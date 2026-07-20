Какие гинекологические заболевания наиболее актуальны?

Рак шейки матки (это одно из немногих онкологических заболеваний, которое можно практически искоренить). Миома матки (доброкачественная опухоль, которая часто протекает бессимптомно). Эндометриоз (заболевание, при котором ткань, похожая на эндометрий, разрастается за пределами матки (на яичниках, кишечнике и даже в легких)). Воспалительные заболевания и инфекции (к ним относятся кандидоз (молочница), бактериальный вагиноз, вагинит и ИППП). Заболевания молочных желез (гинекологи также занимаются ранней диагностикой патологий молочных желез).

Когда обращаться к гинекологу?

Основные симптомы, которые нельзя игнорировать: необычные выделения, зуд, жжение или боль в области половых органов, боль во время полового акта, нарушения менструального цикла (задержки, обильные или болезненные месячные), хроническая боль в малом тазу. Менструальный цикл — маркер здоровья женщины. Норма — от 24 до 38 дней, длительность менструаций до 8 дней, а объем теряемой крови за всю менструацию менее 80 мл.

Какие есть методы профилактики?

Регулярные осмотры у гинеколога (раз в год, даже при отсутствии жалоб). Вакцинация. Скрининг на ВПЧ и рак шейки матки. Здоровый образ жизни: контроль веса, физическая активность, достаточный сон. Барьерная контрацепция для защиты от инфекций. Гормональная контрацепция (по назначению врача).