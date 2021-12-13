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Ростелеком ОМП
Открытая мобильная платформа

Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа

Компания «Открытая мобильная платформа» — дочерняя компания ПАО «Ростелеком», занимается разработкой и внедрением российской мобильной операционной системы Аврора и платформы управления мобильными устройствами Аврора Центр

ОС Аврора и платформа Аврора Центр формируют доверенную и безопасную мобильную среду для корпоративных и государственных заказчиков, гарантируя защищенный доступ сотрудников из любого места, где есть интернет, к корпоративным и государственным информационным системам. Заказчик может самостоятельно централизованно управлять устройствами сотрудников и терминалами. Мобильная операционная платформа позволяет создавать гибкие отраслевые решения под требования конкретного заказчика.


13.12.2021 «Аквариус» и «Открытая мобильная платформа» представили отечественный КПК на ОС «Аврора»
06.12.2021 Российские разработчики «КриптоПро» и «Открытая мобильная платформа» подтвердили совместимость клиентского ПО КриптоПро NGate и мобильной операционной системы «Аврора»
23.11.2021 Компании «Код безопасности» и «Открытая мобильная платформа» подтвердили совместимость СКЗИ «Континент АП» и мобильной ОС «Аврора»
12.11.2021 «Байкал электроникс» и «Открытая мобильная платформа» представляют программно-аппаратное средство доверенной загрузки с корнем доверия в самом кристалле
11.11.2021 «Байкал Электроникс» и «Открытая мобильная платформа» представляют программно-аппаратное средство доверенной загрузки с корнем доверия в самом кристалле
14.09.2021 Стартовала программа бета-тестирования ОС «Аврора»
20.08.2021 IVA Technologies и ОМП подписали меморандум о разработке корпоративного мессенджера для ОС «Аврора»
19.08.2021 ОМП представит участникам ОКИТ опыт решения бизнес-задач на платформе «Аврора»
16.07.2021 ОМП развивает образовательные проекты в российских вузах
18.06.2021 ОМП представит на конференции ЦИПР информационный киоск на базе российского процессора «Байкал-М» и устройства на платформе «Аврора»
28.05.2021 Компания “Открытая мобильная платформа” стала лауреатом премии «HR-бренд 2020»
15.04.2021 «Сигма» и «Открытая мобильная платформа» сформировали партнерство для развития ИТ-инноваций в энергетике
15.04.2021 «Сигма» и «Открытая мобильная платформа» сформировали партнерство для развития ИТ-инноваций в энергетике
18.03.2021 «Интер РАО» автоматизирует технологические обходы и осмотры оборудования с помощью решения «Сигмы» для мобильных устройств на ОС «Аврора»
10.02.2021 «Открытая мобильная платформа» представила экосистему «Авроры» на «Инфофоруме-2021»
26.11.2020 «Открытая мобильная платформа» стала лауреатом национальной премии «Приоритет 2020»
15.10.2020 «Ланит» и «Открытая мобильная платформа» будут совместно продвигать ОС «Аврора»
10.09.2020 Сможет ли ОС «Аврора» заменить Android и iOS
22.07.2020 ОС «Аврора» от «Открытой мобильной платформы» стала лауреатом премии «Безопасная информационная среда»
19.07.2019 «Актив» и «Открытая мобильная платформа» разработали мобильное приложение для электронной подписи документов в ОС «Аврора»
24.05.2019 Отечественная ОС Sailfish Mobile OS Rus прошла сертификацию ФСБ России АК2/КС2
05.02.2019 CommuniGate Systems и ОМП создают инфраструктуру для российской мобильной ОС
08.06.2018 ОМП и «Норбит» стали партнерами по разработке мобильных приложений для ОС Sailfish Mobile
01.03.2018 «Ростелеком» завладел единственной российской мобильной ОС
29.11.2017 Positive Technologies и «Открытая Мобильная Платформа» представили комплексную защиту мобильных платформ
15.08.2017 «Инфотекс» и «ОМП» представили провайдер криптографии для Sailfish Mobile OS RUS
15.06.2017 «Открытая Мобильная Платформа» и группа компаний DZ Systems формируют экосистему вокруг Sailfish Mobile OS RUS
24.04.2017 Компания «Открытая Мобильная Платформа» выпустила первую мобильную операционную систему на татарском языке
20.03.2017 CDC и «Открытая Мобильная Платформа» представили платформу для разработки мобильных решений на ОС Sailfish Mobile OS RUS
13.03.2017 «Инфотекс» и «Открытая Мобильная Платформа» представили защиту корпоративных мобильных устройств на базе Sailfish OS

Публикаций - 203, упоминаний - 332

Ростелеком ОМП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7799 61
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8528 36
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 210 29
Jolla - Sailfish Holding 59 26
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 218 25
Такском - Taxcom 126 25
Центр2М - Center2М 50 25
Schneider Electric Secure Power 47 25
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 94 25
Schneider Electric 458 25
Cinimex - Синимекс 163 25
Ситилабс 28 25
Rimini Street 41 24
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 437 21
Nokia Corporation 5235 21
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3752 16
5023 14
Google LLC 9426 14
Infotecs - ИнфоТеКС 297 14
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 26 14
БайтЭрг 28 14
Yandex - Яндекс 4569 14
ABB Group - Asea Brown Boveri 267 13
Ситилинк - Citilink 227 13
Ростех - Ростехнологии 2307 13
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6231 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7508 11
VK - Mail.ru Group 2810 11
Rambler Group - Рамблер ГК 757 10
INOI - ИНОЙ 31 10
InfoWatch - Инфовотч 818 9
Huawei 2993 9
РусБИТех - ГК Astra Linux 480 8
Apple Inc - Эппл Рус 10112 8
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 183 7
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 245 7
Microsoft Corporation 21003 7
Новые облачные технологии (НОТ) 228 6
Digital Design - Диджитал Дизайн 479 6
Код Безопасности 384 6
РЖД - Российские железные дороги 1327 54
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4838 36
Почта России ПАО 1778 36
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1908 27
Аэрофлот 617 27
ГПБ - Газпромбанк 799 25
ОМК - Объединенная металлургическая компания 115 25
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 770 25
Ингосстрах СПАО 279 25
Росбанк ПАО - Societe Generale 409 25
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 117 25
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 35 25
ПГК - Первая грузовая компания 113 25
X5 Group 650 24
OKS Group 34 24
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 26 24
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 82 23
Уралсиб Банк 426 23
МТС банк 268 23
Интер РАО ПАО 264 21
Segezha Group - Сегежа Групп 87 20
Вотрон 16 16
PepsiCo - Пепсико 145 14
Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 288 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 75 13
Петрович СТД - Строительный торговый дом 42 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 13
Траско - Trasko 29 13
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 80 13
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 13
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 33 13
Победа - Кондитерская фабрика 16 13
Сургутнефтегаз - СНГ 161 12
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 224 11
ТМК - Трубная металлургическая компания 84 11
Абсолют Банк 105 10
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 61 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange 845 8
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 107 8
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 47 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2350 70
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2034 53
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7345 42
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1245 38
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1999 26
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 74 25
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 33 25
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1164 20
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 611 15
Президент Российской Федерации 1724 14
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 13
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 226 13
Правительство Москвы 815 13
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1139 13
Правительство РФ 2650 13
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1100 12
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2318 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1850 11
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 159 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 926 7
Счётная палата РФ 555 6
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 826 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1481 5
Роснано 619 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1733 4
Федеральное собрание Российской Федерации 93 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 169 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1970 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1630 3
Иннополис ОЭЗ ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 55 2
Администрация Президента РФ 324 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 302 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 932 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 929 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 271 2
Федеральное казначейство России 864 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 471 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2019 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2758 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 219 9
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 197 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 194 4
АФТ - Ассоциация Финтех 84 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 199 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 161 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 66 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 35 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 54 1
Linux Foundation 163 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 17 1
Талант и успех - Общественный фонд 12 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12313 39
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4046 34
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1890 29
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FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 308 25
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Портной Михаил 26 25
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Сыкулев Андрей 67 25
Смык Виталий 30 25
Сороченков Алексей 26 25
Ямщиков Владимир 35 25
Лебедев Антон 31 25
Рубин Адар 31 25
Трофимова Людмила 34 25
Нестеров Алексей 84 25
Каюмов Шамиль 37 25
Прохорова Алла 48 25
Емелин Александр 28 25
Мискевич Евгений 32 25
Карпов Иван 44 25
Дьяченко Валерий 69 25
Валчев Стоян 48 24
Казарин Станислав 111 24
Платонов Михаил 42 24
Богданов Кирилл 103 24
Вахнин Павел 52 20
Путин Владимир 2440 19
Березкин Григорий 28 16
Шадаев Максут 416 16
Россия - Российская федерация - РФ 82378 125
Европа Восточная 2814 25
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10880 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11565 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26666 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33995 10
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 302 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1989 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12061 6
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 332 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1568 5
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 55 4
Грузия 1032 4
Украина 5527 4
Россия - ЦФО - Ивановская область 356 4
Беларусь - Белоруссия 3205 3
Африка Южная 330 3
Россия - СФО - Новосибирск 2922 3
Испания - Каталония - Барселона 696 3
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1231 3
Казахстан - Республика 4133 3
Германия - Федеративная Республика 7784 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11607 3
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 174 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 967 2
Россия - ЮФО - Республика Крым 678 2
Земля - планета Солнечной системы 6456 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1195 2
Европа 7259 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 987 2
США - Нью-Джерси 253 1
Финляндия - Финляндская Республика 1622 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 648 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1930 1
Боливия - Многонациональное Государство 33 1
Иран - Исламская Республика Иран 923 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Кольцово 37 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1333 1
Израиль 1685 1
Норвегия - Королевство 1048 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 942 46
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4099 28
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2747 26
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 28 25
Всероссийская перепись населения 41 23
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1469 21
ЕСН - Единый социальный налог 97 13
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5054 12
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1215 8
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 229 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 623 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 117 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 374 4
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 169 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1515 3
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ТАСС - Российское государственное информационное агентство 553 8
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НТВ - Телекомпания 279 3
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INSEAD GTCI - Global Talent Competitiveness Index - Глобальный индекс конкурентоспособности талантов 1 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 547 3
ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 3
ЯрГУ - Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова 19 3
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 19 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 84 2
ИРИ - Институт развития интернета 96 2
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ОмскГУ - Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского 3 2
ЭЛАС НПО 6 2
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ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России - Национальный медицинский исследовательский центр 14 1
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