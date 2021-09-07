Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ПФО
Мордовия Республика
Публикаций - 402, упоминаний - 625
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Соколов Олег 51 46
|Четвернин Алексей 652 43
|Орловский Виктор 229 29
|Шадаев Максут 384 29
|Козлов Александр 54 27
|Ермолаев Артем 340 25
|Дюбанов Анатолий 86 24
|Лопаткин Герман 102 23
|Стрельцов Андрей 53 23
|Бутенко Юрий 64 21
|Фомичев Олег 107 21
|Власов Сергей 76 20
|Козырев Алексей 270 20
|Звягина Наталья 64 20
|Петрушин Андрей 64 20
|Соколов Алексей 123 20
|Горбатько Александр 90 19
|Авербах Владимир 121 19
|Цариковский Федор 31 18
|Гуральников Сергей 161 18
|Бойко Елена 151 18
|Никуличев Андрей 43 17
|Опенышева Светлана 54 16
|Албычев Александр 74 16
|Калина Роман 60 15
|Разумовский Дмитрий 70 15
|Никифоров Николай 1126 15
|Казарин Станислав 100 14
|Евраев Михаил 222 14
|Лысенко Эдуард 209 14
|Матвеева Татьяна 83 14
|Городилов Михаил 17 13
|Чамара Денис 57 13
|Устюжанин Дмитрий 44 13
|Палюх Юрий 15 13
|Иванов Алексей 76 12
|Меджитов Тимур 56 12
|Носков Константин 203 12
|Вольфсон Игорь 13 12
|Раков Ярослав 48 12
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru