Sharp Corporation

Sharp доверила резервное копирование корпоративных данных Beeline cloud оссийский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов Beeline cloud («Билайн облако») обеспечил компании Sharp резервное хранение корпоративных данных с помощью услуги Cloud backup. Это позволит иск

Sharp NEC Display Solutions заключила партнерское соглашение с Hiperwall Компания Sharp NEC Display Solutions заключила партнерское соглашение с Hiperwall, которая специализируется в области IP-решений для управления видеостенами и цифровыми информационно-рекламными вывескам

Sharp/NEC представила систему Dual-Collaboration Room System для творческих интерактивных совещаний stem, которая состоит из экрана с сенсорным вводом и идентичного по дизайну стандартного дисплея. Такое решение подходит для встреч и совместной работы офисных сотрудников и гибридных команд. Система Sharp/NEC Dual-Collaboration Room System (Du-Co Room System) — это решение, которое объединяет сенсорный и стандартный дисплеи, идентичные в плане дизайна и механик управления. Теперь пользоват

Обзор МФУ Sharp MX-2651EU Новинка пришла на замену популярному МФУ Sharp MX-2630N. Модель с маркировкой MX-2651EU – многофункциональное устройство формата А3 MX-2651EU со скоростью печати 26 страниц в минуту для формата А4 или 15 страниц в минуту – для А3.Диза

Создан 4К-телевизор, который можно свернуть в трубку. Видео Рулонный телевизор из Японии Компания Sharp разработала телевизор с гибким экраном, способным прятаться в подставке для экономии ме

Создан смартфон, работающий неделю без подзарядки за счет хитрой технологии дисплея Неделя без подзарядки Компания Sharp разработала Android-смартфон S7, бьющий рекорды автономности. Обладая не самым емким по

Знаменитый производитель магнитол и телевизоров занялся выпуском серверов От магнитол к серверам Компания Sharp готовится выйти на новый для себя рынок серверов под брендом Dynabook. Права на эту тор

Названа дата начала продаж первого 8K-телевизора Sharp ния и со временем потеснят нынешние устройства с качеством 4K, превосходя их в 4 раза по четкости (при сравнимой диагонали дисплея). Помимо продвижения новых 8K-телевизоров собственного производства, Sharp в содружестве с Foxconn Electronics (Hon Hai) намерены совместными усилиями продвигать на рынок соответствующие продукты, включая процессоры, ресиверы, камкордеры и камеры с поддержкой 8K

Polymedia получила права на российские продажи решений Sharp Electronics для визуализации «Шарп Электроникс Раша», российское юридическое лицо японского производителя электроники и бытовой техники Sharp Electronics, и Polymedia, системный интегратор, дистрибьютор и разработчик программных и аппаратных решений, подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно подписанному соглашению Polyme

«Рэйдикс» поставляет новое NAS-решение постпродакшн-студии Sharp Image «Рэйдикс» объявил о поставке системы хранения данных для пакистанской компании Sharp Image, занимающейся постпроизводством видео, цветокоррекцией и спецэффектами. Внедренно

Samsung полностью избавляется от доли в Sharp Samsung продает акции Sharp Samsung Electronics продает все принадлежащие ей акции японского бренда Sharp по

Официально: Сборщик iPhone и iPad вдвое сбил цену покупки Sharp $5,3 млрд за Sharp Hon Hai Precision Industry (более известная как Foxconn, собирающая iPhone, iPad и технику других брендов) и Sharp подписали соглашение, по которому Hon Hai приобретет контрольный

Сборщик iPhone и iPad поглощает Sharp Согласие совета директоров Совет директоров японской корпорации Sharp согласился продать весь свой бизнес тайваньской компании Hon Hai Precision Industry, бо

Сборщик iPhone и iPad собрался поглотить дисплейный бизнес Sharp Предложение о покупке Тайваньская компания Hon Hai Precision Industry, более известная своим товарным знаком Foxconn, предложила японской корпорации Sharp 625 млрд иен (около $5,3 млрд) за покупку всего ее бизнеса. Предложение также включает погашение всех долговых обязательств Sharp, сообщает Wall Street Journal. Hon Hai известна ка

Найден троян, поражающий телевизоры Sharp Уязвимость в телевизорах «Умные» телевизоры Sharp и нескольких других менее известных марок, работающих под управлением Android, содержат уязвимость, которая позволяет злоумышленникам получать полный контроль над устройством без ведома п

Сборщик iPhone и iPad собрался поглотить производителя дисплеев для Apple Покупка ЖК-бизнеса SharpКомпания Hon Hai Precision Industry, известная под брендом Foxconn, рассматривает возможность приобретения большей части убыточного бизнеса Sharp по выпуску ЖК-дисплеев. Сумма сделки может составить $1,7 млрд, сообщает японское издание Mainichi.В случае покупки компанией Hon Hai корпорация Sharp сможет сохранить штат и получ

Флагманский телевизор Sharp пока поработает монитором Компания Sharp ищет среди любителей телевидения состоятельных граждан, которые готовые не пожалеть 130

Выпущен первый 4K-дисплей для смартфонов Компания Sharp представила первый на рынке дисплей для смартфонов формата формат Ultra HD, обладающий

Sharp выбрал технологии распознавания текстов Abbyy для своего нового МФУ Корпорация Sharp выбрала технологию распознавания Abbyy для своего нового МФУ, которое превращает отсканированные бумажные документы в электронные файлы различных форматов без использования компьютера. Бл

Sharp научилась создавать приборные ЖК-панели произвольной формы Японский производитель электроники Sharp продемонстрировал ЖК-дисплеи, способные принимать любые формы. Такие экраны могут испол

Sharp начинает производить дисплеи произвольной формы Японская корпорация Sharp разработала технологию, позволяющую создавать ЖК-дисплеи произвольных очертаний: например, это может быть дисплей круглой или овальной формы. «Привычная прямоугольная форма дисплеев обусл

Кресло Sharp заменит кубометры медаппаратуры Компания Sharp представила кресло для контроля за всеми необходимыми жизненным параметрами человека. Н

Матрицы Sharp IGZO - теперь с Ultra HD Компания Sharp наладила промышленное производство жидкокристаллических панелей для ноутбуков с разреше

Sharp представил 32 сенсорных дюйма с супер-разрешением Компания Sharp представила новый сенсорный монитор линейки 32V IGZO модели PN-K322B. Монитор имеет диа

Samsung вложит $112 млн в производителя дисплеев для iPhone Компания Samsung Electronics инвестирует 10,4 млрд иен (около $111,6 млн) в японскую корпорацию Sharp. Об этом говорится в официальном сообщении Sharp. В рамках сделки Sharp сделает дополнительную эмиссию акций для компании Samsung, в результате чего она получит долю в акцио

33 мегапикселя на одном экране Компания Sharp представила прототип телевизора с разрешением экрана, обозначенного разработчиками как

Sharp: Мы вовремя встретились с компанией "ЮНИТ-Оргтехника" тво. Затем последовали землетрясение и цунами, обрушившиеся на саму Японию. Как все это повлияло на Sharp? Алексей Володин: Японская экономика восстанавливается после трагических событий. Прода

Обзор смартфона Sharp Aquos Phone SH930W: Full-HD в кармане гонка пикселей?». В этом обзоре мы поговорим об одном из первых телефонов с Full-HD экраном разрешением 1920х1080 точек и, конечно же, отметим - какие плюсы и минусы предопределяет такое разрешение. Sharp Aquos Phone SH930W Собственно, Aquos Phone - это целая линейка новинок от Sharp разной степени интересности. Сравнить их технические характеристики можно по этой таблице: Модель

Тонкий супер-монитор от Sharp Компания Sharp представила на японском рынке новые профессиональный монитор Sharp PN-K321. Мони

Телевизор Sharp для модных магазинов Компания Sharp представила коммерческую версию своего флагманского 90-дюймового телевизора AQUOS TV.

Федеральная сервисная сеть «ЮНИТ-Оргтехники»: современные стандарты и технологии каждому региональному партнеру едеральной сервисной сети компании в 2013 г. В форуме приняли участие более 100 бизнес-партнеров компании «ЮНИТ-Оргтехника» практически из всех регионов России, а также менеджеры компаний Ricoh Rus и Sharp Electronics Russia — мировых производителей офисной техники. Открыл форум руководитель компании «ЮНИТ-Оргтехника» Юрий Грибанов, который в своем докладе подробно проанализировал общие тен

Самурайский десант: Sharp высадил «завоевателей» на российский рынок? Японский бренд Sharp - производитель дисплеев для многих мировых А-брендов (Apple, HTC, Motorola), вышел на российский рынок с линейкой собственных Android-фонов с большими дисплеями и двухъядерными процессор

Sharp пришел в Россию с первым в мире Full HD-смартфоном. ФОТО Японская корпорация Sharp объявила о предстоящем старте продаж своих смартфонов в России. До сих пор телефоны компании официально продавались только в самой Японии и некоторых странах Азии. Россия стала первой стр

Окна-батареи от Sharp Компания Sharp представила на японском рынке полупрозрачные солнечные батареи. Разработчики признают,

Sharp устраивает массовое сокращение — впервые за 60 лет Положение Sharp, в которой работает 57 000 человек по всему миру, ухудшилось на фоне роста цен на энергоносители, слишком высокого курса японской иены, слабого внутреннего спроса и глобальной экономическ

Apple перебрасывает заказы с Samsung на LG и Sharp Apple перебрасывает заказы на производство дисплеев для планшетного компьютера iPad от компании Samsung Display к LG Display и Sharp, сообщает DigiTimes со ссылкой на источники в индустрии. Издание пишет, что в III квартале 2012 г. планируется выпустить 19,5 млн панелей для iPad, включая 3,5 млн - для iPad 2 и 16 млн -

Глава Sharp: Мы начинаем производство дисплеев для нового iPhone Корпорация Sharp, один из ведущих производителей ЖК-панелей, приступит к серийным поставкам дисплеев для Apple iPhone нового поколения в августе 2012 г. Об этом, как передает Reuters, заявил президент кор

Sharp сократит тысячи рабочих мест Японская корпорация Sharp планирует сократить тысячи рабочих мест на фоне растущих убытков, сообщает Reuters со ссылкой на Nikkei. Более точный масштаб сокращений не уточняется. Ожидается, что производитель ЖК-пан

Телевизоры Sharp растут на 10 дюймов в год Компания Sharp представила новую модель в линейке гигантских LED LCD телевизоров - Aquos LC-90LE745U.