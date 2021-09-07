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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Мордовия Республика

Россия - ПФО - Мордовия Республика


07.09.2021 В иркутском онкодиспансере внедрена технология голосового заполнения медицинских документов группы ЦРТ 1
03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 2
13.08.2021 ЦРТ представила новый релиз Voice2Med 1
30.06.2021 Создание 250-миллионной ГИС переклинило из-за неразберихи вокруг «Гостеха» 1
03.06.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за май 2021 г. 6
07.04.2021 «Евромед» внедрил ИИ-решение Voice2Med группы компаний ЦРТ 1
01.04.2021 В Красноярске состоялась «цифровая прокачка» 1
19.02.2021 В Хабаровске запустили систему голосового заполнения медицинских протоколов Voice2Med от группы ЦРТ 1
01.02.2021 Единая цифровая платформа «Физическая культура и спорт» начнет работать в 2021 году 1
20.01.2021 «Почта России» будет начислять бонусы за оплату посылок через интернет 1
24.12.2020 Топ-65 региональных ИТ-руководителей по размерам недвижимости 2
21.12.2020 Samsung подвела итоги пяти лет действия программы «Школа утилизации: электроника» 2
13.12.2020 Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг 1
07.12.2020 Медучреждения Курганской области внедряют систему голосового заполнения протоколов группы ЦРТ 1
22.10.2020 В Тюменской области вводят систему голосового заполнения медицинских протоколов Voice2Med группы ЦРТ 1
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 1
02.10.2020 В Пензенской областной клинической больнице вводят систему голосового заполнения медицинских протоколов, разработанную группой ЦРТ 1
02.10.2020 В России на телевизионном заводе будут выпускать ARM-серверы на 7-нм чипах Huawei 1
19.08.2020 Центр подготовки руководителей цифровой трансформации представил обновленную программу для госслужащих из регионов 2
24.07.2020 Группа ЦРТ реализует проект по голосовому заполнению медицинской документации в Перми 1
08.07.2020 В 35 больницах Мордовии применят технологию распознавания речи, разработанную ЦРТ 4
07.07.2020 Какими станут ключевые бизнес-процессы в компаниях после пандемии 1
06.07.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2020 г. 2
14.05.2020 Аэропорт и вокзалы Мордовии оснащены системой идентификации лиц «Визирь» 3
12.05.2020 Утверждены разработанные при поддержке «Роснано» нацстандарты для цифровых телекоммуникационных кабелей 1
14.04.2020 Сбербанк удвоил число пользователей школьной цифровой платформы 1
25.03.2020 «Яндекс.лицей» могут открыть во всех регионах до конца 2020 года 1
05.03.2020 Российские сотовые глушилки оказались бессильны против смартфонов Honor 1
25.12.2019 Рейтинг доходов ИТ-директоров регионов России. Карта 1
08.11.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за октябрь 2019 г. 7
12.09.2019 Российские власти накажут американцев за демпинг на рынке оптоволокна 1
05.09.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2019 г. 2
27.08.2019 ИТ против дальнобойщиков: как повысить безопасность на дорогах 1
31.07.2019 Хакер-рецидивист шифровал базы данных по всей России ради выкупа 1
24.06.2019 В России стали делать миллионы км оптоволокна. Но российский рынок захвачен Китаем и США 2
04.04.2019 Почта России и «Ростелеком» запустили цифровую рекламу в почтовых отделениях 1
02.04.2019 «СберМобайл» теперь доступен в 32 регионах России 1
21.02.2019 Выручка Tele2 в сегменте B2G в Москве выросла в четыре раза 1
30.01.2019 Конец аналоговому ТВ в России: к чему готовиться? 1
21.01.2019 СХД от «Рэйдикс» и ICL обеспечат сохранность данных ОМС в Мордовии 2

Публикаций - 402, упоминаний - 625

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 47
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 44
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 36
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 34
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 26
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 25
ВолгаТелеком 254 18
ЭОС - Электронные офисные системы 1021 17
СМАРТС Компания 236 14
Microsoft Corporation 11628 13
3934 12
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 11
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 233 10
АйТи 771 10
Ланит ГК 1185 9
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 416 9
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 9
Оптиковолоконные системы АО 12 8
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 7
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 276 7
IBM 3677 7
Ростелеком Связьинвест 773 7
IBS - ИБС ИТ Услуги 1011 7
Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка 61 6
Uptime Institute 159 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2827 6
Nokia Corporation 2546 6
Polycom - Поликом Раша 304 6
Nokia Networks 54 6
VK - Mail.ru Group 2508 6
HDS - Hitachi Data Systems 295 6
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 215 6
АФК Система ПАО 1057 6
Ericsson 899 6
Ростелеком Уралсвязьинформ 213 5
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 13 5
Ростех - Ростехнологии 2230 5
Samsung Electronics 5878 5
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 169 5
МГТС - Московская городская телефонная сеть 897 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 33
Газпром нефть 384 16
ПСБ - Промсвязьбанк 613 10
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 10
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 10
Открытие ФК 542 10
Мегаполис ТК 92 9
Эстет 9 9
Нэклис-Банк 15 8
Газпромбанк - ГПБ 696 8
Технопарк-Мордовия 11 8
Интерпрогрессбанк 20 8
AirBridgeCargo - Эйрбриджкарго - авиакомпания 12 8
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 7
Аэрофлот 496 7
НСПК - Национальная система платежных карт 257 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 6
Экономикс-Банк 7 6
ВТБ Банк Москвы 379 6
РЖД - Российские железные дороги 1093 6
Роснефть НК 372 6
Почта России ПАО 1586 6
МДМ Банк 150 5
Citibank - Ситибанк 174 5
УЭК - Универсальная электронная карта 512 5
Евросеть 939 4
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 81 4
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 4
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 4
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 4
Обувь России 27 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 4
X5 Group - Пятерочка 561 4
ЕС-лизинг 13 4
Утконос 99 4
ВТБ24 587 4
Mary Kay - Мэри Кэй 82 4
X5 Group 601 4
KupiVip 75 4
МФТИ Технопарк - ФизТехПарк 9 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 81
Правительство РФ 2226 43
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 39
Федеральное казначейство России 766 37
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 34
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 31
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 27
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 27
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 25
Правительство Москвы 660 25
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 24
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 24
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 23
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 23
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 23
Президент Российской Федерации 1447 21
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 20
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 20
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 328 19
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 19
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 18
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 18
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 17
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 17
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 16
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 15
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 15
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 392 14
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 184 14
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 12
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 12
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 12
Администрация Волгоградской области - Комитет информационных технологий 12 12
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 16 12
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 12
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 12
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 12
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 11
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 17 11
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 13
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 164 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 116 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 14 1
TIA - Telecommunications Industry Association 50 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 2 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 15 1
PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification - Программа одобрения лесной сертификации 3 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 31 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 59
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 45
3G - Стандарт мобильной связи 3835 29
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 28
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 22
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 17
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 13
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 12
Google Android-уязвимости - Вредоносное ПО 36 9
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 163 9
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 9
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 584 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 8
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 7
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 692 7
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 493 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 6
ЕДДС - Единая дежурно-диспетчерская служба города 34 5
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 5
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 136 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 953 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2259 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 4
Безопасный город 348 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 4
Big Data - Большие данные 1136 4
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 4
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 4
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 632 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1041 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1349 3
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 385 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 497 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 790 3
УУС - Универсальные услуги связи 29 3
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 177 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 13
ЭОС Дело СЭД 649 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 11
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 10
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 9
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 8
ЦРТ Voice2Med 16 8
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 8
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 12 8
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 8
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 10 8
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 7
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 177 7
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 222 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 506 4
ГИС ФКиС - Физическая культура и спорт 5 3
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 3
Kaspersky DDoS Prevention 27 3
Google Android 10752 3
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 459 2
ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 27 2
ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 19 2
Google YouTube - Видеохостинг 1833 2
Apple iOS 5744 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
ИАС МКГУ - Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг - Ваш контроль 27 2
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 2
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 23 2
Microsoft Windows 10 6810 2
Linux OS 4386 2
МТС Мобильная библиотека 32 2
Apple iPad 3263 2
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 1
WhatsApp Messenger 654 1
VK - Mail.ru Одноклассники 864 1
Cisco Webex 112 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 1
Apple - App Store 2199 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 48 1
Соколов Олег 51 46
Четвернин Алексей 652 43
Орловский Виктор 229 29
Шадаев Максут 384 29
Козлов Александр 54 27
Ермолаев Артем 340 25
Дюбанов Анатолий 86 24
Лопаткин Герман 102 23
Стрельцов Андрей 53 23
Бутенко Юрий 64 21
Фомичев Олег 107 21
Власов Сергей 76 20
Козырев Алексей 270 20
Звягина Наталья 64 20
Петрушин Андрей 64 20
Соколов Алексей 123 20
Горбатько Александр 90 19
Авербах Владимир 121 19
Цариковский Федор 31 18
Гуральников Сергей 161 18
Бойко Елена 151 18
Никуличев Андрей 43 17
Опенышева Светлана 54 16
Албычев Александр 74 16
Калина Роман 60 15
Разумовский Дмитрий 70 15
Никифоров Николай 1126 15
Казарин Станислав 100 14
Евраев Михаил 222 14
Лысенко Эдуард 209 14
Матвеева Татьяна 83 14
Городилов Михаил 17 13
Чамара Денис 57 13
Устюжанин Дмитрий 44 13
Палюх Юрий 15 13
Иванов Алексей 76 12
Меджитов Тимур 56 12
Носков Константин 203 12
Вольфсон Игорь 13 12
Раков Ярослав 48 12
Россия - Российская федерация - РФ 58975 258
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 145
Россия - ПФО - Ульяновская область 367 110
Россия - ПФО - Нижегородская область 761 106
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1652 97
Россия - ПФО - Пензенская область 359 90
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 355 85
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 81
Россия - ПФО - Самарская область 580 80
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 201 78
Россия - СФО - Новосибирская область 843 73
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 426 63
Россия - ЦФО - Калужская область 584 63
Россия - УФО - Челябинская область 674 63
Россия - ЦФО - Тульская область 760 62
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 669 59
Россия - ЮФО - Ростовская область 884 58
Россия - УФО - Тюменская область 597 57
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 316 56
Россия - УФО - Свердловская область 822 53
Россия - ПФО - Саратовская область 364 53
Россия - СФО - Кемеровская область 496 52
Россия - СФО - Республика Алтай 712 50
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 647 49
Россия - СФО - Ленинградская область 1200 49
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 213 45
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1339 44
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 685 43
Россия - ЮФО - Краснодарский край 941 43
Россия - СЗФО - Вологодская область 329 42
Россия - СФО - Омская область 395 41
Россия - ЦФО - Воронежская область 405 40
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 438 40
Россия - ЦФО - Тамбовская область 328 40
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2530 39
Россия - ЦФО - Владимирская область 377 39
Россия - ПФО - Оренбургская область 305 37
Россия - СФО - Иркутская область 565 37
Россия - ДФО - Сахалинская область 445 36
Россия - СЗФО - Республика Коми 444 35
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 22
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 21
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 11
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 11
Федеральное законодательство 254 9
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 8
Региональное законодательство 45 7
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 461 7
НДС - Налог на добавленную стоимость 553 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 171 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 4
Информационное общество - Государственная программа 282 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 4
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 51 4
Великая Отечественная война 130 3
Коррупция 22 3
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 3
Информационное общество Смоленской области - государственная программа 6 3
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 367 3
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 259 3
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 172 3
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 425 2
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Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль 7 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 154 1
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Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 236 6
НТВ - Телекомпания 170 3
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Пятый канал - Телеканал 39 2
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iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 310 2
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