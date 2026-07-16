SafeTech - СэйфТек

Компании «Актив», SafeTech Lab и «Индид» объединили технологии в новой платформе аутентификации пользователей и управления доступом Компании «Актив», SafeTech Lab и «Индид» представили на российском рынке комплексную «Платформу управления дост

«Лаборатория Числитель» и SafeTech Lab подтвердили совместимость решений для безопасного управления ИТ-инфраструктурой Российские разработчики ПО «Лаборатория Числитель» и SafeTech Lab стали партнерами. В рамках технологического сотрудничества компании подтвердили успешную интеграцию корпоративного центра сертификации SafeTech CA с платформой контейнеризации «Шту

SafeMobile и SafeTech Lab упростили управление доступом сотрудников к корпоративным сервисам через мобильные устройства SafeMobile объявила об интеграции с корпоративным центром сертификации SafeTech CA. Решение позволяет компаниям автоматизировать выпуск и обновление цифровых сертиф

Обновленный SafeTech CA: новые инструменты для администрирования и управления сертификатами Компания SafeTech Lab представила обновленную версию корпоративного центра сертификации SafeTech

К Лаборатории кибербезопасности Servicepipe присоединяется SafeTech Лаборатория кибербезопасности Servicepipe объявляет о присоединении нового участника — компании SafeTech, разработчика решений для защиты систем дистанционного банкинга и электронного документооборота. Компания создает инструменты защиты цифровых каналов, которые помогают пользователям ре

«СберТех» и SafeTech Lab помогут бизнесу создать доверенную инфраструктуру на отечественном ПО Российские разработчики SafeTech Lab и «СберТех» подтвердили полную технологическую совместимость корпоративного цент

Корпоративный центр сертификации SafeTech CA обеспечивает PKI-инфраструктуру для решения «Рутокен Логон для Linux» Компании SafeTech Lab и «Актив» обеспечили интеграцию корпоративного центра сертификации SafeTech

Готовим рынок к работе без Microsoft CA: SafeTech Lab запускает первый в России курс по построению корпоративного центра сертификации на отечественном стеке Компания SafeTech Lab, разработчик продуктов для построения PKI-инфраструктуры, совместно с учебным це

Корпоративный центр сертификации SafeTech CA совместим с продуктами экосистемы «Альт» «Базальт СПО» и SafeTech Lab обеспечили совместимость корпоративного центра сертификации SafeTech CA с операционными системами «Альт Рабочая станция», «Альт Сервер» и программным комплексом «Альт Домен». Об эт

SafeTech CA сертифицирован ФСТЭК России соответствует требованиям ФСТЭК России к средствам защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий по четвертому уровню доверия. Об этом CNews сообщили представители SafeTech Lab. Сертификат соответствия ФСТЭК №5032 выдан компании SafeTech Lab 28 января 2026 г. Четвертый уровень является самым высоким уровнем доверия, предъявляемым к средствам защиты

«Новиком» внедрил российский центр сертификации SafeTech CA feTech CA. Отечественный продукт защищает данные клиентов в цифровом пространстве и полностью соответствует требованиям законодательства в сфере импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители SafeTech Lab. «Новиком» быстро и бесшовно провел замену центра сертификации Microsoft CA на российский продукт SafeTech CA. Специалисты выстроили работу сервиса в соответствии с бизнес-процесса

SafeTech Lab и «Группа Астра» представили решение для импортозамещения сервисов Microsoft AD CS Разработчик решений для создания PKI-инфраструктуры и управления ее элементами SafeTech Lab и производитель инфраструктурного программного обеспечения «Группа Астра» предст

Корпоративный центр сертификации SafeTech CA полностью совместим с российской СУБД Jatoba Компании SafeTech Lab и «Газинформсервис» успешно завершили тестовые испытания и подтвердили корректно

SafeTech Lab представила обновление корпоративного центра сертификации SafeTech CA Компания SafeTech Lab анонсировала выход крупнейшего с момента создания продукта обновления корпоратив

Корпоративный центр сертификации SafeTech CA совместим с российской СУБД Postgres Pro Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и SafeTech Lab, разработчик программных продуктов для построения PKI-инфраструктуры, объявляют

Подтверждена совместимость корпоративного центра сертификации SafeTech CA и программного комплекса Indeed CM Компании SafeTech Lab и «Индид» подтвердили совместимость своих продуктов — корпоративного центра серт

Корпоративный центр сертификации SafeTech CA успешно работает в Java-среде Axiom JDK Компании SafeTech Lab и Axiom JDK (АО «Аксиом») провели тестовые испытания и подтвердили полную технол

SafeTech CA 3.0 – управление технологическими сертификатами на новом уровне Компания SafeTech Lab (входит в SafeTech Group), выпустила новую версию своего флагманского про

Подтверждена совместимость службы каталога ALD Pro и корпоративного центра сертификации SafeTech CA «Группа Астра» и SafeTech Lab объявляют о завершении тестирования совместимости своих программных продуктов: с

Подтверждена совместимость корпоративного центра сертификации SafeTech CA с операционной системой «ОСнова» Компании SafeTech Lab (SafeTech Group) и АО «НППКТ» объявили о завершении тестирования своих пр

Миграция с сервисов Microsoft AD и СА стала проще благодаря совместимости российских решений SafeTech CA и «Ред АДМ» ершили комплексное тестирование на технологическую совместимость корпоративного центра сертификации SafeTech CA и системы централизованного управления ИТ-инфраструктурой «Ред АДМ». Проведенные

SafeTech реализовал поддержку токенов в myDSS 2.0 приложении myDSS 2.0. для квалифицированной электронной подписи в смартфоне (совместная разработка SafeTech и «КриптоПро») реализована поддержка токенов с ключами КЭП физических и юридических

Программные продукты SafeTech Lab пополнили портфель ИБ-решений системного интегратора «Инфосистемы Джет» Компания SafeTech Lab (входит в SafeTech Group), разработчик программных продуктов для построен

«Т-Банк» стал первым в России банком, импортозаместившим технологический корпоративный центр сертификации «Т-Банк» сообщил о завершении миграции с центра сертификации Microsoft СА на отечественное решение SafeTech CA. CA (Certification Authority) является ключевым компонентом в инфраструктуре откр

Новая компания SafeTech займется разработкой и внедрением безопасных решений с использованием СКЗИ Российская группа компаний SafeTech объявила о создании нового юридического лица в составе группы – ST Crypt, которое будет специализироваться на разработке и внедрении безопасных решений с использованием сертифицированн

Миграция с Microsoft СА без переходного периода. Выпущена версия 2.0 решения SafeTech CA Российская группа компаний SafeTech, резидент ИТ-кластера фонда «Сколково», выпустила новую версию своего центра сертифи

SafeTech: банки постепенно отказываются от SMS г. выросло количество запросов кредитных организаций на подключение решений, которые могут заменить привычные коды из SMS при подтверждении банковских транзакций. Об этом CNews сообщили представители SafeTech. В компании BSS связывают рост интереса к альтернативным решениям вступлением в силу поправок в закон «О национальной платежной системе». Документ обязывает банки, в том числе, проверя

«КриптоКлюч»: SafeTech и «КриптоПро» объявляют о ребрендинге решения для мобильной электронной подписи Компания SafeTech, российский разработчик инновационных решений для защиты систем дистанционного банкинга и электронного документооборота, и компания «КриптоПро» из сферы разработки средств криптографич

SafeTech завершила пилот по импортозамещению Microsoft CA в банке топ-20 Группа компаний SafeTech сообщает о завершении первого пилотного проекта по импортозамещению Microsoft CA в к

«PayControl ГОСТ» позволит в ДБО BSS подтверждать транзакции по требованиям 683-П от ЦБ ддержку PayControl ГОСТ в платформе Digital2Go, на основе которой реализованы интернет-банки и мобильные приложения для обслуживания юридических и физических лиц. Об этом CNews сообщили представители SafeTech. «PayControl ГОСТ» – разработка российской компании SafeTech, резидента ИТ-кластера фонда «Сколково». «PayControl ГОСТ» позволяет банкам соблюсти регуляторные требования в части

«Школа кибербезопасности» SafeTech продолжит работу в новом учебном году Компания SafeTech сообщает, что образовательный проект по повышению киберграмотности для школьников «Школа кибербезопасности», стартовавший 1 сентября 2023 г. в школах Москвы и Московской области, продо

Александр Санин - Александр Санин, SafeTech: Наш продукт будет на голову выше, чем решение от Microsoft то непростая задача, поскольку не так много российских компаний занимались собственными разработками. Речь, как правило, чаще идет о «перелицовке» опенсорсных продуктов. По какому пути пошла компания SafeTech? Александр Санин: «Перелицовкой» опенсорса мы никогда не занимались, потому что считаем этот подход стратегически неверным. Он не приближает ни компанию, ни страну в целом к цифровому

Возможности натива для web-адаптива. SafeTech выпустила специализированный мобильный браузер SFERRA Российская группа компаний SafeTech, резидент ИТ-кластера фонда «Сколково», выпустила новый продукт – специализированный мобильный браузер SFERRA с расширенными возможностями, который позволяет устранить все недостатки а

SafeTech выпустила версию PayControl ГОСТ для компьютеров и ноутбуков Российская компания SafeTech, резидент ИТ-кластера фонда «Сколково», выпустила версию PayControl для быстрого и безопасного подтверждения банковских транзакций на стационарном компьютере или ноутбуке (PayControl D

SafeTech запустил СА собственной разработки, призванный заменить иностранное решение. Российская группа компаний SafeTech, резидент ИТ-кластера фонда «Сколково», выпустила на рынок новый продукт SafeTech

Abanking и Safetech разработали сервис для быстрого обмена документами Nopaper Компании Abanking и Safetech, резиденты «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), разработали сервис для быстрого обмена документами Nopaper. Систему интегрировал уральский завод «Уралхиммаш». С помощью Nopaper завод сократил в

Резидент «Сколково» обеспечит безопасность транзакций для крупнейшего банка Киргизии Компания SafeTech, резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), разработала платформу PayControl, которая помогает противостоять основным видам угроз для клиентов банков, включая перехват SIM-карт, фишинг, подм

Резидент «Сколково» обеспечит безопасность транзакций для крупнейшего банка Киргизии Компания SafeTech, резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), разработала платформу PayControl, которая помогает противостоять основным видам угроз для клиентов банков, включая перехват SIM-карт, фишинг, подм

Банк «МБА-Москва» внедрил PayControl для юрлиц опасный способ подтверждения операций в системе дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – PayControl. Это решение, разработанное российской компанией SafeTech, резидентом ИТ-кластера фонда «Сколково». Внедрение электронной подписи в ДБО банка реализовано компанией BSS. Об этом CNews сообщили представители SafeTech. PayControl — платфо