Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

AP Associated Press

AP - Associated Press

СОБЫТИЯ


25.10.2017 Касперский рассказал, как к нему попали секретные файлы АНБ

чайно, и засекреченная информация сразу же была удалена, пояснил он в телефонном интервью агентству Associated Press.Касперский впервые публично подтвердил факт взаимодействия систем его компан
02.02.2010 Yahoo купила лицензию на контент Associated Press

Компания Yahoo объявила о подписании лицензионного соглашения с новостным агентством Associated Press. Согласно подписанному соглашению, компания получает права на публикацию контента Associated Press на своем сайте. Финансовые условия сделки не разглашаются, сообщает АР
14.01.2010 Yahoo получит права на контент Associated Press

Компания Yahoo и агентство Associated Press близки к успешному завершению переговоров по лицензированию контента АР для новостных сервисов Yahoo. Как сообщает Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, эт
12.01.2010 Google News остался без новостей Associated Press

Новостной сервис Google News перестал размещать у себя новые материалы от агентства Associated Press. В ответ на запрос «The Associated Press» сервис не показывает никаки
07.04.2009 Associated Press начнет судиться с копипастерами

Крупное новостное агентство Associated Press (AP) вчера, 6 апреля, объявило о том, что планирует подать судебные иски против тех порталов и веб-сайтов, которые используют контент компании без соответствующей лицензии. Рук
23.05.2006 Topix и Associated Press направят читателей на сайты местных газет

Информационное агентство Associated Press подписало с поисковой системой Topix.net 15-месячный контракт о перенаправлении пользователей на сайты местных газет, откуда агентство взяло ту или иную статью. Компания Topix

21.03.2001 Взломан сайт Associated Press

Сегодня утром хакеры вывели из строя сайт компании Associated Press, сообщает SV.com. Хакеры повесили баннер "Owned by HFURY" и несколько надписей под ним, в том числе Benny Hill и Punisher. По данным новостной группы Scoop, вандалы принадлежат
01.02.2000 Associated Press и CNET договорились об обмене информацией

The Associated Press, одно из крупнейших информационных агентств, и CNET, Inc, онлайновый источни
01.11.1999 Хакеры поздравили Associated Press с праздником Halloween

В воскресенье хакеры атаковали сайт информационного агентства Associated Press, поместив на его страницу поздравление с праздником Halloween и стихотворениями Эдгара Аллана По. Как гласила подпись, это удалось сделать группе хакеров под названием "United


Публикаций - 2007, упоминаний - 2017

AP и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 221
Google LLC 12690 118
Apple Inc 13156 97
IBM - International Business Machines Corp 9699 71
Yahoo! 3726 68
Intel Corporation 12811 67
Sony 6739 57
Samsung Electronics 11065 55
Dell EMC 5180 55
HP - Hewlett-Packard 3662 50
AOL Inc - America Online 1883 50
HP Inc. 5883 48
Oracle Corporation 7074 41
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 28
Toshiba Corporation 2980 28
Meta Platforms - Facebook 4621 26
Amazon Inc - Amazon.com 3277 25
AMD - Advanced Micro Devices 4641 25
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 24
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 23
Dell Technologies - Dell Computer 2219 21
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 21
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 20
Lenovo Motorola 3566 20
Hitachi - Хитачи 1501 19
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 18
LG Electronics 3735 18
Cisco Systems 5372 17
Sharp Corporation 1062 17
RealNetworks Products and Services 355 16
AT&T Inc 1726 16
Fujitsu 2105 15
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 14
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 13
SAP SE 5601 12
X Corp - Twitter 2938 12
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 12
Technicolor Group - Technicolor Creative Studios - Thomson Multimedia 212 11
Red Hat 1378 11
Best Buy 223 10
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 36
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 25
eBay Inc 1640 20
Boeing 1031 20
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 19
Lockheed Martin 777 18
Россети Ленэнерго 1699 15
Walt Disney Company 647 15
Warner 540 12
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 9
Walmart - Wal-Mart Stores 405 9
Honda Motor Company - HND 240 8
Резонанс НПП 407 8
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 8
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 8
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 7
WMG - Warner Music Group 210 6
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 6
Amnesty International 21 6
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 6
British Airways - British Midland International 127 6
Merrill Lynch 454 5
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 5
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 5
Orano - Areva 24 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Microsoft - LinkedIn 699 5
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 5
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 5
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 4
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 67 4
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 4
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 4
Universal Pictures - Universal City Studios - Universal Pictures Rus - Юниверсал Пикчерс Рус 63 4
BMW Group 482 4
Hyundai Motor Company 436 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 4
Airbus Group - Airbus Industries 249 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 83
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 80
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 70
Судебная власть - Judicial power 2500 55
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 46
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 44
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 36
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 36
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 35
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 34
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 32
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 30
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 30
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 26
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 25
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 25
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 22
U.S. NOAA - National Weather Service- Национальная метеорологическая служба США - National Hurricane Center - Национальный центр США по слежению за ураганами 23 15
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 15
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 15
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 14
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 14
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 12
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 11
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 10
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 10
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 10
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 10
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 9
Правительство Венесуэлы - Президент Венесуэлы - органы государственной власти 40 8
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 8
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 8
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 7
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 7
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 118 7
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 58 6
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 91 6
FTC - Fair Trade Commission - Комиссия по честной торговле 13 6
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 6
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 29
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 18
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 8
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 7
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 5
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 4
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 4
Greenpeace - Гринпис 130 4
Демократическая политическая партия США 122 4
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 4
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 3
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 3
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 3
Аль-Каида - террористическая организация 67 3
TIA - Telecommunications Industry Association 90 2
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 2
IAU - International Astronomical Union - UAI - Union Astronomique Internationale - МАС - Международный астрономический союз - Международное астрономическое общество 64 2
CPJ - Committee to Protect Journalists - Комитет защиты журналистов 4 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 14 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
Bitcoin Foundation 8 1
MRC - Media Rating Council - Американское объединение участников медиаиндустрии 10 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
NVCA - National Venture Capital Association - Национальная Ассоциация Венчурного капитала США 22 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 179
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 134
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 123
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 121
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 107
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 104
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 104
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 85
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 69
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 65
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 58
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 57
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 57
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 54
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 53
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 47
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 45
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 45
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 44
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 42
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 41
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 39
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 38
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 37
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 37
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 37
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 36
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 35
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 34
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 33
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 33
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 33
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 33
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 31
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 30
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 30
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 29
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 29
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 28
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 27
Microsoft Windows 16882 95
Microsoft Windows 2000 8678 51
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 40
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 37
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 37
Apple iPhone 6 4861 32
Microsoft Windows XP 2431 28
Linux OS 11533 26
Google YouTube - Видеохостинг 3002 25
Apple iTunes Store 1118 25
Microsoft Office 4170 24
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 23
Myspace - социальная сеть 640 22
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 21
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 21
Apple iPod 1553 21
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 20
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 18
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Endeavour Space Shuttle Endeavour - Orbiter Vehicle Designation - Индевор шаттл 86 17
Apple iPad 4012 17
Google Android 15244 17
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 16
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 13
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 13
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 11
NASA Apollo program - Аполлон космическая программа 71 11
Oracle Java - язык программирования 3469 10
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 10
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 533 9
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 450 9
Microsoft Windows 7 2007 9
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 9
РСК Торнадо - RSC Tornado 144 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 8
Microsoft Outlook 1506 8
Mozilla Firefox - браузер 1951 8
Opera Browser - Браузер 1050 8
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 151 7
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 7
Nintendo Wii - игровая консоль 760 7
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 34
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 20
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 19
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 19
Bush George - Буш Джордж 336 18
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 18
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 16
Ahmadinejad Mahmoud - Ахмадинжан Махмуд 44 14
Fiorina Carly - Фиорина Карли 99 12
Palmisano Samuel - Пальмизано Самуэль 53 8
Novak Lisa - Новак Лиза 24 8
Hewlett Walter - Хьюлетт Уолтер 40 8
Smith Brad - Смит Брэд 104 7
Dell Michael - Делл Майкл 193 7
Kennedy John - Кеннеди Джон 45 7
Gates Robert - Гейтс Роберт 34 7
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 7
Kun-hee Lee - Гон Хи Ли 32 6
Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 53 6
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 6
Kollar-Kotelly Colleen - Коллар-Котелли Коллин 56 6
Capellas Michael - Капеллас Майкл 56 6
Wayman Robert - Уэймен Роберт 13 6
Brin Sergey - Сергей Брин 193 6
Hurd Mark - Херд Марк 97 6
Allen Paul - Аллен Пол 125 5
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 5
Orwell George - Оруэлл Джордж 26 5
Armstrong Neil - Армстронг Нейл 21 5
Chandler William - Чендлер Уильям 6 5
Mueller Robert - Мюллер Роберт 24 5
Todd Jonathan - Тодд Джонатан 19 5
Dunn Patricia - Данн Патриция 17 5
Мельникова Анастасия 440 5
Lee Jae-yong - Ли Чже Ен 30 4
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 4
Зенкин Денис 263 4
Tito Dennis - Тито Дэннис 36 4
Connors John - Коннорс Джон 26 4
Nobel Alfred - Нобель Альфред 13 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 903
Россия - РФ - Российская федерация 166168 190
Япония 13807 176
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 141
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 128
США - Калифорния 4829 127
Земля - планета Солнечной системы 10865 123
Европа 24964 115
Южная Корея - Республика 7052 106
Германия - Федеративная Республика 13221 82
Франция - Французская Республика 8177 77
Иран - Исламская Республика Иран 1155 77
США - Нью-Йорк 3180 71
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 64
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 61
Индия - Bharat 5870 58
США - Колумбия - Вашингтон 1487 55
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 592 51
Канада 5082 50
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 48
Израиль 2856 47
Индонезия - Республика 1058 47
США - Техас 1048 47
Азия - Азиатский регион 5920 42
США - Флорида 786 40
Швеция - Королевство 3782 38
Уран - планета Солнечной системы 550 37
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 36
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 32
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 31
Италия - Итальянская Республика 4508 29
Китай - Тайвань 4245 29
Норвегия - Королевство 1858 28
Япония - Токио 1020 28
Иран - Тегеран 161 26
Испания - Королевство 3840 26
Греция - Греческая Республика 1017 26
Нидерланды 3746 25
Ирак - Республика 709 25
Турция - Турецкая республика 2620 24
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 243
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 177
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 165
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 145
Стихийные бедствия - Сейсмология - Землетрясение - Earthquake - 571 124
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 110
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 95
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 89
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 86
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 78
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 77
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 73
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 66
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 61
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 60
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 490 58
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 55
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 50
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 44
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 44
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 43
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 42
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 40
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 40
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 40
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 31
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1379 31
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 30
Здравоохранение - ОРВИ - H5N1 - HPAI A - highly pathogenic avian influenza - высокопатогенный «птичий грипп» - серотип вируса гриппа A 159 28
Английский язык 7030 27
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 27
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 27
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 26
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 26
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 24
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 24
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 23
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 23
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 23
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 23
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 609
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 78
CNews RND - R&D.CNews 2274 72
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 34
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 26
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 22
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 21
NYT - The New York Times 1100 20
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 18
FT - Financial Times 1296 13
Bloomberg 1627 11
The Washington Post 350 11
The Register - The Register Hardware 1784 9
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 9
Wikipedia - Википедия 650 8
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 7
Forbes - Форбс 1002 7
23ABC News 183 7
Nature 832 6
Le Monde 30 6
News Corp - News Corporation 221 6
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 6
Известия ИД 770 5
Space Daily 528 5
MSNBC - телеканал 89 5
Engadget - Блог о технологиях 429 5
The Guardian - Британская газета 406 5
MIT Technology Review 66 4
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 4
Times 661 4
Иранские СМИ - Иранское телевидение 23 4
Seattle Times 40 4
РИА Новости 1033 4
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 4
San Francisco Chronicle 34 3
AppleInsider 400 3
Telegraph 199 3
Newsweek 39 3
Viacom - Video & Audio Communications 117 3
Phys.org 972 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 78
Thomson Financial - Thomson First Call 386 32
IDC - International Data Corporation 4975 21
Gartner - Гартнер 3658 21
comScore Media Metrix - M:Metrics 49 14
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 10
comScore 379 6
Gartner - Dataquest 353 5
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 4
NPD Group 140 4
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 4
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 4
Brookings Institution - Брукингский институт - Институт Брукингс 16 4
Forrester Research 834 4
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 3
HitWise 69 3
ABI Research 236 3
Mercury Research 73 2
Harris Interactive 81 2
Bain Group - Kantar Group - TNS Kantar - Taylor Nelson Sofres 35 2
Net Applications 127 2
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 2
NPD DisplaySearch 285 2
eMarketer 206 2
TeleGeography Research 40 2
comScore World Metrix 13 2
Gartner - AMR Research 48 2
Inside Digital Media 4 2
Adobe - Omniture - Visual Sciences - WebSideStory 31 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 2
The Economist Intelligence Unit 41 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
Informa - Ovum - Omdia 156 1
Fortune Global 100 142 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
S&P 500 565 1
CNews Мишень 186 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 24
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 9
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 9
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 8
Pew Research Center - Исследовательский центр Пью 31 8
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 7
NOA - National Observatory of Athens - Национальная обсерватория Афин - Афинский институт геодинамики Греческий геодинамический институт 9 7
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 6
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 5
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 5
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 5
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 5
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 4
FAS - Federation of American Scientists - Федерация американских ученых 59 4
Columbia University - Колумбийский университет 157 4
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 4
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 3
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 3
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 3
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 3
University of California - Калифорнийский университет 101 3
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 69 3
РАН - ЕГС ФИЦ - Единая геофизическая служба Российской академии наук - Федеральный исследовательский центр 48 3
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 2
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 2
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 2
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 2
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 2
MIT Borglab 2 2
University of Delaware - Делавэрский университет - Университет Делавэра - Mount Cuba Astronomical Observatory, MCAG - Астрономическая обсерватория Маунт-Куба 18 2
UConn - University of Connecticut - Коннектикутский университет - Университет штата Коннектикут 17 2
University of Reading - Редингский университет - University of Reading's School of Systems Engineering 16 2
KARI - Korea Aerospace Research Institute - Корейский институт аэрокосмических разработок 13 2
University of Chicago - Чикагский университет 102 2
UC - University of Cincinnati - Университет Цинциннати 21 2
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 50 2
Auburn University - Обернский университет 7 2
University of Technology Malaysia - Технологический университет Малайзии 5 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 46
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 28
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 8
Международный женский день - 8 марта 418 5
День молодёжи - 27 июня 1087 5
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 4
Defcon 45 2
Единый день голосования 143 2
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 2
Siemens Westinghouse 6 2
Burning Man - фестиваль 7 1
Web Summit 13 1
Связь-Экспокомм 276 1
IBM Lotusphere - IBM Lotus Forum 14 1
MacWorld Expo 35 1
Ig Nobel Prize - Шнобелевская (Игнобелевская, Антинобелевская) премия - пародия на Нобелевскую премию 10 1
Государственная премия Российской Федерации - Награды президента Российской Федерации - Премия Президента Российской Федерации 23 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще