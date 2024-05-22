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Прототип Пилотное тестирование Прототипирование Prototyping Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании Пилотный проект

Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект


22.05.2024 «Росатом» представил на ЦИПРе прототип Национальной вычислительной CAD/CАЕ платформы

ышленной России» (ЦИПР-2024), которая открылась сегодня в Нижнем Новгороде, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев представил председателю Правительства России Михаилу Мишустину прототип Национальной вычислительной CAD/CАЕ платформы. Об этом CNews сообщили представители «Росатома». Представленная платформа - это программная среда, объединяющая цифровые решения в област
21.05.2024 Разработка «Ростеха» поможет россиянам получать квалифицированную электронную подпись на территории стран СНГ

оссии, проживающих за рубежом в дружественных странах, решит удостоверяющий центр (УЦ) «Основание». Пилотный проект, который планируется провести с первого июля 2024 г. по 31 декабря 2025 г., п
24.04.2024 Студент СибГМУ создал прототип мобильного приложения для изучения китайского языка

увидеть его перевод и иероглифы. В ближайшее время автор и его команда планируют доработать этот модуль и создать второй - тренировочный. В рамках акселерационной программы Дмитрий Палатов представил прототип словаря для тестирования студентам Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации Иркутского государственного университета, чтобы узнать, насколько удобно подобное решение
04.04.2024 «Сколково» поддержит пилотные внедрения ИИ-проектов на полмиллиарда рублей

я преобразования технологических или бизнес-процессов. Для получения гранта проекты должны являться пилотными и предусматривать применение технологий искусственного интеллекта в производстве, о
03.04.2024 Подведены итоги пилотного тестирования инновационного решения «MedPaint» на площадке Центра диагностики и телемедицины ДЗМ

В рамках соглашения о проведении пилотного тестирования инновационного решения «MedPaint» завершился этап оценки эффективности веб-сервиса для врачей по автоматической разметке снимков КТ и МРТ. Площадкой для апробации разрабо
26.03.2024 Компания «Керамик Солюшнс Рус» завершила пилотный проект внедрения Axelot WMS на складе в Самарской области

тиву — объединение всех складских площадок компании в единый логистический контур. Ключевой задачей пилотного проекта внедрения Axelot WMS стало создание универсального выверенного решения, кот
19.03.2024 В Свердловской области впервые в России проведут госэкспертизу только по цифровой информационной модели

ормируют рекомендации по устранению замечаний при их наличии. Планируется, что к концу июля 2024 г. пилотный проект будет завершен. Проект будет признан успешным, если результаты проверки ЦИМ с
18.03.2024 «Россети» реализовали пилотный проект по внедрению собственного ПО для автоматизации процессов управления персоналом

Началась промышленная эксплуатация комплекса «Цифровая энергетика: Управление персоналом», разработанного в рамках импортозамещения компанией «Россети Цифра» и сертифицированного «1С». Пилотный проект выполнили «Россети Тюмень». В дальнейшем новое программное обеспечение будет применяться в масштабе всей группы «Россети». Проектная команда в сжатые сроки – всего за 10 месяцев
18.03.2024 В первом полугодии 2024 г. НГУ запустит пилотный кластер суперкомпьютерного центра «Лаврентьев»

лавающей точкой в секунду). Новое оборудование позволит ученым НГУ работать с большими языковыми моделями и решать исследовательские и прикладные задачи, в том числе и для компаний реального сектора. Пилотный кластер СКЦ «Лаврентьев» профинансирован из средств стратегического проекта «Цифровое будущее» программы «Приоритет 2030». Об этом CNews сообщили представители НГУ. Отличие СКЦ «Лаврен
14.03.2024 Ученые НГУ создали прототип ЖК-устройства для систем мобильной связи шестого поколения

я между инфракрасным и сверхвысокочастотным (СВЧ) диапазонами спектра. Фото: НГУ Ученые НГУ создали прототип ЖК-устройства для систем мобильной связи шестого поколения «На сегодняшний день точн
20.02.2024 «ОКБ Сухого» провело летные испытания прототипа БАС вертикального взлета

Специалисты «ОКБ Сухого» «Объединенной авиастроительной корпорации» (ПАО «ОАК», входит в госкорпорацию «Ростех») протестировали прототип тяжелого беспилотного воздушного судна вертикального взлета и посадки. В ходе испытаний на комплексном летном стенде из отечественных комплектующих тестировались алгоритмы управления и
13.02.2024 Компания «Булат» получила положительные результаты тестирования прототипа отечественной базовой станции GSM/LTE

рвардный контракт между компаниями «Булат» и «Ростелеком» на поставку до 17 тыс. базовых станций до 2026 г. заключен в декабре 2022 г. «В декабре 2023 г. мы запустили на реальной сети мобильной связи пилотный тестовый кластер из 20 базовых станций. Результаты проведенных испытаний позволяют с уверенностью говорить о том, что целевое решение БС GSM/LTE-1800 будет готово уже в первой половине
25.01.2024 «Ак Барс Дом»: более 85% объемов работ можно получить из ТИМ-модели с помощью Tangl

Девелоперская компания «АБД» (бренд «Ак Барс Дом») завершила пилотный проект по использованию платформы Tangl, который позволил максимально автоматизирова
22.01.2024 KAMAZ Digital завершил пилотное внедрение компьютерного зрения для контроля качества в КАМАЗ

Платформа цифровой трансформации промышленности KAMAZ Digital завершила пилотный проект по внедрению системы компьютерного зрения для контроля качества нанесения лак
15.01.2024 Sitronics Group в пилотном режиме испытала сервис оценки резюме с помощью ИИ Proscom

й разработчик HR-технологий и решений для цифровизации внутренних процессов Proscom представил кейс пилотного применения в компании Sitronics Group сервиса Hrobot для оценки резюме с помощью ис
11.01.2024 Пилотный проект резидента «Сколково» повысил удобство перемещения сотрудников и посетителей в офисе «Тинькофф»

няться на любых объектах, от промышленных предприятий и складских комплексов, до музеев и выставок. Пилотный проект в офисе компании «Тинькофф» показал, как повышается удобство перемещения посе
29.12.2023 ФГУП «Росморпорт» успешно завершило пилотный проект по переводу СУДС Сочи на российское ПО

оставлен акт о соответствии берегового объекта всем требованиям Минтранса России. Об этом CNews сообщили представители ФГУП «Росморпорт». Перевод работы СУДС Сочи с иностранного на отечественное ПО – пилотный проект Индустриального центра компетенций (ИЦК) «Морской и речной транспорт», работающего под председательством Генерального директора ФГУП «Росморпорт» Сергея Пылина. Разработчиком пр
27.12.2023 Как искусственный интеллект становится помощником в предсказании пожаров — пилотный запуск в цифрах

Для борьбы с лесными пожарами Министерство информационного развития и связи Пермского края на базе цифровой платформы «Умный лес» в пилотном режиме запустило модуль с искусственным интеллектом, который анализирует вероятность возникновения возгораний леса. Эксперимент был запущен во II квартале 2023 г, с началом пожароопа
19.12.2023 «А101» расширяет применение ТИМ с помощью Tangl value

омости объёмов работ – Tangl value же обладает таким функционалом. Именно с Tangl value был запущен пилотный проект. Задача пилотного проекта – получить значения строк и столбцов для ведомости

14.12.2023 «Ростелеком» пилотирует решение по мониторингу рабочего персонала на одном из промышленных предприятий Южного Урала

апросу, ведь любая производственная линия имеет свои специфические особенности. Мы готовы запускать пилотные проекты на предприятиях для того, чтобы оценить, какая из наших разработок принесет

13.12.2023 «Газпром межрегионгаз инжиниринг» приступил к активной фазе установки оборудования для комплексной цифровизации учета газа в Махачкале

по комплексной автоматизации и цифровизации процесса сбора информации о поставке газа потребителям. Пилотный проект реализуется в одном из сегментов Кировского района Махачкалы, где 95% потреби
05.12.2023 Создана замена HDD, способная хранить десятки петабайт в течение 5000 лет

кросхем Немецкая компания Cerabyte (Ceramic Data Solutions Holding GmbH) продемонстрировала рабочий прототип своего уникального накопителя, представляющего собой, по сути, кусочек стекла, по пр
28.11.2023 Разработчик «1С:ITILIUM» первым перешел на прототип системы до официального релиза

«Деснол софт» стал первой компанией, которая успешно перешла на прототип нового программного продукта, — «1С:ITILIUM». Миграция состоялась в рамках совместно
27.11.2023 НКК представила прототип платформы программного комплекса поддержки эксплуатации и ППО для машиностроительных изделий

атическом режиме; учет неисправностей технических средств и контроль их устранения; обеспечение технической информацией в форме интерактивных электронных технических руководств (ИЭТР). Представленный прототип платформы позволяет формировать интерфейсную часть для реализуемых функций, содержит ряд функциональных компонентов планирования и проведения ремонтов, формирования потребности в МТО.

20.11.2023 Fix price завершил пилотный проект по внедрению платформы Customer Data Platform

Сеть магазинов низких фиксированных цен Fix Price провела пилотное тестирование (MVP) Customer Data Platform (CDP) Loymax Smart Communications. Она позволит автоматизировать сбор и анализ данных о покупателях сети за счет создания единой системы по ра
09.11.2023 «Пассажиравтотранс» запускает пилотный проект по переходу на электронные путевые листы

ассажиравтотранс» начинает переход на использование электронных путевых листов вместо бумажных. Это пилотный проект по внедрению мобильных рабочих мест. Соответствующее соглашение о сотрудничес
08.11.2023 ДОМ.РФ и Yandex Cloud подвели итоги пилота с применением технологий машинного обучения

эффективным способом упорядочить разрозненные сведения и получить от них пользу. Это показал и наш пилотный проект. ИИ-алгоритмы оказались способны быстро и точно анализировать большие объемы

08.11.2023 Платежный сервис «СБПэй» заработает на «Авроре»

система платежных карт» (НСПК) и «Открытая мобильная платформа» (ОМП) планируют продемонстрировать прототип платежного приложения «СБПэй» для работы на отечественной операционной системе «Авро
31.10.2023 Дмитрий Песоцкий, «Крок»: Почти у каждого крупного контакт-центра сегодня есть пилотное внедрение российского ПО

ртозамещения сейчас ключевая Однако большая часть рынка уже осознала неизбежность этих перемен и настроена на импортозамещение. Почти у каждого крупного контакт-центра сегодня есть одно или несколько пилотных внедрений российских решений. И мы видим, что цикл выбора и внедрения решений заметно увеличился. Как я уже говорил, в западные решения были вложены большие инвестиции и заказчикам сло
17.10.2023 «Почта банк» увеличил продажи на 15% с помощью «умных бейджей»

время на прослушивание всех разговоров: аналитика наглядно представлена в личном кабинете сервиса. Пилотный проект с «Почта банком» показал отличные результаты и подтвердил эффективность нашег
17.10.2023 Внедрение технологий робототехники в Петербурге начнется с пилотной зоны в «ИТМО хайпарк» в городе-спутнике Южный

О хайпарк» и «Консорциум робототехники» договорились о создании на территории инновационного центра пилотной зоны внедрения технологий робототехники на территории Санкт-Петербурга. «ИТМО хайпар
09.10.2023 Заказчики могут получить до 100 млн рублей на пилотное внедрение ИИ

Кто может получить грант Подать заявку могут заказчики — компании, которые планируют пилотное внедрение российского программного обеспечения, платформенных решений, сервисов или

28.09.2023 «СКБ Контур» приступила к пилоту российских аналогов Jira и Confluence от EvaTeam

Российская ИТ-компания «СКБ Контур» начала пилотный проект по тестированию EvaProject и EvaWiki, которые полностью замещают ушедшие с ры
19.09.2023 Российский конструктор прототипов сайтов Structura.app открыл бесплатный доступ к платформе

азами пользователя. Именно поэтому начинать нужно с грамотной структуры посадочных страниц, то есть прототипа сайта. Плохая проработка на этапе предпроекта приводит к большим временным и финанс
05.09.2023 Мосгортранс запустил электронные путевые листы на базе решений «1С» и «1С‑Рарус»

ормации для формирования ЭПЛ. Специалисты «1С‑Рарус» провели обучение на рабочих местах сотрудников пилотной группы — диспетчеров, механиков и медиков — как формировать и подписывать ЭПЛ усилен
01.08.2023 Hochland завершила испытания технологии RFID для автоматизации производственной логистики

ехнологии радиочастотной идентификации (RFID) для автоматизации прослеживания тары на производстве. Пилотный проект подтвердил, что технология подходит для настройки системы MES. Цифровым промы
01.08.2023 Softline Digital провела успешное пилотное тестирование умных касок для «Аммония»

Компания «Аммоний» провела пилотное тестирование умных касок при помощи команды Softline Digital. В ходе тестирования си
20.07.2023 ДОМ.РФ запускает лабораторию искусственного интеллекта и «пилот» на базе российской нейросети

иков. Теперь компания масштабирует успешную практику использования нейросетей для развития бизнеса. Пилотный проект реализуется ДОМ.РФ, одной из крупнейших российских ИТ-компаний и Ассоциацией

13.07.2023 Positive Technologies: система MaxPatrol VM выявила в среднем более 700 трендовых уязвимостей в ходе одного пилотного проекта

Positive Technologies представила результаты анализа пилотных проектов по внедрению MaxPatrol VM, проведенных в государственных учреждениях, финан
19.06.2023 Торговая сеть «Хороший выбор» завершила пилотирование системы ценообразования

Napoleon IT совместно с торговой сетью «Хороший выбор» успешно завершили пилотный проект по внедрению интеллектуальной системы ценообразования PowerPrice с использова

Публикаций - 11192, упоминаний - 14418

Прототип и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24214 819
Ростелеком 10868 654
IBM - International Business Machines Corp 9370 436
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11218 414
7789 408
SAP SE 5147 400
Samsung Electronics 10039 376
Intel Corporation 11972 374
Google LLC 11483 328
Oracle Corporation 6558 326
Apple Inc 11743 308
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3121 304
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8492 274
МегаФон 8074 271
Yandex - Яндекс 6658 231
Huawei 3744 201
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5651 180
Sony 6504 161
Softline - Софтлайн 2473 159
Крок - Croc 1767 157
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2097 152
Cisco Systems 5037 152
HP Inc. 5636 152
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4602 141
АйТи 1340 139
LG Electronics 3580 136
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2985 131
Цифра ГК 2308 129
Dell EMC 4988 127
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2754 121
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1454 120
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1591 115
Nvidia Corp 3344 114
Meta Platforms - Facebook 4390 113
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1171 110
Lenovo Motorola 3494 107
Прогноз 1599 101
VK - Mail.ru Group 3296 100
Broadcom - VMware 2286 100
Ростех - Автоматика Концерн 1589 100
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6715 509
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6835 453
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2678 245
Почта России ПАО 2032 206
РЖД - Российские железные дороги 1813 188
Альфа-Банк 1701 129
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 667 121
Открытие ФК - Банк Открытие 528 120
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 956 120
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 120
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2093 102
Магнит - Тандер - сеть магазинов 773 97
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1865 95
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1071 89
Лента - Сеть розничной торговли 1942 83
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 836 83
Boeing 1005 83
Газпром ПАО 1266 81
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1518 79
Visa International 1932 78
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 333 77
РВК - Российская венчурная компания 545 75
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 410 74
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 894 72
ГПБ - Газпромбанк 1038 70
Газпром нефть 570 69
НСПК - Национальная система платежных карт 758 68
Северсталь ПАО - Severstal 431 67
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 412 66
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 772 64
X5 Group - Перекрёсток 500 63
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 627 60
Россети Ленэнерго 1700 59
Связной ГК 1360 59
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 515 56
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 396 55
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 411 55
ПСБ - Промсвязьбанк 804 50
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 467 50
ВТБ - ВТБ24 662 50
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10782 890
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5536 504
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4763 478
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2875 400
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4233 321
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4422 292
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2616 290
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2697 257
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2287 245
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5196 231
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2397 217
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3184 212
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1317 203
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3155 199
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3588 192
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1845 190
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1783 186
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2983 167
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1322 159
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1294 151
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1841 150
Федеральное казначейство России 1676 149
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1741 142
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1641 140
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3397 136
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2867 128
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1147 119
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1310 109
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 716 98
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 562 97
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 605 87
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2591 83
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 743 82
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 764 80
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 942 79
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 883 77
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 514 76
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 329 67
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 269 64
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 145 63
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6195 163
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 275 41
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1401 38
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 521 36
АФТ - Ассоциация Финтех 120 34
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 676 33
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 280 32
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 596 32
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 18
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2666 16
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 247 15
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 36 14
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 14
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 291 13
Linux Foundation 178 13
OLPC - One Laptop per Child 81 12
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 153 12
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 195 12
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 451 11
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 88 10
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 121 10
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 112 9
Единая Россия - Политическая партия 287 9
SID - Society for Information Display - Общество по информационным экранам - Международное дисплейной общество 19 8
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 67 8
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1005 8
ЦеСТ - Центр свободных технологий 30 8
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 94 8
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 252 7
OWASP - Open Web Application Security Project 86 7
WiMAX Forum 68 7
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 214 7
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 233 6
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 86 6
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 25 6
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 38 6
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 247 6
OSI - Open Source Initiative 71 5
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 27 5
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 58 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 60644 4047
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 46002 2988
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28737 2073
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 16502 1362
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19825 1161
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28127 1102
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23029 1099
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 10782 1036
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23078 1002
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14999 988
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11957 932
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11967 929
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24001 910
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 24574 891
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27118 829
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20729 791
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11077 778
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9240 766
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20117 699
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11858 681
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10501 666
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10258 660
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10529 659
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13615 658
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23593 649
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10133 624
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11832 615
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5906 603
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13389 587
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5497 583
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15699 573
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9271 549
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OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6812 520
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14811 481
MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4319 473
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12105 465
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4732 570
Google Android 13544 471
Linux OS 9288 404
Microsoft Windows 15179 390
Apple iOS 7438 250
Microsoft Windows 2000 8661 220
Apple iPhone - серия смартфонов 6917 218
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1339 209
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4874 197
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3054 193
Microsoft Office 3595 174
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2616 172
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 944 166
Apple iPhone 6 4862 160
Apple iPad 3814 156
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2202 112
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3957 111
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1063 107
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1210 104
Microsoft Azure 1376 98
Google Play - Google Store - Android Market 3182 94
Oracle Java - язык программирования 2923 92
Microsoft SQL Server 1542 91
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 211 90
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 505 90
Apple - App Store 2792 86
Intel x86 - архитектура процессора 1758 85
ВГТРК - Смотрим 590 84
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 845 83
Новые облачные технологии - МойОфис 674 78
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1224 73
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 492 71
Microsoft Dynamics 1169 70
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1906 68
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 569 68
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2386 66
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 868 65
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 439 64
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 391 61
Microsoft Skype 2018 61
Путин Владимир 3003 216
Медведев Дмитрий 1644 171
Никифоров Николай 1134 85
Шадаев Максут 860 76
Чернышенко Дмитрий 539 64
Рейман Леонид 1040 59
Мишустин Михаил 608 55
Собянин Сергей 326 47
Сергунина Наталья 355 45
Чаркин Евгений 277 44
Фурсин Алексей 157 44
Попов Алексей 332 43
Комиссаров Дмитрий 219 43
Натрусов Артем 260 40
Евраев Михаил 252 36
Лысенко Эдуард 296 36
Ермолаев Артем 370 36
Козырев Алексей 297 36
Нуралиев Борис 282 34
Щеголев Игорь 696 34
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Абакумов Евгений 183 32
Касперская Наталья 283 31
Рудычева Наталья 95 30
Греф Герман 396 28
Jobs Steve - Джобс Стив 1005 27
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Ликсутов Максим 79 26
Смирнов Алексей 226 26
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Кирьянова Александра 111 25
Авербах Владимир 126 24
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Европа 21474 737
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ТГУ - Томский государственный университет 153 17
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 137 17
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 73 17
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 261 17
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 42 16
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 16
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 130 16
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 277 15
ИРИ - Институт развития интернета АНО 118 15
Cornell University - Корнеллский университет 195 14
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 188 14
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 200 14
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 43 14
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 152 14
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 160 14
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 193
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2300 124
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1928 122
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 916 91
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 556 86
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1005 83
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1173 76
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 524 72
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 701 72
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 275 47
CNews AWARDS - награда 456 45
День молодёжи - 27 июня 745 40
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 334 35
CeBIT 611 27
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 168 23
МАКС - Международный авиационно-космический салон 220 21
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 67 19
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 365 18
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 221 17
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 17
CNews FORUM Кейсы 177 16
Intel Developer Forum - IDF 276 16
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 15
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 73 14
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 13
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 173 12
РИФ - Российский инвестиционный форум 53 12
Microsoft Imagine Cup 60 12
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 115 11
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 39 11
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 72 10
CEATEC 45 9
Startup Village - международная стартап-конференция 60 9
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 9
Рождество Христово - Рождественские каникулы 626 9
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 73 9
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 8
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 8
Единый день голосования 127 8
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 25 8
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.1970 до 05.2024 годы.
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