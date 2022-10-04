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Импортозамещение параллельный импорт



04.10.2022 Параллельный импорт серверного оборудования: какие «подводные камни» стоит учесть?
30.08.2022 Поставки серверов в Россию упали в 5 раз
12.08.2022 Параллельный импорт почти захлебнулся. Россиян ожидает дефицит Apple и Samsung
27.07.2022 Крупный российский бизнес не планирует переход на импортонезависимые системы хранения данных, но настроен на их оптимизацию, использование параллельного импорта и облаков
25.07.2022 Параллельный импорт: Россию наводнили ноутбуки, которыми невозможно нормально пользоваться
22.07.2022 Параллельный импорт не справляется. В России мощный всплеск продаж подержанных смартфонов
21.07.2022 Новый куратор микроэлектроники в Правительстве собирается отменить параллельный импорт
07.07.2022 Параллельный импорт сломался. В России трудности с санкционными ноутбуками HP, Asus, Acer и Dell
01.07.2022 ИСП РАН закупает серверы на зарубежных чипах с обязательной гарантией. Параллельный импорт запрещен
01.07.2022 Произведенную в России технику Samsung продадут россиянам через «серый» импорт
28.06.2022 Параллельный импорт ни при чем. В России рухнули цены на видеокарты, потому что они больше не нужны
23.06.2022 Последствия параллельного импорта. В России взлетели цены на всю технику
17.06.2022 Параллельный импорт: Смартфоны Samsung не включаются в России. Как решить проблему
25.05.2022 В России начался параллельный импорт. iPhone и iPad никто не завозит
24.04.2022 В России разрешают «серый» импорт iPhone, Samsung, Intel. Сформирован список 200 брендов
04.04.2022 Параллельный импорт смартфонов задушат штрафами

Публикаций - 140, упоминаний - 181

Импортозамещение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc 11145 53
Samsung Electronics 9696 42
Huawei 3482 34
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9382 22
Dell EMC 4901 22
Xiaomi 1277 21
Intel Corporation 11640 18
Lenovo Group 2158 18
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 347 17
HP Inc. 5505 16
ASUS - AsusTek Computer Inc 1933 16
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6897 14
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2407 14
Cisco Systems 4865 13
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 205 13
AMD - Advanced Micro Devices 3847 13
Yandex - Яндекс 5619 12
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2592 12
Microsoft Corporation 23437 11
ИКС Холдинг - Yadro - КНС Групп 263 11
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 534 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5581 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10026 8
Oracle Corporation 6287 8
Dell Technologies - Dell Computer 1922 7
HPE - Hewlett Packard Enterprise 540 7
Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 110 7
Nvidia Corp 3209 7
1С-ИжТиСи 6279 6
Промобит - Bitblaze - Promobit 38 6
Transsion Holdings - Tecno Mobile 66 6
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 644 6
BBK OPPO Electronics 322 6
SAP SE 4860 6
6961 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4130 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1771 6
VMware 2125 6
Siemens AG - Siemens Group 2540 5
Google LLC 10898 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1814 23
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 860 11
Связной ГК 1331 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6162 8
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 288 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5733 6
Avito Holding AB - Авито Холдинг 326 5
Лента - Сеть розничной торговли 1687 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 320 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 390 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 559 4
Точка 3787 3
Май - Российская торговая компания 1017 3
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго 127 3
re:Store 158 3
AliExpress 379 3
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru 45 3
Electrolux - Электролюкс Рус 217 3
ivi - Онлайн-кинотеатр 334 2
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 347 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 179 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 193 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 229 2
X5 Group 811 2
Сургутнефтегаз - СНГ 223 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 422 2
Сбер - Okko - онлайн-кинотеатр 166 2
Del Credere & Partners consulting group - Дель Кредере & Партнеры консалтинг групп - Квадратное право 7 2
Societe Generale - Росбанк АКБ 503 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 51 2
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 46 2
Dyson 109 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 645 2
ГПБ - Газпромбанк 931 2
eBay Inc 1595 2
Miele - Миле 133 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 110 2
ВсеИнструменты.ру 218 2
РЖД - Российские железные дороги 1611 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2352 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17855 32
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1624 32
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8999 28
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10338 18
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3654 11
Президент Российской Федерации 3684 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2988 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2356 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2678 5
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 69 4
Таможня - Таможенная служба 1024 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2015 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2427 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2819 4
Судебная власть - Judicial power 2080 3
Администрация Президента РФ 977 3
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4287 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1534 3
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 190 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1635 3
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации 108 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 686 3
Минкультуры РФ - Министерство культуры 190 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 976 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 176 2
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 77 2
Федеральное казначейство России 1546 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 327 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 205 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 833 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1737 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2327 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2374 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 343 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1300 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1242 2
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 75 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 857 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 411 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 19 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 88 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 422 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 547 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 241 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 70 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 94 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 226 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 203 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 247 1
РСП - Российский союз правообладателей 10 1
АЮР - Ассоциация юристов России 28 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 12 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 42 1
CПPФ - Союз потребителей Российской Федерации 8 1
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 16 1
ППР - Пиратская партия России 7 1
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