Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт

Мобильное приложение ПСБ для бизнеса признано лучшим в России Рейтинг Business Mobile Banking Rank 2024 составлен на базе исследования консалтингового агентства Markswebb. Аналитики агентства оценивали мобильные банки по уровню удобства и функциональност

Мобильное приложение Совкомбанка попало в топ-3 рейтинга Markswebb В первой «тройке» Совкомбанк стал одним из лидеров ежегодного исследования мобильных приложений для физических лиц Mobile Banking Rank, которое проводит аналитическое агентство Markswebb. Мобильное приложение «Халва – Совкомбанк», поднявшись на 8 позиций, заняло третью строчку рейтинга в категории «Лучшие цифровые офисы в мобильных банках на Android». Аналитики агентс

Приложение Совкомбанка вошло в топ рейтинга экосистем мобильных банков жение Совкомбанка заняло второе место с итоговой оценкой в 82,3 балла, уступив всего четыре балла приложению банка «Тинькофф». Отрыв лидеров от третьего места составил 28,4 балла. Аналитики агентства Markswebb подчеркнули «самый широкий охват товарных категорий» и «простую и удобную навигацию по витрине с предложениями», а также вовлечение пользователей через накопительные уровни и подписку

Бум мобильных приложений прошел х, а оставшаяся половина представляет города с населением менее 1 млн жителей, подсчитали аналитики Markswebb Rank & Report. Число пользователей растет, так как растет удобство сервисов. «Разра

Определены самые эффективные сайты банков с точки зрения продажи продуктов и поддержки физических лиц Аналитическое агентство Markswebb Rank&Report опубликовало результаты пятой волны ежегодного исследования и рейтинга

Определены самые удобные и неудобные сайты российских банков енив эффективность веб-сайтов 50 крупнейших банков по объему кредитов и депозитов физлиц, аналитики Markswebb Rank&Report пришли к выводу, что самыми удачными по этому критерию являются онлайн-

Русскоязычные сервисы управления личными финансами протестировали на эффективность Аналитическое агентство Markswebb Rank & Report опубликовало результаты исследования эффективности сервисов управлени

Сервисы мобильного банкинга российских банков протестировали на эффективность Аналитическое агентство Markswebb Rank & Report опубликовало результаты второй волны ежегодного исследования эффектив

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