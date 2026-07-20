Получите все материалы CNews по ключевому слову
Здравоохранение Гинекология
Какие гинекологические заболевания наиболее актуальны?
Рак шейки матки (это одно из немногих онкологических заболеваний, которое можно практически искоренить). Миома матки (доброкачественная опухоль, которая часто протекает бессимптомно). Эндометриоз (заболевание, при котором ткань, похожая на эндометрий, разрастается за пределами матки (на яичниках, кишечнике и даже в легких)). Воспалительные заболевания и инфекции (к ним относятся кандидоз (молочница), бактериальный вагиноз, вагинит и ИППП). Заболевания молочных желез (гинекологи также занимаются ранней диагностикой патологий молочных желез).
Когда обращаться к гинекологу?
Основные симптомы, которые нельзя игнорировать: необычные выделения, зуд, жжение или боль в области половых органов, боль во время полового акта, нарушения менструального цикла (задержки, обильные или болезненные месячные), хроническая боль в малом тазу. Менструальный цикл — маркер здоровья женщины. Норма — от 24 до 38 дней, длительность менструаций до 8 дней, а объем теряемой крови за всю менструацию менее 80 мл.
Какие есть методы профилактики?
Регулярные осмотры у гинеколога (раз в год, даже при отсутствии жалоб). Вакцинация. Скрининг на ВПЧ и рак шейки матки. Здоровый образ жизни: контроль веса, физическая активность, достаточный сон. Барьерная контрацепция для защиты от инфекций. Гормональная контрацепция (по назначению врача).
СОБЫТИЯ
Здравоохранение и организации, системы, технологии, персоны:
|Международная академия связи - МАС 46 1
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 286 1
|АСДГ - Ассоциация сибирских и дальневосточных городов 5 1
|Кабанов Владимир 178 3
|Пугачев Павел 63 3
|Моторко Андрей 73 3
|Hamilton Allan - Гамильтон Алан 2 2
|Петрухин Дмитрий 17 2
|Дюков Андрей 20 2
|Никитинский Андрей 2 1
|Дикий Дмитрий 5 1
|Орлинский Дмитрий 2 1
|Густман Евгений 4 1
|Васильев Гаврил 2 1
|Полищук Никита 6 1
|Перескоков Александр 1 1
|Земцов Анатолий 3 1
|Баду Ефим 1 1
|Галаева Елена 2 1
|Демченко Евгений 2 1
|Стекцер Борис 2 1
|Громова Татьяна 2 1
|Нагулин Павел 1 1
|Akinyemi Olayide - Акинеми Олайиде 1 1
|Лукшина Елена 2 1
|Донцова Елена 7 1
|Karam Elias - Карам Элиас 1 1
|Эстрина Инна 3 1
|Руотцелайнен Ольга 1 1
|Нугуманова Ольга 1 1
|Еникеева Динара 6 1
|Леваков Сергей 1 1
|Грибков Станислав 1 1
|Путин Владимир 3451 1
|Осеевский Михаил 350 1
|Чернышенко Дмитрий 580 1
|Греф Герман 484 1
|Воробьев Андрей 198 1
|Лебеденко Степан 10 1
|Кривозубов Павел 27 1
|Сучкова Елена 4 1
|Голубев Василий 40 1
|Беляев Алексей 37 1
|Tucson Citizen 3 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 2370 2
|Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
|Die Welt 80 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458695, в очереди разбора - 728275.
Создано именных указателей - 197975.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.