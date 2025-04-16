Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 173095
ИКТ 13463
Организации 10544
Ведомства 1452
Ассоциации 992
Технологии 3422
Системы 25385
Персоны 74288
География 2801
Статьи 1510
Пресса 1207
ИАА 691
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2606
Мероприятия 847

Цифровые Вершины премия



16.04.2025 Какие новые возможности должны быть в современной СЭД 1
01.02.2022 СБИС стал победителем национальной премии «Цифровые вершины» 1
28.07.2021 TrueConf выпустил отечественную систему видеосвязи для ОС на базе Linux 1
01.07.2021 TrueConf и ГК ЦРТ интегрировали свои решения 1
28.04.2021 Андрей Крючков -

Российский малый и средний бизнес продолжает экономить на резервном копировании

 1
05.03.2021 Московский детский технопарк впервые получил статус федеральной инновационной площадки 1
07.08.2020 Подтверждена совместимость «Ред ОС» и СДУ «Приоритет» 1
19.09.2019 Пермская ИТ-компания DataBriz помогла провести остановочный ремонт «СИБУР-Химпрому» 1
26.02.2019 Выручка «СКБ Контур» за 2018 год составила 13,4 млрд рублей 1
05.06.2018 Сбербанк презентовал экосистему для корпоративных клиентов 1
19.03.2018 Новосибирская область перешла на импортонезависимую СЭДД 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Цифровые Вершины и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13037 2
TrueConf - ТруКонф 404 2
МегаФон 9145 1
Ред Софт - Red Soft 766 1
APIBank - ЦБП - Цифровые банковские платформы 21 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1097 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 541 1
УльтимаТек - DataBriz - Датабриз - ФДС 4 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1994 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 459 1
Базальт СПО - BaseALT 683 1
VK - Mail.ru Group 3475 1
Garmin - Гармин 203 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 212 1
ICL ГК 397 1
InterTrust - ИнтерТраст 329 1
Тензор 108 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1026 1
8382 1
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 119 1
Эвотор - Evotor 188 1
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 58 1
Acronis - Акронис 450 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7497 2
ГПБ - Газпромбанк 1103 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 466 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 470 1
Сибур Холдинг - Сибур Химпром 24 1
НКНХ - Нижнекамскнефтехим 25 1
Северсталь ПАО - Severstal 489 1
Enel Group 40 1
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 11 1
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 30 1
Альтаир ГК 8 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11919 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2944 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4301 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5040 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4895 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1232 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2554 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 273 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 92 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 80 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 326 1
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 75 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 591 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 709 1
Счётная палата РФ - КСП - Контрольно-счетная палата 49 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 297 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 173 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68002 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12746 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52030 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20233 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25805 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28507 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14394 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30277 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12773 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31479 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8233 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7320 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2114 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7594 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11618 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3973 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4214 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2992 1
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 621 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1282 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5870 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3913 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12174 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4471 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4881 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24569 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11395 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7495 1
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 973 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1155 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2745 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6966 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16240 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21614 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6772 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2372 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16019 1
Website URL - Uniform Resource Locator 897 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1017 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2000 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1012 2
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 190 2
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 330 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1114 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 218 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 290 1
СКБ Контур - Контур.Светофор 11 1
СКБ Контур - Контур.Реестро 18 1
Реестр добросовестных экспортеров 201 1
СКБ Контур - Контур.Призма 21 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 297 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1009 1
ЦРТ Нестор.BRIEF 6 1
Linux OS 10149 1
Digital Design СДУ Приоритет 6 1
Microsoft Windows 15831 1
InterTrust - CompanyMedia 158 1
Google YouTube - Видеохостинг 2793 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 552 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 493 1
Red Hat - Linux Fedora 223 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 136 1
Новые облачные технологии - МойОфис 803 1
Киберпротект - Акронис Защита Данных 23 1
TrueConf Linux 2 1
Microsoft CAL - Microsoft Client Access License - Лицензии клиентского доступа 10 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 195 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 91 1
СКБ Контур - Контур.Эльба 84 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 63 1
Linux - Debian GNU 481 1
Тензор - СБИС ЭДО SABY 25 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 141 1
СКБ Контур - Контур.Маркет 17 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 317 1
СКБ Контур - Контур.ОФД 16 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1307 1
Сбер - СберБизнес - SberBusinessAPI - Fintech API 27 1
Microsoft Office 365 953 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 310 1
Одинцов Дмитрий 114 2
Рустамов Рустам 426 1
Филатов Евгений 29 1
Дербенков Сергей 5 1
Сергунина Наталья 369 1
Дырмовский Дмитрий 133 1
Векшин Евгений 12 1
Трандин Сергей 93 1
Крючков Андрей 25 1
Рогова Вера 3 1
Кудж Станислав 22 1
Попов Анатолий 129 1
Белякова Валентина 1 1
Катышева Лариса 1 1
Фадеичев Сергей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147414 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43840 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4028 2
Казахстан - Республика 5609 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13387 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1064 1
Беларусь - Белоруссия 5779 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17684 1
Германия - Федеративная Республика 12753 1
Турция - Турецкая республика 2400 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1501 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1588 1
Эстония - Эстонская Республика 752 1
Латвия - Латвийская Республика 820 1
Литва - Литовская Республика 655 1
Молдавия - Республика Молдова 712 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1715 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 868 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2972 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 732 1
Европа 21871 1
Бразилия - Федеративная Республика 2383 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8871 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52059 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48813 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6059 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11133 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24546 2
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 122 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13906 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2471 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4742 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 351 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3690 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5036 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29758 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5934 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6322 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6282 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 910 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3211 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7166 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4450 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1692 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7849 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 900 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6810 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2052 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1759 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3304 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5756 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1312 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7088 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 521 1
HoReCa - Общепит - Общественное питание - Catering - Public catering 154 1
Зоология - наука о животных 2677 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4202 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10039 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 980 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 704 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5265 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 994 1
Gartner - Гартнер 3566 1
IDC - International Data Corporation 4913 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 213 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 868 1
День молодёжи - 27 июня 923 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Ланит - Онланта Tech 2 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1353669, в очереди разбора - 759181.
Создано именных указателей - 173095.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж

Лучшие портативные игровые консоли в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153