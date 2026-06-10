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СКБ Контур Контур.Фокус
СОБЫТИЯ
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|10.06.2026
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В «Контур.Фокусе» появился реестр экспедиторов
ту исключения из реестра, если организация вышла из реестра. Антон Ломовский, руководитель проекта «Контур.Фокус»: «Регистрация в реестре экспедиторов — не просто новая обязанность, а реальный
|21.05.2026
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Исследование RWB и «Контур.Фокуса»: маркетплейсы остаются драйвером роста в онлайн-торговле
ли представители RWB. Этот тренд подтверждает совместное исследование RWB и аналитического сервиса «Контур.Фокус», посвященное анализу развития рынка онлайн-торговли и платформенного предприним
|05.05.2026
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«Контур.Фокус» обновил ИИ-ассистента
брабатывать их на своих серверах без передачи третьим лицам. Антон Ломовский, руководитель проекта «Контур.Фокус»: «Технология искусственного интеллекта применялась в «Контур.Фокусе» еще нескол
|07.04.2026
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Интеграция Directum Lite и «Контур.Фокус» поможет защитить бизнес от финансовых потерь
Интеграция Directum Lite и «Контур.Фокус» поможет защитить бизнес от финансовых потерь. В обновленной СЭД для среднего и малого бизнеса теперь можно проверить надежность контрагентов за пару кликов. Об этом CNews сообщили
|01.04.2026
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«Контур» и Directum представили решение для быстрого запуска проверки контрагентов
аются данные из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, сведения о финансовой отчетности, экспресс-отчет о рисках. Интеграция «Контур.Фокус» и Directum расширяет возможности контроля рисков в договорных процессах за счет
|19.02.2026
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В «Контур.Фокусе» появилась экспресс-проверка контрагентов из Китая
«Контур.Фокус» представил формализованное API-решение для быстрого получения данных о китайски
|16.02.2026
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В «Контур.Фокусе» появилась проверка доверенностей
а ничтожной, а договор будет признан недействительным. Проверить доверенность можно прямо в сервисе Контур.Фокус. Сервис покажет статус: действительна ли она на дату проверки — не была ли отозв
|26.01.2026
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В «Контур.Фокусе» появились ИИ-аннотации к арбитражным делам
о, и, как правило, они содержат всю информацию о сути спора. Антон Ломовский, руководитель проекта «Контур.Фокус», сказал: «Мы уже давно работаем с ИИ и пробуем его инструментарий в разных аспе
|04.12.2025
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«Контур» и «Дитрикс» представили совместное решение для риск-анализа сделок
минимизировать финансовые, репутационные и правовые риски». Антон Ломовский, руководитель проекта «Контур.Фокус»: «Совместное решение «Контур.Фокуса» и «Дитрикс» объединяет разрозненные процес
|12.11.2025
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«Контур.Фокус» создал ИИ-ассистента для проверки контрагентов
определять, подходит ли он для заключения конкретной сделки. Антон Ломовский, руководитель проекта «Контур.Фокус»: «ИИ-ассистент — это умный помощник, созданный для принципиально нового формата
|27.10.2025
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«Контур» и Naumen выпустили совместное решение для проверки контрагентов
мечаются красным цветом, положительные показатели – зеленым. Антон Ломовский, руководитель проекта «Контур.Фокус»: «С помощью готового модуля «Контур.Фокуса» и Naumen SRM можно проверить надежн
|20.10.2025
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В «Контур.Фокусе» можно проверить контрагента по ЭКГ-рейтингу
н юридических лиц и 4,7 млн индивидуальных предпринимателей. Антон Ломовский, руководитель проекта «Контур.Фокус»: «Если контрагент участвует в ЭКГ-рейтинге, сервис «Контур.Фокус» покаже
|13.10.2025
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«Контур» и «КроСистем» помогли «СберСтрахованию жизни» автоматизировать проверку контрагентов
В программный комплекс «КроСистем» через API интегрировали «Контур.Фокус» и «Фокус.Комплаенс». Теперь управление безопасности «СберСтрахования жизни» мгн
|25.08.2025
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«Контур.Фокус» проверит легальность доходов чиновников
Система «Антикор – выявление риска конфликта интересов» от «Контур.Фокуса» проверит госслужащих на получение нелегального заработка. Она покажет, есть ли у чиновника статус самозанятости. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Статья 17 Федерал
|25.08.2025
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«Контур» помог сети «Буше» автоматизировать проверки контрагентов
провести. Павел Баранчиков, директор по развитию IPG (разработчик интеграционного модуля «Битрикс24 Контур.Фокус»): «Переход на автоматизированную проверку контрагентов упрощается благодаря нал
|18.08.2025
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«Антикор» «Контур.Фокуса» научился определять связи чиновников по прошлому месту работы
«Контур.Фокус» стал точнее выявлять риск конфликта интересов. Теперь можно определить связи ме
|14.08.2025
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«Контур» и «Гуд Программ» помогли «Евроэксперту» автоматизировать проверку контрагентов в BPMSoft
ет риски и повышает надежность взаимодействия с партнерами». Антон Ломовский, руководитель проекта «Контур.Фокус»: «Широкая линейка готовых интеграционных решений «Контур.Фокуса» позволяет авто
|21.04.2025
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Дмитриевский химический завод в 10 раз ускорил проверку контрагентов с помощью «Контур.Фокуса»
се нужные данные можно найти в одном окне сервиса. Об этом CNews сообщили представители «Контура». «Контур.Фокус» — сервис для комплексной оценки контрагентов. Позволяет проверять российские и
|03.03.2025
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«Контур» помог администрации Коломны автоматизировать проверки на конфликт интересов .
Отдел муниципальной службы и кадров администрации Коломны автоматизировал проверки на конфликт интересов с помощью «Контур.Фокуса». Раньше проверка 100 муниципальных служащих занимала около недели, сейчас — один день. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Для профилактики и предупреждения коррупцио
|07.02.2025
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«Контур» и Pyrus выпустили совместное решение для автопроверки контрагентов
раммирования для автоматизации любых бизнес-процессов. Доступны веб-версия и мобильное приложение. «Контур.Фокус» — сервис для комплексной оценки контрагентов. Позволяет проверять российские и
|29.01.2025
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«Контур.Фокус» помог банку «Евроальянс» ускорить проверку юрлиц в 6 раз
ированном виде, банк автоматизировал проверки с помощью «Контур.Фокуса». «Евроальянс» интегрировал «Контур.Фокус» в автоматизированную банковскую систему (АБС). Для проверок по закону 115-ФЗ по
|21.01.2025
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«АБ-Трейд» повысил безопасность закупок через SRM-систему с помощью «Контур.Фокуса»
возможно благодаря интеграции с «Контур.Фокусом». Об этом CNews сообщили представители «Контура». «Контур.Фокус» — сервис для комплексной оценки контрагентов. Позволяет проверять российские и
|26.12.2024
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В «Контур.Фокус» добавили отчет о рисках, рекомендованный Росфинмониторингом
В линейке «Комплаенс» «Контур.Фокуса» появилась возможность составить отчет о рисках по ПОД/ФТ. Его сдача влияет на
|23.12.2024
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«Контур» и MoreKIT представили универсальный коннектор для автоматизации проверки контрагентов
«Контур.Фокус» и MoreKIT создали совместное решение, с помощью которого можно встроить проверк
|04.12.2024
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«Контур.Фокус» помог шести регионам автоматизировать проверки на конфликт интересов
й, добавим методы OSINT, которые предполагают подключение инструментов искусственного интеллекта». «Контур.Фокус» — сервис для комплексной оценки контрагентов. Позволяет проверять российские и
|29.11.2024
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ГК «Агротек» в 10 раз ускорила оценку контрагентов с помощью «Контур.Фокуса»
матривать разные сервисы, где есть скоринговая оценка. Под требования ГК «Агротек» подошел скоринг «Контур.Фокуса». Людмила Кознова, заместитель генерального директора по оценке рисков и эконом
|28.11.2024
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«Контур» помог АО «Ремтехкомплект» автоматизировать проверку контрагентов в «1С»
рке риск-ориентированный подход, который еще называют «светофорным фильтром». Использование модуля «Контур.Фокус» для «1С» позволяет настроить такой фильтр в учетной системе организации, обеспе
|18.10.2024
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В «Контур.Фокусе» можно оценить риск блокировки счета по ЗСК
узнать, находится ли деловой партнер в зоне риска. Об этом CNews сообщили представители «Контура». «Контур.Фокус» — сервис для комплексной оценки контрагентов. Позволяет быстро проверять россий
|12.09.2024
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В «Контур.Фокусе» появилась готовая скоринговая модель для оценки финансовых рисков
изучить сработавшие маркеры и проводить регулярный мониторинг контрагента. Антон Яковлев, эксперт «Контур.Фокуса» по экономической безопасности, сказал: «Методику ФНС можно применить для оценк
|09.09.2024
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В «Фокусе» появился финансовый анализ отчетности крупных акционерных обществ
цию собрали вручную с сайтов раскрытия информации. Об этом CNews сообщили представители «Контура». «Контур.Фокус» — сервис для комплексной оценки контрагентов. Позволяет быстро проверять россий
|29.08.2024
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«Металлокомплект-М» настроил сплошную проверку контрагентов в «Контур.Фокусе»
Российский поставщик металлопроката «Металлокомплект-М» автоматизировал проверку контрагентов с помощью «Контур.Фокуса». Решение интегрировали в систему электронного документооборота на базе «1С» и настроили автоматизированный скоринг по 60+ критериям. Об этом CNews сообщили представители «Контура
|07.08.2024
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В «Контур.Фокус »добавили скоринговую оценку финансов юрлиц по методике ФНС
ндациями ФНС. Для этого в решение добавили 13 новых маркеров. Об этом CNews сообщили представители «Контур.Фокуса». Сервис сопоставит показатель компании с пороговыми значениями из рекомендаций
|29.07.2024
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«Контур.Фокус» добавил готовые скоринговые модели в API-версию
о быстро оценивать коммерческие и налоговые риски. Об этом CNews сообщили представители «Контура». «Контур.Фокус» — сервис для комплексной оценки контрагентов. Позволяет проверять российские и
|26.07.2024
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Создатели «Контур.Фокус» вложат 2 миллиарда в «убийцу» Zoom
бизнеса: электронный документооборот, бухгалтерия, электронная подпись, работа с маркировкой, проверка контрагентов, интернет-отчетность. Также компания создала базу данных о владельцах организаций «Контур.Фокус». Российский рынок унифицированных коммуникаций По оценкам J’Son & Partners, российский рынок унифицированных коммуникаций в 2023 г. составил 81 млрд руб., увеличившись за год на 2
|16.07.2024
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В «Контур.Фокус» добавили номера телефонов из ЕИС закупок
гентами и направлять претензии. Ольга Смирнова, руководитель сервиса для комплексной оценки рисков «Контур.Фокус»: «Номера телефонов — востребованные контактные данные компаний. Однако связатьс
|22.05.2024
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В «Контур.Фокусе» появились контакты для быстрой связи с контрагентами
других сервисов для проверки контрагентов, которые собирают почты только из выписок ЕГРЮЛ и ЕГРИП, Контур.Фокус получает email еще и с сайтов организаций. Об этом CNews сообщили представители
|18.04.2024
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В «Контур.Фокусе» стало возможно делиться чек-листами с коллегами
има стандартизированная оценка потенциального или действующего контрагента. Антон Яковлев, эксперт «Контур.Фокуса» по экономической безопасности бизнеса: «В разработке чек-листов подобных оцено
|28.03.2024
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«Контур.Фокус» научили оперативно обновлять сведения о налоговых задолженностях
азе интерактивного сервиса «Личный кабинет в АИС Налог-3». Второй документ меняет периодичность размещения в открытом доступе сведений о налоговой задолженности и налоговых правонарушениях компании. «Контур.Фокус» среагировал на изменения и обновил раздел «Налоги и сборы». Так, один из критериев добросовестности компании по методике ФНС — отсутствие задолженности по налогам и сборам в разме
|07.03.2024
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В «Контур.Фокусе» появились сведения о финансах малого и среднего бизнеса
ает купить готовый бизнес и быть уверенным в его прибыльности. Василий Прокопьев, менеджер проекта «Контур.Фокус»: «Мы постоянно работаем над развитием сервиса. Сведения о финансах компаний и И
|27.02.2024
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«Юникон Бизнес Солюшнс» разработал платформенно-независимое решение для проверки контрагентов на данных «Контур.Фокуса»
ировать системную среду исполнения проверок, интегрируя ее в другие бизнес-процессы компании». *** «Контур.Фокус» — сервис для комплексной оценки контрагентов. Позволяет быстро проверять россий
СКБ Контур и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 36
|Яковлев Антон 33 31
|Катаева Елена 32 27
|Ломовский Антон 23 23
|Рейман Леонид 1065 20
|Комиссаров Дмитрий 248 18
|Усманов Алишер 311 17
|Черепенников Антон 86 16
|Калинин Александр 189 14
|Чеглаков Андрей 63 14
|Никифоров Николай 1138 12
|Яппаров Тагир 110 12
|Шпак Василий 279 12
|Фролов Денис 73 12
|Опанасенко Всеволод 139 12
|Мишустин Михаил 787 12
|Галицкий Александр 123 11
|Брюквин Юрий 300 11
|Сушкевич Антон 67 11
|Медведев Дмитрий 1665 11
|Боровиков Игорь 137 11
|Бойко Алексей 138 11
|Прокопьев Василий 11 11
|Борисов Юрий 122 10
|Панченко Иван 197 10
|Калинин Алексей 77 10
|Мацоцкий Сергей 180 10
|Петричкович Ярослав 30 10
|Басова Елена 13 10
|Вексельберг Виктор 155 9
|Кузнецова Светлана 16 9
|Трухманов Александр 9 9
|Тимченко Александр 20 9
|Доброхотов Алексей 18 9
|Копосов Максим 74 9
|Яфраков Михаил 9 9
|Петросов Владимир 9 9
|Данилова Марина 9 9
|Ефанова Людмила 9 9
|Чугунова Тамара 9 9
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