГК - Континенталь-Сервис 5 2
ACT - Amazon Conservation Team - Группа по сохранению природы Амазонки 3 2
101Hotels.com 456 2
Росгипролес - Агролеспроект 3 2
Global Security 23 2
Логопром 3 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Volvo Cars 262 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 133 2
Верный - торговая сеть 326 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
Ball Aerospace & Technologies 49 1
Ferrari NV 159 1
Puma - Пума 50 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Bessemer Venture Partners - Bessemer Capital Partners 41 1
CommBank - Commonwealth Bank of Australia - Банк содружества Австралии 14 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 1
Caterpillar - 93 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 23
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 19
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 19
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 18
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 17
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 14
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии - National Imagery and Mapping Agency, NIMA - Агентство по спутниковому зондированию и картогр 73 11
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 10
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 9
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 9
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 6
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 5
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 5
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 5
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 4
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 4
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 3
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 120 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 3
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 3
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 91 2
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 2
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 58 2
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 2
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 107 2
Правительство Канады 51 2
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 2
EUMETSAT - European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites - Европейская организация спутниковой метеорологии 41 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 41
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 5
AOP - Association of Online Publishers - Ассоциация онлайновых изданий Великобритании 3 3
Linux Foundation - Free Standards Group 206 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
ISPRS - International Society for Photogrammetry and Remote Sensing - Международная ассоциация фотограмметрии и дистанционного зондирования 1 1
NLRB - National Labor Relations Board - Национальный совет по трудовым отношениям США 5 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
Sunlight Foundation 4 1
OAA - Open Automotive Alliance - Открытый автомобильный альянс 8 1
IADAS - International Academy of Digital Arts and Sciences - Международная академия цифровых искусств и наук 5 1
Save Darfur Coalition - Спасём Дарфур - Коалиция по спасению Дарфура 3 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1219 174
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 110
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2220 110
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 100
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 100
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 71
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 37
Situational Awareness - принцип Ситуационной Осведомлённости 147 27
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 24
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 23
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 19
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 18
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 17
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 17
KML - Keyhole Markup Language - Язык разметки на основе XML для представления трёхмерных геопространственных данных 18 16
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 16
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1733 16
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 14
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 14
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 14
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 13
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 12
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 12
Google Android - приложения и разработчики 736 11
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 10
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 10
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1888 10
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 10
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 9
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 9
Управляемость - Manageability 2271 9
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 9
Оцифровка - Digitization 5185 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 8
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 103
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 76
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 146 41
NASA Landsat 83 27
Microsoft Virtual Earth 45 26
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 21
GeoEye IKONOS 127 16
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 102 15
Google Street View 105 13
Google Android 15244 13
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 12
Google Cloud Services 244 11
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 11
Microsoft Windows 16882 10
Google Picasa Web Albums 167 9
Microsoft Windows 2000 8678 8
Google Sky Map 15 8
Scanex - Сканэкс НТЦ - Космоснимки 40 8
Google - Gmail 1021 8
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 533 7
Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo 160 7
Google YouTube - Видеохостинг 3002 7
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 6
Apple - App Store 3109 6
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 6
Apple iPod Touch 747 6
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 5
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 5
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 95 5
Microsoft Bing Maps - Microsoft Live Search Maps 40 5
Linux OS 11533 5
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 4
Google Talk - Google Chat 163 4
Flickr - Фотохостинг 258 4
Samsung CSR plc - SiRF Star - чипсет для GPS-приёмников 112 4
IBM - TrackPoint - Pointing stick - PointStick - Track Stick - StickPoint - Трекпойнт - Тензометрический джойстик - "сосок" 66 4
Apple iPad 4012 4
Mozilla Firefox - браузер 1951 4
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 4
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 4
Миллер Сергей 43 14
Путин Владимир 3454 10
Кучейко Алексей 22 6
Хронусов Валерий 8 6
Chirac Jacques - Ширак Жак 23 6
Fossett Steve - Фоссет Стив 22 6
Долгов Владимир 60 4
Гершензон Владимир 23 4
Онищенко Геннадий 35 4
Козлов Павел 21 4
Еремченко Евгений 17 4
Балагуров Андрей 8 4
Ветцель Ирина 8 4
Завальский Леонид 5 4
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 4
Болсуновский Михаил 13 3
Провинцев Павел 8 3
Рейтман Юрий 6 3
Шендеров Владимир 4 3
Turner Andrew - Тёрнер Эндрю 3 3
Hanke John - Ханке Джон 4 3
Онищенко Владислав 98 3
Астахов Сергей 10 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Филатов Валерий 9 2
Leberl Franz - Леберл Франц 3 2
Левкевич Михаил 59 2
Андронов Алексей 28 2
Осипов Юрий 74 2
Кузьмин Константин 9 2
Соломонов Юрий 11 2
Новикова Нина 7 2
Никонов Олег 3 2
Айрапетова Людмила 2 2
Бобровский Андрей 2 2
Вищук Сергей 2 2
Мосиенко Сергей 2 2
Голубчиков Юрий 4 2
Christensen Philip - Кристенсен Филип 8 2
Догайли Мустафа 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 193
Земля - планета Солнечной системы 10865 165
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 157
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 77
Европа 24964 33
Франция - Французская Республика 8177 32
Индия - Bharat 5870 30
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 27
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 26
Россия- ЦФО - Московская область - Протвино 97 25
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 20
Канада 5082 20
Германия - Федеративная Республика 13221 19
Израиль 2856 18
США - Калифорния 4829 18
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 15
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 14
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 14
Россия - ЦФО - Московская область - Оболенск 27 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 11
США - Нью-Йорк 3180 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 10
Украина 7928 10
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 9
Солнечная система - Solar system 2569 9
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 9
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 9
Япония 13807 8
Испания - Королевство 3840 8
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 8
Нидерланды 3746 8
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 8
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 8
США - Калифорния - Маунтин-Вью 111 7
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 7
Италия - Итальянская Республика 4508 7
Бразилия - Федеративная Республика 2520 7
Чехия - Чешская Республика 1349 7
Ирак - Республика 709 7
Мировой океан - World Ocean 528 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 102
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 58
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 54
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 45
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 41
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 40
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 34
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 24
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 24
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 23
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 22
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1379 20
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 19
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 18
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 18
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 14
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 14
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 12
Английский язык 7030 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 11
Физика высоких энергий - Элементарная частица - Elementary particle 107 11
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 11
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 10
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 10
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 9
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 9
Здравоохранение - ОРВИ - H5N1 - HPAI A - highly pathogenic avian influenza - высокопатогенный «птичий грипп» - серотип вируса гриппа A 159 8
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 8
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 8
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 8
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 8
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 8
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1486 8
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 786 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 8
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 7
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 7
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 7
Физика - Physics - область естествознания 2940 7
CNews RND - R&D.CNews 2274 126
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 13
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 11
Nature 832 7
Space Daily 528 7
Wikipedia - Википедия 650 6
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 5
AP - Associated Press 2007 5
Mashable 372 4
GIS Development 28 4
National Geographic 95 3
CNews - Auto.CNews 51 3
Times 661 3
The Information 83 3
China Daily 71 2
New Scientist 1448 2
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 2
InformationWeek 241 2
SpaceDaily - Space Daily 187 2
InfoWorld 56 2
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 2
PCweek 30 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 2
Telegraph 199 1
Российская газета 290 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
CRN 50 1
ComputerWorld 144 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 1
NBC News 188 1
ABC News 52 1
РБК Инновации 47 1
GigaOM 71 1
Electronista 166 1
News Corp - News Corporation 221 1
Phys.org 972 1
Silicon 494 1
Israel Net Daily 1 1
Playboy 51 1
comScore 379 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
DaraTech 5 2
Gartner - Гартнер 3658 2
Microsoft Research 144 2
eMarketer 206 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
Berg Insight 19 1
Disruptive Analysis 5 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ ГНЦ - Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова 46 12
ГНЦ ПМБ - Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии 14 9
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 7
РАН - Российская академия наук 2122 6
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 5
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 4
FAS - Federation of American Scientists - Федерация американских ученых 59 3
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 3
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 59 2
University of Kansas - Kansas State University - Канзасский университет 27 2
GEO - Group on Earth Observations - Группа наблюдения Земли из космоса - GEOSS - Global Earth Observation System of Systems 11 2
МГУ - Географический факультет 12 2
Минобороны РФ - ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России 17 2
РАН ИФ - Институт философии 12 2
МАН - Монгольская академия наук 2 2
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 2
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 94 1
Роскосмос - РКС - НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 26 1
TU Graz - Graz University of Technology - Технологического университета в Граце - Грацский технический университет 12 1
АГУ - Адыгейский государственный университет 7 1
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 1
UWA - University of Western Australia - Университет Западной Австралии 6 1
Российская академия космонавтики имени К.Э. Циолковского 19 1
РАН Институт психологии ФГБУН 2 1
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 92 1
KARI - Korea Aerospace Research Institute - Корейский институт аэрокосмических разработок 13 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - НИИ КС имени А.А. Максимова - НИИ космических систем имени А.А. Максимова 3 1
UEA - University of East Anglia - Norwich, UK - Университет Восточной Англии 8 1
Pierre Auger Observatory - Обсерватории имени Пьера Оже 7 1
INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - National Institute for Space Research - Бразильский национальный институт космических исследований 7 1
РАН ДВО - ИВиС - Институт вулканологии и сейсмологии 12 1
ДонНТУ - Донецкий национальный технический университет - Государственный университет информатики и искусственного интеллекта 14 1
University of Leicester - Лестерский университет - Университет Лестера 53 1
CZU - Czech University of Life Sciences - Чешский агротехнический университет 1 1
Rutgers University - The State University of New Jersey - Ратгерский университет - Рутгерский университет 36 1
Cranfield University - Университет Крэнфилда - Крэнфилдский университет 1 1
ДИТБ ЧВУЗ - Донецкий институт туристического бизнеса 2 1
SDSU, SD State - South Dakota State University - Университет Южной Дакоты 1 1
Неогеография XXI - форум 65 23
Высокие технологии XXI века 78 22
GeoВласть 45 10
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 8
Webby Awards - Премия Вебби 26 5
Земля из космоса 51 5
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 3
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 3
Google Lunar X Prize - GLXP 16 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
U.S. Department of Defense - DARPA Cyber Grand Challendge 6 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
День Защитника отечества - 23 февраля 66 1
День Земли - Earth Day - 22 апреля 3 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Навитех-Экспо 32 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще