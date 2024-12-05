Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД

Microsoft попросила пользователей перейти на древнее ПО из Windows 7, отказавшись от современных аналогов. В старом больше функций и оно бесплатное ила документацию технической поддержки Windows 11 – в ней появилась рекомендация к использованию ПО Backup and Restore для резервного копирования. На это обратил внимание профильный портал Wind

«Хабэко-Партнер» внедрила отечественную систему хранения резервных копий Tatlin.Backup адежное решение, и специалисты компании выбрали для этих целей отечественный продукт – Yadro Tatlin.Backup (СХД с механизмом глобальной дедупликации блоками переменной длины и компрессией данны

«Киберпротект» и «АМТ-Груп» обеспечат сохранность ключевых информационных ресурсов заказчиков правленной передачи данных InfoDiode и системы резервного копирования и восстановления данных Кибер Бэкап. Совместное использование продуктов позволит предложить рынку решение по созданию изоли

«К2Тех» расширил возможности сервисов «Яндекс 360 для бизнеса» для онлайн-школы «Фоксфорд» «К2Тех» обеспечил непрерывность бизнес-процессов в онлайн-школе «Фоксфорд» с помощью решения ROC Backup для резервного копирования данных сервисов «Яндекс 360 для бизнеса». Об этом CNews сообщили представители «К2Тех». Рост спроса на онлайн-услуги в сфере образования, наметившийся в 2020 г

«Кибер Бэкап» защищает данные «Газпромтранса» ПО», — сказал главный специалист «Газпромтранса» Юрий Проскурин. Ранее на предприятии была внедрена СРК зарубежного вендора, и чтобы защитить компанию от возможных сбоев и исключить потерю крит

TerraMaster выпустила 5 новых интегрированных серверов резервного копирования с BBS Business Backup Suite до программного обеспечения, — благодаря совмещению этих устройств с фирменным пакетом BBS Business Backup Suite. Новые продукты в премиальной серии TerraMaster обладают компактным дизайном и л

Программа Handy Backup 8.5.8: поддержка файлового бэкапа Debian и резервного копирования PostgreSQL 17 Handy Backup 8.5.8 предлагает пользователям новые возможности для работы в гетерогенных средах Wind

МТС: спрос на облачные решения у приморского бизнеса вырос в полтора раза а. С начала 2024 г. спрос на облака в регионе вырос в полтора раза. Наиболее востребованы оказались резервное копирование и внедрение виртуальной инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представ

«Кибер Бэкап 17» получил сертификат соответствия ФСТЭК России по 4 уровню доверия раструктурного программного обеспечения, сообщила об обновлении сертификата ФСТЭК России для «Кибер Бэкап 17», новейшей версии флагманского продукта компании. Сертификат соответствия номер 4337

«ФосАгро» доверяет защиту больших объемов данных «Кибер Бэкапу» ро приняли решение внедрить современную, полностью независимую от зарубежных вендоров отечественную СРК. «Нашим специалистам предстояло внедрить новый импортонезависимый программный комплекс дл

Российские компании в 1,6 раза чаще стали делать бэкапы зводства. Закупки сервиса в данной отрасли за год выросли более чем в 2,5 раза. В 2,2 раза спрос на резервное копирование увеличился у разработчиков, в 1,9 раза — у предприятий, занимающихся до

«Кибер Бэкап Облачный» набирает популярность благодаря новым функциям из наиболее популярных СУБД в России. Помимо PostgreSQL, «Кибер Бэкап Облачный» также поддерживает резервное копирование файловых систем, виртуальных машин и других типов данных, защищает отеч

«Киберпротект» представил обновление системы резервного копирования «Кибер Бэкап» 17.1 Компания «Киберпротект» представила обновление своего флагманского решения — «Кибер Бэкап» 17.1. Изменения и новые возможности затрагивают пять основных направлений развития про

Обновилась система резервного копирования Tatlin.Backup: процесс передачи данных оптимизирован специализированных корпоративных систем для хранения и восстановления данных резервных копий Tatlin.Backup v1.1. Теперь решение предоставляет еще больше возможностей для оптимизации и ускорения

ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) расширяет арсенал защиты данных для российских предприятий: подтверждена совместимость с «Кибер Бэкап» совместимость своей операционной системы «МСВСфера 9» с решением для резервного копирования «Кибер Бэкап 17» от «Киберпротекта». Это сотрудничество расширяет инструментарий отечественных предп

«DатаРу Облако» запустило сервис «DатаРу Backup 365» для резервного копирования данных из сервисов Microsoft от Microsoft, Google и Amazon. В этой ситуации особенно важно обеспечить надежное хранение и доступность корпоративных данных, минимизировав риски их потери. «DатаРу Облако» выпустило сервис «DатаРу Backup 365». Решение предназначено для безопасного резервного копирования и восстановления данных из облачных сервисов Microsoft Office 365 — Exchange Online, Teams, SharePoint Online и OneDriv

«Киберпротект» и «Даком М» подтверждают взаимную совместимость продуктов Киберпротект» и «Даком М» подтверждают взаимную совместимость системы резервного копирования «Кибер Бэкап 17» и облачной платформы SpaceVM 6.5.1. Проведены успешные испытания совместной работы

«Киберпротект» выпустила обновление «Кибер Бэкапа Облачного» с поддержкой PostgreSQL Компания «Киберпротект» сообщила о выходе обновления системы «Кибер Бэкап Облачный 24.07» с поддержкой PostgreSQL, СУБД на ее основе, включая Postgres Pro, класт

TerraMater запустила на российский рынок BBS для выполнения задач резервного копирования на малых и средних предприятиях анилища не ограничен, пользователь может выполнять любые задачи резервного копирования. TerraMaster Backup Server предлагает комплексную услугу по резервному копированию корпоративных данных, н

M1Cloud представляет BaaS для защиты от программ-шифровальщиков ь защиты от вирусов, случайного удаления важной информации, выхода из строя систем хранения данных. Резервное копирование поможет предотвратить безвозвратную потерю данных в случае атаки. Из ре

Красногорский завод им. С.А. Зверева перешел на «Кибер Бэкап» ащищает большой объем важных данных КМЗ. Сотрудники предприятия оценили функционал и удобство новой СРК, а «Кибер Бэкап» уже успел продемонстрировать свою эффективность в защите данных в «боевы

Новый клиент TNAS PC и приложение TNAS Mobile 3 от TerraMaster. Универсальное решение для резервного копирования данных и надежный инструмент для удаленного доступа ия автоматического создания резервных копий. Пользователю достаточно установить нужные интервалы, и резервное копирование будет выполняться автоматически в фоновом режиме. В этом случае пользов

«Кибер Бэкап» защищает данные ПГ «Векпром», интегратора высокотехнологичного оборудования ования, команда ПГ «Векпром» сделала выбор в пользу флагманского продукта компании «Киберпротект» — СРК «Кибер Бэкап», особенностью которого стали его отечественное происхождение, нахождение в

Jatoba и «Кибер Бэкап» помогут избежать сбоев и потери данных лучае киберинцидентов. Сертификат совместимости СУБД Jatoba и системы резервного копирования «Кибер Бэкап» подтверждает корректность их совместной работы. Об этом CNews сообщили представители к

ИЭМЗ «Купол» совершенствует ИТ-инфраструктуру с помощью решения «Киберпротекта» ентрализованно, с высоким уровнем безопасности», — сказал Сергей Люльченко. На текущий момент новая СРК защищает свыше 30 ТБ ценных данных оборонного предприятия. В числе плюсов системы специал

В «Кибер Бэкап Персональный» добавлены новые инструменты сональный» — система резервного копирования для домашних пользователей, которая позволяет создавать резервные копии данных и хранить их на физических носителях или в облаке. Помимо своей основн

«Инферит Облако» защитит данные клиентов с помощью решения «Киберпротекта» ктор «Инферит Облако» Сергей Андриевский. «Наше сотрудничество с «Инферит Облако» позволяет сделать резервное копирование еще более доступным и расширить число организаций, чьи данные надежно з

Microsoft стала без спроса копировать информацию с ПК пользователей в свое облако. Россиян тоже касается. Как это отключить Делиться с Microsoft информацией Корпорация Microsoft сделала обязательным автоматическое резервное копирование данных с компьютера пользователя в облако OneDrive, пишет портал Neowin

Удаленное хранение резервных копий в облаке M1Cloud Сервис-провайдер M1Cloud обеспечивает удаленное хранение бэкапов (off-site backup) виртуальных машин крупного и среднего бизнеса. M1Cloud предоставляет сервисы резервно

Решение Handy Backup Server Network теперь совместимо с операционной системой «Ред ОС» Программа для резервного копирования Handy Backup Server Network, разработанная компанией «Новософт», получила официальный сертификат со

ROC Backup: решение для полного резервного копирования данных сервисов «Яндекс 360 для бизнеса» «К2Тех» выпустил ROC Backup – продукт для безопасного хранения и восстановления данных «Яндекс Почты», «Диска» и «

ТКП внедрила систему резервного копирования «Киберпротекта» для защиты критически важные данных тему резервного копирования с широким функционалом, которая объединяла бы в себе возможности разных СРК. «Нам требовалось решение для резервного копирования, восстановления и защиты данных от о

«Киберпротект» представила новую версию системы резервного копирования «Кибер Бэкап» ки данных (DLP) и инфраструктурного ПО, представила обновление своего флагманского решения — «Кибер Бэкап 17». В новой версии реализована защита виртуальных машин Basis DynamiX Enterprise, резе

«Киберпротект» выпустил обновление решения «Кибер Бэкап Облачный 24.03» рвного копирования в своей организации «под ключ», без дополнительных трат на приобретение оборудования и программного обеспечения. Вычислительные мощности размещены в ЦОД на территории России, а для резервных копий заказчик может использовать облачное хранилище «Киберпротекта», своего провайдера или свое собственное. Услугу оказывают сервис-провайдеры — партнеры «Киберпротекта». «Кибер Бэк

«Кибер Бэкап» защищает данные ТК «Пермский» самостоятельно, суммарно процесс заняло около недели. Эксперты компании оценили обширный функционал СРК, её универсальность, надёжность и безопасность, а также отметили расширенную интеграцию с

Yadro представила новую линейку систем резервного копирования Параметры продукта Tatlin.Backup оптимизирована под задачи записи, хранения и восстановления резервных копий с широкими

Цена личных данных: россияне рассказали, во сколько оценивают личную информацию и как защищают в случае их потери не готовы платить за восстановление. Об этом CNews сообщили представители НАФИ. Резервное копирование — один из наиболее распространенных и надежных способов защиты от потер

Обновление Handy Backup 8.5.3: совместимость с PostgreSQL 16 для безопасного резервного копирования с SSL подключением В новой версии программы для резервного копирования данных Handy Backup от компании ООО «Новософт развитие» добавлена поддержка SSL-шифрования для PostgreSQL