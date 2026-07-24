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Индексная книга (каталог) CNews*
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Yahoo! Finance

СОБЫТИЯ


24.07.2026 Intel ликвидировала отставание от TSMC в гонке технологий. Массовое производство чипов 1,4 нм стартует на год раньше 1
29.04.2026 Крупнейший в мире производитель чипов TSMC сбросил акции ARM, заработав на них более $230 млн 1
14.08.2024 Из-за острой нужды в деньгах Intel без огласки продала все акции своего конкурента Arm 1
11.10.2023 Крупнейший в мире поставщик «железа» для майнинга идет ко дну. Деньги кончились, сотрудники остались без зарплаты 1
20.10.2022 Энтузиаст «на коленке» создал полноценную Windows. Получилось не хуже, чем у Microsoft 1
11.08.2021 Конец скандально известной Avast. Ее покупают конкуренты за $8 млрд 1
15.07.2021 Создатели Norton Antivirus покупают скандально известного конкурента 1
25.09.2020 Топовые производители электромобилей решают в суде, кто у кого украл конструкцию грузовика 1
21.09.2020 Директор и основатель «главного конкурента» Tesla бежал из собственной компании 1
17.09.2020 Snowflake привлекла на IPO крупнейшую в истории сумму денег среди разработчиков ПО 1
15.09.2020 Знаменитый электромобильный стартап годами обманывал весь мир и дорос до стоимости $20 млрд. Видео 1
27.07.2020 Как Amazon обещала дать стартапам деньги, а вместо этого воровала их идеи, чтобы бесплатно использовать в своих продуктах 1
20.07.2020 Intel больше не лидер. Крупнейшим в мире производителем процессоров стала TSMC 1
17.10.2019 Закрывается крупнейшая в мире площадка веб-форумов. Весь контент будет уничтожен 1
06.09.2019 Huawei выпустила «самый быстрый» в мире мобильный процессор со встроенным 5G 1
27.06.2019 Firefox будет подделывать историю браузера, чтобы обмануть таргетированную рекламу 1
26.04.2018 NASDAQ остановила торговлю акциями Amazon и Google 1
04.07.2017 Технический сбой обрушил капитализацию Apple и Amazon на миллиарды долларов 1
03.03.2017 Создатели убыточного Snapchat разбогатели на IPO на $3,2 млрд 1
25.07.2016 Пионер интернет-бизнеса Yahoo продан за $4,8 млрд 1
04.03.2015 JPMorgan скупает акции Epam 1
03.03.2015 Иностранные инвесторы верят в акции Qiwi 1
20.02.2015 JPMorgan купил акции Luxoft на $75 млн 1
16.01.2008 AOL Finance обогнал по популярности Yahoo Finance и MSN Money 1
23.05.2006 Google - самый популярный поисковый портал в апреле 1
24.01.2006 Сбой компьютеров NASDAQ посеял хаос в сводках 1
24.01.2006 NASDAQ: ИТ-хаос на главной ИТ-бирже 1
01.11.2002 Taiwan Semiconductor конвертирует 93 млн. акций в АДР 1
29.10.2002 AMD открывает центр для разработчиков 1
24.10.2002 США одобрили новый производственный процесс SiS 1
22.10.2002 Прибыль Taiwan Semiconductor за 3 квартал оказалась ниже ожидаемого уровня 1
09.10.2002 Спор между Sony, Pioneer и Philips и производителями DVD-приводов разрешен 1
07.10.2002 Toshiba прогнозирует рост продаж в 2003 году 1
30.09.2002 Новый и компактный записывающий DVD-привод от Toshiba 1
27.09.2002 Adobe Systems выкупит 5 млн. акций 1
26.09.2002 Экспорт ПК Trigem вырастет на 25% в 2003 году 1
24.09.2002 Результаты финансовой деятельности Texas Instruments соответствуют прогнозам 1
18.09.2002 Новая система биоидентификации будет служить правительству 1
18.09.2002 Новая система биоидентификации будет служить правительству 1
12.09.2002 Dell заявила о возможном начале производства КПК в середине 2003 года 1

Публикаций - 122, упоминаний - 123

Yahoo! Finance и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 22
Yahoo! 3726 14
Intel Corporation 12811 12
IBM - International Business Machines Corp 9699 9
Google LLC 12690 9
Dell EMC 5180 8
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 8
HP - Hewlett-Packard 3662 7
Apple Inc 13156 6
Oracle Corporation 7074 6
Toshiba Corporation 2980 5
AOL Inc - America Online 1883 5
Samsung Electronics 11065 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
AMD - Advanced Micro Devices 4641 4
Fujitsu 2105 4
Canon 1439 4
Sony 6739 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 4
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 3
Alphabet 177 3
Alibaba Group 473 3
Huawei 4677 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
Dell Technologies - Dell Computer 2219 3
Acer Group - Acer Inc 2776 3
Hitachi - Хитачи 1501 3
Xerox - The Haloid Company 1168 3
Philips 2099 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 3
Nvidia Corp 4002 3
Jumpshot 6 2
ARM Holdings 95 2
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 2
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 2
SiS - Silicon Integrated Systems 61 2
Zynga Game Network 133 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
Atmel 49 2
Formosa Plastics Group - Nanya Technology 61 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 13
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
TWSE - Taiwan Stock Exchange - Тайваньская фондовая биржа 56 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 4
Nikola Corporation 9 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Microsoft - LinkedIn 699 3
Tesla Motors 461 3
Caterpillar - 93 2
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 2
W&R - Waddell & Reed Financial - Waddell & Reed Investment Management Company 24 2
Charles Schwab 89 2
TD Ameritrade 64 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 2
Capital Group 85 2
FMR - Fidelity Managment & Research 34 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
Russia Partners - Раша Партнерс 33 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 112 1
WMG - Warner Music Group 210 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Capital World Investors 9 1
Capital Research Global Investors 14 1
Janus Capital 14 1
Capital Research and Management Company 11 1
Capital International Investors 6 1
Fidelity 45 1
Alexa Fund 1 1
CRMC - Capital Research and Management Company 2 1
Warner 540 1
Prada 58 1
Salesforce Ventures 7 1
Dragoneer Investment Group 5 1
ICBC - Industrial and Commercial Bank of China - Международный коммерческий банк Китая - Промышленно - коммерческий банк Китая - Торгово-промышленный банк Китая - АйСиБиСи банк 13 1
BNP Paribas Equities - TKB Investment Partners - ТКБ Инвестмент Партнерс - ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс - КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент 13 1
AB InBev Anheuser Busch 9 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 6
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 91 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
Правительство Египта - Кабинет Министров Египта 14 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
WeGO - World e-Government Organization - Всемирная организация электронных правительств городов и местной власти 4 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 10
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 9
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 8
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 6
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 4
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 4
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 4
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 4
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Microsoft Windows 2000 8678 4
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Nikola One - водородный грузовик 3 2
Oracle RAC - Oracle Real Application Clusters 131 2
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Linux OS 11533 2
Microsoft Windows 16882 2
Microsoft Windows XP 2431 2
Mozilla Firefox - браузер 1951 2
Gen Digital - Avast Antivirus - AVG AntiVirus - антивирусная программа 110 2
Intel Itanium 649 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 2
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 2
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 2
1С:EDT - 1С:Enterprise Development Tools 13 1
Microsoft Windows ME - Microsoft Windows Millennium 144 1
Electron - фреймворк 87 1
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 425 1
Microsoft Windows 98 452 1
Yahoo! Privacy Dashboard 1 1
Trivago - сервис по поиску отелей и сравнения цен на них 7 1
AppLovin - Adjust 13 1
Tesla Semi - грузовой электромобиль 4 1
Xerox DocuCentre - Xerox Document Centre - серия МФУ 51 1
Microsoft Windows 11 827 1
Rhapsody - Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 453 1
HPE Compaq iPaq Pocket PC 320 1
Gen Digital - NortonLifeLock Norton Antivirus 167 1
RealNetworks RealPlayer - RealAudio Player - RealOne Player 203 1
Nullsoft - Gnutella - децентрализованная файлообменная сеть 60 1
Apache SpamAssassin - средство для фильтрации спама 12 1
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 204 1
ICE - Intercontinental Exchange - NYSE American - American Stock Exchange Networking Index (AMEX) 57 1
HCL Lotus Domino - IBM Lotus Sametime 83 1
Yahoo! Mail - @yahoo.com 106 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Microsoft Windows XP Home 196 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 225 1
HP - palmOne - Handspring Treo 119 1
Milton Trevor - Милтон Тревор 3 3
Tesla Nikola - Тесла Никола 20 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
McAfee John - МакАфи Джон 31 2
Greenberg Daniel - Гринберг Дэниэл 1 1
Girsky Stephen - Гирски Стивен 1 1
Vlcek Ondrej - Влчек Ондржей 9 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 1
Okamura Tadashi - Окамура Тадаши 11 1
Rollins Kevin - Роллинс Кевин 20 1
Rollins Kevin - Роллинз Кевин 9 1
Brown Michael - Браун Майкл 36 1
Ciccone Madonna Louise - Чикконе Мадонна Луиза 59 1
Simmons Hardwick - Симмонс Хардвик 5 1
Baudis Pavel - Баудиш Павел 1 1
Belluzzo Rick - Беллуззо Рик 7 1
Grebler Leor - Греблер Леор 1 1
Belluzzo Rick - Беллуццо Рик 7 1
Belluzzo Richard - Беллуццо Ричард 5 1
Karlberg Kenneth - Карлберг Кеннет 3 1
Fujio Mitarai - Митарай Фудзио 6 1
Derse Natalie - Дерс Натали 1 1
Braga Daniela - Брага Даниэла 2 1
Aylesworth William - Эйлсуорз Уиллиам 3 1
Henley Jeff - Хенли Джефф 23 1
Cagni Pascal - Кагни Паскаль 4 1
Acree Cody - Акри Коди 3 1
Hommen Jan - Хоммен Ян 5 1
Li Charlene - Ли Шарлен 8 1
Chang Harvey - Чанг Харви 3 1
Liu Samuel - Лью Сэмюэл 6 1
Kawate Keiichi - Кавате Кейичи 1 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 1
Лощинин Дмитрий 41 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 1
Yu Richard - Ю Ричард 22 1
Добкин Аркадий 82 1
Myerson Terry - Майерсон Терри 65 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 48
Япония 13807 21
Китай - Тайвань 4245 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 13
Европа 24964 10
Южная Корея - Республика 7052 5
США - Нью-Йорк 3180 5
Малайзия 922 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
США - Калифорния 4829 3
США - Аризона 549 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Дания - Королевство 1337 2
Норвегия - Королевство 1858 2
Сингапур - Республика 1953 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Ближний Восток 3154 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Чехия - Чешская Республика 1349 2
Украина 7928 2
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 2
Китай - Пекин - Beijing 1096 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 2
США - Техас - Даллас 185 2
США - Калифорния - Саннивейл 89 1
Япония - Осака 145 1
Япония - Фукуока 17 1
Малайзия - Куала-Лумпур 65 1
Франция - Канны 114 1
Казахстан - Республика 6048 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Швеция - Королевство 3782 1
Индия - Bharat 5870 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 19
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 15
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 14
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 7
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 6
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 3
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Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 2
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 280 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 868 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 2
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