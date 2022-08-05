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Индексная книга (каталог) CNews*
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Здравоохранение Реабилитация

СОБЫТИЯ


05.08.2022 В ОЭЗ «Технополис Москва» начали производить аппарат для реабилитации после травм

производство аппаратов для вибротерапии. Они предназначены для проведения вибростимуляции опорно-двигательного аппарата человека. Испытания показали, что этот вид терапии существенно сокращает время реабилитации при травмах и нарушениях двигательной активности. Первые семь устройств уже работают в лечебных и лечебно-профилактических медицинских учреждениях страны», – сказал Владислав Овчин
20.05.2022 Технологии искусственного интеллекта помогут реабилитации бездомных

Исследовательская группа Центра искусственного интеллекта ФКН НИУ ВШЭ под руководством Ивана Ямщикова разработала модель для прогнозирования успешности реабилитации бездомных. Модель с вероятностью около 80% предсказывает эффективность работы с клиентами организаций для бездомных. Об этом CNews сообщили представители НИУ ВШЭ. Сегодня проблема

16.02.2022 Московские врачи смогут вдвое эффективнее проводить реабилитацию пациентов после инсульта

Комплекс SensoRehab от компании «СенсоМед», резидента Фонда «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), будет применяться в научно-практическом Центре медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения Москвы и Центре медицинской реабилитации Сеченовского университета. Результаты апробации показали, что

19.07.2021 На портале госуслуг при участии БФТ запущен социальный суперсервис для инвалидов

н по контракту с Фондом социального страхования России при участии Минцифры и Минтруда России и запущен на портале госуслуг. Теперь инвалиды и ветераны могут получить услугу по предоставлению средств реабилитации и денежной компенсации без личного обращения и сбора комплекта документов. Весь процесс – подача заявления, рассмотрение и решение о предоставлении услуги – проходит в электронной

13.07.2021 На Госуслугах запущен новый социальный сервис для граждан с инвалидностью

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает, что на портале Госуслуг можно подать заявление на получение технических средств и услуг для реабилитации граждан с инвалидностью. Новый вид сервиса запущен Минцифры России совместно с Минтрудом России и Фондом социального страхования. Теперь в режиме онлайн можно подать заявление, что
29.12.2020 Создана образовательная программа для реабилитации пациентов с помощью экзоскелетов

чиком программы выступила портфельная компания Биофонда РВК «ЭкзоАтлет» (резидент Фонда «Сколково»), производящая роботизированные комплексы ExoAtlet. Это медицинские экзоскелеты, предназначенные для реабилитации людей с локомоторными нарушениями (нарушениями подвижности) нижних конечностей, наступившими в результате травм, операций, заболеваний опорно-двигательного аппарата или нервной сис
15.07.2020 Сборная России по кибатлетике начинает подготовку к чемпионату мира Cybathlon-2020

и. В отличие от Паралимпиады, на которой позволяется использование только унифицированных вспомогательных технологий, Cybathlon предусматривает демонстрацию разнообразных новейших технических средств реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья, которые помогают не только в спорте, но и в быту. Выездные сборы состоятся на базе подмосковного пансионата «Бор» (д. Одинцово, г.
26.05.2020 Резидент «Сколково» представил систему реабилитации для детей с когнитивными нарушениями

«Сенсарт», резидент кластера информационных технологий Фонда «Сколково», представила комплекс реабилитации для развития моторики. Это новое направление для компании - ранее «Сенсарт» предлагала интерактивное оборудование Surfancy корпоративным клиентам для объектов розничной торговли. К
20.05.2020 Резидент «Сколково» зарегистрировал «умную перчатку» для реабилитации после инсульта

сяч – в России. Примерно 30 процентов заболеваний заканчиваются летальным исходом. Остальным, перенесшим инсульт, требуется длительное восстановление. Senso Rehab – современная и эффективная методика реабилитации после инсульта. Использование «умной перчатки» повышает эффективность восстановления в 2,5 раза по сравнению с классическими методами. Высокая результативность подтверждена трехлет
20.03.2020 Пироговский центр открыл свободный доступ к онлайн-платформе реабилитации

ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр им. Н.И. Пирогова» Минздрава России открыл свободный доступ к онлайн-платформе реабилитации и повышения физической активности «Степс Реабил», который будет предоставляться по заявкам лечебных учреждений и органов соцзащиты. Доступ к основному функционалу сайта открыт на ф
24.05.2019 Сервер видеоконференций Videomost внедрен в центре реабилитации «Родник»

Spirit, разработчик программного сервера видеоконференций Videomost, объявил о том, что центр реабилитации «Родник» в Архангельской области использует видеоконференции Videomost. Основная задача центра реабилитации «Родник» – оказание квалифицированной медико-социальной, психолог
27.11.2018 Российские разработчики представили в Лондоне виртуальную систему реабилитации

В ходе Российского-британского бизнес-форума в Лондоне состоялась европейская премьера системы виртуальной реальности ATTILAN компании «Моторика», которая служит для эффективной реабилитации пациентов с различными устройствами. Система помогает людям научиться использовать протезы с постоянным онлайн-контролем этого процесса, что позволит обеспечить высокотехнологичной
02.10.2018 «Ростех» начал поставки нейротренажеров с виртуальной реальностью для реабилитации пациентов

нг «Росэлектроника» Госкорпорации «Ростех» начал серийное производство и поставки уникального нейротренажера ReviVR с технологией виртуальной реальности для медицинских учреждений. Комплекс поможет в реабилитации пациентов, перенесших инсульт, травмы спинного мозга и ряда других заболеваний. Стоимость тренажера составляет около 1,5 млн рублей, говорится в пресс-релизе «Ростеха». Нейротренаж
28.05.2018 «Моторика» представила платформу виртуальной реальности для реабилитации

Инженеры «Моторики», резидента Фонда «Сколково», создали платформу реабилитации с помощью VR-технологий. На международной выставке OTWorld-2018 в Лейпциге на разработку обратили внимание зарубежные производители протезов, экзоскелетов и реабилитационных центро
28.03.2018 Предприятие Ростеха объявило о скором начале производства тренажеров для реабилитации после инсультов

динг госкорпорации Ростех, объявил о скором начале серийного выпуска нейротренажеров, разработанных Самарским государственным медицинским университетом (СГМУ). Производство нейротренажеров ReviVR для реабилитации пациентов, перенесших инсульт, а также игровых нейротренажеров для детей с ДЦП будет организовано на базе московского «Инженерно-маркетингового центра Концерна «Вега» и СГМУ. Это п
10.02.2017 МИС Томской области обзавелась модулем для учета программ реабилитации инвалидов

недрила модуль «Учет ИПРА» в медицинскую информационную систему Томской области. Предпосылками послужило вступление с 1 января 2016 г. в действие нового порядка разработки и реализации индивидуальной реабилитации или абилитации инвалида, ребенка-инвалида (приказ Минтруда России от 31.07.2015 № 528н) и поправок к 419-ФЗ, сообщили CNews в «Барс Груп». Индивидуальные программы реабилитации<
17.10.2016 Экзоскелет «ЭкзоАтлет» протестируют как средство реабилитации для пациентов с диагнозом «рассеянный склероз»

В России начались клинические исследования по применению медицинского экзоскелета «ЭкзоАтлет» в реабилитации пациентов с диагнозом «рассеянный склероз». Об этом CNews сообщили в фонде «Сколково». Исследования проходят на базе «Московский областной научно-исследовательский клинический инст
05.03.2015 ТТК предоставил услуги связи Центру восстановительной медицины и реабилитации в Хабаровске

Компания ТТК сообщила о предоставлении услуг связи Клиническому центру восстановительной медицины и реабилитации Министерства здравоохранения Хабаровского края. В рамках договора, заключенного по итогам открытого аукциона, Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» компании ТТК (ТТК-ДВ), предо
05.08.2008 Центр социальной реабилитации создает интернет-клуб

Санкт-Петербургское государственное учреждение «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Кронштадтского района Санкт-Петербурга» проводит электронный аукцион на приобретение демонстрационного оборудования, офисной техники и программного обес
21.11.2006 Центру реабилитации необходим ремонт компьютерного оборудования

Центр реабилитации управления делами президента РФ объявил открытый конкурс № 34/ЦР по выбору поставщика ИТ-услуг. В конкурсе разыгрывается право на предоставление технического обслуживания и ремонта

Публикаций - 449, упоминаний - 449

Здравоохранение и организации, системы, технологии, персоны:

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Microsoft Corporation 25774 21
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 20
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 128 18
МегаФон 10742 14
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Apple Inc 13154 7
HP Inc. 5883 7
SAP SE 5601 6
БАРС Груп 579 6
Philips 2099 6
Samsung Electronics 11064 5
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Ростех - Росэлектроника - Вега ИМЦ - Инженерно-маркетинговый центр концерна Вега 21 5
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ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 4
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Siemens AG - Siemens Group 2673 4
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СенсоМед 4 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 3
Dell EMC 5180 3
Восход ФГБУ НИИ 721 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
Telegram Group 2940 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 16
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 14
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 10
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 8
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РВК - Российская венчурная компания 571 5
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 5
Росатом - ВНИИАЭС - Атом-Инновации Центр 14 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1307 4
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 113 4
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 151 4
Газпром ПАО 1493 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
Газпром нефть 725 3
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 3
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 113 3
РВК Биофармацевтические инвестиции - Биофонд РВК 11 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 3
Моторика - Завод специального оборудования - ЗСО 3 2
Ottobock SE & Co. KGaA - Otto Bock 9 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Visa International 1993 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Фармстандарт АО 48 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
Ростех - Вертолеты России 180 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 36
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 34
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 33
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Международная академия информатизации 14 3
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The Valuable 500 - глобальная инициатива по продвижению инклюзивного подхода и предоставлению равных возможностей 5 2
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Альянс по защите детей в цифровой среде 35 1
РФБ - Российская федерация баскетбола 4 1
Глобальные университеты 4 1
Консорциум МТ АНО - Медицинская Техника Консорциум АНО 6 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 11 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 8 1
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 13 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 11 1
Дари Еду - Благотворительный проект 4 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
РКФ - Российская кинологическая федерация 4 1
Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих 10 1
Ассоциация Экспорта Технологического Суверенитета 6 1
Ассоциация менеджеров 107 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 114
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 82
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 71
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Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 12
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Linux OS 11533 9
Apple iOS 8583 8
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 8
ReviVR - нейротренажер 8 8
ВЭБ.РФ - Салют Орто ГК - Steplife 32 7
Microsoft Kinect 201 7
Microsoft Windows 2000 8678 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 7
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 5
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Stafory - робот Вера 377 5
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СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 4
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Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 4
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 126 4
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Онлайн помощь при инвалидности 7 4
Правительство Москвы - Моя Москва - мобильное приложение 86 4
СП.АРМ - qMS МИС - qMS ЛИС - qWARM Server - qWARM Desktop - qWARM web 70 3
FreePik 1841 3
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СП.АРМ - qMS МИС - Ранняя помощь и комплексная реабилитация 3 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 3
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Apple - App Store 3109 3
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Дворкович Аркадий 216 2
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ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 6
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 5
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Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 4
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НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 4
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 32 4
ФМБА России - ФЦМН ФГБУ - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 10 4
Сколтех ЦНН - Центр нейробиологии и нейрореабилитации имени Владимира Зельмана 5 4
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 3
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 3
ТГУ - Томский государственный университет 233 3
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 3
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 15 3
ЧГУ - Череповецкий государственный университет 12 3
Минздрав РФ - СибГМУ ФГБОУ ВО - Сибирский государственный медицинский университет - Томский государственный медицинский университет 36 3
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 16 2
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - ИКМ им. Н. В. Склифосовского - Институт клинической медицины им. Н. В. Склифосовского 11 2
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ - Центр развития промышленной робототехники 62 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
МГМСУ - Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И.Евдокимова 14 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 7
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 7
День молодёжи - 27 июня 1087 7
Cybathlon - Кибатлон - соревнование людей с ограниченными возможностями 11 6
Росатом - Атомэко - ярмарка инновационных экологических проектов 4 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 3
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 3
Microsoft Imagine Cup 60 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 2
CNews AWARDS - награда 571 2
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 2
Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 2
Масленица - Масленая неделя 26 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
CNews FORUM Кейсы 313 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО 24 1
SAP UP 5 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
Единый день голосования 143 1
East Bound - конкурс высокотехнологичных стартапов 3 1
День Защитника отечества - 23 февраля 66 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
АСИ Сильные идеи для нового времени - форус 12 1
Skolkovo Robotics Forum 12 1
Время Инноваций - награда 2 1
World Summit Awards 6 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
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