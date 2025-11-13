Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification

Миграция в облако Формат «ИТ-грабли: разбор антикейсов» - это закрытый формат обмена опытом для тех, кто готов поделиться своими ошибками и неудачными решениями при переводе ИТ-инфраструктуры в «облако», и тех, кто только начинает свой путь «хождения по облакам». Разбор кейсов с интерактивным обсуждением офф-рекорд в сообществе профессионалов в неформальной обстановке и вечерним лау

Публичное облако Cloud.ru Evolution пополнилось собственным сервисом для безопасного удаленного подключения к облаку Провайдер облачных и ИИ-решений Cloud.ru объявил о запуске собственного облачного VPN-сервиса Evolution

В облаке Cloud.ru Evolution появится новая функциональность для организации сетевой связности между облачными ресурсами разных проектов и компаний -инфраструктуру. Это особенно актуально для крупных корпоративных заказчиков и холдингов, у которых облачная инфраструктура распределена по разным организациям и проектам. Пользователи могут са

«СберТех», Cloud.ru и «Хабр» запускают грантовую программу для open source проектов Российский разработчик программного обеспечения «СберТех» и провайдер облачных и ИИ-технологий Cloud.ru совместно с ИТ-сообществом Хабр объявили о запуске грантово

SAP инвестирует 20 млрд евро в свое «суверенное облако» ворят SAP и другие компании. Например, американские AWS и Microsoft, будучи лидерами мирового рынка облаков с совместной долей 50% (II квартал 2025 г., Statista.com) вовсе не намерены терять ев

Подтверждена совместимость облачной платформы SpaceVM и операционной системы «АльтерОС 2025» Компании «АЛМИ Партнер» и «Даком М» завершили комплексное тестирование взаимодействия облачной платформы виртуализации SpaceVM и операционной системы «АльтерОС 2025». Результаты испытаний подтвердили, что решения могут использоваться в единой инфраструктуре без дополнительных пр

«Киберпротект» обновил «Кибер Бэкап Облачный» — российский облачный сервис резервного копирования Компания «Киберпротект» представляет обновление «Кибер Бэкапа Облачного» 25.07 с расширенными возможностями интеграции в системы сервис-провайдеров, управл

ActiveCloud запускает безопасное облако ActiveWare ьзует комплексный подход для организации максимальной защиты данных в безопасном облаке ActiveWare. Облачная инфраструктура включает дополнительный набор сервисов безопасности, которые представ

«Билайн» упростил подключение видеонаблюдения для партнеров Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» надежность. Мы длительное время создаем продукт, позволяющий им максимально эффективно использовать облачное видеонаблюдение по цене, сопоставимой с простой подпиской на облачные сервисы. Им не

M1Cloud: доля облачных решений в инфраструктуре бизнеса превысит 30-35% ее востребованных сценариев миграции: внедрение гибридных сред с использованием частных и публичных облаков, в том числе в рамках мультиоблачных моделей (около половины всех запросов); создание

Архитектура MSSP на базе Security Capsule SIEM успешно протестирована в облачной инфраструктуре Selectel твердило техническую реализуемость ключевых требований MSSP-модели в масштабируемой облачной среде. Облачная инфраструктура Selectel обеспечивает возможность развертывания отдельных инстансов S

«Нимбиус» вышла в лидеры платформ для управления облачной инфраструктурой по версии CNews яясь большой командой разработки и сопровождения, которая способна удовлетворить любой запрос заказчика. Также платформа имеет больше подтвержденных интеграций с российскими системами виртуализации и облачными платформами. А существующая политика лицензирования и ценообразования продукта лучше подходит под крупные инсталляции и потребности enterprise-компаний. «Высокая оценка “Нимбиуса” под

ИТ-компании Нижнего Новгорода могут заработать на облачных сервисах орму для работы с разными LLM MWS GPT, платформу для хранения, обработки и анализа данных MWS Data, облачные сервисы MWS Cloud, такие как виртуальная инфраструктура, VI с GPU и объектное хранил

Управление облачной инфраструктурой 2025 иртуальных сред предприятия и включают в себя инструменты для контроля данных и приложений, а также облаками разных типов и от разных поставщиков услуг (по гибридной, либо мультиоблачной модели

АО «Стройдормаш» перенес ИТ-инфраструктуру в облако Cloud.ru для ускорения цифровой трансформации и внедрения ИИ-решений АО «Стройдормаш», российский производитель бурильной техники (оборудование используется на 90% линий электропередач России и СНГ), завершил перенос ключевых сервисов и бизнес-приложений в облако Cloud.ru. Решение о миграции связано с реализацией стратегии цифровой трансформации и планами масштабного внедрения решений в области искусственного интеллекта и машинного обучения. Об

Прогноз M1Cloud: в 2025 году сегмент рынка частных облаков вырастет на 10-15% анализа запросов на частную инфраструктуру зафиксировал смену характера использования изолированных облаков от защиты данных к специальным зонам для реализации экспериментальных бизнес-проектов

Провайдер «Рег.облако» запустил публичное облако для работы с персональными данными Российский облачный провайдер «Рег.облако» запустил безопасное облако по модели IaaS, полностью соответс

ITGlobal.com подводит итоги внедрения QLC NVMe SSD в облачную инфраструктуру Международный облачный провайдер и системный интегратор ITGlobal.com, входит в корпорацию ITG, подвел итоги

ГК Softline и Oxygen заключили стратегическое партнерство в сфере облачных решений ГК Softline, инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, и интегратор облачных решений Oxygen заключили партнерское соглашение, в рамках которого договорились о ра

Российский балансировщик выходит в облака: партнерство TrafficSoft и Nubes а рынке». В будущем партнеры планируют расширять интеграционные возможности и предлагать совместные облачные решения для большего числа корпоративных заказчиков.

«Солар» запустила услугу облачной сигнализации для экстренного реагирования на DDoS-атаки номалию или превышение порога вредоносного трафика; сигнал об аномалии автоматически отправляется в облачную систему защиты Anti-DDoS по надежно зашифрованным IP VPN-тоннелям, что гарантирует н

Российские компании адаптируют ИТ-инфраструктуру под мультиоблачный формат ры и подхода к миграции. Самый распространенный сценарий — использование сразу нескольких публичных облаков. Каждое может, например, отвечать за свою часть: одно — за хранение, другое — за вычи

CNewsMarket опубликовал рейтинг платформ для управления облачной инфраструктурой тарифов. Аналитики CNewsMarket оценивают возможности управляющей архитектуры платформ для работы с облаками, сравнивают функциональность движков для распределения и мониторинга мощностей между

Itprotect и Cloud Advisor объединяют усилия для обеспечения кибербезопасности в облаке Наше партнёрство с Cloud Advisor позволит заказчикам эффективно использовать преимущества публичных облаков и минимизировать риски, обеспечивая комплексную защиту данных в условиях стремительно

«ФКМ Лизинг» перевёл ключевые ИТ-системы в приватное облако Itglobal.com Международный облачный провайдер и системный интегратор Itglobal.com (входит в корпорацию ITG) реализовал к

«Хайстекс» и Nubes заключили соглашение о сотрудничестве Компания «Хайстекс» и облачный провайдер Nubes заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на усиление защи

Решения «СберТеха» и ITKey позволят бизнесу создавать надежные и производительные облачные платформы бщили представители «СберТеха». Цель сотрудничества — предоставить заказчикам возможность создавать облачные платформы повышенной надежности и производительности для корпоративного ИТ-ландшафта

«Рег.ру» запускает облачный бренд «Рег.облако» ия ИТ-интеграции. Линейка облачных и инфраструктурных продуктов «Рег.облака» уже включает публичную облачную платформу собственной разработки, частное облако, ряд профессиональных ИТ-сервисов (

Крупным российским компаниям запретят пользоваться облаками Amazon, Microsoft и Google рынка. Введение нового ограничения позволит стимулировать спрос на российские программные решения и облачные сервисы и ускорит переход российских компаний на их использование, указал Шадаев в с

ITGlobal.com запустит облачные сегменты на процессорах Intel Xeon Gold пятого поколения , а также сценарии, где требуется масштабируемость и эффективное распределение ресурсов. Российская облачная платформа vStack использует Xeon Gold 6544Y — сбалансированные по производительности

Более 5,5 тыс. клиентов Serverspace развернули облачную инфраструктуру в Белоруссии Международный облачный провайдер Serverspace (входит в корпорацию ITG) зафиксировал устойчивый рост использ

Р7 и FORTIS открывают доступ к отечественному программному обеспечению р с календарем и электронной почтой, CRM, платформа для создания корпоративной соцсети. Серверная и облачная версии обеспечивает многопользовательский доступ, совместное редактирование и реценз

M1Cloud представляет облачные решения для ИИ-систем Сервис-провайдер M1Cloud предоставляет облачную инфраструктуру для развертывания моделей искусственного интеллекта для крупного и ср

Частное облако для бизнеса: ключевые тренды и преимущества Три ключевые причины востребованности частных облаков Обеспечение безопасности согласно корпоративным стандартам и требованиям регуляторов

Neoflex и «МТС Web Services» объединят усилия для внедрения облачных решений оглашение о стратегическом партнерстве. Оно позволит Neoflex внедрять платформу MWS Data Platform и облачные сервисы экосистемы MWS, в том числе передовые ИИ-продукты для решения аналитических

Информационные системы органов власти и управления Киргизии перенесены в облачную платформу G-Cloud тства международного сотрудничества (KOICA). Первая в истории Кыргызской Республики государственная облачная платформа G-Cloud является ключевым элементом будущей цифровой экосистемы страны и о

Российские решения по виртуализации уходят от open source ресурсов, выполнять миграции и управлять безопасностью в одной панели. Развитие частных и гибридных облаков Многие компании, завершив переход на отечественные платформы виртуализации, выходят н

Роман Конарев - Роман Конарев, «Платформа СУПеР»: Во многих компаниях до сих пор скорость предоставления ИТ-ресурсов измеряется даже не часами, а днями t, «ДАКОМ М», ИЦ «Баррикады» и др. И всегда готовы расширять линейку поддерживаемых виртуализаций и облаков, согласно потребностям заказчиков. CNews: Можно ли подключить к «платформе СУПеР» пуб

«Рег.ру» привлек в S3 собственной разработки более тысячи новых клиентов за полгода нной безопасности. «Рег.ру» продолжает наращивать технологический стек и расширять функциональность облачных решений. Новые обновления, особенно в части безопасности и масштабирования, делают S