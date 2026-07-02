Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199225
ИКТ 15372
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

МСП Корпорация Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства

МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства

Корпорация МСП — институт развития малого и среднего предпринимательства. Она предоставляет гарантии и поручительства для кредитования бизнеса, обеспечивает доступ к закупкам крупнейших заказчиков и помогает попасть на полки ритейлеров. Корпорация является также федеральным институтом инновационного развития, предоставляет поддержку высокотехнологичным инновационным субъектам МСП. Корпорация МСП оказывает также финансовую поддержку через МСП Банк, проводит обучение предпринимательским компетенциям и реализует программы по акселерации бизнеса. При помощи МСП Лизинг, дочерней компании Корпорации МСП, предприниматели получают доступ к лизинговому финансированию.

 

 

 

СОБЫТИЯ


02.07.2026 «Корпорация МСП» запустила онлайн-курс для предпринимателей по искусственному интеллекту

«Корпорация МСП» запустила на цифровой платформе МСП.РФ онлайн-курс для предпринимателей по искусс
01.07.2026 Корпорация МСП запустила онлайн-курс для предпринимателей по искусственному интеллекту

Корпорация МСП запустила на Цифровой платформе МСП.РФ онлайн-курс для предпринимателей по искусст
26.06.2026 «Корпорация МСП»: молодые предприниматели стали драйвером развития цифровых отраслей в малом и среднем бизнесе

и среднего бизнеса в цифровых сферах. Такие данные были получены по итогам исследования «Корпорации МСП» ко Дню молодежи, который отмечается 27 июня. Среди них – деятельность компьютерных клубо
23.06.2026 В России впервые начнут производить бионические протезы локтя

первого российского бионического протеза локтя при поддержке Минэкономразвития России и Корпорации МСП. Предприятие привлекло льготное финансирование по специальной адресной программе для малы
15.06.2026 Более 85% закрывших бизнес молодых предпринимателей намерены снова открывать свое дело

деятельности, а неудачный опыт они считают своим конкурентным преимуществом, сообщили в «Корпорации МСП». Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного «Корпорацией МСП»,
04.06.2026 «Ростелеком» и «Корпорация МСП» запускают регулярное исследование цифровой зрелости малого бизнеса

«Ростелеком» и «Корпорация МСП» представили результаты первого совместного исследования «Индекс цифровой зрелости МСП
26.05.2026 Корпорация МСП: активнее всего в новых регионах растет число МСП в сфере ИТ, строительства и науки

ятий в новых регионах увеличилось на 2,2 тыс. и превысило отметку в 123,5 тыс. Аналитика Корпорации МСП показывает, что активнее всего в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях растет число
19.05.2026 VK и «Корпорация МСП» расширили сотрудничество по поддержке малого и среднего бизнеса

овместные программы по поддержке предпринимателей. Об этом CNews сообщили представители «Корпорации МСП» Сотрудничество предусматривает разработку образовательного контента по развитию своего д
29.04.2026 «МСП Банк» и «Кавказ.РФ» договорились о сотрудничестве в области развития цифровых инструментов при реализации инвестпроектов

Дочерний банк Корпорации МСП «МСП Банк» и «Кавказ.РФ» договорились о взаимодействии в рамках реализации проекта
23.04.2026 Производитель станков нарастит выпуск оборудования с ЧПУ при поддержке «Корпорации МСП»

ому финансированию в размере 50 млн руб. по специальной программе Минпромторга России и «Корпорации МСП». Средства будут направлены на закупку комплектующих, что позволит предприятию увеличить

21.04.2026 «СберТройка» и МСП подписали соглашение о тестировании карт «Тройка» с отечественными чипами нового поколения в регионах России

«СберТройка», совместная ИТ-компания «Сбера», правительства Москвы и правительства Московской области, и «Микрон Секьюрити Принтинг» (МСП), совместное предприятие ГУП «Московский метрополитен» и «Микрона» (входят в группу компаний «Элемент»), подписали соглашение о тестировании карт «Тройка» с отечественными чипами нового пок
13.04.2026 Число МСП в сфере проката товаров для спорта и отдыха в России выросло в 1,5 раза за три года

По данным Корпорации МСП, количество малых и средних предприятий в сфере аренды спортивного инвентаря и товаров дл
09.04.2026 Машина управления технологическими процессами Скала^р включена в реестр Минпромторга РФ

Группа Rubytech сообщает о включении специализированного программно-аппаратного комплекса (ПАК) — Машины управления технологическими процессами Скала^р МСП.ТП — в Единый реестр российской промышленной продукции Минпромторга РФ под записью №5427692. Это означает, что промышленные предприятия — и государственные, и коммерческие — теперь могут оф
08.04.2026 Более 40% молодых предпринимателей отмечают нехватку знаний для успешного ведения бизнеса

ыта в числе основных причин, которые приводят к закрытию бизнеса. Такие данные приводит «Корпорация МСП» по итогам проведенного исследования совместно с Агентством стратегических инициатив, «

24.02.2026 В России продолжает расти число МСП-производителей беспилотников

аботкой и производством беспилотных авиационных систем и компонентов для них. По данным «Корпорации МСП», общее число таких МСП в стране достигло почти 800. Об этом CNews сообщили предст
05.02.2026 В 2025 г. госзакупки у самозанятых обновили рекорд и превысили 48 млрд рублей

%, превысив в общей сложности 12 тыс. поставщиков. Об этом CNews сообщили представители «Корпорации МСП». Среди наиболее популярных товаров и услуг, закупаемых крупнейшими заказчиками у самозан
13.01.2026 Цифровая платформа МСП.РФ расширяет доступ бизнеса к мерам поддержки через мобильное приложение

Расширенный функционал цифровой платформы МСП.РФ, оператором которой является «Корпорация МСП», стал доступен в формате мобильного приложения. Теперь бизнесу стало проще по
26.12.2025 46% представителей МСП окупают вложения в интернет-рекламу в течение трех месяцев

46% представителей МСП окупают вложения в интернет-рекламу в течение трех месяцев после старта рекламной кампании, из них 21% — в первые два месяца. Еще 41% отмечают окупаемость через три-шесть месяцев после запу
25.12.2025 Почти 4 тыс. предпринимателей из новых регионов стали пользователями цифровой платформы МСП.РФ

Почти 4 тыс. предпринимателей из новых регионов зарегистрировались на цифровой платформе МСП.РФ, оператором которой является «Корпорация МСП». Это позволило малому и среднему

08.12.2025 «Корпорация МСП» и партия «Новые люди» объединяют усилия по развитию технологического предпринимательства

«Корпорация МСП» и партия «Новые люди» договорились о совместной работе по развитию малого и среднего биз
01.12.2025 «Корпорация МСП» помогла бизнесу получить более 5,7 млрд рублей задолженности

Более 10 тысяч обращений малый и средний бизнес направил в Корпорацию МСП через «Сервис 360» на Цифровой платформе МСП.РФ с момента его запуска в 2022 г. Пр
14.11.2025 МСП Дальнего Востока привлекли более 50 млрд рублей с господдержкой с начала 2025 года

трументов участников Национальной гарантийной системы (НГС), оператором которой является Корпорация МСП«». Объем финансовой поддержки МСП увеличился на 2,5 млрд рублей (5%) по сравнению

28.10.2025 «Рег.ру» выводит на рынок новый почтовый сервис для МСП без IT-специалистов

шение позволяет предпринимателям в короткие сроки развернуть корпоративную почту с индивидуальными настройками, не обладая глубокими техническими знаниями. Запуск связан с активной фазой цифровизации МСП и ростом интереса к интеграции почтовых сервисов с другими бизнес-инструментами. Об этом CNews сообщили представители «Рунити». По данным «Рег.ру», за год интеграция корпоративной почты с C
16.10.2025 Малому бизнесу открыли бесплатный доступ к ИИ-аналитике «Честного знака»: технологии крупных компаний теперь доступны МСП

С октября 2025 г. российская ИT-компания PulseMetrics открыла для всех субъектов МСП из реестра ФНС постоянный бесплатный доступ к ИИ-сервису аналитики данных «Честного знака». Это позволяет малым и микропредприятиям без BI-команд использовать большие данные для роста прода
02.09.2025 Малые технологические компании развиваются в 2 раза быстрее при господдержке

вших господдержку в виде льготного кредитования по программе Минэкономразвития России и «Корпорации МСП», по итогам 2024 г. достиг почти 265 млрд руб. Таким образом, средний объем дохода на одн
12.08.2025 Более 1,5 млрд руб. привлекли МСП-производители станков и роботов по льготной программе

днего бизнеса в сфере станкостроения и робототехники по программе Минпромторга России и «Корпорации МСП». Полученные средства позволят наладить выпуск нового оборудования с использованием лазер
25.07.2025 Объем закупок у малых технологических компаний – субъектов МСП превысил 62 млрд руб. за первое полугодие 2025 года

уктов, еще порядка 17% – на поставку оборудования. Об этом CNews сообщили представители «Корпорации МСП». «Малые технологические компании активно участвуют в формировании нового технологическог
25.07.2025 Малые технокомпании стали чаще получать госзаказ. В первом полугодии 2025 года заработали 62,3 миллиарда

стали чаще работать с малыми технологическими компаниями (МТК) из числа малого и среднего бизнеса (МСП) в 2025 г., пишет «Коммерсант». Но пока что российские власти все равно больше сфокусиров
22.07.2025 Половина бизнесменов из МСП хочет больше знать о кибербезопасности

юле 2025 г. на онлайн-панели, приняли участие 1425 человек — владельцев и топ-менеджеров средних и малых предприятий. Ввиду ситуации на рынке «Кибердом» запустил проект CyberLink для руководителей из МСП, чтобы помочь им разобраться в вопросах кибербезопасности. Проект представляет собой закрытое сообщество, где участники знакомятся со сценариями возможных угроз для своего бизнеса, получают
11.07.2025 Малый и средний бизнес привлек на бирже около 16 млрд рублей при поддержке «Корпорации МСП»

блигаций компаний малого и среднего бизнеса, организованных при участии дочернего банка «Корпорации МСП», составил около 16 млрд руб. Это в два раза больше, чем за весь 2024 г. МСП Банк

03.07.2025 Исследование: каждая третья малая компания доверяет киберзащиту офис-менеджеру

На фоне растущих угроз большинство малых и средних компаний (МСП) в России до сих пор не подходят к вопросам информационной безопасности системно: в большинстве компаний вопросы ИБ решаются по остаточному принципу, у 13% вообще нет ответственных, а 16% н
29.05.2025 Более 800 тыс. раз предприниматели использовали цифровой профиль на МСП.РФ

С момента запуска цифрового профиля предпринимателя на цифровой платформе МСП.РФ данные из него более 800 тыс. раз использовались малым и средним бизнесом для получени
28.05.2025 Почти 250 сделок заключил российский малый бизнес с отечественными и иностранными компаниями через МСП.РФ

245 сделок с частными отечественными и иностранными компаниями с использованием цифровой платформы МСП.РФ с 2022 г. Более половины всех заключенных соглашений относятся к реальному сектору эко
27.05.2025 Более 2 млрд руб. получит малый бизнес СКФО в рамках инвестсоглашений с «Корпорацией МСП»

«Корпорация МСП» через дочерний «МСП Банк» профинансирует проекты малого и среднего бизнеса Северн
23.05.2025 «Корпорация МСП»: поколение миллениалов в малом бизнесе сменяется поколением Z

ей в возрасте до 35 лет. Это каждый четвертый ИП в России, отметил генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич. Об этом CNews сообщили представители «Корпорации МСП». «Сегодн
22.05.2025 На МСП.РФ стартовал курс по управлению технологическим стартапом для студентов и аспирантов

Корпорация МСП совместно с Минобрнауки России и Агентством стратегических инициатив (АСИ) разработали сп
19.05.2025 В I квартале 2025 года госкомпании закупили у МСП товаров и услуг на 1,8 трлн рублей

м было год назад. Для компаний с госучастием — это уже не столько выполнение квот, сколько работа с МСП как равноправными партнерами. Например, в производственном секторе доля закупок у малых и
16.05.2025 Сергей Катырин: Льготное кредитование МСП в сфере станкостроения и робототехники поможет

Запущенная Минпромторгом России и Корпорацией МСП льготная кредитная программа для производителей в сфере станкостроения и робототехники бу
14.05.2025 Beeline Cloud реализовал комплексный облачный проект для «МСП Лизинг»

Beeline Cloud завершил масштабный проект по миграции ИТ-инфраструктуры АО «МСП Лизинг» в облако. В сжатые сроки были развернуты виртуальный ЦОД, защищенные рабочие места и телеком-сервисы, что позволило компании ускорить обработку заявок на лизинг и повысить доступнос
25.04.2025 «Корпорация МСП» запустила социальную сеть для малого и среднего бизнеса

«Корпорация МСП» запустила на цифровой платформе МСП.РФ социальную сеть для предпринимателей. Боле

Публикаций - 448, упоминаний - 725

МСП Корпорация и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 22
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 21
9594 14
Yandex - Яндекс 9215 13
Telegram Group 2940 12
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 10
Oracle Corporation 7074 9
Microsoft Corporation 25775 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 7
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 6
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 340 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 6
МегаФон 10742 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 6
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 6
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 6
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 383 5
Эвотор - Evotor 231 5
Газинформсервис - ГИС 496 5
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 5
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 5
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 5
Softline - Софтлайн 3743 5
VK - Mail.ru Group 3602 5
Diasoft - Диасофт 1144 4
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 321 4
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 4
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 231 4
АйТи 1519 4
МойСклад - Логнекс 124 4
Google LLC 12688 4
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 196 4
Микрон Секьюрити Принтинг - МСП - Mikron Security Printing - MSP 10 4
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 4
Рунити 114 4
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 81 44
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 27
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 25
РЖД - Российские железные дороги 2096 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 12
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 11
МСП Корпорация - МСП Лизинг 10 10
Почта России ПАО 2370 9
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 9
ПСБ - Промсвязьбанк 963 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 8
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 8
Петербургская Биржа - ТЭК-торг ЭТП 78 7
Кибердом 43 7
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 7
Транснефть 335 6
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 5
Совкомбанк ПАО 316 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 4
Газпром ПАО 1493 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 4
GFG - Lamoda - Купишуз 219 3
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 3
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 3
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 3
РТС-тендер - федеральная электронная торговая площадка 69 3
МСП Факторинг 11 3
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 61 3
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 3
РЖД Технологии - Цифровая логистика 21 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 3
Рапид Био 102 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 88
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 57
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 48
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 42
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 42
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 40
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 27
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 26
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 19
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 18
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 18
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 17
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 17
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 14
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 14
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 11
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 10
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 10
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 10
Федеральное казначейство России 1949 9
МИК - Московский инновационный кластер 185 9
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 8
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 7
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 7
Правительство Москвы - Малый бизнес Москвы ГБУ - МБМ ГБУ 64 7
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 6
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 6
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 103 6
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 6
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 6
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 6
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 5
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 11
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 9
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
Талант и успех - Общественный фонд 21 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
ICCCI - International Contact Center Certification Institute - МИСКЦ - Международный институт сертификации контактных центров 10 1
СТК - Союз Технологических Компаний - Союз поддержки и развития технологических компаний 3 1
ИКТ кластер Калужской области - Калужский кластер информационных и коммуникационных технологий 2 1
АМП - Ассоциация промышленного майнинга 8 1
АУРЭК - Ассоциация участников рынка электронной коммерции 8 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 132
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 119
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 101
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 69
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 69
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 62
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 52
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 45
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 43
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 43
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 37
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 34
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 32
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 32
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 31
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 30
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 24
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 23
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 23
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 23
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 22
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 22
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3256 21
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 21
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 21
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 20
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 20
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 20
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 19
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 19
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 18
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 18
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 18
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9356 17
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 17
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 17
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 17
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 17
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 17
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 17
МСП Корпорация - МСП.РФ Цифровая платформа 64 59
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 40
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 19
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 10
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 9
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 9
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 8
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 8
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 8
Linux OS 11533 8
МСП Корпорация - НГС - Национальная гарантийная система 9 7
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 7
VK Реклама - ВК Рекламные Технологии 145 6
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 5
ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход 104 5
Microsoft Windows 16882 5
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 4
ЭОС АИС МФЦ Дело 78 4
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 309 4
НКТ - Р7-Офис 543 4
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 4
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 251 4
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 4
РТС-тендер - ЕАТ - Единый агрегатор торговли - Березка 49 4
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 382 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 4
Apple iOS 8583 4
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 4
Новые облачные технологии - МойОфис 958 4
Microsoft Office 4170 4
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 4
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 4
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 4
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 3
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 3
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 3
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 3
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Connect 73 3
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 145 3
Белоусов Андрей 149 44
Путин Владимир 3454 34
Шадаев Максут 1210 14
Мишустин Михаил 787 14
Абраменко Тимофей 22 11
Сергунина Наталья 375 11
Паршин Максим 323 8
Решетников Максим 46 7
Илюшникова Татьяна 15 7
Бочерова Елена 46 6
Павлов Александр 121 6
Собянин Сергей 538 5
Ефимов Владимир 145 5
Шпак Василий 279 5
Куртяник Надежда 441 5
Чаркин Евгений 317 4
Федулов Владислав 86 4
Костин Сергей 37 4
Фурсин Алексей 158 4
Урусов Виктор 157 4
Колесников Максим 31 4
Натрусов Артем 313 4
Чернышенко Дмитрий 580 3
Макаров Валентин 251 3
Бадалов Андрей 66 3
Шувалов Игорь 86 3
Мартынов Владислав 115 3
Новак Александр 36 3
Ушаков Анатолий 47 3
Ярош Сергей 11 3
Чупшева Светлана 10 3
Браверман Александр 6 3
Агапкин Алексей 39 3
Смирнов Андрей 75 3
Ликсутов Максим 245 3
Козак Николай 209 3
Мацыгин Юрий 50 3
Фомиченко Сергей 3 3
Соловьев Сергей 76 3
Барсуков Сергей 32 3
Россия - РФ - Российская федерация 166164 341
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 121
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 54
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 35
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 34
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 18
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 18
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 17
Россия - УФО - Свердловская область 1951 17
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 14
Беларусь - Белоруссия 6289 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 13
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 12
Россия - ПФО - Самарская область 1577 11
Казахстан - Республика 6047 11
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 10
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 827 10
Европа 24963 10
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 9
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 9
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1258 9
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 9
Россия - ДФО - Амурская область 954 8
Армения - Республика 2449 8
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 7
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 7
Россия - УФО - Челябинская область 1512 7
Россия - ЮФО - Астраханская область 763 7
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 907 7
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 7
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 7
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 7
Россия - ДФО - Хабаровский край 1082 7
Индия - Bharat 5869 7
Германия - Федеративная Республика 13221 7
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 7
Турция - Турецкая республика 2620 6
Россия - ПФО - Ульяновская область 676 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 269
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 205
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 183
ФНС РФ - Реестр МСП - Реестр малого и среднего предпринимательства 160 92
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 78
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 67
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 66
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 55
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 47
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 47
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 44
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 41
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 41
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 40
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 699 37
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 37
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 34
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1560 33
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 31
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 31
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 29
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 29
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 26
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 25
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 24
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 23
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 23
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 23
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 442 21
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 20
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 20
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1128 19
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 19
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 19
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 19
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 18
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 606 18
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 18
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 17
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 17
НГС - Новости Новосибирска 14 6
Ведомости 1466 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 87 5
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 4
Forbes - Форбс 1002 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
TAdviser - Центр выбора технологий 468 3
Мобильные системы 118 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
Комсомольская правда ИД 83 1
Известия ИД 770 1
Российская газета 290 1
Госрасходы - портал 70 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 43 1
Из рук в руки - irr.ru 73 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
Wikipedia - Википедия 650 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 16
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 10
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 5
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 3
Gartner - Гартнер 3658 3
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
IDC - International Data Corporation 4975 2
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
Forrester Wave 45 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
CNews SaaS рейтинг 28 1
РАЭК - Экономика Рунета 21 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
BDI - Business Digitalization Index - Индекс цифровизации бизнеса 11 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
MAR Consult - Мар Консалт 29 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 2
CEA - Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives - Комиссариат по атомной и альтернативным видам энергии 12 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
VK - Skillbox - Скилбокс 146 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 22 1
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара - Институт экономики переходного периода, ИЭПП - Институт экономических проблем переходного периода, ИЭППП 17 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Техноград - инновационно-образовательный комплекс 33 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 1
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 55 1
НЦФМ - Национальный центр физики и математики 5 1
Аэрокосмическая инновационная долина ИНТЦ - инновационный научно-технологический центр 4 1
Coddy - Кодди - Международная школа программирования 4 1
СГЮА - Саратовская государственная юридическая академия - Саратовская государственная академия права - Саратовский юридический институт им. Д. И. Курского 5 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 7
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 6
CNews AWARDS - награда 571 4
Startup Village - международная стартап-конференция 62 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 3
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 32 2
Цифровая прокачка региона 29 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 2
CNews FORUM Кейсы 313 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 25 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
Гайдаровский форум 9 1
UFC - Ultimate Fighting Championship - Турнир по смешанным единоборствам 3 1
Цифровые Вершины - премия 12 1
МТС - Телеком Идея 51 1
Национальная банковская премия 2 1
КЭФ - Красноярский экономический форум 26 1
ЭОС Осенний документооборот 35 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Старт Хаб 21 1
Abilympics - Абилимпикс 7 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - Moscow City Hack 9 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще