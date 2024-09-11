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Markswebb Rank & Report Марксвебб Ранк энд Репорт

Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт


11.09.2024 Мобильное приложение ПСБ для бизнеса признано лучшим в России

Рейтинг Business Mobile Banking Rank 2024 составлен на базе исследования консалтингового агентства Markswebb. Аналитики агентства оценивали мобильные банки по уровню удобства и функциональност
21.12.2023 Мобильное приложение Совкомбанка попало в топ-3 рейтинга Markswebb

В первой «тройке» Совкомбанк стал одним из лидеров ежегодного исследования мобильных приложений для физических лиц Mobile Banking Rank, которое проводит аналитическое агентство Markswebb. Мобильное приложение «Халва – Совкомбанк», поднявшись на 8 позиций, заняло третью строчку рейтинга в категории «Лучшие цифровые офисы в мобильных банках на Android». Аналитики агентс
22.12.2021 Приложение Совкомбанка вошло в топ рейтинга экосистем мобильных банков

жение Совкомбанка заняло второе место с итоговой оценкой в 82,3 балла, уступив всего четыре балла приложению банка «Тинькофф». Отрыв лидеров от третьего места составил 28,4 балла. Аналитики агентства Markswebb подчеркнули «самый широкий охват товарных категорий» и «простую и удобную навигацию по витрине с предложениями», а также вовлечение пользователей через накопительные уровни и подписку
31.10.2014 Бум мобильных приложений прошел

х, а оставшаяся половина представляет города с населением менее 1 млн жителей, подсчитали аналитики Markswebb Rank & Report. Число пользователей растет, так как растет удобство сервисов. «Разра
26.09.2014 Определены самые эффективные сайты банков с точки зрения продажи продуктов и поддержки физических лиц

Аналитическое агентство Markswebb Rank&Report опубликовало результаты пятой волны ежегодного исследования и рейтинга

22.10.2013 Определены самые удобные и неудобные сайты российских банков

енив эффективность веб-сайтов 50 крупнейших банков по объему кредитов и депозитов физлиц, аналитики Markswebb Rank&Report пришли к выводу, что самыми удачными по этому критерию являются онлайн-
11.10.2013 Русскоязычные сервисы управления личными финансами протестировали на эффективность

Аналитическое агентство Markswebb Rank & Report опубликовало результаты исследования эффективности сервисов управлени
24.07.2013 Сервисы мобильного банкинга российских банков протестировали на эффективность

Аналитическое агентство Markswebb Rank & Report опубликовало результаты второй волны ежегодного исследования эффектив
29.04.2013 Сервисы интернет-банкинга российских банков сравнили по эффективности

Аналитическое агентство Markswebb Rank & Report опубликовало результаты своего ежегодного исследования эффективности

15.03.2013 Только 10% российских банков имеют мобильные сайты

Агентство Markswebb Rank & Report опубликовало результаты исследования дистанционного банковского обслу
01.08.2012 Мобильный банкинг: все только начинается

Аналитическое агентство Markswebb Rank & Report провело исследование Mobile Banking Rank 2012, которое продемонстриро
23.07.2012 Мобильный банкинг в России далек от совершенства

Аналитическое агентство Markswebb Rank & Report провело исследование Mobile Banking Rank 2012, которое продемонстриро

Публикаций - 74, упоминаний - 115

Markswebb Rank & Report и организации, системы, технологии, персоны:

BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 10
Google LLC 11788 5
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 5
8231 4
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 91 4
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 4
Yandex - Яндекс 7364 4
Meta Platforms - Facebook 4441 4
Oracle Corporation 6694 4
Apple Inc 12109 4
Diasoft - Диасофт 874 4
Microsoft Corporation 24640 3
X Corp - Twitter 2847 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3917 3
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 649 3
Бифит - Bifit 84 3
SimbirSoft - СимбирСофт 75 3
Zendesk 36 3
G-Core Labs 73 3
Samsung Electronics 10269 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1047 2
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 56 2
SAP SE 5279 2
Amazon Inc - Amazon.com 3000 2
Directum - Директум 1092 2
Webmoney 542 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1464 2
Compass Plus - Компас плюс - Процессинговый центр - ПЦ 51 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12622 2
Citrix Systems 813 2
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 221 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 719 2
Развитие Бизнеса / Ру 81 2
Информзащита 760 1
ESET - ESET Software 1133 1
KPMG 256 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 98 1
АйТи 1367 1
VK - Mail.ru Group 3456 1
МегаФон 8853 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1158 21
Альфа-Банк 1772 21
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7330 19
ПСБ - Промсвязьбанк 853 19
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2806 9
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 9
ВТБ - ВТБ24 665 9
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 8
Пробизнесбанк АКБ 134 8
ВТБ - Почта Банк 467 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 7
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 176 7
Русский стандарт Банк 443 7
Citi - Citibank - Ситибанк 319 7
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 7
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 7
Банк24.ру 60 7
Совкомбанк ПАО 258 7
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 481 6
ГПБ - Газпромбанк 1085 5
МКБ - Московский кредитный банк 558 5
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 5
Ак Барс Банк 272 5
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 5
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 5
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 281 5
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 87 5
NanduQ - Qiwi 996 5
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 5
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 4
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 4
Связной Банк 104 4
Почта России ПАО 2116 4
Лента - Сеть розничной торговли 2084 4
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 241 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 3
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 285 3
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 121 3
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 80 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4758 10
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1377 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3142 2
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 95 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 246 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 616 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 56 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1856 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2892 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1905 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 126 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
АФТ - Ассоциация Финтех 165 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 8 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4176 58
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5270 35
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Андрианов Павел 84 2
Шилов Станислав 9 2
Борис Альберт 19 2
Болышев Максим 16 2
Каменева Марина 3 2
Плуталова Анна 2 2
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14122 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17406 6
Европа 21779 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17055 3
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Израиль 2732 2
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Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 529 1
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Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2670 1
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Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2350 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1280 2
Forbes - Форбс 820 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11248 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 998 1
ТАСС Телеком 38 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8136 11
Gartner - Гартнер 3556 6
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 984 3
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 117 2
CNews Рынок ИТ-услуг 167 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 686 2
Moody's Investors Service 135 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3206 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 52 1
Juniper Research 522 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 842 2
University of Oxford - Оксфордский университет 203 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 70 1
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2008 2
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 562 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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