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Yahoo Finance



15.07.2021 Создатели Norton Antivirus покупают скандально известного конкурента 1
25.09.2020 Топовые производители электромобилей решают в суде, кто у кого украл конструкцию грузовика 1
21.09.2020 Директор и основатель «главного конкурента» Tesla бежал из собственной компании 1
17.09.2020 Snowflake привлекла на IPO крупнейшую в истории сумму денег среди разработчиков ПО 1
15.09.2020 Знаменитый электромобильный стартап годами обманывал весь мир и дорос до стоимости $20 млрд. Видео 1
27.07.2020 Как Amazon обещала дать стартапам деньги, а вместо этого воровала их идеи, чтобы бесплатно использовать в своих продуктах 1
20.07.2020 Intel больше не лидер. Крупнейшим в мире производителем процессоров стала TSMC 1
17.10.2019 Закрывается крупнейшая в мире площадка веб-форумов. Весь контент будет уничтожен 1
06.09.2019 Huawei выпустила «самый быстрый» в мире мобильный процессор со встроенным 5G 1
27.06.2019 Firefox будет подделывать историю браузера, чтобы обмануть таргетированную рекламу 1
26.04.2018 NASDAQ остановила торговлю акциями Amazon и Google 1
04.07.2017 Технический сбой обрушил капитализацию Apple и Amazon на миллиарды долларов 1
03.03.2017 Создатели убыточного Snapchat разбогатели на IPO на $3,2 млрд 1
25.07.2016 Пионер интернет-бизнеса Yahoo продан за $4,8 млрд 1
04.03.2015 JPMorgan скупает акции Epam 1
03.03.2015 Иностранные инвесторы верят в акции Qiwi 1
20.02.2015 JPMorgan купил акции Luxoft на $75 млн 1
16.01.2008 AOL Finance обогнал по популярности Yahoo Finance и MSN Money 1
23.05.2006 Google - самый популярный поисковый портал в апреле 1
24.01.2006 Сбой компьютеров NASDAQ посеял хаос в сводках 1
24.01.2006 NASDAQ: ИТ-хаос на главной ИТ-бирже 1
01.11.2002 Taiwan Semiconductor конвертирует 93 млн. акций в АДР 1
29.10.2002 AMD открывает центр для разработчиков 1
24.10.2002 США одобрили новый производственный процесс SiS 1
22.10.2002 Прибыль Taiwan Semiconductor за 3 квартал оказалась ниже ожидаемого уровня 1
09.10.2002 Спор между Sony, Pioneer и Philips и производителями DVD-приводов разрешен 1
07.10.2002 Toshiba прогнозирует рост продаж в 2003 году 1
30.09.2002 Новый и компактный записывающий DVD-привод от Toshiba 1
27.09.2002 Adobe Systems выкупит 5 млн. акций 1
26.09.2002 Экспорт ПК Trigem вырастет на 25% в 2003 году 1
24.09.2002 Результаты финансовой деятельности Texas Instruments соответствуют прогнозам 1
12.09.2002 Dell заявила о возможном начале производства КПК в середине 2003 года 1
11.09.2002 Taiwan Semiconductor обратилась за официальным разрешением на строительство завода в Китае 1
10.09.2002 Quanta Display взяла заем на строительство нового завода 1
10.09.2002 Quantum сократит 1100 рабочих мест 1
09.09.2002 Taiwan Semiconductor прогнозирует спад в ближайшие 3-6 месяцев 1
09.09.2002 Чистая прибыль Microsoft за 2002 год могла быть ниже на 32% 1
09.09.2002 Продажи тайваньской ASE в августе выросли на 42% 1
06.09.2002 Исполнительный директор Texas Instruments подтвердил прогноз на квартал 1
05.09.2002 Продажи Macronix в августе упали на 6% 1

Публикаций - 47, упоминаний - 47

Yahoo Finance упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 17337 6
Google LLC 8904 5
Yahoo! 2330 4
Amazon Inc - Amazon.com 1842 4
Apple Inc - Эппл Рус 9129 4
Meta - Facebook 3967 3
Alphabet 75 2
Twitter 2208 2
Huawei 2997 2
Qualcomm Technologies 1257 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1725 1
Automattic 19 1
Nvidia Corp 2694 1
Zynga 128 1
CrowdStrike Holdings 13 1
Ring 14 1
PayPal 584 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates 599 1
Accenture - Аксенчер 698 1
IBM 6379 1
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1371 1
Broadcom Inc 304 1
Snowflake 7 1
Nucleus 7 1
Anritsu Corporation 7 1
App Annie 73 1
Coinbase 25 1
Verizon 682 1
Salesforce.com 330 1
Samsung Electronics 7997 1
Adobe Systems 1135 1
Logitech 280 1
Sony 4454 1
MediaTek 328 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 374 1
AMD - Advanced Micro Devices 2815 1
Intel Corporation 8060 1
Alibaba Group 306 1
Dell EMC 3723 1
VMware 1908 1
LinkedIn 543 3
Tesla Motors 243 3
Nikola Corporation 6 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 808 2
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 181 2
Uber Technologies 260 1
Sequoia Capital 96 1
Square 40 1
Yamaha 61 1
Nike 112 1
Capital One 15 1
Berkshire Hathaway 23 1
Uber 259 1
GM - General Motors 263 1
Alexa Fund 1 1
CRMC - Capital Research and Management Company 2 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 409 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 56 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 1198 4
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 342 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1397 1
ARM64 - Архитектура процессора 1111 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1367 1
WAV - Waveform Audio File Format 408 1
3G - Стандарт мобильной связи 4623 1
5G NSA - 5G Non-Standalone 14 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 6616 1
UBI - Usage-based insurance - «умное страхование» - страхование на основе использования 12 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1151 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3611 1
FinFet EUV - фотолитография в глубоком ультрафиолете 2 1
Nikola One - водородный грузовик 2 2
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1621 2
Huawei Da Vinci - Процессорная архитектура - Нейрочип 22 1
Tesla Semi - грузовой электромобиль 2 1
Trivago - сервис по поиску отелей и сравнения цен на них 6 1
Yahoo Privacy Dashboard 1 1
Google Android 10796 1
Apple iOS 5776 1
Amazon Alexa 147 1
Google Finance 7 1
Tumblr 40 1
Groupon - Групон - скидочный сервис 195 1
FidoNet - Фидонет - Международная любительская некоммерческая компьютерная сеть 8 1
Mozilla Track THIS 1 1
Amazon Echo 50 1
Proton Technologies - ProtonVPN 7 1
Huawei Balong - Многорежимный чип с поддержкой автомобильных коммуникаций V2X (vehicle-to-everything) 16 1
Dropbox - Файловый хостинг 392 1
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 77 1
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 274 1
Discord 32 1
WordPress 185 1
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 307 1
Huawei Honor - Серия смартфонов 355 1
AWS - Amazon Web Services 578 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 221 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1220 1
Nvidia GeForce GTX 2737 1
Milton Trevor - Милтон Тревор 3 3
Tesla Nikola - Тесла Никола 5 3
Gates William Henry - Гейтс Билл 596 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 94 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 92 1
Ю Ричард - Yu Richard 19 1
Myerson Terry - Майерсон Терри 62 1
Buffett Warren - Баффет Уоррен 51 1
Beard Chris - Крис Берд 13 1
Carl Stephen - Карл Стивен 7 1
Mayer Marissa - Мейер Марисса 40 1
McAfee John - МакАфи Джон 28 1
Добкин Аркадий 58 1
Greenberg Daniel - Гринберг Дэниэл 1 1
Girsky Stephen - Гирски Стивен 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 23278 6
США - Аризона 198 2
Украина 4903 2
Россия - Российская федерация - РФ 73595 1
Япония 5476 1
Китай - Тайвань 1078 1
Беларусь - Белоруссия 2803 1
Китай - Гонконг - Специальный административный район 901 1
Япония - Токио 589 1
Япония - Осака 48 1
Япония - Фукуока 13 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1272 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3845 1
Forbes - Форбс 507 2
Bloomberg 854 2
Thomson Reuters - Рейтер 5070 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 124 2
CrunchBase 62 2
Wikipedia - Википедия 358 1
The Wall Street Journal 890 1
WSJ - The Wall Street Journal 170 1
Engadget - Блог о технологиях 395 1
WCCFTech - Издание 33 1
TechPowerUp 13 1
The Inquirer 352 1
Axios 7 1
Yahoo News 188 1
Hindenburg Research 3 3
Fortune Global 500 220 1
TrendForce 48 1
Refinitiv 4 1
NYSE ARCA Tech 100 Index 1 1
The Next Web - ежегодная серия конференций 74 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1015123, в очереди разбора - 917264.
Создано именных указателей - 47540.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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