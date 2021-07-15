Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Yahoo Finance
Публикаций - 47, упоминаний - 47
Yahoo Finance упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Microsoft Corporation 17337 6
|Google LLC 8904 5
|Yahoo! 2330 4
|Amazon Inc - Amazon.com 1842 4
|Apple Inc - Эппл Рус 9129 4
|Meta - Facebook 3967 3
|Alphabet 75 2
|Twitter 2208 2
|Huawei 2997 2
|Qualcomm Technologies 1257 2
|VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1725 1
|Automattic 19 1
|Nvidia Corp 2694 1
|Zynga 128 1
|CrowdStrike Holdings 13 1
|Ring 14 1
|PayPal 584 1
|Intel Security McAfee - McAfee Associates 599 1
|Accenture - Аксенчер 698 1
|IBM 6379 1
|Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1371 1
|Broadcom Inc 304 1
|Snowflake 7 1
|Nucleus 7 1
|Anritsu Corporation 7 1
|App Annie 73 1
|Coinbase 25 1
|Verizon 682 1
|Salesforce.com 330 1
|Samsung Electronics 7997 1
|Adobe Systems 1135 1
|Logitech 280 1
|Sony 4454 1
|MediaTek 328 1
|TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 374 1
|AMD - Advanced Micro Devices 2815 1
|Intel Corporation 8060 1
|Alibaba Group 306 1
|Dell EMC 3723 1
|VMware 1908 1
|Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 409 1
|U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 56 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 23278 6
|США - Аризона 198 2
|Украина 4903 2
|Россия - Российская федерация - РФ 73595 1
|Япония 5476 1
|Китай - Тайвань 1078 1
|Беларусь - Белоруссия 2803 1
|Китай - Гонконг - Специальный административный район 901 1
|Япония - Токио 589 1
|Япония - Осака 48 1
|Япония - Фукуока 13 1
|CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1272 3
|ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3845 1
|Forbes - Форбс 507 2
|Bloomberg 854 2
|Thomson Reuters - Рейтер 5070 2
|CNBC - Consumer News and Business Channel 124 2
|CrunchBase 62 2
|Wikipedia - Википедия 358 1
|The Wall Street Journal 890 1
|WSJ - The Wall Street Journal 170 1
|Engadget - Блог о технологиях 395 1
|WCCFTech - Издание 33 1
|TechPowerUp 13 1
|The Inquirer 352 1
|Axios 7 1
|Yahoo News 188 1
|Hindenburg Research 3 3
|Fortune Global 500 220 1
|TrendForce 48 1
|Refinitiv 4 1
|NYSE ARCA Tech 100 Index 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1015123, в очереди разбора - 917264.
Создано именных указателей - 47540.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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