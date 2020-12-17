Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
SafeTech
СэйфТек
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Публикаций - 44, упоминаний - 74
SafeTech упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Верестникова Дарья 13 13
|Новиков Павел 67 7
|Касимов Вячеслав 16 2
|Патешман Виталий 32 2
|Киселев Александр 61 1
|Пестерев Алексей 3 1
|Муканова Мадина 14 1
|Журихин Павел 16 1
|Гуляева Полина 6 1
|Адеев Николай 5 1
|Нуриева Татьяна 1 1
|Зайцев Игорь 2 1
|Королев Сергей 10 1
|Емельянова Инна 21 1
|Ермолаева Анна 6 1
|Крылов Павел 21 1
|Солонин Спартак 25 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770652, в очереди разбора - 674334.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770652, в очереди разбора - 674334.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru