Один против миллиарда. Telegram удалили из магазина приложений для iPhone по вине единственного человека 026 г. по Москве фирменное приложение мессенджера Telegram кратковременно исчезло из каталога Apple App Store. За этим стояла сама Apple – она удалила утилиту, так как нашла в мессенджере запре

Платежную систему «Яндекса» выгнали из iPhone едоставляет свои услуги только на территории России. Приложение "Яндекс Пэй" по-прежнему доступно в AppStore и Google Play в России и стабильно работает», – добавили они. «Яндекс Пэй» в российс

Зеркальный ответ? Российские власти жаждут отомстить Apple за удаление «Вконтакте», «Одноклассников» и «Макс» из App Store Око за око, софт за софт Над Apple нависла угроза наказания за удаление приложений холдинга VK из своего магазина App Store. Как пишут «Известия», идею ответных мер продвигает депутат Госдумы от Республики Крым и член комитета по безопасности Михаил Шеремет. С этой инициативой он выступил в минувший выходн

Приложение «Телега», позволявшее официально обходить блокировку Telegram, закрывается после удаления из App Store иям. В том числе из-за внешних ограничений со стороны технологических платформ, включая удаление из App Store. С учетом этого принято решение закрыть "Телегу" с 1 июля», — говорится в сообщении

VK выгнали из App Store. «Вконтакте» и «Одноклассники» недоступны на iPhone Apple закрыла дверь Фирменные приложения холдинга VK массово удалили из магазина App Store, пишет РБК. Владелец этого магазина – компания Apple, и только у нее есть полномочия по модерации своего магазина. «Под нож» пошла целая коллекция приложений VK. Были удалены «Дзен»,

iPhone шпионит за каждым. Записываются все прикосновения к экрану в App Store Удобная функция App Store фиксирует каждое нажатие на экране ради персональных подборок, пишет MacRumors. 10 июня 2026 г. компания Apple представила новую функцию App Store под названием Personalized Co

Обновленное приложение «СберБизнес» снова появилось в App Store Корпоративные клиенты Сбербанка уже могут скачать обновленное приложение онлайн-банка «СберБизнес» для комфортного ведения бизнеса со смартфона на iOS. Банк выложил приложение в App Store под названием AI dente. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Если на смартфоне уже есть одна из предыдущих версий, ее рекомендуется обновить — это даст возможность воспольз

Такой мессенджер нам не нужен. Apple удалила «Макс» из App Store, теперь его нельзя установить на iPhone иатуры. Комментарий VK «МАХ подтверждает, что приложение мессенджера на текущий момент недоступно в AppStore, – говорится на сайте VK. – Приложение, ранее установленное на смартфонах пользовате

Apple удалила больше 1200 приложений за год по требованию российских властей Исполнение требований Apple раскрыла резкий рост удалений приложений из российского App Store по требованиям властей, следует из ежегодного отчета компании о прозрачности работы магазина приложений. Согласно отчету компании Apple, в 2025 г. по запросам государственных органов

«М.Видео» фиксирует рост продаж карт пополнения App Store в 11,5 раз в апреле 2026 года «М.Видео» сообщает о существенном росте спроса на карты пополнения App Store. По итогам апреля 2026 г. продажи категории выросли в 11,5 раза по сравнению с периодом с января по март 2026 г. Для многих пользователей такие карты остаются наиболее удобным способо

В китайский App Store просочились десятки поддельных криптокошельков носных приложений, выдающих себя за популярные криптокошельки, просочился в китайский сегмент Apple App Store. При запуске они открывали в браузере пользователя страницы, стилизованные под A

iPhone теперь запретят? Разработчики «Телеги» наябедничали властям на удаление приложения из App Store сенджера Telega в лице компании АО «Телега» обратились в Федеральную антимонопольную службу России (ФАС) с жалобой на компанию Apple. Кляуза написана в ответ на удаление приложения из своего магазина App Store и блокировку профиля разработчика. Telega – это сторонний клиент для мессенджера Telegram. В марте 2026 г. CNews писал о его потенциальной связи с холдингом VK, продвигающим националь

Троянец для кражи криптовалюты распространяется через фишинговые приложения в App Store Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили в App Store фальшивые приложения, мимикрирующие под популярные криптокошельки. Злоумышленники используют их как приманку: если скачать такую программу, она перенаправит пользователя на фишинговую

Поддельный криптокошелёк Ledger пролез в магазин приложений для Mac и украл миллионы долларов Схема тотального обмана Поддельное приложение криптокошелька Ledger, проникшее в Apple App Store, нанесло массивный ущерб ряду пользователей, имевших неосторожность установить его

Российских фанатов iPhone оставили без «Телеги». Нашумевшая замена Telegram по-тихому исчезла из App Store тройства мессенджер Telega. Редакция CNews обнаружила его исчезновение из магазина приложений Apple App Store. Telega – это неофициальный клиент Telegram, разработанный в России. К 13:30 9 апре

Финансовое приложение Сбербанка для детей вернулось в App Store В App Store снова появилось приложение «СберKids» для детей от 6 до 14 лет. Теперь оно называется Smart Quiz. Скачивать приложение лучше по ссылкам из официальных каналов Сбербанка. Об этом CNews

Троянец SparkCat возвращается: опасный зловред снова замечен в App Store и Google Play Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили новый вариант троянца SparkCat в App Store и Google Play — спустя год после того, как он впервые был выявлен и удалён из официальных магазинов. Вредоносная программа скрывается в легитимных на первый взгляд приложениях — корпо

Apple ополчилась против приложений для вайб-кодинга. Vibecode и Replit запрещено обновляться через App Store Apple против вайб-кодинга Корпорация Apple без лишнего шума запретила публикацию в App Store обновлений приложений для так называемого вайб-кодинга. По сообщению The Informatio

Приложение «Т-Инвестиций» снова доступно в Apple App Store с названием Active Lab Приложение «Т-Инвестиций» снова доступно в Apple App Store с названием Active Lab — но есть вероятность, что его могут удалить в ближайшее время. Об этом CNews сообщил представитель «Т-Банка». Новые возможности приложения: режим активно

Сбербанк обновил приложение для инвесторов на iOS — установите новую версию, пока она доступна в App Store Сбербанк обновил приложение «СберИнвестиции» для iOS — инвесторам, которые предпочитают управлять активами и следить за рынком со смартфона, лучше скачать его прямо сейчас, пока оно доступно в App Store. Новое приложение Petfolio стало удобнее и быстрее. Что нового в Petfolio Теперь активные заявки на приобретение бумаг отображаются прямо в биржевом стакане. Это дает больше информаци

Оплата — быстрее, поиск — умнее: приложение Сбербанка для iPhone снова доступно в App Store В App Store появилось новое приложение Сбербанка — «Финансы Онлайн». В прошлый раз приложение банка для iPhone оставалось в магазине всего 11 часов, поэтому установить обновление нужно как можно

RuStore научился принимать платежи для приложений на iPhone RuStore будет принимать платежи для приложений в AppStore Магазин приложений RuStore, созданный интернет-холдингом VK, представил собственный

«СберБизнес» вернулся в App Store с обновленным приложением Интернет-банк «СберБизнес» снова появился в App Store: обновленное приложение, получившее название «Firma», уже можно скачать. Предпринимателям станет доступен полный набор сервисов и услуг для управления бизнесом со смартфона на iOS. Об

«СберКорус» запустил мобильное приложение для транспортного ЭДО в RuStore и App Store оцессов в любых пассажиро- и грузоперевозках, а также обмену перевозочными документами с использованием электронной подписи (ЭП). Приложение уже доступно для бесплатной загрузки в крупнейшем магазине App Store для пользователей iOS и RuStore для пользователей Android. Об этом CNews сообщили представители «СберКорус». Новое приложение предназначено для управления процессами перевозок. Клиент

Новое приложение Сбербанка для инвестиций — DriveInvest — появилось в App Store Официальное приложение «СберИнвестиции» под названием DriveInvest появилось в App Store. Управлять инвестициями в нем проще, а находить нужную информацию — быстрее. Владельцы iPhone могут безопасно его скачать. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Приложение п

Маск грозит судом Apple из-за низкого рейтинга его ИИ в магазине приложений для iPhone меры Миллиардер Илон Маск (Elon Musk) заявил, что его стартап в области искусственного интеллекта xAI подаст в суд на Apple за нарушение антимонопольного законодательства при формировании рейтингов в App Store, пишет CNN. Маск обвинил в предвзятости App Store, который якобы отдает предпочтение конкурентам xAI в области ИИ, в частности нейросети ChatGPT, детищу OpenAI. Grok, модель ис

«Т-Инвестиции» опубликовали новое официальное приложение в App Store «Т-Инвестиции» опубликовали новое официальное приложение в App Store. Свежая версия — более быстрая и стабильная, она получила значимые обновления. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка». Функции, доступные в новой версии приложения: участие в

«СберБизнес» снова доступен в App Store В онлайн-магазине приложений App Store для устройств Apple стало доступно приложение «Бизнес-поток» – новая версия официального приложения для работы с интернет-банком клиентов – юридических лиц. Об этом CNews сообщили пре

Новые санкции против владельцев iPhone и iPad. Их втихую лишили приложения «Авито». Решение найдено. Опрос приложений App Store. Это подтвердили представители сервиса. «Наше приложение только что исчезло из AppStore. Мы ведем переговоры с Apple и разбираемся в причинах. Не удаляйте установленное при

«Т-Инвестиции» опубликовали новое официальное приложение «Шах и Мат» в App Store «Т-Инвестиции» опубликовали новое официальное приложение в App Store под названием «Шах и Мат». Свежая версия — более быстрая и стабильная, она получила значимые обновления. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка». В приложении появились: смарт-

«Т-Банк» опубликовал новое официальное приложение в App Store «Т-Банк» опубликовал новое официальное приложение в App Store. Это последняя версия: более быстрая, безопасная, с новыми функциями — и новым названием. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка». Клиент в новой версии увидит много новых разд

Закрывается гигантский магазин приложений для Android спустя 14 лет работы. Скачать будет нельзя даже купленные приложения Минус один магазин Каталог приложений Appstore компании Amazon закроется после 14 лет работы. Он функционирует с марта 2011 г., и поначалу у Amazon был план закрыть его внутри своей экосистемы Fire, сделав его доступным только для

Мобильное приложение Gorodissky IP Mobile для управления патентами и товарными знаками теперь доступно в App Store естров Роспатента.⁠ Мобильное приложение Gorodissky IP Mobile совместимо с устройствами на базе Android и iOS. Бесплатно установить его на смартфон можно в магазинах приложений Google Play, RuStore и App Store.

Apple объяснила, почему удаляет VPN из российского магазина приложений: этого требует законодательство России Причины строгой модерации Компания Apple впервые прокомментировала ситуацию с массовым удалением VPN-сервисов из российского региона App Store. Об этом сообщила международная неправительственная организация «Репортеры без границ». Компания ответила, что удаляет из российского App Store приложения СМИ и VPN-сервисы из-

Новое официальное приложение Сбербанка для iPhone снова в App Store С 22 октября 2024 г. владельцы iPhone-смартфонов могут скачать в App Store новую официальную версию приложения «Сбербанк Онлайн» под названием «Бюджет Онлайн». Для входа понадобится номер действующей карты Сбербанка. Об этом CNews сообщили представители Сбер

Мобильное приложение «Эльдорадо» вернулось в AppStore , информирует о том, что оригинальное приложение «Эльдорадо» для iOS снова доступно для установки в AppStore. Пользователи могут скачать или обновить ранее установленное приложение на своих сма

По доносу YouTube из магазина приложений для iPhone изгнали музыкальный сервис с миллионной аудиторией подала в суд на корпорацию Apple за незаконное удаление одноименного мобильного приложения из Apple App Store, пишет TorrentFreak. Приложение музыкального сервиса Musi было удалено из App St

Мобильное приложение «М.Видео» снова доступно для установки в AppStore вой техникой, информирует о том, что оригинальное приложение для iOS снова доступно для установки в AppStore. Пользователи могут скачать или обновить ранее установленное приложение на своих сма

Apple без предупреждения удалила 98 VPN из российского магазина приложений для iPhone. Многие снесли без объяснения причин Удаление приложений без причин Организация GreatFire опубликовала исследование, которое раскрывает значительное количество удалений VPN-приложений компанией Apple из российского App Store. Об этом в конце сентября 2024 г. говориться в опубликованном материале на сайте организации. В исследовании использовались данные платформы App Store Monitor (ASM) на сайте Ap