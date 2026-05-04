Власти исключили из списка параллельного импорта компьютеры и периферию Acer, Asus, Cisco, HP, IBM, Intel, Samsung и других знаменитых брендов ranscend, xFusion. Поставлять эту технику в страну теперь можно только с согласия правообладателей. Параллельный импорт — это легальный ввоз в Россию оригинальных товаров зарубежных брендов без

Власти замедляют параллельный импорт в Россию. Под ударом техника Apple, ASUS, Dell, HP, LG и Philips Проблемы с сертификатами В России замедлится параллельный импорт техники Apple, ASUS, HP, Dell, LG, Philips и других устройств из-за массо

Россиянам ограничили возможность покупать ноутбуки HP и Fujitsu и МФУ я для параллельного импорта Также в пункте с перечисление производителей принтеров, подпадающих под параллельный импорт, были внесены изменения. Был добавлен подпункт с описанием производителей

Власти задумали ограничить параллельный импорт. Приказ уже готов / Unsplash Список доступных для импорта брендов не раскрывается . Не исключено, что Apple в нем нет Параллельный импорт – это фактически легализованный серый импорт. Они оба дозволяют ввозить в

Цены на электронику вырастут, ассортимент ухудшится. Российские производители хотят ограничить параллельный импорт смартфонов и компьютеров. Опрос рта иностранной техники, притом именно в потребительском сегменте, пишет Forbes. Как сообщал CNews, параллельный импорт работает с мая 2022 г., и по большей части благодаря лишь ему в России по

В России запретят параллельный импорт систем противопожарной защиты Запреты затронут МЧС и силовиков В России с мая 2025 г. будет запрещен параллельный импорт противопожарной продукции. Это следует из официально опубликованного на п

Российские производители просят запретить параллельный импорт HP и Fujitsu ия Шпака. В министерстве подтвердили изданию получение документа. Правительство России легализовало параллельный импорт списка востребованных оригинальных товаров иностранного производства без

В России хотят запретить параллельный импорт серверов и СХД Ограничение параллельного импорта Серверы и системы хранения данных (СХД) могут быть исключены из списка параллельного импорта, сообщил агентству ТАСС заместитель министра промышленности и торговли

Россиян хотят отучить от iPhone, iPad и MacBook. Местные лоббируют запрет параллельного импорта техники, чтобы покупали отечественное Зачем вам этот iPhone Параллельный импорт, благодаря которому россияне могут приобретать технику популярных, но уше

В России введут режим «параллельного импорта» патентов без спроса западных правообладателей й компании ЭБР Кирилл Ляхманов. freepik Подобно параллельному импорту товаров в России будет введен параллельный импорт патентов Возглавит подкомиссию министр экономического развития. В состав

Параллельный импорт трещит по швам. Поставщики обожаемых в России Electrolux, Tefal, Zanussi блокируют поставки. На всех может не хватить России многие десятилетия, оказались под угрозой. Как пишет «Коммерсант», поставщики нацелились на параллельный импорт – они начали массовой блокировать отгрузки в Россию продукции Braun, Elec

Александр Комиссаров, «Иткам»: Параллельный импорт обречен, заказчики потеряли интерес к закупке оборудования производителей, которых нет в России план посыпался. Даже появилась угроза банкротства. Так что пришлось пересматривать всю концепцию, и параллельный импорт оказался спасательным кругом. Я был мало знаком с дистрибуцией и пришлось

Параллельный импорт все? В Россию завозят все меньше «серой» электроники, поставки ноутбуков обрушились. Опрос ильных ПК в суммарном объеме импорта не превышает 33%, хотя в 2022 г. она находилась на уровне 53%. Параллельный импорт был внедрен российскими властями, чтобы избежать дефицита техники в стран

Поставки процессоров Intel и AMD в Россию почти остановились из-за дорогих кредитов. Параллельный импорт выручает плохо г. сократилось на 64% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г., приводит «Коммерсант» статистику компании Fplus. С чипами AMD ситуация обстоит хуже – из поставки обвалились на 70%, и это с учетом параллельного импорта. AMD и Intel остановили официальные поставки своих CPU на российский рынок в марте 2022 г. Intel, к тому же, прекратила все свои деловые операции в России и даже попыталас

Илья Мамлеев, «Импульс Телеком»: Одним параллельным импортом проблемы не решить чественное оборудование и ПО. Для этого у нас есть и необходимая экспертиза, и партнерские отношения с производителями оборудования, и команда, которая может это осуществить. «Было понятно, что одним параллельным импортом проблемы не решить» CNews: Когда в компании начали переходить на рельсы импортозамещения? Чего добились на сегодняшний момент? Илья Мамлеев: Интерес к импортозамещающим пр

Параллельный импорт вычислительной техники может быть запрещен с нового года импорт уже не нужен Старший вице-президент по ИТ «Ростелекома» Кирилл Меньшов заявил, что с 2024 г параллельный импорт вычислительной техники может быть запрещен, пишет «Коммерсант». «Российск

Евгений Черных, SERVITY: Оригинальность оборудования при «параллельном импорте» можно гарантировать регуляторов, поэтому осуществляют постепенный переход на отечественные решения. CNews: Способен ли «параллельный импорт» обеспечить потребности российского рынка в серверном оборудовании? Евген

Провайдеры услуг ЦОД экспериментируют с новыми поставщиками оборудования проектов происходит уже на продукции альтернативных вендоров из России, Китая и других стран Азии. «Параллельный импорт в силу своей специфики не соответствует многим требованиям в плане стоимо

Российские власти «помиловали» смартфоны Samsung на фоне массовых запретов iPhone ла 14% российского рынка. У Apple доля немного меньше – около 11%. Также стоит напомнить, что такое параллельный импорт. Это классический «серый» импорт, но легализованный государством. Оригина

Алексей Кашаев, «Систэм Электрик»: На параллельный импорт не полагаемся, мы продолжаем развивать российское производство с дефицитом материалов и оборудования? (Вы переориентировались на отечественных поставщиков? Какие виды материалов и комплектующих были заменены? Как быстро удалось это сделать? Полагаетесь ли вы на параллельный импорт?) Алексей Кашаев: На «параллельный импорт» мы не полагаемся, мы продолжаем развивать российское производство оборудования. Мы сотрудничаем с российскими компаниями ка

Российский бизнес спешно скупает иностранное «железо» на сотни миллионов долларов. Корпорации боятся прекращения параллельного импорта ь пополнить свой парк техники известных производителей, пока это в принципе возможно сделать – пока параллельный импорт не запретили. Покупать «железо» напрямую возможностей больше нет – из-за

Параллельный импорт убивают. Власти хотят запретить ввоз любимых россиянами брендов. Под угрозой Acer, Asus, Cisco резко сократить список иностранных брендов компьютерной техники, чья продукция сейчас подпадает под параллельный импорт, пишет «Коммерсант». Над россиянами нависла угроза невозможности покупки

Власти России зарубили идею национальной криптобиржи. Частные компании встроят в систему параллельного импорта низации-помощники во взаимодействии между экспортерами и импортерами и в проведении трансграничных операций в криптовалюте. Возможно, за счет них российский бизнес сможет расплачиваться, например, за параллельный импорт, пояснил он. Бизнес солидарен Участники рынка поддерживают идею отказа от организации национальной криптобиржи и соглашаются с необходимостью установки правил учреждения и р

Российские производители ноутбуков требуют у властей запретить ввоз в страну Asus, Acer, Dell, HP, Lenovo Запрет импорта Российский производитель вычислительной техники ICL предложил запретить ввозить в страну посредством параллельного импорта зарубежные ноутбуки (Dell, HP, Acer, MSI, Asus, Lenovo и др.). Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо с предложением, направленное главе Минцифры Максуту Шадаеву

Параллельный импорт серверного оборудования: какие «подводные камни» стоит учесть? теля. В конце марта 2022 г. появилось постановление правительства РФ, отменяющее ответственность за параллельный импорт. Был разрешен параллельный импорт целого ряда категорий товаров, п

Параллельный импорт не нужен. Россияне ажиотажно добывают iPhone 14 у перекупщиков уса. Получив заказ, предприимчивые граждане закупают их в другой стране и затем продают в России. Это классический «серый» импорт, существующий отныне наряду с его полностью легализованным аналогом – параллельным импортом. «Серые» iPhone зачастую дешевле ввезенных по параллельному импорту. Возможно, в этом секрет их популярности у Россиян Наиболее сильный поток новых смартфонов Apple идет в

Поставки серверов в Россию упали в 5 раз и прогнозировали еще в середине марта 2022 года Бурмистров, в свою очередь, уверен, что несмотря на параллельный импорт, рынку будет тяжело вернуться к прежним показателям, потому что перекрыта

Параллельный импорт почти захлебнулся. Россиян ожидает дефицит Apple и Samsung с началом роста сезонного спроса на технику — в августе 2022 г. Сейчас локальные продавцы по схеме параллельного импорта отгружают в Россию излишки, объясняет собеседник издания на рынке дистр

Крупный российский бизнес не планирует переход на импортонезависимые системы хранения данных, но настроен на их оптимизацию, использование параллельного импорта и облаков истем хранения данных российские компании видят оптимизацию имеющихся решений. Этот вариант предпочли 70% респондентов. Вместе с этим они готовы задействовать дополнительные возможности: использовать параллельный импорт (41%) и перенести хранение данных в облака (41%). Стоит отметить, что ИТ-руководители пересмотрели свое отношение к облакам в связи с санкционными ограничениями: до этого то

Параллельный импорт: Россию наводнили ноутбуки, которыми невозможно нормально пользоваться большой, что всего через несколько месяцев их доля общего импорта мобильных ПК может достичь 10%. По оценке собеседников издания, это может случиться к концу 2022 г. Происходящее является следствием параллельного импорта, заработавшего в мае 2022 г. – производители ноутбуков прекратили прямые поставки своей продукции в Россию, и импортерам приходится ввозить их самостоятельно из различных

Параллельный импорт не справляется. В России мощный всплеск продаж подержанных смартфонов еньше, чем годом ранее. Статистика видит не все Российские власти еще в апреле 2022 г. легализовали параллельный импорт. Это тот же «серый» импорт, но занимаются им не мелкие фирмы и не частные

Новый куратор микроэлектроники в Правительстве собирается отменить параллельный импорт Удмуртию в составе делегации во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По словам Мантурова, параллельный импорт это временное решение, принятое для того, чтобы сбалансировать российский

В магазинах России появится гарантия на «серые» ПК, смартфоны, ноутбуки ь примеры подобного рода. Как сообщал CNews, в июне 2022 г. некоторые виды техники, подпадающие под параллельный импорт, взлетели в цене на 10-20%. К тому же следует учитывать, что в России обр

Параллельный импорт сломался. В России трудности с санкционными ноутбуками HP, Asus, Acer и Dell Невъездные ноутбуки Параллельный импорт, работающий с мая 2022 г., до сих пор не затронул ноутбуки популярных в Р

ИСП РАН закупает серверы на зарубежных чипах с обязательной гарантией. Параллельный импорт запрещен простимулирует развитие технологий ИИ и их внедрение в различные отрасли, считают в Правительстве. Параллельный импорт не предлагать? Анализ других «железных» тендеров ИСП РАН на сайте госзаку

Произведенную в России технику Samsung продадут россиянам через «серый» импорт йски Компания Samsung будет продавать россиянам технику, выпущенную на ее заводе под Калугой, через параллельный импорт, сообщил «Коммерсант». Сошедшие с конвейера устройства вначале вывезут за

Параллельный импорт ни при чем. В России рухнули цены на видеокарты, потому что они больше не нужны вле, чем раньше, тогда как GeForce GTX 1660 Ti от ушедшей из России компании Asus (TUF-GTX1660TI-O6G-EVO-GAMING) подешевела на 13%. В чем причина Падение цен на видеокарты никак не связано с запуском параллельного импорта и другими усилиями, предпринимаемыми властями для борьбы с дефицитом техники в России. По информации издания, причин, по которым россияне могут больше не брать кредит на п

Последствия параллельного импорта. В России взлетели цены на всю технику т на территорию России. Гарантия производителя на нее не распространяется. Хитрый российский импорт Параллельный импорт – это классический «серый» импорт, существовавший в России и до того, как

Параллельный импорт: Смартфоны Samsung не включаются в России. Как решить проблему ет. Покупка смартфона Samsung в России может обернуться чередой проблем и непредвиденными расходами Параллельный импорт – это «серый» импорт, весной 2022 г. легализованный российскими властями