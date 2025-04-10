Смартфоны научат работать сверхдолго. В новых моделях будут аккумуляторы гигантской емкости, которые не взрываются кий В очень скором будущем китайские смартфоны зададут новый тренд на рынке мобильных устройств – производители начнут устанавливать в них батареи огромной по современным меркам емкости, пишет портал Gizchina. К концу 2025 г. на рынок должны массово хлынуть мобильники с батареями 7000 мАч и более, тогда как сейчас стандартом считаются АКБ емкостью 5000 мАч. Именно батарея на 5000 мАч устано

WhatsApp* навсегда лишил себя доступа к массовым телефонам Nokia, Alcatel и десятку других брендов, доступных каждому Все уже началось Мессенджер WhatsApp* перестал поддерживать операционную систему KaiOS, пишет портал GizChina. Эта платформа является программной основой так называемых «фичефонов» (feature phone, - англ.) – сотовых телефонов с массой дополнительных функций, присущих в первую очередь смартфона

Xiaomi готовит планшет на замену iPad с «монструозной батареей» и экраном как у топовых игровых мониторов оможет Компания Xiaomi работает над новым планшетным компьютером Pad 6, и процесс, вероятно, вошел в завершающую стадию – в Сети появились сведения о его технических характеристиках. Как пишет портал GizChina, премьера новинки назначена на 18 апреля 2023 г. Планшет с очень высокой вероятностью появится на российском рынке, где теперь не так просто купить iPad от Apple или Galaxy Pad от Sams

Создатель знаменитых «убийц» смартфонов-флагманов выпускает своего первого «убийцу» iPad. Фото. Характеристики OnePlus заинтересовалась планшетами Компания OnePlus, сделавшая себе имя на недорогих смартфонах с более чем достойным «железом», работает над своим первым планшетным компьютером, пишет GizChina. Свои смартфоны она годами называла «убийцами флагманов», поскольку те предлагали ту же или даже более лучшую электронику, чем топовые мобильники, но стоили всегда значительно дешевле.