Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа

Компания «Открытая мобильная платформа» — дочерняя компания ПАО «Ростелеком», занимается разработкой и внедрением российской мобильной операционной системы Аврора и платформы управления мобильными устройствами Аврора Центр.

ОС Аврора и платформа Аврора Центр формируют доверенную и безопасную мобильную среду для корпоративных и государственных заказчиков, гарантируя защищенный доступ сотрудников из любого места, где есть интернет, к корпоративным и государственным информационным системам. Заказчик может самостоятельно централизованно управлять устройствами сотрудников и терминалами. Мобильная операционная платформа позволяет создавать гибкие отраслевые решения под требования конкретного заказчика.