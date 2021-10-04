Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Axoft
Аксофт
Сервисный ИТ-дистрибутор
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 101, упоминаний - 247
Axoft упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|SoGo - Open Source Groupware 8 2
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
|RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
|Прибочий Михаил 34 7
|Игнатов Сергей 10 4
|Аниканова Мария 3 3
|Бархатов Вячеслав 5 3
|Прокопов Максим 6 3
|Земков Сергей 150 3
|Фефелов Владислав 9 3
|Акимов Максим 167 2
|Дзилихов Михаил 2 2
|Дубровский Сергей 4 2
|Новиков Андрей 23 2
|Козловский Андрей 10 2
|Савченко Константин 11 2
|Бойко Андрей 37 2
|Панков Александр 61 2
|Полякова Оксана 6 2
|Рубанов Владимир 61 2
|Глембоцкая Мария 1 1
|Тюрина Мария 39 1
|Ефанова Мария 1 1
|Титаренко Мария 1 1
|Татаренко Андрей 3 1
|Шабанов Илья 1 1
|Майданников Сергей 1 1
|Зеленюк Александр 2 1
|Оленцов Сергей 1 1
|Вершков Сергей 5 1
|Куртуков Евгений 11 1
|Тобышев Евгений 1 1
|Маслов Виталий 4 1
|Мякишева Марина 84 1
|Шахов Виталий 1 1
|Костыгов Егор 1 1
|Гоз Ольга 1 1
|Попов Дмитрий 19 1
|Мельников Дмитрий 5 1
|Изосимов Александр 92 1
|Герасимов Александр 40 1
|Какунин Алексей 2 1
|Трачук Аркадий 4 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 3
|Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 64 1
|CNews Analytics 1990 4
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 2
|OWASP Top - Open Web Application Security Project 39 2
|CNews SaaS рейтинг 15 2
|IDC - International Data Corporation 2720 1
|Gartner 2192 1
|Frost & Sullivan 101 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762070, в очереди разбора - 665759.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762070, в очереди разбора - 665759.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru