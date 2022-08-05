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Здравоохранение Реабилитация



05.08.2022 В ОЭЗ «Технополис Москва» начали производить аппарат для реабилитации после травм
20.05.2022 Технологии искусственного интеллекта помогут реабилитации бездомных
16.02.2022 Московские врачи смогут вдвое эффективнее проводить реабилитацию пациентов после инсульта
19.07.2021 На портале госуслуг при участии БФТ запущен социальный суперсервис для инвалидов
13.07.2021 На Госуслугах запущен новый социальный сервис для граждан с инвалидностью
29.12.2020 Создана образовательная программа для реабилитации пациентов с помощью экзоскелетов
15.07.2020 Сборная России по кибатлетике начинает подготовку к чемпионату мира Cybathlon-2020
26.05.2020 Резидент «Сколково» представил систему реабилитации для детей с когнитивными нарушениями
20.05.2020 Резидент «Сколково» зарегистрировал «умную перчатку» для реабилитации после инсульта
20.03.2020 Пироговский центр открыл свободный доступ к онлайн-платформе реабилитации
24.05.2019 Сервер видеоконференций Videomost внедрен в центре реабилитации «Родник»
27.11.2018 Российские разработчики представили в Лондоне виртуальную систему реабилитации
02.10.2018 «Ростех» начал поставки нейротренажеров с виртуальной реальностью для реабилитации пациентов
28.05.2018 «Моторика» представила платформу виртуальной реальности для реабилитации
28.03.2018 Предприятие Ростеха объявило о скором начале производства тренажеров для реабилитации после инсультов
10.02.2017 МИС Томской области обзавелась модулем для учета программ реабилитации инвалидов
17.10.2016 Экзоскелет «ЭкзоАтлет» протестируют как средство реабилитации для пациентов с диагнозом «рассеянный склероз»
05.03.2015 ТТК предоставил услуги связи Центру восстановительной медицины и реабилитации в Хабаровске
05.08.2008 Центр социальной реабилитации создает интернет-клуб
21.11.2006 Центру реабилитации необходим ремонт компьютерного оборудования

Публикаций - 304, упоминаний - 304
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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