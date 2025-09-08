Разделы

Amlogic

Amlogic

08.09.2025 Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM 1
14.02.2025 Умные телевизоры в каждый дом: на рынок вышла новая ТВ-приставка на базе Android 1
28.12.2024 МТС распродала первую партию медиаприставок для облачного гейминга в первые часы продаж 1
28.12.2024 Первая в России медиаприставка для облачного гейминга стала доступна новосибирцам 1
28.12.2024 МТС представила медиаприставку для облачного гейминга для жителей Прикамья 1
28.12.2024 МТС представила медиаприставку для облачного гейминга для жителей Кировской области 1
27.12.2024 МТС представила татарстанским геймерам медиаприставку для облачного гейминга за 4990 рублей 1
27.12.2024 МТС представила медиаприставку для облачного гейминга 1
27.12.2024 МТС создала «первую отечественную» игровую приставку для облачного гейминга. Цена 1
22.05.2024 Сбербанк крупно обновил свою знаменитую ТВ-приставку SberBox. Устранен ее основной недостаток, бесивший пользователей 2
22.05.2024 Сбербанк представил второе поколение умной ТВ-приставки SberBox 1
06.12.2022 Обзор ТВ-приставки Movix Go: вторая жизнь старого телевизора 2
16.11.2022 «Дом.ру» выпустил новую компактную смарт-приставку Movix Go 1
05.10.2022 МТС выпустит в продажу умную приставку KION Smart Box Premium 1
09.02.2022 Знаменитая ТВ-приставка Сбербанка впервые стала полностью российской 1
10.11.2021 Выпущен одноплатный ПК — «убийца» Raspberry Pi4, только дешевле и ничем не хуже 2
22.09.2021 Xiaomi выпустила смарт-ТВ по цене смартфона. Видео 1
18.06.2021 Выпущен «убийца» самого маленького Raspberry Pi Zero, но гораздо мощнее и всего за $15 2
02.06.2021 Virtuality Club представит производителя Rokid и их очки дополненной реальности Rokid Glass 2 1
25.11.2020 «Яндекс» выпустил мощную флагманскую смарт-колонку «Станция макс». Цена, видео 1
28.10.2020 Promwad разработал ТВ-платформу для видеоконференций и совместного просмотра видео 1
15.10.2020 Медиаприставка SberBox поступила в продажу. Цена 1
12.10.2020 Вышло ядро Linux 5.9 с поддержкой несуществующих процессоров Intel и AMD 1
24.09.2020 «Сбер» выпустил ТВ-приставку SberBox с семейством виртуальных ассистентов «Салют» и голосовым управлением 1
24.09.2020 Сбербанк превратился в «Сбер» и выпустил россыпь новых сервисов и гаджетов. Фото 1
22.06.2020 Xiaomi начала продажи в России дешевых смарт-ТВ с разрешением 4К 1
24.04.2020 Выпущен крошечный компьютер дешевле и лучше Raspberry Pi 4. Видео 2
03.04.2020 Xiaomi выпустила 4К-телевизоры на 60 и 75 дюймов в разы дешевле аналогов 2
18.02.2020 Сбербанк выпустил свой первый гаджет 1
31.12.2019 Телевизоры со Smart TV до 30 000 рублей: хиты продаж 1
12.12.2019 Дешевые телевизоры Xiaomi на «квантовых точках» поступили в продажу. Цена 1
28.11.2019 Xiaomi выпустила дешевый 4К-телевизор с большим экраном. Цена 1
25.11.2019 Лучшие приставки Smart TV 2019 года: выбор ZOOM 5
05.11.2019 Xiaomi выпустила дешевые телевизоры на «квантовых точках». Цена 1
24.09.2019 Xiaomi выпустила первый смартфон с «бесконечным» дисплеем и камерой на 108 МП. Видео 1
29.08.2019 Китайский гигант вывел на рынок дешевых смарт-ТВ огромную новинку. Цена 1
18.06.2019 Xiaomi привезла в Россию HD- и 4К-телевизоры по цене смартфона 1
22.05.2019 «Элтекс» обновил свои ТВ-приставки и интегрировал их с платформой IPTVPortal 2
18.04.2019 Телевизоры от 55 дюймов до 40 000 рублей: хиты продаж 1
20.02.2019 Лучшие приставки Smart TV: выбор ZOOM 1

Публикаций - 53, упоминаний - 67

Amlogic и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10497 15
Xiaomi 1897 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13793 9
LG Electronics 3657 7
Google LLC 12099 6
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 367 6
Nvidia Corp 3663 5
Yandex - Яндекс 8158 4
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 188 4
Apple Inc 12449 4
ZTE Corporation 760 3
Raspberry Pi Foundation - RPF 44 3
Box inc - box.com - box.net 366 3
Huawei 4117 2
Broadcom Inc - Avago Technologies 547 2
Allwinner Technology 18 2
Eltex - Предприятие Элтекс 172 2
Philips 2069 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2645 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9067 2
Sony 6593 2
TeXet 56 2
GS Group - Технополис GS Гусев 73 2
AMD - Advanced Micro Devices 4407 2
GS Group - ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 62 2
3Q 48 2
TrueConf - ТруКонф 417 1
Huawei - HiSilicon Technologies 62 1
Realtek Semiconductor 63 1
Shenzhen Xunlong Software 16 1
HardKernel 2 1
Promwad - дизайн-центр электроники 15 1
Radxa 10 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 786 1
ASBIS - АСБИС - ASBIS Enterprises 114 1
Инверсия - Инверсия НПФ 146 1
Rekam 34 1
Ugoos 1 1
Rockchip - Fuzhou Rockchip Electronics 48 1
Сокол ТПК Бытовая электроника 32 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7927 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1564 7
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 223 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2620 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 502 2
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 138 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 930 2
Сбер - СберЛогистика 67 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 274 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
Hyundai Motor Company 409 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 48 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 175 1
Связной ГК 1379 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 472 1
GFG - Lamoda - Купишуз 184 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 103 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 397 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 133 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 103 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 380 1
Сбер - СберАвто 33 1
Щука - дизайн-студия 24 1
Сбер - Сбербанк Управление Активами - Sberbank Asset Management 6 1
Сбер - SPB - Sberbank Private Banking 7 1
Landor&Fitch 3 1
Сбер - Сбербанк Инвестиции - Сбербанк Инвестор - СберИнвест - СберИнвестор - СберИнвестиции 43 1
Сбер - Сбербанк Управление благосостоянием - Страховой брокер Сбербанка 2 1
101Hotels.com 456 1
Кофемания 67 1
Лента - Сеть розничной торговли 2226 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5118 11
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 526 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4723 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2054 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 330 2
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 20 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1473 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3974 42
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7300 38
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12815 37
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9713 33
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3647 32
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21533 31
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26694 30
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7560 29
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10232 26
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25222 23
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25590 21
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9456 21
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17638 21
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12775 19
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6264 18
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1145 18
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3721 16
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4036 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55512 16
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1077 14
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2607 14
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3030 14
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10455 14
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1095 14
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8246 13
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 856 13
Chipset - Чипсет - набор микросхем 1433 12
DTS HD - DTS-HD MA - DTS-HD Master Audio - DTS++ - DTS-HD High Resolution Audio - Digital Theater System - Семейство систем цифровой многоканальной звукозаписи 404 11
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2939 11
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8036 11
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2193 11
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6147 9
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3240 9
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12569 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22468 9
Gamepad - Геймпад - Joypad - Джойпад - тип игрового манипулятора 173 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16823 9
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9162 8
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14217 8
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1744 8
Google Android 14506 26
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1155 24
Google Android TV 341 20
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 435 11
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 272 11
Xiaomi PatchWall 43 11
Xiaomi Mi TV - Серия телевизоров 53 10
Xiaomi Redmi TV - Серия телевизоров 64 9
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1308 8
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 421 8
МТС Fog Play 23 7
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 149 6
Google YouTube - Видеохостинг 2852 6
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 6
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 64 6
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2102 5
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 251 5
Google Play - Google Store - Android Market 3393 5
Nvidia Tegra - серия процессоров 452 5
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 92 5
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 491 4
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 271 4
Apple - App Store 2976 4
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 203 3
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 271 3
Khronos Vulkan - Кроссплатформенный API для 2D- и 3D-графики 59 3
OpenCL - Open Computing Language - Фреймворк для написания компьютерных программ 80 3
Linux OS 10663 3
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 266 3
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 320 3
Hisense - Hisense ULED - серия телевизоров - дисплей на квантовых точках 39 3
Apple iPad 3904 3
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 475 3
Microsoft Windows 16148 3
Google Android 7 - Android Nougat 223 3
Xiaomi Mi Box 5 3
Google Android Package Kit - APK 213 3
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 88 3
Xiaomi OLED-телевизоры 20 3
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 230 3
Целиков Илья 9 4
Круглов Константин 28 3
Кутень Иван 4 1
Филиппов Кирилл 21 1
Перепелицын Денис 1 1
Греф Герман 458 1
Jun Lei - Цзунь Лей 46 1
Путин Владимир 3307 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 211 1
Белевцев Андрей 80 1
Пахомов Александр 94 1
Филиппов Денис 61 1
Collet Yann - Колле Ян 1 1
Торчинский Евгений 4 1
Кабанов Марат 55 1
Кудряшова Юлия 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 153594 35
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17853 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45092 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18292 3
Индия - Bharat 5615 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53027 2
Южная Корея - Республика 6798 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13488 2
Беларусь - Белоруссия 5960 2
Азия - Азиатский регион 5690 2
Европа 24531 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2149 2
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 634 2
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 149 1
Франция - Французская Республика 7945 1
Евразия - Евразийский континент 623 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1369 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 468 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1165 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 872 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 143 1
Сатурн - Титан (спутник) 498 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3128 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1282 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2381 1
Армения - Республика 2355 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3198 1
Африка - Африканский регион 3546 1
Россия - СФО - Новосибирск 4565 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1828 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14388 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 964 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1612 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 643 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 957 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 541 1
Россия - УФО - Тюменская область 1234 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 580 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 591 1
Россия - СФО - Кемеровская область 968 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25470 12
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11311 10
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6255 8
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3120 8
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5787 7
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5201 7
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1283 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50424 5
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1426 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31214 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3742 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1639 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6821 2
Дача - Дачный сезон - Дачники 1000 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6544 2
Английский язык 6828 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17117 2
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1723 2
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5189 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6199 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3244 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 846 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1988 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7179 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5307 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5503 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2885 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 859 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19909 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 646 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5803 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2424 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 591 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10380 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5201 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2872 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7830 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 794 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 666 1
CNews - ZOOM.CNews 1852 6
GizChina - Издание 80 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11369 2
Liliputing 70 1
CNX Software 17 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 423 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 496 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 146 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 299 1
Рен ТВ - телеканал 74 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 114 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 90 1
Phoronix 49 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 128 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 71 1
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 64 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 59 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8309 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 369 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1386440, в очереди разбора - 729976.
Создано именных указателей - 183723.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

