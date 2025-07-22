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Здравоохранение Хирургия хирургические методы
Какие обследования необходимо пройти перед операцией?
Пациент должен пройти стандартные обследования: общий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови, коагулограмму, определение группы крови и резус-фактора, тесты на ВИЧ, гепатиты и сифилис, также необходимы электрокардиограмма и флюорография. Некоторые пациенты направляются на консультации узких специалистов. Срок годности анализов обычно не превышает 14 дней.
Что необходимо взять с собой из личных вещей?
Из личных вещей необходимо взять предметы гигиены (зубную щётку, пасту, мыло, полотенце, расчёску, шампунь), сменную одежду, тапочки с закрытым носом, зарядные устройства и телефон. Также желательно взять бумажные салфетки, туалетную бумагу и антисептик для рук.
Что не следует брать с собой в стационар?
Не следует брать с собой в больницу крупные суммы денег, ценные вещи, алкоголь, сигареты или запрещённые вещества.
СОБЫТИЯ
|22.07.2025
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В РТУ МИРЭА внедряют дополненную реальность для повышения точности хирургических операций
ображения в поле зрения хирурга, совмещая анатомические изображения пациента с реальной операцией». Хирурги смогут свободно перемещаться, получая голографические изображения внутренних структур
|18.06.2025
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Робот-хирург из Индии совершил первую операцию на сердце. Его создатели хотят вытеснить американцев с рынка
зультаты были эффективными. Пациент уже поправляется», — сказал в своем заявлении кардиоторакальный хирург из SS Innovations International Хуан Зунига (Juan Zuniga), который проводил операцию н
|04.02.2021
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Microsoft покажет онлайн, как хирурги оперируют с использованием очков HoloLens 2
оллегией врачей из разных стран. Благодаря очкам HoloLens 2 и приложению Dynamics 365 Remote Assist хирурги могут: визуализировать дополнительную информацию (к примеру, снимок компьютерной томо
|27.05.2019
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Ростех запустит серийное производство отечественной системы хирургической навигации
твия науки и промышленности в интересах нацпроекта «Здравоохранение», – отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко. Autoplan зарегистрирован Росздравнадзором как первая российская система хирургической навигации. Оборудование может использоваться при планировании травматологических и ортопедических операций, в абдоминальной, эндокринной и онкологический хирургии, а также в нейро
|17.12.2018
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Школьники предложили лечить опухоли с помощью хирургической станции «Ростеха»
ской ране с выводом на мониторы с функцией touch. Такой подход повышает качество проведения сложных хирургических вмешательств, сокращает время операций, а также снижает вероятность врачебной о
|11.01.2018
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«Росэлектроника» разработала навигационную станцию для высокоточной хирургии
ка» госкорпорации Ростех закончил разработку первой в России навигационной станции для высокоточных хирургических операций. В настоящее время собрана установочная опытно-промышленная партия обо
|20.02.2017
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Philips представила технологию хирургической навигации с использованием дополненной реальности
ведению минимально инвазивных процедур. Раньше операции на позвоночнике проводились открытым путем. Хирурги были вынуждены делать большой разрез, чтобы получить доступ к позвоночнику и правильн
|05.05.2016
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Робот-хирург впервые научился работать с мягкими тканями
еловеческого тела. Но новый робот под названием Smart Tissue Autonomous Robot (STAR) умеет работать в таких условиях не хуже опытного хирурга и таким образом обещает новую эру в медицине. Новый робот-хирург может работать с мягкими тканями До сих пор роботы не умели самостоятельно работать с мягкими тканями, например провести удаление аппендикса или сделать хирургический шов на коже. Мягкие
|22.05.2008
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Пластический хирург был уволен за утечку информации
Доктор Френсис Онг (Francis D. Ong) доцент кафедры пластической хирургии медицинского колледжа города Джексонвилль, допустил глупейшую утечку информации. Как сообщает издание Firstcoastnews.com, хирург сначала скопировал приватные сведения собственных клиентов на личный ноутбук, а вскоре отдал этот компьютер своим же знакомым. Тем самым, хирург создал риск компрометации приватны
|24.03.2008
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Ученые расширили возможности хирургических роботов
Исследователи из лондонского колледжа Империал расширили возможности хирургических роботов Da Vinci. Они разработали устройство, отслеживающее движения глаз хирурга, и программное обеспечение, создающее на основе полученных данных 3D-модель соответствующей облас
|20.02.2007
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Хирурги-геймеры искуснее своих коллег
ives of Surgery («Архивы хирургии»). По крайней мере, это утверждение относится к одному из самых сложных видов хирургии — лапароскопической, при которой операция происходит через небольшой надрез, а хирург наблюдает за процессом на телеэкране. Тестирование длительностью полтора дня было проведено среди 33 хирургов нью-йоркского медицинского центра Beth Israel Medical Center. 9 человек, игр
|01.12.2006
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Роботам-хирургам доверят оперировать людей?
которые уже применяются во многих клиниках для ряда хирургических операций. Используя эту систему, хирург получает трехмерное изображение операционного поля и передвигает инструмент в теле пац
|01.12.2006
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Роботам-хирургам доверят оперировать людей?
которые уже применяются во многих клиниках для ряда хирургических операций. Используя эту систему, хирург получает трехмерное изображение операционного поля и передвигает инструмент в теле пац
|27.09.2006
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Проведена первая хирургическая операция в условиях невесомости
Французские хирурги впервые провели операцию в условиях невесомости на борту самолета Airbus A300, сообща
|27.09.2006
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Проведена первая хирургическая операция в условиях невесомости
Французские хирурги впервые провели операцию в условиях невесомости на борту самолета Airbus A300, сообща
|28.10.2005
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Управляемые роботы-хирурги могут делать операции
"зрение" гораздо острее, чем глаз хирурга: цветные изображения можно сильно увеличивать. Один робот-хирург обойдется в $200, сообщило агентство AP.
|28.10.2005
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Управляемые роботы-хирурги могут делать операции
"зрение" гораздо острее, чем глаз хирурга: цветные изображения можно сильно увеличивать. Один робот-хирург обойдется в $200, сообщило агентство AP.
|12.10.2004
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Робот-хирург впервые возьмется за скальпель
водной линии связи хирургом, находящимся в Канаде, за 2 тыс. км. от операционного стола. Как заявил хирург Тим Бродрик (Tim Broderick) из университета Цинциннати, впервые в подобном эксперимент
|12.10.2004
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Робот-хирург впервые возьмется за скальпель
водной линии связи хирургом, находящимся в Канаде, за 2 тыс. км. от операционного стола. Как заявил хирург Тим Бродрик (Tim Broderick) из университета Цинциннати, впервые в подобном эксперимент
|14.03.2000
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Создан робот для проведения хирургических операций на позвоночнике
существления сложных операций на позвоночнике. Эти операции относятся к наиболее рискованным, поскольку малейшая ошибка хирурга может привести к параличу пациента. Робот действует гораздо точнее, чем хирург, поскольку может контролировать движения с точностью до десятых долей миллиметра. Ученые надеются, что использование робота позволит им проводить операции на шейных позвонках, что до сих
Здравоохранение и организации, системы, технологии, персоны:
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