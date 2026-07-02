МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства

«Корпорация МСП» запустила онлайн-курс для предпринимателей по искусственному интеллекту «Корпорация МСП» запустила на цифровой платформе МСП.РФ онлайн-курс для предпринимателей по искусс

Корпорация МСП запустила онлайн-курс для предпринимателей по искусственному интеллекту Корпорация МСП запустила на Цифровой платформе МСП.РФ онлайн-курс для предпринимателей по искусст

«Корпорация МСП»: молодые предприниматели стали драйвером развития цифровых отраслей в малом и среднем бизнесе и среднего бизнеса в цифровых сферах. Такие данные были получены по итогам исследования «Корпорации МСП» ко Дню молодежи, который отмечается 27 июня. Среди них – деятельность компьютерных клубо

В России впервые начнут производить бионические протезы локтя первого российского бионического протеза локтя при поддержке Минэкономразвития России и Корпорации МСП. Предприятие привлекло льготное финансирование по специальной адресной программе для малы

Более 85% закрывших бизнес молодых предпринимателей намерены снова открывать свое дело деятельности, а неудачный опыт они считают своим конкурентным преимуществом, сообщили в «Корпорации МСП». Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного «Корпорацией МСП»,

«Ростелеком» и «Корпорация МСП» запускают регулярное исследование цифровой зрелости малого бизнеса «Ростелеком» и «Корпорация МСП» представили результаты первого совместного исследования «Индекс цифровой зрелости МСП

Корпорация МСП: активнее всего в новых регионах растет число МСП в сфере ИТ, строительства и науки ятий в новых регионах увеличилось на 2,2 тыс. и превысило отметку в 123,5 тыс. Аналитика Корпорации МСП показывает, что активнее всего в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях растет число

VK и «Корпорация МСП» расширили сотрудничество по поддержке малого и среднего бизнеса овместные программы по поддержке предпринимателей. Об этом CNews сообщили представители «Корпорации МСП» Сотрудничество предусматривает разработку образовательного контента по развитию своего д

«МСП Банк» и «Кавказ.РФ» договорились о сотрудничестве в области развития цифровых инструментов при реализации инвестпроектов Дочерний банк Корпорации МСП «МСП Банк» и «Кавказ.РФ» договорились о взаимодействии в рамках реализации проекта

Производитель станков нарастит выпуск оборудования с ЧПУ при поддержке «Корпорации МСП» ому финансированию в размере 50 млн руб. по специальной программе Минпромторга России и «Корпорации МСП». Средства будут направлены на закупку комплектующих, что позволит предприятию увеличить

«СберТройка» и МСП подписали соглашение о тестировании карт «Тройка» с отечественными чипами нового поколения в регионах России «СберТройка», совместная ИТ-компания «Сбера», правительства Москвы и правительства Московской области, и «Микрон Секьюрити Принтинг» (МСП), совместное предприятие ГУП «Московский метрополитен» и «Микрона» (входят в группу компаний «Элемент»), подписали соглашение о тестировании карт «Тройка» с отечественными чипами нового пок

Число МСП в сфере проката товаров для спорта и отдыха в России выросло в 1,5 раза за три года По данным Корпорации МСП, количество малых и средних предприятий в сфере аренды спортивного инвентаря и товаров дл

Машина управления технологическими процессами Скала^р включена в реестр Минпромторга РФ Группа Rubytech сообщает о включении специализированного программно-аппаратного комплекса (ПАК) — Машины управления технологическими процессами Скала^р МСП.ТП — в Единый реестр российской промышленной продукции Минпромторга РФ под записью №5427692. Это означает, что промышленные предприятия — и государственные, и коммерческие — теперь могут оф

Более 40% молодых предпринимателей отмечают нехватку знаний для успешного ведения бизнеса ыта в числе основных причин, которые приводят к закрытию бизнеса. Такие данные приводит «Корпорация МСП» по итогам проведенного исследования совместно с Агентством стратегических инициатив, «

В России продолжает расти число МСП-производителей беспилотников аботкой и производством беспилотных авиационных систем и компонентов для них. По данным «Корпорации МСП», общее число таких МСП в стране достигло почти 800. Об этом CNews сообщили предст

В 2025 г. госзакупки у самозанятых обновили рекорд и превысили 48 млрд рублей %, превысив в общей сложности 12 тыс. поставщиков. Об этом CNews сообщили представители «Корпорации МСП». Среди наиболее популярных товаров и услуг, закупаемых крупнейшими заказчиками у самозан

Цифровая платформа МСП.РФ расширяет доступ бизнеса к мерам поддержки через мобильное приложение Расширенный функционал цифровой платформы МСП.РФ, оператором которой является «Корпорация МСП», стал доступен в формате мобильного приложения. Теперь бизнесу стало проще по

46% представителей МСП окупают вложения в интернет-рекламу в течение трех месяцев 46% представителей МСП окупают вложения в интернет-рекламу в течение трех месяцев после старта рекламной кампании, из них 21% — в первые два месяца. Еще 41% отмечают окупаемость через три-шесть месяцев после запу

Почти 4 тыс. предпринимателей из новых регионов стали пользователями цифровой платформы МСП.РФ Почти 4 тыс. предпринимателей из новых регионов зарегистрировались на цифровой платформе МСП.РФ, оператором которой является «Корпорация МСП». Это позволило малому и среднему

«Корпорация МСП» и партия «Новые люди» объединяют усилия по развитию технологического предпринимательства «Корпорация МСП» и партия «Новые люди» договорились о совместной работе по развитию малого и среднего биз

«Корпорация МСП» помогла бизнесу получить более 5,7 млрд рублей задолженности Более 10 тысяч обращений малый и средний бизнес направил в Корпорацию МСП через «Сервис 360» на Цифровой платформе МСП.РФ с момента его запуска в 2022 г. Пр

МСП Дальнего Востока привлекли более 50 млрд рублей с господдержкой с начала 2025 года трументов участников Национальной гарантийной системы (НГС), оператором которой является Корпорация МСП«». Объем финансовой поддержки МСП увеличился на 2,5 млрд рублей (5%) по сравнению

«Рег.ру» выводит на рынок новый почтовый сервис для МСП без IT-специалистов шение позволяет предпринимателям в короткие сроки развернуть корпоративную почту с индивидуальными настройками, не обладая глубокими техническими знаниями. Запуск связан с активной фазой цифровизации МСП и ростом интереса к интеграции почтовых сервисов с другими бизнес-инструментами. Об этом CNews сообщили представители «Рунити». По данным «Рег.ру», за год интеграция корпоративной почты с C

Малому бизнесу открыли бесплатный доступ к ИИ-аналитике «Честного знака»: технологии крупных компаний теперь доступны МСП С октября 2025 г. российская ИT-компания PulseMetrics открыла для всех субъектов МСП из реестра ФНС постоянный бесплатный доступ к ИИ-сервису аналитики данных «Честного знака». Это позволяет малым и микропредприятиям без BI-команд использовать большие данные для роста прода

Малые технологические компании развиваются в 2 раза быстрее при господдержке вших господдержку в виде льготного кредитования по программе Минэкономразвития России и «Корпорации МСП», по итогам 2024 г. достиг почти 265 млрд руб. Таким образом, средний объем дохода на одн

Более 1,5 млрд руб. привлекли МСП-производители станков и роботов по льготной программе днего бизнеса в сфере станкостроения и робототехники по программе Минпромторга России и «Корпорации МСП». Полученные средства позволят наладить выпуск нового оборудования с использованием лазер

Объем закупок у малых технологических компаний – субъектов МСП превысил 62 млрд руб. за первое полугодие 2025 года уктов, еще порядка 17% – на поставку оборудования. Об этом CNews сообщили представители «Корпорации МСП». «Малые технологические компании активно участвуют в формировании нового технологическог

Малые технокомпании стали чаще получать госзаказ. В первом полугодии 2025 года заработали 62,3 миллиарда стали чаще работать с малыми технологическими компаниями (МТК) из числа малого и среднего бизнеса (МСП) в 2025 г., пишет «Коммерсант». Но пока что российские власти все равно больше сфокусиров

Половина бизнесменов из МСП хочет больше знать о кибербезопасности юле 2025 г. на онлайн-панели, приняли участие 1425 человек — владельцев и топ-менеджеров средних и малых предприятий. Ввиду ситуации на рынке «Кибердом» запустил проект CyberLink для руководителей из МСП, чтобы помочь им разобраться в вопросах кибербезопасности. Проект представляет собой закрытое сообщество, где участники знакомятся со сценариями возможных угроз для своего бизнеса, получают

Малый и средний бизнес привлек на бирже около 16 млрд рублей при поддержке «Корпорации МСП» блигаций компаний малого и среднего бизнеса, организованных при участии дочернего банка «Корпорации МСП», составил около 16 млрд руб. Это в два раза больше, чем за весь 2024 г. МСП Банк

Исследование: каждая третья малая компания доверяет киберзащиту офис-менеджеру На фоне растущих угроз большинство малых и средних компаний (МСП) в России до сих пор не подходят к вопросам информационной безопасности системно: в большинстве компаний вопросы ИБ решаются по остаточному принципу, у 13% вообще нет ответственных, а 16% н

Более 800 тыс. раз предприниматели использовали цифровой профиль на МСП.РФ С момента запуска цифрового профиля предпринимателя на цифровой платформе МСП.РФ данные из него более 800 тыс. раз использовались малым и средним бизнесом для получени

Почти 250 сделок заключил российский малый бизнес с отечественными и иностранными компаниями через МСП.РФ 245 сделок с частными отечественными и иностранными компаниями с использованием цифровой платформы МСП.РФ с 2022 г. Более половины всех заключенных соглашений относятся к реальному сектору эко

Более 2 млрд руб. получит малый бизнес СКФО в рамках инвестсоглашений с «Корпорацией МСП» «Корпорация МСП» через дочерний «МСП Банк» профинансирует проекты малого и среднего бизнеса Северн

«Корпорация МСП»: поколение миллениалов в малом бизнесе сменяется поколением Z ей в возрасте до 35 лет. Это каждый четвертый ИП в России, отметил генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич. Об этом CNews сообщили представители «Корпорации МСП». «Сегодн

На МСП.РФ стартовал курс по управлению технологическим стартапом для студентов и аспирантов Корпорация МСП совместно с Минобрнауки России и Агентством стратегических инициатив (АСИ) разработали сп

В I квартале 2025 года госкомпании закупили у МСП товаров и услуг на 1,8 трлн рублей м было год назад. Для компаний с госучастием — это уже не столько выполнение квот, сколько работа с МСП как равноправными партнерами. Например, в производственном секторе доля закупок у малых и

Сергей Катырин: Льготное кредитование МСП в сфере станкостроения и робототехники поможет Запущенная Минпромторгом России и Корпорацией МСП льготная кредитная программа для производителей в сфере станкостроения и робототехники бу

Beeline Cloud реализовал комплексный облачный проект для «МСП Лизинг» Beeline Cloud завершил масштабный проект по миграции ИТ-инфраструктуры АО «МСП Лизинг» в облако. В сжатые сроки были развернуты виртуальный ЦОД, защищенные рабочие места и телеком-сервисы, что позволило компании ускорить обработку заявок на лизинг и повысить доступнос