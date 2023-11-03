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Совкомбанк Хоум банк Банк Хоум Кредит ХКФ-банк ХКБанк Home Credit and Finance Bank

Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»  – специализируется на предоставлении розничных банковских услуг в России и Казахстане. Банк Хоум Кредит предлагает своим клиентам разнообразие кредитных продуктов и банковских услуг. Клиентская база банка насчитывает 41,1 млн человек. Продукты и услуги представлены почти в 116  тыс. магазинах-партнерах в России и Казахстане. По состоянию на 30 сентября  2021 года сеть дистрибуции банка состояла из 253 офисов, 192 почтовых отделений, а также включала 1319 банкоматов в России и Казахстане.


03.11.2023 «Хоум банк» запускает публичную программу по поиску уязвимостей на Bi.Zone Bug Bounty

«Хоум банк» предлагает независимым исследователям кибербезопасности, зарегистрированным на пла
20.04.2022 «Контур» помог запустить «Электронную канцелярию» в банке «Хоум кредит»

стемы банка. При этом 77% входящих распределяются автоматически по ответственным сотрудникам. Банк «Хоум кредит» продолжает цифровизацию бизнеса. Новым шагом стал запуск проекта «Электронная ка
08.11.2021 Глава «Хоум кредит» в интервью CNews: В банке минимум 50% людей должны быть связаны с ИТ

–2020 гг. председатель правления БКС Банка. 1 ноября 2020 г. назначен руководителем бизнеса Группы «Хоум Кредит» в России. С 1 января 2021 г. занимает пост председателя правления банка «Хоум
10.09.2021 SAP помог Банку Хоум Кредит ускорить оплату счетов контрагентов

Поэтому важно систематически работать над улучшением качества бизнес-процессов в этом направлении. Банк Хоум Кредит использовал для создания сервиса SAP Business Technology Platform – облачную
15.10.2020 Банк «Хоум кредит» присоединился к СБП

Банк «Хоум кредит» стал участником Системы быстрых платежей (СБП) – сервиса Банка России и Национальной системы платежных карт (НСПК). Теперь клиенты банка «Хоум кредит» могут принимать и отпр
13.08.2020 Александр Калиновский, ИТ-директор «Хоум Кредит» — в интервью CNews: «Со временем мы придем к квантовому компьютингу»

«Выкатываем обновления ПО раз в две недели, иногда и чаще» CNews: Вы работает в банке «Хоум Кредит» около года. Какие перед вами были поставлены задачи? Пришлось ли для их решения

05.08.2020 Банк «Хоум кредит» улучшил распознавание банковских карт и QR-кодов с технологией Smart Engines

ксимально простым для пользователей», — сказала Беатрис Фелисес, руководитель по развитию продуктов Банка «Хоум кредит». «Банковские карты становятся менее стандартизированными и более разнообр
23.07.2020 Банк Хоум Кредит обновил функционал мобильного приложения

ием «Хоум Кредит» для iOS могут переводить рубли в валюту и обратно. Для этого нужна валютная карта Банка Хоум Кредит, а если ее нет — можно оформить карту прямо в приложении. Также в приложени
01.06.2020 Visa запустила сервис рассрочки на POS-терминалах с банками «Русский стандарт» и «Хоум кредит»

окупке товаров. На первом этапе после запуска сервис доступен держателям карт рассрочки Visa банка «Хоум кредит» при покупке товаров в сети магазинов бытовой техники DNS в Новосибирске. Банк «Р
16.01.2020 Банк Хоум Кредит запустил голосового помощника «Марию»

й клиентский опыт», — отметил Платон Бегун, директор по развитию бизнеса компании Omilia в России. «Банк Хоум Кредит поставил перед нами действительно амбициозную задачу: реализовать уникальный
21.11.2019 Банк «Хоум кредит» запустил сервис массовой отправки платежей по зарплате

Банк «Хоум кредит» объявил о запуске нового сервиса для юридических лиц Masspayment. Это система массовой отправки платежей по зарплате или «Единый зарплатный реестр». Задача нового сервиса — помочь

31.07.2018 Банк «Хоум кредит» сообщил о запуске Google Pay

С 31 июля 2018 г. дня клиенты банка «Хоум кредит» могут пользоваться удобным и безопасным мобильным платежным сервисом Google Pay. С его помощью можно платить во всех магазинах, где принимают бесконтактные платежи. К Google Pay мо
16.07.2018 Банк «Хоум Кредит» выдал первый кредит с удаленной идентификацией

и услугами. В дальнейшем им будут доступны продукты и услуги и других организаций. Первым продуктом Банка Хоум Кредит, который можно оформить удаленно, стал онлайн-кредит на покупку товара. Уже
14.09.2017 Банк «Хоум кредит»: Удаленная идентификация клиентов сэкономит ресурсы и усилит конкуренцию

рсингаCNews: Расскажите, пожалуйста, какое место занимают ИТ-подразделения в общей структуре банка «Хоум кредит»?Артем Алешкин: У нас большое ИТ-подразделение, в котором работает порядка 700 че
11.07.2017 Банк «Хоум Кредит» запустил онлайн-площадку по оформлению товаров в рассрочку

аналогов таких площадок в России пока нет, — сказал Михаил Балабанов, директор по цифровому бизнесу Банка Хоум Кредит. — Мы оформляем кредит без переплаты за товар за счет скидки от партнера. П
15.02.2017 Банк «Хоум Кредит» оптимизировал работу на фондовых и валютных финансовых рынках с помощью R-Style Softlab

ИТ-компания R-Style Softlab обновила в «Хоум Кредит энд Финанс Банке» (г. Москва) решение RS-Securities V.6, автоматизирующее работу

07.02.2017 Сергей Щербаков назначен директором по ИТ «Банка Хоум Кредит»

Сергей Щербаков назначен на должность директора по информационным технологиям «Банка Хоум Кредит». Он также войдет в состав Управляющего комитета банка, сообщили CNews в «Х
15.11.2016 Lenovo запустил услугу оплаты при доставке в России для всех категорий товаров

оваться зарубежным интернет-магазином, — отметил Артем Алешкин, заместитель председателя правления «Банка Хоум Кредит». — Наш новый сервис позволит предоставить клиентам более удобный и безопас
04.10.2016 R-Style Softlab расширила функциональность приложения RS-Securities в банке «Хоум Кредит»

Компания R-Style Softlab расширила функциональность бизнес-приложения для автоматизации работы банка на фондовых и валютных финансовых рынках RS-Securities в головном офисе «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (г. Москва). ИТ-компания внедрила новый комплект аналитических регистров налогового учета (АРНУ) по собственным операциям финансового учреждения с ценными бумагами

07.07.2016 «Банк Хоум Кредит» запустил новую технологию кредитования товаров в интернет-магазинах

«Банк Хоум Кредит» объявил о запуске новой технологии кредитования товаров в интернет-магазина
14.12.2015 Дочерний банк Home Credit в Беларуси перевел документооборот на новую версию Docsvision

оду платформы Docsvision на новую версию в ХКБанке — дочернем банке международной банковской группы Home Credit, действующем на территории республики Беларусь. Об этом CNews сообщили в компании
12.08.2015 В банкоматах и терминалах «Банка Хоум Кредит» теперь можно оплатить услуги почти 3 тыс. компаний

«Банк Хоум Кредит» запустил сервис оплаты услуг через свои банкоматы и платежные терминалы. Кл
14.07.2015 Банк Хоум Кредит выпустил новое приложение для iPad

дя средства и оплачивая услуги», – сказал Евгений Сидоров, директор по прямым продажам и маркетингу Банка Хоум Кредит.
29.06.2015 «Банк Хоум Кредит» полностью перешел на выпуск карт с чипом

«Банк Хоум Кредит» объявил о полном переходе на выпуск карт с чипом. Как сообщили CNews в банк
25.06.2015 «Хоум Кредит Банк» повысил доступность клиентских сервисов с помощью технологий F5 Networks

«Хоум Кредит Банк» выбрал F5 BIG-IP в качестве платформы для доставки приложений и балансировк
27.03.2015 «Банк Хоум Кредит» прошел сертификацию НСПК по MasterCard и Visa

«Банк Хоум Кредит» успешно завершил обязательные тесты для сертификации в НСПК по платежным си
15.01.2015 CTI внедрила решение для совместной работы в банке «Хоум Кредит»

Компания CTI завершила проект по внедрению решения для совместной работы в банке «Хоум Кредит». По итогам проекта была повышена производительность сотрудников банка. В ходе проекта был внедрен сервис Jabber, объединяющий в единый интерфейс все имеющиеся приложения для связи

17.12.2014 «Банк Хоум Кредит» обновил свой мобильный банк для iPhone

Клиентам «Банка Хоум Кредит», которые пользуются телефонами фирмы Apple, стал доступен обновленный моби
19.11.2014 Банк «Хоум Кредит» оптимизировал работу контактного центра на базе используемого ПО Genesys

В банке «Хоум Кредит» реализован проект изменения стратегий маршрутизации обращений в контактный центр на основе решения Genesys Routing для маршрутизации обращений и их распределения между операторами.
09.10.2014 «Банк Хоум Кредит» оптимизировал интернет-банк

«Банк Хоум Кредит» летом обновил дизайн интернет-банка, повысив удобство восприятия информации
20.08.2014 «Банк Хоум Кредит» доверил Maykor сопровождение спецбанковской техники

«Банк Хоум Кредит» перешел на аутсорсинг сопровождения спецбанковской техники в масштабах стра
05.08.2014 «Рексофт» создал «Сайт регистрации агентов» и систему управленческой отчетности для банка «Хоум Кредит»

Компания «Рексофт» (ГК «Техносерв»), российский разработчик программного обеспечения и информационных систем, разработал для банка «Хоум Кредит» проект «Сайт регистрации агентов», реализованный на портальной платформе Liferay Enterprise Portal, и решение «KPI для сотрудников ИТ». Об этом CNews сообщили в «Рексофте». Сайт пр
07.07.2014 «Рексофт» автоматизировал расчет премий для банка «Хоум Кредит»

С начала 2013 г. «Рексофт» (ГК «Техносерв»), российский разработчик программного обеспечения и информационных систем, вел разработку проекта «Расчет премий» для банка «Хоум Кредит», реализованного на портальной платформе Liferay Enterprise Portal. Как сообщили CNews в «Рексофте», в рамках проекта «Расчет премий» специалистами компании поэтапно была реализован
10.06.2014 «Банк Хоум Кредит» открыл новые удаленные центры разработки ПО

«Банк Хоум Кредит» открыл четыре удаленных центра разработки программного обеспечения. Таким о
29.04.2014 «Банк Хоум Кредит» начал выпуск чиповых карт Visa

«Банк Хоум Кредит» в рамках реализации стратегии, направленной на повышение безопасности банко
09.04.2014 «ЛайтНэт Комплекс» внедрила систему управления очередью в банке «Хоум Кредит»

Компания «ЛайтНэт Комплекс» завершила пилотный проект по внедрению программно-аппаратного комплекса по управлению потоками посетителей Akis Technologies в банке «Хоум Кредит». В рамках проекта системой управления очередью (СУО) были оснащены 50 офисов банка, расположенных в 35 городах России. «ЛайтНэт Комплекс» в короткие сроки выполнила поставку, монта
03.03.2014 «Банк Хоум Кредит» обеспечил своих менеджеров по развитию бизнеса планшетами на базе Windows 8

Менеджеры по развитию банка «Хоум Кредит» получили инструмент для решения рабочих задач вне офиса: теперь они используют для работы планшеты Samsung Ativ под управлением Windows 8. Возможности операционной системы обеспечи
03.03.2014 Банк «Хоум Кредит» развивает кредитование с помощью мобильного решения от «Техносерв Консалтинга»

Компания «Техносерв Консалтинг» завершила внедрение системы управления эффективностью продаж в банке «Хоум Кредит» и начала ее тиражирование. Система оптимизирует работу менеджеров банка, отвечающих за развитие кредитования в партнерских торговых организациях, сообщили CNews в «Техносерв Консал
19.02.2014 «Кворум» подключил банк «Хоум Кредит» к ГИС ГМП

Банк «Хоум Кредит» выбрал компанию «Кворум» для реализации проекта по подключению к системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Благодаря оперативно выполненным работам, кредитная о
19.02.2014 Банк «Хоум Кредит» и Qiwi создают центры предоставления финансовых услуг

Банк «Хоум Кредит» и группа Qiwi на базе сети микро-офисов банка создают центры предоставления финансовых услуг. В них клиенты могут получить услуги кредитования, а также погасить кредит и оплатить у

Публикаций - 326, упоминаний - 531

Совкомбанк и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10811 22
Microsoft Corporation 24158 22
SAP SE 5134 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11055 21
Diasoft - Диасофт 736 20
Oracle Corporation 6541 20
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 507 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8466 18
IBM - International Business Machines Corp 9358 18
Крок - Croc 1764 16
МегаФон 7962 16
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 16
7728 12
BSS - Банк Софт Системс - БСС 629 12
Google LLC 11450 11
R-Style - Эр-Стайл ГК 705 11
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 406 10
Yandex - Яндекс 6587 10
ABB Group - Asea Brown Boveri 314 10
ПрограмБанк 94 10
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 666 10
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 632 9
Программный продукт ГК 61 9
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 80 9
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 328 9
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1587 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2076 9
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 30 9
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 864 8
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 240 8
Цифра ГК 2292 8
Huawei 3724 8
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 355 8
Apple Inc 11712 8
VK - Mail.ru Group 3290 7
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 238 7
Oracle Siebel Systems 505 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1420 7
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2732 7
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 220 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6647 73
Альфа-Банк 1693 60
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1058 48
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 884 46
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2651 46
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 387 33
Интеррос - Росбанк АКБ 610 32
ПСБ - Промсвязьбанк 801 31
Открытие ФК - Банк Открытие 527 31
ВТБ - ВТБ24 662 28
Почта Банк 427 26
МКБ - Московский кредитный банк 543 26
РЖД - Российские железные дороги 1805 25
ГПБ - Газпромбанк 1028 25
Citi - Citibank - Ситибанк 317 24
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 211 24
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 184 23
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 250 22
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 626 22
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 22
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 405 21
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2062 20
Совкомбанк ПАО 244 20
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 248 17
Русский стандарт Банк 414 17
Лайф ФГ - Финансовая группа 158 16
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1490 16
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 432 16
Visa International 1932 15
Почта России ПАО 2013 15
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 279 13
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 470 13
Ак Барс Банк 262 13
ТКБ - ТрансКапиталБанк 85 13
Газпром нефть 562 12
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 12
АльфаСтрахование СГ 296 11
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 455 11
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 416 11
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 947 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4372 39
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2840 24
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1765 22
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10672 16
Федеральное казначейство России 1659 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5508 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5138 8
Правительство Республики Коми 88 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2607 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4743 7
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 298 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1311 7
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 741 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2682 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1820 6
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1636 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3178 6
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 335 5
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 216 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1307 5
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1281 4
Минфин РФ - Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 10 4
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 263 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3142 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2117 4
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации 58 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 714 3
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 252 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 937 3
ГАУ Госинформ Республики Мордовия 5 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2960 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 635 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4197 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 561 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1315 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 604 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1817 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1027 2
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 80 2
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 9
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 4
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 87 3
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 94 2
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 30 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 660 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 193 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 121 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 243 1
Метро Международная ассоциация 4 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6190 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 6 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 278 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 67 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 282 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 59960 136
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28489 76
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 4648 73
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19620 66
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12284 62
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 45358 60
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10111 59
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14877 58
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Телебанкинг - Remote Banking 4032 52
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13582 52
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 24275 43
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 16151 42
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6194 41
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23495 37
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4215 37
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22902 37
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3194 35
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5823 34
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10031 34
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Microsoft Windows 15124 14
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Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1613 5
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22552 98
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5325 83
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 47927 73
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12283 58
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12670 33
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 26832 24
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10366 24
Страхование - Страховое дело - Insurance 5479 24
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 2954 22
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17069 21
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6557 19
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5641 16
Паспорт - Паспортные данные 2352 15
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4743 14
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9430 13
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2269 13
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 569 13
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4427 13
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Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5729 12
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Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7095 10
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HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2531 9
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Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2559 9
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ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1108 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11115 39
Мобильные системы 114 3
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InformationWeek 241 2
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Ведомости 805 1
Fortune 203 1
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Microsoft Security Intelligence Report 14 1
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1413 2
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 68 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 546 2
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 75 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 488 2
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 66 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 192 1
РАН - Российская академия наук 1777 1
МГМСУ - Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И.Евдокимова 14 1
HEC Paris - Hautes Etudes Commerciales de Paris - Высшая коммерческая школа Парижа 2 1
SAS Academy 5 1
МГГУ им. М. А. Шолохова - Московский государственный гуманитарный университет имени М. А. Шолохова 13 1
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НТУУ КПИ - Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского - Национальный технический университет Украины 11 1
УлГУ - Ульяновский государственный университет 10 1
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Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 69 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 39 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 62 1
University of Tehran - Тегеранский университет 6 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 107 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 39 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 28 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 51 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 30 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 13 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 145 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 158 1
УГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 41 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 794 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 135 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1919 45
CNews FORUM Информационные технологии завтра 999 20
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 12
CNews Баттл 64 10
CNews FORUM Кейсы 170 9
CNews AWARDS - награда 453 7
CNews ИТ-стратегия 32 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2284 3
День молодёжи - 27 июня 742 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 521 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 1
CNews Мисс ИТ России 12 1
Black Hat - Конференция 77 1
Национальная банковская премия 2 1
Experian Anti-Fraud Day 1 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 916 1
itSMF - IT Service Management Forum 31 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 700 1
Docflow 146 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 270 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2024 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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