Apple - App Store

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
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Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 2198, упоминаний - 3079
Apple упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 38
|Путин Владимир 1820 14
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 10
|Дуров Павел 216 8
|Жаров Александр 165 8
|Steve Jobs - Стив Джобс 700 7
|Чернов Даниил 49 6
|Кулин Филипп 39 6
|Арлазаров Владимир 118 6
|Горелкин Антон 34 5
|Тумусов Федот 7 5
|Ющенко Александр 25 4
|Макин Алексей 10 4
|Гришин Дмитрий 148 4
|Шакманас Алгирдас 33 4
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 4
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 4
|Казаков Александр 36 4
|Рязанов Антон 10 4
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 4
|Солонин Спартак 25 4
|Сергеев Алексей 26 3
|Гурджиян Руслан 17 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Добродеев Борис 83 3
|Медведев Дмитрий 1433 3
|Хасис Лев 96 3
|Чернышенко Дмитрий 234 3
|Боим Анна 10 3
|Шарков Максим 12 3
|Пушкин Александр 11 3
|Воронова Дарья 6 3
|Худавердян Тигран 66 3
|Беров Иван 40 3
|Чукарин Алексей 56 2
|Греф Герман 205 2
|Шадаев Максут 384 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Черкасова Надия 21 2
|Володин Вячеслав 62 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756724, в очереди разбора - 660414.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756724, в очереди разбора - 660414.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru