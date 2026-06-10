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СКБ Контур Контур.Фокус

СКБ Контур - Контур.Фокус

СОБЫТИЯ

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10.06.2026 В «Контур.Фокусе» появился реестр экспедиторов

ту исключения из реестра, если организация вышла из реестра. Антон Ломовский, руководитель проекта «Контур.Фокус»: «Регистрация в реестре экспедиторов — не просто новая обязанность, а реальный

21.05.2026 Исследование RWB и «Контур.Фокуса»: маркетплейсы остаются драйвером роста в онлайн-торговле

ли представители RWB. Этот тренд подтверждает совместное исследование RWB и аналитического сервиса «Контур.Фокус», посвященное анализу развития рынка онлайн-торговли и платформенного предприним
05.05.2026 «Контур.Фокус» обновил ИИ-ассистента

брабатывать их на своих серверах без передачи третьим лицам. Антон Ломовский, руководитель проекта «Контур.Фокус»: «Технология искусственного интеллекта применялась в «Контур.Фокусе» еще нескол
07.04.2026 Интеграция Directum Lite и «Контур.Фокус» поможет защитить бизнес от финансовых потерь

Интеграция Directum Lite и «Контур.Фокус» поможет защитить бизнес от финансовых потерь. В обновленной СЭД для среднего и малого бизнеса теперь можно проверить надежность контрагентов за пару кликов. Об этом CNews сообщили
01.04.2026 «Контур» и Directum представили решение для быстрого запуска проверки контрагентов

аются данные из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, сведения о финансовой отчетности, экспресс-отчет о рисках. Интеграция «Контур.Фокус» и Directum расширяет возможности контроля рисков в договорных процессах за счет
19.02.2026 В «Контур.Фокусе» появилась экспресс-проверка контрагентов из Китая

«Контур.Фокус» представил формализованное API-решение для быстрого получения данных о китайски
16.02.2026 В «Контур.Фокусе» появилась проверка доверенностей

а ничтожной, а договор будет признан недействительным. Проверить доверенность можно прямо в сервисе Контур.Фокус. Сервис покажет статус: действительна ли она на дату проверки — не была ли отозв
26.01.2026 В «Контур.Фокусе» появились ИИ-аннотации к арбитражным делам

о, и, как правило, они содержат всю информацию о сути спора. Антон Ломовский, руководитель проекта «Контур.Фокус», сказал: «Мы уже давно работаем с ИИ и пробуем его инструментарий в разных аспе
04.12.2025 «Контур» и «Дитрикс» представили совместное решение для риск-анализа сделок

минимизировать финансовые, репутационные и правовые риски». Антон Ломовский, руководитель проекта «Контур.Фокус»: «Совместное решение «Контур.Фокуса» и «Дитрикс» объединяет разрозненные процес
12.11.2025 «Контур.Фокус» создал ИИ-ассистента для проверки контрагентов ​

определять, подходит ли он для заключения конкретной сделки. Антон Ломовский, руководитель проекта «Контур.Фокус»: «ИИ-ассистент — это умный помощник, созданный для принципиально нового формата
27.10.2025 «Контур» и Naumen выпустили совместное решение для проверки контрагентов ​

мечаются красным цветом, положительные показатели – зеленым. Антон Ломовский, руководитель проекта «Контур.Фокус»: «С помощью готового модуля «Контур.Фокуса» и Naumen SRM можно проверить надежн
20.10.2025 В «Контур.Фокусе» можно проверить контрагента по ЭКГ-рейтингу ​

н юридических лиц и 4,7 млн индивидуальных предпринимателей. Антон Ломовский, руководитель проекта «Контур.Фокус»: «Если контрагент участвует в ЭКГ-рейтинге, сервис «Контур.Фокус» покаже
13.10.2025 «Контур» и «КроСистем» помогли «СберСтрахованию жизни» автоматизировать проверку контрагентов

В программный комплекс «КроСистем» через API интегрировали «Контур.Фокус» и «Фокус.Комплаенс». Теперь управление безопасности «СберСтрахования жизни» мгн
25.08.2025 «Контур.Фокус» проверит легальность доходов чиновников ​

Система «Антикор – выявление риска конфликта интересов» от «Контур.Фокуса» проверит госслужащих на получение нелегального заработка. Она покажет, есть ли у чиновника статус самозанятости. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Статья 17 Федерал
25.08.2025 «Контур» помог сети «Буше» автоматизировать проверки контрагентов ​

провести. Павел Баранчиков, директор по развитию IPG (разработчик интеграционного модуля «Битрикс24 Контур.Фокус»): «Переход на автоматизированную проверку контрагентов упрощается благодаря нал
18.08.2025 «Антикор» «Контур.Фокуса» научился определять связи чиновников по прошлому месту работы ​

«Контур.Фокус» стал точнее выявлять риск конфликта интересов. Теперь можно определить связи ме
14.08.2025 «Контур» и «Гуд Программ» помогли «Евроэксперту» автоматизировать проверку контрагентов в BPMSoft ​

ет риски и повышает надежность взаимодействия с партнерами». Антон Ломовский, руководитель проекта «Контур.Фокус»: «Широкая линейка готовых интеграционных решений «Контур.Фокуса» позволяет авто
21.04.2025 Дмитриевский химический завод в 10 раз ускорил проверку контрагентов с помощью «Контур.Фокуса» ​

се нужные данные можно найти в одном окне сервиса. Об этом CNews сообщили представители «Контура». «Контур.Фокус» — сервис для комплексной оценки контрагентов. Позволяет проверять российские и

03.03.2025 «Контур» помог администрации Коломны автоматизировать проверки на конфликт интересов .

Отдел муниципальной службы и кадров администрации Коломны автоматизировал проверки на конфликт интересов с помощью «Контур.Фокуса». Раньше проверка 100 муниципальных служащих занимала около недели, сейчас — один день. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Для профилактики и предупреждения коррупцио
07.02.2025 «Контур» и Pyrus выпустили совместное решение для автопроверки контрагентов

раммирования для автоматизации любых бизнес-процессов. Доступны веб-версия и мобильное приложение. «Контур.Фокус» — сервис для комплексной оценки контрагентов. Позволяет проверять российские и

29.01.2025 «Контур.Фокус» помог банку «Евроальянс» ускорить проверку юрлиц в 6 раз

ированном виде, банк автоматизировал проверки с помощью «Контур.Фокуса». «Евроальянс» интегрировал «Контур.Фокус» в автоматизированную банковскую систему (АБС). Для проверок по закону 115-ФЗ по
21.01.2025 «АБ-Трейд» повысил безопасность закупок через SRM-систему с помощью «Контур.Фокуса»

возможно благодаря интеграции с «Контур.Фокусом». Об этом CNews сообщили представители «Контура». «Контур.Фокус» — сервис для комплексной оценки контрагентов. Позволяет проверять российские и

26.12.2024 В «Контур.Фокус» добавили отчет о рисках, рекомендованный Росфинмониторингом

В линейке «Комплаенс» «Контур.Фокуса» появилась возможность составить отчет о рисках по ПОД/ФТ. Его сдача влияет на

23.12.2024 «Контур» и MoreKIT представили универсальный коннектор для автоматизации проверки контрагентов

«Контур.Фокус» и MoreKIT создали совместное решение, с помощью которого можно встроить проверк
04.12.2024 «Контур.Фокус» помог шести регионам автоматизировать проверки на конфликт интересов

й, добавим методы OSINT, которые предполагают подключение инструментов искусственного интеллекта». «Контур.Фокус» — сервис для комплексной оценки контрагентов. Позволяет проверять российские и

29.11.2024 ГК «Агротек» в 10 раз ускорила оценку контрагентов с помощью «Контур.Фокуса»

матривать разные сервисы, где есть скоринговая оценка. Под требования ГК «Агротек» подошел скоринг «Контур.Фокуса». Людмила Кознова, заместитель генерального директора по оценке рисков и эконом
28.11.2024 «Контур» помог АО «Ремтехкомплект» автоматизировать проверку контрагентов в «1С»

рке риск-ориентированный подход, который еще называют «светофорным фильтром». Использование модуля «Контур.Фокус» для «1С» позволяет настроить такой фильтр в учетной системе организации, обеспе
18.10.2024 В «Контур.Фокусе» можно оценить риск блокировки счета по ЗСК

узнать, находится ли деловой партнер в зоне риска. Об этом CNews сообщили представители «Контура». «Контур.Фокус» — сервис для комплексной оценки контрагентов. Позволяет быстро проверять россий
12.09.2024 В «Контур.Фокусе» появилась готовая скоринговая модель для оценки финансовых рисков

изучить сработавшие маркеры и проводить регулярный мониторинг контрагента. Антон Яковлев, эксперт «Контур.Фокуса» по экономической безопасности, сказал: «Методику ФНС можно применить для оценк
09.09.2024 В «Фокусе» появился финансовый анализ отчетности крупных акционерных обществ ​

цию собрали вручную с сайтов раскрытия информации. Об этом CNews сообщили представители «Контура». «Контур.Фокус» — сервис для комплексной оценки контрагентов. Позволяет быстро проверять россий
29.08.2024 «Металлокомплект-М» настроил сплошную проверку контрагентов в «Контур.Фокусе»

Российский поставщик металлопроката «Металлокомплект-М» автоматизировал проверку контрагентов с помощью «Контур.Фокуса». Решение интегрировали в систему электронного документооборота на базе «1С» и настроили автоматизированный скоринг по 60+ критериям. Об этом CNews сообщили представители «Контура
07.08.2024 В «Контур.Фокус »добавили скоринговую оценку финансов юрлиц по методике ФНС ​

ндациями ФНС. Для этого в решение добавили 13 новых маркеров. Об этом CNews сообщили представители «Контур.Фокуса». Сервис сопоставит показатель компании с пороговыми значениями из рекомендаций
29.07.2024 «Контур.Фокус» добавил готовые скоринговые модели в API-версию ​

о быстро оценивать коммерческие и налоговые риски. Об этом CNews сообщили представители «Контура». «Контур.Фокус» — сервис для комплексной оценки контрагентов. Позволяет проверять российские и

26.07.2024 Создатели «Контур.Фокус» вложат 2 миллиарда в «убийцу» Zoom

бизнеса: электронный документооборот, бухгалтерия, электронная подпись, работа с маркировкой, проверка контрагентов, интернет-отчетность. Также компания создала базу данных о владельцах организаций «Контур.Фокус». Российский рынок унифицированных коммуникаций По оценкам J’Son & Partners, российский рынок унифицированных коммуникаций в 2023 г. составил 81 млрд руб., увеличившись за год на 2
16.07.2024 В «Контур.Фокус» добавили номера телефонов из ЕИС закупок ​

гентами и направлять претензии. Ольга Смирнова, руководитель сервиса для комплексной оценки рисков «Контур.Фокус»: «Номера телефонов — востребованные контактные данные компаний. Однако связатьс
22.05.2024 В «Контур.Фокусе» появились контакты для быстрой связи с контрагентами

других сервисов для проверки контрагентов, которые собирают почты только из выписок ЕГРЮЛ и ЕГРИП, Контур.Фокус получает email еще и с сайтов организаций. Об этом CNews сообщили представители

18.04.2024 В «Контур.Фокусе» стало возможно делиться чек-листами с коллегами

има стандартизированная оценка потенциального или действующего контрагента. Антон Яковлев, эксперт «Контур.Фокуса» по экономической безопасности бизнеса: «В разработке чек-листов подобных оцено
28.03.2024 «Контур.Фокус» научили оперативно обновлять сведения о налоговых задолженностях

азе интерактивного сервиса «Личный кабинет в АИС Налог-3». Второй документ меняет периодичность размещения в открытом доступе сведений о налоговой задолженности и налоговых правонарушениях компании. «Контур.Фокус» среагировал на изменения и обновил раздел «Налоги и сборы». Так, один из критериев добросовестности компании по методике ФНС — отсутствие задолженности по налогам и сборам в разме
07.03.2024 В «Контур.Фокусе» появились сведения о финансах малого и среднего бизнеса

ает купить готовый бизнес и быть уверенным в его прибыльности. Василий Прокопьев, менеджер проекта «Контур.Фокус»: «Мы постоянно работаем над развитием сервиса. Сведения о финансах компаний и И
27.02.2024 «Юникон Бизнес Солюшнс» разработал платформенно-независимое решение для проверки контрагентов на данных «Контур.Фокуса»

ировать системную среду исполнения проверок, интегрируя ее в другие бизнес-процессы компании». *** «Контур.Фокус» — сервис для комплексной оценки контрагентов. Позволяет быстро проверять россий

Публикаций - 1362, упоминаний - 1679

СКБ Контур и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 291
Ростелеком 10948 196
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 115
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 91
МегаФон 10742 89
Microsoft Corporation 25775 81
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 78
Yandex - Яндекс 9216 74
9594 71
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 69
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 63
Softline - Софтлайн 3743 61
Oracle Corporation 7074 51
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 47
Google LLC 12688 44
Intel Corporation 12811 44
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 44
VK - Mail.ru Group 3602 44
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 42
SAP SE 5601 41
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 40
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 39
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 38
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 36
ИКС 538 35
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 34
IBM - International Business Machines Corp 9699 34
Cisco Systems 5372 33
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 33
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 32
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 28
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 28
Apple Inc 13154 28
Крок - Croc 1964 28
АйТи 1519 27
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 27
Huawei 4676 27
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 27
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 27
Samsung Electronics 11064 26
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 131
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 83
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 68
РЖД - Российские железные дороги 2096 56
Газпром ПАО 1493 36
Почта России ПАО 2370 34
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 29
Альфа-Банк 1979 28
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 27
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 27
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 25
ГПБ - Газпромбанк 1273 22
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 22
ПСБ - Промсвязьбанк 963 19
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 18
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 18
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 18
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 18
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 17
Газпром нефть 725 14
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 13
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 13
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 13
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 13
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 12
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 11
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 10
Роснефть НК - нефтяная компания 562 10
Совкомбанк ПАО 316 10
Новатэк - ранее Новафининвест 76 10
РВК - Российская венчурная компания 571 10
NanduQ - Qiwi 1013 10
Транснефть 335 9
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 9
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 9
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  29 9
Связной ГК 1401 9
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 8
Альфа-Групп 745 8
Альтернатива Капитал 19 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 180
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 159
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 157
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 144
Судебная власть - Judicial power 2500 94
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 89
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 76
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 63
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 61
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 61
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 52
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 51
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 46
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 45
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 40
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 39
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 38
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 37
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 36
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 32
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 30
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 29
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 28
Федеральное казначейство России 1949 27
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 27
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 25
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 24
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 24
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 23
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 21
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 21
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 19
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 18
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 18
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 18
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 18
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 17
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 17
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 17
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 16
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 16
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 8 7
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 7
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 6
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 6
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 5
ГосИнформСистемы 160 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 2
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
АЮР - Ассоциация юристов России 51 2
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 2
МГКА - Московская городская коллегия адвокатов 6 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
ОКАС - Объединение когнитивных ассоциативных систем 8 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 1
OpenCAPI Consortium 13 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
Gen-Z Consortium 11 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 333
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 331
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 233
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 221
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 171
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Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 139
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 132
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Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 82
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RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 51
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 49
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 208
Linux OS 11533 87
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 62
Microsoft Windows 16882 51
FreePik 1841 47
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 47
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 38
Google Android 15243 37
Новые облачные технологии - МойОфис 958 34
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 33
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 29
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 28
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 27
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 27
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 26
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 25
Microsoft Windows 2000 8678 24
Apple iOS 8583 24
Intel x86 - архитектура процессора 2151 24
Apple iPhone 6 4861 23
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 22
ФИР - Федресурс - Федеральный информационные ресурс - ЕФРСФДЮЛ - Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, ИП и иных субъектов экономической деятельности 39 17
Microsoft Office 4170 17
СКБ Контур - Контур.Экстерн 93 16
ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - Федеральный закон 127-ФЗ - О несостоятельности (банкротстве) 86 16
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 176 16
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 210 15
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 395 15
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 59 15
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 240 15
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 15
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Apple iPhone - серия смартфонов 7622 14
Oracle Java - язык программирования 3469 14
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 13
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Google YouTube - Видеохостинг 3002 13
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 12
СКБ Контур - Контур.Эльба 87 12
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 12
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