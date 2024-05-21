Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации

Получите все материалы CNews по ключевому слову
|21.05.2024
|
Совещания Госсовета впервые будет фиксировать российский стенограф на базе ИИ от IVA Technologies
ми и фиксировать в тексте. Михаил Киреев, генеральный директор экспертно-координационного центра комиссий государственного совета Российской Федерации: «Тестовые запуски стенографа во время заседаний Госсовета подтверждают тезис о том, что российские ИT-компании способны создавать качественные продукты, превосходящие по функционалу иностранные аналоги. Автоматизированный стенограф IVA Techn
|29.09.2021
|
Путин поручил перевести российское образование на государственные ИТ-ресурсы
ительства Михаил Мишустин и Игорь Васильев. Новые технологии На вышеупомянутом заседании президиума Госсовета Путин подчеркнул значение новых технологий в приобретении новых знаний: «Уже в этом
|08.08.2019
|
Градостроительное направление рабочей группы по цифровой экономике Госсовета приступило к работе
019 г. состоялось первое заседание подгруппы «Цифровые технологии управления развитием территорий и градостроительной политики» Рабочей группы по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика» Госсовета. Рабочая группа Госсовета «Коммуникации, связь, цифровая экономика» создана по распоряжению президента России в декабре 2018 г. Основными задачами подгруппы «Коммуникации, связ
|23.09.2015
|
Николай Никифоров обсудил вопросы информационной безопасности с членом Госсовета КНР Сун Даханем
Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров встретился с руководителем Канцелярии по делам законодательства Госсовета Китайской Народной Республики (КНР) Сун Даханем. Во встрече также приняли участие первый секретарь Посольства КНР в России Ван Вэй, руководители департаментов Канцелярии по делам зако
|23.12.2009
|
Медведев: Переход к электронному правительству потребует 5-6 лет
йших направлений развития России, заявил сегодня президент Дмитрий Медведев на совместном заседании Госсовета РФ и Совета при президенте по развитию информационного общества. «Мне эта тема нрав
|22.02.2006
|
10 нижегородских тезисов Путина об ИТ
16 февраля в Нижнем Новгороде состоялось заседание Президиума Госсовета России, посвященное состоянию, проблемам и перспективам развития информационных тех
