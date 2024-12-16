СФР Соцфонд Социальный фонд России Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации
- Социальный фонд России (Соцфонд) — государственный внебюджетный фонд, созданный 1 января 2023 года в результате реорганизации Пенсионного фонда (ПФР) и присоединения к нему Фонда социального страхования. Соцфонд выполняет функции по обязательному пенсионному и социальному страхованию в России, государственному пенсионному обеспечению и предоставлению ряда мер социальной поддержки.
- ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации
- ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации
|16.12.2024
|
Единственный пришедший участник тендера в пять раз обрушил цену на обслуживание ИС Соцфонда России
тивно-хозяйственной деятельности» Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (Социальный фонд России). Изначально заявленная цена госзакупки составляла 200 млн руб., но «1
|30.10.2024
|
Соцфонд России покупает более 4600 ПК на ОС Linux
4600 ПК за 400 миллионов Для своих территориальных органов Соцфонд России (СФР) покупает более 4600 автоматизированных рабочих мест, работающих на операционной системе
|05.09.2024
|
«СберКорус» запустил для россиян социальный электронный документооборот
тками нетрудоспособности, уведомлениями, запросами и извещениями, которые приходят страхователям от СФР. Компания добавила новую функциональность, которая помогает сократить количество ручной р
|30.07.2024
|
Социальный фонд России получит свои 5 тысяч ПК. Жалобы в ФАС не помогли остановить госзакупку
2024 г. на сайте госзакупок. В результате электронный аукцион на поставку Социальному фонду России (СФР) 4837 автоматизированных рабочих мест (АРМ) на 436 млн руб., по 90266 руб каждое, выиграл
|30.07.2024
|
Мособлбанк автоматизировал взаимодействие с Социальным фондом России при поддержке «Диасофт»
вершили проект по автоматизации информационного взаимодействия с системой Социального фонда России (СФР) «Социальный электронный документооборот» (СЭДО). Для автоматизации отправки и получения
|09.07.2024
|
Там просят ОС, которой нет в реестре, и BIOS от конкретного поставщика. ИТ-компании пытаются остановить крупную госзакупку ПК
зированных рабочих мест (АРМ) на 436 млн руб. для территориальных органов Социального фонда России (СФР) поступили две жалобы в ФАС. Несмотря на дважды принятое решение о приостановлении опреде
|03.04.2024
|
«Ростелеком» и СФР подготовили новый учебник для проекта «Азбука интернета»
«Ростелеком» и Социальный фонд России (СФР) в рамках проекта «Азбука интернета» разработали новый учебник — «Основы работы на смартф
|18.03.2024
|
Решение Кворум для интеграции банков с ЕГИССО через СМЭВ
вым подходом гражданам не требуется писать заявления для получения пособий, Социальный фонд России (СФР) самостоятельно получает необходимые сведения и осуществляет выплаты. На основании беззая
|06.02.2024
|
Участниками проекта «Азбука интернета» в 2023 году стали почти 30 тыс. пенсионеров
«Ростелеком» и Социальный фонд России (СФР) подвели итоги работы проекта «Азбука интернета» за прошлый год. В 2023 г. курсы компьюте
|03.01.2024
|
Пенсионный фонд защитится с помощью «Касперского» и «Доктор Веб»
ирусного ПО на 157 млн рублей Как выяснил CNews, Фонд пенсионного и социального страхования России (СФР) закупит лицензий антивирусного программного обеспечения (ПО) сроком на один год от поста
|03.11.2023
|
Оформить пенсию в несколько кликов можно в «Сбербанк онлайн»
Рассчитать размер будущей пенсии, пройти процедуру назначения и передать в Социальный фонд России (СФР) реквизиты для ее получения теперь можно не выходя из дома. Сбербанк запустил новую услуг
|31.01.2023
|
«Диасофт» и Росдорбанк завершили проект по автоматизации социального электронного документооборота с СФР
тором которой является Социальный фонд России. Программный продукт «Диасофт» позволяет: получать от Социального фонда России информацию о периодах нетрудоспособности работников компании-страхов
|18.01.2023
|
Больше 100 сервисов Социального фонда представлено на портале госуслуг
103 сервиса Социального фонда России (СФР) работает на портале госуслуг. Они охватывают практически все направления деятельности фо
СФР и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1008 18
|Лысенко Эдуард 308 15
|Матвеева Татьяна 104 15
|Терещенко Денис 88 15
|Хайруллин Айрат 104 15
|Ципорин Павел 102 15
|Петрушин Андрей 110 15
|Шпак Василий 223 15
|Разумовский Дмитрий 121 15
|Мартынова Елена 87 15
|Херсонцев Алексей 93 15
|Баканов Дмитрий 29 15
|Чирков Сергей 16 15
|Раскина Ирина 24 15
|Спиренков Вячеслав 25 15
|Артемов Андрей 15 15
|Слышкин Василий 129 12
|Кирюшин Сергей 83 11
|Немкин Антон 35 11
|Звонарева Елена 19 10
|Захаренко Юлия 16 8
|Гладышев Евгений 9 7
|Драгунов Алексей 25 7
|Хинштейн Александр 142 6
|Кортунов Михаил 8 5
|Путин Владимир 3171 4
|Журавлев Виктор 5 4
|Сергиенко Сергей 12 4
|Шейкин Артем 34 4
|Булатов Артем 4 4
|Шинкарук Елена 28 4
|Щеверов Андрей 4 4
|Щербина Олег 6 4
|Мишустин Михаил 676 3
|Александрова Екатерина 6 3
|Алимханов Тимур 5 3
|Залаев Геннадий 4 3
|Тэн Марина 4 3
|Егошин Константин 7 3
|Тржаскал Николай 6 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.