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Здравоохранение Гинекология

Какие гинекологические заболевания наиболее актуальны?
Рак шейки матки (это одно из немногих онкологических заболеваний, которое можно практически искоренить). Миома матки (доброкачественная опухоль, которая часто протекает бессимптомно). Эндометриоз (заболевание, при котором ткань, похожая на эндометрий, разрастается за пределами матки (на яичниках, кишечнике и даже в легких)). Воспалительные заболевания и инфекции (к ним относятся кандидоз (молочница), бактериальный вагиноз, вагинит и ИППП). Заболевания молочных желез (гинекологи также занимаются ранней диагностикой патологий молочных желез).

Когда обращаться к гинекологу?
Основные симптомы, которые нельзя игнорировать: необычные выделения, зуд, жжение или боль в области половых органов, боль во время полового акта, нарушения менструального цикла (задержки, обильные или болезненные месячные), хроническая боль в малом тазу. Менструальный цикл — маркер здоровья женщины. Норма — от 24 до 38 дней, длительность менструаций до 8 дней, а объем теряемой крови за всю менструацию менее 80 мл.

Какие есть методы профилактики?
Регулярные осмотры у гинеколога (раз в год, даже при отсутствии жалоб). Вакцинация. Скрининг на ВПЧ и рак шейки матки. Здоровый образ жизни: контроль веса, физическая активность, достаточный сон. Барьерная контрацепция для защиты от инфекций. Гормональная контрацепция (по назначению врача).

СОБЫТИЯ


20.07.2026 Сбербанк открыл доступ к онлайн-консультациям ведущих врачей федеральных медицинских центров 1
05.08.2025 Резидент «Сколково» предложил сервис подбора врачебных назначений на основе клинических рекомендаций 1
19.05.2025 Ученые Сеченовского университета впервые в России применили VR для борьбы с болью у пациенток с эндометриозом 1
27.03.2025 Портал врача от компании «Нетрика Медицина» приобрел новые интеллектуальные функции и полностью адаптирован к работе на отечественном системном программном обеспечении 1
29.05.2024 СП.АРМ выпустил новую версию МИС qMS 1
07.02.2023 Спрос россиян на онлайн-медицину вырос на 50% 1
31.01.2023 Итоги модернизации медицинской информационной системы Карелии за 2022 год 1
18.08.2022 В «Коммунарке» внедрили прибор дистанционного мониторинга беременности 1
11.02.2022 «Автоматика» в несколько раз увеличила объем поставок УЗИ-сканеров 1
21.12.2021 Три модели сканеров производства концерна «Автоматика» внесены в реестр Минпромторга 1
06.12.2021 «Расширяем стартап-нетворк»: участники StartHub.Moscow 2.0 о планах по развитию проектов 1
09.07.2021 «Автоматика» получит субсидию на разработку высокотехнологичного медицинского оборудования 1
20.05.2021 Минздрав выпустил рекомендации «по телемедицине». Насколько они выполнимы? 1
17.03.2021 Пандемия заставила граждан поверить в возможности цифровой медицины 1
15.03.2021 До конца 2021 г. любой россиянин сможет записаться в поликлинику и вызвать врача на дом через смартфон 1
12.03.2021 К 2024 г. все медицинские документы будут доступны в электронном виде 1
24.12.2020 Концерн «Автоматика» передал Калужскому роддому ультразвуковой диагностический сканер экспертного класса «Рускан 60» 1
15.12.2020 Врачи клиник «Мать и дитя» при поддержке «Ростелекома» делают телемедицину доступнее для жителей российских регионов 1
02.10.2020 Робот-диагност из «Сколково» проводит консультации в израильской клинике Hadassah 1
11.06.2020 Глава Калужской области заинтересовался ультразвуковыми диагностическими сканерами «Автоматики» 1
09.06.2020 Концерн «Автоматика» нарастил производство УЗИ-сканеров в 2020 году 1
24.03.2020 Сервис Docdoc предоставит бесплатные онлайн-консультации с врачом на тему коронавируса для жителей России 1
06.02.2020 Представлены новые возможности МИС Тюменской области 1
16.07.2019 Качеством медицинской помощи по системе ОМС занялся искусственный интеллект 1
04.07.2019 К телемедицине DocDoc подключены 250 тысяч сотрудников Сбербанка 1
05.06.2017 Navicon модернизировал CRM в фармацевтический компании «Петровакс Фарм» 1
25.12.2014 «Пост Модерн Текнолоджи» внедряет МИС в ГКБ им. С.П. Боткина 1
22.07.2014 Динара Еникеева - Самая масштабная работа – это внедрение медицинской информационно-аналитической системы 1
09.06.2014 В России впервые в истории создана программа, прошедшая тест Тьюринга 1
24.12.2012 В Якутске будут наблюдать за беременными при помощи информационной системы 1
15.07.2010 «Биокад» выбрал платформу IBM для автоматизации системы управления предприятием 1
03.12.2007 64-летняя немка стала матерью 1
23.10.2007 Медики не могут разгадать тайну "земли близнецов" 1
15.12.2004 "Электронная Россия": cвердловские врачи области с 2005 года будут проводить телемедицинские консультации 1
21.03.2003 Робот "да Винчи" – "руки" хирурга 1
21.03.2003 Робот "да Винчи" – "руки" хирурга 1
27.11.2002 Клонированный ребенок родится в январе 1
27.11.2002 Клонированный ребенок родится в январе 1
17.06.2002 Современная наука: В Петербурге завершилась ежегодная международная выставка-конгресс «Высокие технологии. Инновации. Инвестиции» 1

Публикаций - 39, упоминаний - 39

Здравоохранение и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3448 7
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1826 6
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - КалугаПрибор 51 5
Ростелеком 10908 2
9553 2
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 72 2
UMC - United Microelectronics Corporation 339 2
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 58 2
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 71 2
Сигурд-Айти - Sigurd IT company 13 1
Приводная техника НТЦ ГК 18 1
Юсонтек 1 1
Ростелеком - Ростелеком Здоровье - ПМТ - П.М.Т. - Пост Модерн Текнолоджи 29 1
Алгоритм успеха 2 1
IBM - International Business Machines Corp 9690 1
Softline - Софтлайн 3709 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1467 1
Schneider Electric 612 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 443 1
Navicon - Навикон 338 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 234 1
N3 Group - Netrika - Нетрика 175 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 396 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 513 1
АйТи 1517 1
Schneider Electric Secure Power 65 1
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 34 1
Biocad - Биокад 94 1
СП.АРМ 56 1
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Электронная Москва - Удостоверяющий центр 187 1
Ростех - Азимут - Azimut JSC 86 1
Google LLC 12645 1
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - РТ Доктис ДМО - Doctis 14 1
Открытые технологии 730 1
Тюмень-Софт - 1С-Медицина-Регион - 1С-МР 5 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 1
Celly 4 1
Litota - RedLab - РэдЛаб - Редлаб - Редцентр - Redcenter - Renort 94 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8796 2
Сбер - Центр индустрии здоровья Сбербанка - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 158 2
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 54 1
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 57 1
Level.Travel - Левел Тревел 2 1
Travelata.ru - Травелата - интернет-магазин туров 4 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ММНКЦ им. С.П. Боткина - Московский многопрофильный научно-клинический центр им. С.П. Боткина - ГКБ им С. П. Боткина - Городская клиническая больница имени С. П. Боткина - Боткинская больница 17 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ГКБ имени А.К. Ерамишанцева - Городская клиническая больница им. А.К. Ерамишанцева 3 1
СПАРК - Санкт-Петербургская Авиаремонтная компания 3 1
Onlinetours - Онлайнтурс 3 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1118 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 550 1
НСПК - Национальная система платежных карт 942 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 173 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1054 1
Ингосстрах СПАО 476 1
Boeing 1031 1
Ростех - Вертолеты России 180 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 459 1
Renault Groupe 166 1
Airbus Group - Airbus Industries 247 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 340 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 1
Протек - Ригла - аптечная сеть 57 1
IBRD - International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 69 1
Roche Holding - Холдинг Рош - Roche Diagnostics 26 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 12 1
Роскосмос - Техномаш НПО ФГУП имени С. А. Афанасьева 34 1
Планета Здоровья 8 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 276 1
СОГАЗ Мед Страховая компания 14 1
36,6 - аптечная сеть 96 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ВНИИ Вега - Воронежский НИИ 14 1
Ренессанс Здоровье - страховая компания 4 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 112 1
Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 35 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1500 12
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5408 7
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 190 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3425 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 366 3
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 3
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 128 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3863 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 223 2
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 204 1
Федеральный фонд развития электронной техники РФ 6 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13721 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3631 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5627 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6522 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 196 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2060 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4939 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 968 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1536 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 393 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2843 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 261 1
МИК - Московский инновационный кластер 183 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 381 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 74 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 114 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
Правительство Республики Карелия - органы государственной власти 39 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 96 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 141 1
Судебная власть - Judicial power 2487 1
Международная академия связи - МАС 46 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64696 13
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26648 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 622 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6231 6
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - КалугаПрибор - Сканер НПО - РуСкан - серия УЗИ-сканеров 8 5
ЕГИСЗ МЗ РФ - РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 47 5
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 46 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2499 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 475 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 51 3
Linux OS 11483 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 453 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 264 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2543 2
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Здравоохранение 57 2
ЕМИАС Электронный рецепт 90 2
Ростелеком - ОМП - СледопытSSL СКЗИ 15 1
РИСАР - Региональная информационная система мониторинга родовспоможения 10 1
СП.АРМ - qMS МИС - qMS ЛИС - qWARM Server - qWARM Desktop - qWARM web 68 1
Юсонтек - Илифия ФМП - портативный фетальный монитор 2 1
Информконтакт консалтинг - Alfa HR - Alfa HRMS - PlanForce 9 1
Ростелеком - Ростелеком Здоровье - ПМТ - Медиалог МИС - MeDialog 28 1
Ростех - Вертолеты России - КВЗ - Ми-8 - Ми-17 - многоцелевой вертолёт 47 1
IBM DB2 396 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 1
Apple iOS 8556 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1031 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1788 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5681 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник - N3.ИЭМК - N3.Портал врача - N3.Health ОДИИ - N3.Health СЭП - N3.Health СЗПВ - N3.Health ТМК 59 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 294 1
Космодром Байконур 1072 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization - Роса Виртуализация 123 1
Microsoft Dynamics CRM 564 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 973 1
Navicon Pharma BI 20 1
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 153 1
Depositphotos - фотобанк 405 1
Navicon Pharma CRM 12 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 68 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 314 1
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 45 1
Кабанов Владимир 178 3
Пугачев Павел 63 3
Моторко Андрей 73 3
Hamilton Allan - Гамильтон Алан 2 2
Петрухин Дмитрий 17 2
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Перескоков Александр 1 1
Земцов Анатолий 3 1
Баду Ефим 1 1
Галаева Елена 2 1
Демченко Евгений 2 1
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Руотцелайнен Ольга 1 1
Нугуманова Ольга 1 1
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Путин Владимир 3451 1
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Россия - РФ - Российская федерация 165371 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47436 13
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