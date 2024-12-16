СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации

тивно-хозяйственной деятельности» Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации ( Социальный фонд России). Изначально заявленная цена госзакупки составляла 200 млн руб., но «1

4600 ПК за 400 миллионов Для своих территориальных органов Соцфонд России ( СФР ) покупает более 4600 автоматизированных рабочих мест, работающих на операционной системе

тками нетрудоспособности, уведомлениями, запросами и извещениями, которые приходят страхователям от СФР . Компания добавила новую функциональность, которая помогает сократить количество ручной р

2024 г. на сайте госзакупок. В результате электронный аукцион на поставку Социальному фонду России ( СФР ) 4837 автоматизированных рабочих мест (АРМ) на 436 млн руб., по 90266 руб каждое, выиграл

вершили проект по автоматизации информационного взаимодействия с системой Социального фонда России ( СФР ) «Социальный электронный документооборот» (СЭДО). Для автоматизации отправки и получения