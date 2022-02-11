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МСП Корпорация Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства

МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства


11.02.2022 Минэк оставил без финансирования ИТ-проект ценой 2 млрд. Исполнитель пошел за своими деньгами в суд
07.02.2022 Сервисы цифровой платформы МСП стали доступны всем предпринимателям страны
26.01.2022 Предприниматели приобрели более 25 тыс. лицензий с начала 2022 года по программе поддержки цифровизации МСП
23.08.2021 «МСП банк» совместно с «Норбит» разработал платформу для краудфандинга на базе Creatio
10.08.2021 В столичном «Технограде» появился профессиональный центр для предпринимателей
29.07.2021 В «МСП банке» завершен проект по автоматизации системы подготовки обязательной отчетности
21.12.2020 В России впервые запущен онлайн-реестр мер поддержки бизнеса
17.06.2020 Фонд «Сколково», «Корпорация МСП» и «МСП Банк» совместно поддержат инновационные предприятия
11.02.2020 Корпорация МСП и «Инфосистемы джет» реализовали совместный проект по защите активов от инсайдерских угроз
14.01.2020 «Ростелеком-Солар» обеспечивает комплексную безопасность инфосервисов корпорации МСП
23.12.2019 Security Vision и «Корпорация МСП» создали центр мониторинга и управления кибербезопасностью
13.12.2019 «Тинькофф бизнес» запустил платформу с готовыми бизнес-планами
29.10.2019 В России запущен сервис, через который бизнес может «стучать» в Генпрокуратуру на проверяющих
26.08.2019 Загнанный в угол «Техносерв» обязали расстаться с 800 миллионами
26.04.2019 Everpoint разработала для Тинькофф Банка сервис подбора бизнес-недвижимости
12.02.2019 R-Style Softlab выпустила решение для взаимодействия с Реестром МСП
16.02.2017 Закупки «Ростелекома» у МСП в 2016 году достигли 81,7 млрд рублей
30.09.2016 МФЦ для бизнеса повысят деловую активность в Подмосковье
15.07.2016 ЕЭТП и «Корпорация МСП» создают автоматизированную систему оценки поставщиков
23.09.2015 Промсвязьбанк запустил электронный документооборот с «Корпорацией МСП»
15.01.2015 Особый статус для СМБ упростит участие в электронных закупках госкомпаний
21.03.2014 «МСП Банк» оценил экономическую эффективность от использования «Quorum. Электронный архив»
24.01.2014 «МСП Банк» внедрил решения ЦФТ для финансово-экономического управления
25.07.2013 Leta построила систему ИБ для «МСП Банка» в соответствии с требованиями СТО БР ИББС
20.05.2013 «МСП Банк» подключается к ГИС ГМП через «Quorum. СМЭВ-Интегратор»
11.06.2009 «Евфрат-Документооборот» внедрили в НТЦ МСП
11.09.2002 Сеть европейских бизнес-инновационных центров

Публикаций - 127, упоминаний - 174

МСП Корпорация упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2508 6
1С-Битрикс - Bitrix 433 5
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 383 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1173 5
Сбер - Цифровая Платформа 523 5
Yandex - Яндекс 4962 5
Программный продукт ГК 3893 5
1С-ИжТиСи 5298 5
5905 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8736 4
Сбер - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 241 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1563 4
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 33 3
Yadro - КНС Групп 186 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6444 3
Газинформсервис - ГИС 58 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8377 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2024 3
Ростех - РТ-ПТ - РТ-проектные технологии 16 3
Oracle Corporation 5997 3
BSL - BS lab - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб 15 3
Security Vision - Интеллектуальная безопасность - Триметр - Trimetr 63 3
UIPath 46 3
Микрон - Micron 837 3
ЭОС - Электронные офисные системы 1243 3
VK - Mail.ru Group 3035 3
Microsoft Corporation 22410 3
Quorum - Кворум 94 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 681 2
Ланит - Норбит - Norbit 270 2
Nortel Networks 1287 2
Rambler Group - Рамблер ГК 807 2
Diasoft - Диасофт 529 2
Микрон Секьюрити Принтинг - MSP - Mikron Security Printing 4 2
Terrasoft - Террасофт 179 2
Meta Platforms - Facebook 4256 2
R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 564 2
Telegram Group 800 2
Dell EMC 4713 1
FlexSoft - ФлексСофт - ФОРС-Банковские Системы 56 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5154 11
МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства 31 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2089 7
ПСБ - Промсвязьбанк 668 5
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 133 5
Совкомбанк ПАО 169 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 768 4
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 153 4
РЖД - Российские железные дороги 1447 3
Банк Зенит 214 3
Транснефть 226 3
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 249 3
ПГК - Первая грузовая компания 117 3
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 16 3
ТМХ - Трансмашхолдинг 76 3
ИСК - Ижевская строительная компания 962 3
Открытие ФК 2513 3
Почта России ПАО 1848 3
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 280 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 634 2
Возрождение - Коммерческий банк 169 2
ПромСвязьКапитал 75 2
МСП Факторинг 11 2
Сибэнергомаш УК 8 2
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 261 2
Societe Generale - Росбанк 436 2
НСПК - Национальная система платежных карт 368 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 2
ЦИАН - CIAN 60 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG 176 1
EPIC Telecom Invest 180 1
Uber 286 1
Уралсиб Банк 475 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 47 1
АИР АНО - Агентство инвестиционного развития Московской области 1 1
Сбер - Сбербанк Московский банк 75 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 309 1
YouDo 31 1
Металлинвестбанк 47 1
Газпром ПАО 970 1
Правительство РФ 7872 22
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2142 21
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7935 15
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2131 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3219 15
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 572 13
Президент Российской Федерации 3537 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 11702 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 873 6
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1437 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1321 5
Федеральное казначейство России 1284 5
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 173 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1889 5
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 69 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1220 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1454 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 407 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2205 4
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 309 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 509 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2039 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 723 3
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 361 3
МИК - Московский инновационный кластер 72 3
ФТС РФ ГУИТ - Главное управление информационных технологий 65 3
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 105 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2472 3
Правительство Москвы 1605 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 545 3
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 103 2
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 55 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2353 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1308 2
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 71 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 291 2
Роснано 640 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 72 1
Правительство Красноярского края 60 1
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 181 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 46 3
Руссофт - Russoft 372 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 35 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 223 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 419 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 245 1
Талант и успех - Общественный фонд 13 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 18153 38
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 26372 32
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6388 12
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5012 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 10389 9
Website - Вебсайт 7817 9
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 6559 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 41773 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 4694 7
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 3869 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 10123 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 7958 6
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 555 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 2100 4
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 4940 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3076 4
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 2189 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 1050 4
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 1269 3
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 132 3
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация 32 3
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system - Пространственные данные 1007 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1384 3
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 689 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 10529 3
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть 409 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1924 2
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 528 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 5291 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 895 2
Фотоника - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 113 2
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 275 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 863 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 2994 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 2391 2
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2292 2
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3337 2
Сервер - Серверные платформы 8952 2
Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 210 2
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 111 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2515 13
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 750 10
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1480 6
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 245 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 800 5
ЭОС Дело СЭД 3585 4
ЕАТ - Единый агрегатор торговли - Березка 20 4
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 174 3
ЭОС АИС МФЦ Дело 57 3
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 21 3
IBM Public Cloud 10 3
Скала^р - гиперконвергентная инфраструктура 72 3
Сбер - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - Сервис бессерверных вычислений Functiongraph 85 3
Linux OS 7630 3
НКТ - Р7-Офис 119 3
Сбер - Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 217 3
Terrasoft Creatio 73 2
Security Vision CRS - Security Vision Cyber Risk System 4 2
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 320 2
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 125 2
Security Vision КИИ - Security Vision Критическая Информационная Инфраструктура 3 2
ИАС МКГУ - Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг - Ваш контроль 27 2
Microsoft Windows 10 11444 2
JPMorgan Chase - Quorum - блокчейн-платформа Ethereum 31 2
Security Vision a-SGRC - auto-SGRC 6 2
Тинькофф Бизнес 28 2
R-Style Softlab - RS-Bank 266 2
ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 21 2
Security Vision Incident Response Platform - Security Vision IRP - SOAR 19 2
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 200 2
СБП - Система быстрых платежей Банка России 291 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 493 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 255 2
Microsoft Office 3230 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 691 2
Apple iPad 3637 1
Oracle Java - язык программирования 2539 1
Intel Core - Семейство процессоров 1479 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 419 1
Apple - App Store 2425 1
Паршин Максим 195 6
Шадаев Максут 455 5
Фурсин Алексей 127 4
Романов Кирилл 13 3
Ушаков Анатолий 26 3
Казарин Станислав 115 3
Ярош Сергей 11 3
Гваришвили Владимир 10 3
Данилов Михаил 11 3
Браверман Александр 6 3
Мингова Валерия 12 3
Врацкий Андрей 19 3
Барсуков Сергей 15 3
Касаев Сергей 13 3
Павлов Александр 36 3
Шпак Василий 72 3
Лазарев Илья 12 3
Фомиченко Сергей 3 3
Бадалов Андрей 38 3
Чаркин Евгений 203 3
Спиридонов Иван 11 3
Тавадзе Марина 13 3
Носенко Артем 14 3
Виноградов Артём 11 3
Сергунина Наталья 216 3
Рахметов Руслан 34 3
Смирнова Татьяна 15 3
Козак Николай 26 3
Тутаев Михаил 12 3
Мишустин Михаил 368 3
Натрусов Артем 141 3
Путин Владимир 2529 3
Синельников Александр 12 3
Урусов Виктор 60 3
Барилкин Виктор 14 3
Матвиенко Нина 12 3
Соловьев Сергей 47 3
Агапкин Алексей 25 3
Костин Сергей 15 3
Мацыгин Юрий 19 3
Россия - Российская федерация - РФ 106733 53
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33378 29
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12294 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5353 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12469 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45457 4
Франция - Французская Республика 5566 4
Европа 11557 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 946 3
Россия - ПФО - Ульяновская область 497 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1039 2
Венгрия 615 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1549 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 642 2
Норвегия - Королевство 1118 2
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцово 89 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11572 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13418 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1241 2
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 135 2
Европа Восточная 2907 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2109 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3030 2
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 310 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 993 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 991 2
Россия - ЦФО - Тульская область 958 1
Финляндия - Финляндская Республика 1748 1
Италия - Итальянская Республика 3242 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 337 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 312 1
Бельгия - Королевство 851 1
Польша - Республика 1544 1
Словения - Республика 201 1
Япония 9880 1
Ближний Восток 2543 1
Южная Корея - Республика 4248 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1713 1
Россия - ПФО - Казань 2043 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 473 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 3867 17
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2707 14
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10883 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 6637 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 15358 6
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2383 6
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 382 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2194 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1429 4
ФНС РФ - Реестр МСП - Реестр малого и среднего предпринимательства 6 4
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 15388 4
Информационное общество - Государственная программа 1214 3
Федеральный бюджет Российской Федерации 1802 3
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 134 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3133 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1622 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 1423 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1750 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 1111 2
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 28 2
Русский язык 4773 2
МРОТ - Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации 26 2
Образование в России 402 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3880 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 334 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2129 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 252 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 421 2
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