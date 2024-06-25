«Открытая мобильная платформа» и Yadro представили планшет Kvadra_T под управлением ОС «Аврора» 5.1

Kvadra, российский технологический бренд персональных устройств компании Yadro, и «Открытая мобильная платформа» () объявили о завершении адаптации корпоративной версии российской мобильной операционной системы «Аврора» для планшетов Kvadra_T. Об этом CNews сообщили представители ОМП.

Планшет Kvadra_T оснащен 8-ядерным ARM-процессором, 10,95-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+, аккумулятором 34,2 Втч, 6 ГБ ОЗУ и накопителем 128 ГБ, а также двумя камерами – 5 МП и 13 МП, разъемом USB-C с возможностью подключения внешнего монитора и набором необходимых сенсоров. Устройства выпускаются на заводе полного цикла по производству радиоэлектронной продукции Ядро Фаб Дубна. Для государственного сектора и образовательной сферы в планшеты Kvadra_T была интегрирована корпоративная версия российской мобильной доверенной ОС «Аврора». В рознице планшет доступен под управлением собственной операционной системы kvadraOS, совместимой с широким спектром программ и устройств.

«Мы активно развиваем технологическое партнерство и открыты для сотрудничества с сильными отечественными игроками на рынке ИТ. Наша цель – предоставить комплексный пользовательский опыт, позволяющий получить все преимущества объединенных экосистем, – отметил Дмитрий Черкасов, генеральный директор Kvadra. – Поэтому для нас было важно интегрировать операционную систему Аврора и аппаратную платформу Kvadra, чтобы удовлетворить потребности заказчиков, в ИТ-контуре которых необходимо обеспечивать повышенный уровень безопасности и конфиденциальности чувствительных данных».

«Мы как разработчик первой отечественной мобильной операционной системы видим свою задачу в создании национальной мобильной среды, для чего мы активно развиваем свое сотрудничество с производителями полного цикла, к которым относится компания Yadro. Планшет Kvadra_T с мобильной операционной системой Аврора пятого поколения позволит предложить заказчикам новое высокопроизводительное устройство, удовлетворяя их спрос на отечественные доверенные технологические решения, оставаясь при этом полностью в корпоративном контуре», – сказал генеральный директор компании «Открытая мобильная платформа» Павел Эйгес.

Для планшета Kvadra_T будет доступен новейший релиз ОС «Аврора» 5.1. «Аврора» пятого поколения предоставляет новые возможности работы для офисных сотрудников, так как изначально разрабатывалась с учетом выполняемых ими задач, при этом обеспечивая высокий уровень безопасности. До конца 2024 г. корпоративным заказчикам также будет доступна версия, сертифицированная по требованиям ФСТЭК России. Отдельно стоит отметить, что это первое устройство, в котором используется версия ядра Linux 5.10, поддерживаемая Технологическим центром исследования безопасности ядра Linux, созданным на базе ИСП РАН под эгидой ФСТЭК России.

Планшет Kvadra_T включен в реестр Минпромторга, прошел пилотные испытания в госорганизациях, в том числе на объектах КИИ. Планшет под управлением ОС «Аврора» уже доступен к заказу вместе с фирменными аксессуарами: базовым чехлом с держателем для стилуса, чехлом-книжкой и чехлом с клавиатурой.