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Импортозамещение параллельный импорт

СОБЫТИЯ


04.05.2026 Власти исключили из списка параллельного импорта компьютеры и периферию Acer, Asus, Cisco, HP, IBM, Intel, Samsung и других знаменитых брендов

ranscend, xFusion. Поставлять эту технику в страну теперь можно только с согласия правообладателей. Параллельный импорт — это легальный ввоз в Россию оригинальных товаров зарубежных брендов без
18.02.2026 Власти замедляют параллельный импорт в Россию. Под ударом техника Apple, ASUS, Dell, HP, LG и Philips

Проблемы с сертификатами В России замедлится параллельный импорт техники Apple, ASUS, HP, Dell, LG, Philips и других устройств из-за массо
05.05.2025 Россиянам ограничили возможность покупать ноутбуки HP и Fujitsu и МФУ

я для параллельного импорта Также в пункте с перечисление производителей принтеров, подпадающих под параллельный импорт, были внесены изменения. Был добавлен подпункт с описанием производителей
17.04.2025 Власти задумали ограничить параллельный импорт. Приказ уже готов

/ Unsplash Список доступных для импорта брендов не раскрывается . Не исключено, что Apple в нем нет Параллельный импорт – это фактически легализованный серый импорт. Они оба дозволяют ввозить в
26.03.2025 Цены на электронику вырастут, ассортимент ухудшится. Российские производители хотят ограничить параллельный импорт смартфонов и компьютеров. Опрос

рта иностранной техники, притом именно в потребительском сегменте, пишет Forbes. Как сообщал CNews, параллельный импорт работает с мая 2022 г., и по большей части благодаря лишь ему в России по
05.12.2024 В России запретят параллельный импорт систем противопожарной защиты

Запреты затронут МЧС и силовиков В России с мая 2025 г. будет запрещен параллельный импорт противопожарной продукции. Это следует из официально опубликованного на п
28.06.2024 Российские производители просят запретить параллельный импорт HP и Fujitsu

ия Шпака. В министерстве подтвердили изданию получение документа. Правительство России легализовало параллельный импорт списка востребованных оригинальных товаров иностранного производства без

22.05.2024 В России хотят запретить параллельный импорт серверов и СХД

Ограничение параллельного импорта Серверы и системы хранения данных (СХД) могут быть исключены из списка параллельного импорта, сообщил агентству ТАСС заместитель министра промышленности и торговли

08.04.2024 Россиян хотят отучить от iPhone, iPad и MacBook. Местные лоббируют запрет параллельного импорта техники, чтобы покупали отечественное

Зачем вам этот iPhone Параллельный импорт, благодаря которому россияне могут приобретать технику популярных, но уше
05.04.2024 В России введут режим «параллельного импорта» патентов без спроса западных правообладателей

й компании ЭБР Кирилл Ляхманов. freepik Подобно параллельному импорту товаров в России будет введен параллельный импорт патентов Возглавит подкомиссию министр экономического развития. В состав

15.03.2024 Параллельный импорт трещит по швам. Поставщики обожаемых в России Electrolux, Tefal, Zanussi блокируют поставки. На всех может не хватить

России многие десятилетия, оказались под угрозой. Как пишет «Коммерсант», поставщики нацелились на параллельный импорт – они начали массовой блокировать отгрузки в Россию продукции Braun, Elec
12.02.2024 Александр Комиссаров, «Иткам»: Параллельный импорт обречен, заказчики потеряли интерес к закупке оборудования производителей, которых нет в России

план посыпался. Даже появилась угроза банкротства. Так что пришлось пересматривать всю концепцию, и параллельный импорт оказался спасательным кругом. Я был мало знаком с дистрибуцией и пришлось
22.01.2024 Параллельный импорт все? В Россию завозят все меньше «серой» электроники, поставки ноутбуков обрушились. Опрос

ильных ПК в суммарном объеме импорта не превышает 33%, хотя в 2022 г. она находилась на уровне 53%. Параллельный импорт был внедрен российскими властями, чтобы избежать дефицита техники в стран
29.11.2023 Поставки процессоров Intel и AMD в Россию почти остановились из-за дорогих кредитов. Параллельный импорт выручает плохо

г. сократилось на 64% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г., приводит «Коммерсант» статистику компании Fplus. С чипами AMD ситуация обстоит хуже – из поставки обвалились на 70%, и это с учетом параллельного импорта. AMD и Intel остановили официальные поставки своих CPU на российский рынок в марте 2022 г. Intel, к тому же, прекратила все свои деловые операции в России и даже попыталас
07.11.2023 Илья Мамлеев, «Импульс Телеком»: Одним параллельным импортом проблемы не решить

чественное оборудование и ПО. Для этого у нас есть и необходимая экспертиза, и партнерские отношения с производителями оборудования, и команда, которая может это осуществить. «Было понятно, что одним параллельным импортом проблемы не решить» CNews: Когда в компании начали переходить на рельсы импортозамещения? Чего добились на сегодняшний момент? Илья Мамлеев: Интерес к импортозамещающим пр
26.09.2023 Параллельный импорт вычислительной техники может быть запрещен с нового года

импорт уже не нужен Старший вице-президент по ИТ «Ростелекома» Кирилл Меньшов заявил, что с 2024 г параллельный импорт вычислительной техники может быть запрещен, пишет «Коммерсант». «Российск
11.09.2023 Евгений Черных, SERVITY: Оригинальность оборудования при «параллельном импорте» можно гарантировать

регуляторов, поэтому осуществляют постепенный переход на отечественные решения. CNews: Способен ли «параллельный импорт» обеспечить потребности российского рынка в серверном оборудовании? Евген
15.08.2023 Провайдеры услуг ЦОД экспериментируют с новыми поставщиками оборудования

проектов происходит уже на продукции альтернативных вендоров из России, Китая и других стран Азии. «Параллельный импорт в силу своей специфики не соответствует многим требованиям в плане стоимо
01.08.2023 Российские власти «помиловали» смартфоны Samsung на фоне массовых запретов iPhone

ла 14% российского рынка. У Apple доля немного меньше – около 11%. Также стоит напомнить, что такое параллельный импорт. Это классический «серый» импорт, но легализованный государством. Оригина
30.06.2023 Алексей Кашаев, «Систэм Электрик»: На параллельный импорт не полагаемся, мы продолжаем развивать российское производство

с дефицитом материалов и оборудования? (Вы переориентировались на отечественных поставщиков? Какие виды материалов и комплектующих были заменены? Как быстро удалось это сделать? Полагаетесь ли вы на параллельный импорт?) Алексей Кашаев: На «параллельный импорт» мы не полагаемся, мы продолжаем развивать российское производство оборудования. Мы сотрудничаем с российскими компаниями ка
26.06.2023 Российский бизнес спешно скупает иностранное «железо» на сотни миллионов долларов. Корпорации боятся прекращения параллельного импорта

ь пополнить свой парк техники известных производителей, пока это в принципе возможно сделать – пока параллельный импорт не запретили. Покупать «железо» напрямую возможностей больше нет – из-за

02.06.2023 Параллельный импорт убивают. Власти хотят запретить ввоз любимых россиянами брендов. Под угрозой Acer, Asus, Cisco

резко сократить список иностранных брендов компьютерной техники, чья продукция сейчас подпадает под параллельный импорт, пишет «Коммерсант». Над россиянами нависла угроза невозможности покупки

29.05.2023 Власти России зарубили идею национальной криптобиржи. Частные компании встроят в систему параллельного импорта

низации-помощники во взаимодействии между экспортерами и импортерами и в проведении трансграничных операций в криптовалюте. Возможно, за счет них российский бизнес сможет расплачиваться, например, за параллельный импорт, пояснил он. Бизнес солидарен Участники рынка поддерживают идею отказа от организации национальной криптобиржи и соглашаются с необходимостью установки правил учреждения и р
28.12.2022 Российские производители ноутбуков требуют у властей запретить ввоз в страну Asus, Acer, Dell, HP, Lenovo

Запрет импорта Российский производитель вычислительной техники ICL предложил запретить ввозить в страну посредством параллельного импорта зарубежные ноутбуки (Dell, HP, Acer, MSI, Asus, Lenovo и др.). Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо с предложением, направленное главе Минцифры Максуту Шадаеву

04.10.2022 Параллельный импорт серверного оборудования: какие «подводные камни» стоит учесть?

теля. В конце марта 2022 г. появилось постановление правительства РФ, отменяющее ответственность за параллельный импорт. Был разрешен параллельный импорт целого ряда категорий товаров, п
22.09.2022 Параллельный импорт не нужен. Россияне ажиотажно добывают iPhone 14 у перекупщиков

уса. Получив заказ, предприимчивые граждане закупают их в другой стране и затем продают в России. Это классический «серый» импорт, существующий отныне наряду с его полностью легализованным аналогом – параллельным импортом. «Серые» iPhone зачастую дешевле ввезенных по параллельному импорту. Возможно, в этом секрет их популярности у Россиян Наиболее сильный поток новых смартфонов Apple идет в
30.08.2022 Поставки серверов в Россию упали в 5 раз

и прогнозировали еще в середине марта 2022 года Бурмистров, в свою очередь, уверен, что несмотря на параллельный импорт, рынку будет тяжело вернуться к прежним показателям, потому что перекрыта
12.08.2022 Параллельный импорт почти захлебнулся. Россиян ожидает дефицит Apple и Samsung

с началом роста сезонного спроса на технику — в августе 2022 г. Сейчас локальные продавцы по схеме параллельного импорта отгружают в Россию излишки, объясняет собеседник издания на рынке дистр
27.07.2022 Крупный российский бизнес не планирует переход на импортонезависимые системы хранения данных, но настроен на их оптимизацию, использование параллельного импорта и облаков

истем хранения данных российские компании видят оптимизацию имеющихся решений. Этот вариант предпочли 70% респондентов. Вместе с этим они готовы задействовать дополнительные возможности: использовать параллельный импорт (41%) и перенести хранение данных в облака (41%). Стоит отметить, что ИТ-руководители пересмотрели свое отношение к облакам в связи с санкционными ограничениями: до этого то
25.07.2022 Параллельный импорт: Россию наводнили ноутбуки, которыми невозможно нормально пользоваться

большой, что всего через несколько месяцев их доля общего импорта мобильных ПК может достичь 10%. По оценке собеседников издания, это может случиться к концу 2022 г. Происходящее является следствием параллельного импорта, заработавшего в мае 2022 г. – производители ноутбуков прекратили прямые поставки своей продукции в Россию, и импортерам приходится ввозить их самостоятельно из различных

22.07.2022 Параллельный импорт не справляется. В России мощный всплеск продаж подержанных смартфонов

еньше, чем годом ранее. Статистика видит не все Российские власти еще в апреле 2022 г. легализовали параллельный импорт. Это тот же «серый» импорт, но занимаются им не мелкие фирмы и не частные
21.07.2022 Новый куратор микроэлектроники в Правительстве собирается отменить параллельный импорт

Удмуртию в составе делегации во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По словам Мантурова, параллельный импорт это временное решение, принятое для того, чтобы сбалансировать российский
19.07.2022 В магазинах России появится гарантия на «серые» ПК, смартфоны, ноутбуки

ь примеры подобного рода. Как сообщал CNews, в июне 2022 г. некоторые виды техники, подпадающие под параллельный импорт, взлетели в цене на 10-20%. К тому же следует учитывать, что в России обр
07.07.2022 Параллельный импорт сломался. В России трудности с санкционными ноутбуками HP, Asus, Acer и Dell

Невъездные ноутбуки Параллельный импорт, работающий с мая 2022 г., до сих пор не затронул ноутбуки популярных в Р
01.07.2022 ИСП РАН закупает серверы на зарубежных чипах с обязательной гарантией. Параллельный импорт запрещен

простимулирует развитие технологий ИИ и их внедрение в различные отрасли, считают в Правительстве. Параллельный импорт не предлагать? Анализ других «железных» тендеров ИСП РАН на сайте госзаку
01.07.2022 Произведенную в России технику Samsung продадут россиянам через «серый» импорт

йски Компания Samsung будет продавать россиянам технику, выпущенную на ее заводе под Калугой, через параллельный импорт, сообщил «Коммерсант». Сошедшие с конвейера устройства вначале вывезут за
28.06.2022 Параллельный импорт ни при чем. В России рухнули цены на видеокарты, потому что они больше не нужны

вле, чем раньше, тогда как GeForce GTX 1660 Ti от ушедшей из России компании Asus (TUF-GTX1660TI-O6G-EVO-GAMING) подешевела на 13%. В чем причина Падение цен на видеокарты никак не связано с запуском параллельного импорта и другими усилиями, предпринимаемыми властями для борьбы с дефицитом техники в России. По информации издания, причин, по которым россияне могут больше не брать кредит на п
23.06.2022 Последствия параллельного импорта. В России взлетели цены на всю технику

т на территорию России. Гарантия производителя на нее не распространяется. Хитрый российский импорт Параллельный импорт – это классический «серый» импорт, существовавший в России и до того, как
17.06.2022 Параллельный импорт: Смартфоны Samsung не включаются в России. Как решить проблему

ет. Покупка смартфона Samsung в России может обернуться чередой проблем и непредвиденными расходами Параллельный импорт – это «серый» импорт, весной 2022 г. легализованный российскими властями

25.05.2022 В России начался параллельный импорт. iPhone и iPad никто не завозит

ам параллельного импорта, пишут «Известия». В числе первых к нему подключилась «М.Видео-Эльдорадо». Параллельный импорт, он же «серый» импорт, подразумевает ввоз товаров на территорию России бе

Публикаций - 618, упоминаний - 820

Импортозамещение и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 171
Samsung Electronics 11064 158
Huawei 4675 98
Xiaomi - Сяоми 2231 76
HP Inc. 5883 74
Intel Corporation 12811 68
Lenovo Group 2446 66
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 64
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 64
Dell EMC 5180 63
Microsoft Corporation 25775 62
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 56
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 55
Acer Group - Acer Inc 2776 49
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 46
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 45
AMD - Advanced Micro Devices 4641 43
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 42
Cisco Systems 5372 40
Yandex - Яндекс 9215 39
LG Electronics 3735 39
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 36
Ростелеком 10948 35
Oracle Corporation 7074 34
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 33
МегаФон 10742 30
9594 30
Google LLC 12688 30
Nvidia Corp 4002 30
Softline - Софтлайн 3743 28
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 364 28
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 28
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 27
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 27
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 26
Sony 6739 26
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 25
IBM - International Business Machines Corp 9699 24
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 24
Haier Group 230 23
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 94
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 54
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 44
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 41
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 32
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 28
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 23
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 22
МКБ - Московский кредитный банк 657 13
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 13
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 13
РЖД - Российские железные дороги 2096 12
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 94 12
Связной ГК 1401 11
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 11
Кофемания 85 10
Почта России ПАО 2370 9
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 9
НСПК - Национальная система платежных карт 948 9
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 9
Hyundai Motor Company 436 9
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 9
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 9
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 9
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 9
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 8
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 8
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 8
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 8
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 88 8
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания - Сахалинуголь 82 8
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 8
Центр Горизонтального Бурения - ЦГБ 29 7
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 7
Visa International 1993 7
GFG - Lamoda - Купишуз 219 7
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 66 7
Dyson 157 7
Cotton Club - Коттон Клаб 30 6
Селигдар - Золото Селигдара 14 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 124
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 88
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 69
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 41
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 33
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 29
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 24
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 19
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 17
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 16
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 15
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 15
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 15
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 14
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 13
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 11
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 11
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 10
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 10
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 10
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 9
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 7
Судебная власть - Judicial power 2500 7
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Химия и фармацевтика 19 6
Федеральное казначейство России 1949 6
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 71 6
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 5
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 300 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 5
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 5
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 5
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 4
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 20
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 10
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 9
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 8
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 8
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 8
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 4
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
АЮР - Ассоциация юристов России 51 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 15 2
КПП АНО - Консорциум печатных плат 19 2
Консорциум ПОПСБ АНО - Производители охранных, пожарных, СКУД систем безопасности 4 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 2
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 2
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 24 2
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 24 2
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
ППР - Пиратская партия России 12 1
АВК - Ассоциация владельцев кинотеатров 2 1
ТСХР - Творческий союз художников России 5 1
АКРП Консорциум дизайн-центров - Ассоциация консорциумов дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности 19 1
Пассивные электронные компоненты - Консорциум 10 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
РСП - Российский союз правообладателей 12 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 306
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 207
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 192
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 192
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 144
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 124
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 120
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 114
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 101
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 101
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 100
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 97
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 92
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 89
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 86
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 83
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 82
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 80
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 67
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 64
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 63
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 55
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 55
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8775 55
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 54
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 54
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 53
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 50
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 49
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 49
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1481 48
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 48
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 46
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4779 46
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 44
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 43
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 43
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 42
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3256 41
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 37
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 91
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 74
FreePik 1841 51
Google Android 15243 44
Microsoft Windows 16882 30
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 28
Apple iPhone 14 157 27
Apple iOS 8583 23
Intel x86 - архитектура процессора 2151 23
Apple - App Store 3109 23
Linux OS 11533 22
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 22
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 22
Apple iPad 4011 21
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 20
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 18
Samsung Galaxy 1035 17
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 17
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 16
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 15
Новые облачные технологии - МойОфис 958 14
Apple iPhone 13 193 14
Apple iPhone 15 187 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 12
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 12
Много приложений - RuStore - Рустор 628 12
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 11
НКТ - Р7-Офис 543 11
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 11
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 240 11
Google YouTube - Видеохостинг 3002 10
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 10
Apple macOS 2419 10
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 10
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 10
Apple Pay 519 10
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 313 10
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 10
Microsoft Windows 11 827 10
Haier Thunderobot 44 10
Шадаев Максут 1210 28
Мишустин Михаил 787 18
Путин Владимир 3454 15
Тульчинский Станислав 93 13
Галкин Николай 140 13
Леонов Алексей 96 12
Копосов Максим 74 12
Натрусов Артем 313 11
Мантуров Денис 126 10
Шпак Василий 279 10
Легостаева Светлана 96 9
Сергеев Сергей 179 8
Каримов Руслан 66 8
Круглов Виктор 43 7
Анисов Ян 36 7
Махлаюк Артур 9 7
Бурченко Евгений 33 7
Челидзе Джимшер 44 7
Сотин Денис 216 7
Беляев Владислав 104 7
Сурков Александр 17 7
Кирьянова Александра 169 7
Мельников Алексей 74 7
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Гуськов Антон 44 7
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Чегодаев Станислав 20 7
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Строгий Максим 16 6
Щербинко Тимур 12 6
Гоц Станислав 12 6
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Голубушин Иван 9 6
Нецветаев Тимофей 12 6
Гоц Роман 57 6
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Михалев Евгений 98 6
Семенов Александр 166 6
Хала Илья 49 6
Россия - РФ - Российская федерация 166164 610
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 272
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 199
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 100
Южная Корея - Республика 7051 78
Европа 24963 74
Азия - Азиатский регион 5920 60
Украина 7928 53
Казахстан - Республика 6047 46
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Китай - Тайвань 4245 40
Беларусь - Белоруссия 6289 38
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 33
Турция - Турецкая республика 2620 31
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 28
Япония 13807 24
Германия - Федеративная Республика 13221 22
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 21
Индия - Bharat 5869 21
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 20
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Армения - Республика 2449 19
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Нидерланды 3745 10
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 7
РАН - Российская академия наук 2122 7
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ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 3
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Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 3
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
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Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
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МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 2
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МЧС РФ - Государственная противопожарная служба МЧС России - ВНИИПО ФГБУ - НИИ противопожарной обороны - АГПС ВО ФГБОУ - Академия Государственной противопожарной службы 35 1
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Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 58 1
Ultimate Education - Bang Bang Education 10 1
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