Backup and Recovery бэкап Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных СРК и ВД
Резервное копирование помогает сформировать защищённый архив данных и обеспечивает их восстановление. Если вы делаете бэкапы — вы минимизируете последствия внештатных ситуаций и снижаете вероятность потери данных из-за сбоев, кибератак и ошибок.
|05.12.2024
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Microsoft попросила пользователей перейти на древнее ПО из Windows 7, отказавшись от современных аналогов. В старом больше функций и оно бесплатное
ила документацию технической поддержки Windows 11 – в ней появилась рекомендация к использованию ПО Backup and Restore для резервного копирования. На это обратил внимание профильный портал Wind
|28.11.2024
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«Хабэко-Партнер» внедрила отечественную систему хранения резервных копий Tatlin.Backup
адежное решение, и специалисты компании выбрали для этих целей отечественный продукт – Yadro Tatlin.Backup (СХД с механизмом глобальной дедупликации блоками переменной длины и компрессией данны
|26.11.2024
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«Киберпротект» и «АМТ-Груп» обеспечат сохранность ключевых информационных ресурсов заказчиков
правленной передачи данных InfoDiode и системы резервного копирования и восстановления данных Кибер Бэкап. Совместное использование продуктов позволит предложить рынку решение по созданию изоли
|26.11.2024
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«К2Тех» расширил возможности сервисов «Яндекс 360 для бизнеса» для онлайн-школы «Фоксфорд»
«К2Тех» обеспечил непрерывность бизнес-процессов в онлайн-школе «Фоксфорд» с помощью решения ROC Backup для резервного копирования данных сервисов «Яндекс 360 для бизнеса». Об этом CNews сообщили представители «К2Тех». Рост спроса на онлайн-услуги в сфере образования, наметившийся в 2020 г
|20.11.2024
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«Кибер Бэкап» защищает данные «Газпромтранса»
ПО», — сказал главный специалист «Газпромтранса» Юрий Проскурин. Ранее на предприятии была внедрена СРК зарубежного вендора, и чтобы защитить компанию от возможных сбоев и исключить потерю крит
|14.11.2024
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TerraMaster выпустила 5 новых интегрированных серверов резервного копирования с BBS Business Backup Suite
до программного обеспечения, — благодаря совмещению этих устройств с фирменным пакетом BBS Business Backup Suite. Новые продукты в премиальной серии TerraMaster обладают компактным дизайном и л
|13.11.2024
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Программа Handy Backup 8.5.8: поддержка файлового бэкапа Debian и резервного копирования PostgreSQL 17
Handy Backup 8.5.8 предлагает пользователям новые возможности для работы в гетерогенных средах Wind
|06.11.2024
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МТС: спрос на облачные решения у приморского бизнеса вырос в полтора раза
а. С начала 2024 г. спрос на облака в регионе вырос в полтора раза. Наиболее востребованы оказались резервное копирование и внедрение виртуальной инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представ
|25.10.2024
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«Кибер Бэкап 17» получил сертификат соответствия ФСТЭК России по 4 уровню доверия
раструктурного программного обеспечения, сообщила об обновлении сертификата ФСТЭК России для «Кибер Бэкап 17», новейшей версии флагманского продукта компании. Сертификат соответствия номер 4337
|11.10.2024
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«ФосАгро» доверяет защиту больших объемов данных «Кибер Бэкапу»
ро приняли решение внедрить современную, полностью независимую от зарубежных вендоров отечественную СРК. «Нашим специалистам предстояло внедрить новый импортонезависимый программный комплекс дл
|10.10.2024
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Российские компании в 1,6 раза чаще стали делать бэкапы
зводства. Закупки сервиса в данной отрасли за год выросли более чем в 2,5 раза. В 2,2 раза спрос на резервное копирование увеличился у разработчиков, в 1,9 раза — у предприятий, занимающихся до
|09.10.2024
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«Кибер Бэкап Облачный» набирает популярность благодаря новым функциям
из наиболее популярных СУБД в России. Помимо PostgreSQL, «Кибер Бэкап Облачный» также поддерживает резервное копирование файловых систем, виртуальных машин и других типов данных, защищает отеч
|04.10.2024
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«Киберпротект» представил обновление системы резервного копирования «Кибер Бэкап» 17.1
Компания «Киберпротект» представила обновление своего флагманского решения — «Кибер Бэкап» 17.1. Изменения и новые возможности затрагивают пять основных направлений развития про
|01.10.2024
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Обновилась система резервного копирования Tatlin.Backup: процесс передачи данных оптимизирован
специализированных корпоративных систем для хранения и восстановления данных резервных копий Tatlin.Backup v1.1. Теперь решение предоставляет еще больше возможностей для оптимизации и ускорения
|01.10.2024
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ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) расширяет арсенал защиты данных для российских предприятий: подтверждена совместимость с «Кибер Бэкап»
совместимость своей операционной системы «МСВСфера 9» с решением для резервного копирования «Кибер Бэкап 17» от «Киберпротекта». Это сотрудничество расширяет инструментарий отечественных предп
|24.09.2024
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«DатаРу Облако» запустило сервис «DатаРу Backup 365» для резервного копирования данных из сервисов Microsoft
от Microsoft, Google и Amazon. В этой ситуации особенно важно обеспечить надежное хранение и доступность корпоративных данных, минимизировав риски их потери. «DатаРу Облако» выпустило сервис «DатаРу Backup 365». Решение предназначено для безопасного резервного копирования и восстановления данных из облачных сервисов Microsoft Office 365 — Exchange Online, Teams, SharePoint Online и OneDriv
|06.09.2024
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«Киберпротект» и «Даком М» подтверждают взаимную совместимость продуктов
Киберпротект» и «Даком М» подтверждают взаимную совместимость системы резервного копирования «Кибер Бэкап 17» и облачной платформы SpaceVM 6.5.1. Проведены успешные испытания совместной работы
|03.09.2024
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«Киберпротект» выпустила обновление «Кибер Бэкапа Облачного» с поддержкой PostgreSQL
Компания «Киберпротект» сообщила о выходе обновления системы «Кибер Бэкап Облачный 24.07» с поддержкой PostgreSQL, СУБД на ее основе, включая Postgres Pro, класт
|02.09.2024
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TerraMater запустила на российский рынок BBS для выполнения задач резервного копирования на малых и средних предприятиях
анилища не ограничен, пользователь может выполнять любые задачи резервного копирования. TerraMaster Backup Server предлагает комплексную услугу по резервному копированию корпоративных данных, н
|15.08.2024
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M1Cloud представляет BaaS для защиты от программ-шифровальщиков
ь защиты от вирусов, случайного удаления важной информации, выхода из строя систем хранения данных. Резервное копирование поможет предотвратить безвозвратную потерю данных в случае атаки. Из ре
|09.08.2024
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Красногорский завод им. С.А. Зверева перешел на «Кибер Бэкап»
ащищает большой объем важных данных КМЗ. Сотрудники предприятия оценили функционал и удобство новой СРК, а «Кибер Бэкап» уже успел продемонстрировать свою эффективность в защите данных в «боевы
|05.08.2024
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Новый клиент TNAS PC и приложение TNAS Mobile 3 от TerraMaster. Универсальное решение для резервного копирования данных и надежный инструмент для удаленного доступа
ия автоматического создания резервных копий. Пользователю достаточно установить нужные интервалы, и резервное копирование будет выполняться автоматически в фоновом режиме. В этом случае пользов
|02.08.2024
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«Кибер Бэкап» защищает данные ПГ «Векпром», интегратора высокотехнологичного оборудования
ования, команда ПГ «Векпром» сделала выбор в пользу флагманского продукта компании «Киберпротект» — СРК «Кибер Бэкап», особенностью которого стали его отечественное происхождение, нахождение в
|23.07.2024
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Jatoba и «Кибер Бэкап» помогут избежать сбоев и потери данных
лучае киберинцидентов. Сертификат совместимости СУБД Jatoba и системы резервного копирования «Кибер Бэкап» подтверждает корректность их совместной работы. Об этом CNews сообщили представители к
|18.07.2024
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ИЭМЗ «Купол» совершенствует ИТ-инфраструктуру с помощью решения «Киберпротекта»
ентрализованно, с высоким уровнем безопасности», — сказал Сергей Люльченко. На текущий момент новая СРК защищает свыше 30 ТБ ценных данных оборонного предприятия. В числе плюсов системы специал
|02.07.2024
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В «Кибер Бэкап Персональный» добавлены новые инструменты
сональный» — система резервного копирования для домашних пользователей, которая позволяет создавать резервные копии данных и хранить их на физических носителях или в облаке. Помимо своей основн
|01.07.2024
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«Инферит Облако» защитит данные клиентов с помощью решения «Киберпротекта»
ктор «Инферит Облако» Сергей Андриевский. «Наше сотрудничество с «Инферит Облако» позволяет сделать резервное копирование еще более доступным и расширить число организаций, чьи данные надежно з
|27.06.2024
|Рынок решений резервного копирования 2024
|25.06.2024
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Microsoft стала без спроса копировать информацию с ПК пользователей в свое облако. Россиян тоже касается. Как это отключить
Делиться с Microsoft информацией Корпорация Microsoft сделала обязательным автоматическое резервное копирование данных с компьютера пользователя в облако OneDrive, пишет портал Neowin
|25.06.2024
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Удаленное хранение резервных копий в облаке M1Cloud
Сервис-провайдер M1Cloud обеспечивает удаленное хранение бэкапов (off-site backup) виртуальных машин крупного и среднего бизнеса. M1Cloud предоставляет сервисы резервно
|10.06.2024
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Решение Handy Backup Server Network теперь совместимо с операционной системой «Ред ОС»
Программа для резервного копирования Handy Backup Server Network, разработанная компанией «Новософт», получила официальный сертификат со
|06.06.2024
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ROC Backup: решение для полного резервного копирования данных сервисов «Яндекс 360 для бизнеса»
«К2Тех» выпустил ROC Backup – продукт для безопасного хранения и восстановления данных «Яндекс Почты», «Диска» и «
|31.05.2024
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ТКП внедрила систему резервного копирования «Киберпротекта» для защиты критически важные данных
тему резервного копирования с широким функционалом, которая объединяла бы в себе возможности разных СРК. «Нам требовалось решение для резервного копирования, восстановления и защиты данных от о
|21.05.2024
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«Киберпротект» представила новую версию системы резервного копирования «Кибер Бэкап»
ки данных (DLP) и инфраструктурного ПО, представила обновление своего флагманского решения — «Кибер Бэкап 17». В новой версии реализована защита виртуальных машин Basis DynamiX Enterprise, резе
|24.04.2024
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«Киберпротект» выпустил обновление решения «Кибер Бэкап Облачный 24.03»
рвного копирования в своей организации «под ключ», без дополнительных трат на приобретение оборудования и программного обеспечения. Вычислительные мощности размещены в ЦОД на территории России, а для резервных копий заказчик может использовать облачное хранилище «Киберпротекта», своего провайдера или свое собственное. Услугу оказывают сервис-провайдеры — партнеры «Киберпротекта». «Кибер Бэк
|23.04.2024
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«Кибер Бэкап» защищает данные ТК «Пермский»
самостоятельно, суммарно процесс заняло около недели. Эксперты компании оценили обширный функционал СРК, её универсальность, надёжность и безопасность, а также отметили расширенную интеграцию с
|11.04.2024
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Yadro представила новую линейку систем резервного копирования
Параметры продукта Tatlin.Backup оптимизирована под задачи записи, хранения и восстановления резервных копий с широкими
|02.04.2024
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Цена личных данных: россияне рассказали, во сколько оценивают личную информацию и как защищают
в случае их потери не готовы платить за восстановление. Об этом CNews сообщили представители НАФИ. Резервное копирование — один из наиболее распространенных и надежных способов защиты от потер
|14.03.2024
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Обновление Handy Backup 8.5.3: совместимость с PostgreSQL 16 для безопасного резервного копирования с SSL подключением
В новой версии программы для резервного копирования данных Handy Backup от компании ООО «Новософт развитие» добавлена поддержка SSL-шифрования для PostgreSQL
|26.02.2024
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Шифровальщик Akira целенаправленно атакует резервные копии данных
ached storage) и пытается ликвидировать копии на ленточных накопителях. Из семи зарегистрированных в декабре прошлого года атак шифровальщиков шесть были совершены с использованием Akira. Уничтожение резервных копий кратно повышает степень урона, наносимого шифровальщиком, поскольку лишает жертву возможности восстановить данные без выплаты выкупа. Фото: Jainath Ponnala / Фотобанк Unsplash Ф
Backup and Recovery и организации, системы, технологии, персоны:
|Тимашев Ратмир 69 37
|Сивцев Илья 140 30
|Тараканов Дмитрий 51 29
|Белоусов Сергей 241 25
|Путин Владимир 3158 25
|Яценко Вадим 55 22
|Кузнецов Андрей 67 20
|Березин Максим 111 19
|Danny Allan - Дэнни Аллан 26 18
|Ксенин Алекс 311 16
|Панченко Иван 136 16
|Хомутский Юрий 97 16
|Володкович Вячеслав 96 15
|Дружинин Станислав 20 14
|Слизень Виталий 242 14
|Дергилёв Никита 44 14
|Синьков Кирилл 40 13
|Блинов Михаил 73 13
|Мотовилов Олег 71 13
|Крючков Андрей 21 13
|Самойлов Юрий 74 13
|Бочарникова Татьяна 83 12
|Шевченко Владимир 146 12
|Макаров Станислав 117 12
|Мякишева Марина 84 12
|Ганин Егор 54 11
|Медведев Дмитрий 1653 11
|Сергеев Михаил 108 11
|Лебедев Владимир 65 11
|Михалев Евгений 89 11
|Геллерман Михаил 30 10
|Трубочев Алексей 26 10
|Клявин Владимир 47 10
|Захаренко Максим 56 10
|Мельникова Анастасия 366 10
|Натрусов Артем 284 10
|Орлик Сергей 83 10
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