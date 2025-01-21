N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина

«Нетрика Медицина» (входит в N3 group и ГК «Ташир МЕДИКА») специализируется на разработке и поставке комплексных ИТ-решений для государственного и частного секторов здравоохранения. Ключевой продукт компании – интеграционная платформа «N3.Здравоохранение». Решения, созданные на базе платформы, внедрены в 20 регионах России, Министерстве здравоохранения РФ и ФМБА. Своим приоритетом компания считает B2B-направление – развитие сервисов цифровой медицины для частных клиник, а также наращивание компетенций в области анализа больших данных в здравоохранении и смежных областях на основе решения.