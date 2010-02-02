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Индексная книга CNews*
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AP Associated Press

AP - Associated Press


02.02.2010 Yahoo купила лицензию на контент Associated Press
14.01.2010 Yahoo получит права на контент Associated Press
12.01.2010 Google News остался без новостей Associated Press
07.04.2009 Associated Press начнет судиться с копипастерами
23.05.2006 Topix и Associated Press направят читателей на сайты местных газет
21.03.2001 Взломан сайт Associated Press
01.02.2000 Associated Press и CNET договорились об обмене информацией
01.11.1999 Хакеры поздравили Associated Press с праздником Halloween

Публикаций - 1975, упоминаний - 1992

AP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 216
Google LLC 10352 112
Apple Inc 10683 94
IBM - International Business Machines Corp 8941 71
Intel Corporation 11262 67
Yahoo! 3603 67
Sony 6145 56
Dell EMC 4736 55
Samsung Electronics 9333 53
HP - Hewlett-Packard 3567 50
HP Inc. 5313 48
Oracle Corporation 6035 40
AOL Inc 1525 40
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 28
Toshiba Corporation 2830 28
AMD - Advanced Micro Devices 3661 25
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 23
Amazon Inc - Amazon.com 2650 22
Oracle - Sun Microsystems 2176 22
Meta Platforms - Facebook 4267 22
NEC 1740 21
Lenovo Motorola 3463 20
HP Compaq Computer Corp 1905 19
Hitachi - Хитачи 1421 19
LG Electronics 3372 18
Cisco Systems 4720 17
Sharp Corporation 1024 17
Aros SEQ - SEC Consult Services 1400 16
AT&T Inc 1563 16
Fujitsu 1898 15
Technicolor - Thomson 200 15
RealNetworks Products and Services 346 15
AOL - America Online 708 14
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1640 13
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1289 13
SAP SE 4595 12
Red Hat 1183 11
Twitter 2493 11
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1530 11
Lenovo Group 2077 10
Самолёт ГК 216 38
Boeing 957 20
eBay Inc 1576 20
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 19
Lockheed Martin 730 16
Walt Disney Company 556 10
Walmart - Wal-Mart Stores 361 9
ИСК - Ижевская строительная компания 1084 8
Warner 422 8
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 508 8
UMG - Universal Music Group 253 8
Deutsche Bank - Дойче Банк 340 7
Открытие ФК 2713 7
Honda Motor Company 222 7
WMG - Warner Music Group 201 6
BP - British Petroleum 132 6
British Airways - British Midland International 120 6
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 482 5
First Call 238 5
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 399 5
Виктория - Сеть супермаркетов 145 4
Credit Suisse First Boston (CSFB) 207 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 428 4
Warner Bros. International Television Distribution 265 4
Deutsche Lufthansa AG 106 4
Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 106 4
Northrop Grumman 200 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 4
LinkedIn 558 4
BMW Group 392 4
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 173 4
Universal Pictures 55 4
SoftBank Group 236 4
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 559 4
Лента - Сеть розничной торговли 912 4
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 231 3
Hyundai Motor 316 3
GSK - GlaxoSmithKline - Глаксосмитклайн 28 3
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 3
Ford 386 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 151
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 79
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 72
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 50
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 43
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 35
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 115 32
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 29
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 28
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 784 27
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 480 21
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 608 19
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 341 15
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 708 15
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 12
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 355 12
Президент Российской Федерации 3770 11
Верховный суд Российской Федерации 709 11
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 11
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 10
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 9
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 367 8
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 8
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 7
Администрация Президента РФ 904 6
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 96 5
МИД РФ - Министерство иностранных дел 347 5
U.S. Congress - U.S. House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей США 135 5
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 147 5
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 5
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 94 4
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 53 4
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 216 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 398 4
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 110 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate 91 4
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 147 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 35
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 175 29
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 15
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 247 8
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 6
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 95 5
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 104 5
Greenpeace - Гринпис 115 4
Демократическая политическая партия США 91 4
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 4
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца 1 3
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 160 3
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 2
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 48 2
TIA - Telecommunications Industry Association 70 2
OSI - Open Source Initiative 58 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 78 1
Аль-Каида - террористическая организация 53 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 47 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 16 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 14 1
MRC - Media Rating Council - Американское объединение участников медиаиндустрии 10 1
Bitcoin Foundation 8 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 26 1
NVCA - National Venture Capital Association - Национальная Ассоциация Венчурного капитала США 8 1
COAST - Consortium of Anti-Spyware Technology Vendors - Консорциум поставщиков противошпионских технологий 1 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета 49 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association 29 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
OLPC - One Laptop per Child 81 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 6 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 176
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 214 54
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 47
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 39
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 5871 38
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 31
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 27
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 571 25
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 22
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 3477 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 21
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 20
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 20
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 17
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 17
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 758 16
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 16
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3179 16
LED-вспышка - светодиодная вспышка 1095 15
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 14
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 13
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3403 13
Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 2151 12
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 1272 11
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 11
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 11
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 10
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1756 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 8
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1335 8
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4419 8
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 1364 8
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) 277 8
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 8
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 4600 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 7
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 7
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 7
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп 0 7
Microsoft Windows 10 11713 77
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1431 40
Microsoft Windows XP 2291 28
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 27
Google YouTube - Видеохостинг 2277 25
Apple iTunes Store 1053 25
Linux OS 7669 25
Microsoft Edge - браузер 1891 23
Microsoft Windows 2000 2856 23
Myspace - социальная сеть 635 22
Microsoft Office 3247 22
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 22
Microsoft MSN - Microsoft Network 626 21
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 20
Apple iPod 1369 19
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 531 18
NASA Endeavour Space Shuttle Endeavour - Orbiter Vehicle Designation - Индевор шаттл 0 17
Apple iPad 3663 16
Google Android 11959 12
Apple Mac - Apple Macintosh 2668 12
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1438 11
Oracle Java - язык программирования 2554 10
Microsoft Windows Vista Longhorn 1564 10
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2201 10
Microsoft Windows 2104 10
Apple iPhone 3 402 9
Microsoft Windows 7 1780 8
Opera Browser - Браузер 923 8
Google Maps - Карты Google 678 8
Mozilla Firefox - браузер 1738 7
Apple - App Store 2437 7
Nintendo Wii - игровая консоль 749 7
Microsoft Skype 1940 7
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 7
Rhapsody Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 444 7
Microsoft Outlook 1241 7
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2877 7
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 281 7
ЭОС Дело СЭД 4365 6
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 945 6
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 31
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 19
Jobs Steve - Джобс Стив 996 19
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 373 19
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 277 18
Bush George - Буш Джордж 301 16
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 290 15
Fiorina Carly - Фиорина Карли 94 12
Ахмадинежад Махмуд 37 11
Novak Lisa - Новак Лиза 24 8
Smith Brad - Смит Брэд 64 7
Palmisano Samuel - Пальмизано Самуэль 34 7
Dell Michael - Делл Майкл 189 7
Hurd Mark - Херд Марк 95 6
Brin Sergey - Сергей Брин 183 6
Kollar-Kotelly Colleen - Коллар-Котелли Коллин 55 6
Kun-hee Lee - Гон Хи Ли 31 6
Allen Paul - Аллен Пол 119 5
Otellini Paul - Отеллини Пол 164 5
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 5
Orwell George - Оруэлл Джордж 24 5
Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 45 5
Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 4
Barrett Craig - Барретт Крейг 124 4
Lee Jae-yong- Ли Чже Ен 24 4
Зенкин Денис 262 4
Larry Page - Ларри Пейдж 181 4
Путин Владимир 2542 4
Kennedy John - Кеннеди Джон 35 4
Whitman Margaret - Уитман Мэг 127 3
Clarke Jeff - Кларк Джефф 19 3
Andreessen Marc - Андрессен Марк 27 3
Касперский Евгений 290 3
Nakamoto Satoshi - Накамото Сатоши 35 3
Munster Gene - Мюнстер Джин 67 3
Apotheker Leo - Апотекер Лео 65 3
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 70 2
Попова Мария 139 2
McAfee John - МакАфи Джон 29 2
McCartney Paul - Маккартни Пол 26 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 872
Россия - РФ - Российская федерация 108428 157
Япония 10069 155
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 120
США - Калифорния 3381 112
Земля - планета Солнечной системы 7427 109
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 98
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 84
Южная Корея - Республика 4394 79
Иран - Исламская Республика Иран 954 75
США - Нью-Йорк 2616 57
Франция - Французская Республика 5665 54
США - Колумбия - Вашингтон 1169 53
Германия - Федеративная Республика 8903 53
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 483 49
Индия - Республика 4263 47
Индонезия - Республика 789 43
США - Техас 813 39
Европа 12319 39
Уран - планета Солнечной системы 177 37
США - Флорида 734 37
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1108 37
Израиль 1756 36
Канада 3319 35
Австралия - Австралийский Союз 2791 33
Азия - Азиатский регион 3803 30
Луна - спутник Земли 1184 29
Китай - Тайвань 2115 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 27
Япония - Токио 909 27
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн 522 27
Иран - Тегеран 153 26
Ирак - Республика 666 25
Греция - Греческая Республика 744 24
Великобритания - Лондон 2031 23
Швеция - Королевство 2072 23
Турция - Турецкая республика 1708 21
КНДР - Пхеньян 68 21
Норвегия - Королевство 1155 20
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 581 20
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 100
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 79
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 78
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 25
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 23
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 22
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 18
H5N1 - HPAI A - highly pathogenic avian influenza - высокопатогенный «птичий грипп») - серотип вируса гриппа A 82 15
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 10
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 439 9
Водород - Hydrogenium - химический элемент 0 9
H1N1 - серотип вируса гриппа А 105 8
Геология - Geology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка 0 8
Федеральное законодательство 1944 8
ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 198 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 7
Здравоохранение - Болезнь Альцгеймера - Alzheimer's disease 186 6
Войны Ирака - Война в Персидском заливе 128 6
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 6
Федеральный бюджет Российской Федерации 1899 5
Генетика - Генетическая информация - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 158 5
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 5
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 583 5
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 4
Дед Мороз 158 4
Первая Мировая война - WWI - World War I 52 4
DMCA - Digital Millennium Copyright Act - Закон об авторском праве в цифровую эпоху 96 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 3
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 3
Английский язык 764 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 3
Прогноз погоды - Weather forecast 196 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 3
Федеральный закон 257-ФЗ Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 631 3
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CSU - Cal State - California State University - Университета штата Калифорния 8 1
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