Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182090
ИКТ 14142
Организации 11000
Ведомства 1486
Ассоциации 1056
Технологии 3501
Системы 26119
Персоны 78298
География 2935
Статьи 1550
Пресса 1244
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2709
Мероприятия 868

Cloud Computing Cloud Solutions Облачные технологии Облачные вычисления Облачная инфраструктура Облачная трансформация Клаудификация Cloudification

Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification

 

 

"Облака как способ выживания в условиях санкцийЮрий Швыдченко, Директор технологической практики фирмы, Технологии Доверия, CNews FORUM 2022

УПОМИНАНИЯ


13.11.2025 Миграция в облако

Формат «ИТ-грабли: разбор антикейсов» - это закрытый формат обмена опытом для тех, кто готов поделиться своими ошибками и неудачными решениями при переводе ИТ-инфраструктуры в «облако», и тех, кто только начинает свой путь «хождения по облакам». Разбор кейсов с интерактивным обсуждением офф-рекорд в сообществе профессионалов в неформальной обстановке и вечерним лау
03.09.2025 Публичное облако Cloud.ru Evolution пополнилось собственным сервисом для безопасного удаленного подключения к облаку

Провайдер облачных и ИИ-решений Cloud.ru объявил о запуске собственного облачного VPN-сервиса Evolution
03.09.2025 В облаке Cloud.ru Evolution появится новая функциональность для организации сетевой связности между облачными ресурсами разных проектов и компаний

-инфраструктуру. Это особенно актуально для крупных корпоративных заказчиков и холдингов, у которых облачная инфраструктура распределена по разным организациям и проектам. Пользователи могут са
03.09.2025 «СберТех», Cloud.ru и «Хабр» запускают грантовую программу для open source проектов

Российский разработчик программного обеспечения «СберТех» и провайдер облачных и ИИ-технологий Cloud.ru совместно с ИТ-сообществом Хабр объявили о запуске грантово
02.09.2025 SAP инвестирует 20 млрд евро в свое «суверенное облако»

ворят SAP и другие компании. Например, американские AWS и Microsoft, будучи лидерами мирового рынка облаков с совместной долей 50% (II квартал 2025 г., Statista.com) вовсе не намерены терять ев
02.09.2025 Подтверждена совместимость облачной платформы SpaceVM и операционной системы «АльтерОС 2025»

Компании «АЛМИ Партнер» и «Даком М» завершили комплексное тестирование взаимодействия облачной платформы виртуализации SpaceVM и операционной системы «АльтерОС 2025». Результаты испытаний подтвердили, что решения могут использоваться в единой инфраструктуре без дополнительных пр
28.08.2025 «Киберпротект» обновил «Кибер Бэкап Облачный» — российский облачный сервис резервного копирования

Компания «Киберпротект» представляет обновление «Кибер Бэкапа Облачного» 25.07 с расширенными возможностями интеграции в системы сервис-провайдеров, управл
28.08.2025 ActiveCloud запускает безопасное облако ActiveWare

ьзует комплексный подход для организации максимальной защиты данных в безопасном облаке ActiveWare. Облачная инфраструктура включает дополнительный набор сервисов безопасности, которые представ
28.08.2025 «Билайн» упростил подключение видеонаблюдения для партнеров Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет»

надежность. Мы длительное время создаем продукт, позволяющий им максимально эффективно использовать облачное видеонаблюдение по цене, сопоставимой с простой подпиской на облачные сервисы. Им не
28.08.2025 M1Cloud: доля облачных решений в инфраструктуре бизнеса превысит 30-35%

ее востребованных сценариев миграции: внедрение гибридных сред с использованием частных и публичных облаков, в том числе в рамках мультиоблачных моделей (около половины всех запросов); создание
28.08.2025 Архитектура MSSP на базе Security Capsule SIEM успешно протестирована в облачной инфраструктуре Selectel

твердило техническую реализуемость ключевых требований MSSP-модели в масштабируемой облачной среде. Облачная инфраструктура Selectel обеспечивает возможность развертывания отдельных инстансов S
27.08.2025 «Нимбиус» вышла в лидеры платформ для управления облачной инфраструктурой по версии CNews

яясь большой командой разработки и сопровождения, которая способна удовлетворить любой запрос заказчика. Также платформа имеет больше подтвержденных интеграций с российскими системами виртуализации и облачными платформами. А существующая политика лицензирования и ценообразования продукта лучше подходит под крупные инсталляции и потребности enterprise-компаний. «Высокая оценка “Нимбиуса” под
27.08.2025 ИТ-компании Нижнего Новгорода могут заработать на облачных сервисах

орму для работы с разными LLM MWS GPT, платформу для хранения, обработки и анализа данных MWS Data, облачные сервисы MWS Cloud, такие как виртуальная инфраструктура, VI с GPU и объектное хранил
Управление облачной инфраструктурой 2025

иртуальных сред предприятия и включают в себя инструменты для контроля данных и приложений, а также облаками разных типов и от разных поставщиков услуг (по гибридной, либо мультиоблачной модели
22.08.2025 АО «Стройдормаш» перенес ИТ-инфраструктуру в облако Cloud.ru для ускорения цифровой трансформации и внедрения ИИ-решений

АО «Стройдормаш», российский производитель бурильной техники (оборудование используется на 90% линий электропередач России и СНГ), завершил перенос ключевых сервисов и бизнес-приложений в облако Cloud.ru. Решение о миграции связано с реализацией стратегии цифровой трансформации и планами масштабного внедрения решений в области искусственного интеллекта и машинного обучения. Об
21.08.2025 Прогноз M1Cloud: в 2025 году сегмент рынка частных облаков вырастет на 10-15%

анализа запросов на частную инфраструктуру зафиксировал смену характера использования изолированных облаков от защиты данных к специальным зонам для реализации экспериментальных бизнес-проектов
21.08.2025 Провайдер «Рег.облако» запустил публичное облако для работы с персональными данными

Российский облачный провайдер «Рег.облако» запустил безопасное облако по модели IaaS, полностью соответс
20.08.2025 ITGlobal.com подводит итоги внедрения QLC NVMe SSD в облачную инфраструктуру

Международный облачный провайдер и системный интегратор ITGlobal.com, входит в корпорацию ITG, подвел итоги
20.08.2025 ГК Softline и Oxygen заключили стратегическое партнерство в сфере облачных решений

ГК Softline, инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, и интегратор облачных решений Oxygen заключили партнерское соглашение, в рамках которого договорились о ра
20.08.2025 Российский балансировщик выходит в облака: партнерство TrafficSoft и Nubes

а рынке». В будущем партнеры планируют расширять интеграционные возможности и предлагать совместные облачные решения для большего числа корпоративных заказчиков.
19.08.2025 «Солар» запустила услугу облачной сигнализации для экстренного реагирования на DDoS-атаки

номалию или превышение порога вредоносного трафика; сигнал об аномалии автоматически отправляется в облачную систему защиты Anti-DDoS по надежно зашифрованным IP VPN-тоннелям, что гарантирует н
19.08.2025 Российские компании адаптируют ИТ-инфраструктуру под мультиоблачный формат

ры и подхода к миграции. Самый распространенный сценарий — использование сразу нескольких публичных облаков. Каждое может, например, отвечать за свою часть: одно — за хранение, другое — за вычи
19.08.2025 CNewsMarket опубликовал рейтинг платформ для управления облачной инфраструктурой

тарифов. Аналитики CNewsMarket оценивают возможности управляющей архитектуры платформ для работы с облаками, сравнивают функциональность движков для распределения и мониторинга мощностей между
14.08.2025 Itprotect и Cloud Advisor объединяют усилия для обеспечения кибербезопасности в облаке

Наше партнёрство с Cloud Advisor позволит заказчикам эффективно использовать преимущества публичных облаков и минимизировать риски, обеспечивая комплексную защиту данных в условиях стремительно
14.08.2025 «ФКМ Лизинг» перевёл ключевые ИТ-системы в приватное облако Itglobal.com

Международный облачный провайдер и системный интегратор Itglobal.com (входит в корпорацию ITG) реализовал к
13.08.2025 «Хайстекс» и Nubes заключили соглашение о сотрудничестве

Компания «Хайстекс» и облачный провайдер Nubes заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на усиление защи
12.08.2025 Решения «СберТеха» и ITKey позволят бизнесу создавать надежные и производительные облачные платформы

бщили представители «СберТеха». Цель сотрудничества — предоставить заказчикам возможность создавать облачные платформы повышенной надежности и производительности для корпоративного ИТ-ландшафта
12.08.2025 «Рег.ру» запускает облачный бренд «Рег.облако»

ия ИТ-интеграции. Линейка облачных и инфраструктурных продуктов «Рег.облака» уже включает публичную облачную платформу собственной разработки, частное облако, ряд профессиональных ИТ-сервисов (
08.08.2025 Крупным российским компаниям запретят пользоваться облаками Amazon, Microsoft и Google

рынка. Введение нового ограничения позволит стимулировать спрос на российские программные решения и облачные сервисы и ускорит переход российских компаний на их использование, указал Шадаев в с
08.08.2025 ITGlobal.com запустит облачные сегменты на процессорах Intel Xeon Gold пятого поколения

, а также сценарии, где требуется масштабируемость и эффективное распределение ресурсов. Российская облачная платформа vStack использует Xeon Gold 6544Y — сбалансированные по производительности
07.08.2025 Более 5,5 тыс. клиентов Serverspace развернули облачную инфраструктуру в Белоруссии

Международный облачный провайдер Serverspace (входит в корпорацию ITG) зафиксировал устойчивый рост использ
06.08.2025 Р7 и FORTIS открывают доступ к отечественному программному обеспечению

р с календарем и электронной почтой, CRM, платформа для создания корпоративной соцсети. Серверная и облачная версии обеспечивает многопользовательский доступ, совместное редактирование и реценз
06.08.2025 M1Cloud представляет облачные решения для ИИ-систем

Сервис-провайдер M1Cloud предоставляет облачную инфраструктуру для развертывания моделей искусственного интеллекта для крупного и ср
05.08.2025 Частное облако для бизнеса: ключевые тренды и преимущества

Три ключевые причины востребованности частных облаков Обеспечение безопасности согласно корпоративным стандартам и требованиям регуляторов

04.08.2025 Neoflex и «МТС Web Services» объединят усилия для внедрения облачных решений

оглашение о стратегическом партнерстве. Оно позволит Neoflex внедрять платформу MWS Data Platform и облачные сервисы экосистемы MWS, в том числе передовые ИИ-продукты для решения аналитических

04.08.2025 Информационные системы органов власти и управления Киргизии перенесены в облачную платформу G-Cloud

тства международного сотрудничества (KOICA). Первая в истории Кыргызской Республики государственная облачная платформа G-Cloud является ключевым элементом будущей цифровой экосистемы страны и о
01.08.2025 Российские решения по виртуализации уходят от open source

ресурсов, выполнять миграции и управлять безопасностью в одной панели. Развитие частных и гибридных облаков Многие компании, завершив переход на отечественные платформы виртуализации, выходят н
01.08.2025 Роман Конарев -

Роман Конарев, «Платформа СУПеР»: Во многих компаниях до сих пор скорость предоставления ИТ-ресурсов измеряется даже не часами, а днями

t, «ДАКОМ М», ИЦ «Баррикады» и др. И всегда готовы расширять линейку поддерживаемых виртуализаций и облаков, согласно потребностям заказчиков. CNews: Можно ли подключить к «платформе СУПеР» пуб
31.07.2025 «Рег.ру» привлек в S3 собственной разработки более тысячи новых клиентов за полгода

нной безопасности. «Рег.ру» продолжает наращивать технологический стек и расширять функциональность облачных решений. Новые обновления, особенно в части безопасности и масштабирования, делают S
31.07.2025 В «СёрчИнформ КИБ» появился новый инструмент профилактики утечек в облака

ст сможет оптимизировать политики безопасности. Например, полностью запретить доступ к определенным облачным хранилищам и файлообменникам. Или настроить ограничения по загрузке в облака определ

Публикаций - 22345, упоминаний - 48404

Cloud Computing и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25031 2944
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13672 2045
Broadcom - VMware 2436 1272
Google LLC 12072 1249
8703 1240
Ростелеком 10092 1207
Oracle Corporation 6801 1121
SAP SE 5378 1067
IBM - International Business Machines Corp 9504 1042
Softline - Софтлайн 3104 859
Yandex - Яндекс 8070 837
Amazon Inc - Amazon.com 3081 680
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 836 665
Dell EMC 5059 623
Intel Corporation 12414 604
Apple Inc 12404 601
Cisco Systems 5182 577
HP Inc. 5728 531
Huawei 4109 517
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5125 496
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4325 485
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9034 476
VK - Mail.ru Group 3500 462
Крок - Croc 1791 455
МегаФон 9563 452
Meta Platforms - Facebook 4498 418
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 483 404
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2206 363
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2249 347
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1481 345
Red Hat 1333 326
Citrix Systems 830 319
Samsung Electronics 10483 317
Nvidia Corp 3644 310
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 401 302
Telegram Group 2377 292
Selectel - Селектел 418 291
NetApp - Network Appliance 644 288
HPE - Hewlett Packard Enterprise 644 269
Cloud4Y 299 257
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7867 883
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2932 386
РЖД - Российские железные дороги 1965 370
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1099 285
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 495 261
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1737 259
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 247
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 242
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1284 233
Альфа-Банк 1817 232
Лента - Сеть розничной торговли 2210 232
Почта России ПАО 2211 230
ГПБ - Газпромбанк 1137 227
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2605 222
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 201
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 667 187
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1294 178
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 683 151
ПСБ - Промсвязьбанк 881 150
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 837 140
Газпром нефть 649 138
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 517 135
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 536 133
МКБ - Московский кредитный банк 604 129
Ингосстрах СПАО 442 125
Газпром ПАО 1384 125
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 289 121
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 534 108
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1545 107
ОМК - Объединенная металлургическая компания 215 104
Магнит - Тандер - сеть магазинов 919 102
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 501 101
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 479 99
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 99
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1895 97
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 535 95
Microsoft - LinkedIn 671 95
Visa International 1962 90
Россети Ленэнерго 1700 90
Северсталь ПАО - Severstal 538 88
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12490 1207
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4642 764
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3193 548
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5143 448
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6186 421
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5094 419
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1963 389
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3293 341
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3055 322
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2086 299
Федеральное казначейство России 1838 282
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3251 274
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2786 260
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4697 249
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5671 240
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1426 221
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1674 218
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3475 215
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3420 190
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2647 186
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2877 175
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3074 161
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2051 146
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3404 145
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1253 132
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 891 113
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 784 100
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 340 95
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1589 91
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1441 91
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 90
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 350 82
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1464 77
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 748 70
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 69
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1834 69
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 938 69
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1880 69
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1393 68
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 432 68
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1469 129
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 717 102
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6334 90
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 368 82
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 766 78
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 234 54
ASF - Apache Software Foundation 217 51
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1035 49
Linux Foundation 188 47
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 39
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 533 37
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 337 31
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 44 31
OWASP - Open Web Application Security Project 111 29
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 192 28
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 308 26
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 266 24
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 24
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 24
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 261 23
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 255 22
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 25 19
ГосИнформСистемы 142 17
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 463 17
TIA - Telecommunications Industry Association 89 17
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 17
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 16
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 71 16
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 15
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 15
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 15
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 73 15
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 49 12
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 30 12
OSI - Open Source Initiative 75 12
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 12
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 133 11
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 11
CSA - Cloud Security Alliance 13 11
Единая Россия - Политическая партия 308 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70419 12994
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16582 8966
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54980 7063
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31232 5566
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11657 4948
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32892 4196
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30274 3971
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21870 3460
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16739 3359
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16326 3257
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25445 2760
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6497 2686
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6027 2612
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2975 2571
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9872 2560
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26540 2539
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11887 2530
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7120 2404
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13180 2364
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14220 1894
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12029 1885
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11051 1875
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28574 1874
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10847 1820
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25119 1789
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5701 1729
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14317 1718
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7931 1712
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6102 1672
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11883 1666
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5594 1642
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21530 1642
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7313 1571
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13152 1536
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13081 1504
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12100 1503
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2860 1493
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8402 1466
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2598 1462
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6760 1461
Microsoft Windows 16112 1580
Linux OS 10606 1273
Google Android 14457 1229
Microsoft Azure 1438 1202
Apple iOS 8102 939
Microsoft Office 365 965 657
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4944 607
Microsoft Office 3880 596
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5637 567
Apple iPhone 6 4863 558
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 558 392
Microsoft Exchange - MS Exchange 1753 374
Oracle Java - язык программирования 3279 367
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1469 361
Apple iPhone - серия смартфонов 7230 360
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1421 335
Apple iPad 3898 321
Microsoft SQL Server - MS SQL 1702 320
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2102 318
Intel x86 - архитектура процессора 1946 316
Broadcom - VMware vSphere 583 301
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 387 300
Apple macOS 2174 299
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 646 296
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 293
Microsoft Windows 2000 8665 281
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 480 279
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1446 277
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 603 275
Google Cloud Platform - GCP 329 271
Новые облачные технологии - МойОфис 839 266
Apple Mac - Apple Macintosh 3021 260
Google Play - Google Store - Android Market 3388 258
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2292 244
Microsoft Teams - MS Teams 592 237
Microsoft Windows 10 1841 236
Apple - App Store 2971 235
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 482 224
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3392 219
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1923 218
Шадаев Максут 1099 273
Чаркин Евгений 302 206
Натрусов Артем 299 178
Путин Владимир 3292 172
Абакумов Евгений 211 141
Нестеров Алексей 148 123
Козырев Алексей 326 116
Ермолаев Артем 379 116
Сотин Денис 216 115
Белоусов Сергей 245 97
Клепиков Алексей 119 93
Гуральников Сергей 164 92
Шевченко Владимир 148 91
Урусов Виктор 135 90
Евраев Михаил 263 87
Satya Nadella - Сатья Наделла 210 87
Козлов Михаил 175 87
Березин Максим 124 82
Демидов Сергей 127 81
Никифоров Николай 1136 80
Врацкий Андрей 150 79
Казарин Станислав 175 74
Чернышенко Дмитрий 574 74
Лигачев Глеб 105 72
Медведев Дмитрий 1658 72
Мишустин Михаил 710 72
Слышкин Василий 129 71
Урьяс Вадим 98 70
Аксаков Анатолий 158 69
Мотовилов Олег 71 69
Бойко Елена 152 69
Блинов Михаил 73 68
Лысенко Эдуард 311 68
Сергеев Сергей 160 68
Воронин Павел 157 67
Белоусов Максим 109 66
Фомичев Олег 139 66
Дьяченко Валерий 95 65
Шипов Савва 102 65
Комиссаров Дмитрий 233 65
Россия - РФ - Российская федерация 152679 13398
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44904 2910
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52955 2710
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14355 1691
Европа 24498 1675
Беларусь - Белоруссия 5940 1379
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18195 1249
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17786 1061
Армения - Республика 2352 930
Германия - Федеративная Республика 12851 736
Земля - планета Солнечной системы 10540 604
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13476 594
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7910 483
Азия - Азиатский регион 5678 459
Казахстан - Республика 5728 445
Япония 13430 417
Франция - Французская Республика 7939 374
Европа Восточная 3114 363
Украина 7725 357
Индия - Bharat 5604 352
Солнце - звезда Солнечной системы 5301 327
Ближний Восток 3009 320
Россия - СФО - Новосибирск 4542 319
Африка - Африканский регион 3541 309
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 307
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4045 297
Россия - УФО - Екатеринбург 4178 288
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3097 276
Америка Северная - Североамериканский регион 3370 274
Канада 4951 256
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3173 254
США - Калифорния 4691 247
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1803 223
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3572 210
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3288 206
Нидерланды 3585 203
Южная Корея - Республика 6787 197
Бразилия - Федеративная Республика 2424 191
Америка Латинская 1860 186
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3112 183
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53777 4857
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50182 4668
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14600 2522
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25332 2428
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11497 2329
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31002 2287
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9672 1733
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6073 1709
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19779 1667
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17032 1594
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5705 1579
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7165 1197
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10425 1088
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5352 1082
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8095 1040
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6674 1003
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5158 955
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9357 935
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3298 903
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2475 865
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3736 862
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7752 831
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4156 741
Страхование - Страховое дело - Insurance 6116 701
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6210 666
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6655 654
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2250 650
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10349 631
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4836 630
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5892 626
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5944 621
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2772 588
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8390 586
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8144 582
Аренда 2540 581
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11273 581
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6507 554
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6169 546
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3520 531
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6771 527
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11356 311
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 650 116
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5982 111
Коммерсантъ - Издательский дом 2060 111
The Register - The Register Hardware 1652 100
Bloomberg 1353 90
Forbes - Форбс 886 87
CNews - ZOOM.CNews 1852 86
TAdviser - Центр выбора технологий 416 80
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1238 74
ZDnet 662 66
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1315 64
Ведомости 1139 63
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1074 55
The Verge - Издание 584 50
CNews RND - R&D.CNews 2274 48
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2719 39
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 38
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1046 37
Business Insider - Бизнес инсайдер 248 35
FT - Financial Times 1242 34
Nature 817 34
New Scientist 1448 32
Tom’s Hardware 479 31
Wikipedia - Википедия 548 31
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 31
BleepingComputer - Издание 388 30
Reddit 340 28
The Guardian - Британская газета 376 28
Future - Space.com 199 26
CNBC - Consumer News and Business Channel 211 26
N+1 - Издание 175 24
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 122 24
Известия ИД 680 21
The Washington Post 341 21
NYT - The New York Times 1079 19
Engadget - Блог о технологиях 422 19
Neowin 168 19
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 86 18
CNews TV 747 18
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8297 1249
IDC - International Data Corporation 4929 894
Gartner - Гартнер 3588 881
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3402 633
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 369 163
Forrester Research 827 160
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 344 158
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 350 157
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 754 147
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1043 111
Juniper Research 539 73
Fortune Global 500 287 72
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 62 62
Markets&Markets Research 113 54
CNews Рынок ИТ-услуг 168 47
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 126 36
Frost & Sullivan 203 32
Informa - Ovum - Omdia 137 32
CNews Инновация года - награда 129 31
Microsoft Research 139 30
IBM Research 108 28
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 25
IDC Russia - IDC Россия 160 24
CNews SaaS рейтинг 27 24
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 138 24
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 142 23
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 23
Fortune Global 100 141 22
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 146 21
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 73 21
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 57 21
Forrester Wave 45 21
CNews Облачные сервисы 23 20
CNews Мишень 170 20
Synergy Research Group 44 18
Vanson Bourne 49 16
IDC Russia Cloud Services Market 16 16
CNews Fast рейтинг 48 15
BCG - Boston Consulting Group 109 15
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 239 14
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 925 181
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1211 136
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1604 98
РАН - Российская академия наук 1968 93
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 547 73
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1050 72
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 645 69
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 253 61
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 965 51
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 493 51
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 191 41
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 422 40
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 382 34
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 249 31
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 94 30
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 586 29
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 180 29
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 564 27
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 158 26
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 404 25
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 252 25
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 192 24
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 213 24
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 208 23
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 309 23
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 626 21
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 289 21
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 242 21
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 329 20
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 222 19
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 18
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 463 18
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 261 18
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 17
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 180 17
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 244 16
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 29 16
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 16
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 135 16
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 257 16
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2088 626
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1173 466
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 383
CNews AWARDS - награда 534 298
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2547 232
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1243 91
День молодёжи - 27 июня 965 74
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 606 68
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 63
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 720 60
CNews FORUM Кейсы 279 50
CNews Баттл 64 46
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 348 41
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 35
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 71 32
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 177 28
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 26
Oracle OpenWorld 65 25
CNews APPWards 36 25
Международный женский день - 8 марта 363 23
VMworld 29 22
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 154 21
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 172 18
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 223 18
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 17
CNews ИТ-стратегия 32 17
МТС - Телеком Идея 52 17
CeBIT 612 16
Microsoft Ignite 42 16
Docflow 147 14
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 73 13
Рождество Христово - Рождественские каникулы 653 13
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 13
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 336 12
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 12
DevCon 18 11
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 75 11
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 375 10
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 112 10
Infosecurity - выставка 63 10
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1381651, в очереди разбора - 736280.
Создано именных указателей - 182090.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: