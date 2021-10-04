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Axoft
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04.10.2021 Платформа «Спутник ЕСМ» компании «Корус консалтинг» стала доступна партнерам Axoft 1
29.07.2021 «Системные технологии» внедрили Solar appScreener в процесс безопасной разработки ПО 1
12.07.2021 Станет ли корпоративный мессенджер «убийцей» электронной почты 1
23.06.2021 Поставщик серверов для главного ЦОДа МВД сбил цену контракта в 3,5 раза и оставил ни с чем «Техносерв», «Ростех» и «Ростелеком» 1
31.05.2021 Axoft стала дистрибутором Aqua Security в России, СНГ и Турции 4
13.04.2021 Group-IB подписала дистрибуторский контракт с Axoft 11
09.03.2021 Глава российского офиса «Касперского» после 18 лет работы ушел в «Мой офис» 1
10.02.2021 Axoft и «Тионикс» будут строить частные и гибридные облачные инфраструктуры 2
09.02.2021 Число пользователей Liberica JDK превысило 2,5 млн по итогам 2020 года 1
13.01.2021 Минцифры Челябинской области защитит более 600 сайтов с помощью PT Application Firewall 2
21.12.2020 Главные кадровые назначения на ИТ-рынке в 2020 г. Выбор CNews Analytics 1
07.12.2020 Исследование: 34% госзаказчиков испытывают трудности при выборе подходящих отечественных ИТ-решений 1
07.10.2020 Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа защитило веб-приложения ЦОД 2
15.09.2020 Axoft займется поставками решений «Ростелеком-Солар» в Беларуси 1
10.08.2020 Axoft расширила продуктовый портфель «песочницей» PT Sandbox 4
05.08.2020 В банке «Оранжевый» внедрена система MaxPatrol SIEM 3
31.07.2020 Рейтинг CNews SaaS: Крупнейшие поставщики «ПО как сервиса» в России 3
28.07.2020 Axoft займется дистрибуцией продукции ImmuniWeb 1
27.07.2020 В Axoft назначен новый директор по продажам на территории России 5
21.07.2020 Axoft расширит географию поставок решений «Гарда технологии» в РФ и ВЕЦА 8
27.05.2020 Органы власти Ингушетии перешли на единую коммуникационную платформу 3
03.04.2020 Российский офис «Лаборатории Касперского» сменил директора впервые за 12 лет 4
02.04.2020 «Лаборатория Касперского» назначила нового управляющего директора в России, странах СНГ и Балтии 2
03.02.2020 Axoft расширил портфель импортозамещения линейкой решений «Р7-Офис» 3
17.01.2020 Отечественный Linux «Альт» установили на 12 тыс. ПК в школах и вузах России 1
10.12.2019 Отечественный Linux «Альт» поставили на 20 тыс. медицинских ПК и серверов по всей России 1
02.12.2019 В Axoft сменился генеральный директор 7
07.11.2019 Начались продажи нового продукта НОТ – «МойОфис Стандартный. Стартовая версия» 1
05.11.2019 Axoft начал продажи САПР-решений Trimble в России и СНГ 5
28.10.2019 Облачный портфель Axoft пополнился IaaS-решениями Mail.ru Cloud Solutions 3
08.10.2019 Axoft и «Росплатформа» будут вместе продвигать российские решения для виртуализации и хранения данных 6
12.09.2019 Dr.Web по подписке стал доступен партнерам Axoft и их клиентам 2
27.08.2019 Axoft объявил о начале продаж MDM-решений Proget в России и СНГ 3
26.08.2019 Axoft стал первым официальным дистрибьютором продуктовой линейки Скала 7
20.08.2019 Российская ОС Astra Linux заработала в УрГЭУ 1
16.07.2019 Рынок SaaS вырос более чем на треть 1
05.07.2019 Исследование Axoft и Astra Linux: сложности интеграции тормозят импортозамещение 3
06.06.2019 В банке «Ассоциация» внедрена комплексная система мониторинга ИТ-инфраструктуры 1
27.05.2019 Axoft увеличил оборот на 25% – до 13,5 млрд рублей 1
21.05.2019 Закрыть периметр: как современные технологии пресекают утечки данных по вине сотрудников 1

Публикаций - 101, упоминаний - 247

Axoft упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11095 14
Код Безопасности 365 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2764 6
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 5
Merlion - Мерлион 275 5
Softline - Софтлайн 1474 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 5
МойСклад - Логнекс 85 4
SolarWinds 30 4
MONT - МОНТ 60 3
Red Hat 666 3
Axxtel - Акстел-Безопасность 5 3
Крок 1220 3
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 422 3
3748 3
Trend Micro 342 3
Acronis - Акронис 364 3
Alfa Technologies 5 3
Базальт СПО 206 2
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 225 2
Infotecs - ИнфоТеКС 249 2
Росплатформа - Р-Платформа 56 2
АТОЛ ГК 168 2
ActiveCloud by Softline - АктивХост РУ 97 2
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 2
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 2
АйТи 752 2
Google LLC 7154 2
Ланит ГК 1157 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
IBM 3544 2
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 2
B2B-Center - Центр развития экономики 136 2
Cisco Systems 2040 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
SUSE 167 2
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 62 2
Palo Alto Networks 80 2
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 1
H&M 12 1
Белая Дача ГК 2 1
ШинСклад - ShinSklad 1 1
Ассоциация КБ 2 1
Ferrari NV 70 1
МОСГАЗ 9 1
L’Oreal 36 1
Банк Оранжевый 25 1
Bayer AG - Байер 37 1
IKEA - ИКЕА 81 1
Henkel - Хенкель Рус 23 1
Nestle - Нестле 64 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 1
Роснефть НК 367 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Открытие ФК 538 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
Lamoda 83 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Thyssenkrupp - Тиссенкрупп 22 1
BMW 250 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1279 1
Почта России ПАО 1574 1
eBay Inc 531 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 2
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа - Департамент информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа - ДИТИС ЯНАО 1 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
Правительство Республики Ингушетия - Минпромсвязи Ингушетии - Министерство промышленности и цифрового развития Республики Ингушетия 1 1
ГКУ ЦИТ СК - Краевой центр информационных технологий Ставропольского края 1 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 510 1
Правительство РФ 2205 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
SoGo - Open Source Groupware 8 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 9
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 6
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1253 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 924 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 373 1
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла 99 1
AppStack 2 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1220 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 573 1
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 122 1
Virtual office - Виртуальный офис 30 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 283 1
DevSecOps - Development Security Operations 30 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 19 1
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня 105 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
EPG - Electronic Program Guide - Электронный телегид 51 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 1
ARM64 - Архитектура процессора 1018 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 547 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
ANSI Pascal - Стандарт языка программирования 41 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 1
Axoft AxoftCloud 11 11
Новые облачные технологии - МойОфис 311 8
Microsoft Office 365 769 5
Microsoft Azure 1171 4
Microsoft Windows 10 6645 4
Microsoft Exchange 682 4
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall 76 4
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 150 3
Linux OS 4260 3
Intel x86 - Архитектура процессора 992 3
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 2
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 68 2
Linux - Debian GNU 272 2
Apple iOS 5742 2
Google Android 10751 2
Samba DC/Free IPA - Служба каталогов 11 2
Java - Язык программирования 1177 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 789 2
Код Безопасности ПАК Соболь - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки - АПМДЗ 61 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
KasperskyOS 29 2
Онланта OnCloud.ru 34 2
Alfresco 114 1
Positive Technologies - PT Sandbox 8 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 63 1
TmaxSoft Tibero 40 1
Dr.Web Антивирус 194 1
amoCRM 39 1
Positive Technologies - PT Platform 4 1
Acronis Backup Cloud 13 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 49 1
Ростелеком-Солар - Solar inRights - (ранее Jet inView Identity Manager) 29 1
SketchUp 11 1
Red Hat Virtualization Suite - RHV 12 1
OpenText Documentum 190 1
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector 31 1
Apple macOS X 901 1
АТОЛ Онлайн-кассы 54 1
Naumen Скорозвон - сервис для холодных продаж 4 1
Kerio Cloud 2 1
Прибочий Михаил 34 7
Игнатов Сергей 10 4
Аниканова Мария 3 3
Бархатов Вячеслав 5 3
Прокопов Максим 6 3
Земков Сергей 150 3
Фефелов Владислав 9 3
Акимов Максим 167 2
Дзилихов Михаил 2 2
Дубровский Сергей 4 2
Новиков Андрей 23 2
Козловский Андрей 10 2
Савченко Константин 11 2
Бойко Андрей 37 2
Панков Александр 61 2
Полякова Оксана 6 2
Рубанов Владимир 61 2
Глембоцкая Мария 1 1
Тюрина Мария 39 1
Ефанова Мария 1 1
Титаренко Мария 1 1
Татаренко Андрей 3 1
Шабанов Илья 1 1
Майданников Сергей 1 1
Зеленюк Александр 2 1
Оленцов Сергей 1 1
Вершков Сергей 5 1
Куртуков Евгений 11 1
Тобышев Евгений 1 1
Маслов Виталий 4 1
Мякишева Марина 84 1
Шахов Виталий 1 1
Костыгов Егор 1 1
Гоз Ольга 1 1
Попов Дмитрий 19 1
Мельников Дмитрий 5 1
Изосимов Александр 92 1
Герасимов Александр 40 1
Какунин Алексей 2 1
Трачук Аркадий 4 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 73
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 43
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 11
Беларусь - Белоруссия 2090 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 6
Прибалтика - Балтия 592 4
ВЕЦА - Восточная Европа и Центральная Азия 4 4
Россия - СФО - Новосибирск 1969 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 3
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 255 3
Восточная Европа 1679 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 3
Россия - Ставропольский край 460 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 2
Россия - Сибирь 876 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 2
Армения - Республика 688 2
Монголия 172 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 2
Казахстан - Республика 2632 2
Латинская Америка 724 2
Россия - Приморский край - Приморье 604 2
Россия - ПФО - Казань 1518 2
Россия - Тульская область 752 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 2
Россия - Ивановская область 262 1
Россия - Тюменская область 582 1
Россия - Красноярский край 665 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 633 1
Таджикистан - Республика 436 1
Россия - Хабаровск 623 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 1
Россия - Вологда 193 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 459 1
Россия - Тамбовская область 322 1
Россия - Ярославская область 332 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Россия - Республика Ингушетия 188 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 13
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 7
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 5
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 2
Федеральное законодательство 254 2
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 74 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 1
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Темный интернет 28 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 3
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 64 1
CNews Analytics 1990 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 2
OWASP Top - Open Web Application Security Project 39 2
CNews SaaS рейтинг 15 2
IDC - International Data Corporation 2720 1
Gartner 2192 1
Frost & Sullivan 101 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 90 1
МЭИ - Московский энергетический институт 38 1
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 14 1
ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина) 19 1
МНТК Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Новосибирский филиал 1 1
КрасГМУ - Красноярский государственный медицинский университет 3 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
SC Awards Europe 1 1
Docflow 58 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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