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SafeTech СэйфТек

SafeTech - СэйфТек

Российский разработчик решений для защиты систем дистанционного банкинга и электронного документооборота. Внедрения решений компании SafeTech позволяют финансовым и другим организациям реализовать цифровые сервисы: открытие счета удаленно без посещения офиса банка, регистрация нового бизнеса в режиме онлайн, создание phygital-офиса, безбумажное взаимодействие с партнерами и многое другое.

В группу компаний входят:

  • SafeTech — разработчик инновационных решений для защиты систем дистанционного банкинга и электронного документооборота
  • SafeTech Lab — разработчик современных программных продуктов для построения  PKI-инфраструктуры
  • STCrypt – эксперт в области разработки и внедрения решений для создания цифровых услуг с использованием ЭП на базе сертифицированных СКЗИ, организации мобильного документооборота и построения РKI-инфраструктуры

СОБЫТИЯ

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16.07.2026 Компании «Актив», SafeTech Lab и «Индид» объединили технологии в новой платформе аутентификации пользователей и управления доступом

Компании «Актив», SafeTech Lab и «Индид» представили на российском рынке комплексную «Платформу управления дост
08.07.2026 «Лаборатория Числитель» и SafeTech Lab подтвердили совместимость решений для безопасного управления ИТ-инфраструктурой

Российские разработчики ПО «Лаборатория Числитель» и SafeTech Lab стали партнерами. В рамках технологического сотрудничества компании подтвердили успешную интеграцию корпоративного центра сертификации SafeTech CA с платформой контейнеризации «Шту
30.06.2026 SafeMobile и SafeTech Lab упростили управление доступом сотрудников к корпоративным сервисам через мобильные устройства

SafeMobile объявила об интеграции с корпоративным центром сертификации SafeTech CA. Решение позволяет компаниям автоматизировать выпуск и обновление цифровых сертиф
02.06.2026 Обновленный SafeTech CA: новые инструменты для администрирования и управления сертификатами

Компания SafeTech Lab представила обновленную версию корпоративного центра сертификации SafeTech

28.04.2026 К Лаборатории кибербезопасности Servicepipe присоединяется SafeTech

Лаборатория кибербезопасности Servicepipe объявляет о присоединении нового участника — компании SafeTech, разработчика решений для защиты систем дистанционного банкинга и электронного документооборота. Компания создает инструменты защиты цифровых каналов, которые помогают пользователям ре
15.04.2026 «СберТех» и SafeTech Lab помогут бизнесу создать доверенную инфраструктуру на отечественном ПО

Российские разработчики SafeTech Lab и «СберТех» подтвердили полную технологическую совместимость корпоративного цент
26.03.2026 Корпоративный центр сертификации SafeTech CA обеспечивает PKI-инфраструктуру для решения «Рутокен Логон для Linux»

Компании SafeTech Lab и «Актив» обеспечили интеграцию корпоративного центра сертификации SafeTech

17.03.2026 Готовим рынок к работе без Microsoft CA: SafeTech Lab запускает первый в России курс по построению корпоративного центра сертификации на отечественном стеке

Компания SafeTech Lab, разработчик продуктов для построения PKI-инфраструктуры, совместно с учебным це
03.03.2026 Корпоративный центр сертификации SafeTech CA совместим с продуктами экосистемы «Альт»

«Базальт СПО» и SafeTech Lab обеспечили совместимость корпоративного центра сертификации SafeTech CA с операционными системами «Альт Рабочая станция», «Альт Сервер» и программным комплексом «Альт Домен». Об эт
11.02.2026 SafeTech CA сертифицирован ФСТЭК России

соответствует требованиям ФСТЭК России к средствам защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий по четвертому уровню доверия. Об этом CNews сообщили представители SafeTech Lab. Сертификат соответствия ФСТЭК №5032 выдан компании SafeTech Lab 28 января 2026 г. Четвертый уровень является самым высоким уровнем доверия, предъявляемым к средствам защиты
16.01.2026 «Новиком» внедрил российский центр сертификации SafeTech CA

feTech CA. Отечественный продукт защищает данные клиентов в цифровом пространстве и полностью соответствует требованиям законодательства в сфере импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители SafeTech Lab. «Новиком» быстро и бесшовно провел замену центра сертификации Microsoft CA на российский продукт SafeTech CA. Специалисты выстроили работу сервиса в соответствии с бизнес-процесса
02.12.2025 SafeTech Lab и «Группа Астра» представили решение для импортозамещения сервисов Microsoft AD CS

Разработчик решений для создания PKI-инфраструктуры и управления ее элементами SafeTech Lab и производитель инфраструктурного программного обеспечения «Группа Астра» предст
26.11.2025 Корпоративный центр сертификации SafeTech CA полностью совместим с российской СУБД Jatoba

Компании SafeTech Lab и «Газинформсервис» успешно завершили тестовые испытания и подтвердили корректно
12.11.2025 SafeTech Lab представила обновление корпоративного центра сертификации SafeTech CA

Компания SafeTech Lab анонсировала выход крупнейшего с момента создания продукта обновления корпоратив
07.11.2025 Корпоративный центр сертификации SafeTech CA совместим с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и SafeTech Lab, разработчик программных продуктов для построения PKI-инфраструктуры, объявляют

02.09.2025 Подтверждена совместимость корпоративного центра сертификации SafeTech CA и программного комплекса Indeed CM

Компании SafeTech Lab и «Индид» подтвердили совместимость своих продуктов — корпоративного центра серт
28.08.2025 Корпоративный центр сертификации SafeTech CA успешно работает в Java-среде Axiom JDK

Компании SafeTech Lab и Axiom JDK (АО «Аксиом») провели тестовые испытания и подтвердили полную технол
29.07.2025 SafeTech CA 3.0 – управление технологическими сертификатами на новом уровне

Компания SafeTech Lab (входит в SafeTech Group), выпустила новую версию своего флагманского про
23.07.2025 Подтверждена совместимость службы каталога ALD Pro и корпоративного центра сертификации SafeTech CA

«Группа Астра» и SafeTech Lab объявляют о завершении тестирования совместимости своих программных продуктов: с
13.05.2025 Подтверждена совместимость корпоративного центра сертификации SafeTech CA с операционной системой «ОСнова»

Компании SafeTech Lab (SafeTech Group) и АО «НППКТ» объявили о завершении тестирования своих пр
29.04.2025 Миграция с сервисов Microsoft AD и СА стала проще благодаря совместимости российских решений SafeTech CA и «Ред АДМ»

ершили комплексное тестирование на технологическую совместимость корпоративного центра сертификации SafeTech CA и системы централизованного управления ИТ-инфраструктурой «Ред АДМ». Проведенные

25.02.2025 SafeTech реализовал поддержку токенов в myDSS 2.0

приложении myDSS 2.0. для квалифицированной электронной подписи в смартфоне (совместная разработка SafeTech и «КриптоПро») реализована поддержка токенов с ключами КЭП физических и юридических

12.02.2025 Программные продукты SafeTech Lab пополнили портфель ИБ-решений системного интегратора «Инфосистемы Джет»

Компания SafeTech Lab (входит в SafeTech Group), разработчик программных продуктов для построен
29.01.2025 «Т-Банк» стал первым в России банком, импортозаместившим технологический корпоративный центр сертификации

«Т-Банк» сообщил о завершении миграции с центра сертификации Microsoft СА на отечественное решение SafeTech CA. CA (Certification Authority) является ключевым компонентом в инфраструктуре откр
13.01.2025 Новая компания SafeTech займется разработкой и внедрением безопасных решений с использованием СКЗИ

Российская группа компаний SafeTech объявила о создании нового юридического лица в составе группы – ST Crypt, которое будет специализироваться на разработке и внедрении безопасных решений с использованием сертифицированн
19.11.2024 Миграция с Microsoft СА без переходного периода. Выпущена версия 2.0 решения SafeTech CA

Российская группа компаний SafeTech, резидент ИТ-кластера фонда «Сколково», выпустила новую версию своего центра сертифи
31.10.2024 SafeTech: банки постепенно отказываются от SMS

г. выросло количество запросов кредитных организаций на подключение решений, которые могут заменить привычные коды из SMS при подтверждении банковских транзакций. Об этом CNews сообщили представители SafeTech. В компании BSS связывают рост интереса к альтернативным решениям вступлением в силу поправок в закон «О национальной платежной системе». Документ обязывает банки, в том числе, проверя
29.10.2024 «КриптоКлюч»: SafeTech и «КриптоПро» объявляют о ребрендинге решения для мобильной электронной подписи

Компания SafeTech, российский разработчик инновационных решений для защиты систем дистанционного банкинга и электронного документооборота, и компания «КриптоПро» из сферы разработки средств криптографич
23.09.2024 SafeTech завершила пилот по импортозамещению Microsoft CA в банке топ-20

Группа компаний SafeTech сообщает о завершении первого пилотного проекта по импортозамещению Microsoft CA в к
13.09.2024 «PayControl ГОСТ» позволит в ДБО BSS подтверждать транзакции по требованиям 683-П от ЦБ

ддержку PayControl ГОСТ в платформе Digital2Go, на основе которой реализованы интернет-банки и мобильные приложения для обслуживания юридических и физических лиц. Об этом CNews сообщили представители SafeTech. «PayControl ГОСТ» – разработка российской компании SafeTech, резидента ИТ-кластера фонда «Сколково». «PayControl ГОСТ» позволяет банкам соблюсти регуляторные требования в части
02.09.2024 «Школа кибербезопасности» SafeTech продолжит работу в новом учебном году

Компания SafeTech сообщает, что образовательный проект по повышению киберграмотности для школьников «Школа кибербезопасности», стартовавший 1 сентября 2023 г. в школах Москвы и Московской области, продо
04.07.2024 Александр Санин -

Александр Санин, SafeTech: Наш продукт будет на голову выше, чем решение от Microsoft

то непростая задача, поскольку не так много российских компаний занимались собственными разработками. Речь, как правило, чаще идет о «перелицовке» опенсорсных продуктов. По какому пути пошла компания SafeTech? Александр Санин: «Перелицовкой» опенсорса мы никогда не занимались, потому что считаем этот подход стратегически неверным. Он не приближает ни компанию, ни страну в целом к цифровому

06.06.2024 Возможности натива для web-адаптива. SafeTech выпустила специализированный мобильный браузер SFERRA

Российская группа компаний SafeTech, резидент ИТ-кластера фонда «Сколково», выпустила новый продукт – специализированный мобильный браузер SFERRA с расширенными возможностями, который позволяет устранить все недостатки а
03.06.2024 SafeTech выпустила версию PayControl ГОСТ для компьютеров и ноутбуков

Российская компания SafeTech, резидент ИТ-кластера фонда «Сколково», выпустила версию PayControl для быстрого и безопасного подтверждения банковских транзакций на стационарном компьютере или ноутбуке (PayControl D
24.04.2024 SafeTech запустил СА собственной разработки, призванный заменить иностранное решение.

Российская группа компаний SafeTech, резидент ИТ-кластера фонда «Сколково», выпустила на рынок новый продукт SafeTech
17.04.2024 Abanking и Safetech разработали сервис для быстрого обмена документами Nopaper

Компании Abanking и Safetech, резиденты «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), разработали сервис для быстрого обмена документами Nopaper. Систему интегрировал уральский завод «Уралхиммаш». С помощью Nopaper завод сократил в
10.04.2024 Резидент «Сколково» обеспечит безопасность транзакций для крупнейшего банка Киргизии

Компания SafeTech, резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), разработала платформу PayControl, которая помогает противостоять основным видам угроз для клиентов банков, включая перехват SIM-карт, фишинг, подм
09.04.2024 Резидент «Сколково» обеспечит безопасность транзакций для крупнейшего банка Киргизии

Компания SafeTech, резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), разработала платформу PayControl, которая помогает противостоять основным видам угроз для клиентов банков, включая перехват SIM-карт, фишинг, подм
19.03.2024 Банк «МБА-Москва» внедрил PayControl для юрлиц

опасный способ подтверждения операций в системе дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – PayControl. Это решение, разработанное российской компанией SafeTech, резидентом ИТ-кластера фонда «Сколково». Внедрение электронной подписи в ДБО банка реализовано компанией BSS. Об этом CNews сообщили представители SafeTech. PayControl — платфо
18.01.2024 SafeTech добавила поддержку ОС «Аврора» в PayConrol

Российская компания SafeTech, резидент ИТ-кластера фонда «Сколково», добавила поддержку отечественной мобильной операционной системы «Аврора» в свой флагманский продукт PayConrol. PayControl — платформа мобильной


Публикаций - 133, упоминаний - 173

SafeTech и организации, системы, технологии, персоны:

Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 29
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 26
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 21
Microsoft Corporation 25775 15
Artsofte - Abanking - Акоммерс - Артсофт 36 11
Cisco Systems 5372 11
SafeTech - ST Crypt - STCrypt - СТКрипт 17 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 8
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 157 6
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 381 6
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 133 5
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 5
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 128 4
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 196 4
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 4
Лаборатория кибербезопасности АСУ ТП 15 3
Beorg - Биорг 130 3
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 3
Спикател - Speaktel 40 3
Softline - Софтлайн 3743 3
9594 3
Oracle Corporation 7074 3
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 3
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 354 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 228 2
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Ситроникс спейс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 120 2
Vocord - Вокорд 185 2
Qualys 73 2
Skybox Security 30 2
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 84 2
Газинформсервис - ГИС 496 2
ЦРТ Инновации 71 2
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 199 2
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 2
Stereotech - Стереотек 48 2
Яблочков Зарядные станции 46 2
К2Тех - K2Tech 354 2
С-Инновации 45 2
Сколково - Sk Fintech Hub - Skolkovo Fintech Hub - Sk Финтех Хаб 33 4
Рапид Био 102 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Optima Bank - Оптима Банк 7 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
МКБ - Московский кредитный банк 657 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 3
Ак Барс Банк 283 3
СДМ-Банк 75 2
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 2
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 2
ЯКласс 69 2
Международный банк Азербайджана - International Bank of Azerbaijan - МБА-Москва Банк 18 2
Татфондбанк АИКБ 81 2
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 119 2
Айыл Банк 3 2
Межтопэнергобанк 9 2
Гепатера - Hepatera 46 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Альфа-Банк 1979 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 1
Русский стандарт Банк 509 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 131 1
Инвитро - Invitro 84 1
НСФР - Национальный совет финансового рынка 26 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 90 1
Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - LAB Industries - Лаб Индастриз - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель 53 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
Снежная Королева - СК Трейд 62 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 36
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
Правительство Москвы - ДЖКХ Москва - Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы - Комплекс городского хозяйства города Москвы 35 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 75 1
Минсельхоз РФ - Депинформатизации - Департамент цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК - Агропромцифра - Агропромышленный центр цифровизации 29 1
Росстандарт - РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 58 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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