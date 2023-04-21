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Sharp Corporation

Sharp Corporation

СОБЫТИЯ

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21.04.2023 Sharp доверила резервное копирование корпоративных данных Beeline cloud

оссийский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов Beeline cloud («Билайн облако») обеспечил компании Sharp резервное хранение корпоративных данных с помощью услуги Cloud backup. Это позволит иск
03.10.2022 Sharp NEC Display Solutions заключила партнерское соглашение с Hiperwall

Компания Sharp NEC Display Solutions заключила партнерское соглашение с Hiperwall, которая специализируется в области IP-решений для управления видеостенами и цифровыми информационно-рекламными вывескам
12.05.2022 Sharp/NEC представила систему Dual-Collaboration Room System для творческих интерактивных совещаний

stem, которая состоит из экрана с сенсорным вводом и идентичного по дизайну стандартного дисплея. Такое решение подходит для встреч и совместной работы офисных сотрудников и гибридных команд. Система Sharp/NEC Dual-Collaboration Room System (Du-Co Room System) — это решение, которое объединяет сенсорный и стандартный дисплеи, идентичные в плане дизайна и механик управления. Теперь пользоват
21.10.2020 Обзор МФУ Sharp MX-2651EU

Новинка пришла на замену популярному МФУ Sharp MX-2630N. Модель с маркировкой MX-2651EU – многофункциональное устройство формата А3 MX-2651EU со скоростью печати 26 страниц в минуту для формата А4 или 15 страниц в минуту – для А3.Диза
12.11.2019 Создан 4К-телевизор, который можно свернуть в трубку. Видео

Рулонный телевизор из Японии Компания Sharp разработала телевизор с гибким экраном, способным прятаться в подставке для экономии ме
08.10.2019 Создан смартфон, работающий неделю без подзарядки за счет хитрой технологии дисплея

Неделя без подзарядки Компания Sharp разработала Android-смартфон S7, бьющий рекорды автономности. Обладая не самым емким по
12.09.2019 Знаменитый производитель магнитол и телевизоров занялся выпуском серверов

От магнитол к серверам Компания Sharp готовится выйти на новый для себя рынок серверов под брендом Dynabook. Права на эту тор
01.09.2017 Названа дата начала продаж первого 8K-телевизора Sharp

ния и со временем потеснят нынешние устройства с качеством 4K, превосходя их в 4 раза по четкости (при сравнимой диагонали дисплея). Помимо продвижения новых 8K-телевизоров собственного производства, Sharp в содружестве с Foxconn Electronics (Hon Hai) намерены совместными усилиями продвигать на рынок соответствующие продукты, включая процессоры, ресиверы, камкордеры и камеры с поддержкой 8K
05.07.2017 Polymedia получила права на российские продажи решений Sharp Electronics для визуализации

«Шарп Электроникс Раша», российское юридическое лицо японского производителя электроники и бытовой техники Sharp Electronics, и Polymedia, системный интегратор, дистрибьютор и разработчик программных и аппаратных решений, подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно подписанному соглашению Polyme
30.06.2017 «Рэйдикс» поставляет новое NAS-решение постпродакшн-студии Sharp Image

«Рэйдикс» объявил о поставке системы хранения данных для пакистанской компании Sharp Image, занимающейся постпроизводством видео, цветокоррекцией и спецэффектами. Внедренно
15.09.2016 Samsung полностью избавляется от доли в Sharp

Samsung продает акции Sharp Samsung Electronics продает все принадлежащие ей акции японского бренда Sharp по
04.04.2016 Официально: Сборщик iPhone и iPad вдвое сбил цену покупки Sharp

$5,3 млрд за Sharp Hon Hai Precision Industry (более известная как Foxconn, собирающая iPhone, iPad и технику других брендов) и Sharp подписали соглашение, по которому Hon Hai приобретет контрольный

25.02.2016 Сборщик iPhone и iPad поглощает Sharp

Согласие совета директоров Совет директоров  японской корпорации Sharp согласился продать весь свой бизнес тайваньской компании Hon Hai Precision Industry, бо
21.01.2016 Сборщик iPhone и iPad собрался поглотить дисплейный бизнес Sharp

Предложение о покупке Тайваньская компания Hon Hai Precision Industry, более известная своим товарным знаком Foxconn, предложила японской корпорации Sharp 625 млрд иен (около $5,3 млрд) за покупку всего ее бизнеса. Предложение также включает погашение всех долговых обязательств Sharp, сообщает Wall Street Journal. Hon Hai известна ка
11.01.2016 Найден троян, поражающий телевизоры Sharp

Уязвимость в телевизорах «Умные» телевизоры Sharp и нескольких других менее известных марок, работающих под управлением Android, содержат уязвимость, которая позволяет злоумышленникам получать полный контроль над устройством без ведома п
28.09.2015 Сборщик iPhone и iPad собрался поглотить производителя дисплеев для Apple

Покупка ЖК-бизнеса SharpКомпания Hon Hai Precision Industry, известная под брендом Foxconn, рассматривает возможность приобретения большей части убыточного бизнеса Sharp по выпуску ЖК-дисплеев. Сумма сделки может составить $1,7 млрд, сообщает японское издание Mainichi.В случае покупки компанией Hon Hai корпорация Sharp сможет сохранить штат и получ
17.09.2015 Флагманский телевизор Sharp пока поработает монитором

Компания Sharp ищет среди любителей телевидения состоятельных граждан, которые готовые не пожалеть 130
13.04.2015 Выпущен первый 4K-дисплей для смартфонов

Компания Sharp представила первый на рынке дисплей для смартфонов формата формат Ultra HD, обладающий

19.02.2015 Sharp выбрал технологии распознавания текстов Abbyy для своего нового МФУ

Корпорация Sharp выбрала технологию распознавания Abbyy для своего нового МФУ, которое превращает отсканированные бумажные документы в электронные файлы различных форматов без использования компьютера. Бл
07.10.2014 Sharp научилась создавать приборные ЖК-панели произвольной формы

Японский производитель электроники Sharp продемонстрировал ЖК-дисплеи, способные принимать любые формы. Такие экраны могут испол
19.06.2014 Sharp начинает производить дисплеи произвольной формы

Японская корпорация Sharp разработала технологию, позволяющую создавать ЖК-дисплеи произвольных очертаний: например, это может быть дисплей круглой или овальной формы. «Привычная прямоугольная форма дисплеев обусл
10.10.2013 Кресло Sharp заменит кубометры медаппаратуры

Компания Sharp представила кресло для контроля за всеми необходимыми жизненным параметрами человека. Н
01.10.2013 Матрицы Sharp IGZO - теперь с Ultra HD

Компания Sharp наладила промышленное производство жидкокристаллических панелей для ноутбуков с разреше
02.07.2013 Sharp представил 32 сенсорных дюйма с супер-разрешением

Компания Sharp представила новый сенсорный монитор линейки 32V IGZO модели PN-K322B. Монитор имеет диа
06.03.2013 Samsung вложит $112 млн в производителя дисплеев для iPhone

Компания Samsung Electronics инвестирует 10,4 млрд иен (около $111,6 млн) в японскую корпорацию Sharp. Об этом говорится в официальном сообщении Sharp. В рамках сделки Sharp сделает дополнительную эмиссию акций для компании Samsung, в результате чего она получит долю в акцио
11.01.2013 33 мегапикселя на одном экране

Компания Sharp представила прототип телевизора с разрешением экрана, обозначенного разработчиками как

29.12.2012 Sharp: Мы вовремя встретились с компанией "ЮНИТ-Оргтехника"

тво. Затем последовали землетрясение и цунами, обрушившиеся на саму Японию. Как все это повлияло на Sharp? Алексей Володин: Японская экономика восстанавливается после трагических событий. Прода
13.12.2012 Обзор смартфона Sharp Aquos Phone SH930W: Full-HD в кармане

гонка пикселей?». В этом обзоре мы поговорим об одном из первых телефонов с Full-HD экраном разрешением 1920х1080 точек и, конечно же, отметим - какие плюсы и минусы предопределяет такое разрешение. Sharp Aquos Phone SH930W Собственно, Aquos Phone - это целая линейка новинок от Sharp разной степени интересности. Сравнить их технические характеристики можно по этой таблице:  Модель  
29.11.2012 Тонкий супер-монитор от Sharp

Компания Sharp представила на японском рынке новые профессиональный монитор Sharp PN-K321. Мони
28.11.2012 Телевизор Sharp для модных магазинов

Компания Sharp представила коммерческую версию своего флагманского 90-дюймового телевизора AQUOS TV. 

28.11.2012 Федеральная сервисная сеть «ЮНИТ-Оргтехники»: современные стандарты и технологии каждому региональному партнеру

едеральной сервисной сети компании в 2013 г. В форуме приняли участие более 100 бизнес-партнеров компании «ЮНИТ-Оргтехника» практически из всех регионов России, а также менеджеры компаний Ricoh Rus и Sharp Electronics Russia — мировых производителей офисной техники. Открыл форум руководитель компании «ЮНИТ-Оргтехника» Юрий Грибанов, который в своем докладе подробно проанализировал общие тен
20.11.2012 Самурайский десант: Sharp высадил «завоевателей» на российский рынок?

Японский бренд Sharp - производитель дисплеев для многих мировых А-брендов (Apple, HTC, Motorola), вышел на российский рынок с линейкой собственных Android-фонов с большими дисплеями и двухъядерными процессор
09.11.2012 Sharp пришел в Россию с первым в мире Full HD-смартфоном. ФОТО

Японская корпорация Sharp объявила о предстоящем старте продаж своих смартфонов в России. До сих пор телефоны компании официально продавались только в самой Японии и некоторых странах Азии. Россия стала первой стр
28.09.2012 Окна-батареи от Sharp

Компания Sharp представила на японском рынке полупрозрачные солнечные батареи. Разработчики признают,

08.08.2012 Sharp устраивает массовое сокращение — впервые за 60 лет

Положение Sharp, в которой работает 57 000 человек по всему миру, ухудшилось на фоне роста цен на энергоносители, слишком высокого курса японской иены, слабого внутреннего спроса и глобальной экономическ
06.08.2012 Apple перебрасывает заказы с Samsung на LG и Sharp

Apple перебрасывает заказы на производство дисплеев для планшетного компьютера iPad от компании Samsung Display к LG Display и Sharp, сообщает DigiTimes со ссылкой на источники в индустрии. Издание пишет, что в III квартале 2012 г. планируется выпустить 19,5 млн панелей для iPad, включая 3,5 млн - для iPad 2 и 16 млн -
02.08.2012 Глава Sharp: Мы начинаем производство дисплеев для нового iPhone

Корпорация Sharp, один из ведущих производителей ЖК-панелей, приступит к серийным поставкам дисплеев для Apple iPhone нового поколения в августе 2012 г. Об этом, как передает Reuters, заявил президент кор
24.07.2012 Sharp сократит тысячи рабочих мест

Японская корпорация Sharp планирует сократить тысячи рабочих мест на фоне растущих убытков, сообщает Reuters со ссылкой на Nikkei. Более точный масштаб сокращений не уточняется. Ожидается, что производитель ЖК-пан
19.06.2012 Телевизоры Sharp растут на 10 дюймов в год

Компания Sharp представила новую модель в линейке гигантских LED LCD телевизоров - Aquos LC-90LE745U.

20.04.2012 Sharp - чемпион по мегапикселям

Компания Sharp представила светочувствительную матрицу CCD размерности 1/2,3’’ с самым большим на сего

Публикаций - 1062, упоминаний - 1341

Sharp Corporation и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11065 313
Sony 6739 293
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 224
Toshiba Corporation 2980 189
LG Electronics 3735 166
Apple Inc 13156 116
Philips 2099 107
Hitachi - Хитачи 1501 102
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 96
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 79
Fujitsu 2105 73
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 69
Microsoft Corporation 25775 63
Intel Corporation 12811 60
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 59
Lenovo Motorola 3566 56
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 55
IBM - International Business Machines Corp 9699 50
Canon 1439 47
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 42
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 41
Dell EMC 5180 40
LG Display - LG.Philips LCD - LG.Philips Displays 259 40
Seiko Epson Corporation 908 37
HP - Hewlett-Packard 3662 36
Google LLC 12690 35
HP Inc. 5883 34
Vodafone Group 1412 34
JVC Kenwood 422 29
Casio 338 27
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 27
Siemens AG - Siemens Group 2673 26
Acer Group - Acer Inc 2776 26
Lenovo Group 2447 24
Sharp Electronics - Шарп Электроникс Раша 30 23
Xiaomi - Сяоми 2232 23
Xerox - The Haloid Company 1168 23
Qualcomm Technologies 1974 22
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 22
J-Phone 98 21
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 29
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 28
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 22
Россети Ленэнерго 1699 13
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 11
Dixis - Диксис - Dиксис 371 8
Daewoo 104 8
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 7
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 49 7
SoftBank Group 284 6
Yamaha - Ямаха 110 6
Hyundai Motor Company 436 6
Hansa - Ханса 114 5
Совкомбанк Совесть 279 4
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 4
Miele - Миле 139 4
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 4
Белый Ветер 365 4
TEPCO - Tokyo Electric Power Company - Токийская электрохимическая промышленная компания 13 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 4
Walt Disney Company 647 3
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 3
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 3
Honda Motor Company - HND 240 3
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 135 3
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Glass 49 3
Mizuho Holdings - Mizuho Financial Group - Mizuho-DL Financial Technology - Мидзухо банк - Mizuho Investors Securities 19 3
Beko - Beko Electronics 83 3
101Hotels.com 456 3
Русский Стиль 45 3
Mitsubishi UFJ Financial Group - MUFG Bank - Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) - Bank of Tokyo-Mitsubishi 21 3
Itochu - Itochu Techno-Solutions - Itochu Electronics - Itochu Fine Chemical - 24 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Carl Zeiss AG 307 2
Судебная власть - Judicial power 2500 9
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 4
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 4
U.S. CPSC - Consumer Product Safety Commission - Комиссия по безопасности потребительских товаров 37 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 3
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 2
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 2
Кабинет министров Японии - Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии - Министерство почты и телекоммуникаций Японии 35 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 1
U.S. PS - United States Postal Service - Почтовая служба США 49 1
U.S. Department of the Treasury - CFIUS - U.S. Committee on Foreign Investment in the United States - Комитет по иностранным инвестициям в США 31 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
Геологический музей имени профессора В.В. Ершова Горного института 1 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 32 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 32
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 5
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
Symbian Foundation 38 4
Linux Foundation - Free Standards Group 206 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 2
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 2
Greenpeace - Гринпис 130 2
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
Демократическая политическая партия США 122 1
OIN - Open Invention Network 24 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
ФЛМ - Федерация лабораторной медицины 11 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 18 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
SID - Society for Information Display - Общество по информационным экранам - Международное дисплейной общество 19 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
РАСПП - Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 13 1
CELF - CE Linux Forum - Consumer Electronics Linux - Консорциум по использованию Linux в бытовой электронике 2 1
Open Connectivity Foundation - OCF - Открытая связь Фонд - Open Internet Consortium (OIC) - UPnP Forum - Allseen Alliance 13 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 373
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 328
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 290
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 181
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 157
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 136
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 136
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 135
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 122
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 117
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 107
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 104
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 95
Контрастность 3042 89
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 83
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 83
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 81
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 80
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 80
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 79
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 77
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 71
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 70
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1528 67
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 67
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 66
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 65
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 65
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 63
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 61
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 60
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 59
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 59
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 57
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 54
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 53
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 50
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 49
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 49
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 48
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 70
Google Android 15244 70
Sharp Aquos 74 66
Linux OS 11533 51
Microsoft Windows 2000 8678 45
Microsoft Windows 16882 42
Sharp Zaurus 43 34
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 33
Apple iPad 4012 33
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 32
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 30
Oracle Java - язык программирования 3469 25
Apple iPhone 6 4861 25
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 23
Apple iPhone 5 783 20
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 18
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 17
Apple Pencil 114 17
Sony Bravia 251 17
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 17
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 452 16
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - Garnet OS 470 16
Apple iPhone 4 800 16
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 15
Sharp ЖК-телевизоры 17 15
Apple iOS 8583 15
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 14
Nokia Symbian OS 1411 14
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 13
Microsoft Office 4170 13
Samsung Galaxy 1035 13
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 13
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 12
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 12
Apple iPad mini 430 12
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 11
Intel Celeron - Серия процессоров 979 11
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 397 10
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 10
Intel XScale PXA - Intel XScale Bulverde PXA 187 10
Hayakawa Tokuji - Хаякава Токуджи - Хаякава Токудзи 17 17
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 13
Ксенин Алекс 311 6
Gagnon Paul - Гэнон Пол 12 6
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 5
Machida Katsuhiko - Матида Кацухико 5 5
Okuda Takashi - Окуда Такаши 4 4
Misek Peter - Мисек Питер 17 4
Наумов Максим 100 3
Ширшов Павел 76 3
Набоков Сергей 27 3
Урусов Александр 17 3
Okuda Takashi - Окуда Такаси 3 3
Sculley John - Скалли Джон 14 3
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 2
Кравченко Дмитрий 42 2
Sang-hoon Lee - Сан Хун Ли 7 2
Низовский Григорий 36 2
Лебедев Артемий 110 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 2
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 2
Грибанов Юрий 30 2
Barra Hugo - Барра Хьюго 22 2
Чебатко Алексей 7 2
Демидов Михаил 134 2
Симонов Игорь 103 2
Солонин Виталий 90 2
Буров Олег 25 2
Репин Николай 18 2
Kallasvuo Olli-Pekka - Калласвуо Олли-Пекка 63 2
Вараксина Ольга 9 2
Корчагин Олег 9 2
Баранов Андрей 10 2
Jackson Michael - Джексон Майкл 49 2
Sarin Arun - Сарин Арун 20 2
Ignatiev Alex - Игнатьев Алекс 3 2
Беликов Евгений 4 2
Логунов Олег 4 2
Shikano Kiyoshi - Шикано Кийоши 2 2
Eriksen Erik - Эриксен Эрик 2 2
Япония 13807 523
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 213
Россия - РФ - Российская федерация 166168 196
Европа 24964 142
Южная Корея - Республика 7052 122
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 108
Азия - Азиатский регион 5920 58
Китай - Тайвань 4245 58
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 55
Германия - Федеративная Республика 13221 47
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 40
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 39
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 30
Япония - Токио 1020 30
Америка - Американский регион 2206 22
Финляндия - Финляндская Республика 3697 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 18
Индия - Bharat 5870 18
Франция - Французская Республика 8177 18
Европа Западная 1496 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 15
США - Калифорния 4829 15
Нидерланды 3746 15
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 13
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 13
Земля - планета Солнечной системы 10865 12
Африка - Африканский регион 3641 12
Ближний Восток 3154 12
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 12
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 11
Япония - Осака 145 10
Германия - Берлин 732 9
Польша - Республика 2031 9
Европа Восточная 3138 9
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 9
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 8
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 8
Испания - Королевство 3840 8
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 8
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 8
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 114
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 94
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 63
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 49
Йена - денежная единица Японии 503 37
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 36
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 35
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 33
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Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 28
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 27
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 25
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 24
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 24
Английский язык 7030 22
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 21
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 21
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 20
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 20
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 18
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 17
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 17
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1459 17
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 17
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 16
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 16
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Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 16
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 16
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ГУМРФ - Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова - Государственная морская академия имени адмирала C.О. Макарова - Ленинградское высшее инженерное морское училище им. Адмирала С.О.Макарова 14 1
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UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 1
Kanazawa University - Канадзавский университет - Университет Каназавы 1 1
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 97 1
National Agriculture and Food Research Organization - Национальная организация сельскохозяйственных и пищевых исследований - Японский центр исследования пищевых продуктов 1 1
МГУПП - Московский государственный университет пищевых производств - Московский государственный университет прикладной биотехнологии имени академика РАН И. А. Рогова 1 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 33 1
Fuji Chimera Research Institute 1 1
Rutgers University - The State University of New Jersey - Ратгерский университет - Рутгерский университет 36 1
Syracuse University - Сиракузский университет - Сиракьюсский университет 12 1
Drexel University - Дрексельский университет - Университет Дрекселя 19 1
ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт мясной промышленности имени В.М.Горбатова - Всесоюзный научно-исследовательский институт мясной промышленности 2 1
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 22
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 19
CeBIT 614 18
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 15
CEATEC 45 12
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 9
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 6
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 4
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 4
Международный женский день - 8 марта 418 3
Связь-Экспокомм 276 3
FPD International 17 3
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 2
День Защитника отечества - 23 февраля 66 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
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Messe Berlin - Берлинский экспоцентр 3 2
NASCAR - National Association of Stock Car Auto Racing - Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей 32 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 2
Black Hat - Конференция 120 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
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Intel Developer Forum - IDF 317 1
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 37 1
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