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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
СКБ Контур
Контур.Фокус
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 289, упоминаний - 349
СКБ Контур упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рейман Леонид 408 5
|Путин Владимир 1820 4
|Ананьев Алексей 88 4
|Черепенников Антон 52 4
|Черных Сергей 8 3
|Калинин Алексей 23 3
|Басов Алексей 79 3
|Ильягуева Ольга 4 3
|Ананьев Дмитрий 53 3
|Месропов Юрий 4 3
|Адам Безиев 4 3
|Калинин Александр 95 3
|Делицын Леонид 94 3
|Ивенев Николай 7 3
|Кот Олег 7 2
|Анищенко Андрей 9 2
|Иванов Сергей 170 2
|Гурская Ольга 11 2
|Кузнецова Светлана 7 2
|Галкин Александр 8 2
|Филатов Евгений 13 2
|Богачев Игорь 172 2
|Михайлов Сергей 37 2
|Рождественский Алексей 9 2
|Соколов Александр 22 2
|Борисов Юрий 91 2
|Яфраков Михаил 7 2
|Усманов Алишер 241 2
|Туровецкий Владимир 6 2
|Артимович Дмитрий 19 2
|Чернышов Андрей 14 2
|Брюквин Юрий 196 2
|Хан Дмитрий 2 2
|Галицкий Александр 82 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Петросов Владимир 7 2
|Ляпунов Игорь 52 2
|Ефремов Антон 2 2
|Ивашков Юрий 2 2
|Врублевский Павел 75 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755904, в очереди разбора - 659594.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755904, в очереди разбора - 659594.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru