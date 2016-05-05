Здравоохранение Хирургия хирургические методы

Робот-хирург впервые научился работать с мягкими тканями еловеческого тела. Но новый робот под названием Smart Tissue Autonomous Robot (STAR) умеет работать в таких условиях не хуже опытного хирурга и таким образом обещает новую эру в медицине. Новый робот-хирург может работать с мягкими тканями До сих пор роботы не умели самостоятельно работать с мягкими тканями, например провести удаление аппендикса или сделать хирургический шов на коже. Мягкие

Пластический хирург был уволен за утечку информации Доктор Френсис Онг (Francis D. Ong) доцент кафедры пластической хирургии медицинского колледжа города Джексонвилль, допустил глупейшую утечку информации. Как сообщает издание Firstcoastnews.com, хирург сначала скопировал приватные сведения собственных клиентов на личный ноутбук, а вскоре отдал этот компьютер своим же знакомым. Тем самым, хирург создал риск компрометации приватны

Ученые расширили возможности хирургических роботов Исследователи из лондонского колледжа Империал расширили возможности хирургических роботов Da Vinci. Они разработали устройство, отслеживающее движения глаз хирурга, и программное обеспечение, создающее на основе полученных данных 3D-модель соответствующей облас

Робот-хирург впервые возьмется за скальпель водной линии связи хирургом, находящимся в Канаде, за 2 тыс. км. от операционного стола. Как заявил хирург Тим Бродрик (Tim Broderick) из университета Цинциннати, впервые в подобном эксперимент

Робот-хирург впервые возьмется за скальпель водной линии связи хирургом, находящимся в Канаде, за 2 тыс. км. от операционного стола. Как заявил хирург Тим Бродрик (Tim Broderick) из университета Цинциннати, впервые в подобном эксперимент