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Йена денежная единица Японии
СОБЫТИЯ
|04.08.2020
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Создатель «почты для параноиков»: Мы все в заложниках у Apple
Apple – монополист Генеральный директор сверхзащищенного почтового сервиса ProtonMail Энди Йен (Andy Yen) раскритиковал компанию Apple за ее отношение к разработчикам ПО. В своем заявлении, опубликованном на официальном сайте ProtonMail, он сказал, что Apple, являясь монополией, «дер
|31.10.2014
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Sony потеряла на смартфонах миллиарды долларов и уволила главу Sony Mobile
Sony зафиксировала в своем мобильном подразделении по итогам II квартала 2014-2015 финансового года, окончившегося 30 сентября, операционный убыток в размере 172 млрд йен ($1,6 млрд). Годом ранее компания получила прибыль в размере 8,8 млрд йен, сообщается в опубликованном отчете компании. Выручка Sony Mobile составила 308,4 млрд иен ($2,8 млрд), что
|25.04.2014
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«Банк развития Японии» вложит 20 млрд йен в новый бизнес Panasonic и Fujitsu
я, компания откажется от собственного производства, передав его специализированным компаниям. Согласно меморандуму, «Банк развития Японии» инвестирует в уставной капитал нового предприятия до 20 млрд йен ($195 млн), а также предоставит кредит на сумму до 10 млрд йен ($97,5 млн). К моменту окончательной интеграции бизнеса Fujitsu, Panasonic и «Банк развития Японии» должны соответствен
|05.04.2007
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Nintendo вновь повышает прогнозы
Компания Nintendo в очередной раз поднимает свой прогноз за 2007 финансовый год. Согласно новым прогнозам выручка за год составит не 900 млрд. йен (?5,6 млрд.) а 966 млрд. йен (?6,08 млрд.).Очередное повышение прогноза, как и предыдущие, связаны с невероятным успехом консоли DS. Насколько правдивы прогнозы, мы узнаем 26 апреля,
|29.07.2005
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Чистая прибыль NTT DoCoMo за 1 квартал выросла на 22%
Чистая прибыль ведущего японского оператора мобильной связи NTT DoCoMo по итогам 1 квартала 2005–2006 финансового года (апрель-июнь с.г.) увеличилась на 22% — до $1,848 млрд. (207,9 млрд. йен) по сравнению с показателем $1,515 млрд. (170,4 млрд. йен), полученным за аналогичный период прошлого финансового года, сообщает РБК. Выручка NTT DoCoMo за отчетный период составила
|28.07.2005
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Чистая прибыль Fujitsu в апреле-июне 2005 г. составила $23 млн.
Чистая прибыль японского производителя электроники Fujitsu в 1 квартале 2005–2006 финансового года (апрель-июнь 2005 г.) составила 2,4 млрд. йен ($23 млн.) по сравнению с чистыми убытками в 11,8 млрд. йен ($105 млн.) годом ранее. Такие данные приведены в финансовом отчете компании. При этом объем продаж компании за отчетный п
|28.07.2005
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Чистые убытки Hitachi в апреле-июне 2005 г. составили $217 млн.
Чистые убытки японского производителя электроники компании Hitachi по итогам 1 квартала 2005–2006 финансового года (апрель-июнь) составили 24,0 млрд. йен ($217 млн.) против прибыли в 16 млн. йен ($142 тыс.) за тот же период 2004–2005 финансового года, говорится в сообщении компании. Объем продаж компании за отчетный период уменьш
|28.07.2005
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Чистая прибыль Matsushita Electric в 1 квартале выросла на 2%
Чистая прибыль японской компании Matsushita Electric Industrial в 1 квартале 2005–2006 финансового года (апрель, май, июнь) выросла на 2% — до $297 млн. (33,4 млрд. йен) по сравнению с прошлогодним показателем $291 млн. (32,8 млрд. йен), сообщает РБК. Объем продаж Matsushita за отчетный период составил 2,05 трлн. йен ($18,186 млрд.), сократив
|28.07.2005
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Чистые убытки Sony в апреле-июне 2005 г. составили $65 млн.
Чистые убытки Sony, ведущего производителя бытовой электроники, по итогам 1 квартала 2005–2006 финансового года (апрель-июнь 2005 г.) составили 7,65 млрд. йен ($65 млн.) по сравнению с чистой прибылью в 23,3 млрд. йен ($207 млн.) годом ранее, сообщает РБК. Убыточность завершившегося квартала компания объясняет, в частности, снижением цен н
|28.07.2005
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Чистая прибыль Fujitsu в апреле-июне составила $23 млн.
Чистая прибыль японского производителя электроники Fujitsu в 1 квартале 2005–2006 финансового года (апрель-июнь 2005 г.) составила 2,4 млрд. йен ($23 млн.) по сравнению с чистыми убытками в 11,8 млрд. йен ($105 млн.) годом ранее. Такие данные приведены в финансовом отчете компании. При этом объем продаж компании за отчетный п
|27.07.2005
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Чистые убытки NEC Electronics в 1 квартале сократились на 27%
Чистые убытки восьмого в мире производителя микросхем, японской корпорации NEC Electronics по итогам 1 квартала 2005–2006 финансового года (апрель-июнь) сократились на 27% и составили 6,3 млрд. йен ($75 млн.) по сравнению с 8,7 млрд. йен ($78 млн.), полученными годом ранее, сообщает РБК. Такая информация содержится в опубликованном сегодня финансовом отчете компании. Объем прод
|27.07.2005
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Чистая прибыль Canon вo 2 квартале 2005 г. выросла на 7,5%
Чистая прибыль ведущего мирового производителя цифровых камер и офисного оборудования Canon вo 2 квартале 2005 г. выросла на 7,5% — до 82,2 млрд. йен ($735 млн.) по сравнению с 76,5 млрд. йен ($684 млн.) за аналогичный период прошлого года, сообщает РБК. В то же время аналитики прогнозировали, что чистая прибыль компании по итогам
|27.07.2005
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Чистая прибыль Sharp в 1 квартале сократилась на 0,8%
в 1 квартале 2005–2006 финансового года (апрель-май-июнь с.г.) незначительно сократилась — на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего финансового года и составила 19,414 млрд. йен ($174 млн.) против 19,566 млрд. йен ($175 млн.). Такая информация содержится в опубликованном сегодня финансовом отчете компании. Операционная прибыль Sharp за отчетный период достиг
|29.04.2005
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Hitachi утроила прибыль благодаря продажам в Китае
Чистая прибыль японского гиганта Hitachi за год устойчивых поставок продукции в Китай более чем утроилась и составила 51,50 млрд. йен ($486 млн.). Прибыль до уплаты налогов поднялась на 11,5% (до 256 млрд. йен) с увеличением годового дохода на 4,6% (9,03 трлн. йен). Только в Китае объемы продаж Hitachi воз
|29.07.2004
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Чистая прибыль Hitachi снизилась на $220 млн.
Чистая прибыль компании Hitachi, японского производителя электроники по итогам 1 квартала 2004-2005 финансового года составила 16,04 млрд. йен ($144,5 млн.) против 38,4 млрд. йен ($364 млн.) за аналогичный период 2003-2004 финансового года, сообщает РБК. При этом объем продаж за отчетный период вырос до 2,06 трлн. йен
|28.04.2004
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Японские электронные "киты" снова на вершине
ем возможен некоторый спад. NEC на данный момент является восьмым по величине производителем микросхем в мире. Чистая прибыль корпорации NEC по итогам 2003-2004 финансового года составила 41,08 млрд. йен ($375,38 млн.) по сравнению с чистыми убытками в 24,56 млрд. йен ($224,43 млн.) годом ранее. Операционная прибыль компании за период выросла на 51,1% - с 120,89 млрд. йен ($1,
|27.04.2004
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Прибыль Toshiba выросла в 2003-2004 г. на продажах чипов
итиков. Чистая прибыль пятого по величине в мире производителя микросхем и второго по объему продаж японского производителя электроники составила в завершившемся 2003-2004 финансовом году 28,83 млрд. йен ($265,4 млн.) по сравнению с 18,50 млрд. йен в предыдущем году. В текущем финансовом году компания рассчитывает на четырехпроцентный рост чистой прибыли до 30 млрд. йен, в то
|27.04.2004
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Чистая годовая прибыль Pioneer выросла в 1,5 раза
Чистая прибыль японского производителя электроники Pioneer по итогам 2003-2004 финансового года выросла на 54,5% до 24,84 млрд. йен ($228,56 млн.). Операционная прибыль компании за тот же период выросла на 42,1% до 43,72 млрд. йен ($402,28 млн.). Объем продаж Pioneer за год вырос на 3,5% до 700,89 млрд. йен
|27.04.2004
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Чистая прибыль Sony в 2003-2004 финансовом году снизилась на 23%
ая прибыль японского производителя электроники Sony по итогам 2003-04 финансового года, закончившегося 31 марта 2004г., снизилась на 23% по сравнению с уровнем предыдущего года и составила 88,5 млрд. йен ($814,3 млн.), сообщила компания. В 2002-03 финансовом году чистая прибыль корпорации достигала 115,5 млрд. йен (1,06 млрд.). При этом объем продаж Sony в 2003-04 финансовом году выр
|27.04.2004
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Квартальная прибыль Canon растет
Чистая прибыль компании Canon в 1 квартале 2004 г. выросла на 18% до 84,28 млрд. йен ($775,7 млн.) по сравнению с 71,6 млрд. йен ($659,2 млн.) за аналогичный период годом ранее, говорится в сообщении компании. Ранее компания сообщала, что ожидает увеличения прибыли в
|27.04.2004
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Trend Micro увеличил квартальную прибыль на 74%
уктов для защиты сетей от вирусов и обеспечения безопасности интернет-контента, объявила финансовые результаты первого квартала 2004 года. Консолидированный суммарный объем продаж составил 13,6 млрд. йен (около $125 млн.), операционная прибыль – 5,1 млрд. йен ($48 млн.), чистая прибыль - 3,1 млрд. йен ($29 млн.). Суммарный объем продаж увеличился на 25%, операционная прибыль н
|27.04.2004
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Чистая годовая прибыль Sharp выросла на 86,3%
Чистая прибыль японского производителя электроники компании Sharp по итогам 2003-2004 финансового года выросла на 86,3% до 60,72 млрд. йен ($558,7 млн.) с 32,6 млрд. йен ($299,96 млн.) в 2002-2003 финансовом году. Объем продаж компании за год вырос на 12,7% до 2,26 трлн. йен ($20,79 млрд.). По прогнозам экспертов
|27.04.2004
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Fujitsu восстановила прибыль в 2003-2004 финансовом году
о восстановлении прибыльности в завершившемся 31 марта 2003-2004 финансовом году, отчасти благодаря хорошим продажам чипов и плоских плазменных мониторов. Чистая прибыль Fujitsu составила 49,70 млрд. йен после чистого убытка в 122,07 млрд. йен в 2002-2003 финансовом году. Эти показатели совпали с ожиданиям рынка, возникшими после того, как менее недели назад Fujitsu повысил прогноз н
|09.04.2004
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Toshiba собирается удвоить прибыль к 2007 году
Toshiba сегодня объявила о намерении довести к марту 2007 года операционную прибыль до 280 млрд. йен ($2,63 млрд.). За финансовый год, завершающийся 31 марта 2005 года, компания ожидает получить 140 млрд. йен. На пресс-конференции, посвященной трехлетнему бизнес-плану, представители
|22.03.2004
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Mitsubishi Electric утроила прогноз чистой прибыли на 2003-2004 г.
борудование со стороны Китая и меньшие, чем ожидалось, затраты на пенсионное обеспечение. Теперь электронный конгломерат ожидает получить в 2003-2004 финансовом году чистую прибыль в размере 42 млрд. йен ($393 млн.). Ранее компания предсказывала 12 млрд. йен чистой прибыли. Аналитики ожидала 18,8 млрд. йен. Однако прогноз выручки остался неизменным: к 31 марта компания должна
|19.03.2004
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Sanyo снизила прогноз годовой чистой прибыли на 88%
Японская компания Sanyo Electric снизила прогноз чистой прибыли в 2003/2004 финансовом году на 88% в связи с низким спросом на бытовую электронику и убытком от инвестиций на сумму 15 млрд. йен ($140 млн.). Теперь производитель бытовой техники рассчитывает получить чистую прибыль в 3 млрд. йен ($28 млн.) в текущем финансовом году, который завершится 31 марта. Ранее компания
|09.02.2004
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Nikon потерпел убытки в апреле-декабре 2003 года
Японский производитель фототехники Nikon завершил период с апреля по декабрь 2003 года с операционным убытком в размере 5,76 млрд. йен ($54,37 млн.) во многом из-за обострения конкурентной борьбы, говорится в сообщении компании. Nikon не предоставил сравнительные цифры, но снизил свой прогноз операционной прибыли за год, з
|04.02.2004
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Hitachi получил квартальную прибыль
ту доходов ее подразделений по производству жестких дисков и микросхем. Об этом свидетельствуют опубликованные компанией данные. Чистая прибыль группы в октябре-декабре 2003 года составила 2,52 млрд. йен ($23,89 млн.). Годом ранее компания получила убыток в размере 2,26 млрд. йен. Этот показатель был пересмотрен в сторону увеличения с первоначально заявленных 1,33 млрд. йен вс
|03.02.2004
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Sony инвестирует $1,13 млрд. в производство Cell-чипов
Компания Sony заявила о своих планах в течение следующего финансового года инвестировать 120 млрд. йен ($1.13 млрд.) в создание линии по производству чипов, создающихся по 65-нанометровому техпроцессу и использующих 300-миллиметровые пластины. Часть этих средств в размере 36 млрд. йен
|03.02.2004
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Sony инвестирует $1,13 млрд. в производство Cell-чипов
Компания Sony заявила о своих планах в течение следующего финансового года инвестировать 120 млрд. йен ($1.13 млрд.) в создание линии по производству чипов, создающихся по 65-нанометровому техпроцессу и использующих 300-миллиметровые пластины. Часть этих средств в размере 36 млрд. йен
|02.02.2004
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Квартальная прибыль Sharp выросла на 27,2%
енными фотокамерами. Об этом сегодня сообщили представители компании, которые, вместе с тем, не стали менять прогноз на весь финансовый год, завершающийся 31 марта. Прибыль Sharp составила 17,76 млн. йен ($168 млн.) в 3 квартале, завершившемся 31 декабря, что совпало с прогнозами аналитиков, ожидавших прибыль на уровне 18,2 млрд. йен. В 3 квартале предыдущего года чистая прибыль комп
|02.02.2004
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Операционная прибыль Olympus в апреле-декабре 2003 г. составила $460,9 млн.
Операционная прибыль японского производителя фотокамер и медицинского оборудования Olympus составила в апреле-декабре 2003 года 48,72 млрд. йен ($460,9 млн.) благодаря хорошим продажам цифровых камер, эндоскопов и хирургических инструментов. Olympus, однако, не предоставил сравнительных данных за 9 месяцев 2002 года. Операционная п
|29.01.2004
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Цифровой бум принес Canon рекордную прибыль
на цифровые фотокамеры. Компания также прогнозирует, что 2004 год станет для нее пятым подряд годом с прибылью. Консолидированная чистая прибыль за календарный 2003 год составила у Сanon 275,7 млрд. йен ($2,60 млрд.) против оценки аналитиков в размере 264,5 млрд. йен. Выручка за год повысилась на 8,8%, до 3,20 трлн. йен. На рынке цифровых фотоаппаратов Canon принадлежит приме
|28.01.2004
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Прибыль Sony упала за квартал на 20%
ой прибыли на 20% из-за сокращения продаж игровой приставки PlayStation 2 и снижения доходов от производства фильмов. Операционная прибыль Sony в период с октября по декабрь снизилась до 158,77 млрд. йен ($1,50 млрд.) против прогноза аналитиков в размере 130,5 млрд. и прошлогоднего - рекордного для компании - третьего квартала с 199,5-миллиардной прибылью. Чистая прибыль в третьем финансово
|21.01.2004
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Olympus намерен выручить $9,36 млрд. в 2006/2007 году
Японский производитель фотокамер и медицинского оборудования Olympus намерен повысить прогноз выручки на 2006/2007 финансовый год до 1 трлн. йен ($9,36 млрд.) с запланированных ранее 870 млрд. йен. Как сообщил президент компании Цуйоси Кикикава, компания собирается расти за счет расширения производства цифровых фотокамер, гиб
|20.01.2004
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Mitsubishi Electric подтвердила прогноз на 2003-2004 год
ric сегодня подтвердил прогноз на 2003/2004 финансовый год. Как сообщил президент компании Тамоцу Номакути, Mitsubishi уверена в достижении поставленной цели - получить до 31 марта 2004 года 12 млрд. йен ($111,8 млн.) чистой прибыли. Операционная прибыль компании должна составить 80 млрд. йен ($745,5 млн.). По словам Номакути, операционная прибыль в 2004/2005 финансовом году, который
|11.11.2003
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Nikon несет убытки из-за сокращения продаж пленочных камер
Убытки японской корпорации Nikon до налогов и единовременных выплат составили в первой половине 2003/2004 финансового года 515 млн. йен ($4,73 млн.) из-за высокого курса йены и слабого спроса на пленочные фотоаппараты и оборудование для производства чипов. Для сравнения, Nikon в 2002/2003 финансовом году получил за 1 полуго
|10.11.2003
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Чистые убытки Softbank по итогам полугодия увеличились на 28%
Чистые убытки японского провайдера высокоскоростного доступа к интернету Softbank по итогам 1 полугодия текущего финансового года, закончившегося 30 сентября, увеличились на 28% (с 55,8 млрд. йен за тот же период годом ранее) и составили 77,4 млрд. йен ($707 млн.), говорится в сообщении компании. Объем продаж компании по итогам 1 полугодия 2003 финансового года вырос на 18% п
|24.10.2003
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Toshiba представила позитивные результаты 3 квартала
Чистая прибыль компании Toshiba в 3 квартале 2003 г. составила 4,67 млрд. йен ($43 млн.) в сравнении с убытками в 7,61 млрд. йен ($69,4 млн.) за аналогичный период прошлого года. Доход компании снизился на 3% - до 1,49 трлн. йен ($13,6 млрд.). В последн
|22.10.2003
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NEC Electronics превысил собственный прогноз на 1 половину финансового года
NEC Electronics, подразделение японского конгломерата NEC, превзошел свой собственный прогноз на 1 половину 2003/04 финансового года, завершив его с чистой прибылью в 12,12 млрд. йен ($110,6 млн.), благодаря росту спроса на чипы, используемые в мобильных телефонах и проигрывателях DVD. Третий по величине производитель полупроводников в Японии прогнозировал чистый доход
Йена и организации, системы, технологии, персоны:
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