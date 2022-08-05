В ОЭЗ «Технополис Москва» начали производить аппарат для реабилитации после травм производство аппаратов для вибротерапии. Они предназначены для проведения вибростимуляции опорно-двигательного аппарата человека. Испытания показали, что этот вид терапии существенно сокращает время реабилитации при травмах и нарушениях двигательной активности. Первые семь устройств уже работают в лечебных и лечебно-профилактических медицинских учреждениях страны», – сказал Владислав Овчин

Технологии искусственного интеллекта помогут реабилитации бездомных Исследовательская группа Центра искусственного интеллекта ФКН НИУ ВШЭ под руководством Ивана Ямщикова разработала модель для прогнозирования успешности реабилитации бездомных. Модель с вероятностью около 80% предсказывает эффективность работы с клиентами организаций для бездомных. Об этом CNews сообщили представители НИУ ВШЭ. Сегодня проблема

Московские врачи смогут вдвое эффективнее проводить реабилитацию пациентов после инсульта Комплекс SensoRehab от компании «СенсоМед», резидента Фонда «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), будет применяться в научно-практическом Центре медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения Москвы и Центре медицинской реабилитации Сеченовского университета. Результаты апробации показали, что

На портале госуслуг при участии БФТ запущен социальный суперсервис для инвалидов н по контракту с Фондом социального страхования России при участии Минцифры и Минтруда России и запущен на портале госуслуг. Теперь инвалиды и ветераны могут получить услугу по предоставлению средств реабилитации и денежной компенсации без личного обращения и сбора комплекта документов. Весь процесс – подача заявления, рассмотрение и решение о предоставлении услуги – проходит в электронной

На Госуслугах запущен новый социальный сервис для граждан с инвалидностью Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает, что на портале Госуслуг можно подать заявление на получение технических средств и услуг для реабилитации граждан с инвалидностью. Новый вид сервиса запущен Минцифры России совместно с Минтрудом России и Фондом социального страхования. Теперь в режиме онлайн можно подать заявление, что

Создана образовательная программа для реабилитации пациентов с помощью экзоскелетов чиком программы выступила портфельная компания Биофонда РВК «ЭкзоАтлет» (резидент Фонда «Сколково»), производящая роботизированные комплексы ExoAtlet. Это медицинские экзоскелеты, предназначенные для реабилитации людей с локомоторными нарушениями (нарушениями подвижности) нижних конечностей, наступившими в результате травм, операций, заболеваний опорно-двигательного аппарата или нервной сис

Сборная России по кибатлетике начинает подготовку к чемпионату мира Cybathlon-2020 и. В отличие от Паралимпиады, на которой позволяется использование только унифицированных вспомогательных технологий, Cybathlon предусматривает демонстрацию разнообразных новейших технических средств реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья, которые помогают не только в спорте, но и в быту. Выездные сборы состоятся на базе подмосковного пансионата «Бор» (д. Одинцово, г.

Резидент «Сколково» представил систему реабилитации для детей с когнитивными нарушениями «Сенсарт», резидент кластера информационных технологий Фонда «Сколково», представила комплекс реабилитации для развития моторики. Это новое направление для компании - ранее «Сенсарт» предлагала интерактивное оборудование Surfancy корпоративным клиентам для объектов розничной торговли. К

Резидент «Сколково» зарегистрировал «умную перчатку» для реабилитации после инсульта сяч – в России. Примерно 30 процентов заболеваний заканчиваются летальным исходом. Остальным, перенесшим инсульт, требуется длительное восстановление. Senso Rehab – современная и эффективная методика реабилитации после инсульта. Использование «умной перчатки» повышает эффективность восстановления в 2,5 раза по сравнению с классическими методами. Высокая результативность подтверждена трехлет

Пироговский центр открыл свободный доступ к онлайн-платформе реабилитации ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр им. Н.И. Пирогова» Минздрава России открыл свободный доступ к онлайн-платформе реабилитации и повышения физической активности «Степс Реабил», который будет предоставляться по заявкам лечебных учреждений и органов соцзащиты. Доступ к основному функционалу сайта открыт на ф

Сервер видеоконференций Videomost внедрен в центре реабилитации «Родник» Spirit, разработчик программного сервера видеоконференций Videomost, объявил о том, что центр реабилитации «Родник» в Архангельской области использует видеоконференции Videomost. Основная задача центра реабилитации «Родник» – оказание квалифицированной медико-социальной, психолог

Российские разработчики представили в Лондоне виртуальную систему реабилитации В ходе Российского-британского бизнес-форума в Лондоне состоялась европейская премьера системы виртуальной реальности ATTILAN компании «Моторика», которая служит для эффективной реабилитации пациентов с различными устройствами. Система помогает людям научиться использовать протезы с постоянным онлайн-контролем этого процесса, что позволит обеспечить высокотехнологичной

«Ростех» начал поставки нейротренажеров с виртуальной реальностью для реабилитации пациентов нг «Росэлектроника» Госкорпорации «Ростех» начал серийное производство и поставки уникального нейротренажера ReviVR с технологией виртуальной реальности для медицинских учреждений. Комплекс поможет в реабилитации пациентов, перенесших инсульт, травмы спинного мозга и ряда других заболеваний. Стоимость тренажера составляет около 1,5 млн рублей, говорится в пресс-релизе «Ростеха». Нейротренаж

«Моторика» представила платформу виртуальной реальности для реабилитации Инженеры «Моторики», резидента Фонда «Сколково», создали платформу реабилитации с помощью VR-технологий. На международной выставке OTWorld-2018 в Лейпциге на разработку обратили внимание зарубежные производители протезов, экзоскелетов и реабилитационных центро

Предприятие Ростеха объявило о скором начале производства тренажеров для реабилитации после инсультов динг госкорпорации Ростех, объявил о скором начале серийного выпуска нейротренажеров, разработанных Самарским государственным медицинским университетом (СГМУ). Производство нейротренажеров ReviVR для реабилитации пациентов, перенесших инсульт, а также игровых нейротренажеров для детей с ДЦП будет организовано на базе московского «Инженерно-маркетингового центра Концерна «Вега» и СГМУ. Это п

МИС Томской области обзавелась модулем для учета программ реабилитации инвалидов недрила модуль «Учет ИПРА» в медицинскую информационную систему Томской области. Предпосылками послужило вступление с 1 января 2016 г. в действие нового порядка разработки и реализации индивидуальной реабилитации или абилитации инвалида, ребенка-инвалида (приказ Минтруда России от 31.07.2015 № 528н) и поправок к 419-ФЗ, сообщили CNews в «Барс Груп». Индивидуальные программы реабилитации<

Экзоскелет «ЭкзоАтлет» протестируют как средство реабилитации для пациентов с диагнозом «рассеянный склероз» В России начались клинические исследования по применению медицинского экзоскелета «ЭкзоАтлет» в реабилитации пациентов с диагнозом «рассеянный склероз». Об этом CNews сообщили в фонде «Сколково». Исследования проходят на базе «Московский областной научно-исследовательский клинический инст

ТТК предоставил услуги связи Центру восстановительной медицины и реабилитации в Хабаровске Компания ТТК сообщила о предоставлении услуг связи Клиническому центру восстановительной медицины и реабилитации Министерства здравоохранения Хабаровского края. В рамках договора, заключенного по итогам открытого аукциона, Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» компании ТТК (ТТК-ДВ), предо

Центр социальной реабилитации создает интернет-клуб Санкт-Петербургское государственное учреждение «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Кронштадтского района Санкт-Петербурга» проводит электронный аукцион на приобретение демонстрационного оборудования, офисной техники и программного обес