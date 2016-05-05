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Здравоохранение Хирургия хирургические методы



05.05.2016 Робот-хирург впервые научился работать с мягкими тканями

еловеческого тела. Но новый робот под названием Smart Tissue Autonomous Robot (STAR) умеет работать в таких условиях не хуже опытного хирурга и таким образом обещает новую эру в медицине. Новый робот-хирург может работать с мягкими тканями До сих пор роботы не умели самостоятельно работать с мягкими тканями, например провести удаление аппендикса или сделать хирургический шов на коже. Мягкие
22.05.2008 Пластический хирург был уволен за утечку информации

Доктор Френсис Онг (Francis D. Ong) доцент кафедры пластической хирургии медицинского колледжа города Джексонвилль, допустил глупейшую утечку информации. Как сообщает издание Firstcoastnews.com, хирург сначала скопировал приватные сведения собственных клиентов на личный ноутбук, а вскоре отдал этот компьютер своим же знакомым. Тем самым, хирург создал риск компрометации приватны
24.03.2008 Ученые расширили возможности хирургических роботов

Исследователи из лондонского колледжа Империал расширили возможности хирургических роботов Da Vinci. Они разработали устройство, отслеживающее движения глаз хирурга, и программное обеспечение, создающее на основе полученных данных 3D-модель соответствующей облас
12.10.2004 Робот-хирург впервые возьмется за скальпель

водной линии связи хирургом, находящимся в Канаде, за 2 тыс. км. от операционного стола. Как заявил хирург Тим Бродрик (Tim Broderick) из университета Цинциннати, впервые в подобном эксперимент
12.10.2004 Робот-хирург впервые возьмется за скальпель

водной линии связи хирургом, находящимся в Канаде, за 2 тыс. км. от операционного стола. Как заявил хирург Тим Бродрик (Tim Broderick) из университета Цинциннати, впервые в подобном эксперимент
14.03.2000 Создан робот для проведения хирургических операций на позвоночнике

существления сложных операций на позвоночнике. Эти операции относятся к наиболее рискованным, поскольку малейшая ошибка хирурга может привести к параличу пациента. Робот действует гораздо точнее, чем хирург, поскольку может контролировать движения с точностью до десятых долей миллиметра. Ученые надеются, что использование робота позволит им проводить операции на шейных позвонках, что до сих

Публикаций - 188, упоминаний - 196

Здравоохранение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM - International Business Machines Corp 9280 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2937 9
5nine Software 1863 9
Philips 2060 8
Microsoft Corporation 23859 6
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1762 6
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1020 5
Huawei 3612 5
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1139 5
7357 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10406 4
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 69 4
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 719 4
Sony 6500 4
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6492 4
GE - General Electric - Дженерал электрик 441 4
Philips Electronics - Royal Philips Electronics - Ройал Филипс Электроникс 320 3
NTT Group - Nippon Telegraph and Telephone Corporation 128 3
Fujitsu 2048 3
Sharp Corporation 1044 3
Sony Electronics 76 3
Konami 107 3
Fujitsu Automation 7 3
SmartLabs - СмартЛабс 44 3
Olympus 467 2
Ростех - Автоматика - КалугаПрибор 45 2
Infineon Technologies 393 2
Siemens AG - Сименс Россия 420 2
Toshiba Corporation 2905 2
Ростех - Росэлектроника - Вега ИМЦ - Инженерно-маркетинговый центр концерна Вега 17 2
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Cisco Systems 4952 2
Lenovo Motorola 3506 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2983 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10071 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6750 9
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2565 6
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 167 5
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 131 5
Россети Ленэнерго 2414 4
Honda Motor Company 230 3
Airbus Group - Airbus Industries 221 3
Лента - Сеть розничной торговли 1809 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6361 3
Walmart - Wal-Mart Stores 370 2
DuPont - Дюпон 100 2
GMS Hospital 2 2
Tesco 81 2
Prada 52 2
Michelin - Мишлен 30 2
United Colors of Benetton 37 2
Промтех ГК - Промышленные технологии 65 2
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 215 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 693 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 704 2
Volkswagen Group - VW 265 2
Boeing 990 2
Центр ранней диагностики нейродегенеративных заболеваний 1 1
ККБ - Консервативный коммерческий банк - Краскомбанк 15 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG 180 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2533 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 88 1
Microsoft Seed Fund - Фонд посевного финансирования Microsoft 33 1
ChemChina - Pirelli SpA - Пирелли 39 1
Ikon Tyres - Nokian Tyres 18 1
Наукоград - технопарк 113 1
АФК Система - Интурист ВАО - Интурист НТК - Интурист Отель Групп - Интурист Магазин Путешествий - Интурист Транспортные Услуги 52 1
Казань Экспо МВЦ - Международный выставочный центр 10 1
Boeing Defense, Space & Security - BDS - Boeing Missile Defense Systems - Boeing Space and Communications 10 1
РВК - Российская венчурная компания 539 1
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 23 1
HeadHunter Group - HH Group 309 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 68 1
Ростатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 408 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 209 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1235 15
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3402 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2585 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4764 8
Правительство Москвы 2144 7
Президент Российской Федерации 3874 6
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 2006 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4716 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5423 4
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1226 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1282 3
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ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 251 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1660 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2076 3
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Правительство Москвы - Мэр города Москвы 444 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 139 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 718 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2890 2
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 135 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3108 2
ФПИ - Фонд перспективных исследований 62 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3140 2
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Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 266 1
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области 25 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 44 1
UK NHS - National Health Service - Национальная служба здравоохранения Великобритании 12 1
U.S. NIH - National Institutes of Health - Национальные институты здравоохранения США 28 1
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U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 99 1
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Центросоюз РФ - Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации 3 1
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СФУ - Сибирский федеральный университет 63 1
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РАН ИВНД - Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии 3 1
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РАН - ИЭФБ - Институт эволюционной физиологии и биохимии имени И.М. Сеченова 2 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 240 1
НМИЦ ПН им В.М. Бехтерева ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева 3 1
РАМН НИИ фармакологии - Научно-исследовательский институт фармакологии имени В.В. Закусова 1 1
Минздрав РФ - НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского 5 1
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