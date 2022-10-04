Импортозамещение параллельный импорт
Импортозамещение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мишустин Михаил 476 8
|Шадаев Максут 622 8
|Мантуров Денис 79 6
|Меденцев Константин 50 4
|Копосов Максим 23 4
|Борзилов Давид 41 4
|Путин Владимир 2709 4
|Сотин Денис 144 4
|Натрусов Артем 192 4
|Гуськов Антон 22 3
|Мустафаев Тимур 11 3
|Борисов Юрий 114 3
|Чернышенко Дмитрий 423 3
|Володкович Вячеслав 75 3
|Роженцов Вадим 4 3
|Шпак Василий 112 3
|Тарасов Андрей 18 3
|Кирьянова Александра 70 3
|Исаев Дмитрий 27 3
|Кусков Денис 218 3
|Теплицкий Дмитрий 36 2
|Галкин Николай 32 2
|Гимранов Ринат 90 2
|Свиридов Владимир 26 2
|Соколов Артем 35 2
|Паршин Максим 266 2
|Александров Александр 36 2
|Макаров Валентин 188 2
|Пустарнаков Роман 24 2
|Харитонов Дмитрий 23 2
|Феоктистов Вадим 34 2
|Солопов Вячеслав 36 2
|Верисов Михаил 19 2
|Бабкин Николай 21 2
|Трофимов Дмитрий 31 2
|Сергеев Сергей 94 2
|Свинцов Андрей 19 2
|Чурсин Дмитрий 31 2
|Богданов Андрей 39 2
|Абакумов Евгений 136 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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