Cloud Computing Cloud Solutions Облачные технологии Облачные вычисления Облачная инфраструктура Облачная трансформация Клаудификация Cloudification
- Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления
- SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга
- PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис
- IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура
- Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой
- CloudOps - Cloud Operations - управление и поддержка облачных сервисов в компаниях
- MultiCloud - Multi-Cloud - Многооблачность - Мультиоблачность
- Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure
- On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения
"Облака как способ выживания в условиях санкций" Юрий Швыдченко, Директор технологической практики фирмы, Технологии Доверия, CNews FORUM 2022
УПОМИНАНИЯ
|13.11.2025
|
Миграция в облако
Формат «ИТ-грабли: разбор антикейсов» - это закрытый формат обмена опытом для тех, кто готов поделиться своими ошибками и неудачными решениями при переводе ИТ-инфраструктуры в «облако», и тех, кто только начинает свой путь «хождения по облакам». Разбор кейсов с интерактивным обсуждением офф-рекорд в сообществе профессионалов в неформальной обстановке и вечерним лау
|03.09.2025
|
Публичное облако Cloud.ru Evolution пополнилось собственным сервисом для безопасного удаленного подключения к облаку
Провайдер облачных и ИИ-решений Cloud.ru объявил о запуске собственного облачного VPN-сервиса Evolution
|03.09.2025
|
В облаке Cloud.ru Evolution появится новая функциональность для организации сетевой связности между облачными ресурсами разных проектов и компаний
-инфраструктуру. Это особенно актуально для крупных корпоративных заказчиков и холдингов, у которых облачная инфраструктура распределена по разным организациям и проектам. Пользователи могут са
|03.09.2025
|
«СберТех», Cloud.ru и «Хабр» запускают грантовую программу для open source проектов
Российский разработчик программного обеспечения «СберТех» и провайдер облачных и ИИ-технологий Cloud.ru совместно с ИТ-сообществом Хабр объявили о запуске грантово
|02.09.2025
|
SAP инвестирует 20 млрд евро в свое «суверенное облако»
ворят SAP и другие компании. Например, американские AWS и Microsoft, будучи лидерами мирового рынка облаков с совместной долей 50% (II квартал 2025 г., Statista.com) вовсе не намерены терять ев
|02.09.2025
|
Подтверждена совместимость облачной платформы SpaceVM и операционной системы «АльтерОС 2025»
Компании «АЛМИ Партнер» и «Даком М» завершили комплексное тестирование взаимодействия облачной платформы виртуализации SpaceVM и операционной системы «АльтерОС 2025». Результаты испытаний подтвердили, что решения могут использоваться в единой инфраструктуре без дополнительных пр
|28.08.2025
|
«Киберпротект» обновил «Кибер Бэкап Облачный» — российский облачный сервис резервного копирования
Компания «Киберпротект» представляет обновление «Кибер Бэкапа Облачного» 25.07 с расширенными возможностями интеграции в системы сервис-провайдеров, управл
|28.08.2025
|
ActiveCloud запускает безопасное облако ActiveWare
ьзует комплексный подход для организации максимальной защиты данных в безопасном облаке ActiveWare. Облачная инфраструктура включает дополнительный набор сервисов безопасности, которые представ
|28.08.2025
|
«Билайн» упростил подключение видеонаблюдения для партнеров Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет»
надежность. Мы длительное время создаем продукт, позволяющий им максимально эффективно использовать облачное видеонаблюдение по цене, сопоставимой с простой подпиской на облачные сервисы. Им не
|28.08.2025
|
M1Cloud: доля облачных решений в инфраструктуре бизнеса превысит 30-35%
ее востребованных сценариев миграции: внедрение гибридных сред с использованием частных и публичных облаков, в том числе в рамках мультиоблачных моделей (около половины всех запросов); создание
|28.08.2025
|
Архитектура MSSP на базе Security Capsule SIEM успешно протестирована в облачной инфраструктуре Selectel
твердило техническую реализуемость ключевых требований MSSP-модели в масштабируемой облачной среде. Облачная инфраструктура Selectel обеспечивает возможность развертывания отдельных инстансов S
|27.08.2025
|
«Нимбиус» вышла в лидеры платформ для управления облачной инфраструктурой по версии CNews
яясь большой командой разработки и сопровождения, которая способна удовлетворить любой запрос заказчика. Также платформа имеет больше подтвержденных интеграций с российскими системами виртуализации и облачными платформами. А существующая политика лицензирования и ценообразования продукта лучше подходит под крупные инсталляции и потребности enterprise-компаний. «Высокая оценка “Нимбиуса” под
|27.08.2025
|
ИТ-компании Нижнего Новгорода могут заработать на облачных сервисах
орму для работы с разными LLM MWS GPT, платформу для хранения, обработки и анализа данных MWS Data, облачные сервисы MWS Cloud, такие как виртуальная инфраструктура, VI с GPU и объектное хранил
|
Управление облачной инфраструктурой 2025
иртуальных сред предприятия и включают в себя инструменты для контроля данных и приложений, а также облаками разных типов и от разных поставщиков услуг (по гибридной, либо мультиоблачной модели
|22.08.2025
|
АО «Стройдормаш» перенес ИТ-инфраструктуру в облако Cloud.ru для ускорения цифровой трансформации и внедрения ИИ-решений
АО «Стройдормаш», российский производитель бурильной техники (оборудование используется на 90% линий электропередач России и СНГ), завершил перенос ключевых сервисов и бизнес-приложений в облако Cloud.ru. Решение о миграции связано с реализацией стратегии цифровой трансформации и планами масштабного внедрения решений в области искусственного интеллекта и машинного обучения. Об
|21.08.2025
|
Прогноз M1Cloud: в 2025 году сегмент рынка частных облаков вырастет на 10-15%
анализа запросов на частную инфраструктуру зафиксировал смену характера использования изолированных облаков от защиты данных к специальным зонам для реализации экспериментальных бизнес-проектов
|21.08.2025
|
Провайдер «Рег.облако» запустил публичное облако для работы с персональными данными
Российский облачный провайдер «Рег.облако» запустил безопасное облако по модели IaaS, полностью соответс
|20.08.2025
|
ITGlobal.com подводит итоги внедрения QLC NVMe SSD в облачную инфраструктуру
Международный облачный провайдер и системный интегратор ITGlobal.com, входит в корпорацию ITG, подвел итоги
|20.08.2025
|
ГК Softline и Oxygen заключили стратегическое партнерство в сфере облачных решений
ГК Softline, инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, и интегратор облачных решений Oxygen заключили партнерское соглашение, в рамках которого договорились о ра
|20.08.2025
|
Российский балансировщик выходит в облака: партнерство TrafficSoft и Nubes
а рынке». В будущем партнеры планируют расширять интеграционные возможности и предлагать совместные облачные решения для большего числа корпоративных заказчиков.
|19.08.2025
|
«Солар» запустила услугу облачной сигнализации для экстренного реагирования на DDoS-атаки
номалию или превышение порога вредоносного трафика; сигнал об аномалии автоматически отправляется в облачную систему защиты Anti-DDoS по надежно зашифрованным IP VPN-тоннелям, что гарантирует н
|19.08.2025
|
Российские компании адаптируют ИТ-инфраструктуру под мультиоблачный формат
ры и подхода к миграции. Самый распространенный сценарий — использование сразу нескольких публичных облаков. Каждое может, например, отвечать за свою часть: одно — за хранение, другое — за вычи
|19.08.2025
|
CNewsMarket опубликовал рейтинг платформ для управления облачной инфраструктурой
тарифов. Аналитики CNewsMarket оценивают возможности управляющей архитектуры платформ для работы с облаками, сравнивают функциональность движков для распределения и мониторинга мощностей между
|14.08.2025
|
Itprotect и Cloud Advisor объединяют усилия для обеспечения кибербезопасности в облаке
Наше партнёрство с Cloud Advisor позволит заказчикам эффективно использовать преимущества публичных облаков и минимизировать риски, обеспечивая комплексную защиту данных в условиях стремительно
|14.08.2025
|
«ФКМ Лизинг» перевёл ключевые ИТ-системы в приватное облако Itglobal.com
Международный облачный провайдер и системный интегратор Itglobal.com (входит в корпорацию ITG) реализовал к
|13.08.2025
|
«Хайстекс» и Nubes заключили соглашение о сотрудничестве
Компания «Хайстекс» и облачный провайдер Nubes заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на усиление защи
|12.08.2025
|
Решения «СберТеха» и ITKey позволят бизнесу создавать надежные и производительные облачные платформы
бщили представители «СберТеха». Цель сотрудничества — предоставить заказчикам возможность создавать облачные платформы повышенной надежности и производительности для корпоративного ИТ-ландшафта
|12.08.2025
|
«Рег.ру» запускает облачный бренд «Рег.облако»
ия ИТ-интеграции. Линейка облачных и инфраструктурных продуктов «Рег.облака» уже включает публичную облачную платформу собственной разработки, частное облако, ряд профессиональных ИТ-сервисов (
|08.08.2025
|
Крупным российским компаниям запретят пользоваться облаками Amazon, Microsoft и Google
рынка. Введение нового ограничения позволит стимулировать спрос на российские программные решения и облачные сервисы и ускорит переход российских компаний на их использование, указал Шадаев в с
|08.08.2025
|
ITGlobal.com запустит облачные сегменты на процессорах Intel Xeon Gold пятого поколения
, а также сценарии, где требуется масштабируемость и эффективное распределение ресурсов. Российская облачная платформа vStack использует Xeon Gold 6544Y — сбалансированные по производительности
|07.08.2025
|
Более 5,5 тыс. клиентов Serverspace развернули облачную инфраструктуру в Белоруссии
Международный облачный провайдер Serverspace (входит в корпорацию ITG) зафиксировал устойчивый рост использ
|06.08.2025
|
Р7 и FORTIS открывают доступ к отечественному программному обеспечению
р с календарем и электронной почтой, CRM, платформа для создания корпоративной соцсети. Серверная и облачная версии обеспечивает многопользовательский доступ, совместное редактирование и реценз
|06.08.2025
|
M1Cloud представляет облачные решения для ИИ-систем
Сервис-провайдер M1Cloud предоставляет облачную инфраструктуру для развертывания моделей искусственного интеллекта для крупного и ср
|05.08.2025
|
Частное облако для бизнеса: ключевые тренды и преимущества
Три ключевые причины востребованности частных облаков Обеспечение безопасности согласно корпоративным стандартам и требованиям регуляторов
|04.08.2025
|
Neoflex и «МТС Web Services» объединят усилия для внедрения облачных решений
оглашение о стратегическом партнерстве. Оно позволит Neoflex внедрять платформу MWS Data Platform и облачные сервисы экосистемы MWS, в том числе передовые ИИ-продукты для решения аналитических
|04.08.2025
|
Информационные системы органов власти и управления Киргизии перенесены в облачную платформу G-Cloud
тства международного сотрудничества (KOICA). Первая в истории Кыргызской Республики государственная облачная платформа G-Cloud является ключевым элементом будущей цифровой экосистемы страны и о
|01.08.2025
|
Российские решения по виртуализации уходят от open source
ресурсов, выполнять миграции и управлять безопасностью в одной панели. Развитие частных и гибридных облаков Многие компании, завершив переход на отечественные платформы виртуализации, выходят н
|01.08.2025
|
Роман Конарев -
Роман Конарев, «Платформа СУПеР»: Во многих компаниях до сих пор скорость предоставления ИТ-ресурсов измеряется даже не часами, а днями
t, «ДАКОМ М», ИЦ «Баррикады» и др. И всегда готовы расширять линейку поддерживаемых виртуализаций и облаков, согласно потребностям заказчиков. CNews: Можно ли подключить к «платформе СУПеР» пуб
|31.07.2025
|
«Рег.ру» привлек в S3 собственной разработки более тысячи новых клиентов за полгода
нной безопасности. «Рег.ру» продолжает наращивать технологический стек и расширять функциональность облачных решений. Новые обновления, особенно в части безопасности и масштабирования, делают S
|31.07.2025
|
В «СёрчИнформ КИБ» появился новый инструмент профилактики утечек в облака
ст сможет оптимизировать политики безопасности. Например, полностью запретить доступ к определенным облачным хранилищам и файлообменникам. Или настроить ограничения по загрузке в облака определ
