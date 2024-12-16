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СФР Соцфонд Социальный фонд России Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации

СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации


16.12.2024 Единственный пришедший участник тендера в пять раз обрушил цену на обслуживание ИС Соцфонда России

тивно-хозяйственной деятельности» Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (Социальный фонд России). Изначально заявленная цена госзакупки составляла 200 млн руб., но «1
30.10.2024 Соцфонд России покупает более 4600 ПК на ОС Linux

4600 ПК за 400 миллионов Для своих территориальных органов Соцфонд России (СФР) покупает более 4600 автоматизированных рабочих мест, работающих на операционной системе

05.09.2024 «СберКорус» запустил для россиян социальный электронный документооборот

тками нетрудоспособности, уведомлениями, запросами и извещениями, которые приходят страхователям от СФР. Компания добавила новую функциональность, которая помогает сократить количество ручной р
30.07.2024 Социальный фонд России получит свои 5 тысяч ПК. Жалобы в ФАС не помогли остановить госзакупку

2024 г. на сайте госзакупок. В результате электронный аукцион на поставку Социальному фонду России (СФР) 4837 автоматизированных рабочих мест (АРМ) на 436 млн руб., по 90266 руб каждое, выиграл
30.07.2024 Мособлбанк автоматизировал взаимодействие с Социальным фондом России при поддержке «Диасофт»

вершили проект по автоматизации информационного взаимодействия с системой Социального фонда России (СФР) «Социальный электронный документооборот» (СЭДО). Для автоматизации отправки и получения

09.07.2024 Там просят ОС, которой нет в реестре, и BIOS от конкретного поставщика. ИТ-компании пытаются остановить крупную госзакупку ПК

зированных рабочих мест (АРМ) на 436 млн руб. для территориальных органов Социального фонда России (СФР) поступили две жалобы в ФАС. Несмотря на дважды принятое решение о приостановлении опреде
03.04.2024 «Ростелеком» и СФР подготовили новый учебник для проекта «Азбука интернета»

«Ростелеком» и Социальный фонд России (СФР) в рамках проекта «Азбука интернета» разработали новый учебник — «Основы работы на смартф
18.03.2024 Решение Кворум для интеграции банков с ЕГИССО через СМЭВ

вым подходом гражданам не требуется писать заявления для получения пособий, Социальный фонд России (СФР) самостоятельно получает необходимые сведения и осуществляет выплаты. На основании беззая
06.02.2024 Участниками проекта «Азбука интернета» в 2023 году стали почти 30 тыс. пенсионеров

«Ростелеком» и Социальный фонд России (СФР) подвели итоги работы проекта «Азбука интернета» за прошлый год. В 2023 г. курсы компьюте
03.01.2024 Пенсионный фонд защитится с помощью «Касперского» и «Доктор Веб»

ирусного ПО на 157 млн рублей Как выяснил CNews, Фонд пенсионного и социального страхования России (СФР) закупит лицензий антивирусного программного обеспечения (ПО) сроком на один год от поста
03.11.2023 Оформить пенсию в несколько кликов можно в «Сбербанк онлайн»

Рассчитать размер будущей пенсии, пройти процедуру назначения и передать в Социальный фонд России (СФР) реквизиты для ее получения теперь можно не выходя из дома. Сбербанк запустил новую услуг
31.01.2023 «Диасофт» и Росдорбанк завершили проект по автоматизации социального электронного документооборота с СФР

тором которой является Социальный фонд России. Программный продукт «Диасофт» позволяет: получать от Социального фонда России информацию о периодах нетрудоспособности работников компании-страхов
18.01.2023 Больше 100 сервисов Социального фонда представлено на портале госуслуг

103 сервиса Социального фонда России (СФР) работает на портале госуслуг. Они охватывают практически все направления деятельности фо

Публикаций - 112, упоминаний - 162

СФР и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 334 19
Ростелеком 9700 13
Diasoft - Диасофт 870 5
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 5
8213 4
SAP SE 5276 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 3
IBM - International Business Machines Corp 9441 3
Softline - Софтлайн 2810 3
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1036 3
Базальт СПО - BaseALT 655 3
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 592 3
StepUp Lab - Степ Ап Лаб - СТЭПАП 9 3
Softline - Sl Soft - Сл Софт 231 3
Кеды профессора 6 3
МегаФон 8804 2
Cisco Systems 5114 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 2
Oracle Corporation 6687 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 343 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 321 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 2
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 118 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 2
MONT - МОНТ 144 2
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 381 2
Кыргызтелеком - Кыргызстандагы эң ири телекоммуникациялык компания - Киргизтелеком 31 2
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 131 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 2
Flexbby Solutions - Softlogic - Софтлоджик 22 2
123 солюшнс 24 2
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 43 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 435 1
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 37 1
Dr.Web - Доктор Веб 1254 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 5
Почта России ПАО 2112 3
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
Альфа-Групп 696 2
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 162 2
Cukurova 95 2
Unsplash 762 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Газпром ПАО 1342 1
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 84 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 222 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
LEGO 244 1
ETH - Eventis Telecom Holdings 89 1
ИНК - Иркутская нефтяная компания 30 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 92 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 146 1
ЦБ РФ - СПВБ - Санкт-Петербургская валютная биржа 29 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Жизнь - Эрго Жизнь 17 1
Социальные гарантии 35 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 280 1
РосДорБанк - Российский акционерный коммерческий дорожный банк 5 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
Против коррупции МОО - Межрегионального общественного движения 3 1
Halyk Bank - QAZKOM - КАЗКОМ - Казкоммерцбанк 40 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 91 1
Ремит МПЗ - Ремит Мясоперерабатывающий завод 5 1
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 72 1
РУСАЛ - АГК - Ачинский глинозёмный комбинат - РУСАЛ Ачинск 2 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 204 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 46
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 36
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 31
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 20
Федеральное казначейство России 1772 20
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 18
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 18
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 18
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 16
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 128 16
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 15
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 15
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 153 15
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 327 15
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 15
Правительство Орловской области - Губернатор Орловской области - Органы государственной власти Орловской области. 39 15
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 93 15
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 9
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 7
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 62 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 6
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 5
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 4
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления 141 4
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 28 4
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 3
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Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 80 3
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Союз пенсионеров России 8 2
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МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 205 1
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Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 11
СФР - Социальное казначейство - Единая цифровая платформа в социальной сфере ГИС 27 9
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Росреестр ФКП ФГБУ - ФГИС ЕЦП НСПД - Единая цифровая платформа Национальная система пространственных данных - ФГИС Единый информационный ресурс о земле и недвижимости 22 7
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Ростелеком - БФТ-Холдинг - ЕНСИ - Единая система управления нормативно-справочной информацией 14 6
Microsoft Windows 15656 5
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 60 5
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 390 4
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Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 286 3
СФР - ФСС РФ - Соцстрах ЕИИС 27 3
Wiseadvice - EmplDocs 6 3
FreePik 980 3
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 63 3
Новые облачные технологии - МойОфис 778 2
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Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 763 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 2
МегаФон Облако - МегаФон Деловое облако - МегаФон Cloud 32 2
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 416 2
BSS Digital2Go 16 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 556 2
VK - Яндекс.Дзен 188 2
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 266 2
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 259 2
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 262 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 77 2
Актив - Рутокен Плагин 17 2
АТ Бюро - ESMART - серия считывателей 41 2
Шадаев Максут 1008 18
Лысенко Эдуард 308 15
Матвеева Татьяна 104 15
Терещенко Денис 88 15
Хайруллин Айрат 104 15
Ципорин Павел 102 15
Петрушин Андрей 110 15
Шпак Василий 223 15
Разумовский Дмитрий 121 15
Мартынова Елена 87 15
Херсонцев Алексей 93 15
Баканов Дмитрий 29 15
Чирков Сергей 16 15
Раскина Ирина 24 15
Спиренков Вячеслав 25 15
Артемов Андрей 15 15
Слышкин Василий 129 12
Кирюшин Сергей 83 11
Немкин Антон 35 11
Звонарева Елена 19 10
Захаренко Юлия 16 8
Гладышев Евгений 9 7
Драгунов Алексей 25 7
Хинштейн Александр 142 6
Кортунов Михаил 8 5
Путин Владимир 3171 4
Журавлев Виктор 5 4
Сергиенко Сергей 12 4
Шейкин Артем 34 4
Булатов Артем 4 4
Шинкарук Елена 28 4
Щеверов Андрей 4 4
Щербина Олег 6 4
Мишустин Михаил 676 3
Александрова Екатерина 6 3
Алимханов Тимур 5 3
Залаев Геннадий 4 3
Тэн Марина 4 3
Егошин Константин 7 3
Тржаскал Николай 6 3
Россия - РФ - Российская федерация 144195 91
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 20
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 18
Россия - ЦФО - Орловская область 320 16
Россия - ЦФО - Калужская область 979 15
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