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Apple App Store

Apple - App Store

СОБЫТИЯ

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04.08.2026 Один против миллиарда. Telegram удалили из магазина приложений для iPhone по вине единственного человека

026 г. по Москве фирменное приложение мессенджера Telegram кратковременно исчезло из каталога Apple App Store. За этим стояла сама Apple – она удалила утилиту, так как нашла в мессенджере запре
07.07.2026 Платежную систему «Яндекса» выгнали из iPhone

едоставляет свои услуги только на территории России. Приложение "Яндекс Пэй" по-прежнему доступно в AppStore и Google Play в России и стабильно работает», – добавили они. «Яндекс Пэй» в российс
29.06.2026 Зеркальный ответ? Российские власти жаждут отомстить Apple за удаление «Вконтакте», «Одноклассников» и «Макс» из App Store

Око за око, софт за софт Над Apple нависла угроза наказания за удаление приложений холдинга VK из своего магазина App Store. Как пишут «Известия», идею ответных мер продвигает депутат Госдумы от Республики Крым и член комитета по безопасности Михаил Шеремет. С этой инициативой он выступил в минувший выходн
26.06.2026 Приложение «Телега», позволявшее официально обходить блокировку Telegram, закрывается после удаления из App Store

иям. В том числе из-за внешних ограничений со стороны технологических платформ, включая удаление из App Store. С учетом этого принято решение закрыть "Телегу" с 1 июля», — говорится в сообщении
25.06.2026 VK выгнали из App Store. «Вконтакте» и «Одноклассники» недоступны на iPhone

Apple закрыла дверь Фирменные приложения холдинга VK массово удалили из магазина App Store, пишет РБК. Владелец этого магазина – компания Apple, и только у нее есть полномочия по модерации своего магазина. «Под нож» пошла целая коллекция приложений VK. Были удалены «Дзен»,

18.06.2026 iPhone шпионит за каждым. Записываются все прикосновения к экрану в App Store

Удобная функция App Store фиксирует каждое нажатие на экране ради персональных подборок, пишет MacRumors. 10 июня 2026 г. компания Apple представила новую функцию App Store под названием Personalized Co
09.06.2026 Обновленное приложение «СберБизнес» снова появилось в App Store

Корпоративные клиенты Сбербанка уже могут скачать обновленное приложение онлайн-банка «СберБизнес» для комфортного ведения бизнеса со смартфона на iOS. Банк выложил приложение в App Store под названием AI dente. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Если на смартфоне уже есть одна из предыдущих версий, ее рекомендуется обновить — это даст возможность воспольз
04.06.2026 Такой мессенджер нам не нужен. Apple удалила «Макс» из App Store, теперь его нельзя установить на iPhone

иатуры. Комментарий VK «МАХ подтверждает, что приложение мессенджера на текущий момент недоступно в AppStore, – говорится на сайте VK. – Приложение, ранее установленное на смартфонах пользовате
25.05.2026 Apple удалила больше 1200 приложений за год по требованию российских властей

Исполнение требований Apple раскрыла резкий рост удалений приложений из российского App Store по требованиям властей, следует из ежегодного отчета компании о прозрачности работы магазина приложений. Согласно отчету компании Apple, в 2025 г. по запросам государственных органов

18.05.2026 «М.Видео» фиксирует рост продаж карт пополнения App Store в 11,5 раз в апреле 2026 года

«М.Видео» сообщает о существенном росте спроса на карты пополнения App Store. По итогам апреля 2026 г. продажи категории выросли в 11,5 раза по сравнению с периодом с января по март 2026 г. Для многих пользователей такие карты остаются наиболее удобным способо
23.04.2026 В китайский App Store просочились десятки поддельных криптокошельков

носных приложений, выдающих себя за популярные криптокошельки, просочился в китайский сегмент Apple App Store. При запуске они открывали в браузере пользователя страницы, стилизованные под A
22.04.2026 iPhone теперь запретят? Разработчики «Телеги» наябедничали властям на удаление приложения из App Store

сенджера Telega в лице компании АО «Телега» обратились в Федеральную антимонопольную службу России (ФАС) с жалобой на компанию Apple. Кляуза написана в ответ на удаление приложения из своего магазина App Store и блокировку профиля разработчика. Telega – это сторонний клиент для мессенджера Telegram. В марте 2026 г. CNews писал о его потенциальной связи с холдингом VK, продвигающим националь
20.04.2026 Троянец для кражи криптовалюты распространяется через фишинговые приложения в App Store

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили в App Store фальшивые приложения, мимикрирующие под популярные криптокошельки. Злоумышленники используют их как приманку: если скачать такую программу, она перенаправит пользователя на фишинговую
15.04.2026 Поддельный криптокошелёк Ledger пролез в магазин приложений для Mac и украл миллионы долларов

Схема тотального обмана Поддельное приложение криптокошелька Ledger, проникшее в Apple App Store, нанесло массивный ущерб ряду пользователей, имевших неосторожность установить его

09.04.2026 Российских фанатов iPhone оставили без «Телеги». Нашумевшая замена Telegram по-тихому исчезла из App Store

тройства мессенджер Telega. Редакция CNews обнаружила его исчезновение из магазина приложений Apple App Store. Telega – это неофициальный клиент Telegram, разработанный в России. К 13:30 9 апре
07.04.2026 Финансовое приложение Сбербанка для детей вернулось в App Store

В App Store снова появилось приложение «СберKids» для детей от 6 до 14 лет. Теперь оно называется Smart Quiz. Скачивать приложение лучше по ссылкам из официальных каналов Сбербанка. Об этом CNews
03.04.2026 Троянец SparkCat возвращается: опасный зловред снова замечен в App Store и Google Play

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили новый вариант троянца SparkCat в App Store и Google Play — спустя год после того, как он впервые был выявлен и удалён из официальных магазинов. Вредоносная программа скрывается в легитимных на первый взгляд приложениях — корпо
19.03.2026 Apple ополчилась против приложений для вайб-кодинга. Vibecode и Replit запрещено обновляться через App Store

Apple против вайб-кодинга Корпорация Apple без лишнего шума запретила публикацию в App Store обновлений приложений для так называемого вайб-кодинга. По сообщению The Informatio
26.02.2026 Приложение «Т-Инвестиций» снова доступно в Apple App Store с названием Active Lab

Приложение «Т-Инвестиций» снова доступно в Apple App Store с названием Active Lab — но есть вероятность, что его могут удалить в ближайшее время. Об этом CNews сообщил представитель «Т-Банка». Новые возможности приложения: режим активно
10.12.2025 Сбербанк обновил приложение для инвесторов на iOS — установите новую версию, пока она доступна в App Store

Сбербанк обновил приложение «СберИнвестиции» для iOS — инвесторам, которые предпочитают управлять активами и следить за рынком со смартфона, лучше скачать его прямо сейчас, пока оно доступно в App Store. Новое приложение Petfolio стало удобнее и быстрее. Что нового в Petfolio Теперь активные заявки на приобретение бумаг отображаются прямо в биржевом стакане. Это дает больше информаци
08.12.2025 Оплата — быстрее, поиск — умнее: приложение Сбербанка для iPhone снова доступно в App Store

В App Store появилось новое приложение Сбербанка — «Финансы Онлайн». В прошлый раз приложение банка для iPhone оставалось в магазине всего 11 часов, поэтому установить обновление нужно как можно

02.12.2025 RuStore научился принимать платежи для приложений на iPhone

RuStore будет принимать платежи для приложений в AppStore Магазин приложений RuStore, созданный интернет-холдингом VK, представил собственный

21.11.2025 «СберБизнес» вернулся в App Store с обновленным приложением

Интернет-банк «СберБизнес» снова появился в App Store: обновленное приложение, получившее название «Firma», уже можно скачать. Предпринимателям станет доступен полный набор сервисов и услуг для управления бизнесом со смартфона на iOS. Об
04.09.2025 «СберКорус» запустил мобильное приложение для транспортного ЭДО в RuStore и App Store

оцессов в любых пассажиро- и грузоперевозках, а также обмену перевозочными документами с использованием электронной подписи (ЭП). Приложение уже доступно для бесплатной загрузки в крупнейшем магазине App Store для пользователей iOS и RuStore для пользователей Android. Об этом CNews сообщили представители «СберКорус». Новое приложение предназначено для управления процессами перевозок. Клиент
28.08.2025 Новое приложение Сбербанка для инвестиций — DriveInvest — появилось в App Store

Официальное приложение «СберИнвестиции» под названием DriveInvest появилось в App Store. Управлять инвестициями в нем проще, а находить нужную информацию — быстрее. Владельцы iPhone могут безопасно его скачать. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Приложение п
12.08.2025 Маск грозит судом Apple из-за низкого рейтинга его ИИ в магазине приложений для iPhone

меры Миллиардер Илон Маск (Elon Musk) заявил, что его стартап в области искусственного интеллекта xAI подаст в суд на Apple за нарушение антимонопольного законодательства при формировании рейтингов в App Store, пишет CNN. Маск обвинил в предвзятости App Store, который якобы отдает предпочтение конкурентам xAI в области ИИ, в частности нейросети ChatGPT, детищу OpenAI. Grok, модель ис
23.06.2025 «Т-Инвестиции» опубликовали новое официальное приложение в App Store

«Т-Инвестиции» опубликовали новое официальное приложение в App Store. Свежая версия — более быстрая и стабильная, она получила значимые обновления. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка». Функции, доступные в новой версии приложения: участие в

05.06.2025 «СберБизнес» снова доступен в App Store

В онлайн-магазине приложений App Store для устройств Apple стало доступно приложение «Бизнес-поток» – новая версия официального приложения для работы с интернет-банком клиентов – юридических лиц. Об этом CNews сообщили пре
29.05.2025 Новые санкции против владельцев iPhone и iPad. Их втихую лишили приложения «Авито». Решение найдено. Опрос

приложений App Store. Это подтвердили представители сервиса. «Наше приложение только что исчезло из AppStore. Мы ведем переговоры с Apple и разбираемся в причинах. Не удаляйте установленное при
24.04.2025 «Т-Инвестиции» опубликовали новое официальное приложение «Шах и Мат» в App Store

«Т-Инвестиции» опубликовали новое официальное приложение в App Store под названием «Шах и Мат». Свежая версия — более быстрая и стабильная, она получила значимые обновления. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка». В приложении появились: смарт-
18.04.2025 «Т-Банк» опубликовал новое официальное приложение в App Store

«Т-Банк» опубликовал новое официальное приложение в App Store. Это последняя версия: более быстрая, безопасная, с новыми функциями — и новым названием. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка». Клиент в новой версии увидит много новых разд
21.02.2025 Закрывается гигантский магазин приложений для Android спустя 14 лет работы. Скачать будет нельзя даже купленные приложения

Минус один магазин Каталог приложений Appstore компании Amazon закроется после 14 лет работы. Он функционирует с марта 2011 г., и поначалу у Amazon был план закрыть его внутри своей экосистемы Fire, сделав его доступным только для

19.02.2025 Мобильное приложение Gorodissky IP Mobile для управления патентами и товарными знаками теперь доступно в App Store

естров Роспатента.⁠ Мобильное приложение Gorodissky IP Mobile совместимо с устройствами на базе Android и iOS. Бесплатно установить его на смартфон можно в магазинах приложений Google Play, RuStore и App Store.
26.12.2024 Apple объяснила, почему удаляет VPN из российского магазина приложений: этого требует законодательство России

Причины строгой модерации Компания Apple впервые прокомментировала ситуацию с массовым удалением VPN-сервисов из российского региона App Store. Об этом сообщила международная неправительственная организация «Репортеры без границ». Компания ответила, что удаляет из российского App Store приложения СМИ и VPN-сервисы из-
22.10.2024 Новое официальное приложение Сбербанка для iPhone снова в App Store

С 22 октября 2024 г. владельцы iPhone-смартфонов могут скачать в App Store новую официальную версию приложения «Сбербанк Онлайн» под названием «Бюджет Онлайн». Для входа понадобится номер действующей карты Сбербанка. Об этом CNews сообщили представители Сбер
11.10.2024 Мобильное приложение «Эльдорадо» вернулось в AppStore

, информирует о том, что оригинальное приложение «Эльдорадо» для iOS снова доступно для установки в AppStore. Пользователи могут скачать или обновить ранее установленное приложение на своих сма
08.10.2024 По доносу YouTube из магазина приложений для iPhone изгнали музыкальный сервис с миллионной аудиторией

подала в суд на корпорацию Apple за незаконное удаление одноименного мобильного приложения из Apple App Store, пишет TorrentFreak. Приложение музыкального сервиса Musi было удалено из App St
27.09.2024 Мобильное приложение «М.Видео» снова доступно для установки в AppStore

вой техникой, информирует о том, что оригинальное приложение для iOS снова доступно для установки в AppStore. Пользователи могут скачать или обновить ранее установленное приложение на своих сма
25.09.2024 Apple без предупреждения удалила 98 VPN из российского магазина приложений для iPhone. Многие снесли без объяснения причин

Удаление приложений без причин Организация GreatFire опубликовала исследование, которое раскрывает значительное количество удалений VPN-приложений компанией Apple из российского App Store. Об этом в конце сентября 2024 г. говориться в опубликованном материале на сайте организации. В исследовании использовались данные платформы App Store Monitor (ASM) на сайте Ap
20.08.2024 Агентство Appbooster запустило бесплатный конструктор графики для App Store и Google Play

Правильное оформление и дизайн страницы приложения в App Store и Google Play привлекают внимание аудитории и повышают конверсию в установку. У инди-разработчиков и небольших команд не всегда хватает времени или ресурсов, чтобы сделать профессиона

Публикаций - 3109, упоминаний - 3622

Apple и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 1131
Google LLC 12688 588
Microsoft Corporation 25775 227
Yandex - Яндекс 9216 224
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 195
Meta Platforms - Facebook 4621 195
VK - Mail.ru Group 3602 139
Samsung Electronics 11064 128
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 126
X Corp - Twitter 2938 121
Telegram Group 2940 120
Huawei 4676 103
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 79
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 77
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 75
Amazon Inc - Amazon.com 3277 70
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 69
МегаФон 10742 67
Xiaomi - Сяоми 2231 62
Ростелеком 10948 57
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 49
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 48
Dropbox 527 42
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 38
9594 38
LG Electronics 3735 37
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 36
Adobe Systems 1597 36
PayPal 671 36
HP Inc. 5883 35
Sony 6739 34
HTC Corporation 1512 34
Датапакс 48 33
Epic Games 172 32
Intel Corporation 12811 32
Oracle Corporation 7074 31
AT&T Inc 1725 31
data.ai - App Annie 85 29
Fortnite 95 29
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 23
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 200
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 74
Visa International 1993 68
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 65
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 62
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 60
Альфа-Банк 1979 58
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 34
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 32
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 31
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 30
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 28
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 27
Русский стандарт Банк 509 26
Почта России ПАО 2370 26
ПСБ - Промсвязьбанк 963 23
Microsoft - LinkedIn 699 22
РЖД - Российские железные дороги 2096 22
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 21
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 20
EPIC Telecom Invest 212 20
eBay Inc 1640 18
Россети Ленэнерго 1699 17
ПриватБанк - PrivatBank 197 17
ГПБ - Газпромбанк 1273 15
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 15
NanduQ - Qiwi 1013 15
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 15
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 15
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 14
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 13
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 13
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 13
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 13
ВТБ - Почта Банк 514 13
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U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 31
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 10
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 9
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 9
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 9
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 7
Единая Россия - Политическая партия 321 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 6
РосКомСвобода - Общественная организация 86 6
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 5
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 24 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 4
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 4
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 3
ЛДПР 116 3
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 3
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 3
АЮР - Ассоциация юристов России 51 3
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 3
Symbian Foundation 38 3
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 3
Коммунизм - Коммунистические партии 71 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
OWASP - Open Web Application Security Project 146 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
Интернет-видео - ассоциация 21 2
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 2
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 1129
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 50
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 28
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 23
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 15
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CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 10
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