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Йена денежная единица Японии



04.08.2020 Создатель «почты для параноиков»: Мы все в заложниках у Apple
31.10.2014 Sony потеряла на смартфонах миллиарды долларов и уволила главу Sony Mobile
25.04.2014 «Банк развития Японии» вложит 20 млрд йен в новый бизнес Panasonic и Fujitsu
05.04.2007 Nintendo вновь повышает прогнозы
29.07.2005 Чистая прибыль NTT DoCoMo за 1 квартал выросла на 22%
28.07.2005 Чистая прибыль Fujitsu в апреле-июне 2005 г. составила $23 млн.
28.07.2005 Чистые убытки Hitachi в апреле-июне 2005 г. составили $217 млн.
28.07.2005 Чистая прибыль Matsushita Electric в 1 квартале выросла на 2%
28.07.2005 Чистые убытки Sony в апреле-июне 2005 г. составили $65 млн.
28.07.2005 Чистая прибыль Fujitsu в апреле-июне составила $23 млн.
27.07.2005 Чистые убытки NEC Electronics в 1 квартале сократились на 27%
27.07.2005 Чистая прибыль Canon вo 2 квартале 2005 г. выросла на 7,5%
27.07.2005 Чистая прибыль Sharp в 1 квартале сократилась на 0,8%
29.04.2005 Hitachi утроила прибыль благодаря продажам в Китае
29.07.2004 Чистая прибыль Hitachi снизилась на $220 млн.
28.04.2004 Японские электронные "киты" снова на вершине
27.04.2004 Прибыль Toshiba выросла в 2003-2004 г. на продажах чипов
27.04.2004 Чистая годовая прибыль Pioneer выросла в 1,5 раза
27.04.2004 Чистая прибыль Sony в 2003-2004 финансовом году снизилась на 23%
27.04.2004 Квартальная прибыль Canon растет
27.04.2004 Trend Micro увеличил квартальную прибыль на 74%
27.04.2004 Чистая годовая прибыль Sharp выросла на 86,3%
27.04.2004 Fujitsu восстановила прибыль в 2003-2004 финансовом году
09.04.2004 Toshiba собирается удвоить прибыль к 2007 году
22.03.2004 Mitsubishi Electric утроила прогноз чистой прибыли на 2003-2004 г.
19.03.2004 Sanyo снизила прогноз годовой чистой прибыли на 88%
09.02.2004 Nikon потерпел убытки в апреле-декабре 2003 года
04.02.2004 Hitachi получил квартальную прибыль
03.02.2004 Sony инвестирует $1,13 млрд. в производство Cell-чипов
03.02.2004 Sony инвестирует $1,13 млрд. в производство Cell-чипов
02.02.2004 Квартальная прибыль Sharp выросла на 27,2%
02.02.2004 Операционная прибыль Olympus в апреле-декабре 2003 г. составила $460,9 млн.
29.01.2004 Цифровой бум принес Canon рекордную прибыль
28.01.2004 Прибыль Sony упала за квартал на 20%
21.01.2004 Olympus намерен выручить $9,36 млрд. в 2006/2007 году
20.01.2004 Mitsubishi Electric подтвердила прогноз на 2003-2004 год
11.11.2003 Nikon несет убытки из-за сокращения продаж пленочных камер
10.11.2003 Чистые убытки Softbank по итогам полугодия увеличились на 28%
24.10.2003 Toshiba представила позитивные результаты 3 квартала
22.10.2003 NEC Electronics превысил собственный прогноз на 1 половину финансового года

Публикаций - 495, упоминаний - 495
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