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Ростелеком ОМП Открытая мобильная платформа

Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа

Компания «Открытая мобильная платформа» — дочерняя компания ПАО «Ростелеком», занимается разработкой и внедрением российской мобильной операционной системы Аврора и платформы управления мобильными устройствами Аврора Центр. ОС Аврора и платформа Аврора Центр формируют доверенную и безопасную мобильную среду для корпоративных и государственных заказчиков, гарантируя защищенный доступ сотрудников из любого места, где есть интернет, к корпоративным и государственным информационным системам. Заказчик может самостоятельно централизованно управлять устройствами сотрудников и терминалами. Мобильная операционная платформа позволяет создавать гибкие отраслевые решения под требования конкретного заказчика.

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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26.02.2026 ОМП обновила платформу управления «Аврора Центр» до версии 5.5.0

Компания «Открытая мобильная платформа» выпустила «Аврора Центр» 5.5.0 — платформу для управления корпо
10.02.2026 ОМП запустила Партнерскую программу по платформе управления «Аврора Центр»

«Открытая Мобильная Платформа» запустила Партнерскую программу по платформе управления корпора
19.12.2025 Ключевой компонент Flutter для ОС «Аврора» стал Open Source-проектом

Компания «Открытая мобильная платформа», разработчик ОС «Аврора», опубликовала на Mos.Hub один из ключе
03.12.2025 «Открытая мобильная платформа» представила версию ОС «Аврора» для SoftPos-решений

Компания «Открытая мобильная платформа» обновила доверенную операционную систему «Аврора» до версии 5.1
05.11.2025 «СберТех» и ОМП подтвердили совместимость своих программных продуктов

Российские разработчики «СберТех» и «Открытая мобильная платформа» (ОМП) подтвердили совместимость своих программных продуктов. В

22.10.2025 ОМП провела масштабное обновление платформы управления «Аврора Центр»

Компания «Открытая мобильная платформа» провела масштабное обновление платформы управления устройствами
09.10.2025 T2 договорилась с Yadro и ОМП о запуске отечественных решений в рознице

T2, российский оператор мобильной связи, российская технологическая компания Yadro и «Открытая мобильная платформа» договорились о поставках планшетов Kvadra_T под управлением ОС

30.07.2025 AUXO и «Открытая мобильная платформа» заключили партнерское соглашение

ИТ-интегратор AUXO и компания «Открытая мобильная платформа», разработчик российской мобильной ОС «Аврора» и платформы управ
30.06.2025 Развитие технологического суверенитета стран БРИКС: стартует пилотный проект устройств с ОС «Аврора» в Индии

Компания «Открытая мобильная платформа» (ОМП), разработчик российской доверенной операционной системы «
03.06.2025 «МойОфис» и «Открытая мобильная платформа» договорились о совместном развитии программного обеспечения

«МойОфис», российская продуктовая компания, и «Открытая мобильная платформа», компания-разработчик мобильной ОС Аврора, подписали меморандум
28.04.2025 «Открытая мобильная платформа» и R-Vision объединились для усиления мобильной безопасности

R-Vision и «Открытая мобильная платформа» завершили интеграцию решения для управления мобильными устройст
16.10.2024 Wildberries присоединяется к экосистеме ОС «Аврора»

Компания «Открытая мобильная платформа» (ОМП) объявляет о заключении соглашения с Объединенной компание
10.10.2024 Российскую ОС «Аврора» превратят в Windows. Система будет работать в автомобилях, ТВ и на ПК

ссийский Android Мобильная ОС «Аврора», которую разрабатывает принадлежащая «Ростелекому» компания «Открытая мобильная платформа» (ОМП), станет более универсальной. Как пишут «Ведомости» она на
24.09.2024 «Эльбрус» присоединяется к экосистеме ОС «Аврора»

я МЦСТ, разработчик российских процессоров «Эльбрус», объявила о заключении соглашения с компанией «Открытая мобильная платформа» (ОМП), разработчиком российской ОС «Аврора». Цель сотрудничеств
26.08.2024 «Открытая мобильная платформа» объявляет о начале стратегического партнерства с НГУ при поддержке ИТ-компании True Engineering

ет тесного сотрудничества с передовыми ИT-компаниями, участвующими в образовательной деятельности. «Открытая мобильная платформа» (ОМП) выпустила мобильную операционную систему «Аврора» в 2016

25.06.2024 «Открытая мобильная платформа» и Yadro представили планшет Kvadra_T под управлением ОС «Аврора» 5.1

Kvadra, российский технологический бренд персональных устройств компании Yadro, и «Открытая мобильная платформа» () объявили о завершении адаптации корпоративной версии российс
23.05.2024 Устройства на ОС «Аврора 5.1» с RuStore доступны к заказу

Компания «Открытая мобильная платформа» объявила о том, что с 27 мая 2024 г. устройства от различных отечественных производителей на ОС «Аврора» пятого поколения с предустановленным на них магазином прил
16.05.2024 «Аврора» выстрелила: в НИЯУ МИФИ открыта новая лаборатория

совместная прикладная лаборатория Дизайн-центра микроэлектроники полного цикла MEPHIUS и компании «Открытая мобильная платформа» (ОМП). Об этом CNews сообщили представители ОМП. Главной задаче
17.04.2024 В России построят ОС для суверенных игровых приставок. Ее сделают на основе «Авроры». Видео

ть в «Аврору» Операционная система «Аврора», разрабатываемая принадлежащей «Ростелекому» компанией «Открытая мобильная платформа» (ОМП), может стать неотъемлемой частью российской игровой прист
08.04.2024 ОМП объявила об успешном завершении сертификации ОС «Аврора» и программного СКЗИ «СледопытSSL» на соответствие требованиям информационной безопасности ФСБ РФ по классам АК3/КС3

Компания «Открытая мобильная платформа» объявила об успешном завершении сертификационных испытаний мобильной операционной системы «Аврора» и СКЗИ «СледопытSSL» на соответствие требованиям к информационно
04.04.2024 «Аквариус» и «Открытая мобильная платформа» завершили портирование корпоративной версии ОС «Аврора» на планшеты Aquarius Cmp NS220RE  

Группа компаний «Аквариус» и «Открытая мобильная платформа» (ОМП) объявляют о завершении портирования корпоративной версии

02.02.2024 Компании «РТ МИС» и «Открытая мобильная платформа» подписали соглашение о сотрудничестве

Компании «РТ МИС» и «Открытая мобильная платформа» подписали соглашение о сотрудничестве. Совместная работа будет

27.12.2023 Партнерам Axoft доступна отечественная платформа «Аврора Центр» для управления корпоративными мобильными устройствами и приложениями

Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft и ведущий разработчик отечественной мобильной операционной системы «Аврора» «Открытая мобильная платформа» заключили договор о сотрудничестве с целью продвижения и внедрения доверенной мобильной инфраструктуры и интеграционных решений на платформе «Аврора». Об этом CNew
26.12.2023 НИЯУ МИФИ и «Открытая мобильная платформа» начинают сотрудничество в области мобильных технологий

ООО «Открытая мобильная платформа» (ОМП) и НИЯУ МИФИ подписали соглашение о стратегическом сотрудн
12.12.2023 Spider Group стала партнёром ОМП по приложениям для российской ОС «Аврора»

ьным стимулом развития экосистемы вокруг «Авроры». Для управления корпоративным парком оборудования ОМП предлагает специальный продукт «Аврора центр». Он поддерживает работу с «Авророй», Androi
11.12.2023 «Открытая мобильная платформа» заявила о готовности к масштабному применению «Авроры» в странах СНГ

Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации. Об этом CNews сообщили представители ООО «Открытая мобильная платформа». С тематическими докладами в рамках мероприятия выступили: испо
13.11.2023 Страховые компании переходят на «Аврору»

ний, в число которых теперь входят страховые услуги. Об этом CNews сообщили представители компании «Открытая мобильная платформа». «Построение национальной мобильной среды на базе отечественных
14.09.2023 Разработано приложение конференции CrossConf на ОС «Аврора» с использованием фреймворка Flutter

ь на ОС «Аврора». Оно разработано компанией Friflex. Об этом CNews сообщили представители компании «Открытая мобильная платформа». Компания Friflex (ООО «Фрифлекс»), участник российской сферы F
22.08.2023 Россияне сделали библиотеку для разработки приложений ОС «Аврора» из фреймворка для Android и iPhone

Быстрая разработка приложений Компания «Открытая мобильная платформа» (ОМП) опубликовала фреймворк Flutter 3.3.10 SDK с начальной под
21.08.2023 Создатели «Авроры» форсируют тестирование ОС. Компания нарастит штат программистов на треть

«Аврора» расширяется Как стало известно CNews, разработчик российской мобильной ОС «Аврора» «Открытая мобильная платформа» (ОМП) увеличит штат на 30-40%. Всего до конца 2023 г. штат комп
21.08.2023 Компания ОМП опубликовала Flutter SDK с начальной поддержкой ОС «Авроры»

ce инструмент и его адаптацию», – сказал Роман Аляутдин, директор департамента разработки компании «Открытая мобильная платформа». – В первую очередь, мы планируем направить усилия сообщества н
07.07.2023 В «Открытой мобильной платформе» назначен директор по маркетингу и PR

К команде «Открытой мобильной платформы» в должности директора по маркетингу и PR присоединилась Марина Талызина. Об этом CNews сообщил представитель компании. В сферу обязанностей Талызиной будет входить
01.06.2023 Росалкогольрегулирование начинает тестировать совместное решение «Мой офис» и «Открытой мобильной платформы»

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка, «Мой офис» и «Открытая мобильная платформа» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере информационных технологий. Стороны договорились совместно определить список прикладных задач, а также разработать и у
27.04.2023 ОМП обновила портал разработчиков ПО для ОС «Аврора»

Компания «Открытая мобильная платформа» обновила интернет-ресурс для разработчиков из экосистемы ОС «Аврора». Новый портал компании «Открытая мобильная платформа» содержит информацию и ресурсы для
25.04.2023 Разработчики ОС «Аврора» растят новое поколение системных инженеров-программистов

Компания «Открытая мобильная платформа» (ОМП) расширяет спектр образовательных программ в области систе
20.04.2023 АТОЛ планирует разрабатывать свои решения на базе российской мобильной ОС «Аврора»

АТОЛ и «Открытая мобильная платформа» (ОМП) подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на вн
13.04.2023 Российская мобильная ОС «Аврора» впервые принесла своим создателям более 1 миллиарда чистого убытка за год

Продолжение спада «Авроры» Как выяснил CNews, подконтрольная «Ростелекому» компания «Открытая мобильная платформа» (ОМП), занимающаяся развитием российской мобильной ОС «Аврора»,
23.03.2023 «Лига цифровой экономики» будет внедрять мобильные решения на базе отечественной ОС «Аврора»

Компании «Философия.ИТ» (входит в «Лигу цифровой экономики») и «Открытая мобильная платформа» (ОМП) подписали соглашение о сотрудничестве, которое позволит Л
25.01.2023 «Открытая мобильная платформа» и УЦ «Основание» протестировали работу электронной подписи на платформе Аврора

«Открытая мобильная платформа» и удостоверяющий центр «Основание» протестировали работу электронной подписи в браузере системы. Результаты показали, что квалифицированная электронная подпись физ
12.12.2022 В Финансовом университете открылась лаборатория корпоративной мобильности «Аврора»

Компания «Открытая мобильная платформа» вместе с Финансовым университетом при Правительстве России открыли лабораторию мобильности «Аврора». Лаборатория станет площадкой для обучения, разработки и развит

Публикаций - 514, упоминаний - 895

Ростелеком ОМП и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 155
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 73
9594 61
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 60
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 56
Google LLC 12688 49
Jolla - Sailfish Holding 85 49
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 47
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 44
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 43
Schneider Electric 614 43
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 43
Schneider Electric Secure Power 65 42
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 42
Такском - Taxcom 256 41
Центр2М - Center2М 67 41
Ситилабс 44 41
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 66 41
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 41
Rimini Street 77 41
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 38
Ред Софт - Red Soft 1236 38
Росатом - РУКИТ - БайтЭрг 77 36
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 32
Apple Inc 13154 30
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 30
Yandex - Яндекс 9216 25
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 24
Microsoft Corporation 25775 21
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 21
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 21
Huawei 4676 20
VK - Mail.ru Group 3602 19
МегаФон 10742 18
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 18
INOI - ИНОЙ 51 17
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 17
Ланит Интеграция 219 15
АйТи Бастион - IT Bastion 154 14
Samsung Electronics 11064 14
РЖД - Российские железные дороги 2096 86
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 58
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 50
Почта России ПАО 2370 47
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 42
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 42
Ингосстрах СПАО 478 42
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 63 41
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 41
OKS Group 51 41
ГПБ - Газпромбанк 1273 41
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 41
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 41
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 41
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 38
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 35
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 33
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 32
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 31
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 28
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 27
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 25
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 24
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 24
Вотрон 21 21
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 20
Сургутнефтегаз - СНГ 288 19
Абсолют Банк 249 16
МКБ - Московский кредитный банк 657 14
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 14
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 14
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 14
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 13
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 13
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 104 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA, IDOL) 94 13
Траско - Trasko 32 13
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 13
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 13
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 89 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 144
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АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 4
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ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
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Apache Software Foundation - ASF 231 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Талант и успех - Общественный фонд 21 1
Знание - Российское общество 10 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
Symbian Foundation 38 1
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РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 17 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
ЛДПР 116 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 417
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 237
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 219
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 708 210
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 181
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 176
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 145
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 16
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Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
ГПНТБ России - Государственная публичная научно-техническая библиотека России 14 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 1
Минобрнауки РФ - ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение 10 1
ИИИ - Институт исследований интернета 66 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая - National University of Defense Technology, NUDT 20 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 48
CNews AWARDS - награда 571 42
CNews Баттл 69 41
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 9
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 7
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 6
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 5
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 4
Хрустальная сова - приз лучшему игроку телевизионной игры "Что? Где? Когда?" 3 3
Хрустальный атом 3 3
День молодёжи - 27 июня 1087 2
Старт Хаб 21 2
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МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 98 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
Армия - Международный военно-технический форум 68 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
Приоритет - Национальная премия в области импортозамещения 6 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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