Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД)

Modus выпускает Modus BI 3.15: поддержка MySQL и StarRocks, переработанный SQL-редактор и новый механизм управления фильтрами но улучшает инструменты работы с SQL и вводит механизм обязательных фильтров — новый уровень контроля над корректностью работы с отчетами. Об этом CNews сообщили представители Modus. Новые источники: MySQL и StarRocks Modus BI 3.15 добавляет нативную поддержку MySQL и StarRocks. Подключение MySQL закрывает запрос компаний, операционные базы данных которых построены на этой СУБ

«Турбо Облако» расширило возможности управляемых баз данных PostgreSQL и MySQL Российский облачный провайдер «Турбо Облако», входящий в ГК РТК-ЦОД, обновил сервисы управляемых баз данных PostgreSQL и MySQL. Новая функциональность упрощает настройку и эксплуатацию СУБД, помогает быстрее адаптировать базы данных под разные типы нагрузки и снижает объем ручной работы при сопровождении сервиса.

Oracle выставила на улицу 70 разработчиков легендарной открытой СУБД MySQL Oracle сокращает команду разработки MySQL Корпорация Oracle уволила большую группу разработчиков свободной системы управления баз

Из Oracle уволился главный архитектор Linux, Java и MySQL т и передает новые технологии, способные существенно улучшить бизнес Oracle и ее клиентов. Он отвечает за многие из самых известных программ с открытым исходным кодом, в том числе Java, Oracle Linux, MySQL и VirtualBox», говорится в заметке. Скривен также возглавляет стратегические инициативы корпорации, включая стандарты управления и безопасности. MySQL – популярная свободная реляци

«Рег.ру» запускает сервис на базе «Рег.Облака» - MySQL как PaaS «Рег.ру» упрощает и ускоряет работу с приложениями для клиентов. Запуск «из коробки» MySQL занимает до трех минут даже с донастройками сервиса, а все рутинные процессы поддержки перекладываются на поставщика услуги. MySQL входит в топ-5 популярных реляционных систем упра

«Рег.ру»: Спрос на PostgreSQL в облаках превысил MySQL ему управления базами данных в рамках DBaaS против 69,60% у разрабатываемой и поддерживаемой Oracle MySQL и ее бесплатного аналога с открытым исходным кодом MariaDB. При этом популярны и СУБД к

Возможности MySQL и PostgreSQL: взгляд инфраструктурного провайдера го получают/отдают данные. Учитывают особенности сбора аналитики и особенностей других БД. Кроме этого, нужно учитывать, как выделяются ресурсы и как контролируется их расход. Рассмотрим PostgreSQL и MySQL, которые работают самостоятельно или могут быть классными напарниками в реализации более сложных решений. Особенности PostgreSQL База данных относится к типу объектно-реляционных и часто

Обновление Handy Backup 8.5: добавлена возможность бэкапить Linux в Server Network и поддержка нелатинских символов для плагинов PostgreSQL и серверов FTP ипа. Основным обновлением в новой версии является добавление в Server Network возможности интеграции рабочей станции для создания резервных копий файлов Linux. Кроме того, плагин для взаимодействия с MySQL теперь поддерживает новую версию СУБД 8.1. Об этом CNews сообщили представители компании «Новософт». «В серверной версии Handy Backup 8.5 мы добавили возможность подключаться к рабочим ст

Инвестфонд основателей Acronis и Parallels покупает создателя знаменитой СУБД корни, намерена установить контроль над MariaDB, разработчиком одноименной СУБД – форка знаменитой MySQL. В рамках потенциальной сделки Runa Capital и аффилированные с ней организации приобрет

Азбука MySQL: практика, особенности, принципы функционирования фис». Однако, чуть ниже будут факты, которые говорят в пользу теории с именем дочери. Возникновение MySQL С 1995 г., в котором был первый выпуск, и до наших дней — последняя версия вышла 26 апр

MaxPatrol SIEM научилась выявлять атаки на СУБД MySQL гроз. Установив пакет, пользователи MaxPatrol SIEM смогут выявлять подозрительную активность в СУБД MySQL Enterprise Edition. Это позволит оперативно локализовать атаки и не допустить утечки да

Oracle представила MySQL Autopilot для MySQL Heatwave Oracle представила новый компонент для сервиса MySQL Heatwave — MySQL Autopilot. Новое решение представляет собой движок ускорения об

Началась ковровая атака перебором паролей против WordPress, MySQL и PostgreSQL r, который активно используется для брутфорс-атак (перебором паролей) на популярные онлайн платформы. Среди потенциальных объектов атак — WordPress, cPanel, Drupal, Bitrix, OpenCart, Magento и службы MySQL, PostgreSQL, SSH и FTP. Более ранние версии также атаковали phpMyAdmin. Stealthworker попал в одну из специальных ловушек (Honeypot), которая представляет собой установку WordPress с легк

Живучий шифровальщик загадочно переключился с ОС Windows на СУБД MySQL частности, в поражении ОС Windows, обзавелся новой функциональностью и начал атаковать базы данных MySQL. Эксперты Sophos Labs с помощью одной из своих honeypot-ловушек выявили проникновение ш

В MySQL нашлась архитектурная «дыра» для удобной кражи криптовалюты Вредный модификатор Архитектурная ошибка в СУБД MySQL поставила под угрозу ее многочисленных пользователей. Выявленный баг позволяет оператор

«Убийца MySQL» тайно выходит на биржу те небольших интернет-сервисов MongoDB заняла то место, которое ранее принадлежало реляционной СУБД MySQL, существующей с 1995 г. В настоящий момент ее развитием занимается компания Oracle, кот

«Техносерв» начал раздавать из «облака» Oracle, PostgreSQL, MySQL и MS SQL и базами, размещенными на серверах интегратора, который берет на себя все обязанности по их круглосуточному сопровождению и резервному копированию. На сегодня доступны СУБД Microsoft SQL, PostgreSQL, MySQL и Oracle. Как отметила в разговоре с CNews представительница «Техносерва» Екатерина Андреева, в последнем случае заказчику потребуются собственные лицензии Oracle. Что же касается остальн

В СУБД Tarantool появилась возможность репликации из MySQL Разработчики сообщества СУБД Tarantool представили систему репликации из MySQL в Tarantool. Система, позволяющая разгрузить базы данных MySQL, выложена в открытый доступ по лицензии BSD, сообщили CNews в Mail.Ru Group. Механизм репликации позволяет автоматиче

Oracle Linux доступен в репозитории Docker Hub Registry Образы Oracle Linux стали доступны в Docker Hub Registry — репозитории компонентов на основе Docker, в том числе приложений и операционных систем (ОС). Помимо Oracle Linux, в Docker Hub включена СУБД MySQL. Также в конце февраля корпорация Oracle планирует предоставить новый поддерживаемый Oracle образ MySQL для официальных репозиториев Docker Hub, чтобы разработчики могли быстро исп

Oracle выпустила новую рабочую версию MySQL 5.7 Development Milestone Release Корпорация Oracle представила новую рабочую версию MySQL 5.7. Как сообщили CNews в Orracle, новая версия СУБД с открытым исходным кодом MySQL

Oracle анонсировала Enterprise Manager для MySQL и новые расширения для MySQL Enterprise Edition Корпорация Oracle анонсировала Oracle Enterprise Manager для MySQL и новые коммерческие расширения для MySQL Enterprise Edition, в том числе новые

MySQL Fabric обеспечит высокую готовность и масштабируемость MySQL-приложений Корпорация Oracle объявила о выпуске MySQL Fabric — решения с открытым исходным кодом для управления фермами MySQL-серверов

Вышла новая DRM-версия СУБД MySQL Корпорация Oracle объявила о выпуске новой версии Development Milestone Release (DMR) MySQL 5.7. Для удовлетворения требований современных облачных, встраиваемых и веб-приложений

Веб-гиганты объединились для поддержки MySQL Исходный код совместного проекта четырех компаний появился в upstream-ветке MySQL (в настоящий момент MySQL 5.6) на GitHub. Как ясно из самого названия, WebScaleSQL представляет собой набор технологий, призванных улучшить производительность открытой БД на сервер

Facebook, Google, Twitter и LinkedIn представили собственную СУБД ставили совместный открытый проект WebScaleSQL, цель которого заключается в расширении возможностей MySQL для учета потребности компаний с крупными аудиториями. «WebScaleSQL - это совместная ра

Oracle выпустила MySQL 5.7 Development Milestone Release Корпорация Oracle объявила о выпуске второй рабочей версии (Development Milestone Release, DMR) MySQL 5.7, которая уже доступна для загрузки. Новая версия отличается оптимизированной произв

Вышел MySQL Workbench 6.0 с оптимизированным интерфейсом и инструментарием Корпорация Oracle объявила о выпуске MySQL Workbench 6.0, визуального инструмента моделирования данных, проектирования, разработки

ПК Avanpost 3.0 интегрирован с MySQL ссийский разработчик систем идентификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия (IDM) — объявила о завершении разработки модуля интеграции программного комплекса (ПК) Avanpost с MySQL, реляционной СУБД с открытым исходным кодом. Создание данного коннектора упрощает интеграцию ПК «Avanpost» с интернет- и интранет-порталами, интернет-магазинами, бизнес-приложениями, а та

MySQL Cluster 7.3 от Oracle ускоряет разработку новых веб- и мобильных сервисов Корпорация Oracle объявила о выпуске новой версии MySQL Cluster 7.3. На фоне стремительного развития веб-приложений, облачных, социальных и моб

MySQL 5.6 обеспечит поддержку нового поколения облачных, мобильных и веб-приложений Корпорация Oracle объявила о выпуске MySQL 5.6, базы данных с открытым исходным кодом. MySQL 5.6 способна поддерживать самы

Oracle представила инструмент миграции на MySQL c Microsoft SQL Server Oracle объявила о выпуске нового инструмента миграции, который расширяет возможности пользователей MySQL в операционной среде Microsoft Windows, позволяя им перейти с Microsoft SQL Server на <

Oracle пытается сделать MySQL закрытым Сергей Голубчик, технический координатор MariaDB, форка MySQL под лицензией GPL, обвинил Oracle в намеренном сокрытии тест-кейсов и попытках запутать

Oracle представила рабочую версию MySQL 5.6 DMR e анонсировала рабочую версию (Development Milestone Release) базы данных с открытым исходным кодом MySQL 5.6. MySQL 5.6 DMR включает в себя новые возможности репликации, которые повышаю

Вышла MySQL Cluster версии 7.2 с новым интерфейсом Memcached API для NoSQL Корпорация Oracle объявила о выходе новой версии реляционной базы данных MySQL Cluster 7.2, предназначенной для обеспечения 99,999% доступности, высокой масштабируемо

Oracle анонсировала новую версию Oracle Database Firewall с поддержкой MySQL нутренние и внешние атаки на корпоративные базы данных. Новая версия включает поддержку базы данных MySQL Enterprise Edition в дополнение к Oracle Database 11g и предыдущим версиям СУБД, а такж

SkySQL адаптирует MySQL для бизнес применения L, основанная выходцами из Oracle и Sun, представила новый сервис, упрощающий внедрение базы данных MySQL и ее адаптацию для задач крупных предприятий. Если десять лет назад MySQL исполь

Oracle выпустила MySQL 5.5 Enterprise Edition Корпорация Oracle объявила о выходе обновления MySQL 5.5 Enterprise Edition — комплексного решения, предоставляемого по подписке, которое вк

Oracle выпустила новую версию MySQL 5.5 ого сервиса Cloud Office, компания Oracle представила стабильный релиз новой версии популярной СУБД MySQL, также доставшейся Oracle вместе с покупкой компании Sun Microsystems. MySQL 5.5

Oracle изменяет ценовую политику для коммерческой версии MySQL Компания Oracle объявила об изменении стоимости коммерческой поддержки для MySQL. Теперь подписчикам доступны 3 пакета поддержки - MySQL Standard Edition (2000 д