Семенкин Максим
Семенкин Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 1
|КуйбышевАзот 16 1
|ЦКР - Центр корпоративных решений - 79 1
|Шадаев Максут 1009 2
|Бочерова Елена 31 2
|Иодковский Станислав 81 2
|Сабашный Вадим 6 2
|Калякин Павел 66 2
|Карпов Роман 60 2
|Матвеев Лев 64 1
|Одинцов Дмитрий 113 1
|Свириденко Андрей 97 1
|Лебедев Алексей 23 1
|Зельдец Игорь 22 1
|Санин Александр 30 1
|Гук Андрей 33 1
|Костин Сергей 36 1
|Попов Борис 24 1
|Мартиросов Давид 57 1
|Алябьева Надежда 6 1
|Харитонов Дмитрий 50 1
|Сокорнов Николай 18 1
|Котик Сергей 7 1
|Дергачева Светлана 41 1
|Тимофеев Кирилл 6 1
|Серов Кирилл 6 1
|Шрайбман Михаил 2 1
|Долгушин Артемий 1 1
|Козина Татьяна 1 1
|Соломенцев Александр 2 1
|Варнавский Сергей 1 1
|Минаков Сергей 1 1
|Нуртдинов Айрат 1 1
|Иванов Андрей 55 1
|Мишустин Михаил 676 1
|Трандин Сергей 91 1
|Рудов Антон 10 1
|Яценко Вадим 56 1
|Касперская Наталья 291 1
|Никитин Игорь 12 1
|Макаров Валентин 220 1
|Яценко Виктор 21 1
|Егоров Александр 85 1
|Ведомости 998 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
|D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
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|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
|IDC - International Data Corporation 4910 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
|CNews Fast рейтинг 46 1
|CNews Рынок ИТ-услуг 167 1
|CB Insights 10 1
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