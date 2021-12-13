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Ростелеком ОМП
Открытая мобильная платформа
Компания «Открытая мобильная платформа» — дочерняя компания ПАО «Ростелеком», занимается разработкой и внедрением российской мобильной операционной системы Аврора и платформы управления мобильными устройствами Аврора Центр.
ОС Аврора и платформа Аврора Центр формируют доверенную и безопасную мобильную среду для корпоративных и государственных заказчиков, гарантируя защищенный доступ сотрудников из любого места, где есть интернет, к корпоративным и государственным информационным системам. Заказчик может самостоятельно централизованно управлять устройствами сотрудников и терминалами. Мобильная операционная платформа позволяет создавать гибкие отраслевые решения под требования конкретного заказчика.
Ростелеком ОМП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Эйгес Павел 70 50
|Чаркин Евгений 199 30
|Абакумов Евгений 109 27
|Слышкин Василий 58 26
|Степченков Максим 41 25
|Горчаков Денис 29 25
|Соловьев Алексей 64 25
|Юсупов Шамиль 25 25
|Генкина Екатерина 27 25
|Васильев Владислав 42 25
|Москальков Дмитрий 26 25
|Семенихин Игорь 40 25
|Сотин Денис 106 25
|Клепиков Алексей 80 25
|Егоров Владимир 61 25
|Урьяс Вадим 81 25
|Портной Михаил 26 25
|Халматов Максим 48 25
|Сыкулев Андрей 67 25
|Смык Виталий 30 25
|Сороченков Алексей 26 25
|Ямщиков Владимир 35 25
|Лебедев Антон 31 25
|Рубин Адар 31 25
|Трофимова Людмила 34 25
|Нестеров Алексей 84 25
|Каюмов Шамиль 37 25
|Прохорова Алла 48 25
|Емелин Александр 28 25
|Мискевич Евгений 32 25
|Карпов Иван 44 25
|Дьяченко Валерий 69 25
|Валчев Стоян 48 24
|Казарин Станислав 111 24
|Платонов Михаил 42 24
|Богданов Кирилл 103 24
|Вахнин Павел 52 20
|Путин Владимир 2440 19
|Березкин Григорий 28 16
|Шадаев Максут 416 16
Ключевых фраз выявлено - 1169776, в очереди разбора - 1034898.
Создано именных указателей - 59473.
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