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N3 Group Netrika Нетрика Медицина

N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина

«Нетрика Медицина» (входит в N3 group и ГК «Ташир МЕДИКА») специализируется на разработке и поставке комплексных ИТ-решений для государственного и частного секторов здравоохранения. Ключевой продукт компании – интеграционная платформа «N3.Здравоохранение». Решения, созданные на базе платформы, внедрены в 20 регионах России, Министерстве здравоохранения РФ и ФМБА. Своим приоритетом компания считает B2B-направление – развитие сервисов цифровой медицины для частных клиник, а также наращивание компетенций в области анализа больших данных в здравоохранении и смежных областях на основе решения.


21.01.2025 Краснодарский край вышел в лидеры по записи на прием к врачу через портал «Госуслуги» 2
18.12.2024 «Нетрика Медицина» приняла участие в создании единого цифрового контура здравоохранения Белоруссии 2
28.11.2024 Ростовская область повышает уровень цифровизации системы здравоохранения с помощью решений компании «Нетрика Медицина» 1
14.11.2024 Ставропольский край улучшает показатели по медицинским инцидентам с помощью аналитической платформы «N3.Аналитика» 1
01.10.2024 «Нетрика Медицина» разработала экстрактор данных из СЭМД 2
26.04.2024 Выручка лидеров российского рынка ИТ для здравоохранения стагнирует 1
26.04.2024 Главные тренды ИТ в здравоохранении — цифровые сервисы, безопасность и ИИ 1
08.04.2024 Решения «Нетрики Медицины» совместимы с операционной системой «Ред ОС» 2
05.03.2024 Кузбасские родители получили онлайн-доступ к медкартам детей благодаря новому решению «Нетрики Медицины» 2
26.02.2024 В Ленобласти внедрена цифровая форма социальной услуги по санаторно-курортному лечению 2
23.01.2024 «Нетрика Медицина» представила новую версию сервиса «N3.Индекс пациентов» 1
16.01.2024 ITentika разрабатывает систему управления данными для медицинского BI-портала 1
20.12.2023 «РБС:консалтинг» завершил проект по внедрению медицинской системы на базе «1С:Медицина. Больница» в 4 медорганизациях Ленобласти 1
30.11.2023 Калмыкия – повышение доступности записи на прием к врачу через портал «Госуслуги» 2
27.11.2023 Новый инструмент «Нетрики медицины» помогает решать задачи медорганизаций и пациентов в пяти регионах России 2
03.10.2023 Кузбасс развивает региональную систему телемедицинских консультаций вместе с «Нетрикой медициной» 3
28.09.2023 Новая опция платформы «N3.аналитика»: мониторинг всех талонов к врачу на уровне региона 1
20.09.2023 Свыше 3 тысяч телемедицинских консультаций проведено в Курской области при помощи сервиса «N3.ТМК» 2
19.09.2023 «Нетрика медицина» запускает новое стратегическое направление работы 2
29.08.2023 «Нетрика медицина» внедрила решение «Региональный сегмент ФРМО/ФРМР 2.0» в Архангельской области 1
15.08.2023 Единый цифровой контур системы здравоохранения Ставропольского края выходит на новый уровень развития 1
07.08.2023 Один из компонентов интеграционной платформы «N3.Здравоохранение» прошел сертификацию на совместимость с ОС Astra Linux 1
28.07.2023 Российский разработчик цифровых решений для здравоохранения «Нетрика медицина» начинает работу в странах Африки 1
30.05.2023 «Нетрика медицина» обновила медицинский портал Кемеровской области 2
22.05.2023 «Нетрика медицина» запустила в Ставропольском крае портал здравоохранения 1
11.05.2023 «Нетрика медицина» обновила медицинский портал Курской области 1
01.03.2023 «Нетрика медицина» разработала ситуационный центр для Минздрава Курской области 1
07.02.2023 «Нетрика медицина» выпустила агрегатор отчетных данных по телемедицинским консультациям 1
20.12.2022 Денис Чумаков, «Нетрика Медицина»: Именно сервисы для пациентов помогают людям увидеть на практике результаты цифровой трансформации здравоохранения 1
10.08.2022 Универсальный виджет для телемедицинских консультаций разработали специалисты компании «Нетрика медицина» 1
02.08.2022 «Нетрика медицина» выпускает новую версию системы «N3.Регистровая платформа» 1
19.07.2022 «Нетрика медицина» создает новые версии медицинских регистров на базе MDM-системы «N3.управление НСИ» 1
28.06.2022 Ушедший из России основатель Mail.ru нашел нового хозяина для своих активов 1
22.06.2022 В Ленинградской области при участии «Нетрика медицина» запущен суперсервис «Рождение ребенка» 1
19.05.2022 «Нетрика медицина» тестирует решение для работы медицинских колл-центров 1
29.03.2022 «Нетрика Медицина» расширит область применения BI-платформы «N3. Аналитика» 2
07.02.2022 Пользователи МИС Renovatio получили возможность оперативно передавать данные в ЕГИСЗ Минздрава России 1
18.01.2022 В Санкт-Петербурге резко выросло число пользователей электронных медицинских сервисов 1
01.12.2021 «ЭлНетМед» поможет частным клиникам интегрироваться в ЕГИСЗ МЗ России 1
15.10.2021 «Ташир медика» и «Нетрика» объявили о стратегическом партнёрстве в проектах цифрового здравоохранения 1

Публикаций - 47, упоминаний - 63

N3 Group и организации, системы, технологии, персоны:

N3 Group - Netrika - Нетрика 146 37
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед 10 5
Ростелеком - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 51 2
iTentika - Айтентика 14 2
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 41 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
БАРС Груп 545 2
Schneider Electric 575 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 1
Schneider Electric Secure Power 65 1
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 34 1
Google LLC 11775 1
Bregis - Брегис 3 1
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 21 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Сигурд-Айти - Sigurd IT company 13 1
DataArt - DataArt Enterprises - ДатаАрт 70 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 411 1
АйТи 1365 1
Цифра ГК 2426 1
Broadcom - VMware - Greenplum 94 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 287 1
DXC Technology - Computer Sciences 89 1
VK - Mail.ru Port.ru 91 1
Реновацио софт 1 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 1
8213 1
Ред Софт - Red Soft 701 1
НСТП - Национальная Суперкомпьютерная Технологическая Платформа 21 1
Самсон Групп 3 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 324 1
Ростелеком 9701 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 36 26
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 34 25
Tashir Group - Ташир ГК 30 5
КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича ГАУЗ - Кузбасский областной медицинский информационно-аналитический центр имени Р.М. Зельковича 5 5
Roche Holding - Холдинг Рош 23 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 85 1
Лаборатория ПО - Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 49 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 136 1
IQVIA 4 1
Ростелеком - РТК Радиология 11 1
Мать и дитя 23 1
Курская ОМКБ - Курская областная многопрофильная клиническая больница 1 1
VK - Mail.ru Group - netBridge 36 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1374 19
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 13
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 173 11
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 151 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4957 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5909 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 3
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 146 3
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 112 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 186 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 94 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 1
Администрация Ставрополя 16 1
Правительство Республики Калмыкия - Народный Хурал Калмыкии - органы государственной власти 25 1
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 50 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 90 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1996 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 96 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 369 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 74 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
НАМО - Национальная Ассоциация медицинских организаций 1 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1454 39
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 30
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 24
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ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 525 29
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Здравоохранение 44 23
N3 Group - Netrika - N3.Аналитика 19 13
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5170 12
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 390 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 436 10
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник 23 6
РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 28 6
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Управление НСИ 7 5
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 468 3
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Телемедицина 5 3
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Linux OS 9937 3
N3 Group - Netrika - N3.Регистровая платформа 3 2
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 44 2
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 114 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 163 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization 79 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 63 1
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 29 1
ЕМИАС РФ - ЕРИС - Единый радиологический информационный сервис 22 1
Здравоохранение электронное - программа 35 1
Smart Delta Systems - Инфоклиника МИС 26 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 46 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 139 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
Администрация Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 16 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 915 1
Samsung SVR-диктофон 455 1
Ростелеком - ОМП - СледопытSSL СКЗИ 15 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 134 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Рождение ребенка 48 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 304 1
Microsoft Office Excel 1197 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 235 1
Обращения граждан 227 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 1
Башков Игорь 17 10
Дюков Андрей 17 4
Чумаков Денис 18 4
Гуль Андрей 4 4
Чумакова Лейла 4 4
Приндуль Олеся 4 4
Соловьев Владимир 106 3
Соболев Андрей 9 3
Мошков Артем 14 3
Пугачев Павел 63 2
Галстян Арсен 6 2
Пылаева Жанна 4 2
Герштанский Александр 3 2
Ивашинников Андрей 3 2
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Чичурина Елена 4 2
Мальков Евгений 2 2
Лебеденко Степан 10 1
Ильин Алексей 23 1
Беляев Алексей 32 1
Бахаев Алексей 13 1
Ганин Алексей 2 1
Корнилов Андрей 8 1
Андрейчук Юрий 6 1
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Чернов Георгий 5 1
Архипов Алексей 10 1
Кабанцов Александр 3 1
Толокольников Александр 6 1
Новицкий Роман 11 1
Потишний Роман 11 1
Мисюлин Сергей 1 1
Туманов Юрий 7 1
Голанд Евгений 11 1
Полищук Никита 3 1
Иова Дмитрий 1 1
Тиунов Сергей 3 1
Мурашко Михаил 12 1
Добкин Аркадий 77 1
Стекцер Борис 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 35
Россия - СФО - Кемеровская область 898 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 7
Россия - СКФО - Ставропольский край 867 7
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 115 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 5
Россия - ЦФО - Курская область 650 5
Россия - СЗФО - Архангельская область 716 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 3
Россия - СЗФО - Мурманская область 668 3
Беларусь - Белоруссия 5664 2
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Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 2
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
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Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 431 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1494 1
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Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 1
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Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 563 1
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Германия - Бавария - Мюнхен 469 1
Болгария - Республика 772 1
Аргентина - Аргентинская Республика 586 1
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Украина - Львов 97 1
Украина - Одесса 188 1
Украина - Харьковская область - Харьков 218 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 870 1
Нигерия - Федеративная Республика 316 1
Гана - Республика 67 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 43
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8650 39
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 34
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4361 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 7
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 5
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2127 5
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 489 5
Минздрав РФ - ФРМР РФ - Федеральный регистр медицинских работников Российской Федерации 28 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 3
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 395 3
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1622 2
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 786 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 2
Здравоохранение - Реабилитация 374 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 2
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 273 2
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1225 2
Здравоохранение - ОРВИ - острая респираторная вирусная инфекция - грипп - астма - туберкулез - коклюш 200 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
СРО - саморегулируемые организации 95 1
ФСЛИ - Федеральный справочник лабораторных исследований 2 1
Здравоохранение - Гинекология 35 1
Reference - Референс 184 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1308 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
Лабораторные исследования - Лабораторная диагностика 87 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 695 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество - расторжение брака - Marriage - dissolution of marriage 373 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 1
Национальный проект 306 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 2
Gartner - Гартнер 3556 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 952 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 13 1
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 9 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 161 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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