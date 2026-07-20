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Oracle MySQL Реляционная СУБД (РСУБД)

Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД)

СОБЫТИЯ

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20.07.2026 Modus выпускает Modus BI 3.15: поддержка MySQL и StarRocks, переработанный SQL-редактор и новый механизм управления фильтрами

но улучшает инструменты работы с SQL и вводит механизм обязательных фильтров — новый уровень контроля над корректностью работы с отчетами. Об этом CNews сообщили представители Modus. Новые источники: MySQL и StarRocks Modus BI 3.15 добавляет нативную поддержку MySQL и StarRocks. Подключение MySQL закрывает запрос компаний, операционные базы данных которых построены на этой СУБ
04.06.2026 «Турбо Облако» расширило возможности управляемых баз данных PostgreSQL и MySQL

Российский облачный провайдер «Турбо Облако», входящий в ГК РТК-ЦОД, обновил сервисы управляемых баз данных PostgreSQL и MySQL. Новая функциональность упрощает настройку и эксплуатацию СУБД, помогает быстрее адаптировать базы данных под разные типы нагрузки и снижает объем ручной работы при сопровождении сервиса.
12.09.2025 Oracle выставила на улицу 70 разработчиков легендарной открытой СУБД MySQL

Oracle сокращает команду разработки MySQL Корпорация Oracle уволила большую группу разработчиков свободной системы управления баз
15.01.2025 Из Oracle уволился главный архитектор Linux, Java и MySQL

т и передает новые технологии, способные существенно улучшить бизнес Oracle и ее клиентов. Он отвечает за многие из самых известных программ с открытым исходным кодом, в том числе Java, Oracle Linux, MySQL и VirtualBox», говорится в заметке. Скривен также возглавляет стратегические инициативы корпорации, включая стандарты управления и безопасности. MySQL – популярная свободная реляци
09.02.2024 «Рег.ру» запускает сервис на базе «Рег.Облака» - MySQL как PaaS

«Рег.ру» упрощает и ускоряет работу с приложениями для клиентов. Запуск «из коробки» MySQL занимает до трех минут даже с донастройками сервиса, а все рутинные процессы поддержки перекладываются на поставщика услуги. MySQL входит в топ-5 популярных реляционных систем упра
10.01.2024 «Рег.ру»: Спрос на PostgreSQL в облаках превысил MySQL

ему управления базами данных в рамках DBaaS против 69,60% у разрабатываемой и поддерживаемой Oracle MySQL и ее бесплатного аналога с открытым исходным кодом MariaDB. При этом популярны и СУБД к
27.12.2023 Возможности MySQL и PostgreSQL: взгляд инфраструктурного провайдера

го получают/отдают данные. Учитывают особенности сбора аналитики и особенностей других БД. Кроме этого, нужно учитывать, как выделяются ресурсы и как контролируется их расход. Рассмотрим PostgreSQL и MySQL, которые работают самостоятельно или могут быть классными напарниками в реализации более сложных решений. Особенности PostgreSQL База данных относится к типу объектно-реляционных и часто

13.10.2023 Обновление Handy Backup 8.5: добавлена возможность бэкапить Linux в Server Network и поддержка нелатинских символов для плагинов PostgreSQL и серверов FTP

ипа. Основным обновлением в новой версии является добавление в Server Network возможности интеграции рабочей станции для создания резервных копий файлов Linux. Кроме того, плагин для взаимодействия с MySQL теперь поддерживает новую версию СУБД 8.1. Об этом CNews сообщили представители компании «Новософт». «В серверной версии Handy Backup 8.5 мы добавили возможность подключаться к рабочим ст
20.09.2023 Инвестфонд основателей Acronis и Parallels покупает создателя знаменитой СУБД

корни, намерена установить контроль над MariaDB, разработчиком одноименной СУБД – форка знаменитой MySQL. В рамках потенциальной сделки Runa Capital и аффилированные с ней организации приобрет
26.04.2022 Азбука MySQL: практика, особенности, принципы функционирования

фис». Однако, чуть ниже будут факты, которые говорят в пользу теории с именем дочери. Возникновение MySQL С 1995 г., в котором был первый выпуск, и до наших дней — последняя версия вышла 26 апр
02.12.2021 MaxPatrol SIEM научилась выявлять атаки на СУБД MySQL

гроз. Установив пакет, пользователи MaxPatrol SIEM смогут выявлять подозрительную активность в СУБД MySQL Enterprise Edition. Это позволит оперативно локализовать атаки и не допустить утечки да
24.08.2021 Oracle представила MySQL Autopilot для MySQL Heatwave

Oracle представила новый компонент для сервиса MySQL Heatwave — MySQL Autopilot. Новое решение представляет собой движок ускорения об
08.06.2020 Началась ковровая атака перебором паролей против WordPress, MySQL и PostgreSQL

r, который активно используется для брутфорс-атак (перебором паролей) на популярные онлайн платформы. Среди потенциальных объектов атак — WordPress, cPanel, Drupal, Bitrix, OpenCart, Magento и службы MySQL, PostgreSQL, SSH и FTP. Более ранние версии также атаковали phpMyAdmin. Stealthworker попал в одну из специальных ловушек (Honeypot), которая представляет собой установку WordPress с легк
30.05.2019 Живучий шифровальщик загадочно переключился с ОС Windows на СУБД MySQL

частности, в поражении ОС Windows, обзавелся новой функциональностью и начал атаковать базы данных MySQL. Эксперты Sophos Labs с помощью одной из своих honeypot-ловушек выявили проникновение ш
04.02.2019 В MySQL нашлась архитектурная «дыра» для удобной кражи криптовалюты

Вредный модификатор Архитектурная ошибка в СУБД MySQL поставила под угрозу ее многочисленных пользователей. Выявленный баг позволяет оператор
16.08.2017 «Убийца MySQL» тайно выходит на биржу

те небольших интернет-сервисов MongoDB заняла то место, которое ранее принадлежало реляционной СУБД MySQL, существующей с 1995 г. В настоящий момент ее развитием занимается компания Oracle, кот
15.08.2017 «Техносерв» начал раздавать из «облака» Oracle, PostgreSQL, MySQL и MS SQL

и базами, размещенными на серверах интегратора, который берет на себя все обязанности по их круглосуточному сопровождению и резервному копированию. На сегодня доступны СУБД Microsoft SQL, PostgreSQL, MySQL и Oracle. Как отметила в разговоре с CNews представительница «Техносерва» Екатерина Андреева, в последнем случае заказчику потребуются собственные лицензии Oracle. Что же касается остальн
28.02.2017 В СУБД Tarantool появилась возможность репликации из MySQL

Разработчики сообщества СУБД Tarantool представили систему репликации из MySQL в Tarantool. Система, позволяющая разгрузить базы данных MySQL, выложена в открытый доступ по лицензии BSD, сообщили CNews в Mail.Ru Group. Механизм репликации позволяет автоматиче
09.02.2015 Oracle Linux доступен в репозитории Docker Hub Registry

Образы Oracle Linux стали доступны в Docker Hub Registry — репозитории компонентов на основе Docker, в том числе приложений и операционных систем (ОС). Помимо Oracle Linux, в Docker Hub включена СУБД MySQL. Также в конце февраля корпорация Oracle планирует предоставить новый поддерживаемый Oracle образ MySQL для официальных репозиториев Docker Hub, чтобы разработчики могли быстро исп
06.11.2014 Oracle выпустила новую рабочую версию MySQL 5.7 Development Milestone Release

Корпорация Oracle представила новую рабочую версию MySQL 5.7. Как сообщили CNews в Orracle, новая версия СУБД с открытым исходным кодом MySQL
29.09.2014 Oracle анонсировала Enterprise Manager для MySQL и новые расширения для MySQL Enterprise Edition

Корпорация Oracle анонсировала Oracle Enterprise Manager для MySQL и новые коммерческие расширения для MySQL Enterprise Edition, в том числе новые

27.05.2014 MySQL Fabric обеспечит высокую готовность и масштабируемость MySQL-приложений

Корпорация Oracle объявила о выпуске MySQL Fabric — решения с открытым исходным кодом для управления фермами MySQL-серверов
14.04.2014 Вышла новая DRM-версия СУБД MySQL

Корпорация Oracle объявила о выпуске новой версии Development Milestone Release (DMR) MySQL 5.7. Для удовлетворения требований современных облачных, встраиваемых и веб-приложений

02.04.2014 Веб-гиганты объединились для поддержки MySQL

Исходный код совместного проекта четырех компаний появился в upstream-ветке MySQL (в настоящий момент MySQL 5.6) на GitHub. Как ясно из самого названия, WebScaleSQL представляет собой набор технологий, призванных улучшить производительность открытой БД на сервер
28.03.2014 Facebook, Google, Twitter и LinkedIn представили собственную СУБД

ставили совместный открытый проект WebScaleSQL, цель которого заключается в расширении возможностей MySQL для учета потребности компаний с крупными аудиториями. «WebScaleSQL - это совместная ра
16.10.2013 Oracle выпустила MySQL 5.7 Development Milestone Release

Корпорация Oracle объявила о выпуске второй рабочей версии (Development Milestone Release, DMR) MySQL 5.7, которая уже доступна для загрузки. Новая версия отличается оптимизированной произв
29.08.2013 Вышел MySQL Workbench 6.0 с оптимизированным интерфейсом и инструментарием

Корпорация Oracle объявила о выпуске MySQL Workbench 6.0, визуального инструмента моделирования данных, проектирования, разработки
21.06.2013 ПК Avanpost 3.0 интегрирован с MySQL

ссийский разработчик систем идентификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия (IDM) — объявила о завершении разработки модуля интеграции программного комплекса (ПК) Avanpost с MySQL, реляционной СУБД с открытым исходным кодом. Создание данного коннектора упрощает интеграцию ПК «Avanpost» с интернет- и интранет-порталами, интернет-магазинами, бизнес-приложениями, а та
19.06.2013 MySQL Cluster 7.3 от Oracle ускоряет разработку новых веб- и мобильных сервисов

Корпорация Oracle объявила о выпуске новой версии MySQL Cluster 7.3. На фоне стремительного развития веб-приложений, облачных, социальных и моб
08.02.2013 MySQL 5.6 обеспечит поддержку нового поколения облачных, мобильных и веб-приложений

Корпорация Oracle объявила о выпуске MySQL 5.6, базы данных с открытым исходным кодом. MySQL 5.6 способна поддерживать самы
27.09.2012 Oracle представила инструмент миграции на MySQL c Microsoft SQL Server

Oracle объявила о выпуске нового инструмента миграции, который расширяет возможности пользователей MySQL в операционной среде Microsoft Windows, позволяя им перейти с Microsoft SQL Server на <
31.08.2012 Oracle пытается сделать MySQL закрытым

Сергей Голубчик, технический координатор MariaDB, форка MySQL под лицензией GPL, обвинил Oracle в намеренном сокрытии тест-кейсов и попытках запутать
18.04.2012 Oracle представила рабочую версию MySQL 5.6 DMR

e анонсировала рабочую версию (Development Milestone Release) базы данных с открытым исходным кодом MySQL 5.6. MySQL 5.6 DMR включает в себя новые возможности репликации, которые повышаю
16.02.2012 Вышла MySQL Cluster версии 7.2 с новым интерфейсом Memcached API для NoSQL

Корпорация Oracle объявила о выходе новой версии реляционной базы данных MySQL Cluster 7.2, предназначенной для обеспечения 99,999% доступности, высокой масштабируемо
06.02.2012 Oracle анонсировала новую версию Oracle Database Firewall с поддержкой MySQL

нутренние и внешние атаки на корпоративные базы данных. Новая версия включает поддержку базы данных MySQL Enterprise Edition в дополнение к Oracle Database 11g и предыдущим версиям СУБД, а такж
18.04.2011 SkySQL адаптирует MySQL для бизнес применения

L, основанная выходцами из Oracle и Sun, представила новый сервис, упрощающий внедрение базы данных MySQL и ее адаптацию для задач крупных предприятий. Если десять лет назад MySQL исполь
23.03.2011 Oracle выпустила MySQL 5.5 Enterprise Edition

Корпорация Oracle объявила о выходе обновления MySQL 5.5 Enterprise Edition — комплексного решения, предоставляемого по подписке, которое вк
20.12.2010 Oracle выпустила новую версию MySQL 5.5

ого сервиса Cloud Office, компания Oracle представила стабильный релиз новой версии популярной СУБД MySQL, также доставшейся Oracle вместе с покупкой компании Sun Microsystems. MySQL 5.5
08.11.2010 Oracle изменяет ценовую политику для коммерческой версии MySQL

Компания Oracle объявила об изменении стоимости коммерческой поддержки для MySQL. Теперь подписчикам доступны 3 пакета поддержки - MySQL Standard Edition (2000 д
24.09.2010 Oracle анонсирует выход MySQL 5.5

Продолжая развитие MySQL, корпорация Oracle представила версию-кандидат MySQL 5.5, самой известной СУБД с

Публикаций - 652, упоминаний - 822

Oracle MySQL и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7074 272
Microsoft Corporation 25775 129
IBM - International Business Machines Corp 9699 65
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 57
Red Hat 1378 46
9594 43
Google LLC 12688 41
Broadcom - VMware 2610 35
VK - Mail.ru Group 3602 31
Yandex - Яндекс 9216 30
Amazon Inc - Amazon.com 3277 27
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 27
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 26
Intel Corporation 12811 25
Nginx - Энджайникс 209 24
SAP SE 5601 23
Teradata - Терадата 225 20
Apple Inc 13154 20
OpenText - Micro Focus - Novell 880 19
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 19
Microsoft Corporation - GitHub 1075 19
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 18
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 17
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 15
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 192 14
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 14
1С-Битрикс - Bitrix 675 13
AMD - Advanced Micro Devices 4641 13
Selectel - Селектел 544 13
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 12
Dell EMC 5180 12
HP Inc. 5883 12
Adobe Systems 1597 11
Softline - Софтлайн 3743 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 380 10
Embarcadero 67 10
Ростелеком 10948 10
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 10
Cisco Systems 5372 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 13
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 11
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 10
Superjob - Суперджоб 858 8
Microsoft - LinkedIn 699 8
Альфа-Банк 1979 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 7
NanduQ - Qiwi 1013 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
Runa Capital 158 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 5
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 4
Intel Capital 148 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Почта России ПАО 2370 4
Газпром ПАО 1493 4
Uber 357 3
Сбер - СберАвто 38 3
Institutional Venture Partners 26 3
eBay Inc 1640 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 3
Visa International 1993 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 3
Роснефть НК - нефтяная компания 562 3
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 73 2
Royal Dutch Shell - Шелл 233 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Газпром нефть 725 2
АльфаСтрахование СГ 394 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 2
American Express - Amex 338 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 2
ПИК ГК - Российская девелоперская и строительная компания - ПИК-Комфорт УК - ПИК Инвестпроект - ПИК Проект 77 2
Спортмастер - Sportmaster 201 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
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U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 2
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Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 7
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
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ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
OIN - Open Invention Network 24 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 25 1
Талант и успех - Общественный фонд 21 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
PUBPAT - Public Patent Foundation 2 1
ГосИнформСистемы 160 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 424
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 269
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 236
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 159
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 82
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 80
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