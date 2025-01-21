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Индексная книга (каталог) CNews*
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Бочерова Елена



21.01.2025 ИТ-Тренды 2025 по версии «Руссофт» 1
02.01.2025 В России более 50 ИБ-компаний с оборотом в миллиард рублей и более 1
02.12.2024 «Киберпротект»: 90% ИТ-специалистов окончили вуз, но диплом не решает всё 1
При чем тут лоси? О чем и для кого вещает первое ИТ-радио «ЭХО лОСЕЙ» 1
30.08.2024 «Киберпротект»: компании усилили меры кибербезопасности из-за хакерских атак 1
24.07.2024 «Киберпротект» укрепил позиции на российском рынке средств резервного копирования 1
24.05.2024 «Работа.ру» и «Киберпротект»: каждый десятый россиянин не соблюдает правила кибербезопасности на работе 1
23.05.2024 «Киберпротект» и Министерство информационного развития и связи Пермского края подписали соглашение о сотрудничестве 1
02.04.2024 Цена личных данных: россияне рассказали, во сколько оценивают личную информацию и как защищают 1
06.02.2024 «Киберпротект» и Правительство Тюменской области подписали соглашение о сотрудничестве 1
06.02.2024 «Киберпротект» и колледж информационных технологий IThub заключили соглашение о сотрудничестве 1
18.01.2024 «Киберпротект» завершил миграцию облачных сервисов в ЦОД IXcellerate 1
11.01.2024 ИТ-Тренды 2024 года по версии «Руссофт» 1
19.12.2023 Сбои в ИТ-системах приводят к потере данных на работе чаще, чем кибератаки: исследование 1
19.10.2023 Исход зарубежных компаний перетряхнул российский ИТ-рынок, но не завалил его 1
28.09.2023 Университет «Синергия» подписал соглашение о сотрудничестве с компанией «Киберпротект» 1
18.07.2023 Активный рекрутинг возобновился по всем типам софтверных компаний 1
31.05.2023 СКБ «Контур» и «Киберпротект» договорились о сотрудничестве в сфере защиты данных 1
18.10.2022 МФТИ и «Киберпротект» подписали договор о сотрудничестве в области образования и науки 1
24.06.2022 Треть российских компаний решили перевести свои бизнес-процессы полностью на отечественные ИТ-продукты 1
18.10.2021 «Акронис инфозащита» переименовалась в «Киберпротект» 1
27.05.2021 Минцифры Алтайского края и «Акронис инфозащита» договорились о сотрудничестве 1
19.04.2021 После бурного роста рынок российского ПО ждет падение 1
09.06.2020 «Акронис инфозащита» стала резидентом «Сколково» 1
27.03.2020 «Акронис инфозащита» отменила плату за облачный бэкап для новых пользователей сервиса 1
13.03.2020 НТЦ ИТ РОСА и «Акронис Инфозащита» подтвердили совместимость своих продуктов 1
11.12.2019 «Акронис-инфозащита» объединила виртуализацию, сеть и защищенное хранилище в одном решении 1
05.12.2019 МТС расширила возможности облачного резервного копирования для бизнеса 1
27.05.2019 «Акронис Инфозащита» и «Ред Софт» подтвердили совместимость продуктов 1
16.09.2016 Онлайн-кассы: модернизация или замена оборудования? 1
08.09.2016 «Деловая Россия» и «Атол» научат ритейлеров новым правилам торговли 1

Публикаций - 31, упоминаний - 31

Бочерова Елена и организации, системы, технологии, персоны:

Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 186 28
Acronis - Акронис 448 8
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 54 6
Ред Софт - Red Soft 700 3
Softline - Софтлайн 2810 2
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 269 2
Рексофт - Reksoft 419 2
CodeInside - Кодинсайд 18 2
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 2
VideoMost - ВидеоМост 274 2
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 1
ГПБ - ГС-инвест - ИТ1-Холдинг - IT_One - ИТ Один - ИТ1-Технологии - ГПБ ИТ1 - Газпромбанк.Тех 37 1
Новые облачные технологии (НОТ) 444 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 169 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 23 1
SAP SE 5277 1
Schneider Electric - Aveva - Авева 43 1
Рексофт Консалтинг - Reksoft Consulting 22 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1038 1
Oracle Corporation 6688 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Accenture plc 682 1
Siemens AG - Siemens Group 2589 1
Dassault Systemes 220 1
Schneider Electric 575 1
Цифра ГК - Вист Групп - Vist Group 44 1
Microsoft Corporation 24625 1
Московская Биржа - Forecsys - GoodsForecast Integrated Planning Platform - Гудфокаст 15 1
IXcellerate - Икселерейт 125 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 419 1
Т1 Иннотех 178 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 407 1
TrueConf - ТруКонф 397 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 101 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 272 1
Spirit DSP - Спирит Корп 470 1
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 105 1
СТРИМ Консалтинг 5 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео 83 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 151 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 3
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 66 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 124 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 28 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 344 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 21
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 13
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 9
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 6
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 6
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Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1557 4
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 596 3
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Новые облачные технологии - МойОфис 778 3
Киберпротект - Кибер Бэкап 96 3
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МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
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НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 177 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 390 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 262 1
Acronis Cyber Cloud - Acronis Data Cloud - Acronis Cyber Infrastructure - Acronis Software-Defined Infrastructure - Acronis Cyber Platform - Acronis Cyber Protect 28 1
Киберпротект - Акронис инфраструктура 3 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
СалютДевайсы - GigaChat 190 1
IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус 43 1
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 83 1
OpenAI ChatGPT 338 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 110 1
Реестр добросовестных экспортеров 198 1
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Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
IDC - International Data Corporation 4910 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 3
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 30 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 64 2
Gartner - Гартнер 3556 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 54 1
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МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 2
МФТИ ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики 43 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 45 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 198 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 537 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 26 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 1
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 22 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 134 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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