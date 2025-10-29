Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 185028
ИКТ 14364
Организации 11147
Ведомства 1492
Ассоциации 1067
Технологии 3522
Системы 26329
Персоны 79597
География 2978
Статьи 1568
Пресса 1255
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2732
Мероприятия 873

Hindenburg Research


СОБЫТИЯ


29.10.2025 Суперкомпьютер для российского региона построят на американской платформе. Китайской окончательно отказано 1
25.09.2020 Топовые производители электромобилей решают в суде, кто у кого украл конструкцию грузовика 1
21.09.2020 Директор и основатель «главного конкурента» Tesla бежал из собственной компании 1
15.09.2020 Знаменитый электромобильный стартап годами обманывал весь мир и дорос до стоимости $20 млрд. Видео 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Hindenburg Research и организации, системы, технологии, персоны:

X Corp - Twitter 2902 1
Nikola Corporation 9 3
Tesla Motors 420 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2758 3
Microsoft - LinkedIn 677 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 466 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
AB InBev Anheuser Busch 9 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1626 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11204 3
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 602 2
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2338 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8246 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13264 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25430 1
WAV - Waveform Audio File Format 528 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1176 1
Позаказное производство - Единичное и мелкосерийное производство - Позаказный метод учёта затрат - Позаказная себестоимость 76 1
Nikola One - водородный грузовик 3 2
Tesla Semi - грузовой электромобиль 3 1
Milton Trevor - Милтон Тревор 3 3
Tesla Nikola - Тесла Никола 19 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 397 1
Girsky Stephen - Гирски Стивен 1 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5331 1
США - Аризона 536 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53274 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7983 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5453 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2049 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4883 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6466 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17241 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20141 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5560 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7436 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 539 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4316 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1616 1
Yahoo! Finance 120 3
Crunchbase 74 2
Forbes - Форбс 902 2
WCCFTech - Издание 81 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 221 1
TNW - The Next Web 89 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1396474, в очереди разбора - 732135.
Создано именных указателей - 185028.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока AOpen WA272: труженик цифрового мира

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Показать еще

Наука

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/