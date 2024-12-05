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Backup and Recovery бэкап Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных СРК и ВД

Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД

Резервное копирование помогает сформировать защищённый архив данных и обеспечивает их  восстановление. Если вы делаете бэкапы — вы минимизируете последствия внештатных ситуаций и снижаете вероятность потери данных из-за сбоев, кибератак и ошибок.


05.12.2024 Microsoft попросила пользователей перейти на древнее ПО из Windows 7, отказавшись от современных аналогов. В старом больше функций и оно бесплатное

ила документацию технической поддержки Windows 11 – в ней появилась рекомендация к использованию ПО Backup and Restore для резервного копирования. На это обратил внимание профильный портал Wind
28.11.2024 «Хабэко-Партнер» внедрила отечественную систему хранения резервных копий Tatlin.Backup

адежное решение, и специалисты компании выбрали для этих целей отечественный продукт – Yadro Tatlin.Backup (СХД с механизмом глобальной дедупликации блоками переменной длины и компрессией данны
26.11.2024 «Киберпротект» и «АМТ-Груп» обеспечат сохранность ключевых информационных ресурсов заказчиков

правленной передачи данных InfoDiode и системы резервного копирования и восстановления данных Кибер Бэкап. Совместное использование продуктов позволит предложить рынку решение по созданию изоли
26.11.2024 «К2Тех» расширил возможности сервисов «Яндекс 360 для бизнеса» для онлайн-школы «Фоксфорд»

«К2Тех» обеспечил непрерывность бизнес-процессов в онлайн-школе «Фоксфорд» с помощью решения ROC Backup для резервного копирования данных сервисов «Яндекс 360 для бизнеса». Об этом CNews сообщили представители «К2Тех». Рост спроса на онлайн-услуги в сфере образования, наметившийся в 2020 г
20.11.2024 «Кибер Бэкап» защищает данные «Газпромтранса»

ПО», — сказал главный специалист «Газпромтранса» Юрий Проскурин. Ранее на предприятии была внедрена СРК зарубежного вендора, и чтобы защитить компанию от возможных сбоев и исключить потерю крит
14.11.2024 TerraMaster выпустила 5 новых интегрированных серверов резервного копирования с BBS Business Backup Suite

до программного обеспечения, — благодаря совмещению этих устройств с фирменным пакетом BBS Business Backup Suite. Новые продукты в премиальной серии TerraMaster обладают компактным дизайном и л
13.11.2024 Программа Handy Backup 8.5.8: поддержка файлового бэкапа Debian и резервного копирования PostgreSQL 17

Handy Backup 8.5.8 предлагает пользователям новые возможности для работы в гетерогенных средах Wind
06.11.2024 МТС: спрос на облачные решения у приморского бизнеса вырос в полтора раза

а. С начала 2024 г. спрос на облака в регионе вырос в полтора раза. Наиболее востребованы оказались резервное копирование и внедрение виртуальной инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представ
25.10.2024 «Кибер Бэкап 17» получил сертификат соответствия ФСТЭК России по 4 уровню доверия

раструктурного программного обеспечения, сообщила об обновлении сертификата ФСТЭК России для «Кибер Бэкап 17», новейшей версии флагманского продукта компании. Сертификат соответствия номер 4337
11.10.2024 «ФосАгро» доверяет защиту больших объемов данных «Кибер Бэкапу»

ро приняли решение внедрить современную, полностью независимую от зарубежных вендоров отечественную СРК. «Нашим специалистам предстояло внедрить новый импортонезависимый программный комплекс дл
10.10.2024 Российские компании в 1,6 раза чаще стали делать бэкапы

зводства. Закупки сервиса в данной отрасли за год выросли более чем в 2,5 раза. В 2,2 раза спрос на резервное копирование увеличился у разработчиков, в 1,9 раза — у предприятий, занимающихся до
09.10.2024 «Кибер Бэкап Облачный» набирает популярность благодаря новым функциям

из наиболее популярных СУБД в России. Помимо PostgreSQL, «Кибер Бэкап Облачный» также поддерживает резервное копирование файловых систем, виртуальных машин и других типов данных, защищает отеч
04.10.2024 «Киберпротект» представил обновление системы резервного копирования «Кибер Бэкап» 17.1

Компания «Киберпротект» представила обновление своего флагманского решения — «Кибер Бэкап» 17.1. Изменения и новые возможности затрагивают пять основных направлений развития про
01.10.2024 Обновилась система резервного копирования Tatlin.Backup: процесс передачи данных оптимизирован

специализированных корпоративных систем для хранения и восстановления данных резервных копий Tatlin.Backup v1.1. Теперь решение предоставляет еще больше возможностей для оптимизации и ускорения
01.10.2024 ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) расширяет арсенал защиты данных для российских предприятий: подтверждена совместимость с «Кибер Бэкап»

совместимость своей операционной системы «МСВСфера 9» с решением для резервного копирования «Кибер Бэкап 17» от «Киберпротекта». Это сотрудничество расширяет инструментарий отечественных предп
24.09.2024 «DатаРу Облако» запустило сервис «DатаРу Backup 365» для резервного копирования данных из сервисов Microsoft

от Microsoft, Google и Amazon. В этой ситуации особенно важно обеспечить надежное хранение и доступность корпоративных данных, минимизировав риски их потери. «DатаРу Облако» выпустило сервис «DатаРу Backup 365». Решение предназначено для безопасного резервного копирования и восстановления данных из облачных сервисов Microsoft Office 365 — Exchange Online, Teams, SharePoint Online и OneDriv
06.09.2024 «Киберпротект» и «Даком М» подтверждают взаимную совместимость продуктов

Киберпротект» и «Даком М» подтверждают взаимную совместимость системы резервного копирования «Кибер Бэкап 17» и облачной платформы SpaceVM 6.5.1. Проведены успешные испытания совместной работы

03.09.2024 «Киберпротект» выпустила обновление «Кибер Бэкапа Облачного» с поддержкой PostgreSQL

Компания «Киберпротект» сообщила о выходе обновления системы «Кибер Бэкап Облачный 24.07» с поддержкой PostgreSQL, СУБД на ее основе, включая Postgres Pro, класт
02.09.2024 TerraMater запустила на российский рынок BBS для выполнения задач резервного копирования на малых и средних предприятиях

анилища не ограничен, пользователь может выполнять любые задачи резервного копирования. TerraMaster Backup Server предлагает комплексную услугу по резервному копированию корпоративных данных, н
15.08.2024 M1Cloud представляет BaaS для защиты от программ-шифровальщиков

ь защиты от вирусов, случайного удаления важной информации, выхода из строя систем хранения данных. Резервное копирование поможет предотвратить безвозвратную потерю данных в случае атаки. Из ре
09.08.2024 Красногорский завод им. С.А. Зверева перешел на «Кибер Бэкап»

ащищает большой объем важных данных КМЗ. Сотрудники предприятия оценили функционал и удобство новой СРК, а «Кибер Бэкап» уже успел продемонстрировать свою эффективность в защите данных в «боевы
05.08.2024 Новый клиент TNAS PC и приложение TNAS Mobile 3 от TerraMaster. Универсальное решение для резервного копирования данных и надежный инструмент для удаленного доступа

ия автоматического создания резервных копий. Пользователю достаточно установить нужные интервалы, и резервное копирование будет выполняться автоматически в фоновом режиме. В этом случае пользов
02.08.2024 «Кибер Бэкап» защищает данные ПГ «Векпром», интегратора высокотехнологичного оборудования

ования, команда ПГ «Векпром» сделала выбор в пользу флагманского продукта компании «Киберпротект» — СРК «Кибер Бэкап», особенностью которого стали его отечественное происхождение, нахождение в

23.07.2024 Jatoba и «Кибер Бэкап» помогут избежать сбоев и потери данных

лучае киберинцидентов. Сертификат совместимости СУБД Jatoba и системы резервного копирования «Кибер Бэкап» подтверждает корректность их совместной работы. Об этом CNews сообщили представители к
18.07.2024 ИЭМЗ «Купол» совершенствует ИТ-инфраструктуру с помощью решения «Киберпротекта»

ентрализованно, с высоким уровнем безопасности», — сказал Сергей Люльченко. На текущий момент новая СРК защищает свыше 30 ТБ ценных данных оборонного предприятия. В числе плюсов системы специал
02.07.2024 В «Кибер Бэкап Персональный» добавлены новые инструменты

сональный» — система резервного копирования для домашних пользователей, которая позволяет создавать резервные копии данных и хранить их на физических носителях или в облаке. Помимо своей основн
01.07.2024 «Инферит Облако» защитит данные клиентов с помощью решения «Киберпротекта»

ктор «Инферит Облако» Сергей Андриевский. «Наше сотрудничество с «Инферит Облако» позволяет сделать резервное копирование еще более доступным и расширить число организаций, чьи данные надежно з
27.06.2024 Рынок решений резервного копирования 2024
25.06.2024 Microsoft стала без спроса копировать информацию с ПК пользователей в свое облако. Россиян тоже касается. Как это отключить

Делиться с Microsoft информацией Корпорация Microsoft сделала обязательным автоматическое резервное копирование данных с компьютера пользователя в облако OneDrive, пишет портал Neowin
25.06.2024 Удаленное хранение резервных копий в облаке M1Cloud

Сервис-провайдер M1Cloud обеспечивает удаленное хранение бэкапов (off-site backup) виртуальных машин крупного и среднего бизнеса. M1Cloud предоставляет сервисы резервно
10.06.2024 Решение Handy Backup Server Network теперь совместимо с операционной системой «Ред ОС»

Программа для резервного копирования Handy Backup Server Network, разработанная компанией «Новософт», получила официальный сертификат со
06.06.2024 ROC Backup: решение для полного резервного копирования данных сервисов «Яндекс 360 для бизнеса»

«К2Тех» выпустил ROC Backup – продукт для безопасного хранения и восстановления данных «Яндекс Почты», «Диска» и «
31.05.2024 ТКП внедрила систему резервного копирования «Киберпротекта» для защиты критически важные данных

тему резервного копирования с широким функционалом, которая объединяла бы в себе возможности разных СРК. «Нам требовалось решение для резервного копирования, восстановления и защиты данных от о
21.05.2024 «Киберпротект» представила новую версию системы резервного копирования «Кибер Бэкап»

ки данных (DLP) и инфраструктурного ПО, представила обновление своего флагманского решения — «Кибер Бэкап 17». В новой версии реализована защита виртуальных машин Basis DynamiX Enterprise, резе
24.04.2024 «Киберпротект» выпустил обновление решения «Кибер Бэкап Облачный 24.03»

рвного копирования в своей организации «под ключ», без дополнительных трат на приобретение оборудования и программного обеспечения. Вычислительные мощности размещены в ЦОД на территории России, а для резервных копий заказчик может использовать облачное хранилище «Киберпротекта», своего провайдера или свое собственное. Услугу оказывают сервис-провайдеры — партнеры «Киберпротекта». «Кибер Бэк
23.04.2024 «Кибер Бэкап» защищает данные ТК «Пермский»

самостоятельно, суммарно процесс заняло около недели. Эксперты компании оценили обширный функционал СРК, её универсальность, надёжность и безопасность, а также отметили расширенную интеграцию с
11.04.2024 Yadro представила новую линейку систем резервного копирования

Параметры продукта Tatlin.Backup оптимизирована под задачи записи, хранения и восстановления резервных копий с широкими
02.04.2024 Цена личных данных: россияне рассказали, во сколько оценивают личную информацию и как защищают

в случае их потери не готовы платить за восстановление. Об этом CNews сообщили представители НАФИ. Резервное копирование — один из наиболее распространенных и надежных способов защиты от потер
14.03.2024 Обновление Handy Backup 8.5.3: совместимость с PostgreSQL 16 для безопасного резервного копирования с SSL подключением

В новой версии программы для резервного копирования данных Handy Backup от компании ООО «Новософт развитие» добавлена поддержка SSL-шифрования для PostgreSQL

26.02.2024 Шифровальщик Akira целенаправленно атакует резервные копии данных

ached storage) и пытается ликвидировать копии на ленточных накопителях. Из семи зарегистрированных в декабре прошлого года атак шифровальщиков шесть были совершены с использованием Akira. Уничтожение резервных копий кратно повышает степень урона, наносимого шифровальщиком, поскольку лишает жертву возможности восстановить данные без выплаты выкупа. Фото: Jainath Ponnala / Фотобанк Unsplash Ф

Публикаций - 5680, упоминаний - 7627

Backup and Recovery и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24590 641
Broadcom - VMware 2353 449
8182 299
Oracle Corporation 6680 298
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1847 279
Ростелеком 9655 253
IBM - International Business Machines Corp 9435 245
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 304 225
Intel Corporation 12176 218
Cisco Systems 5111 200
Google LLC 11748 200
Dell EMC 5024 194
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 182
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 229 182
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 237 181
Veeam Software 317 177
Acronis - Акронис 448 171
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 205 170
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12446 167
HP Inc. 5682 163
Softline - Софтлайн 2777 146
SAP SE 5269 138
Apple Inc 12056 129
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4854 129
МегаФон 8751 125
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 145 125
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 787 122
NetApp - Network Appliance 634 117
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 117
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 124 113
Amazon Inc - Amazon.com 2990 110
Huawei 3912 105
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8722 104
Крок - Croc 1773 103
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1462 101
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 181 100
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1122 91
Commvault 172 89
Yandex - Яндекс 7279 76
HPE - Hewlett Packard Enterprise 621 74
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7258 109
Лента - Сеть розничной торговли 2071 98
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 62
РЖД - Российские железные дороги 1900 60
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2792 50
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 531 43
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 936 41
Альфа-Банк 1766 39
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1624 36
Газпром ПАО 1340 35
Россети Ленэнерго 1700 31
Почта России ПАО 2107 29
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2326 29
Газпром нефть 616 27
UPS 201 24
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 577 22
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29521 2033
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21025 1514
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10996 1461
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9341 1203
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15649 1165
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25235 1081
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24024 1002
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27147 993
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50052 992
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6048 971
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30537 958
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11281 931
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19054 764
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15762 763
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12477 709
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2635 584
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11587 573
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13011 559
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10019 530
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12547 479
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2462 473
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10900 472
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20732 469
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20525 452
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12712 436
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2754 414
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако 588 411
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24386 380
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2010 370
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10094 363
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4193 349
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3722 347
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16104 339
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10732 335
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13906 332
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 705 329
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13768 326
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7487 320
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7402 318
Microsoft Windows 15618 636
Linux OS 9894 569
Apple iPhone 6 4862 240
Google Android 13964 207
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 297 204
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1233 200
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 337 198
Microsoft Azure 1405 194
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 277 194
Microsoft Exchange 1712 190
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 259 190
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 246 189
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 619 188
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 307 188
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 260 188
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 242 187
Microsoft SQL Server - MS SQL 1657 171
Apple iOS 7712 161
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4391 156
Broadcom - VMware vSphere 553 141
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1314 130
Microsoft Windows 2000 8661 128
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 154 126
Microsoft Office 3721 125
Apple Mac - Apple Macintosh 2975 124
Microsoft Office 365 937 112
Apple iPhone - серия смартфонов 7069 100
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 968 97
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 520 96
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 196 92
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1334 85
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 106 83
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1505 79
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 587 78
Veritas NetBackup - Symantec NetBackup - Veritas SaaS Backup - Veritas SimpleBackup - Veritas Resiliency Platform - Veritas VRP - Veritas CloudPoint 121 78
Киберпротект - Кибер Бэкап 94 76
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 679 73
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2267 72
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 784 71
Apple macOS 2049 71
Тимашев Ратмир 69 37
Сивцев Илья 140 30
Тараканов Дмитрий 51 29
Белоусов Сергей 241 25
Путин Владимир 3158 25
Яценко Вадим 55 22
Кузнецов Андрей 67 20
Березин Максим 111 19
Danny Allan - Дэнни Аллан 26 18
Ксенин Алекс 311 16
Панченко Иван 136 16
Хомутский Юрий 97 16
Володкович Вячеслав 96 15
Дружинин Станислав 20 14
Слизень Виталий 242 14
Дергилёв Никита 44 14
Синьков Кирилл 40 13
Блинов Михаил 73 13
Мотовилов Олег 71 13
Крючков Андрей 21 13
Самойлов Юрий 74 13
Бочарникова Татьяна 83 12
Шевченко Владимир 146 12
Макаров Станислав 117 12
Мякишева Марина 84 12
Ганин Егор 54 11
Медведев Дмитрий 1653 11
Сергеев Михаил 108 11
Лебедев Владимир 65 11
Михалев Евгений 89 11
Геллерман Михаил 30 10
Трубочев Алексей 26 10
Клявин Владимир 47 10
Захаренко Максим 56 10
Мельникова Анастасия 366 10
Натрусов Артем 284 10
Орлик Сергей 83 10
Галкин Николай 101 10
Hammer Robert - Хаммер Роберт 16 10
McKay Peter - Маккей Питер 21 10
Россия - РФ - Российская федерация 143536 2978
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43022 821
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52017 472
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14097 418
Европа 21739 349
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17307 324
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14173 235
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16959 185
Германия - Федеративная Республика 12662 134
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7386 124
Россия - СФО - Новосибирск 4279 123
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13306 114
Россия - УФО - Екатеринбург 3928 108
Казахстан - Республика 5508 95
Украина 7593 95
Азия - Азиатский регион 5519 88
Япония 13271 87
Франция - Французская Республика 7835 85
Земля - планета Солнечной системы 10359 85
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2713 81
Беларусь - Белоруссия 5621 79
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3083 78
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2649 69
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2930 66
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2426 64
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 61
Европа Восточная 3071 58
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3085 51
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2237 49
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1946 47
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1571 46
Нидерланды 3510 46
Италия - Итальянская Республика 4345 45
Канада 4872 43
Солнце - звезда Солнечной системы 5171 43
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2944 41
Финляндия - Финляндская Республика 3596 39
Великобритания - Лондон 2385 38
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1639 38
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2486 37
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Gartner Magic Quadrant Enterprise Backup and Recovery Software Solutions 5 5
AV-Test Institute 39 5
IDC Russia - IDC Россия 157 5
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IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 8 4
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 64 3
Рустелеком ТК 304 3
Frost & Sullivan 203 3
IDC Semiannual Software Tracker 5 3
Synergy Research Group 42 3
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B2B International 50 3
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Computer Economics 32 2
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Gartner - Market-Visio - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 57 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 833 25
ДГУ - Дагестанский государственный университет 72 21
РАН - Российская академия наук 1866 20
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1500 13
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 914 11
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 290 10
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1027 9
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 332 7
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 125 6
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 232 6
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 329 5
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 117 5
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 221 5
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 310 5
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 96 5
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 28 4
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 168 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 590 4
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 4
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 118 4
ТГУ - Томский государственный университет 172 4
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 151 4
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 368 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 534 4
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 267 4
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 161 4
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 230 4
РАН СО ИВМИМГ - Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения РАН 9 4
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 182 3
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 98 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 951 3
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 93 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 525 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 247 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 436 3
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 53 3
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 148 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 286 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 373 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 84
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2002 67
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2413 37
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1112 28
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1212 26
CNews AWARDS - награда 517 20
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 709 18
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 12
CeBIT 612 11
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 222 9
День молодёжи - 27 июня 893 9
Связь-Экспокомм 113 7
VeeamON Forum 10 7
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