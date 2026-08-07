Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия ПФО Мордовия Республика
СОБЫТИЯ
|07.08.2026
|
МТС прокачала сеть к фестивалю «Край Земли» в Мордовии
волжья. В 2026 г. фестиваль пройдет 7–8 августа, на мероприятии ожидается более 6 тыс. зрителей. «В Мордовии активно развивается событийный туризм, проводятся мероприятия всероссийского и между
|26.06.2026
|
МТС запустила LTE в историческом поселении смолокуров в Мордовии
тать новостную ленту или искать в сети дополнительную информацию. «Мы поэтапно модернизируем сеть в Мордовии, ориентируясь на спрос жителей. Поселок Смольный благодаря своему расположению рядом
|31.03.2026
|
«Базальт СПО» заключила соглашение с Минцифры Республики Мордовия
ственной платформы разработки, и Министерство цифрового развития и массовых коммуникаций Республики Мордовия заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители «Базальт
|19.01.2026
|
Sitronics Group помогает Мордовии в достижении второго уровня зрелости ИТС
В 2025 г. специалистами ИТ-компании Sitronics Group в Мордовии были введены в эксплуатацию подсистемы видеонаблюдения с внедрением 140 камер, десять из которых установлены на наиболее аварийно-опасных и потенциально опасных участках автодорог Сара
|25.09.2025
|
ФСБ арестовала сотрудника ИТ-компании, который сливал данные украинской разведке
Задержание подозреваемого В Мордовии задержали сотрудника ИТ-компании, передававшего данные в Главное управление разведки
|27.06.2025
|
«МегаФон»: в селах Мордовии выросла популярность цифровых сервисов
ловека в среднем приходится от 36 до 39 ГБ данных в месяц. Суммарный дата-трафик в деревнях и селах Мордовии за год вырос на 17%. Хотя горожане традиционно используют больше мобильного интернет
|27.05.2025
|
Система экстренного оповещения в Мордовии запущена при поддержке «Билайн»
се более высокие требования к устойчивости и безопасности коммуникационной инфраструктуры. Проект в Мордовии — пример того, как современные телекоммуникации, информационная безопасность и логис
|07.03.2025
|
«МегаФон» расширил покрытие 4G в аграрном районе Мордовии
х. Так, аграрии часто применяют цифровые инструменты в своей работе. Это свидетельствует о том, что современные технологии становятся неотъемлемой частью нашей жизни», — отметил директор «МегаФона» в Республике Мордовия Валерий Борунов. Жители и гости Кочкуровского района активно пользуются мобильным интернетом. Они отслеживают погодные изменения, изучают рекомендации по уходу за урожаем, а
|24.01.2025
|
«МегаФон» расширил сеть LTE в малых населенных пунктах Мордовии
Свыше 2 тыс. жителей Мордовии впервые получили доступ к мобильной связи и интернету на максимальной скорости 40 Мб
|29.10.2024
|
«МегаФон»: в Мордовии стали чаще учиться онлайн
С начала учебного года жители Мордовии активно подбирают интернет‑курсы для себя и своих детей. Осенью дата‑трафик на профи
|18.09.2024
|
«МегаФон» включил 4G в этническом селе Мордовии
окие скорости передачи данных в населенном пункте», — сказал Валерий Борунов, директор «МегаФона» в Мордовии.
|08.02.2024
|
Более 8,5 тыс. жителей Мордовии получили доступ к 4G «МегаФона»
льмы в онлайн‑кинотеатрах и обмениваться снимками в семейных чатах», — сказал директор «МегаФона» в Мордовии Валерий Борунов. Качество телеком-услуг оценят не только местные жители, но и те, кт
|24.01.2024
|
На 20% быстрее: в селах и поселках Мордовии выросла скорость мобильного интернета
«МегаФон» обновил оборудование в Мордовии и запустил дополнительный слой LTE в среднечастотном диапазоне, что позволило значит
|06.10.2023
|
Регионы переходят на ГИС ЭПД
нут примером для других регионов», - сказала Полина Давыдова. Ежедневно в транспортных предприятиях Мордовии формируются сотни бумажных путевых листов. Переход на ЭПЛ позволит снизить финансовы
|23.11.2022
|
В 15 селах Мордовии впервые появилась сеть LTE «Мегафона»
ваться госуслугами и решать другие вопросы, не выезжая в райцентр», — отметил директор «Мегафона» в Мордовии Валерий Борунов. Дополнительно оператор расширил покрытие сети LTE и увеличил скорос
|17.02.2021
|
Оборудование для выпуска гибких солнечных панелей доставлено в Наноцентр Мордовии
ства электроэнергии выходит на новый этап – монтаж оборудования. Ключевая установка производственной линии компании Midsummer доставлена в Саранск на площадку в Центре нанотехнологий и наноматериалов Республики Мордовия инвестиционной сети Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) группы Роснано. О локализации производства в России тонкоплёночной фотовольтаики компания Solart
|08.07.2020
|
В 35 больницах Мордовии применят технологию распознавания речи, разработанную ЦРТ
осистему Сбербанка) реализует проект по голосовому заполнению медицинских протоколов в 35 больницах Мордовии. В основе решения — Voice2med, продукт на основе искусственного интеллекта, который
|14.05.2020
|
Аэропорт и вокзалы Мордовии оснащены системой идентификации лиц «Визирь»
вующей системы видеоидентификации лиц «Визирь» на объектах транспортной инфраструктуры в Республике Мордовия. Системой биометрической видеоидентификации оснащены ключевые объекты транспортной и
|21.01.2019
|
СХД от «Рэйдикс» и ICL обеспечат сохранность данных ОМС в Мордовии
Мордовия. Основным заказчиком СХД стал Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Мордовия — некоммерческая организация, которая реализует государственную политику
|03.12.2018
|
«1С» расширяет сотрудничество с Мордовией в области ИТ
довия и компания «1С» подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили глава Мордовии Владимир Волков и директор «1С» Борис Нуралиев. Соглашение предусматривает взаимодей
|16.05.2017
|
МТС увеличила 4G-покрытие в Мордовии
тельные базовые станции в небольших населенных пунктах, садовых товариществах и рекреационных зонах Мордовии. МТС увеличила количество базовых станций, как последнего стандарта LTE, так и привы
|06.03.2017
|
МТС вложит более 300 млн рублей в развитие сетей связи в Мордовии
ъявила о подписании соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с Правительством Республики Мордовии. Как рассказали CNews в компании, подписанное соглашение предусматривает сотрудничес
|31.01.2017
|
«Интеллектуальное видеонаблюдение» заработало в Мордовии
леком» завершил работы по созданию подсистемы «Интеллектуальное видеонаблюдение» (ИВН) в республике Мордовия. Для строительства ИВН было проложено более 45 км волоконно-оптических линий связи (
|19.01.2017
|
Жители Мордовии дарили друг другу LTE-смартфоны и спутниковые тарелки
бственной рознице в республике Мордовия. Самыми популярными «новогодними» смартфонами среди жителей Мордовии стали 4G-гаджеты, на которые пришлось более 70% продаж умных телефонов, сообщили CNe
|23.12.2016
|
МТС сообщил о значительном росте 4G-трафика в Мордовии
МТС сообщил о значительном росте объемов потребления мобильного data-трафика в сети LTE МТС в Мордовии. Как рассказали Cnews в компании, за год, с ноября 2015 по ноябрь 2016 г., объем моб
|27.10.2016
|
«Транстелеком» расширил ШПД-сеть в Мордовии
стелеком» объявил о том, что число абонентов широкополосного доступа в интернет (ШПД) от компании в Мордовии увеличилось на 30% по сравнению с показателями на конец сентября 2015 года и состави
|21.10.2016
|
МТС подвел итоги летних розничных продаж билетов в сети МТС в Мордовии
МТС подвел итоги продаж железнодорожных и авиабилетов в Розничной сети МТС в Мордовии в сезон отпусков. Как рассказали CNews в компании, в период с мая по сентябрь текуще
|17.10.2016
|
МТС подвел итоги работы на корпоративном рынке Мордовии
МТС объявил итоги работы на корпоративном рынке Мордовии во втором квартале 2016 г. Как рассказали CNews в компании, спрос на телеком-сервисы
|14.10.2016
|
Новые салоны МТС появились в четырех населенных пунктах Мордовии
ево. МТС продолжает реализацию программы по расширению географии присутствия операторской розницы в Мордовии. Открытие новых салонов позволяет расширить спектр возможностей перед жителями удале
|12.09.2016
|
МТС назначил директора объединенного филиала в Мордовии и Ульяновской области
МТС объявил о назначении директором объединенного филиала МТС в Ульяновской области и Республике Мордовия Максима Семенова. Как пояснили CNews в компании, в зону ответственности Максима Семе
|28.06.2016
|
ТТК подключил к интернету 20 тыс. жителей Мордовии
Количество жителей Мордовии, которые пользуются доступом в интернет от макрорегионального филиала «Верхневолжски
|20.05.2016
|
«Ростелеком» подготовил систему видеонаблюдения за ЕГЭ в Республике Мордовия
идеонаблюдения в пунктах проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2016 г. на территории Республики Мордовия. Согласно условиям контракта «Ростелеком» осуществит видеонаблюдение в 23
|29.04.2016
|
«Ростелеком» сдал в опытную эксплуатацию базовую инфраструктуру «Системы–112» в Республике Мордовия
«Ростелеком» в Республике Мордовия завершил строительство и сдал в опытную эксплуатацию базовую инфраструктуру системы
|08.04.2016
|
МТС обеспечила мобильным интернетом 85 тыс. жителей Мордовии
, Сузгарье, Белозерье. Всего голосовая связь МТС на сегодняшний день охватывает более 95% населения Мордовии. В рамках модернизации МТС также включила второй и третий радиочастотный канал на по
|01.02.2016
|
ТТК предоставил услуги связи Центру олимпийской подготовки Мордовии
100 бизнес-центров города. Нашими услугами пользуются около 1200 предприятий и организаций столицы Мордовии. Мы рады начать предоставление интернет-доступа одному из крупнейших спортивных комп
|07.09.2015
|
МТС улучшила связь для жителей Мордовии
Компания МТС подвела итоги программы развития собственной инфраструктуры сети в Мордовии в первом полугодии 2015 г. С начала года МТС модернизировала 10% базовых станций, чт
|14.08.2015
|
Tele2 и Правительство Мордовии подписали соглашение о взаимодействии в сфере развития услуг связи
Мобильный оператор Tele2 и Правительство Республики Мордовии заключили соглашение о намерениях в сфере развития услуг связи. Соглашение подписано
|30.07.2015
|
Yota начинает оказывать услуги связи в Калмыкии и Мордовии
чество регионов, жители которых могут воспользоваться всеми услугами Yota. Теперь жители Калмыкии и Мордовии могут попробовать наш безлимитный интернет на всех устройствах: от смартфона до стац
|27.07.2015
|
ТТК предоставил услуги дальней связи Верховному суду Республики Мордовия
ские линии. «Мы успешно работаем как на розничном, так и на корпоративном рынках связи в Республике Мордовии. На сегодняшний день более 200 крупных компаний и организаций Мордовии пользу
|08.07.2015
|
СЭД «ДЕЛО» Республики Мордовия охватит 3 тыс. организаций в 2015 г.
ews: Какие предпосылки широкого внедрения электронного документооборота в органах власти Республики Мордовия можно отметить? Олег Соколов: Исторически переход на электронный документооборот в о
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Соколов Олег 51 48
|Орловский Виктор 408 38
|Шадаев Максут 1210 31
|Козлов Александр 71 28
|Дюбанов Анатолий 95 27
|Стрельцов Андрей 62 26
|Ермолаев Артем 379 25
|Лопаткин Герман 104 25
|Бутенко Юрий 65 22
|Фомичев Олег 139 21
|Звягина Наталья 64 21
|Козырев Алексей 328 20
|Власов Сергей 101 20
|Петрушин Андрей 110 20
|Соколов Алексей 137 20
|Цариковский Федор 32 19
|Авербах Владимир 127 19
|Горбатько Александр 105 19
|Гуральников Сергей 164 18
|Бойко Елена 152 18
|Албычев Александр 168 17
|Никуличев Андрей 43 17
|Разумовский Дмитрий 125 17
|Солодовников Денис 108 17
|Опенышева Светлана 64 16
|Лысенко Эдуард 317 16
|Калина Роман 62 15
|Вольфсон Игорь 16 15
|Никифоров Николай 1138 15
|Евраев Михаил 266 14
|Городилов Михаил 18 14
|Казарин Станислав 175 14
|Матвеева Татьяна 110 14
|Рудзевич Мария 36 13
|Палюх Юрий 15 13
|Устюжанин Дмитрий 50 13
|Романов Алексей 51 13
|Чамара Денис 59 13
|Шайхутдинов Роман 116 12
|Распопин Николай 48 12
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.