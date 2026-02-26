Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа

ОМП обновила платформу управления «Аврора Центр» до версии 5.5.0 Компания «Открытая мобильная платформа» выпустила «Аврора Центр» 5.5.0 — платформу для управления корпо

ОМП запустила Партнерскую программу по платформе управления «Аврора Центр» «Открытая Мобильная Платформа» запустила Партнерскую программу по платформе управления корпора

Ключевой компонент Flutter для ОС «Аврора» стал Open Source-проектом Компания «Открытая мобильная платформа», разработчик ОС «Аврора», опубликовала на Mos.Hub один из ключе

«Открытая мобильная платформа» представила версию ОС «Аврора» для SoftPos-решений Компания «Открытая мобильная платформа» обновила доверенную операционную систему «Аврора» до версии 5.1

«СберТех» и ОМП подтвердили совместимость своих программных продуктов Российские разработчики «СберТех» и «Открытая мобильная платформа» (ОМП) подтвердили совместимость своих программных продуктов. В

ОМП провела масштабное обновление платформы управления «Аврора Центр» Компания «Открытая мобильная платформа» провела масштабное обновление платформы управления устройствами

T2 договорилась с Yadro и ОМП о запуске отечественных решений в рознице T2, российский оператор мобильной связи, российская технологическая компания Yadro и «Открытая мобильная платформа» договорились о поставках планшетов Kvadra_T под управлением ОС

AUXO и «Открытая мобильная платформа» заключили партнерское соглашение ИТ-интегратор AUXO и компания «Открытая мобильная платформа», разработчик российской мобильной ОС «Аврора» и платформы управ

Развитие технологического суверенитета стран БРИКС: стартует пилотный проект устройств с ОС «Аврора» в Индии Компания «Открытая мобильная платформа» (ОМП), разработчик российской доверенной операционной системы «

«МойОфис» и «Открытая мобильная платформа» договорились о совместном развитии программного обеспечения «МойОфис», российская продуктовая компания, и «Открытая мобильная платформа», компания-разработчик мобильной ОС Аврора, подписали меморандум

«Открытая мобильная платформа» и R-Vision объединились для усиления мобильной безопасности R-Vision и «Открытая мобильная платформа» завершили интеграцию решения для управления мобильными устройст

Wildberries присоединяется к экосистеме ОС «Аврора» Компания «Открытая мобильная платформа» (ОМП) объявляет о заключении соглашения с Объединенной компание

Российскую ОС «Аврора» превратят в Windows. Система будет работать в автомобилях, ТВ и на ПК ссийский Android Мобильная ОС «Аврора», которую разрабатывает принадлежащая «Ростелекому» компания «Открытая мобильная платформа» (ОМП), станет более универсальной. Как пишут «Ведомости» она на

«Эльбрус» присоединяется к экосистеме ОС «Аврора» я МЦСТ, разработчик российских процессоров «Эльбрус», объявила о заключении соглашения с компанией «Открытая мобильная платформа» (ОМП), разработчиком российской ОС «Аврора». Цель сотрудничеств

«Открытая мобильная платформа» объявляет о начале стратегического партнерства с НГУ при поддержке ИТ-компании True Engineering ет тесного сотрудничества с передовыми ИT-компаниями, участвующими в образовательной деятельности. «Открытая мобильная платформа» (ОМП) выпустила мобильную операционную систему «Аврора» в 2016

«Открытая мобильная платформа» и Yadro представили планшет Kvadra_T под управлением ОС «Аврора» 5.1 Kvadra, российский технологический бренд персональных устройств компании Yadro, и «Открытая мобильная платформа» () объявили о завершении адаптации корпоративной версии российс

Устройства на ОС «Аврора 5.1» с RuStore доступны к заказу Компания «Открытая мобильная платформа» объявила о том, что с 27 мая 2024 г. устройства от различных отечественных производителей на ОС «Аврора» пятого поколения с предустановленным на них магазином прил

«Аврора» выстрелила: в НИЯУ МИФИ открыта новая лаборатория совместная прикладная лаборатория Дизайн-центра микроэлектроники полного цикла MEPHIUS и компании «Открытая мобильная платформа» (ОМП). Об этом CNews сообщили представители ОМП. Главной задаче

В России построят ОС для суверенных игровых приставок. Ее сделают на основе «Авроры». Видео ть в «Аврору» Операционная система «Аврора», разрабатываемая принадлежащей «Ростелекому» компанией «Открытая мобильная платформа» (ОМП), может стать неотъемлемой частью российской игровой прист

ОМП объявила об успешном завершении сертификации ОС «Аврора» и программного СКЗИ «СледопытSSL» на соответствие требованиям информационной безопасности ФСБ РФ по классам АК3/КС3 Компания «Открытая мобильная платформа» объявила об успешном завершении сертификационных испытаний мобильной операционной системы «Аврора» и СКЗИ «СледопытSSL» на соответствие требованиям к информационно

«Аквариус» и «Открытая мобильная платформа» завершили портирование корпоративной версии ОС «Аврора» на планшеты Aquarius Cmp NS220RE Группа компаний «Аквариус» и «Открытая мобильная платформа» (ОМП) объявляют о завершении портирования корпоративной версии

Компании «РТ МИС» и «Открытая мобильная платформа» подписали соглашение о сотрудничестве Компании «РТ МИС» и «Открытая мобильная платформа» подписали соглашение о сотрудничестве. Совместная работа будет

Партнерам Axoft доступна отечественная платформа «Аврора Центр» для управления корпоративными мобильными устройствами и приложениями Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft и ведущий разработчик отечественной мобильной операционной системы «Аврора» «Открытая мобильная платформа» заключили договор о сотрудничестве с целью продвижения и внедрения доверенной мобильной инфраструктуры и интеграционных решений на платформе «Аврора». Об этом CNew

НИЯУ МИФИ и «Открытая мобильная платформа» начинают сотрудничество в области мобильных технологий ООО «Открытая мобильная платформа» (ОМП) и НИЯУ МИФИ подписали соглашение о стратегическом сотрудн

Spider Group стала партнёром ОМП по приложениям для российской ОС «Аврора» ьным стимулом развития экосистемы вокруг «Авроры». Для управления корпоративным парком оборудования ОМП предлагает специальный продукт «Аврора центр». Он поддерживает работу с «Авророй», Androi

«Открытая мобильная платформа» заявила о готовности к масштабному применению «Авроры» в странах СНГ Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации. Об этом CNews сообщили представители ООО «Открытая мобильная платформа». С тематическими докладами в рамках мероприятия выступили: испо

Страховые компании переходят на «Аврору» ний, в число которых теперь входят страховые услуги. Об этом CNews сообщили представители компании «Открытая мобильная платформа». «Построение национальной мобильной среды на базе отечественных

Разработано приложение конференции CrossConf на ОС «Аврора» с использованием фреймворка Flutter ь на ОС «Аврора». Оно разработано компанией Friflex. Об этом CNews сообщили представители компании «Открытая мобильная платформа». Компания Friflex (ООО «Фрифлекс»), участник российской сферы F

Россияне сделали библиотеку для разработки приложений ОС «Аврора» из фреймворка для Android и iPhone Быстрая разработка приложений Компания «Открытая мобильная платформа» (ОМП) опубликовала фреймворк Flutter 3.3.10 SDK с начальной под

Создатели «Авроры» форсируют тестирование ОС. Компания нарастит штат программистов на треть «Аврора» расширяется Как стало известно CNews, разработчик российской мобильной ОС «Аврора» «Открытая мобильная платформа» (ОМП) увеличит штат на 30-40%. Всего до конца 2023 г. штат комп

Компания ОМП опубликовала Flutter SDK с начальной поддержкой ОС «Авроры» ce инструмент и его адаптацию», – сказал Роман Аляутдин, директор департамента разработки компании «Открытая мобильная платформа». – В первую очередь, мы планируем направить усилия сообщества н

В «Открытой мобильной платформе» назначен директор по маркетингу и PR К команде «Открытой мобильной платформы» в должности директора по маркетингу и PR присоединилась Марина Талызина. Об этом CNews сообщил представитель компании. В сферу обязанностей Талызиной будет входить

Росалкогольрегулирование начинает тестировать совместное решение «Мой офис» и «Открытой мобильной платформы» Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка, «Мой офис» и «Открытая мобильная платформа» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере информационных технологий. Стороны договорились совместно определить список прикладных задач, а также разработать и у

ОМП обновила портал разработчиков ПО для ОС «Аврора» Компания «Открытая мобильная платформа» обновила интернет-ресурс для разработчиков из экосистемы ОС «Аврора». Новый портал компании «Открытая мобильная платформа» содержит информацию и ресурсы для

Разработчики ОС «Аврора» растят новое поколение системных инженеров-программистов Компания «Открытая мобильная платформа» (ОМП) расширяет спектр образовательных программ в области систе

АТОЛ планирует разрабатывать свои решения на базе российской мобильной ОС «Аврора» АТОЛ и «Открытая мобильная платформа» (ОМП) подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на вн

Российская мобильная ОС «Аврора» впервые принесла своим создателям более 1 миллиарда чистого убытка за год Продолжение спада «Авроры» Как выяснил CNews, подконтрольная «Ростелекому» компания «Открытая мобильная платформа» (ОМП), занимающаяся развитием российской мобильной ОС «Аврора»,

«Лига цифровой экономики» будет внедрять мобильные решения на базе отечественной ОС «Аврора» Компании «Философия.ИТ» (входит в «Лигу цифровой экономики») и «Открытая мобильная платформа» (ОМП) подписали соглашение о сотрудничестве, которое позволит Л

«Открытая мобильная платформа» и УЦ «Основание» протестировали работу электронной подписи на платформе Аврора «Открытая мобильная платформа» и удостоверяющий центр «Основание» протестировали работу электронной подписи в браузере системы. Результаты показали, что квалифицированная электронная подпись физ