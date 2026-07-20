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Oracle MySQL Реляционная СУБД (РСУБД)
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|20.07.2026
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Modus выпускает Modus BI 3.15: поддержка MySQL и StarRocks, переработанный SQL-редактор и новый механизм управления фильтрами
но улучшает инструменты работы с SQL и вводит механизм обязательных фильтров — новый уровень контроля над корректностью работы с отчетами. Об этом CNews сообщили представители Modus. Новые источники: MySQL и StarRocks Modus BI 3.15 добавляет нативную поддержку MySQL и StarRocks. Подключение MySQL закрывает запрос компаний, операционные базы данных которых построены на этой СУБ
|04.06.2026
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«Турбо Облако» расширило возможности управляемых баз данных PostgreSQL и MySQL
Российский облачный провайдер «Турбо Облако», входящий в ГК РТК-ЦОД, обновил сервисы управляемых баз данных PostgreSQL и MySQL. Новая функциональность упрощает настройку и эксплуатацию СУБД, помогает быстрее адаптировать базы данных под разные типы нагрузки и снижает объем ручной работы при сопровождении сервиса.
|12.09.2025
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Oracle выставила на улицу 70 разработчиков легендарной открытой СУБД MySQL
Oracle сокращает команду разработки MySQL Корпорация Oracle уволила большую группу разработчиков свободной системы управления баз
|15.01.2025
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Из Oracle уволился главный архитектор Linux, Java и MySQL
т и передает новые технологии, способные существенно улучшить бизнес Oracle и ее клиентов. Он отвечает за многие из самых известных программ с открытым исходным кодом, в том числе Java, Oracle Linux, MySQL и VirtualBox», говорится в заметке. Скривен также возглавляет стратегические инициативы корпорации, включая стандарты управления и безопасности. MySQL – популярная свободная реляци
|09.02.2024
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«Рег.ру» запускает сервис на базе «Рег.Облака» - MySQL как PaaS
«Рег.ру» упрощает и ускоряет работу с приложениями для клиентов. Запуск «из коробки» MySQL занимает до трех минут даже с донастройками сервиса, а все рутинные процессы поддержки перекладываются на поставщика услуги. MySQL входит в топ-5 популярных реляционных систем упра
|10.01.2024
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«Рег.ру»: Спрос на PostgreSQL в облаках превысил MySQL
ему управления базами данных в рамках DBaaS против 69,60% у разрабатываемой и поддерживаемой Oracle MySQL и ее бесплатного аналога с открытым исходным кодом MariaDB. При этом популярны и СУБД к
|27.12.2023
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Возможности MySQL и PostgreSQL: взгляд инфраструктурного провайдера
го получают/отдают данные. Учитывают особенности сбора аналитики и особенностей других БД. Кроме этого, нужно учитывать, как выделяются ресурсы и как контролируется их расход. Рассмотрим PostgreSQL и MySQL, которые работают самостоятельно или могут быть классными напарниками в реализации более сложных решений. Особенности PostgreSQL База данных относится к типу объектно-реляционных и часто
|13.10.2023
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Обновление Handy Backup 8.5: добавлена возможность бэкапить Linux в Server Network и поддержка нелатинских символов для плагинов PostgreSQL и серверов FTP
ипа. Основным обновлением в новой версии является добавление в Server Network возможности интеграции рабочей станции для создания резервных копий файлов Linux. Кроме того, плагин для взаимодействия с MySQL теперь поддерживает новую версию СУБД 8.1. Об этом CNews сообщили представители компании «Новософт». «В серверной версии Handy Backup 8.5 мы добавили возможность подключаться к рабочим ст
|20.09.2023
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Инвестфонд основателей Acronis и Parallels покупает создателя знаменитой СУБД
корни, намерена установить контроль над MariaDB, разработчиком одноименной СУБД – форка знаменитой MySQL. В рамках потенциальной сделки Runa Capital и аффилированные с ней организации приобрет
|26.04.2022
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Азбука MySQL: практика, особенности, принципы функционирования
фис». Однако, чуть ниже будут факты, которые говорят в пользу теории с именем дочери. Возникновение MySQL С 1995 г., в котором был первый выпуск, и до наших дней — последняя версия вышла 26 апр
|02.12.2021
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MaxPatrol SIEM научилась выявлять атаки на СУБД MySQL
гроз. Установив пакет, пользователи MaxPatrol SIEM смогут выявлять подозрительную активность в СУБД MySQL Enterprise Edition. Это позволит оперативно локализовать атаки и не допустить утечки да
|24.08.2021
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Oracle представила MySQL Autopilot для MySQL Heatwave
Oracle представила новый компонент для сервиса MySQL Heatwave — MySQL Autopilot. Новое решение представляет собой движок ускорения об
|08.06.2020
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Началась ковровая атака перебором паролей против WordPress, MySQL и PostgreSQL
r, который активно используется для брутфорс-атак (перебором паролей) на популярные онлайн платформы. Среди потенциальных объектов атак — WordPress, cPanel, Drupal, Bitrix, OpenCart, Magento и службы MySQL, PostgreSQL, SSH и FTP. Более ранние версии также атаковали phpMyAdmin. Stealthworker попал в одну из специальных ловушек (Honeypot), которая представляет собой установку WordPress с легк
|30.05.2019
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Живучий шифровальщик загадочно переключился с ОС Windows на СУБД MySQL
частности, в поражении ОС Windows, обзавелся новой функциональностью и начал атаковать базы данных MySQL. Эксперты Sophos Labs с помощью одной из своих honeypot-ловушек выявили проникновение ш
|04.02.2019
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В MySQL нашлась архитектурная «дыра» для удобной кражи криптовалюты
Вредный модификатор Архитектурная ошибка в СУБД MySQL поставила под угрозу ее многочисленных пользователей. Выявленный баг позволяет оператор
|16.08.2017
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«Убийца MySQL» тайно выходит на биржу
те небольших интернет-сервисов MongoDB заняла то место, которое ранее принадлежало реляционной СУБД MySQL, существующей с 1995 г. В настоящий момент ее развитием занимается компания Oracle, кот
|15.08.2017
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«Техносерв» начал раздавать из «облака» Oracle, PostgreSQL, MySQL и MS SQL
и базами, размещенными на серверах интегратора, который берет на себя все обязанности по их круглосуточному сопровождению и резервному копированию. На сегодня доступны СУБД Microsoft SQL, PostgreSQL, MySQL и Oracle. Как отметила в разговоре с CNews представительница «Техносерва» Екатерина Андреева, в последнем случае заказчику потребуются собственные лицензии Oracle. Что же касается остальн
|28.02.2017
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В СУБД Tarantool появилась возможность репликации из MySQL
Разработчики сообщества СУБД Tarantool представили систему репликации из MySQL в Tarantool. Система, позволяющая разгрузить базы данных MySQL, выложена в открытый доступ по лицензии BSD, сообщили CNews в Mail.Ru Group. Механизм репликации позволяет автоматиче
|09.02.2015
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Oracle Linux доступен в репозитории Docker Hub Registry
Образы Oracle Linux стали доступны в Docker Hub Registry — репозитории компонентов на основе Docker, в том числе приложений и операционных систем (ОС). Помимо Oracle Linux, в Docker Hub включена СУБД MySQL. Также в конце февраля корпорация Oracle планирует предоставить новый поддерживаемый Oracle образ MySQL для официальных репозиториев Docker Hub, чтобы разработчики могли быстро исп
|06.11.2014
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Oracle выпустила новую рабочую версию MySQL 5.7 Development Milestone Release
Корпорация Oracle представила новую рабочую версию MySQL 5.7. Как сообщили CNews в Orracle, новая версия СУБД с открытым исходным кодом MySQL
|29.09.2014
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Oracle анонсировала Enterprise Manager для MySQL и новые расширения для MySQL Enterprise Edition
Корпорация Oracle анонсировала Oracle Enterprise Manager для MySQL и новые коммерческие расширения для MySQL Enterprise Edition, в том числе новые
|27.05.2014
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MySQL Fabric обеспечит высокую готовность и масштабируемость MySQL-приложений
Корпорация Oracle объявила о выпуске MySQL Fabric — решения с открытым исходным кодом для управления фермами MySQL-серверов
|14.04.2014
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Вышла новая DRM-версия СУБД MySQL
Корпорация Oracle объявила о выпуске новой версии Development Milestone Release (DMR) MySQL 5.7. Для удовлетворения требований современных облачных, встраиваемых и веб-приложений
|02.04.2014
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Веб-гиганты объединились для поддержки MySQL
Исходный код совместного проекта четырех компаний появился в upstream-ветке MySQL (в настоящий момент MySQL 5.6) на GitHub. Как ясно из самого названия, WebScaleSQL представляет собой набор технологий, призванных улучшить производительность открытой БД на сервер
|28.03.2014
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Facebook, Google, Twitter и LinkedIn представили собственную СУБД
ставили совместный открытый проект WebScaleSQL, цель которого заключается в расширении возможностей MySQL для учета потребности компаний с крупными аудиториями. «WebScaleSQL - это совместная ра
|16.10.2013
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Oracle выпустила MySQL 5.7 Development Milestone Release
Корпорация Oracle объявила о выпуске второй рабочей версии (Development Milestone Release, DMR) MySQL 5.7, которая уже доступна для загрузки. Новая версия отличается оптимизированной произв
|29.08.2013
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Вышел MySQL Workbench 6.0 с оптимизированным интерфейсом и инструментарием
Корпорация Oracle объявила о выпуске MySQL Workbench 6.0, визуального инструмента моделирования данных, проектирования, разработки
|21.06.2013
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ПК Avanpost 3.0 интегрирован с MySQL
ссийский разработчик систем идентификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия (IDM) — объявила о завершении разработки модуля интеграции программного комплекса (ПК) Avanpost с MySQL, реляционной СУБД с открытым исходным кодом. Создание данного коннектора упрощает интеграцию ПК «Avanpost» с интернет- и интранет-порталами, интернет-магазинами, бизнес-приложениями, а та
|19.06.2013
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MySQL Cluster 7.3 от Oracle ускоряет разработку новых веб- и мобильных сервисов
Корпорация Oracle объявила о выпуске новой версии MySQL Cluster 7.3. На фоне стремительного развития веб-приложений, облачных, социальных и моб
|08.02.2013
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MySQL 5.6 обеспечит поддержку нового поколения облачных, мобильных и веб-приложений
Корпорация Oracle объявила о выпуске MySQL 5.6, базы данных с открытым исходным кодом. MySQL 5.6 способна поддерживать самы
|27.09.2012
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Oracle представила инструмент миграции на MySQL c Microsoft SQL Server
Oracle объявила о выпуске нового инструмента миграции, который расширяет возможности пользователей MySQL в операционной среде Microsoft Windows, позволяя им перейти с Microsoft SQL Server на <
|31.08.2012
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Oracle пытается сделать MySQL закрытым
Сергей Голубчик, технический координатор MariaDB, форка MySQL под лицензией GPL, обвинил Oracle в намеренном сокрытии тест-кейсов и попытках запутать
|18.04.2012
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Oracle представила рабочую версию MySQL 5.6 DMR
e анонсировала рабочую версию (Development Milestone Release) базы данных с открытым исходным кодом MySQL 5.6. MySQL 5.6 DMR включает в себя новые возможности репликации, которые повышаю
|16.02.2012
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Вышла MySQL Cluster версии 7.2 с новым интерфейсом Memcached API для NoSQL
Корпорация Oracle объявила о выходе новой версии реляционной базы данных MySQL Cluster 7.2, предназначенной для обеспечения 99,999% доступности, высокой масштабируемо
|06.02.2012
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Oracle анонсировала новую версию Oracle Database Firewall с поддержкой MySQL
нутренние и внешние атаки на корпоративные базы данных. Новая версия включает поддержку базы данных MySQL Enterprise Edition в дополнение к Oracle Database 11g и предыдущим версиям СУБД, а такж
|18.04.2011
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SkySQL адаптирует MySQL для бизнес применения
L, основанная выходцами из Oracle и Sun, представила новый сервис, упрощающий внедрение базы данных MySQL и ее адаптацию для задач крупных предприятий. Если десять лет назад MySQL исполь
|23.03.2011
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Oracle выпустила MySQL 5.5 Enterprise Edition
Корпорация Oracle объявила о выходе обновления MySQL 5.5 Enterprise Edition — комплексного решения, предоставляемого по подписке, которое вк
|20.12.2010
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Oracle выпустила новую версию MySQL 5.5
ого сервиса Cloud Office, компания Oracle представила стабильный релиз новой версии популярной СУБД MySQL, также доставшейся Oracle вместе с покупкой компании Sun Microsystems. MySQL 5.5
|08.11.2010
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Oracle изменяет ценовую политику для коммерческой версии MySQL
Компания Oracle объявила об изменении стоимости коммерческой поддержки для MySQL. Теперь подписчикам доступны 3 пакета поддержки - MySQL Standard Edition (2000 д
|24.09.2010
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Oracle анонсирует выход MySQL 5.5
Продолжая развитие MySQL, корпорация Oracle представила версию-кандидат MySQL 5.5, самой известной СУБД с
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