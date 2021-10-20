Apple - App Store

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Apple
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20.10.2021 Как меняется отношение к импортозамещению 1
18.10.2021 «Вероломный» шаг Apple навстречу пользователям iOS лишил Facebook и Google миллиардов 3
14.10.2021 Райффайзенбанк запустил приложение для корпоративного бизнеса 1
14.10.2021 Новые мобильное приложение и сайт от билайна 1
14.10.2021 Глава «Анлимитед Продакшн» рассказал о корпоративной платформе коммуникаций и мобильности eXpress 1
04.10.2021 Freework совместно с Navicon разработала приложение для подбора временных сотрудников 1
04.10.2021 Готовое мобильное решение для интернет-магазина за три месяца — теперь реальность 1
30.09.2021 «Яндекс» создал «убийцу» TikTok 1
29.09.2021 Хозяева iPhone платят деньги, лишь бы не видеть «быстрые» версии сайтов от Google 5
27.09.2021 В России создан суверенный TikTok 2
17.09.2021 РТКОММ первым разработал мобильное приложение для пользователей спутникового интернета 1
15.09.2021 Пользователи Tele2 сохранят файлы в облаке «Tele2 Диск» 1
09.09.2021 Вице-премьер Чернышенко: «Госуслуги.Авто» вышло на первое место в топе бесплатных приложений App Store 2
09.09.2021 «ТЭК-торг» и НК «Роснефть» выпустили вторую версию мобильного приложения «Закупки Роснефть» 1
08.09.2021 Сальвадор первым в мире сделал биткоин официальной валютой. В стране протесты, на бирже обвал 2
02.09.2021 Мобильное приложение помогло усилить контроль за вывозом строительных отходов в Москве 1
02.09.2021 Новый проект по цифровизации транспорта стартует в Норильске 1
31.08.2021 Apple купила сервис для любителей классической музыки и тут же его закрыла 1
30.08.2021 Россия пошла войной на Apple: Власти вступились за разработчиков ПО для iPhone и iPad 8
23.08.2021 Казанцы смогут отслеживать движение общественного транспорта через новое мобильное приложение от «Датапакс» 1
30.07.2021 Отдыхаем на природе: как использовать смартфон без связи и интернета 1
28.07.2021 Открыта охота на пользователей iPhone: Создается приложение для легкого перехода на Android с сохранением всех данных 2
28.07.2021 Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия 1
26.07.2021 Россияне устроили тотальную слежку друг за другом с помощью иностранного приложения 1
26.07.2021 У приложения «Моя Москва» появилось почти полмиллиона новых пользователей 1
21.07.2021 Создан супербезопасный почтовый сервис 2
21.07.2021 Как перенести данные на новый смартфон и сделать бэкап 1
20.07.2021 Российский офисный пакет установили более 2,5 млн раз: что представляет собой «МойОфис» сегодня 1
19.07.2021 «Билайн» создает продукты для владельцев домашних животных 1
19.07.2021 Debex запустил приложение для продавцов просроченной задолженности 1
09.07.2021 Google поплатится за нетерпимость к конкурентам, или как главный поисковик мира пытался уничтожить магазин приложений Samsung 2
07.07.2021 ЦРПТ разработал справочный центр для бизнеса по работе в системе маркировки 1
05.07.2021 В Москве открылась «Пятерочка» с автоматизированными покупками и зоной коворкинга 1
01.07.2021 Android откажется от фундаментальной особенности, которая была в нем всегда. И это ударит по Windows 11 1
01.07.2021 Сбербанк создал социальную сеть. Она уже работает 2
29.06.2021 МТС запустила собственный фитнес-маркетплейс 1
25.06.2021 «Гостех» превратят в маркетплейс для госзаказчиков в духе App Store и Google Play 1
24.06.2021 Обзор беспроводной системы Sennheiser EW-D: цифровая свобода 1
21.06.2021 Эксперты «Информзащиты» рассказали как бороться с кражей аккаунта 2
21.06.2021 Клиенты Tele2 могут слушать аудиогиды izi.TRAVEL по подписке 1

Публикаций - 2198, упоминаний - 3079

Apple упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc - Эппл Рус 7680 282
Google LLC 7128 160
Microsoft Corporation 11017 154
VK - Mail.ru Group 2482 84
Samsung Electronics 5633 75
Yandex - Яндекс 4099 72
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 65
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 51
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 38
Facebook 3765 30
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 27
Telegram Group 702 21
Huawei 2726 17
Xiaomi 904 16
Rambler Group - Рамблер ГК 484 15
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1907 15
SAP SE 3207 13
Fortnite 47 13
Epic Games 86 13
Amazon Inc - Amazon.com 1467 13
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 12
Navitel - Навител Навигатор 252 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 11
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 11
Twitter 2204 10
App Annie 73 10
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 7
Intel Corporation 4152 7
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 6
RedMadRobot - Рэдмэдробот 45 6
АйТи 749 6
Nvidia Corp 2011 6
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 593 6
EA - Electronic Arts 906 6
Lenovo Group 1636 5
Philips 695 5
PayPal 438 5
ESET 989 5
SEC Consult Services 929 5
Ростех - Ростехнологии 2230 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 50
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 28
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 27
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 19
Русский стандарт Банк 302 18
Открытие ФК 538 15
О2О Delivery club 153 11
Uber 257 10
Uber Technologies 258 10
Альфа-Банк 1123 10
EPIC Telecom Invest 69 9
АльфаСтрахование СГ 207 7
Газпромбанк - ГПБ 692 6
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 6
Яндекс.Такси 271 6
ВТБ Банк Москвы 371 6
Юнистрим - Unistream 167 6
Почта России ПАО 1570 6
Visa International 1344 6
Восточный Банк 108 5
Почта Банк 289 5
МТС банк 254 4
ПриватБанк 177 4
VK - Mail.ru Group ZakaZaka 7 4
X5 Group - Перекресток 203 4
AliExpress 275 4
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 4
ВТБ24 583 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 4
Walmart - Wal-Mart Stores 151 4
ПСБ - Промсвязьбанк 613 4
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 3
LinkedIn 520 3
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 3
Делимобиль - Каршеринг Руссия - Оператор каршеринга 25 3
Сбербанк Лизинг 23 3
А101 Группа Компаний 30 3
РСХБ - Россельхозбанк 183 3
Точка 124 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 28
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 25
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 20
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 18
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 13
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 13
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 8
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 8
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 7
Президент Российской Федерации 1439 7
Таганский районный суд города Москвы 44 7
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 7
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 5
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 5
Правительство РФ 2200 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 3
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 96 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 3
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 2
Верховный суд Российской Федерации 174 2
Государственно-правовое управление Президента Российской Федерации 2 2
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 425 2
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
СБУ - Служба безопасности Украины 48 2
United States district court - Федеральные окружные суды США 20 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 2
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 2
ГБУ ЦИТ ВО - Центр информационных технологий Волгоградской области 6 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 7
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 6
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 45 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 4
АЮР - Ассоциация юристов России 16 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 3
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 3
Единая Россия - Политическая партия 171 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 2
Руссофт - Russoft 250 2
Free TON Community 5 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 45 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 25 1
РПЦ - Русская православная церковь 23 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 23 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 51 1
Linux Foundation 157 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 1
ЛДПР 68 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 215
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 90
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 81
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 47
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 43
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 32
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 919 31
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2336 28
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 28
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 26
Flash 472 26
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 26
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 25
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 25
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 23
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Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 18
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Lightning 131 16
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 280 11
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1096 11
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Apple iOS 5741 933
Google Android 10750 912
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Apple iPad 3263 170
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Apple iPad Pro 226 31
Microsoft Windows 8 1228 26
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Linux OS 4243 25
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 247 25
Apple iPad mini 375 24
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Ющенко Александр 25 4
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