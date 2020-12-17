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SafeTech
СэйфТек


17.12.2020 Решением резидента Сколково» защищено взаимодействие клиентов Райффайзенбанка с ФНС России 2
08.12.2020 Минбанк интегрировал технологию мобильной электронной подписи в ДБО для корпоративных клиентов 4
10.11.2020 «Крок» обновила портфель решений для управления документами под отрасли, импортозамещение и «удаленку» 1
27.10.2020 Решение PayControl успешно прошло анализ уязвимостей по ОУД4 1
19.08.2020 Совместная разработка резидента «Сколково» SafeTech и компании «КриптоПро» сертифицирована ФСБ 1
17.07.2020 Резиденты «Сколково» представили совместное решение «Безбумажный офис» 1
30.06.2020 Технологии резидента «Сколково» обеспечили безопасность транзакций банка «Уралсиб» 3
09.06.2020 Safetech обеспечил безопасность транзакций клиентов МКБ 4
04.06.2020 МКБ внедрил электронную подпись в мобильный банк 2
23.01.2020 SafeTech внедрила PayControl в компании «Порт транзит» 2
25.12.2019 Россельхозбанк внедрил электронную подпись для физических лиц в интернет- и мобильном банке 2
13.12.2019 Банк «Восточный» запустил бесплатный сервис онлайн-регистрации бизнеса 2
09.10.2019 В России создано ПО против мошенников, которые представляются «сотрудниками банка» 4
24.09.2019 ВТБ запустил пилотный проект облачной электронной подписи документов для бизнеса 1
09.07.2019 Банк «Русский стандарт» внедрил технологию Paycontrol в мобильный и интернет-банк 2
26.06.2019 Технологии SafeTech обеспечат безопасность транзакций клиентов СМП Банка 1
27.11.2018 Технология резидента «Сколково» защищает платежи клиентов «Ак Барс Банка» 1
22.11.2018 Альфа-банк позволил корпоративным клиентам подписывать платежки отпечатком пальца через смартфон 1
16.05.2017 НИИ СОКБ объявил об открырии ЦОД SafeDC 1
15.05.2017 В Москве открыт ЦОД для торговли «безопасностью из облака» 1
12.01.2017 Все для удобства: криптосервисы осваивают облака и телефоны 1
12.02.2016 R-Style Soflab расширила интеграцию системы ДБО InterBank Retail с соцсетями 1
21.01.2016 BSS подвела итоги 2015 года: новая продуктовая стратегия и расширение географии бизнеса 1
20.01.2016 Решение SafeTouch на базе Faktura.ru внедрено в Аресбанке 1
10.12.2015 R-Style Softlab предложила новый способ защиты систем ДБО с помощью технологий SafeTech 3
15.09.2015 Устройство SafeTouch защищает клиентов «АК Барс» банка от интернет-мошенничества в системе «ДБО BS-Client» 2
09.09.2015 «Банк Инноваций и Развития» внедрил PayControl для защиты платежей частных клиентов в системе интернет-банкинга BSS 2
03.09.2015 «Центр-инвест» повысил безопасность работы своих клиентов в системе ДБО 1
13.08.2015 R-Style Softlab выпустила новую версию InterBank для СМБ-банков 1
24.03.2015 Устройства SafeTouch защищают клиентов банка «Петрокоммерц» от интернет-мошенничества в системе «ДБО BS-Client» 3
24.10.2014 «Рост Банк» внедрил решение SafeTech для обеспечения повышенной безопасности корпоративных клиентов интернет-банка 1
03.09.2014 Мобильное средство подтверждения транзакций PayControl встроено в систему «ДБО BS-Client. Частный Клиент» 1
01.09.2014 BSS обновила систему ДБО физических лиц 1
17.07.2014 Устройства SafeTouch защитят клиентов «Татфондбанка» от мошенничества 2
28.05.2013 Банк «Кольцо Урала» повысил защищенность системы ДБО для юридических лиц с помощью BSS, «Аладдин Р.Д.» и SafeTech 4
21.02.2013 «Межтопэнергобанк» повысил безопасность клиентов системы ДБО с помощью решения BSS и SafeTech 2
13.02.2013 «НС Банк» внедрил комплексное решение BSS, «Аладдин Р.Д.» и SafeTech для ДБО юридических лиц 1
04.12.2012 BSS анонсировала новые решения по предотвращению мошенничества при работе в системах ДБО 1
07.11.2012 «Военно-Промышленный Банк» защитил счета корпоративных клиентов от мошенников при помощи SafeTouch 1
07.09.2012 «Башкомснаббанк» защитил клиентов системы ДБО от мошенников с помощью SafeTouch 2

Публикаций - 44, упоминаний - 74

SafeTech упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 6
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 425 4
Abanking - Акоммерс 5 3
Крипто-ПРО 200 3
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 3
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 2
FreshDoc - ДокЛаб - КвикДок 5 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
1С-Старт 3 1
Google LLC 7198 1
ЭвриТег - EveryTag 17 1
Dbrain 10 1
Apple Inc - Эппл Рус 7750 1
Lenovo Group 1643 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Docsvision - ДоксВижн 783 1
Directum - Директум 649 1
Крок 1223 1
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 3
МКБ - Московский кредитный банк 268 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
Восточный Банк 108 1
ЭксимБанк Казахстан 2 1
Сбербанк Казахстан 8 1
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 9 1
Татфондбанк 69 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный банк Казахстана 25 1
Порт транзит 1 1
Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк 17 1
Связь-банк 80 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
Русский стандарт Банк 302 1
СМП банк - Северный морской путь 71 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Открытие ФК 538 1
Ак Барс Банк 174 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Альфа-Банк 1128 1
Уралсиб Банк 390 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 2
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2909 10
Push-уведомления - Web Push Notifications - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 112 7
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5449 7
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 5
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2463 3
УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись - ЭЦП 70 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1639 2
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 62 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 501 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 932 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 233 1
Облачная бухгалтерия - Онлайн-бухгалтерия - Бухгалтерия онлайн 14 1
МЭП - Мобильная электронная подпись - усиленная квалифицированная электронная подпись 3 1
PFM - Personal Finance Management - Системы управления личными финансами 15 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3755 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 627 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 74 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 1
SafeTech - PayControl 23 13
КриптоПро myDSS 17 4
SafeTech SafeTouch 28 4
Google Android 10752 3
R-Style Softlab - InterBank 94 3
Apple iOS 5742 3
BSS BS-Client ДБО 110 1
Camunda BPM 2 1
Lex Borealis - Doczilla 5 1
iSimpleLab iSimpleBank 12 1
Ак Барс Бизнес Онлайн 3 1
Oracle JRE - Oracle Java Runtime Environment 30 1
Райффайзен Бизнес Онлайн - РБО 31 1
Alfresco 114 1
Syntellect Tessa 14 1
OpenText Documentum 193 1
BSS Сервер Нотификации 20 1
Haulmont CUBA Platform 24 1
Крок КСЭД - Комплексная система электронного документооборота 9 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 1
Aladdin JaCarta ГОСТ 88 1
Group-IB FHP - Group-IB Fraud Hunting Platform - Group-IB Secure Bank / Secure Portal 22 1
Java - Язык программирования 1185 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 1
R-Style Softlab - RS-Bank 228 1
Aladdin JaCarta 147 1
Directum - DirectumRX 62 1
Abbyy FlexiCapture 128 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Верестникова Дарья 13 13
Новиков Павел 67 7
Касимов Вячеслав 16 2
Патешман Виталий 32 2
Киселев Александр 61 1
Пестерев Алексей 3 1
Муканова Мадина 14 1
Журихин Павел 16 1
Гуляева Полина 6 1
Адеев Николай 5 1
Нуриева Татьяна 1 1
Зайцев Игорь 2 1
Королев Сергей 10 1
Емельянова Инна 21 1
Ермолаева Анна 6 1
Крылов Павел 21 1
Солонин Спартак 25 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 1
Казахстан - Республика 2661 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 1
Япония 2827 1
Беларусь - Белоруссия 2104 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 1
Россия - Новороссийск 141 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770652, в очереди разбора - 674334.
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