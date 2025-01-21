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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166239
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Семенкин Максим



21.01.2025 ИТ-Тренды 2025 по версии «Руссофт» 1
Рынок ИТ: итоги 2023 3
28.08.2024 Российский рынок ПО растет с ускорением 1
28.08.2024 Как идет трансформация рынка разработки программного обеспечения: мнения участников рынка 3
29.05.2024 Самописный софт окажется вне закона. Компаниям запретят разрабатывать свое ПО и заставят покупать стороннее 1
04.04.2024 Максим Семёнкин -

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

 11
11.01.2024 ИТ-Тренды 2024 года по версии «Руссофт» 1
19.10.2023 Исход зарубежных компаний перетряхнул российский ИТ-рынок, но не завалил его 1

Публикаций - 8, упоминаний - 22

Семенкин Максим и организации, системы, технологии, персоны:

CodeInside - Кодинсайд 18 7
Microsoft Corporation 24628 2
Ред Софт - Red Soft 701 2
VideoMost - ВидеоМост 274 2
Рексофт - Reksoft 419 2
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 2
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 186 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 2
Ланит-Терком - Lanit-Tercom 47 2
PIX Robotics - Пикс Роботикс 101 2
Content AI - Контент ИИ 75 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1879 2
SAP SE 5279 1
Oracle Corporation 6688 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 407 1
TrueConf - ТруКонф 397 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео 83 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 419 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 272 1
Spirit DSP - Спирит Корп 470 1
SafeTech - СэйфТек 87 1
Аурига - Auriga 74 1
ОБИТ 78 1
Simtech Development - Симтек Девелопмент 6 1
InnoSTage - Инностейдж 141 1
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 105 1
Т1 Иннотех 178 1
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 43 1
Московская Биржа - Forecsys - GoodsForecast Integrated Planning Platform - Гудфокаст 15 1
Рексофт - RNT Group - РНТ Груп - ЭПАМ Систэмз - ЭПАМ Решения 32 1
К2Тех 131 1
1С-БСЛ 4 1
Росатом - КИС НПО - Критические информационные системы Научно-производственное объединение 11 1
СТРИМ Консалтинг 5 1
Синкретис - Syncretis 2 1
Intel Corporation 12197 1
Базальт СПО - BaseALT 655 1
Nvidia Corp 3488 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 110 1
8213 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 1
КуйбышевАзот 16 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 79 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11630 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4746 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4961 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1996 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 2
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65980 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19290 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13372 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50417 5
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15716 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27372 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7359 4
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 738 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4993 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3066 3
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1055 3
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 2
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EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 2
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B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 325 1
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Ближний Восток 2944 1
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 2
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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