N3 Group Netrika Нетрика Медицина
«Нетрика Медицина» (входит в N3 group и ГК «Ташир МЕДИКА») специализируется на разработке и поставке комплексных ИТ-решений для государственного и частного секторов здравоохранения. Ключевой продукт компании – интеграционная платформа «N3.Здравоохранение». Решения, созданные на базе платформы, внедрены в 20 регионах России, Министерстве здравоохранения РФ и ФМБА. Своим приоритетом компания считает B2B-направление – развитие сервисов цифровой медицины для частных клиник, а также наращивание компетенций в области анализа больших данных в здравоохранении и смежных областях на основе решения.
N3 Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Башков Игорь 17 10
|Дюков Андрей 17 4
|Чумаков Денис 18 4
|Гуль Андрей 4 4
|Чумакова Лейла 4 4
|Приндуль Олеся 4 4
|Соловьев Владимир 106 3
|Соболев Андрей 9 3
|Мошков Артем 14 3
|Пугачев Павел 63 2
|Галстян Арсен 6 2
|Пылаева Жанна 4 2
|Герштанский Александр 3 2
|Ивашинников Андрей 3 2
|Гильманова Эльвира 2 2
|Чичурина Елена 4 2
|Мальков Евгений 2 2
|Лебеденко Степан 10 1
|Ильин Алексей 23 1
|Беляев Алексей 32 1
|Бахаев Алексей 13 1
|Ганин Алексей 2 1
|Корнилов Андрей 8 1
|Андрейчук Юрий 6 1
|Арсеньев Сергей 7 1
|Чернов Георгий 5 1
|Архипов Алексей 10 1
|Кабанцов Александр 3 1
|Толокольников Александр 6 1
|Новицкий Роман 11 1
|Потишний Роман 11 1
|Мисюлин Сергей 1 1
|Туманов Юрий 7 1
|Голанд Евгений 11 1
|Полищук Никита 3 1
|Иова Дмитрий 1 1
|Тиунов Сергей 3 1
|Мурашко Михаил 12 1
|Добкин Аркадий 77 1
|Стекцер Борис 2 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
|CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 2
|Gartner - Гартнер 3556 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
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