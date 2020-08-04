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Йена денежная единица Японии

СОБЫТИЯ


04.08.2020 Создатель «почты для параноиков»: Мы все в заложниках у Apple

Apple – монополист Генеральный директор сверхзащищенного почтового сервиса ProtonMail Энди Йен (Andy Yen) раскритиковал компанию Apple за ее отношение к разработчикам ПО. В своем заявлении, опубликованном на официальном сайте ProtonMail, он сказал, что Apple, являясь монополией, «дер
31.10.2014 Sony потеряла на смартфонах миллиарды долларов и уволила главу Sony Mobile

Sony зафиксировала в своем мобильном подразделении по итогам II квартала 2014-2015 финансового года, окончившегося 30 сентября, операционный убыток в размере 172 млрд йен ($1,6 млрд). Годом ранее компания получила прибыль в размере 8,8 млрд йен, сообщается в опубликованном отчете компании. Выручка Sony Mobile составила 308,4 млрд иен ($2,8 млрд), что

25.04.2014 «Банк развития Японии» вложит 20 млрд йен в новый бизнес Panasonic и Fujitsu

я, компания откажется от собственного производства, передав его специализированным компаниям. Согласно меморандуму, «Банк развития Японии» инвестирует в уставной капитал нового предприятия до 20 млрд йен ($195 млн), а также предоставит кредит на сумму до 10 млрд йен ($97,5 млн). К моменту окончательной интеграции бизнеса Fujitsu, Panasonic и «Банк развития Японии» должны соответствен
05.04.2007 Nintendo вновь повышает прогнозы

Компания Nintendo в очередной раз поднимает свой прогноз за 2007 финансовый год. Согласно новым прогнозам выручка за год составит не 900 млрд. йен (?5,6 млрд.) а 966 млрд. йен (?6,08 млрд.).Очередное повышение прогноза, как и предыдущие, связаны с невероятным успехом консоли DS. Насколько правдивы прогнозы, мы узнаем 26 апреля,
29.07.2005 Чистая прибыль NTT DoCoMo за 1 квартал выросла на 22%

Чистая прибыль ведущего японского оператора мобильной связи NTT DoCoMo по итогам 1 квартала 2005–2006 финансового года (апрель-июнь с.г.) увеличилась на 22% — до $1,848 млрд. (207,9 млрд. йен) по сравнению с показателем $1,515 млрд. (170,4 млрд. йен), полученным за аналогичный период прошлого финансового года, сообщает РБК. Выручка NTT DoCoMo за отчетный период составила

28.07.2005 Чистая прибыль Fujitsu в апреле-июне 2005 г. составила $23 млн.

Чистая прибыль японского производителя электроники Fujitsu в 1 квартале 2005–2006 финансового года (апрель-июнь 2005 г.) составила 2,4 млрд. йен ($23 млн.) по сравнению с чистыми убытками в 11,8 млрд. йен ($105 млн.) годом ранее. Такие данные приведены в финансовом отчете компании. При этом объем продаж компании за отчетный п
28.07.2005 Чистые убытки Hitachi в апреле-июне 2005 г. составили $217 млн.

Чистые убытки японского производителя электроники компании Hitachi по итогам 1 квартала 2005–2006 финансового года (апрель-июнь) составили 24,0 млрд. йен ($217 млн.) против прибыли в 16 млн. йен ($142 тыс.) за тот же период 2004–2005 финансового года, говорится в сообщении компании. Объем продаж компании за отчетный период уменьш
28.07.2005 Чистая прибыль Matsushita Electric в 1 квартале выросла на 2%

Чистая прибыль японской компании Matsushita Electric Industrial в 1 квартале 2005–2006 финансового года (апрель, май, июнь) выросла на 2% — до $297 млн. (33,4 млрд. йен) по сравнению с прошлогодним показателем $291 млн. (32,8 млрд. йен), сообщает РБК. Объем продаж Matsushita за отчетный период составил 2,05 трлн. йен ($18,186 млрд.), сократив
28.07.2005 Чистые убытки Sony в апреле-июне 2005 г. составили $65 млн.

Чистые убытки Sony, ведущего производителя бытовой электроники, по итогам 1 квартала 2005–2006 финансового года (апрель-июнь 2005 г.) составили 7,65 млрд. йен ($65 млн.) по сравнению с чистой прибылью в 23,3 млрд. йен ($207 млн.) годом ранее, сообщает РБК. Убыточность завершившегося квартала компания объясняет, в частности, снижением цен н
28.07.2005 Чистая прибыль Fujitsu в апреле-июне составила $23 млн.

Чистая прибыль японского производителя электроники Fujitsu в 1 квартале 2005–2006 финансового года (апрель-июнь 2005 г.) составила 2,4 млрд. йен ($23 млн.) по сравнению с чистыми убытками в 11,8 млрд. йен ($105 млн.) годом ранее. Такие данные приведены в финансовом отчете компании. При этом объем продаж компании за отчетный п
27.07.2005 Чистые убытки NEC Electronics в 1 квартале сократились на 27%

Чистые убытки восьмого в мире производителя микросхем, японской корпорации NEC Electronics по итогам 1 квартала 2005–2006 финансового года (апрель-июнь) сократились на 27% и составили 6,3 млрд. йен ($75 млн.) по сравнению с 8,7 млрд. йен ($78 млн.), полученными годом ранее, сообщает РБК. Такая информация содержится в опубликованном сегодня финансовом отчете компании. Объем прод
27.07.2005 Чистая прибыль Canon вo 2 квартале 2005 г. выросла на 7,5%

Чистая прибыль ведущего мирового производителя цифровых камер и офисного оборудования Canon вo 2 квартале 2005 г. выросла на 7,5% — до 82,2 млрд. йен ($735 млн.) по сравнению с 76,5 млрд. йен ($684 млн.) за аналогичный период прошлого года, сообщает РБК. В то же время аналитики прогнозировали, что чистая прибыль компании по итогам
27.07.2005 Чистая прибыль Sharp в 1 квартале сократилась на 0,8%

в 1 квартале 2005–2006 финансового года (апрель-май-июнь с.г.) незначительно сократилась — на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего финансового года и составила 19,414 млрд. йен ($174 млн.) против 19,566 млрд. йен ($175 млн.). Такая информация содержится в опубликованном сегодня финансовом отчете компании. Операционная прибыль Sharp за отчетный период достиг
29.04.2005 Hitachi утроила прибыль благодаря продажам в Китае

Чистая прибыль японского гиганта Hitachi за год устойчивых поставок продукции в Китай более чем утроилась и составила 51,50 млрд. йен ($486  млн.). Прибыль до уплаты налогов поднялась на 11,5% (до 256 млрд. йен) с  увеличением годового дохода на 4,6% (9,03 трлн. йен). Только в Китае объемы продаж Hitachi воз
29.07.2004 Чистая прибыль Hitachi снизилась на $220 млн.

Чистая прибыль компании Hitachi, японского производителя электроники по итогам 1 квартала 2004-2005 финансового года составила 16,04 млрд. йен ($144,5 млн.) против 38,4 млрд. йен ($364 млн.) за аналогичный период 2003-2004 финансового года, сообщает РБК. При этом объем продаж за отчетный период вырос до 2,06 трлн. йен

28.04.2004 Японские электронные "киты" снова на вершине

ем возможен некоторый спад. NEC на данный момент является восьмым по величине производителем микросхем в мире. Чистая прибыль корпорации NEC по итогам 2003-2004 финансового года составила 41,08 млрд. йен ($375,38 млн.) по сравнению с чистыми убытками в 24,56 млрд. йен ($224,43 млн.) годом ранее. Операционная прибыль компании за период выросла на 51,1% - с 120,89 млрд. йен ($1,
27.04.2004 Прибыль Toshiba выросла в 2003-2004 г. на продажах чипов

итиков. Чистая прибыль пятого по величине в мире производителя микросхем и второго по объему продаж японского производителя электроники составила в завершившемся 2003-2004 финансовом году 28,83 млрд. йен ($265,4 млн.) по сравнению с 18,50 млрд. йен в предыдущем году. В текущем финансовом году компания рассчитывает на четырехпроцентный рост чистой прибыли до 30 млрд. йен, в то

27.04.2004 Чистая годовая прибыль Pioneer выросла в 1,5 раза

Чистая прибыль японского производителя электроники Pioneer по итогам 2003-2004 финансового года выросла на 54,5% до 24,84 млрд. йен ($228,56 млн.). Операционная прибыль компании за тот же период выросла на 42,1% до 43,72 млрд. йен ($402,28 млн.). Объем продаж Pioneer за год вырос на 3,5% до 700,89 млрд. йен

27.04.2004 Чистая прибыль Sony в 2003-2004 финансовом году снизилась на 23%

ая прибыль японского производителя электроники Sony по итогам 2003-04 финансового года, закончившегося 31 марта 2004г., снизилась на 23% по сравнению с уровнем предыдущего года и составила 88,5 млрд. йен ($814,3 млн.), сообщила компания. В 2002-03 финансовом году чистая прибыль корпорации достигала 115,5 млрд. йен (1,06 млрд.). При этом объем продаж Sony в 2003-04 финансовом году выр
27.04.2004 Квартальная прибыль Canon растет

Чистая прибыль компании Canon в 1 квартале 2004 г. выросла на 18% до 84,28 млрд. йен ($775,7 млн.) по сравнению с 71,6 млрд. йен ($659,2 млн.) за аналогичный период годом ранее, говорится в сообщении компании. Ранее компания сообщала, что ожидает увеличения прибыли в
27.04.2004 Trend Micro увеличил квартальную прибыль на 74%

уктов для защиты сетей от вирусов и обеспечения безопасности интернет-контента, объявила финансовые результаты первого квартала 2004 года. Консолидированный суммарный объем продаж составил 13,6 млрд. йен (около $125 млн.), операционная прибыль – 5,1 млрд. йен ($48 млн.), чистая прибыль - 3,1 млрд. йен ($29 млн.). Суммарный объем продаж увеличился на 25%, операционная прибыль н
27.04.2004 Чистая годовая прибыль Sharp выросла на 86,3%

Чистая прибыль японского производителя электроники компании Sharp по итогам 2003-2004 финансового года выросла на 86,3% до 60,72 млрд. йен ($558,7 млн.) с 32,6 млрд. йен ($299,96 млн.) в 2002-2003 финансовом году. Объем продаж компании за год вырос на 12,7% до 2,26 трлн. йен ($20,79 млрд.). По прогнозам экспертов
27.04.2004 Fujitsu восстановила прибыль в 2003-2004 финансовом году

о восстановлении прибыльности в завершившемся 31 марта 2003-2004 финансовом году, отчасти благодаря хорошим продажам чипов и плоских плазменных мониторов. Чистая прибыль Fujitsu составила 49,70 млрд. йен после чистого убытка в 122,07 млрд. йен в 2002-2003 финансовом году. Эти показатели совпали с ожиданиям рынка, возникшими после того, как менее недели назад Fujitsu повысил прогноз н
09.04.2004 Toshiba собирается удвоить прибыль к 2007 году

Toshiba сегодня объявила о намерении довести к марту 2007 года операционную прибыль до 280 млрд. йен ($2,63 млрд.). За финансовый год, завершающийся 31 марта 2005 года, компания ожидает получить 140 млрд. йен. На пресс-конференции, посвященной трехлетнему бизнес-плану, представители
22.03.2004 Mitsubishi Electric утроила прогноз чистой прибыли на 2003-2004 г.

борудование со стороны Китая и меньшие, чем ожидалось, затраты на пенсионное обеспечение. Теперь электронный конгломерат ожидает получить в 2003-2004 финансовом году чистую прибыль в размере 42 млрд. йен ($393 млн.). Ранее компания предсказывала 12 млрд. йен чистой прибыли. Аналитики ожидала 18,8 млрд. йен. Однако прогноз выручки остался неизменным: к 31 марта компания должна

19.03.2004 Sanyo снизила прогноз годовой чистой прибыли на 88%

Японская компания Sanyo Electric снизила прогноз чистой прибыли в 2003/2004 финансовом году на 88% в связи с низким спросом на бытовую электронику и убытком от инвестиций на сумму 15 млрд. йен ($140 млн.). Теперь производитель бытовой техники рассчитывает получить чистую прибыль в 3 млрд. йен ($28 млн.) в текущем финансовом году, который завершится 31 марта. Ранее компания
09.02.2004 Nikon потерпел убытки в апреле-декабре 2003 года

Японский производитель фототехники Nikon завершил период с апреля по декабрь 2003 года с операционным убытком в размере 5,76 млрд. йен ($54,37 млн.) во многом из-за обострения конкурентной борьбы, говорится в сообщении компании. Nikon не предоставил сравнительные цифры, но снизил свой прогноз операционной прибыли за год, з
04.02.2004 Hitachi получил квартальную прибыль

ту доходов ее подразделений по производству жестких дисков и микросхем. Об этом свидетельствуют опубликованные компанией данные. Чистая прибыль группы в октябре-декабре 2003 года составила 2,52 млрд. йен ($23,89 млн.). Годом ранее компания получила убыток в размере 2,26 млрд. йен. Этот показатель был пересмотрен в сторону увеличения с первоначально заявленных 1,33 млрд. йен вс
03.02.2004 Sony инвестирует $1,13 млрд. в производство Cell-чипов

Компания Sony заявила о своих планах в течение следующего финансового года инвестировать 120 млрд. йен ($1.13 млрд.) в создание линии по производству чипов, создающихся по 65-нанометровому техпроцессу и использующих 300-миллиметровые пластины. Часть этих средств в размере 36 млрд. йен
03.02.2004 Sony инвестирует $1,13 млрд. в производство Cell-чипов

Компания Sony заявила о своих планах в течение следующего финансового года инвестировать 120 млрд. йен ($1.13 млрд.) в создание линии по производству чипов, создающихся по 65-нанометровому техпроцессу и использующих 300-миллиметровые пластины. Часть этих средств в размере 36 млрд. йен
02.02.2004 Квартальная прибыль Sharp выросла на 27,2%

енными фотокамерами. Об этом сегодня сообщили представители компании, которые, вместе с тем, не стали менять прогноз на весь финансовый год, завершающийся 31 марта. Прибыль Sharp составила 17,76 млн. йен ($168 млн.) в 3 квартале, завершившемся 31 декабря, что совпало с прогнозами аналитиков, ожидавших прибыль на уровне 18,2 млрд. йен. В 3 квартале предыдущего года чистая прибыль комп
02.02.2004 Операционная прибыль Olympus в апреле-декабре 2003 г. составила $460,9 млн.

Операционная прибыль японского производителя фотокамер и медицинского оборудования Olympus составила в апреле-декабре 2003 года 48,72 млрд. йен ($460,9 млн.) благодаря хорошим продажам цифровых камер, эндоскопов и хирургических инструментов. Olympus, однако, не предоставил сравнительных данных за 9 месяцев 2002 года. Операционная п
29.01.2004 Цифровой бум принес Canon рекордную прибыль

на цифровые фотокамеры. Компания также прогнозирует, что 2004 год станет для нее пятым подряд годом с прибылью. Консолидированная чистая прибыль за календарный 2003 год составила у Сanon 275,7 млрд. йен ($2,60 млрд.) против оценки аналитиков в размере 264,5 млрд. йен. Выручка за год повысилась на 8,8%, до 3,20 трлн. йен. На рынке цифровых фотоаппаратов Canon принадлежит приме
28.01.2004 Прибыль Sony упала за квартал на 20%

ой прибыли на 20% из-за сокращения продаж игровой приставки PlayStation 2 и снижения доходов от производства фильмов. Операционная прибыль Sony в период с октября по декабрь снизилась до 158,77 млрд. йен ($1,50 млрд.) против прогноза аналитиков в размере 130,5 млрд. и прошлогоднего - рекордного для компании - третьего квартала с 199,5-миллиардной прибылью. Чистая прибыль в третьем финансово
21.01.2004 Olympus намерен выручить $9,36 млрд. в 2006/2007 году

Японский производитель фотокамер и медицинского оборудования Olympus намерен повысить прогноз выручки на 2006/2007 финансовый год до 1 трлн. йен ($9,36 млрд.) с запланированных ранее 870 млрд. йен. Как сообщил президент компании Цуйоси Кикикава, компания собирается расти за счет расширения производства цифровых фотокамер, гиб
20.01.2004 Mitsubishi Electric подтвердила прогноз на 2003-2004 год

ric сегодня подтвердил прогноз на 2003/2004 финансовый год. Как сообщил президент компании Тамоцу Номакути, Mitsubishi уверена в достижении поставленной цели - получить до 31 марта 2004 года 12 млрд. йен ($111,8 млн.) чистой прибыли. Операционная прибыль компании должна составить 80 млрд. йен ($745,5 млн.). По словам Номакути, операционная прибыль в 2004/2005 финансовом году, который
11.11.2003 Nikon несет убытки из-за сокращения продаж пленочных камер

Убытки японской корпорации Nikon до налогов и единовременных выплат составили в первой половине 2003/2004 финансового года 515 млн. йен ($4,73 млн.) из-за высокого курса йены и слабого спроса на пленочные фотоаппараты и оборудование для производства чипов. Для сравнения, Nikon в 2002/2003 финансовом году получил за 1 полуго
10.11.2003 Чистые убытки Softbank по итогам полугодия увеличились на 28%

Чистые убытки японского провайдера высокоскоростного доступа к интернету Softbank по итогам 1 полугодия текущего финансового года, закончившегося 30 сентября, увеличились на 28% (с 55,8 млрд. йен за тот же период годом ранее) и составили 77,4 млрд. йен ($707 млн.), говорится в сообщении компании. Объем продаж компании по итогам 1 полугодия 2003 финансового года вырос на 18% п
24.10.2003 Toshiba представила позитивные результаты 3 квартала

Чистая прибыль компании Toshiba в 3 квартале 2003 г. составила 4,67 млрд. йен ($43 млн.) в сравнении с убытками в 7,61 млрд. йен ($69,4 млн.) за аналогичный период прошлого года. Доход компании снизился на 3% - до 1,49 трлн. йен ($13,6 млрд.). В последн
22.10.2003 NEC Electronics превысил собственный прогноз на 1 половину финансового года

NEC Electronics, подразделение японского конгломерата NEC, превзошел свой собственный прогноз на 1 половину 2003/04 финансового года, завершив его с чистой прибылью в 12,12 млрд. йен ($110,6 млн.), благодаря росту спроса на чипы, используемые в мобильных телефонах и проигрывателях DVD. Третий по величине производитель полупроводников в Японии прогнозировал чистый доход


Публикаций - 503, упоминаний - 503

Йена и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6739 95
Toshiba Corporation 2980 72
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 59
Fujitsu 2105 54
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 49
Hitachi - Хитачи 1501 43
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 38
Sharp Corporation 1062 37
Samsung Electronics 11064 33
Canon 1439 29
Microsoft Corporation 25775 24
Intel Corporation 12811 21
IBM - International Business Machines Corp 9699 19
Nintendo 823 18
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 17
Casio 338 15
Renesas Electronics - NEC Electronics - Renesas Technology 121 15
Yahoo! 3726 13
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 13
Dell EMC 5180 12
NTT Group - Nippon Telegraph and Telephone Corporation 139 12
Apple Inc 13154 11
HP - Hewlett-Packard 3662 10
Nikon 646 10
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 9
Seiko Epson Corporation 908 9
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 9
LG Electronics 3735 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 8
AMD - Advanced Micro Devices 4641 8
Kyocera - Kyoto Ceramic Company 261 7
Vodafone Group 1412 7
Lenovo Motorola 3566 7
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 7
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 7
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 6
HP Inc. 5883 6
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 6
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 6
VAIO 475 6
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 15
SoftBank Group 284 13
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 11
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 9
Honda Motor Company - HND 240 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 5
Sony Center 17 5
Mitsui & Co - Mitsui Group - Мицуи энд ко 45 5
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 5
Itochu - Itochu Techno-Solutions - Itochu Electronics - Itochu Fine Chemical - 24 4
DNP - Dai Nippon Printing 24 4
Sumitomo Mitsui Financial Group - SMFG - Sumitomo Mitsui Banking Corporation - SMBC - СМБСР Банк - Сумитомо Мицуи Рус Банк - SMBC Nikko Securities 25 4
Россети Ленэнерго 1699 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
Mitsubishi Heavy Industries 37 3
Sojitz - Nissho Iwai Corporation - Nisshō Iwai Kabushiki-gaisha - Nichimen Corporation 14 2
Ficosa International SA 2 2
Ripplewood Holdings 9 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Block - Square 203 2
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 117 2
DBJ - Development Bank of Japan Inc - Банк развития Японии 10 2
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 2
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 153 2
Mizuho Holdings - Mizuho Financial Group - Mizuho-DL Financial Technology - Мидзухо банк - Mizuho Investors Securities 19 2
Белый Ветер 365 2
Morgan Stanley - E*Trade Group - E*Trade Securities - E*Trade Bank - E*Trade Asset Management - E*Trade International Capital 113 2
Seiko Instruments Inc - SII 19 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 2
Monex Group 5 2
Levi Strauss & Co - Dockers 5 1
Aozora Bank - Nippon Credit Bank, NCB - Nippon Fudosan Bank 4 1
Лента - Монетка - торговая сеть 69 1
Marubeni - Марубени 15 1
Интерактивный Банк - iBank 19 1
ABN AMRO - ING Barings - Barings Bank 20 1
Walt Disney Company - Walt Disney Company Russia & CIS - Уолт Дисней компани СНГ 23 1
Sony Style 30 1
Wind Capital Group 9 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
Кабинет министров Японии - Исполнительная власть в Японии - Правительство Японии 71 5
Кабинет министров Японии - Министерство экономики, торговли и промышленности Японии - Ministry of Economy, Trade and Industry, METI 26 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 4
Кабинет министров Японии - Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии - Министерство почты и телекоммуникаций Японии 35 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 2
U.S. CPSC - Consumer Product Safety Commission - Комиссия по безопасности потребительских товаров 37 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 134 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 42 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 76
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 61
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 51
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 48
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8775 46
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 42
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 39
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 38
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 38
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 35
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4779 34
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 29
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 29
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 29
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 27
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 25
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 25
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 22
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 21
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 21
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 20
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 19
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 19
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 18
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 18
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 16
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 16
DSLR - Digital single-lens reflex camera - Цифровой зеркальный фотоаппарат 661 15
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 15
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 15
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 15
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2083 15
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 15
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 14
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 14
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 13
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 13
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 12
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 12
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 31
Microsoft Windows 2000 8678 15
Linux OS 11533 11
Intel Celeron - Серия процессоров 979 10
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 10
Microsoft Windows 16882 9
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 9
Intel Pentium III 782 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 8
Microsoft Windows 98 452 7
Nintendo Wii - игровая консоль 760 7
Oracle Java - язык программирования 3469 6
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 6
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 5
Apple iPhone 6 4861 5
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 5
HPE Compaq iPaq Pocket PC 320 5
Nintendo GameCube - Nintendo Dolphin - игровая приставка 114 5
Sony AIBO - Sony Artificial Intelligence RoBOt - серия собак-роботов 66 5
Honda Asimo 39 5
AMD Mobility Radeon 232 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 4
Microsoft Windows XP 2431 4
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 4
Sony Playstation Portable - Sony PSP 666 4
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - Garnet OS 470 4
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 4
Intel Pentium 4 Northwood - Серия микропроцессоров 104 4
Intel Pentium 4 - Intel Pentium IV 237 4
Sony CLIE - creativity, lifestyle, innovation, emotion - communication, link, information and entertainment 54 3
Toshiba Portege 98 3
Microsoft Windows XP Professional 235 3
Nintendo Game Boy 114 3
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 317 3
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 3
Panasonic Toughbook - серия планшетов и ноутбуков 89 3
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 3
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 3
Proton Technologies - ProtonMail - почтовый сервис 32 3
Kadota Akira - Кадота Акира 6 4
Sankai Yoshiyuki - Санкая Йошиюки 7 4
Woosik Chu - Вусик Чу 6 3
Balch Tucker - Болч Таккер 4 3
Yoshida Kazuo - Йошида Казуо 4 3
Yen Andy - Йен Энди 4 3
Hayakawa Tokuji - Хаякава Токуджи - Хаякава Токудзи 17 3
Son Masayoshi - Сон Масаеси - Сон Масайоши 28 2
Yen David - Йен Дэвид 6 2
Idei Nobuyuki - Айди Нобуюки 13 2
Низовский Григорий 36 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 2
Hurai Kazuo - Хираи Кадзуо 38 2
Redfield Chris - Редфилд Крис 21 1
Saito Hisashi - Сайто Хисаши 1 1
Furuta Hidenori - Фурута Хиденори 1 1
Артюхов Виктор 2 1
Machida Katsuhiko - Матида Кацухико 5 1
Boutin Jean-Ian - Бутен Жан-Йен 6 1
Nakamura Kunio - Накамура Кунио 6 1
Matsushita Kōnosuke - Мацусита Коносуке 6 1
Kubota Masayuki - Кубота Масаюки 1 1
Matsuoka Takayuki - Мацуока Такаюки 1 1
Gent Chris - Джент Крис 12 1
Kumazawa Taku - Кумадзава Таку 1 1
Ken Kutaragi - Кутараги Кен 25 1
Holtzman David - Гольцман Дэвид 1 1
Theresa May - Мэй Тереза 4 1
McCarron Dean - МакКэррон Дин - МакКаррон Дин 23 1
Okuda Takashi - Окуда Такаси 3 1
Jintao Hu - Цзиньтао Ху 26 1
Iwata Satoru - Ивата Сатора 16 1
Stringer Howard - Стрингер Говард 39 1
Miura Kazuharu - Миура Казухару 1 1
Robertson Tom - Робертсон Том 5 1
Fujio Mitarai - Митарай Фудзио 6 1
Masuoka Fujio - Масуока Фуджио 2 1
Shim Richard - Шим Ричард 15 1
Nakata Koh - Наката Ко 1 1
Young John - Янг Джон 8 1
Япония 13807 371
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 97
Европа 24963 48
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 41
Япония - Токио 1020 32
Южная Корея - Республика 7051 29
Россия - РФ - Российская федерация 166164 24
Азия - Азиатский регион 5920 23
Китай - Тайвань 4245 19
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 17
Земля - планета Солнечной системы 10865 9
Германия - Федеративная Республика 13221 8
США - Калифорния 4829 8
Индия - Bharat 5869 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 6
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 6
Франция - Французская Республика 8177 6
Америка - Американский регион 2206 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 5
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 5
Нидерланды 3745 5
Германия - Берлин 732 5
Япония - Осака 145 5
Швеция - Королевство 3781 4
США - Нью-Йорк 3180 4
Африка - Африканский регион 3640 4
Ближний Восток 3154 4
Италия - Итальянская Республика 4508 4
Испания - Королевство 3839 4
Европа Западная 1496 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 4
Великобритания - Юго-Западная Англия - Бристол 57 3
Япония - Канагава - Иокогама 77 3
Япония - Канагава 34 3
Финляндия - Финляндская Республика 3697 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 3
Сингапур - Республика 1953 3
Америка Южная 884 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 124
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 106
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 45
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 38
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 24
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 23
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 19
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 19
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 18
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 17
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 14
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 14
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 11
Литий - Lithium - химический элемент 663 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 9
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 9
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 9
Английский язык 7030 9
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 729 8
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1329 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 8
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 7
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 7
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 7
Аренда 2687 7
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 7
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 7
Рыночная капитализация - Market capitalization 554 6
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 6
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 6
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6170 6
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 6
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1007 5
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 343 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 105
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 31
NE Asia Online 313 24
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 21
Bloomberg 1627 10
DigiTimes - Издание 1331 10
FT - Financial Times 1295 6
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 5
Nikkei BP - Nikkei Business Publications - Nikkei Business Daily 91 4
The Register - The Register Hardware 1784 4
Telegraph 199 4
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 3
ZDnet 663 3
DRAMeXchange 42 3
Inquirer 463 3
Mercury Center 309 3
Nikkei Communications 21 2
Asahi Shimbun 19 2
Tom’s Hardware 600 2
Чудо техники 60 2
AP - Associated Press 2007 2
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 2
New Scientist 1448 2
Ananova 250 2
Kyodo 47 2
Kyodo News 26 2
Times 661 2
Walt Disney Company - ESPN 56 1
Microprocessor Report 10 1
BridgeNews 4 1
pressetext.europe 52 1
Famitsu 13 1
Taipei Times 32 1
iXBT.com 25 1
Australian IT News 51 1
Mainichi Shimbun 9 1
Japan Times 13 1
The Verge - Издание 619 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
IDC - International Data Corporation 4975 5
Gartner - Гартнер 3658 5
NPD DisplaySearch 285 5
TrendForce 187 4
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 3
Gartner - Dataquest 353 3
Nikkei Market Access (NMA) 53 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Mercury Research 73 1
Fortune Global 100 142 1
In-Stat/MDR 74 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
Keio University - Университет Кэйо 39 4
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 3
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 3
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 3
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 3
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 3
UWE Bristol - University of the West of England Bristol - Университет западной Англии 9 3
University of Tsukuba - Университет Цукубы 15 2
Nagasaki University - Университет Нагасаки 4 2
University of Bristol - Бристольский университет 86 2
JSS - Japan Space Systems - USEF - Institute for Unmanned Space Experiment Free Flyer - Институт непилотируемых космических экспериментов 4 2
Chalmers University of Technology - Чалмерский технологический институт 15 1
НИИФИ и ВТ - Научно-исследовательский институт физических измерений и вычислительной техники 1 1
Osaka University - Осакский университет - Университет Осаки 22 1
岩手大学 - Iwate University - Университет Иватэ 2 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 54 1
Tohoku University - Университет Тохоку 25 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 1
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 41 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева - Московский НИИ педиатрии и детской хирургии 14 1
CAS USTC - University of Science and Technology of China - Научно-технический университет Китая - Университет науки и техники Китая 18 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 33
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
Международный женский день - 8 марта 418 2
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 1
Photokina 60 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

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