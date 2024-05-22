Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект

«Росатом» представил на ЦИПРе прототип Национальной вычислительной CAD/CАЕ платформы ышленной России» (ЦИПР-2024), которая открылась сегодня в Нижнем Новгороде, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев представил председателю Правительства России Михаилу Мишустину прототип Национальной вычислительной CAD/CАЕ платформы. Об этом CNews сообщили представители «Росатома». Представленная платформа - это программная среда, объединяющая цифровые решения в област

Разработка «Ростеха» поможет россиянам получать квалифицированную электронную подпись на территории стран СНГ оссии, проживающих за рубежом в дружественных странах, решит удостоверяющий центр (УЦ) «Основание». Пилотный проект, который планируется провести с первого июля 2024 г. по 31 декабря 2025 г., п

Студент СибГМУ создал прототип мобильного приложения для изучения китайского языка увидеть его перевод и иероглифы. В ближайшее время автор и его команда планируют доработать этот модуль и создать второй - тренировочный. В рамках акселерационной программы Дмитрий Палатов представил прототип словаря для тестирования студентам Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации Иркутского государственного университета, чтобы узнать, насколько удобно подобное решение

«Сколково» поддержит пилотные внедрения ИИ-проектов на полмиллиарда рублей я преобразования технологических или бизнес-процессов. Для получения гранта проекты должны являться пилотными и предусматривать применение технологий искусственного интеллекта в производстве, о

Подведены итоги пилотного тестирования инновационного решения «MedPaint» на площадке Центра диагностики и телемедицины ДЗМ В рамках соглашения о проведении пилотного тестирования инновационного решения «MedPaint» завершился этап оценки эффективности веб-сервиса для врачей по автоматической разметке снимков КТ и МРТ. Площадкой для апробации разрабо

Компания «Керамик Солюшнс Рус» завершила пилотный проект внедрения Axelot WMS на складе в Самарской области тиву — объединение всех складских площадок компании в единый логистический контур. Ключевой задачей пилотного проекта внедрения Axelot WMS стало создание универсального выверенного решения, кот

В Свердловской области впервые в России проведут госэкспертизу только по цифровой информационной модели ормируют рекомендации по устранению замечаний при их наличии. Планируется, что к концу июля 2024 г. пилотный проект будет завершен. Проект будет признан успешным, если результаты проверки ЦИМ с

«Россети» реализовали пилотный проект по внедрению собственного ПО для автоматизации процессов управления персоналом Началась промышленная эксплуатация комплекса «Цифровая энергетика: Управление персоналом», разработанного в рамках импортозамещения компанией «Россети Цифра» и сертифицированного «1С». Пилотный проект выполнили «Россети Тюмень». В дальнейшем новое программное обеспечение будет применяться в масштабе всей группы «Россети». Проектная команда в сжатые сроки – всего за 10 месяцев

В первом полугодии 2024 г. НГУ запустит пилотный кластер суперкомпьютерного центра «Лаврентьев» лавающей точкой в секунду). Новое оборудование позволит ученым НГУ работать с большими языковыми моделями и решать исследовательские и прикладные задачи, в том числе и для компаний реального сектора. Пилотный кластер СКЦ «Лаврентьев» профинансирован из средств стратегического проекта «Цифровое будущее» программы «Приоритет 2030». Об этом CNews сообщили представители НГУ. Отличие СКЦ «Лаврен

Ученые НГУ создали прототип ЖК-устройства для систем мобильной связи шестого поколения я между инфракрасным и сверхвысокочастотным (СВЧ) диапазонами спектра. Фото: НГУ Ученые НГУ создали прототип ЖК-устройства для систем мобильной связи шестого поколения «На сегодняшний день точн

«ОКБ Сухого» провело летные испытания прототипа БАС вертикального взлета Специалисты «ОКБ Сухого» «Объединенной авиастроительной корпорации» (ПАО «ОАК», входит в госкорпорацию «Ростех») протестировали прототип тяжелого беспилотного воздушного судна вертикального взлета и посадки. В ходе испытаний на комплексном летном стенде из отечественных комплектующих тестировались алгоритмы управления и

Компания «Булат» получила положительные результаты тестирования прототипа отечественной базовой станции GSM/LTE рвардный контракт между компаниями «Булат» и «Ростелеком» на поставку до 17 тыс. базовых станций до 2026 г. заключен в декабре 2022 г. «В декабре 2023 г. мы запустили на реальной сети мобильной связи пилотный тестовый кластер из 20 базовых станций. Результаты проведенных испытаний позволяют с уверенностью говорить о том, что целевое решение БС GSM/LTE-1800 будет готово уже в первой половине

«Ак Барс Дом»: более 85% объемов работ можно получить из ТИМ-модели с помощью Tangl Девелоперская компания «АБД» (бренд «Ак Барс Дом») завершила пилотный проект по использованию платформы Tangl, который позволил максимально автоматизирова

KAMAZ Digital завершил пилотное внедрение компьютерного зрения для контроля качества в КАМАЗ Платформа цифровой трансформации промышленности KAMAZ Digital завершила пилотный проект по внедрению системы компьютерного зрения для контроля качества нанесения лак

Sitronics Group в пилотном режиме испытала сервис оценки резюме с помощью ИИ Proscom й разработчик HR-технологий и решений для цифровизации внутренних процессов Proscom представил кейс пилотного применения в компании Sitronics Group сервиса Hrobot для оценки резюме с помощью ис

Пилотный проект резидента «Сколково» повысил удобство перемещения сотрудников и посетителей в офисе «Тинькофф» няться на любых объектах, от промышленных предприятий и складских комплексов, до музеев и выставок. Пилотный проект в офисе компании «Тинькофф» показал, как повышается удобство перемещения посе

ФГУП «Росморпорт» успешно завершило пилотный проект по переводу СУДС Сочи на российское ПО оставлен акт о соответствии берегового объекта всем требованиям Минтранса России. Об этом CNews сообщили представители ФГУП «Росморпорт». Перевод работы СУДС Сочи с иностранного на отечественное ПО – пилотный проект Индустриального центра компетенций (ИЦК) «Морской и речной транспорт», работающего под председательством Генерального директора ФГУП «Росморпорт» Сергея Пылина. Разработчиком пр

Как искусственный интеллект становится помощником в предсказании пожаров — пилотный запуск в цифрах Для борьбы с лесными пожарами Министерство информационного развития и связи Пермского края на базе цифровой платформы «Умный лес» в пилотном режиме запустило модуль с искусственным интеллектом, который анализирует вероятность возникновения возгораний леса. Эксперимент был запущен во II квартале 2023 г, с началом пожароопа

«А101» расширяет применение ТИМ с помощью Tangl value омости объёмов работ – Tangl value же обладает таким функционалом. Именно с Tangl value был запущен пилотный проект. Задача пилотного проекта – получить значения строк и столбцов для ведомости

«Ростелеком» пилотирует решение по мониторингу рабочего персонала на одном из промышленных предприятий Южного Урала апросу, ведь любая производственная линия имеет свои специфические особенности. Мы готовы запускать пилотные проекты на предприятиях для того, чтобы оценить, какая из наших разработок принесет

«Газпром межрегионгаз инжиниринг» приступил к активной фазе установки оборудования для комплексной цифровизации учета газа в Махачкале по комплексной автоматизации и цифровизации процесса сбора информации о поставке газа потребителям. Пилотный проект реализуется в одном из сегментов Кировского района Махачкалы, где 95% потреби

Создана замена HDD, способная хранить десятки петабайт в течение 5000 лет кросхем Немецкая компания Cerabyte (Ceramic Data Solutions Holding GmbH) продемонстрировала рабочий прототип своего уникального накопителя, представляющего собой, по сути, кусочек стекла, по пр

Разработчик «1С:ITILIUM» первым перешел на прототип системы до официального релиза «Деснол софт» стал первой компанией, которая успешно перешла на прототип нового программного продукта, — «1С:ITILIUM». Миграция состоялась в рамках совместно

НКК представила прототип платформы программного комплекса поддержки эксплуатации и ППО для машиностроительных изделий атическом режиме; учет неисправностей технических средств и контроль их устранения; обеспечение технической информацией в форме интерактивных электронных технических руководств (ИЭТР). Представленный прототип платформы позволяет формировать интерфейсную часть для реализуемых функций, содержит ряд функциональных компонентов планирования и проведения ремонтов, формирования потребности в МТО.

Fix price завершил пилотный проект по внедрению платформы Customer Data Platform Сеть магазинов низких фиксированных цен Fix Price провела пилотное тестирование (MVP) Customer Data Platform (CDP) Loymax Smart Communications. Она позволит автоматизировать сбор и анализ данных о покупателях сети за счет создания единой системы по ра

«Пассажиравтотранс» запускает пилотный проект по переходу на электронные путевые листы ассажиравтотранс» начинает переход на использование электронных путевых листов вместо бумажных. Это пилотный проект по внедрению мобильных рабочих мест. Соответствующее соглашение о сотрудничес

ДОМ.РФ и Yandex Cloud подвели итоги пилота с применением технологий машинного обучения эффективным способом упорядочить разрозненные сведения и получить от них пользу. Это показал и наш пилотный проект. ИИ-алгоритмы оказались способны быстро и точно анализировать большие объемы

Платежный сервис «СБПэй» заработает на «Авроре» система платежных карт» (НСПК) и «Открытая мобильная платформа» (ОМП) планируют продемонстрировать прототип платежного приложения «СБПэй» для работы на отечественной операционной системе «Авро

Дмитрий Песоцкий, «Крок»: Почти у каждого крупного контакт-центра сегодня есть пилотное внедрение российского ПО ртозамещения сейчас ключевая Однако большая часть рынка уже осознала неизбежность этих перемен и настроена на импортозамещение. Почти у каждого крупного контакт-центра сегодня есть одно или несколько пилотных внедрений российских решений. И мы видим, что цикл выбора и внедрения решений заметно увеличился. Как я уже говорил, в западные решения были вложены большие инвестиции и заказчикам сло

«Почта банк» увеличил продажи на 15% с помощью «умных бейджей» время на прослушивание всех разговоров: аналитика наглядно представлена в личном кабинете сервиса. Пилотный проект с «Почта банком» показал отличные результаты и подтвердил эффективность нашег

Внедрение технологий робототехники в Петербурге начнется с пилотной зоны в «ИТМО хайпарк» в городе-спутнике Южный О хайпарк» и «Консорциум робототехники» договорились о создании на территории инновационного центра пилотной зоны внедрения технологий робототехники на территории Санкт-Петербурга. «ИТМО хайпар

Заказчики могут получить до 100 млн рублей на пилотное внедрение ИИ Кто может получить грант Подать заявку могут заказчики — компании, которые планируют пилотное внедрение российского программного обеспечения, платформенных решений, сервисов или

«СКБ Контур» приступила к пилоту российских аналогов Jira и Confluence от EvaTeam Российская ИТ-компания «СКБ Контур» начала пилотный проект по тестированию EvaProject и EvaWiki, которые полностью замещают ушедшие с ры

Российский конструктор прототипов сайтов Structura.app открыл бесплатный доступ к платформе азами пользователя. Именно поэтому начинать нужно с грамотной структуры посадочных страниц, то есть прототипа сайта. Плохая проработка на этапе предпроекта приводит к большим временным и финанс

Мосгортранс запустил электронные путевые листы на базе решений «1С» и «1С‑Рарус» ормации для формирования ЭПЛ. Специалисты «1С‑Рарус» провели обучение на рабочих местах сотрудников пилотной группы — диспетчеров, механиков и медиков — как формировать и подписывать ЭПЛ усилен

Hochland завершила испытания технологии RFID для автоматизации производственной логистики ехнологии радиочастотной идентификации (RFID) для автоматизации прослеживания тары на производстве. Пилотный проект подтвердил, что технология подходит для настройки системы MES. Цифровым промы

Softline Digital провела успешное пилотное тестирование умных касок для «Аммония» Компания «Аммоний» провела пилотное тестирование умных касок при помощи команды Softline Digital. В ходе тестирования си

ДОМ.РФ запускает лабораторию искусственного интеллекта и «пилот» на базе российской нейросети иков. Теперь компания масштабирует успешную практику использования нейросетей для развития бизнеса. Пилотный проект реализуется ДОМ.РФ, одной из крупнейших российских ИТ-компаний и Ассоциацией

Positive Technologies: система MaxPatrol VM выявила в среднем более 700 трендовых уязвимостей в ходе одного пилотного проекта Positive Technologies представила результаты анализа пилотных проектов по внедрению MaxPatrol VM, проведенных в государственных учреждениях, финан