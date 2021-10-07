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СКБ Контур
Контур.Фокус


07.10.2021 Власти запретили «Авито» покупать «Циан» 1
04.10.2021 Россияне создали микропроцессор на особой отечественной архитектуре 1
29.09.2021 В России создан процессор оригинальной архитектуры. Не «Эльбрус» и не «Байкал» 1
29.09.2021 Близкий к Кадырову бизнесмен по дешевке купил телеком-оператора у государства 1
24.09.2021 Многодетной матери светит шесть лет тюрьмы за «пиратское» ПО. У «1С» к ней претензий нет 1
22.09.2021 В PROF-IT SRM появилась возможность проверки поставщиков с помощью API «Контур.Фокуса» 7
20.09.2021 Власти отобрали лицензию у банка - пионера интернет-платежей в России 1
17.09.2021 «Ростелеком» за микроскопические деньги купил двух ИТ-разработчиков 1
16.09.2021 В гонке создателей планшетов на российском чипе «Скиф» наметился лидер с собственным радиозаводом 1
15.09.2021 Казначейство начало использовать полностью импортозамещенную подсистему «Электронного бюджета» 1
14.09.2021 «Контур.Фокус» представил инструмент для проверки физлиц 4
09.09.2021 Разработчики умных авто обошлись МТС в 320 миллионов 1
03.09.2021 «Эр-Телеком» купил конкурента в сфере интернета вещей 1
31.08.2021 В России начали выпускать материнские платы на Intel дешевле, чем в Китае. Станут ли они «отечественными»? 1
30.08.2021 В интернет-банке «SBI бизнес» появилась проверка надежности контрагентов 1
25.08.2021 «Ситроникс» превратился в космическую компанию 1
19.08.2021 Пионер российской ИТ-отрасли «Айти» ловко смог избежать банкротства 1
11.08.2021 Кому из ИИ-разработчиков надо дать денег, Минпромторгу расскажет компания, сбившая цену исследования в 10 раз 1
04.08.2021 Из российской ИТ-компании массово увольняют сотрудников по совету Big Data 1
03.08.2021 API Контур.Фокуса разработал новое решение для проверки контрагентов 2
29.07.2021 Отечественная ИТ-компания переносит производство электроники из Китая в Россию 1
28.07.2021 На ажиотажной закупке МВД цена серверов на российской ОС рухнула в 2 раза 1
20.07.2021 Минобороны потратит 320 миллионов на «Катюшу» для мониторинга СМИ 1
19.07.2021 «Ростелеком» заплатил 730 миллионов за оператора с трагической судьбой 1
15.07.2021 Создатели «Эльбрусов» нарастили прибыль в 12 раз, задним числом изменив ее прошлый показатель в 22 раза 1
14.07.2021 Власти России банкротят сколковскую компанию — «дочку» зарубежного разработчика дронов 2
14.07.2021 Корпорация «Парус» полностью сменила владельцев 2
06.07.2021 Налоговая банкротит компанию «Айти». У бизнеса Тагира Яппарова сложные времена 2
02.07.2021 «Ростелеком» потратит 4 миллиарда на российское телеком-оборудование, но только если часть расходов покроет бюджет 1
30.06.2021 МТС купила телеком-оператора экс-министра связи 1
28.06.2021 Началось тестирование российского ПО для распознавания COVID-19 на отечественных нейропроцессорах 1
25.06.2021 Российские суды поставят «Мой офис» на 10 тыс. ПК под Windows 1
23.06.2021 Поставщик серверов для главного ЦОДа МВД сбил цену контракта в 3,5 раза и оставил ни с чем «Техносерв», «Ростех» и «Ростелеком» 1
21.06.2021 Вышедший из-под ареста основатель «Компьюлинка» продал компанию 1
16.06.2021 «Decathlon Россия» настроила автоматическую проверку контрагентов с помощью API «Контур.Фокуса» 3
08.06.2021 Поставлять в МВД серверы на «Эльбрусах» решился только разработчик «железа» под «закон Яровой» 1
28.05.2021 Бывшего ИТ-директора Росреестра обвиняют в краже сотен миллионов на цифровизации 1
25.05.2021 Бывший ИТ-директор Росреестра и владельцы ИТ-компании арестованы по делу о реестре недвижимости 1
18.05.2021 «Контур» и «Нават» разработали решение для комплексной проверки клиентов на благонадежность и оценки рисков по 115-ФЗ в CRM 2
14.05.2021 ИТ-«дочку» «Ростеха» заставили заплатить 90 миллионов за «самовозгорающиеся» аппараты ИВЛ 1

Публикаций - 289, упоминаний - 349

СКБ Контур упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 48
Microsoft Corporation 11017 25
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 19
Google LLC 7128 12
Ростех - Ростехнологии 2230 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 12
SAP SE 3207 11
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 10
IBM 3527 10
Cisco Systems 2037 10
VK - Mail.ru Group 2482 9
СКБ Контур 416 9
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 8
Yandex - Яндекс 4099 8
Intel Corporation 4152 8
Samsung Electronics 5633 7
Oracle Corporation 3331 7
iTeco - Ай-Теко 715 6
3727 6
АФК Система ПАО 991 6
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 6
SAP CIS - САП СНГ 753 6
Крок 1219 6
Nvidia Corp 2011 5
Rambler Group - Рамблер ГК 484 5
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 5
Ланит ГК 1155 5
Корус Консалтинг ГК 804 5
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 5
HP Inc. 2898 5
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 5
Huawei 2726 5
НКК - Национальная компьютерная корпорация 155 5
Apple Inc - Эппл Рус 7680 4
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 4
Ростех - Концерн Автоматика 396 4
КНС Групп - Yadro 124 4
Docsvision - ДоксВижн 768 4
Facebook 3765 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 28
РЖД - Российские железные дороги 1081 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 15
Альфа-Банк 1123 7
Почта России ПАО 1570 5
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 4
Газпромбанк - ГПБ 692 3
Открытие ФК 538 3
Аэрофлот 492 3
Делимобиль - Каршеринг Руссия - Оператор каршеринга 25 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 3
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 3
Газпром ПАО 518 3
Транснефть 159 3
Башнефть ПАО АНК 90 3
X5 Group 599 2
Абамет 6 2
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 2
Shiptor - Экспресс Парсел Сервис 5 2
Почта Банк 289 2
Формула Кино - Синема Парк 20 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
Альфа-Групп 318 2
Авто.ру - Auto.ru 67 2
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
Ситимобил - Служба такси 113 2
Орион-Экспресс - Телекарта 133 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 48 2
О2О Delivery club 153 2
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
Assist - Ассист 123 2
Almaz Capital Partners 118 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 2
Национальный банк Траст 96 2
ПромСвязьКапитал 61 2
Даурия Аэроспейс - Dauria Aerospace - Российская частная космическая компания 15 2
Техносила 133 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 27
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 24
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 20
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 16
Арбитражный суд города Москвы 339 15
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 9
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 6
Федеральное казначейство России 766 5
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 21 5
Верховный суд Российской Федерации 174 5
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 418 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации 28 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 3
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 3
Правительство РФ 2200 3
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 39 2
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 2
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 2
Администрация Президента РФ 267 2
Счётная палата РФ 460 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 2
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 7 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
Руссофт - Russoft 250 1
Linux Foundation 157 1
ОКАС - Объединение когнитивных ассоциативных систем 4 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 15 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 19 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 17 1
OpenCAPI Consortium 13 1
Gen-Z Consortium 11 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 14
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 9
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2336 8
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 6
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 5
DDR - Double data rate 1066 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 4
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 4
ARM64 - Архитектура процессора 1017 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 282 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1243 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 3
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Linux OS 4243 13
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Apple iPad 3263 3
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 12 3
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Microsoft Windows 850 3
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Microsoft Windows 7 1662 2
1С:ERP Управление предприятием 203 2
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Microsoft Active Directory - Microsoft AD 787 2
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 2
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Москва - Дом Долгоруковых - объект культурного наследия 2 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 16 1
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