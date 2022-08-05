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Здравоохранение Реабилитация
СОБЫТИЯ
|05.08.2022
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В ОЭЗ «Технополис Москва» начали производить аппарат для реабилитации после травм
производство аппаратов для вибротерапии. Они предназначены для проведения вибростимуляции опорно-двигательного аппарата человека. Испытания показали, что этот вид терапии существенно сокращает время реабилитации при травмах и нарушениях двигательной активности. Первые семь устройств уже работают в лечебных и лечебно-профилактических медицинских учреждениях страны», – сказал Владислав Овчин
|20.05.2022
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Технологии искусственного интеллекта помогут реабилитации бездомных
Исследовательская группа Центра искусственного интеллекта ФКН НИУ ВШЭ под руководством Ивана Ямщикова разработала модель для прогнозирования успешности реабилитации бездомных. Модель с вероятностью около 80% предсказывает эффективность работы с клиентами организаций для бездомных. Об этом CNews сообщили представители НИУ ВШЭ. Сегодня проблема
|16.02.2022
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Московские врачи смогут вдвое эффективнее проводить реабилитацию пациентов после инсульта
Комплекс SensoRehab от компании «СенсоМед», резидента Фонда «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), будет применяться в научно-практическом Центре медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения Москвы и Центре медицинской реабилитации Сеченовского университета. Результаты апробации показали, что
|19.07.2021
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На портале госуслуг при участии БФТ запущен социальный суперсервис для инвалидов
н по контракту с Фондом социального страхования России при участии Минцифры и Минтруда России и запущен на портале госуслуг. Теперь инвалиды и ветераны могут получить услугу по предоставлению средств реабилитации и денежной компенсации без личного обращения и сбора комплекта документов. Весь процесс – подача заявления, рассмотрение и решение о предоставлении услуги – проходит в электронной
|13.07.2021
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На Госуслугах запущен новый социальный сервис для граждан с инвалидностью
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает, что на портале Госуслуг можно подать заявление на получение технических средств и услуг для реабилитации граждан с инвалидностью. Новый вид сервиса запущен Минцифры России совместно с Минтрудом России и Фондом социального страхования. Теперь в режиме онлайн можно подать заявление, что
|29.12.2020
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Создана образовательная программа для реабилитации пациентов с помощью экзоскелетов
чиком программы выступила портфельная компания Биофонда РВК «ЭкзоАтлет» (резидент Фонда «Сколково»), производящая роботизированные комплексы ExoAtlet. Это медицинские экзоскелеты, предназначенные для реабилитации людей с локомоторными нарушениями (нарушениями подвижности) нижних конечностей, наступившими в результате травм, операций, заболеваний опорно-двигательного аппарата или нервной сис
|15.07.2020
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Сборная России по кибатлетике начинает подготовку к чемпионату мира Cybathlon-2020
и. В отличие от Паралимпиады, на которой позволяется использование только унифицированных вспомогательных технологий, Cybathlon предусматривает демонстрацию разнообразных новейших технических средств реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья, которые помогают не только в спорте, но и в быту. Выездные сборы состоятся на базе подмосковного пансионата «Бор» (д. Одинцово, г.
|26.05.2020
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Резидент «Сколково» представил систему реабилитации для детей с когнитивными нарушениями
«Сенсарт», резидент кластера информационных технологий Фонда «Сколково», представила комплекс реабилитации для развития моторики. Это новое направление для компании - ранее «Сенсарт» предлагала интерактивное оборудование Surfancy корпоративным клиентам для объектов розничной торговли. К
|20.05.2020
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Резидент «Сколково» зарегистрировал «умную перчатку» для реабилитации после инсульта
сяч – в России. Примерно 30 процентов заболеваний заканчиваются летальным исходом. Остальным, перенесшим инсульт, требуется длительное восстановление. Senso Rehab – современная и эффективная методика реабилитации после инсульта. Использование «умной перчатки» повышает эффективность восстановления в 2,5 раза по сравнению с классическими методами. Высокая результативность подтверждена трехлет
|20.03.2020
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Пироговский центр открыл свободный доступ к онлайн-платформе реабилитации
ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр им. Н.И. Пирогова» Минздрава России открыл свободный доступ к онлайн-платформе реабилитации и повышения физической активности «Степс Реабил», который будет предоставляться по заявкам лечебных учреждений и органов соцзащиты. Доступ к основному функционалу сайта открыт на ф
|24.05.2019
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Сервер видеоконференций Videomost внедрен в центре реабилитации «Родник»
Spirit, разработчик программного сервера видеоконференций Videomost, объявил о том, что центр реабилитации «Родник» в Архангельской области использует видеоконференции Videomost. Основная задача центра реабилитации «Родник» – оказание квалифицированной медико-социальной, психолог
|27.11.2018
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Российские разработчики представили в Лондоне виртуальную систему реабилитации
В ходе Российского-британского бизнес-форума в Лондоне состоялась европейская премьера системы виртуальной реальности ATTILAN компании «Моторика», которая служит для эффективной реабилитации пациентов с различными устройствами. Система помогает людям научиться использовать протезы с постоянным онлайн-контролем этого процесса, что позволит обеспечить высокотехнологичной
|02.10.2018
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«Ростех» начал поставки нейротренажеров с виртуальной реальностью для реабилитации пациентов
нг «Росэлектроника» Госкорпорации «Ростех» начал серийное производство и поставки уникального нейротренажера ReviVR с технологией виртуальной реальности для медицинских учреждений. Комплекс поможет в реабилитации пациентов, перенесших инсульт, травмы спинного мозга и ряда других заболеваний. Стоимость тренажера составляет около 1,5 млн рублей, говорится в пресс-релизе «Ростеха». Нейротренаж
|28.05.2018
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«Моторика» представила платформу виртуальной реальности для реабилитации
Инженеры «Моторики», резидента Фонда «Сколково», создали платформу реабилитации с помощью VR-технологий. На международной выставке OTWorld-2018 в Лейпциге на разработку обратили внимание зарубежные производители протезов, экзоскелетов и реабилитационных центро
|28.03.2018
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Предприятие Ростеха объявило о скором начале производства тренажеров для реабилитации после инсультов
динг госкорпорации Ростех, объявил о скором начале серийного выпуска нейротренажеров, разработанных Самарским государственным медицинским университетом (СГМУ). Производство нейротренажеров ReviVR для реабилитации пациентов, перенесших инсульт, а также игровых нейротренажеров для детей с ДЦП будет организовано на базе московского «Инженерно-маркетингового центра Концерна «Вега» и СГМУ. Это п
|10.02.2017
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МИС Томской области обзавелась модулем для учета программ реабилитации инвалидов
недрила модуль «Учет ИПРА» в медицинскую информационную систему Томской области. Предпосылками послужило вступление с 1 января 2016 г. в действие нового порядка разработки и реализации индивидуальной реабилитации или абилитации инвалида, ребенка-инвалида (приказ Минтруда России от 31.07.2015 № 528н) и поправок к 419-ФЗ, сообщили CNews в «Барс Груп». Индивидуальные программы реабилитации<
|17.10.2016
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Экзоскелет «ЭкзоАтлет» протестируют как средство реабилитации для пациентов с диагнозом «рассеянный склероз»
В России начались клинические исследования по применению медицинского экзоскелета «ЭкзоАтлет» в реабилитации пациентов с диагнозом «рассеянный склероз». Об этом CNews сообщили в фонде «Сколково». Исследования проходят на базе «Московский областной научно-исследовательский клинический инст
|05.03.2015
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ТТК предоставил услуги связи Центру восстановительной медицины и реабилитации в Хабаровске
Компания ТТК сообщила о предоставлении услуг связи Клиническому центру восстановительной медицины и реабилитации Министерства здравоохранения Хабаровского края. В рамках договора, заключенного по итогам открытого аукциона, Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» компании ТТК (ТТК-ДВ), предо
|05.08.2008
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Центр социальной реабилитации создает интернет-клуб
Санкт-Петербургское государственное учреждение «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Кронштадтского района Санкт-Петербурга» проводит электронный аукцион на приобретение демонстрационного оборудования, офисной техники и программного обес
|21.11.2006
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Центру реабилитации необходим ремонт компьютерного оборудования
Центр реабилитации управления делами президента РФ объявил открытый конкурс № 34/ЦР по выбору поставщика ИТ-услуг. В конкурсе разыгрывается право на предоставление технического обслуживания и ремонта
Здравоохранение и организации, системы, технологии, персоны:
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