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Здравоохранение Хирургия хирургические методы

Какие обследования необходимо пройти перед операцией?
Пациент должен пройти стандартные обследования: общий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови, коагулограмму, определение группы крови и резус-фактора, тесты на ВИЧ, гепатиты и сифилис, также необходимы электрокардиограмма и флюорография. Некоторые пациенты направляются на консультации узких специалистов. Срок годности анализов обычно не превышает 14 дней.

Что необходимо взять с собой из личных вещей?
Из личных вещей необходимо взять предметы гигиены (зубную щётку, пасту, мыло, полотенце, расчёску, шампунь), сменную одежду, тапочки с закрытым носом, зарядные устройства и телефон. Также желательно взять бумажные салфетки, туалетную бумагу и антисептик для рук.

Что не следует брать с собой в стационар?
Не следует брать с собой в больницу крупные суммы денег, ценные вещи, алкоголь, сигареты или запрещённые вещества.

«Хирурги. Операция.» 1981 год Картина советского белорусского художника Эдуарда Белагурова (27 ноября 1947 г. - 17 мая 1998 г.) «Хирурги. Операция.» 1981 год Картина советского белорусского художника Эдуарда Белагурова (27 ноября 1947 г. - 17 мая 1998 г.)
«Хирурги», 1982 год. Художник — Данилюк Владимир Александрович. «Хирурги», 1982 год. Художник — Данилюк Владимир Александрович.
"Ночное дежурство" 2020 г. Наталья Большакова "Ночное дежурство" 2020 г. Наталья Большакова
"Портрет хирурга С.С. Юдина", 1933 г. Нестеров Михаил Васильевич (1862 - 1942) "Портрет хирурга С.С. Юдина", 1933 г. Нестеров Михаил Васильевич (1862 - 1942)
«Перед операцией. Хирург», 1959 г. Данилюк Владимир Александрович Холст, масло 84 х 59.2 см Нижегородский государственный художественный музей «Перед операцией. Хирург», 1959 г. Данилюк Владимир Александрович Холст, масло 84 х 59.2 см Нижегородский государственный художественный музей
Хирург Ф.В. Васильев "Ночное дежурство", 1972 г. Чекмасов Валентин Сергеевич Хирург Ф.В. Васильев "Ночное дежурство", 1972 г. Чекмасов Валентин Сергеевич
«Хирург», 1968 год Мацкин Рувим Израилевич (1926-1996) - советский и израильский художник-живописец. «Хирург», 1968 год Мацкин Рувим Израилевич (1926-1996) - советский и израильский художник-живописец.
Художник М.В. Нестеров. "Портрет С. С. Юдина", 1935 год Сергей Сергеевич Юдин- советский хирург и учёный, заслуженный деятель науки РСФСР, главный хирург НИИ СП имени Н. В. Склифосовского, директор НИИ хирургии имени А. В. Вишневского. Юдин разработал методики резекции желудка при язвенной болезни, прободной язве желудка и желудочном кровотечении, операции создания искусственного пищевода. Художник М.В. Нестеров. "Портрет С. С. Юдина", 1935 год Сергей Сергеевич Юдин- советский хирург и учёный, заслуженный деятель науки РСФСР, главный хирург НИИ СП имени Н. В. Склифосовского, директор НИИ хирургии имени А. В. Вишневского. Юдин разработал методики резекции желудка при язвенной болезни, прободной язве желудка и желудочном кровотечении, операции создания искусственного пищевода.
Иван Вепхвадзе Эксперимент. 1978 Иван Вепхвадзе Эксперимент. 1978
«Хирурги. Операция.» 1981 год Картина советского белорусского художника Эдуарда Белагурова (27 ноября 1947 г. - 17 мая 1998 г.)

СОБЫТИЯ


22.07.2025 В РТУ МИРЭА внедряют дополненную реальность для повышения точности хирургических операций

ображения в поле зрения хирурга, совмещая анатомические изображения пациента с реальной операцией». Хирурги смогут свободно перемещаться, получая голографические изображения внутренних структур
18.06.2025 Робот-хирург из Индии совершил первую операцию на сердце. Его создатели хотят вытеснить американцев с рынка

зультаты были эффективными. Пациент уже поправляется», — сказал в своем заявлении кардиоторакальный хирург из SS Innovations International Хуан Зунига (Juan Zuniga), который проводил операцию н
04.02.2021 Microsoft покажет онлайн, как хирурги оперируют с использованием очков HoloLens 2

оллегией врачей из разных стран. Благодаря очкам HoloLens 2 и приложению Dynamics 365 Remote Assist хирурги могут: визуализировать дополнительную информацию (к примеру, снимок компьютерной томо
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твия науки и промышленности в интересах нацпроекта «Здравоохранение», – отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко. Autoplan зарегистрирован Росздравнадзором как первая российская система хирургической навигации. Оборудование может использоваться при планировании травматологических и ортопедических операций, в абдоминальной, эндокринной и онкологический хирургии, а также в нейро
17.12.2018 Школьники предложили лечить опухоли с помощью хирургической станции «Ростеха»

ской ране с выводом на мониторы с функцией touch. Такой подход повышает качество проведения сложных хирургических вмешательств, сокращает время операций, а также снижает вероятность врачебной о
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ка» госкорпорации Ростех закончил разработку первой в России навигационной станции для высокоточных хирургических операций. В настоящее время собрана установочная опытно-промышленная партия обо
20.02.2017 Philips представила технологию хирургической навигации с использованием дополненной реальности

ведению минимально инвазивных процедур. Раньше операции на позвоночнике проводились открытым путем. Хирурги были вынуждены делать большой разрез, чтобы получить доступ к позвоночнику и правильн
05.05.2016 Робот-хирург впервые научился работать с мягкими тканями

еловеческого тела. Но новый робот под названием Smart Tissue Autonomous Robot (STAR) умеет работать в таких условиях не хуже опытного хирурга и таким образом обещает новую эру в медицине. Новый робот-хирург может работать с мягкими тканями До сих пор роботы не умели самостоятельно работать с мягкими тканями, например провести удаление аппендикса или сделать хирургический шов на коже. Мягкие
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20.02.2007 Хирурги-геймеры искуснее своих коллег

ives of Surgery («Архивы хирургии»). По крайней мере, это утверждение относится к одному из самых сложных видов хирургии — лапароскопической, при которой операция происходит через небольшой надрез, а хирург наблюдает за процессом на телеэкране. Тестирование длительностью полтора дня было проведено среди 33 хирургов нью-йоркского медицинского центра Beth Israel Medical Center. 9 человек, игр
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01.12.2006 Роботам-хирургам доверят оперировать людей?

которые уже применяются во многих клиниках для ряда хирургических операций. Используя эту систему, хирург получает трехмерное изображение операционного поля и передвигает инструмент в теле пац
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27.09.2006 Проведена первая хирургическая операция в условиях невесомости

Французские хирурги впервые провели операцию в условиях невесомости на борту самолета Airbus A300, сообща
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"зрение" гораздо острее, чем глаз хирурга: цветные изображения можно сильно увеличивать. Один робот-хирург обойдется в $200, сообщило агентство AP.
28.10.2005 Управляемые роботы-хирурги могут делать операции

"зрение" гораздо острее, чем глаз хирурга: цветные изображения можно сильно увеличивать. Один робот-хирург обойдется в $200, сообщило агентство AP.
12.10.2004 Робот-хирург впервые возьмется за скальпель

водной линии связи хирургом, находящимся в Канаде, за 2 тыс. км. от операционного стола. Как заявил хирург Тим Бродрик (Tim Broderick) из университета Цинциннати, впервые в подобном эксперимент
12.10.2004 Робот-хирург впервые возьмется за скальпель

водной линии связи хирургом, находящимся в Канаде, за 2 тыс. км. от операционного стола. Как заявил хирург Тим Бродрик (Tim Broderick) из университета Цинциннати, впервые в подобном эксперимент
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существления сложных операций на позвоночнике. Эти операции относятся к наиболее рискованным, поскольку малейшая ошибка хирурга может привести к параличу пациента. Робот действует гораздо точнее, чем хирург, поскольку может контролировать движения с точностью до десятых долей миллиметра. Ученые надеются, что использование робота позволит им проводить операции на шейных позвонках, что до сих

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Здравоохранение и организации, системы, технологии, персоны:

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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 19
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 19
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1526 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 18
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 18
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 17
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8775 17
Здравоохранение - УЗИ - Ультразвуковое исследование - Ультразвуковая диагностика - Сонография - Ультрасонография 324 16
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 16
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 16
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 16
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 15
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 14
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 14
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 14
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 14
Linux OS 11533 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 8
Huawei Da Vinci - Процессорная архитектура - Нейрочип 41 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 6
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 6
Microsoft Windows 16882 5
Microsoft Office 4170 4
Oracle Java - язык программирования 3469 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 4
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 4
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 4
Nokia Sirocco 104 4
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Sechenov.AI_nephro 3 3
Apple iPad 4011 3
Apple iOS 8583 3
Nokia Symbian OS 1411 3
Microsoft Hololens 76 3
ТехЛАБ Galenos СППВР - Система поддержки принятия врачебных решений 37 3
ReviVR - нейротренажер 8 3
Depositphotos - фотобанк 405 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
Intel Pentium III 782 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Sony AIBO - Sony Artificial Intelligence RoBOt - серия собак-роботов 66 3
NASA Dawn - автоматическая межпланетная станция 79 3
Honda Asimo 39 3
Nokia 6230 - Nokia 6230i 47 3
FreePik 1841 2
Икс Ред Групп - Рустим VR-экосистема 3 2
Nokia 8800 Carbon Arte - Nokia 8800 Black Edition - Nokia 8800 Arte - Nokia 8800 Sapphire Arte - Nokia 8800 Carbon Arte - Nokia 8800 Gold Arte - Nokia 8800 Aston Martin 20 2
Нейроспутник - Левша - LevshAI - Роботизированный комплекс для эндоваскулярной нейрохирургии 2 2
Computer Motion - ZRSS - ZEUS robotic surgical system 2 2
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 2
Google Android 15243 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 2
Apple iPhone 6 4861 2
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 211 2
Sakamoto Ryuichi - Сакамото Руичи 10 4
Гапонцев Валентин 13 3
Balch Tucker - Болч Таккер 4 3
Yoshida Kazuo - Йошида Казуо 4 3
Путин Владимир 3454 3
Одинцов Дмитрий 119 3
Набоков Сергей 27 3
Флёров Евгений 8 3
Sampson Victoria - Сэмпсон Виктории 2 2
Sanchot Philippe - Саншо Филипп 2 2
Warwick Kevin - Уорвик Кевин 8 2
Питерцев Михаил 2 2
Лищук Владимир 4 2
Broderick Tim - Бродрик Тим 2 2
Williams Dave - Вильямс Дэйв 7 2
Barrett William - Барретт Вильям 2 2
Шпичка Анастасия 3 2
Залдостанов Александр 2 2
Epstein Arthur - Эпштайн Артур 3 2
Okamura Allison - Окамура Аллисон 2 2
Langer Robert - Лэнджер Роберт 6 2
Stolow Albert - Столоу Альберт 2 2
Ellis-Behnke Rutledge - Еллис-Бенке Ратледж 2 2
Евтихиев Николай 11 2
Ali Robin - Али Робин 2 2
Черненький Иван 2 2
Сирота Евгений 3 2
Anravi Mehran - Анрави Мехран 2 2
Stoffels-Adamowicz Eva - Стоффелс-Адамович Ева 2 2
Евтушенко Олег 145 2
Дырмовский Дмитрий 149 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 2
Скворцова Вероника 69 2
Духовницкий Олег 91 2
Лебедев Георгий 57 2
Моторко Андрей 73 2
Царьков Петр 4 2
Меняйло Сергей 22 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Шадеркин Игорь 9 2
Россия - РФ - Российская федерация 166163 138
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 87
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 54
Европа 24962 39
Земля - планета Солнечной системы 10865 35
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 34
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 28
Япония 13807 26
Германия - Федеративная Республика 13220 25
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 21
Канада 5081 18
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 15
Южная Корея - Республика 7051 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 10
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 10
Индия - Bharat 5869 10
Россия - СФО - Новосибирск 4875 10
Италия - Итальянская Республика 4508 9
Франция - Французская Республика 8176 9
Нидерланды 3745 9
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 8
США - Нью-Йорк 3180 8
Беларусь - Белоруссия 6289 7
Израиль 2856 7
Великобритания - Лондон 2432 7
Австрия - Вена 261 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 7
Сингапур - Республика 1953 6
Испания - Королевство 3839 6
Ирак - Республика 709 6
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 6
Азия - Азиатский регион 5920 5
Финляндия - Финляндская Республика 3697 5
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1832 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2605 5
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 5
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 5
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 5
США - Калифорния 4828 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 182
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 137
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 106
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 61
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Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 51
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 32
Зоология - наука о животных 2887 28
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 27
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3028 26
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 25
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1329 23
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6169 22
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 841 22
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 21
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 19
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 18
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 14
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 14
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 14
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 14
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1458 14
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 13
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 13
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 12
Здравоохранение - Трансплантология - раздел медицины, изучающий проблемы трансплантации органов (почек, печени, сердца), а также перспективы создания искусственных органов - Регенеративная медицина - пересадка органов 75 12
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Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 12
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Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 11
Здравоохранение - Анатомия - внутренние органы - Anatomy - internal organs 389 11
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 10
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 10
New Scientist 1448 10
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 9
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 7
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 4
ScienceDaily 399 4
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 4
CNews - ZOOM.CNews 1866 3
Nature 832 3
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
e4 Engineering 107 2
Tucson Citizen 3 2
Новосибирск ИА МКУ - Новосибирское информационное агентство 7 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
Wired - Издание 276 2
AP - Associated Press 2007 2
Physical Review Letters 164 2
Scientific Reports - Nature Scientific Reports 32 2
Space Daily 528 2
NewsFactor 127 2
PhysicsWeb 184 2
Серебряный дождь 12 1
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 1
Forbes - Форбс 1002 1
The Register - The Register Hardware 1783 1
Bloomberg 1627 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
NYT - The New York Times 1099 1
The Guardian - Британская газета 406 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
The Washington Post 350 1
Медуза - Meduza 48 1
Journal of Anatomy 1 1
Известия ИД 770 1
Telegraph 199 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 1
РБК ТВ - телеканал 83 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 10
IDC - International Data Corporation 4975 4
Frost & Sullivan 207 2
CNews Мишень 186 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 1
Мировой рынок ВКС 5 1
Gartner - Гартнер 3658 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 1
ABI Research 236 1
Forrester Research 834 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Counterpoint Research 110 1
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 20 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
The Next Generation of Medicine: Artificial Intelligence and Machine Learning 1 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
TM Capital 1 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
IMD World Digital Competitiveness Ranking - Индекс цифровой конкурентоспособности 3 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
HDI - Human Development Index - Индекс человеческого развития 4 1
NPD DisplaySearch 285 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Gartner - Dataquest 353 1
Wainhouse Research 40 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 26
РАН - Российская академия наук 2122 19
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 8
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 41 7
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 5
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 5
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 5
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 16 5
Hanyang University - Ханьянский университет - Университет Ханьян - Университет Ханянг 6 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 4
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 4
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 38 4
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 4
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 164 4
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 4
Keio University - Университет Кэйо 39 4
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 3
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 47 3
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 3
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 25 3
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 3
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 3
University of Manchester - Манчестерский университет 77 3
UWE Bristol - University of the West of England Bristol - Университет западной Англии 9 3
UC - University of Cincinnati - Университет Цинциннати 21 3
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 3
University of Technology Malaysia - Технологический университет Малайзии 5 2
USU, Utah State - Utah State University - Университет Юты - Университет штата Юта 63 2
Huskers - Nebraska Cornhuskers - Университет Небраски в Линкольне 18 2
НАН Беларуси - ИММС - Институт механики металлополимерных систем имени В. А. Белого 3 2
НИИЭФА им. Д.В. Ефремова ФГУП - Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова 11 2
Karolinska Institute - Каролинский институт 29 2
TU/e - Technische Universiteit Eindhoven - Eindhoven University of Technology - Технический университет Эйндховена - Эйндховенский технический университет 20 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 2
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 6
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 6
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 5
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 4
День молодёжи - 27 июня 1087 4
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
CeBIT 614 3
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 31 3
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 2
Росмолодежь ФАДМ - Зворыкинская премия - Зворыкинский проект - Зворыкинский инновационный проект 16 1
Правительственные награды Российской Федерации 6 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 25 1
ПроеКТОриЯ - форум 2 1
МТС - Телеком Идея 51 1
Правительство Москвы - Новатор Москвы - премия Мэра Москвы 13 1
Правительство РФ - Государственные премии 22 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 1
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