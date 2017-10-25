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AP Associated Press
СОБЫТИЯ
|25.10.2017
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Касперский рассказал, как к нему попали секретные файлы АНБ
чайно, и засекреченная информация сразу же была удалена, пояснил он в телефонном интервью агентству Associated Press.Касперский впервые публично подтвердил факт взаимодействия систем его компан
|02.02.2010
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Yahoo купила лицензию на контент Associated Press
Компания Yahoo объявила о подписании лицензионного соглашения с новостным агентством Associated Press. Согласно подписанному соглашению, компания получает права на публикацию контента Associated Press на своем сайте. Финансовые условия сделки не разглашаются, сообщает АР
|14.01.2010
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Yahoo получит права на контент Associated Press
Компания Yahoo и агентство Associated Press близки к успешному завершению переговоров по лицензированию контента АР для новостных сервисов Yahoo. Как сообщает Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, эт
|12.01.2010
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Google News остался без новостей Associated Press
Новостной сервис Google News перестал размещать у себя новые материалы от агентства Associated Press. В ответ на запрос «The Associated Press» сервис не показывает никаки
|07.04.2009
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Associated Press начнет судиться с копипастерами
Крупное новостное агентство Associated Press (AP) вчера, 6 апреля, объявило о том, что планирует подать судебные иски против тех порталов и веб-сайтов, которые используют контент компании без соответствующей лицензии. Рук
|23.05.2006
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Topix и Associated Press направят читателей на сайты местных газет
Информационное агентство Associated Press подписало с поисковой системой Topix.net 15-месячный контракт о перенаправлении пользователей на сайты местных газет, откуда агентство взяло ту или иную статью. Компания Topix
|21.03.2001
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Взломан сайт Associated Press
Сегодня утром хакеры вывели из строя сайт компании Associated Press, сообщает SV.com. Хакеры повесили баннер "Owned by HFURY" и несколько надписей под ним, в том числе Benny Hill и Punisher. По данным новостной группы Scoop, вандалы принадлежат
|01.02.2000
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Associated Press и CNET договорились об обмене информацией
The Associated Press, одно из крупнейших информационных агентств, и CNET, Inc, онлайновый источни
|01.11.1999
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Хакеры поздравили Associated Press с праздником Halloween
В воскресенье хакеры атаковали сайт информационного агентства Associated Press, поместив на его страницу поздравление с праздником Halloween и стихотворениями Эдгара Аллана По. Как гласила подпись, это удалось сделать группе хакеров под названием "United
AP и организации, системы, технологии, персоны:
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