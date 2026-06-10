В «Контур.Фокусе» появился реестр экспедиторов ту исключения из реестра, если организация вышла из реестра. Антон Ломовский, руководитель проекта «Контур.Фокус»: «Регистрация в реестре экспедиторов — не просто новая обязанность, а реальный

Исследование RWB и «Контур.Фокуса»: маркетплейсы остаются драйвером роста в онлайн-торговле ли представители RWB. Этот тренд подтверждает совместное исследование RWB и аналитического сервиса «Контур.Фокус», посвященное анализу развития рынка онлайн-торговли и платформенного предприним

«Контур.Фокус» обновил ИИ-ассистента брабатывать их на своих серверах без передачи третьим лицам. Антон Ломовский, руководитель проекта «Контур.Фокус»: «Технология искусственного интеллекта применялась в «Контур.Фокусе» еще нескол

Интеграция Directum Lite и «Контур.Фокус» поможет защитить бизнес от финансовых потерь Интеграция Directum Lite и «Контур.Фокус» поможет защитить бизнес от финансовых потерь. В обновленной СЭД для среднего и малого бизнеса теперь можно проверить надежность контрагентов за пару кликов. Об этом CNews сообщили

«Контур» и Directum представили решение для быстрого запуска проверки контрагентов аются данные из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, сведения о финансовой отчетности, экспресс-отчет о рисках. Интеграция «Контур.Фокус» и Directum расширяет возможности контроля рисков в договорных процессах за счет

В «Контур.Фокусе» появилась экспресс-проверка контрагентов из Китая «Контур.Фокус» представил формализованное API-решение для быстрого получения данных о китайски

В «Контур.Фокусе» появилась проверка доверенностей а ничтожной, а договор будет признан недействительным. Проверить доверенность можно прямо в сервисе Контур.Фокус. Сервис покажет статус: действительна ли она на дату проверки — не была ли отозв

В «Контур.Фокусе» появились ИИ-аннотации к арбитражным делам о, и, как правило, они содержат всю информацию о сути спора. Антон Ломовский, руководитель проекта «Контур.Фокус», сказал: «Мы уже давно работаем с ИИ и пробуем его инструментарий в разных аспе

«Контур» и «Дитрикс» представили совместное решение для риск-анализа сделок минимизировать финансовые, репутационные и правовые риски». Антон Ломовский, руководитель проекта «Контур.Фокус»: «Совместное решение «Контур.Фокуса» и «Дитрикс» объединяет разрозненные процес

«Контур.Фокус» создал ИИ-ассистента для проверки контрагентов ​ определять, подходит ли он для заключения конкретной сделки. Антон Ломовский, руководитель проекта «Контур.Фокус»: «ИИ-ассистент — это умный помощник, созданный для принципиально нового формата

«Контур» и Naumen выпустили совместное решение для проверки контрагентов ​ мечаются красным цветом, положительные показатели – зеленым. Антон Ломовский, руководитель проекта «Контур.Фокус»: «С помощью готового модуля «Контур.Фокуса» и Naumen SRM можно проверить надежн

В «Контур.Фокусе» можно проверить контрагента по ЭКГ-рейтингу ​ н юридических лиц и 4,7 млн индивидуальных предпринимателей. Антон Ломовский, руководитель проекта «Контур.Фокус»: «Если контрагент участвует в ЭКГ-рейтинге, сервис «Контур.Фокус» покаже

«Контур» и «КроСистем» помогли «СберСтрахованию жизни» автоматизировать проверку контрагентов В программный комплекс «КроСистем» через API интегрировали «Контур.Фокус» и «Фокус.Комплаенс». Теперь управление безопасности «СберСтрахования жизни» мгн

«Контур.Фокус» проверит легальность доходов чиновников ​ Система «Антикор – выявление риска конфликта интересов» от «Контур.Фокуса» проверит госслужащих на получение нелегального заработка. Она покажет, есть ли у чиновника статус самозанятости. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Статья 17 Федерал

«Контур» помог сети «Буше» автоматизировать проверки контрагентов ​ провести. Павел Баранчиков, директор по развитию IPG (разработчик интеграционного модуля «Битрикс24 Контур.Фокус»): «Переход на автоматизированную проверку контрагентов упрощается благодаря нал

«Антикор» «Контур.Фокуса» научился определять связи чиновников по прошлому месту работы ​ «Контур.Фокус» стал точнее выявлять риск конфликта интересов. Теперь можно определить связи ме

«Контур» и «Гуд Программ» помогли «Евроэксперту» автоматизировать проверку контрагентов в BPMSoft ​ ет риски и повышает надежность взаимодействия с партнерами». Антон Ломовский, руководитель проекта «Контур.Фокус»: «Широкая линейка готовых интеграционных решений «Контур.Фокуса» позволяет авто

Дмитриевский химический завод в 10 раз ускорил проверку контрагентов с помощью «Контур.Фокуса» ​ се нужные данные можно найти в одном окне сервиса. Об этом CNews сообщили представители «Контура». «Контур.Фокус» — сервис для комплексной оценки контрагентов. Позволяет проверять российские и

«Контур» помог администрации Коломны автоматизировать проверки на конфликт интересов . Отдел муниципальной службы и кадров администрации Коломны автоматизировал проверки на конфликт интересов с помощью «Контур.Фокуса». Раньше проверка 100 муниципальных служащих занимала около недели, сейчас — один день. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Для профилактики и предупреждения коррупцио

«Контур» и Pyrus выпустили совместное решение для автопроверки контрагентов раммирования для автоматизации любых бизнес-процессов. Доступны веб-версия и мобильное приложение. «Контур.Фокус» — сервис для комплексной оценки контрагентов. Позволяет проверять российские и

«Контур.Фокус» помог банку «Евроальянс» ускорить проверку юрлиц в 6 раз ированном виде, банк автоматизировал проверки с помощью «Контур.Фокуса». «Евроальянс» интегрировал «Контур.Фокус» в автоматизированную банковскую систему (АБС). Для проверок по закону 115-ФЗ по

«АБ-Трейд» повысил безопасность закупок через SRM-систему с помощью «Контур.Фокуса» возможно благодаря интеграции с «Контур.Фокусом». Об этом CNews сообщили представители «Контура». «Контур.Фокус» — сервис для комплексной оценки контрагентов. Позволяет проверять российские и

В «Контур.Фокус» добавили отчет о рисках, рекомендованный Росфинмониторингом В линейке «Комплаенс» «Контур.Фокуса» появилась возможность составить отчет о рисках по ПОД/ФТ. Его сдача влияет на

«Контур» и MoreKIT представили универсальный коннектор для автоматизации проверки контрагентов «Контур.Фокус» и MoreKIT создали совместное решение, с помощью которого можно встроить проверк

«Контур.Фокус» помог шести регионам автоматизировать проверки на конфликт интересов й, добавим методы OSINT, которые предполагают подключение инструментов искусственного интеллекта». «Контур.Фокус» — сервис для комплексной оценки контрагентов. Позволяет проверять российские и

ГК «Агротек» в 10 раз ускорила оценку контрагентов с помощью «Контур.Фокуса» матривать разные сервисы, где есть скоринговая оценка. Под требования ГК «Агротек» подошел скоринг «Контур.Фокуса». Людмила Кознова, заместитель генерального директора по оценке рисков и эконом

«Контур» помог АО «Ремтехкомплект» автоматизировать проверку контрагентов в «1С» рке риск-ориентированный подход, который еще называют «светофорным фильтром». Использование модуля «Контур.Фокус» для «1С» позволяет настроить такой фильтр в учетной системе организации, обеспе

В «Контур.Фокусе» можно оценить риск блокировки счета по ЗСК узнать, находится ли деловой партнер в зоне риска. Об этом CNews сообщили представители «Контура». «Контур.Фокус» — сервис для комплексной оценки контрагентов. Позволяет быстро проверять россий

В «Контур.Фокусе» появилась готовая скоринговая модель для оценки финансовых рисков изучить сработавшие маркеры и проводить регулярный мониторинг контрагента. Антон Яковлев, эксперт «Контур.Фокуса» по экономической безопасности, сказал: «Методику ФНС можно применить для оценк

В «Фокусе» появился финансовый анализ отчетности крупных акционерных обществ ​ цию собрали вручную с сайтов раскрытия информации. Об этом CNews сообщили представители «Контура». «Контур.Фокус» — сервис для комплексной оценки контрагентов. Позволяет быстро проверять россий

«Металлокомплект-М» настроил сплошную проверку контрагентов в «Контур.Фокусе» Российский поставщик металлопроката «Металлокомплект-М» автоматизировал проверку контрагентов с помощью «Контур.Фокуса». Решение интегрировали в систему электронного документооборота на базе «1С» и настроили автоматизированный скоринг по 60+ критериям. Об этом CNews сообщили представители «Контура

В «Контур.Фокус »добавили скоринговую оценку финансов юрлиц по методике ФНС ​ ндациями ФНС. Для этого в решение добавили 13 новых маркеров. Об этом CNews сообщили представители «Контур.Фокуса». Сервис сопоставит показатель компании с пороговыми значениями из рекомендаций

«Контур.Фокус» добавил готовые скоринговые модели в API-версию ​ о быстро оценивать коммерческие и налоговые риски. Об этом CNews сообщили представители «Контура». «Контур.Фокус» — сервис для комплексной оценки контрагентов. Позволяет проверять российские и

Создатели «Контур.Фокус» вложат 2 миллиарда в «убийцу» Zoom бизнеса: электронный документооборот, бухгалтерия, электронная подпись, работа с маркировкой, проверка контрагентов, интернет-отчетность. Также компания создала базу данных о владельцах организаций «Контур.Фокус». Российский рынок унифицированных коммуникаций По оценкам J’Son & Partners, российский рынок унифицированных коммуникаций в 2023 г. составил 81 млрд руб., увеличившись за год на 2

В «Контур.Фокус» добавили номера телефонов из ЕИС закупок ​ гентами и направлять претензии. Ольга Смирнова, руководитель сервиса для комплексной оценки рисков «Контур.Фокус»: «Номера телефонов — востребованные контактные данные компаний. Однако связатьс

В «Контур.Фокусе» появились контакты для быстрой связи с контрагентами других сервисов для проверки контрагентов, которые собирают почты только из выписок ЕГРЮЛ и ЕГРИП, Контур.Фокус получает email еще и с сайтов организаций. Об этом CNews сообщили представители

В «Контур.Фокусе» стало возможно делиться чек-листами с коллегами има стандартизированная оценка потенциального или действующего контрагента. Антон Яковлев, эксперт «Контур.Фокуса» по экономической безопасности бизнеса: «В разработке чек-листов подобных оцено

«Контур.Фокус» научили оперативно обновлять сведения о налоговых задолженностях азе интерактивного сервиса «Личный кабинет в АИС Налог-3». Второй документ меняет периодичность размещения в открытом доступе сведений о налоговой задолженности и налоговых правонарушениях компании. «Контур.Фокус» среагировал на изменения и обновил раздел «Налоги и сборы». Так, один из критериев добросовестности компании по методике ФНС — отсутствие задолженности по налогам и сборам в разме

В «Контур.Фокусе» появились сведения о финансах малого и среднего бизнеса ает купить готовый бизнес и быть уверенным в его прибыльности. Василий Прокопьев, менеджер проекта «Контур.Фокус»: «Мы постоянно работаем над развитием сервиса. Сведения о финансах компаний и И