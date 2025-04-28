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Индексная книга (каталог) CNews*
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Яблочков Зарядные станции

Яблочков Зарядные станции


28.04.2025 В ИТМО создали комнату для беспроводного питания неограниченного количества гаджетов 1
29.05.2024 При поддержке «Сколково» «Почта России» внедрит ИИ для ускорения доставки 1
28.05.2024 «Почта России» внедряет систему моделирования маршрутов с использованием искусственного интеллекта 1
22.05.2024 В 2025 г. резидент «Сколково» планирует начать испытания по установке зрительного импланта людям 1
06.05.2024 При поддержке гранта «Сколково» запущен единый контакт-центр с ИИ на базе российских решений 1
19.04.2024 Рост выручки резидентов «Сколково» в 2023 году превысил 40% 1
19.04.2024 «Сколково» и РЖД расширяют сотрудничество в сфере инноваций 1
15.04.2024 Резидент «Сколково» внедрил сервис оценки качества вождения в крупнейший таксопарк Москвы 1
12.04.2024 Резидент «Сколково» запустил в космос первый в мире рекламный спутник 1
11.04.2024 ГК Softline и технопарк «Сколково» открыли Центр технологического суверенитета 1
10.04.2024 Резидент «Сколково» обеспечит безопасность транзакций для крупнейшего банка Киргизии 1
09.04.2024 Резидент «Сколково» обеспечит безопасность транзакций для крупнейшего банка Киргизии 1
08.04.2024 Российские компании предпочитают отечественные системы управления складами 1
05.04.2024 Резидент «Сколково» увеличил производительность одного из крупнейших грибных комбинатов на 30% 1
05.04.2024 В «Сколково» назвали топ-3 региона по цифровизации туристических услуг 1
04.04.2024 «Сколково» поддержит пилотные внедрения ИИ-проектов на полмиллиарда рублей 1
28.03.2024 В Координационный совет РЦИС вошли руководители Роспатента и Фонда «Сколково» 1
21.03.2024 Резидент «Сколково» заключил соглашение об установке ПО на принтеры китайского производителя 1
21.03.2024 Резидент «Сколково» запустил сервис для работы с несколькими нейросетями одновременно 1
20.03.2024 Разработка резидента «Сколково» экономит до 70% времени HR-специалиста 1
18.03.2024 Факторинговая компания привлекла 20 млн руб. за два часа через платформу резидента «Сколково» 1
12.03.2024 Резидент «Сколково» представил экспонаты музея Фаберже в виртуальном интерактивном формате 1
05.03.2024 Wildberries и «Cколково» продлевают сроки отбора в «WBX Акселератор» 1
04.03.2024 Резидент «Сколково» запустил пилот информационной системы для студентов 1
01.03.2024 Резидент «Сколково» подключил студентов зарубежных вузов к компьютерным тренажерам 1
29.02.2024 Резидент «Сколково» примет участие во второй волне пилота цифрового рубля 1
26.02.2024 Резидент «Сколково» выпустил серийную партию электронных стетоскопов 1
21.02.2024 В «Сколково» предложили законодательные изменения для поддержки стартапов 1
19.02.2024 Резидент «Сколково» внедрит ИИ-технологию для эффективной диагностики рака кишечника 1
13.02.2024 Резидент «Сколково» трудоустроил нейросеть на 8 вакансий 1
09.02.2024 «Сколково» и Подмосковье договорились о расширении партнерства в сфере НИОКР 1
01.02.2024 ВЭБ.РФ вошла в состав акционеров инвестиционной платформы Sk Capital 1
29.01.2024 В электронный журнал «Дневник.ру» выставили больше миллиарда оценок в 2023 году 1
29.01.2024 УЦСБ предоставил комплексные решения «Лаборатории Касперского» для киберзащиты информационных ресурсов «Сколково». 1
26.01.2024 «Сколково»: импортозамещение в сфере техники и оборудования для АПК — одна из приоритетных задач для развития отрасли 1
26.01.2024 «Сколково» поддержал особо значимые проекты в сфере телерадиовещания 1
22.01.2024 Резидент «Сколково» получил 6,7 млн руб. на развитие технологии автоматизации начисления кешбэка 1
15.01.2024 «Сколково» поддержит проект по созданию отечественной ERP-платформы для авиастроения 1
11.01.2024 Пилотный проект резидента «Сколково» повысил удобство перемещения сотрудников и посетителей в офисе «Тинькофф» 1
10.01.2024 Резидент «Сколково» импортозаместил ПО для нефтегазовой промышленности 1

Публикаций - 45, упоминаний - 45

Яблочков Зарядные станции и организации, системы, технологии, персоны:

Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 174 43
Ovision - Овижн 46 43
Stereotech - Стереотек 47 43
Beorg - Биорг 115 12
SafeTech - СэйфТек 94 2
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 319 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 392 2
Аэрогаз 1 1
8415 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5008 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 328 1
Медхард 2 1
Artsofte - Abanking - Акоммерс - Артсофт 29 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 343 1
АгроБит 1 1
Dsight - Дисайт - Платформа для венчурных инвестиций 7 1
Сколково - SK Edtech Hub - EdTech-кластер Фонда Сколково 4 1
Avant Space - Авант Спэйс Системс 1 1
Softline - Exodrive - Экзодрайв 6 1
Softline - Софтлайн 2947 1
Softline - Polymatica - Полиматика 178 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 259 1
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 102 1
Softline - Develonica - Девелоника 134 1
Softline - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 132 1
CraftTalk - Крафт-Толк 56 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 79 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 341 1
Ростех - Автоматика Концерн 1658 1
Тексел 7 1
Pantum - Пантум 58 1
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 100 1
Neiry - Нейри - Impulse Neiry - Импульс Нейри 14 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 171 1
Neuralink 16 1
Софтмедиалаб - Softmedialab 3 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 196 1
Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 46 1
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 74 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 512 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 935 43
Whoosh - ВУШ Холдинг 99 43
Рапид Био 102 39
НСПК - Национальная система платежных карт 829 2
Optima Bank - Оптима Банк 6 2
Почта России ПАО 2148 2
Сколково - SK Agrotech Hub 3 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1221 1
ВЭБ.РФ - Салют Орто ГК 3 1
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 36 1
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 36 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7528 1
Газпром ПАО 1360 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 742 1
Global Factoring Network - Глобал факторинг нетворк рус 3 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1673 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 218 1
РЖД КбшЖД - Куйбышевская железная дорога 21 1
Технопарк-Липецк МБУ 1 1
Электрополис Промышленный технопарк 2 1
РЖД - Российские железные дороги 1936 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - сеть клиник 26 1
IT-Park74 - ПАРК ИТ - Челябинский ИТ-парк - Технопарк информационных технологий 7 1
Lender Invest - Лэндэр Инвест 4 1
Росатом - АтомЭнергоСбыт - Колэнергосбыт - Колэнергосбыт - Смоленскэнергосбыт 15 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3102 43
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11956 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3016 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4605 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 170 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 225 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 152 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 327 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 339 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1104 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6055 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 459 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 474 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1864 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2743 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1402 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 344 1
РЦИС ООГО - Российский центр интеллектуальной собственности - Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности - Общероссийская общественно-государственная организация 20 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 160 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 58 1
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 74 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 355 1
ИТЭРА - Эра Интеллектуальных Технологий - Ассоциация технологических компаний 2 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 243 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11824 43
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20368 23
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52263 22
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5391 2
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Microsoft Windows 15851 1
Аэрогаз - Аэросим 1 1
ВЭБ.РФ - Салют Орто ГК - Steplife 7 1
Медхард - Phonendo 2 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 161 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1713 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 499 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 107 1
Тинькофф - Tinkoff Space 1 1
Eva Lab - Polyptron 2 1
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Softline Digital - Софтлайн платформа 102 1
CraftTalk GPT 9 1
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 64 1
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Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 273 1
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Каем Кирилл 37 2
Столбова Екатерина 19 2
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Зарубина Камила 10 2
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