Госсовет РФ Государственный совет Российской Федерации

Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации

СОБЫТИЯ


21.05.2024 Совещания Госсовета впервые будет фиксировать российский стенограф на базе ИИ от IVA Technologies

ми и фиксировать в тексте. Михаил Киреев, генеральный директор экспертно-координационного центра комиссий государственного совета Российской Федерации: «Тестовые запуски стенографа во время заседаний Госсовета подтверждают тезис о том, что российские ИT-компании способны создавать качественные продукты, превосходящие по функционалу иностранные аналоги. Автоматизированный стенограф IVA Techn
29.09.2021 Путин поручил перевести российское образование на государственные ИТ-ресурсы

ительства Михаил Мишустин и Игорь Васильев. Новые технологии На вышеупомянутом заседании президиума Госсовета Путин подчеркнул значение новых технологий в приобретении новых знаний: «Уже в этом
08.08.2019 Градостроительное направление рабочей группы по цифровой экономике Госсовета приступило к работе

019 г. состоялось первое заседание подгруппы «Цифровые технологии управления развитием территорий и градостроительной политики» Рабочей группы по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика» Госсовета. Рабочая группа Госсовета «Коммуникации, связь, цифровая экономика» создана по распоряжению президента России в декабре 2018 г. Основными задачами подгруппы «Коммуникации, связ
23.09.2015 Николай Никифоров обсудил вопросы информационной безопасности с членом Госсовета КНР Сун Даханем

Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров встретился с руководителем Канцелярии по делам законодательства Госсовета Китайской Народной Республики (КНР) Сун Даханем. Во встрече также приняли участие первый секретарь Посольства КНР в России Ван Вэй, руководители департаментов Канцелярии по делам зако
23.12.2009 Медведев: Переход к электронному правительству потребует 5-6 лет

йших направлений развития России, заявил сегодня президент Дмитрий Медведев на совместном заседании Госсовета РФ и Совета при президенте по развитию информационного общества. «Мне эта тема нрав
22.02.2006 10 нижегородских тезисов Путина об ИТ

16 февраля в Нижнем Новгороде состоялось заседание Президиума Госсовета России, посвященное состоянию, проблемам и перспективам развития информационных тех

Публикаций - 90, упоминаний - 101

Госсовет РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1512 4
Ростелеком 10369 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14416 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9218 4
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 51 3
Softline - Sl Soft - Сл Софт 308 3
Кеды профессора 8 3
Microsoft Corporation 25290 3
Huawei 4244 3
Google LLC 12301 2
Открытые технологии 716 2
ETegro Technologies - ЕТегро Текнолоджис 62 2
МегаФон 9993 2
SAP SE 5447 2
Dell EMC 5101 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2238 2
Cisco Systems 5229 2
X Corp - Twitter 2912 2
Yandex - Яндекс 8538 2
Intel Corporation 12564 2
IBM - International Business Machines Corp 9561 2
HP Inc. 5766 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 707 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 625 2
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 115 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 168 2
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 145 2
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 615 1
SpaceTeam - СпейсТим 30 1
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 47 1
Sugon - Dawning Information Industry Company 28 1
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 144 1
Energy Consulting - Энерджи Консалтинг 78 1
iFlytek 6 1
БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 136 1
Урбантех ГК - МВС Груп 9 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 1
Информатика Маркетинг Сервис 2 1
Сервис Плюс 185 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 783 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 182 3
Почта России ПАО 2255 3
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 489 2
ВИФ - Венчурный инновационный фонд 4 2
РЖД - Российские железные дороги 2010 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8257 2
РВК - Российская венчурная компания 557 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1347 2
Venture Capital 40 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 74 1
СВГК - Средневолжская газовая компания - Самарагаз 9 1
Социальные гарантии 39 1
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 71 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 167 1
Белый Ветер 362 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
Лесная венчурная компания 1 1
Некстер ИК 33 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 657 1
Т-Банк - Т-Технологии - Каталитик Пипл МКООО - Точка Банк 42 1
Ростех НПФ - Первый промышленный альянс НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 3 1
Вятка-Лес-Инвест ЦКК 1 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Прикладной потребительский Центр ГЛОНАСС - ИАЦ КВНО - Информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения 28 1
ПТРМ - Промышленные технологии рециклинга металлов 1 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1034 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3010 1
Нэклис-Банк 16 1
ГПБ - Газпромбанк 1182 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 871 1
Hyundai Motor Company 421 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 281 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1127 1
ПСБ - Промсвязьбанк 905 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 445 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 508 1
Лента - Утконос 178 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 277 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 355 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4813 36
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12944 28
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6317 28
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3551 19
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2822 17
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 17
Федеральное собрание Российской Федерации 308 8
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1142 8
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 467 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 6
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 337 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5283 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 716 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2010 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 5
Совет при президенте Российской Федерации 200 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2090 5
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 335 5
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 490 4
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 119 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3132 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3470 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3483 4
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 371 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1486 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1278 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 370 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 90 3
Судебная власть - Judicial power 2410 3
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 3
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 171 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4977 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1473 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1905 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2740 3
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 304 3
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 151 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 436 3
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 75 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 317 3
Лига содействия оборонным предприятиям 5 2
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 2
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 44 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 257 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 388 2
Единая Россия - Политическая партия 316 2
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 71 1
РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 14 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1048 1
ЛДПР 110 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 105 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 51 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73563 40
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 30
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 24
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 19
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18436 16
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34039 12
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2866 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31880 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13375 11
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 10
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 8
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8931 8
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2491 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25553 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9391 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11475 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12337 7
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5888 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7429 5
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1853 5
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1669 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13327 4
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1471 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 4
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4691 4
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3110 4
Оповещение и уведомление - Notification 5384 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4155 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5737 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8139 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7104 3
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2170 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5881 15
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1534 8
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2896 5
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 353 4
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 67 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1051 3
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 524 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2067 2
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 102 2
АСИ - Смартека 6 2
Apple iPhone 6 4861 2
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 246 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 658 2
NVision Барьер 734 2
Google Earth - Google Планета Земля 483 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 459 1
Google AlphaGo 10 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 116 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 335 1
Минприроды РФ - Рослесхоз ФГИС ЛК - Федеральная государственная информационная система лесного комплекса - Рослесхоз АИС ГЛР - Государственный лесной реестр - Единая автоматизированная информационная система лесного комплекса 41 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5136 1
Fujitsu LifeBook 167 1
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД - КАСТО АИСТ-М 99 1
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 476 1
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 1
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 99 1
Intel Xeon X 14 1
Росстат ГИС ЦАП - Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных 23 1
ESA - CNES - Pleiades - военные спутники Французского Национального Центра Космических Исследований 22 1
CNSA - Chang'e - Чанъэ - китайская автоматическая межпланетная станция 41 1
IVA Technologies - IVA Connect 39 1
Dell EMC EqualLogic SAN 24 1
Агат РТ - Агат CU IP УПАТС 11 1
ESA Envisat - Environmental Satellite 82 1
ХайТэк - ВКурсе 22 1
Т8 НТЦ - Волга DWDM-система 19 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway Urban 5 1
Путин Владимир 3373 32
Медведев Дмитрий 1663 16
Шадаев Максут 1155 7
Рейман Леонид 1059 6
Минеева Ольга 4 4
Мишустин Михаил 747 4
Григоренко Дмитрий 196 3
Гладышев Евгений 9 3
Шалманов Сергей 201 3
Егошин Константин 8 3
Баканов Дмитрий 35 3
Щербина Олег 6 3
Тржаскал Николай 7 3
Воробьев Андрей 189 3
Шаронов Андрей 60 3
Шпак Василий 263 3
Жуков Александр 42 2
Жилкин Александр 15 2
Фурсенко Андрей 128 2
Фрадков Михаил 160 2
Немкин Антон 49 2
Разумовский Дмитрий 124 2
Изумрудов Олег 41 2
Левитин Игорь 35 2
Мартынова Елена 90 2
Юсупов Ренат 123 2
Федорищев Вячеслав 8 2
Херсонцев Алексей 93 2
Драгунов Алексей 25 2
Горшков Дмитрий 10 2
Игнатьев Михаил 7 2
Самолетов Владимир 3 2
Чирков Сергей 16 2
Раскина Ирина 24 2
Спиренков Вячеслав 37 2
Звонарева Елена 20 2
Артемов Андрей 15 2
Кортунов Михаил 11 2
Каримов Рамиль 3 2
Трипочкин Николай 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 157744 77
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45951 22
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18308 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53520 12
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3402 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18711 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8181 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3235 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14521 6
Россия - ЦФО - Калужская область 1028 6
Земля - планета Солнечной системы 10681 5
Россия - ПФО - Нижегородская область 2127 5
Европа 24658 4
Япония 13557 4
Россия - СФО - Новосибирск 4681 4
Россия - ПФО - Самарская область 1467 4
Россия - УФО - Тюменская область 1270 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3238 4
Южная Корея - Республика 6868 3
Беларусь - Белоруссия 6055 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3054 3
Индия - Bharat 5713 3
Европа Восточная 3123 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1896 3
Россия - ДФО - Сахалинская область 999 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1185 3
Китай - Пекин - Beijing 1056 3
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 753 3
Казахстан - Республика 5821 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1360 2
Америка - Американский регион 2189 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3294 2
Россия - ЮФО - Севастополь 583 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1008 2
Германия - Федеративная Республика 12948 2
Африка - Африканский регион 3574 2
Франция - Французская Республика 7986 2
Россия - СЗФО - Республика Коми 807 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 839 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1604 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 63
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31950 29
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51313 19
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 17
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8539 15
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 14
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 14
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4258 12
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6337 12
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 9
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8373 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 9
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4419 9
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1328 9
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 8
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 930 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15199 7
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 947 7
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 7
Энергетика - Energy - Energetically 5528 7
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 7
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 127 6
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 438 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3786 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3037 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 5
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 5
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1045 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6259 4
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7596 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8143 4
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 4
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 562 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1149 6
Коммерсантъ - Издательский дом 2183 6
CNews RND - R&D.CNews 2274 5
Российская газета 278 4
Будущее России. Национальные проекты 22 2
Говорит Москва - радиостанция 23 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 114 1
China Daily 70 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 845 1
CNews TV 747 1
Space Daily 528 1
ЦТАК - Центральное телеграфное агентство Кореи - 조선중앙통신 - государственное информационное агентство КНДР - Korean Central News Agency 8 1
AFP - Agence France-Presse - Агентство Франс Пресс 35 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11423 1
Ведомости 1269 1
РИА Новости 993 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 320 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1085 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8404 11
IDC - International Data Corporation 4943 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 3
Tractica 7 1
CNews Рынок ИТ-услуг 170 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 79 1
Китай - Государственный совет КНР - Министерство промышленности и информатизации КНР - CCID - China Center of Information Industry Development - Китайский Центр развития информационной индустрии - CCID Consulting 7 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 130 1
РАН - Российская академия наук 2021 5
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 249 2
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 672 2
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 109 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 139 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 42 1
Роскосмос РКС - НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 26 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 1
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 55 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 35 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 81 1
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 47 1
DIW - Das Institut der deutschen Wirtschaft - German Institute for Economic Research - Немецкий институт экономических исследований 1 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 70 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 30 1
МВД РФ АУ - Академия управления МВД России 10 1
МГРИ - Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе - МГГРУ, РГГРУ и МГРИ-РГГРУ - Московская государственная геологоразведочная академия, МГГА 11 1
РАН ИО - Институт океанологии имени П.П. Ширшова 20 1
БГТУ имени В.Г. Шухова - Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова 15 1
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 54 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - НИИИС ФНПЦ ФГУП им. Ю.Е. Седакова - НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова - Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю. Е. Седакова 16 1
РАЕН - Российская академия естественных наук 25 1
РАНХиГС - СЗИУ - Северо-Западный институт управления Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 15 1
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 1
CMSA - Beijing Aerospace Flight Control Center - BACCC - Beijing Aerospace Command and Control Center - Пекинский центр управления аэрокосмическими полётами 2 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 527 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1106 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 152 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 104 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 286 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 264 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 59 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 267 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 630 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 164 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 169 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 3
Венчурная ярмарка 25 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 1
WAIC - World Artificial Intelligence Conference - Всемирная конференция по искусственному интеллекту 1 1
Международный женский день - 8 марта 372 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
Цифровая прокачка региона 29 1
Docflow 147 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 106 1
Высокие технологии XXI века 78 1
Неогеография XXI - форум 65 1
День молодёжи - 27 июня 1002 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 1
CNews AWARDS - награда 556 1
