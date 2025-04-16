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Цифровые Вершины премия
Цифровые Вершины и организации, системы, технологии, персоны:
|Одинцов Дмитрий 114 2
|Рустамов Рустам 426 1
|Филатов Евгений 29 1
|Дербенков Сергей 5 1
|Сергунина Наталья 369 1
|Дырмовский Дмитрий 133 1
|Векшин Евгений 12 1
|Трандин Сергей 93 1
|Крючков Андрей 25 1
|Рогова Вера 3 1
|Кудж Станислав 22 1
|Попов Анатолий 129 1
|Белякова Валентина 1 1
|Катышева Лариса 1 1
|Фадеичев Сергей 1 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 994 1
|РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 213 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 868 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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