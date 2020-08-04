Создатель «почты для параноиков»: Мы все в заложниках у Apple Apple – монополист Генеральный директор сверхзащищенного почтового сервиса ProtonMail Энди Йен (Andy Yen) раскритиковал компанию Apple за ее отношение к разработчикам ПО. В своем заявлении, опубликованном на официальном сайте ProtonMail, он сказал, что Apple, являясь монополией, «дер

Sony потеряла на смартфонах миллиарды долларов и уволила главу Sony Mobile Sony зафиксировала в своем мобильном подразделении по итогам II квартала 2014-2015 финансового года, окончившегося 30 сентября, операционный убыток в размере 172 млрд йен ($1,6 млрд). Годом ранее компания получила прибыль в размере 8,8 млрд йен, сообщается в опубликованном отчете компании. Выручка Sony Mobile составила 308,4 млрд иен ($2,8 млрд), что

«Банк развития Японии» вложит 20 млрд йен в новый бизнес Panasonic и Fujitsu я, компания откажется от собственного производства, передав его специализированным компаниям. Согласно меморандуму, «Банк развития Японии» инвестирует в уставной капитал нового предприятия до 20 млрд йен ($195 млн), а также предоставит кредит на сумму до 10 млрд йен ($97,5 млн). К моменту окончательной интеграции бизнеса Fujitsu, Panasonic и «Банк развития Японии» должны соответствен

Nintendo вновь повышает прогнозы Компания Nintendo в очередной раз поднимает свой прогноз за 2007 финансовый год. Согласно новым прогнозам выручка за год составит не 900 млрд. йен (?5,6 млрд.) а 966 млрд. йен (?6,08 млрд.).Очередное повышение прогноза, как и предыдущие, связаны с невероятным успехом консоли DS. Насколько правдивы прогнозы, мы узнаем 26 апреля,

Чистая прибыль NTT DoCoMo за 1 квартал выросла на 22% Чистая прибыль ведущего японского оператора мобильной связи NTT DoCoMo по итогам 1 квартала 2005–2006 финансового года (апрель-июнь с.г.) увеличилась на 22% — до $1,848 млрд. (207,9 млрд. йен) по сравнению с показателем $1,515 млрд. (170,4 млрд. йен), полученным за аналогичный период прошлого финансового года, сообщает РБК. Выручка NTT DoCoMo за отчетный период составила

Чистая прибыль Fujitsu в апреле-июне 2005 г. составила $23 млн. Чистая прибыль японского производителя электроники Fujitsu в 1 квартале 2005–2006 финансового года (апрель-июнь 2005 г.) составила 2,4 млрд. йен ($23 млн.) по сравнению с чистыми убытками в 11,8 млрд. йен ($105 млн.) годом ранее. Такие данные приведены в финансовом отчете компании. При этом объем продаж компании за отчетный п

Чистые убытки Hitachi в апреле-июне 2005 г. составили $217 млн. Чистые убытки японского производителя электроники компании Hitachi по итогам 1 квартала 2005–2006 финансового года (апрель-июнь) составили 24,0 млрд. йен ($217 млн.) против прибыли в 16 млн. йен ($142 тыс.) за тот же период 2004–2005 финансового года, говорится в сообщении компании. Объем продаж компании за отчетный период уменьш

Чистая прибыль Matsushita Electric в 1 квартале выросла на 2% Чистая прибыль японской компании Matsushita Electric Industrial в 1 квартале 2005–2006 финансового года (апрель, май, июнь) выросла на 2% — до $297 млн. (33,4 млрд. йен) по сравнению с прошлогодним показателем $291 млн. (32,8 млрд. йен), сообщает РБК. Объем продаж Matsushita за отчетный период составил 2,05 трлн. йен ($18,186 млрд.), сократив

Чистые убытки Sony в апреле-июне 2005 г. составили $65 млн. Чистые убытки Sony, ведущего производителя бытовой электроники, по итогам 1 квартала 2005–2006 финансового года (апрель-июнь 2005 г.) составили 7,65 млрд. йен ($65 млн.) по сравнению с чистой прибылью в 23,3 млрд. йен ($207 млн.) годом ранее, сообщает РБК. Убыточность завершившегося квартала компания объясняет, в частности, снижением цен н

Чистая прибыль Fujitsu в апреле-июне составила $23 млн. Чистая прибыль японского производителя электроники Fujitsu в 1 квартале 2005–2006 финансового года (апрель-июнь 2005 г.) составила 2,4 млрд. йен ($23 млн.) по сравнению с чистыми убытками в 11,8 млрд. йен ($105 млн.) годом ранее. Такие данные приведены в финансовом отчете компании. При этом объем продаж компании за отчетный п

Чистые убытки NEC Electronics в 1 квартале сократились на 27% Чистые убытки восьмого в мире производителя микросхем, японской корпорации NEC Electronics по итогам 1 квартала 2005–2006 финансового года (апрель-июнь) сократились на 27% и составили 6,3 млрд. йен ($75 млн.) по сравнению с 8,7 млрд. йен ($78 млн.), полученными годом ранее, сообщает РБК. Такая информация содержится в опубликованном сегодня финансовом отчете компании. Объем прод

Чистая прибыль Canon вo 2 квартале 2005 г. выросла на 7,5% Чистая прибыль ведущего мирового производителя цифровых камер и офисного оборудования Canon вo 2 квартале 2005 г. выросла на 7,5% — до 82,2 млрд. йен ($735 млн.) по сравнению с 76,5 млрд. йен ($684 млн.) за аналогичный период прошлого года, сообщает РБК. В то же время аналитики прогнозировали, что чистая прибыль компании по итогам

Чистая прибыль Sharp в 1 квартале сократилась на 0,8% в 1 квартале 2005–2006 финансового года (апрель-май-июнь с.г.) незначительно сократилась — на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего финансового года и составила 19,414 млрд. йен ($174 млн.) против 19,566 млрд. йен ($175 млн.). Такая информация содержится в опубликованном сегодня финансовом отчете компании. Операционная прибыль Sharp за отчетный период достиг

Hitachi утроила прибыль благодаря продажам в Китае Чистая прибыль японского гиганта Hitachi за год устойчивых поставок продукции в Китай более чем утроилась и составила 51,50 млрд. йен ($486 млн.). Прибыль до уплаты налогов поднялась на 11,5% (до 256 млрд. йен) с увеличением годового дохода на 4,6% (9,03 трлн. йен). Только в Китае объемы продаж Hitachi воз

Чистая прибыль Hitachi снизилась на $220 млн. Чистая прибыль компании Hitachi, японского производителя электроники по итогам 1 квартала 2004-2005 финансового года составила 16,04 млрд. йен ($144,5 млн.) против 38,4 млрд. йен ($364 млн.) за аналогичный период 2003-2004 финансового года, сообщает РБК. При этом объем продаж за отчетный период вырос до 2,06 трлн. йен

Японские электронные "киты" снова на вершине ем возможен некоторый спад. NEC на данный момент является восьмым по величине производителем микросхем в мире. Чистая прибыль корпорации NEC по итогам 2003-2004 финансового года составила 41,08 млрд. йен ($375,38 млн.) по сравнению с чистыми убытками в 24,56 млрд. йен ($224,43 млн.) годом ранее. Операционная прибыль компании за период выросла на 51,1% - с 120,89 млрд. йен ($1,

Прибыль Toshiba выросла в 2003-2004 г. на продажах чипов итиков. Чистая прибыль пятого по величине в мире производителя микросхем и второго по объему продаж японского производителя электроники составила в завершившемся 2003-2004 финансовом году 28,83 млрд. йен ($265,4 млн.) по сравнению с 18,50 млрд. йен в предыдущем году. В текущем финансовом году компания рассчитывает на четырехпроцентный рост чистой прибыли до 30 млрд. йен, в то

Чистая годовая прибыль Pioneer выросла в 1,5 раза Чистая прибыль японского производителя электроники Pioneer по итогам 2003-2004 финансового года выросла на 54,5% до 24,84 млрд. йен ($228,56 млн.). Операционная прибыль компании за тот же период выросла на 42,1% до 43,72 млрд. йен ($402,28 млн.). Объем продаж Pioneer за год вырос на 3,5% до 700,89 млрд. йен

Чистая прибыль Sony в 2003-2004 финансовом году снизилась на 23% ая прибыль японского производителя электроники Sony по итогам 2003-04 финансового года, закончившегося 31 марта 2004г., снизилась на 23% по сравнению с уровнем предыдущего года и составила 88,5 млрд. йен ($814,3 млн.), сообщила компания. В 2002-03 финансовом году чистая прибыль корпорации достигала 115,5 млрд. йен (1,06 млрд.). При этом объем продаж Sony в 2003-04 финансовом году выр

Квартальная прибыль Canon растет Чистая прибыль компании Canon в 1 квартале 2004 г. выросла на 18% до 84,28 млрд. йен ($775,7 млн.) по сравнению с 71,6 млрд. йен ($659,2 млн.) за аналогичный период годом ранее, говорится в сообщении компании. Ранее компания сообщала, что ожидает увеличения прибыли в

Trend Micro увеличил квартальную прибыль на 74% уктов для защиты сетей от вирусов и обеспечения безопасности интернет-контента, объявила финансовые результаты первого квартала 2004 года. Консолидированный суммарный объем продаж составил 13,6 млрд. йен (около $125 млн.), операционная прибыль – 5,1 млрд. йен ($48 млн.), чистая прибыль - 3,1 млрд. йен ($29 млн.). Суммарный объем продаж увеличился на 25%, операционная прибыль н

Чистая годовая прибыль Sharp выросла на 86,3% Чистая прибыль японского производителя электроники компании Sharp по итогам 2003-2004 финансового года выросла на 86,3% до 60,72 млрд. йен ($558,7 млн.) с 32,6 млрд. йен ($299,96 млн.) в 2002-2003 финансовом году. Объем продаж компании за год вырос на 12,7% до 2,26 трлн. йен ($20,79 млрд.). По прогнозам экспертов

Fujitsu восстановила прибыль в 2003-2004 финансовом году о восстановлении прибыльности в завершившемся 31 марта 2003-2004 финансовом году, отчасти благодаря хорошим продажам чипов и плоских плазменных мониторов. Чистая прибыль Fujitsu составила 49,70 млрд. йен после чистого убытка в 122,07 млрд. йен в 2002-2003 финансовом году. Эти показатели совпали с ожиданиям рынка, возникшими после того, как менее недели назад Fujitsu повысил прогноз н

Toshiba собирается удвоить прибыль к 2007 году Toshiba сегодня объявила о намерении довести к марту 2007 года операционную прибыль до 280 млрд. йен ($2,63 млрд.). За финансовый год, завершающийся 31 марта 2005 года, компания ожидает получить 140 млрд. йен. На пресс-конференции, посвященной трехлетнему бизнес-плану, представители

Mitsubishi Electric утроила прогноз чистой прибыли на 2003-2004 г. борудование со стороны Китая и меньшие, чем ожидалось, затраты на пенсионное обеспечение. Теперь электронный конгломерат ожидает получить в 2003-2004 финансовом году чистую прибыль в размере 42 млрд. йен ($393 млн.). Ранее компания предсказывала 12 млрд. йен чистой прибыли. Аналитики ожидала 18,8 млрд. йен. Однако прогноз выручки остался неизменным: к 31 марта компания должна

Sanyo снизила прогноз годовой чистой прибыли на 88% Японская компания Sanyo Electric снизила прогноз чистой прибыли в 2003/2004 финансовом году на 88% в связи с низким спросом на бытовую электронику и убытком от инвестиций на сумму 15 млрд. йен ($140 млн.). Теперь производитель бытовой техники рассчитывает получить чистую прибыль в 3 млрд. йен ($28 млн.) в текущем финансовом году, который завершится 31 марта. Ранее компания

Nikon потерпел убытки в апреле-декабре 2003 года Японский производитель фототехники Nikon завершил период с апреля по декабрь 2003 года с операционным убытком в размере 5,76 млрд. йен ($54,37 млн.) во многом из-за обострения конкурентной борьбы, говорится в сообщении компании. Nikon не предоставил сравнительные цифры, но снизил свой прогноз операционной прибыли за год, з

Hitachi получил квартальную прибыль ту доходов ее подразделений по производству жестких дисков и микросхем. Об этом свидетельствуют опубликованные компанией данные. Чистая прибыль группы в октябре-декабре 2003 года составила 2,52 млрд. йен ($23,89 млн.). Годом ранее компания получила убыток в размере 2,26 млрд. йен. Этот показатель был пересмотрен в сторону увеличения с первоначально заявленных 1,33 млрд. йен вс

Sony инвестирует $1,13 млрд. в производство Cell-чипов Компания Sony заявила о своих планах в течение следующего финансового года инвестировать 120 млрд. йен ($1.13 млрд.) в создание линии по производству чипов, создающихся по 65-нанометровому техпроцессу и использующих 300-миллиметровые пластины. Часть этих средств в размере 36 млрд. йен

Sony инвестирует $1,13 млрд. в производство Cell-чипов Компания Sony заявила о своих планах в течение следующего финансового года инвестировать 120 млрд. йен ($1.13 млрд.) в создание линии по производству чипов, создающихся по 65-нанометровому техпроцессу и использующих 300-миллиметровые пластины. Часть этих средств в размере 36 млрд. йен

Квартальная прибыль Sharp выросла на 27,2% енными фотокамерами. Об этом сегодня сообщили представители компании, которые, вместе с тем, не стали менять прогноз на весь финансовый год, завершающийся 31 марта. Прибыль Sharp составила 17,76 млн. йен ($168 млн.) в 3 квартале, завершившемся 31 декабря, что совпало с прогнозами аналитиков, ожидавших прибыль на уровне 18,2 млрд. йен. В 3 квартале предыдущего года чистая прибыль комп

Операционная прибыль Olympus в апреле-декабре 2003 г. составила $460,9 млн. Операционная прибыль японского производителя фотокамер и медицинского оборудования Olympus составила в апреле-декабре 2003 года 48,72 млрд. йен ($460,9 млн.) благодаря хорошим продажам цифровых камер, эндоскопов и хирургических инструментов. Olympus, однако, не предоставил сравнительных данных за 9 месяцев 2002 года. Операционная п

Цифровой бум принес Canon рекордную прибыль на цифровые фотокамеры. Компания также прогнозирует, что 2004 год станет для нее пятым подряд годом с прибылью. Консолидированная чистая прибыль за календарный 2003 год составила у Сanon 275,7 млрд. йен ($2,60 млрд.) против оценки аналитиков в размере 264,5 млрд. йен. Выручка за год повысилась на 8,8%, до 3,20 трлн. йен. На рынке цифровых фотоаппаратов Canon принадлежит приме

Прибыль Sony упала за квартал на 20% ой прибыли на 20% из-за сокращения продаж игровой приставки PlayStation 2 и снижения доходов от производства фильмов. Операционная прибыль Sony в период с октября по декабрь снизилась до 158,77 млрд. йен ($1,50 млрд.) против прогноза аналитиков в размере 130,5 млрд. и прошлогоднего - рекордного для компании - третьего квартала с 199,5-миллиардной прибылью. Чистая прибыль в третьем финансово

Olympus намерен выручить $9,36 млрд. в 2006/2007 году Японский производитель фотокамер и медицинского оборудования Olympus намерен повысить прогноз выручки на 2006/2007 финансовый год до 1 трлн. йен ($9,36 млрд.) с запланированных ранее 870 млрд. йен. Как сообщил президент компании Цуйоси Кикикава, компания собирается расти за счет расширения производства цифровых фотокамер, гиб

Mitsubishi Electric подтвердила прогноз на 2003-2004 год ric сегодня подтвердил прогноз на 2003/2004 финансовый год. Как сообщил президент компании Тамоцу Номакути, Mitsubishi уверена в достижении поставленной цели - получить до 31 марта 2004 года 12 млрд. йен ($111,8 млн.) чистой прибыли. Операционная прибыль компании должна составить 80 млрд. йен ($745,5 млн.). По словам Номакути, операционная прибыль в 2004/2005 финансовом году, который

Nikon несет убытки из-за сокращения продаж пленочных камер Убытки японской корпорации Nikon до налогов и единовременных выплат составили в первой половине 2003/2004 финансового года 515 млн. йен ($4,73 млн.) из-за высокого курса йены и слабого спроса на пленочные фотоаппараты и оборудование для производства чипов. Для сравнения, Nikon в 2002/2003 финансовом году получил за 1 полуго

Чистые убытки Softbank по итогам полугодия увеличились на 28% Чистые убытки японского провайдера высокоскоростного доступа к интернету Softbank по итогам 1 полугодия текущего финансового года, закончившегося 30 сентября, увеличились на 28% (с 55,8 млрд. йен за тот же период годом ранее) и составили 77,4 млрд. йен ($707 млн.), говорится в сообщении компании. Объем продаж компании по итогам 1 полугодия 2003 финансового года вырос на 18% п

Toshiba представила позитивные результаты 3 квартала Чистая прибыль компании Toshiba в 3 квартале 2003 г. составила 4,67 млрд. йен ($43 млн.) в сравнении с убытками в 7,61 млрд. йен ($69,4 млн.) за аналогичный период прошлого года. Доход компании снизился на 3% - до 1,49 трлн. йен ($13,6 млрд.). В последн