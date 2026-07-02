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МСП Корпорация Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства
Корпорация МСП — институт развития малого и среднего предпринимательства. Она предоставляет гарантии и поручительства для кредитования бизнеса, обеспечивает доступ к закупкам крупнейших заказчиков и помогает попасть на полки ритейлеров. Корпорация является также федеральным институтом инновационного развития, предоставляет поддержку высокотехнологичным инновационным субъектам МСП. Корпорация МСП оказывает также финансовую поддержку через МСП Банк, проводит обучение предпринимательским компетенциям и реализует программы по акселерации бизнеса. При помощи МСП Лизинг, дочерней компании Корпорации МСП, предприниматели получают доступ к лизинговому финансированию.
СОБЫТИЯ
|02.07.2026
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«Корпорация МСП» запустила онлайн-курс для предпринимателей по искусственному интеллекту
«Корпорация МСП» запустила на цифровой платформе МСП.РФ онлайн-курс для предпринимателей по искусс
|01.07.2026
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Корпорация МСП запустила онлайн-курс для предпринимателей по искусственному интеллекту
Корпорация МСП запустила на Цифровой платформе МСП.РФ онлайн-курс для предпринимателей по искусст
|26.06.2026
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«Корпорация МСП»: молодые предприниматели стали драйвером развития цифровых отраслей в малом и среднем бизнесе
и среднего бизнеса в цифровых сферах. Такие данные были получены по итогам исследования «Корпорации МСП» ко Дню молодежи, который отмечается 27 июня. Среди них – деятельность компьютерных клубо
|23.06.2026
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В России впервые начнут производить бионические протезы локтя
первого российского бионического протеза локтя при поддержке Минэкономразвития России и Корпорации МСП. Предприятие привлекло льготное финансирование по специальной адресной программе для малы
|15.06.2026
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Более 85% закрывших бизнес молодых предпринимателей намерены снова открывать свое дело
деятельности, а неудачный опыт они считают своим конкурентным преимуществом, сообщили в «Корпорации МСП». Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного «Корпорацией МСП»,
|04.06.2026
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«Ростелеком» и «Корпорация МСП» запускают регулярное исследование цифровой зрелости малого бизнеса
«Ростелеком» и «Корпорация МСП» представили результаты первого совместного исследования «Индекс цифровой зрелости МСП
|26.05.2026
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Корпорация МСП: активнее всего в новых регионах растет число МСП в сфере ИТ, строительства и науки
ятий в новых регионах увеличилось на 2,2 тыс. и превысило отметку в 123,5 тыс. Аналитика Корпорации МСП показывает, что активнее всего в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях растет число
|19.05.2026
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VK и «Корпорация МСП» расширили сотрудничество по поддержке малого и среднего бизнеса
овместные программы по поддержке предпринимателей. Об этом CNews сообщили представители «Корпорации МСП» Сотрудничество предусматривает разработку образовательного контента по развитию своего д
|29.04.2026
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«МСП Банк» и «Кавказ.РФ» договорились о сотрудничестве в области развития цифровых инструментов при реализации инвестпроектов
Дочерний банк Корпорации МСП «МСП Банк» и «Кавказ.РФ» договорились о взаимодействии в рамках реализации проекта
|23.04.2026
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Производитель станков нарастит выпуск оборудования с ЧПУ при поддержке «Корпорации МСП»
ому финансированию в размере 50 млн руб. по специальной программе Минпромторга России и «Корпорации МСП». Средства будут направлены на закупку комплектующих, что позволит предприятию увеличить
|21.04.2026
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«СберТройка» и МСП подписали соглашение о тестировании карт «Тройка» с отечественными чипами нового поколения в регионах России
«СберТройка», совместная ИТ-компания «Сбера», правительства Москвы и правительства Московской области, и «Микрон Секьюрити Принтинг» (МСП), совместное предприятие ГУП «Московский метрополитен» и «Микрона» (входят в группу компаний «Элемент»), подписали соглашение о тестировании карт «Тройка» с отечественными чипами нового пок
|13.04.2026
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Число МСП в сфере проката товаров для спорта и отдыха в России выросло в 1,5 раза за три года
По данным Корпорации МСП, количество малых и средних предприятий в сфере аренды спортивного инвентаря и товаров дл
|09.04.2026
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Машина управления технологическими процессами Скала^р включена в реестр Минпромторга РФ
Группа Rubytech сообщает о включении специализированного программно-аппаратного комплекса (ПАК) — Машины управления технологическими процессами Скала^р МСП.ТП — в Единый реестр российской промышленной продукции Минпромторга РФ под записью №5427692. Это означает, что промышленные предприятия — и государственные, и коммерческие — теперь могут оф
|08.04.2026
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Более 40% молодых предпринимателей отмечают нехватку знаний для успешного ведения бизнеса
ыта в числе основных причин, которые приводят к закрытию бизнеса. Такие данные приводит «Корпорация МСП» по итогам проведенного исследования совместно с Агентством стратегических инициатив, «
|24.02.2026
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В России продолжает расти число МСП-производителей беспилотников
аботкой и производством беспилотных авиационных систем и компонентов для них. По данным «Корпорации МСП», общее число таких МСП в стране достигло почти 800. Об этом CNews сообщили предст
|05.02.2026
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В 2025 г. госзакупки у самозанятых обновили рекорд и превысили 48 млрд рублей
%, превысив в общей сложности 12 тыс. поставщиков. Об этом CNews сообщили представители «Корпорации МСП». Среди наиболее популярных товаров и услуг, закупаемых крупнейшими заказчиками у самозан
|13.01.2026
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Цифровая платформа МСП.РФ расширяет доступ бизнеса к мерам поддержки через мобильное приложение
Расширенный функционал цифровой платформы МСП.РФ, оператором которой является «Корпорация МСП», стал доступен в формате мобильного приложения. Теперь бизнесу стало проще по
|26.12.2025
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46% представителей МСП окупают вложения в интернет-рекламу в течение трех месяцев
46% представителей МСП окупают вложения в интернет-рекламу в течение трех месяцев после старта рекламной кампании, из них 21% — в первые два месяца. Еще 41% отмечают окупаемость через три-шесть месяцев после запу
|25.12.2025
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Почти 4 тыс. предпринимателей из новых регионов стали пользователями цифровой платформы МСП.РФ
Почти 4 тыс. предпринимателей из новых регионов зарегистрировались на цифровой платформе МСП.РФ, оператором которой является «Корпорация МСП». Это позволило малому и среднему
|08.12.2025
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«Корпорация МСП» и партия «Новые люди» объединяют усилия по развитию технологического предпринимательства
«Корпорация МСП» и партия «Новые люди» договорились о совместной работе по развитию малого и среднего биз
|01.12.2025
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«Корпорация МСП» помогла бизнесу получить более 5,7 млрд рублей задолженности
Более 10 тысяч обращений малый и средний бизнес направил в Корпорацию МСП через «Сервис 360» на Цифровой платформе МСП.РФ с момента его запуска в 2022 г. Пр
|14.11.2025
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МСП Дальнего Востока привлекли более 50 млрд рублей с господдержкой с начала 2025 года
трументов участников Национальной гарантийной системы (НГС), оператором которой является Корпорация МСП«». Объем финансовой поддержки МСП увеличился на 2,5 млрд рублей (5%) по сравнению
|28.10.2025
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«Рег.ру» выводит на рынок новый почтовый сервис для МСП без IT-специалистов
шение позволяет предпринимателям в короткие сроки развернуть корпоративную почту с индивидуальными настройками, не обладая глубокими техническими знаниями. Запуск связан с активной фазой цифровизации МСП и ростом интереса к интеграции почтовых сервисов с другими бизнес-инструментами. Об этом CNews сообщили представители «Рунити». По данным «Рег.ру», за год интеграция корпоративной почты с C
|16.10.2025
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Малому бизнесу открыли бесплатный доступ к ИИ-аналитике «Честного знака»: технологии крупных компаний теперь доступны МСП
С октября 2025 г. российская ИT-компания PulseMetrics открыла для всех субъектов МСП из реестра ФНС постоянный бесплатный доступ к ИИ-сервису аналитики данных «Честного знака». Это позволяет малым и микропредприятиям без BI-команд использовать большие данные для роста прода
|02.09.2025
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Малые технологические компании развиваются в 2 раза быстрее при господдержке
вших господдержку в виде льготного кредитования по программе Минэкономразвития России и «Корпорации МСП», по итогам 2024 г. достиг почти 265 млрд руб. Таким образом, средний объем дохода на одн
|12.08.2025
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Более 1,5 млрд руб. привлекли МСП-производители станков и роботов по льготной программе
днего бизнеса в сфере станкостроения и робототехники по программе Минпромторга России и «Корпорации МСП». Полученные средства позволят наладить выпуск нового оборудования с использованием лазер
|25.07.2025
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Объем закупок у малых технологических компаний – субъектов МСП превысил 62 млрд руб. за первое полугодие 2025 года
уктов, еще порядка 17% – на поставку оборудования. Об этом CNews сообщили представители «Корпорации МСП». «Малые технологические компании активно участвуют в формировании нового технологическог
|25.07.2025
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Малые технокомпании стали чаще получать госзаказ. В первом полугодии 2025 года заработали 62,3 миллиарда
стали чаще работать с малыми технологическими компаниями (МТК) из числа малого и среднего бизнеса (МСП) в 2025 г., пишет «Коммерсант». Но пока что российские власти все равно больше сфокусиров
|22.07.2025
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Половина бизнесменов из МСП хочет больше знать о кибербезопасности
юле 2025 г. на онлайн-панели, приняли участие 1425 человек — владельцев и топ-менеджеров средних и малых предприятий. Ввиду ситуации на рынке «Кибердом» запустил проект CyberLink для руководителей из МСП, чтобы помочь им разобраться в вопросах кибербезопасности. Проект представляет собой закрытое сообщество, где участники знакомятся со сценариями возможных угроз для своего бизнеса, получают
|11.07.2025
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Малый и средний бизнес привлек на бирже около 16 млрд рублей при поддержке «Корпорации МСП»
блигаций компаний малого и среднего бизнеса, организованных при участии дочернего банка «Корпорации МСП», составил около 16 млрд руб. Это в два раза больше, чем за весь 2024 г. МСП Банк
|03.07.2025
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Исследование: каждая третья малая компания доверяет киберзащиту офис-менеджеру
На фоне растущих угроз большинство малых и средних компаний (МСП) в России до сих пор не подходят к вопросам информационной безопасности системно: в большинстве компаний вопросы ИБ решаются по остаточному принципу, у 13% вообще нет ответственных, а 16% н
|29.05.2025
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Более 800 тыс. раз предприниматели использовали цифровой профиль на МСП.РФ
С момента запуска цифрового профиля предпринимателя на цифровой платформе МСП.РФ данные из него более 800 тыс. раз использовались малым и средним бизнесом для получени
|28.05.2025
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Почти 250 сделок заключил российский малый бизнес с отечественными и иностранными компаниями через МСП.РФ
245 сделок с частными отечественными и иностранными компаниями с использованием цифровой платформы МСП.РФ с 2022 г. Более половины всех заключенных соглашений относятся к реальному сектору эко
|27.05.2025
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Более 2 млрд руб. получит малый бизнес СКФО в рамках инвестсоглашений с «Корпорацией МСП»
«Корпорация МСП» через дочерний «МСП Банк» профинансирует проекты малого и среднего бизнеса Северн
|23.05.2025
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«Корпорация МСП»: поколение миллениалов в малом бизнесе сменяется поколением Z
ей в возрасте до 35 лет. Это каждый четвертый ИП в России, отметил генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич. Об этом CNews сообщили представители «Корпорации МСП». «Сегодн
|22.05.2025
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На МСП.РФ стартовал курс по управлению технологическим стартапом для студентов и аспирантов
Корпорация МСП совместно с Минобрнауки России и Агентством стратегических инициатив (АСИ) разработали сп
|19.05.2025
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В I квартале 2025 года госкомпании закупили у МСП товаров и услуг на 1,8 трлн рублей
м было год назад. Для компаний с госучастием — это уже не столько выполнение квот, сколько работа с МСП как равноправными партнерами. Например, в производственном секторе доля закупок у малых и
|16.05.2025
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Сергей Катырин: Льготное кредитование МСП в сфере станкостроения и робототехники поможет
Запущенная Минпромторгом России и Корпорацией МСП льготная кредитная программа для производителей в сфере станкостроения и робототехники бу
|14.05.2025
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Beeline Cloud реализовал комплексный облачный проект для «МСП Лизинг»
Beeline Cloud завершил масштабный проект по миграции ИТ-инфраструктуры АО «МСП Лизинг» в облако. В сжатые сроки были развернуты виртуальный ЦОД, защищенные рабочие места и телеком-сервисы, что позволило компании ускорить обработку заявок на лизинг и повысить доступнос
|25.04.2025
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«Корпорация МСП» запустила социальную сеть для малого и среднего бизнеса
«Корпорация МСП» запустила на цифровой платформе МСП.РФ социальную сеть для предпринимателей. Боле
МСП Корпорация и организации, системы, технологии, персоны:
|Белоусов Андрей 149 44
|Путин Владимир 3454 34
|Шадаев Максут 1210 14
|Мишустин Михаил 787 14
|Абраменко Тимофей 22 11
|Сергунина Наталья 375 11
|Паршин Максим 323 8
|Решетников Максим 46 7
|Илюшникова Татьяна 15 7
|Бочерова Елена 46 6
|Павлов Александр 121 6
|Собянин Сергей 538 5
|Ефимов Владимир 145 5
|Шпак Василий 279 5
|Куртяник Надежда 441 5
|Чаркин Евгений 317 4
|Федулов Владислав 86 4
|Костин Сергей 37 4
|Фурсин Алексей 158 4
|Урусов Виктор 157 4
|Колесников Максим 31 4
|Натрусов Артем 313 4
|Чернышенко Дмитрий 580 3
|Макаров Валентин 251 3
|Бадалов Андрей 66 3
|Шувалов Игорь 86 3
|Мартынов Владислав 115 3
|Новак Александр 36 3
|Ушаков Анатолий 47 3
|Ярош Сергей 11 3
|Чупшева Светлана 10 3
|Браверман Александр 6 3
|Агапкин Алексей 39 3
|Смирнов Андрей 75 3
|Ликсутов Максим 245 3
|Козак Николай 209 3
|Мацыгин Юрий 50 3
|Фомиченко Сергей 3 3
|Соловьев Сергей 76 3
|Барсуков Сергей 32 3
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