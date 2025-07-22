Здравоохранение Хирургия хирургические методы

Какие обследования необходимо пройти перед операцией?

Пациент должен пройти стандартные обследования: общий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови, коагулограмму, определение группы крови и резус-фактора, тесты на ВИЧ, гепатиты и сифилис, также необходимы электрокардиограмма и флюорография. Некоторые пациенты направляются на консультации узких специалистов. Срок годности анализов обычно не превышает 14 дней.

Что необходимо взять с собой из личных вещей?

Из личных вещей необходимо взять предметы гигиены (зубную щётку, пасту, мыло, полотенце, расчёску, шампунь), сменную одежду, тапочки с закрытым носом, зарядные устройства и телефон. Также желательно взять бумажные салфетки, туалетную бумагу и антисептик для рук.

Что не следует брать с собой в стационар?

Не следует брать с собой в больницу крупные суммы денег, ценные вещи, алкоголь, сигареты или запрещённые вещества.