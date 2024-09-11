Markswebb Rank & Report Марксвебб Ранк энд Репорт
|11.09.2024
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Мобильное приложение ПСБ для бизнеса признано лучшим в России
Рейтинг Business Mobile Banking Rank 2024 составлен на базе исследования консалтингового агентства Markswebb. Аналитики агентства оценивали мобильные банки по уровню удобства и функциональност
|21.12.2023
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Мобильное приложение Совкомбанка попало в топ-3 рейтинга Markswebb
В первой «тройке» Совкомбанк стал одним из лидеров ежегодного исследования мобильных приложений для физических лиц Mobile Banking Rank, которое проводит аналитическое агентство Markswebb. Мобильное приложение «Халва – Совкомбанк», поднявшись на 8 позиций, заняло третью строчку рейтинга в категории «Лучшие цифровые офисы в мобильных банках на Android». Аналитики агентс
|22.12.2021
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Приложение Совкомбанка вошло в топ рейтинга экосистем мобильных банков
жение Совкомбанка заняло второе место с итоговой оценкой в 82,3 балла, уступив всего четыре балла приложению банка «Тинькофф». Отрыв лидеров от третьего места составил 28,4 балла. Аналитики агентства Markswebb подчеркнули «самый широкий охват товарных категорий» и «простую и удобную навигацию по витрине с предложениями», а также вовлечение пользователей через накопительные уровни и подписку
|31.10.2014
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Бум мобильных приложений прошел
х, а оставшаяся половина представляет города с населением менее 1 млн жителей, подсчитали аналитики Markswebb Rank & Report. Число пользователей растет, так как растет удобство сервисов. «Разра
|26.09.2014
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Определены самые эффективные сайты банков с точки зрения продажи продуктов и поддержки физических лиц
Аналитическое агентство Markswebb Rank&Report опубликовало результаты пятой волны ежегодного исследования и рейтинга
|22.10.2013
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Определены самые удобные и неудобные сайты российских банков
енив эффективность веб-сайтов 50 крупнейших банков по объему кредитов и депозитов физлиц, аналитики Markswebb Rank&Report пришли к выводу, что самыми удачными по этому критерию являются онлайн-
|11.10.2013
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Русскоязычные сервисы управления личными финансами протестировали на эффективность
Аналитическое агентство Markswebb Rank & Report опубликовало результаты исследования эффективности сервисов управлени
|24.07.2013
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Сервисы мобильного банкинга российских банков протестировали на эффективность
Аналитическое агентство Markswebb Rank & Report опубликовало результаты второй волны ежегодного исследования эффектив
|29.04.2013
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Сервисы интернет-банкинга российских банков сравнили по эффективности
Аналитическое агентство Markswebb Rank & Report опубликовало результаты своего ежегодного исследования эффективности
|15.03.2013
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Только 10% российских банков имеют мобильные сайты
Агентство Markswebb Rank & Report опубликовало результаты исследования дистанционного банковского обслу
|01.08.2012
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Мобильный банкинг: все только начинается
Аналитическое агентство Markswebb Rank & Report провело исследование Mobile Banking Rank 2012, которое продемонстриро
|23.07.2012
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Мобильный банкинг в России далек от совершенства
Аналитическое агентство Markswebb Rank & Report провело исследование Mobile Banking Rank 2012, которое продемонстриро
Markswebb Rank & Report и организации, системы, технологии, персоны:
|Патешман Виталий 42 3
|Паткин Иван 23 3
|Масарская Наталия 36 3
|Скобелев Алексей 3 3
|Шальнова Елена 13 3
|Семенихин Вячеслав 8 3
|Шовковая Евгения 4 3
|Меньшикова Анна 3 3
|Сидорова Ксения 4 3
|Масленникова Анастасия 35 3
|Осокин Андрей 10 3
|Вайнер Всеволод 26 3
|Селихов Дмитрий 12 3
|Романова Надежда 12 3
|Флоринский Алексей 7 3
|Бурмистрова Мария 4 3
|Назаров Леонид 4 3
|Фахрутдинов Валентин 6 3
|Букашкин Антон 5 3
|Козлов Михаил 174 2
|Воронова Мария 11 2
|Чанышев Евгений 3 2
|Прохоров Фёдор 83 2
|Фомичев Андрей 71 2
|Бажин Андрей 12 2
|Леушев Андрей 73 2
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 50 2
|Рубцова Ольга 33 2
|Мартынов Станислав 5 2
|Осадчук Сергей 4 2
|Новиков Александр 35 2
|Китляр Владимир 19 2
|Бабкин Николай 24 2
|Андрианов Павел 84 2
|Шилов Станислав 9 2
|Борис Альберт 19 2
|Болышев Максим 16 2
|Каменева Марина 3 2
|Плуталова Анна 2 2
|Ляшко Константин 2 2
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1280 2
|Forbes - Форбс 820 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11248 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 998 1
|ТАСС Телеком 38 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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