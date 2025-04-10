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Индексная книга (каталог) CNews*
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GizChina Издание

СОБЫТИЯ


10.04.2025 Смартфоны научат работать сверхдолго. В новых моделях будут аккумуляторы гигантской емкости, которые не взрываются

кий В очень скором будущем китайские смартфоны зададут новый тренд на рынке мобильных устройств – производители начнут устанавливать в них батареи огромной по современным меркам емкости, пишет портал Gizchina. К концу 2025 г. на рынок должны массово хлынуть мобильники с батареями 7000 мАч и более, тогда как сейчас стандартом считаются АКБ емкостью 5000 мАч. Именно батарея на 5000 мАч устано
16.07.2024 WhatsApp* навсегда лишил себя доступа к массовым телефонам Nokia, Alcatel и десятку других брендов, доступных каждому

Все уже началось Мессенджер WhatsApp* перестал поддерживать операционную систему KaiOS, пишет портал GizChina. Эта платформа является программной основой так называемых «фичефонов» (feature phone, - англ.) – сотовых телефонов с массой дополнительных функций, присущих в первую очередь смартфона
14.04.2023 Xiaomi готовит планшет на замену iPad с «монструозной батареей» и экраном как у топовых игровых мониторов

оможет Компания Xiaomi работает над новым планшетным компьютером Pad 6, и процесс, вероятно, вошел в завершающую стадию – в Сети появились сведения о его технических характеристиках. Как пишет портал GizChina, премьера новинки назначена на 18 апреля 2023 г. Планшет с очень высокой вероятностью появится на российском рынке, где теперь не так просто купить iPad от Apple или Galaxy Pad от Sams
06.02.2023 Создатель знаменитых «убийц» смартфонов-флагманов выпускает своего первого «убийцу» iPad. Фото. Характеристики

OnePlus заинтересовалась планшетами Компания OnePlus, сделавшая себе имя на недорогих смартфонах с более чем достойным «железом», работает над своим первым планшетным компьютером, пишет GizChina. Свои смартфоны она годами называла «убийцами флагманов», поскольку те предлагали ту же или даже более лучшую электронику, чем топовые мобильники, но стоили всегда значительно дешевле.
09.03.2021 В Nokia массовые увольнения, которые она тщательно скрывает. На улицу выставлены больше 10 тыс. человек

Тысячи уволенных сотрудников Nokia В компании Nokia на протяжении более чем двух лет идут массовые сокращения – финский техногигант увольняет людей тысячами. По данным портала Gizchina, в 2019 г. без работы осталось около 5000 сотрудников, а в 2020 еще больше – свыше 6000. В общей сложности ее штат уменьшился на 11044 человека, и это позволило компании снизить свои р

Публикаций - 84, упоминаний - 84

GizChina и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11065 37
Apple Inc 13156 37
Xiaomi - Сяоми 2232 36
Huawei 4677 26
Google LLC 12690 22
Microsoft Corporation 25775 13
Qualcomm Technologies 1974 12
Intel Corporation 12811 12
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 10
BBK OPPO Electronics 484 9
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 8
BBK OnePlus 298 8
Lenovo Group 2447 8
MediaTek - Ralink 595 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 7
AMD - Advanced Micro Devices 4641 7
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 6
X Corp - Twitter 2938 5
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 5
LG Electronics 3735 4
Lenovo Motorola 3566 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 3
BOE Technology 48 3
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 163 3
ZTE Corporation 800 3
BBK Electronics Corp 332 3
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 291 3
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 3
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 2
China Mobile 436 2
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 291 2
Samsung Display Corporation - SDC - Samsung Visual Display Business 63 2
Amlogic 57 2
America Movil 55 2
Telstra Corporation Limited - Bigpond - Telstra Mobile - Telstra Saturn - Telstra Country Wide - TelstraClear - Telstra OnAir - Telstra Wireless - Telstra Oi 221 2
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 341 2
Bharti Tele-Ventures - BTVL - Bharti Mobile - Bharti Airtel - Bharti Telesonic - IndiaOne - Bharti Cellular Limited, BCL - Bharti Infratel - Bharti Broadband Networks - Bharti Teletech - Celtel - MSI Cellular Investments 125 2
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 114 2
Globe Telecom 32 2
Millicom International Cellular SA 57 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Boeing 1031 2
101Hotels.com 456 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Phoenix Sky Harbor International Airport - Финикс Скай-Харбор - IATA: PHXICAO: KPHXFAA LID: PHXWMO: 72278 2 1
Challenger, Gray & Christmas 64 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 19
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 4
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 3
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
Районный суд РФ - Санкт-Петербурга 40 1
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 70 1
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 1
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 1
Конституционный суд Испании - Tribunal Constitucional de España - Прокуратура Испании - Ministerio Fiscal de España или Fiscalía 7 1
Правительство Швеции - Государственный совет Короля - органы государственной власти 40 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 64
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 37
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 26
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 26
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 24
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 23
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 22
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 21
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 20
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 17
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5G - пятое поколение мобильной связи 2566 15
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Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 13
Gen V - кибератаки пятого поколения 1337 13
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IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 6
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Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
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TechSpot 188 1
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NotebookCheck 18 1
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AnandTech 73 1
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Counterpoint Research 110 1
Google Threat Analysis Group 18 1
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Оренбургский ГАУ ФГБОУ ВО - Оренбургский государственный аграрный университет 7 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 3
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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