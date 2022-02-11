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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МСП Корпорация Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства
Публикаций - 127, упоминаний - 174
МСП Корпорация упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Паршин Максим 195 6
|Шадаев Максут 455 5
|Фурсин Алексей 127 4
|Романов Кирилл 13 3
|Ушаков Анатолий 26 3
|Казарин Станислав 115 3
|Ярош Сергей 11 3
|Гваришвили Владимир 10 3
|Данилов Михаил 11 3
|Браверман Александр 6 3
|Мингова Валерия 12 3
|Врацкий Андрей 19 3
|Барсуков Сергей 15 3
|Касаев Сергей 13 3
|Павлов Александр 36 3
|Шпак Василий 72 3
|Лазарев Илья 12 3
|Фомиченко Сергей 3 3
|Бадалов Андрей 38 3
|Чаркин Евгений 203 3
|Спиридонов Иван 11 3
|Тавадзе Марина 13 3
|Носенко Артем 14 3
|Виноградов Артём 11 3
|Сергунина Наталья 216 3
|Рахметов Руслан 34 3
|Смирнова Татьяна 15 3
|Козак Николай 26 3
|Тутаев Михаил 12 3
|Мишустин Михаил 368 3
|Натрусов Артем 141 3
|Путин Владимир 2529 3
|Синельников Александр 12 3
|Урусов Виктор 60 3
|Барилкин Виктор 14 3
|Матвиенко Нина 12 3
|Соловьев Сергей 47 3
|Агапкин Алексей 25 3
|Костин Сергей 15 3
|Мацыгин Юрий 19 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179724, в очереди разбора - 978764.
Создано именных указателей - 73302.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1179724, в очереди разбора - 978764.
Создано именных указателей - 73302.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru