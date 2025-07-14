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Партнерам Axoft в России теперь доступно отечественное сетевое оборудование КИТ

Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft и российский производитель сетевого оборудования КИТ подписали дистрибуторское соглашение. Программное обеспечение и оборудование вендора занесены в реестры Минцифры и Минпромторга, сервисное обслуживание решений доступно на всей территории России. Партнеры Axoft и их заказчики смогут протестировать демооборудование. Об этом CNews сообщили представители Axoft.

Дистрибутор сосредоточится на презентации возможностей решений вендора партнерскому каналу. В планах – обучение технических специалистов Axoft по работе с решениями, реализация совместных с производителем мероприятий для партнеров.

Партнеры Axoft получат возможность усилить «железный» портфель качественным сетевым оборудованием. Продукты КИТ востребованы всеми отраслями экономики, а наличие записей в реестрах Минцифры и Минпромторга делает их особенно актуальными для предприятий государственного сектора.

«Axoft расширил портфель решениями перспективного вендора, производящего российское сетевое оборудование. Разработка и производство решений КИТ полностью локализованы в России, вендор имеет собственную R&D команду, продукты проходят строгий контроль качества с соблюдением стандартов отрасли. Уверен, партнеры и их заказчики по достоинству оценят портфель нашего нового «железного» вендора», – отметил Олег Ким, директор департамента аппаратных систем компании Axoft.

Решения КИТ соответствуют отраслевым стандартам, имеют ряд собственных запатентованных разработок, повышающих возможности продуктов: систему охлаждения, аппаратный модуль контроля безопасности платформы. Оборудование КИТ проектируется с учетом высоких требований объектов критической инфраструктуры (КИИ) и предназначено для создания современных сетевых сред с гибридными вариантами доступа пользователей, создания и подключения корпоративных ЦОД, облачных ресурсов и приложений. Это полностью отечественные разработка и производство: от создания программного обеспечения и проектирования устройств до пайки плат и сборки на территории России.

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цифровизация

«Рынок сетевого оборудования показывает стабильный рост, в нынешних условиях его игроки заинтересованы в качественном и надежном оборудовании российского производства, и наша основная задача – обеспечить их решениями такого класса. Партнерство с компанией Axoft – это продолжение нашей политики выхода на отечественный рынок в области импортозамещения. Высокий уровень экспертизы и широкая федеральная сеть партнеров нашего нового дистрибутора позволят нам эффективно замещать оборудование ушедших зарубежных производителей. Все наши разработки создаются с учетом актуальных требований рынка и с соблюдением отраслевых стандартов, и мы уверены, что они займут достойное место в портфеле решений Axoft», – сказал генеральный директор компании «КИТ» Самат Юргин.

В портфеле КИТ – полная линейка коммутаторов доступа, коммутаторы ядра корпоративных сетей и ЦОД, промышленные коммутаторы, точки доступа WiFi. В серийном производстве вендора – управляемые высокопроизводительные коммутаторы уровня доступа L3 с широким набором сетевых технологий и технологий безопасности, оснащенные встроенным анализатором трафика; сетевые адаптеры для серверов и СХД.

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