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Двойников Дмитрий



19.12.2024 Совместимость решений Printum и Orion soft позволит оптимизировать управление экосистемой офисных печатных устройств 1
05.11.2024 Резиденты «Сколково» подтвердили совместимость системы расследования инцидентов Staffcop и решения для управления печатью Printum 1
16.10.2024 «Онланта» и Printum заключили партнерское соглашение 1
10.07.2024 Система управления печатью Printum совместима со службой каталогов для Linux ALD Pro 1
21.03.2024 Резидент «Сколково» заключил соглашение об установке ПО на принтеры китайского производителя 1
16.05.2023 Резидент «Сколково» устанавливает ПО в китайские принтеры 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Двойников Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Printum - Принтум 7 6
Pantum - Пантум 55 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
Avision 18 2
Brother - Brother Industries - Бразер 197 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 2
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 245 2
Konica Minolta 406 2
Xerox 1139 2
HP Inc. 5685 2
Ланит - Онланта - Onlanta 108 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 124 1
Яблочков Зарядные станции 44 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 1
Stereotech - Стереотек 47 1
СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 51 1
Avision - Авижн 2 1
Orion soft - Орион софт - 104 1
Lexmark Int 294 1
Kyocera 241 1
Canon 1397 1
Seiko Epson Corporation 897 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 1
Ovision - Овижн 46 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 2
Рапид Био 101 1
Whoosh - ВУШ Холдинг 93 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5895 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 4
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1175 4
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1271 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 2
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 890 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 1
Принтер - MPS - Managed Print Services - Система управления печатью - Аутсорсинг печати - Офисная полиграфия 279 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 1
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 270 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1890 1
Оцифровка - Digitization 4540 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3416 1
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1326 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1187 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 917 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 113 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 1
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 57 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 194 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 1
Андриянова Ольга 7 2
Крепышев Алексей 1 1
Паутов Евгений 17 1
Бориславский Даниил 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 2
Китай - Тайвань 3984 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
Российско-китайские отношения - Программы и проекты российско-китайского сотрудничества 95 1
Импортозамещение - параллельный импорт 481 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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