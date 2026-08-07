Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199225
ИКТ 15372
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Россия ПФО Мордовия Республика

Россия - ПФО - Мордовия Республика

СОБЫТИЯ


07.08.2026 МТС прокачала сеть к фестивалю «Край Земли» в Мордовии

волжья. В 2026 г. фестиваль пройдет 7–8 августа, на мероприятии ожидается более 6 тыс. зрителей. «В Мордовии активно развивается событийный туризм, проводятся мероприятия всероссийского и между
26.06.2026 МТС запустила LTE в историческом поселении смолокуров в Мордовии

тать новостную ленту или искать в сети дополнительную информацию. «Мы поэтапно модернизируем сеть в Мордовии, ориентируясь на спрос жителей. Поселок Смольный благодаря своему расположению рядом
31.03.2026 «Базальт СПО» заключила соглашение с Минцифры Республики Мордовия

ственной платформы разработки, и Министерство цифрового развития и массовых коммуникаций Республики Мордовия заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители «Базальт
19.01.2026 Sitronics Group помогает Мордовии в достижении второго уровня зрелости ИТС

В 2025 г. специалистами ИТ-компании Sitronics Group в Мордовии были введены в эксплуатацию подсистемы видеонаблюдения с внедрением 140 камер, десять из которых установлены на наиболее аварийно-опасных и потенциально опасных участках автодорог Сара
25.09.2025 ФСБ арестовала сотрудника ИТ-компании, который сливал данные украинской разведке

Задержание подозреваемого В Мордовии задержали сотрудника ИТ-компании, передававшего данные в Главное управление разведки
27.06.2025 «МегаФон»: в селах Мордовии выросла популярность цифровых сервисов

ловека в среднем приходится от 36 до 39 ГБ данных в месяц. Суммарный дата-трафик в деревнях и селах Мордовии за год вырос на 17%. Хотя горожане традиционно используют больше мобильного интернет
27.05.2025 Система экстренного оповещения в Мордовии запущена при поддержке «Билайн»

се более высокие требования к устойчивости и безопасности коммуникационной инфраструктуры. Проект в Мордовии — пример того, как современные телекоммуникации, информационная безопасность и логис
07.03.2025 «МегаФон» расширил покрытие 4G в аграрном районе Мордовии

х. Так, аграрии часто применяют цифровые инструменты в своей работе. Это свидетельствует о том, что современные технологии становятся неотъемлемой частью нашей жизни», — отметил директор «МегаФона» в Республике Мордовия Валерий Борунов. Жители и гости Кочкуровского района активно пользуются мобильным интернетом. Они отслеживают погодные изменения, изучают рекомендации по уходу за урожаем, а
24.01.2025 «МегаФон» расширил сеть LTE в малых населенных пунктах Мордовии

Свыше 2 тыс. жителей Мордовии впервые получили доступ к мобильной связи и интернету на максимальной скорости 40 Мб
29.10.2024 «МегаФон»: в Мордовии стали чаще учиться онлайн

С начала учебного года жители Мордовии активно подбирают интернет‑курсы для себя и своих детей. Осенью дата‑трафик на профи
18.09.2024 «МегаФон» включил 4G в этническом селе Мордовии

окие скорости передачи данных в населенном пункте», — сказал Валерий Борунов, директор «МегаФона» в Мордовии.
08.02.2024 Более 8,5 тыс. жителей Мордовии получили доступ к 4G «МегаФона»

льмы в онлайн‑кинотеатрах и обмениваться снимками в семейных чатах», — сказал директор «МегаФона» в Мордовии Валерий Борунов. Качество телеком-услуг оценят не только местные жители, но и те, кт
24.01.2024 На 20% быстрее: в селах и поселках Мордовии выросла скорость мобильного интернета

«МегаФон» обновил оборудование в Мордовии и запустил дополнительный слой LTE в среднечастотном диапазоне, что позволило значит
06.10.2023 Регионы переходят на ГИС ЭПД

нут примером для других регионов», - сказала Полина Давыдова. Ежедневно в транспортных предприятиях Мордовии формируются сотни бумажных путевых листов. Переход на ЭПЛ позволит снизить финансовы
23.11.2022 В 15 селах Мордовии впервые появилась сеть LTE «Мегафона»

ваться госуслугами и решать другие вопросы, не выезжая в райцентр», — отметил директор «Мегафона» в Мордовии Валерий Борунов. Дополнительно оператор расширил покрытие сети LTE и увеличил скорос
17.02.2021 Оборудование для выпуска гибких солнечных панелей доставлено в Наноцентр Мордовии

ства электроэнергии выходит на новый этап – монтаж оборудования. Ключевая установка производственной линии компании Midsummer доставлена в Саранск на площадку в Центре нанотехнологий и наноматериалов Республики Мордовия инвестиционной сети Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) группы Роснано. О локализации производства в России тонкоплёночной фотовольтаики компания Solart
08.07.2020 В 35 больницах Мордовии применят технологию распознавания речи, разработанную ЦРТ

осистему Сбербанка) реализует проект по голосовому заполнению медицинских протоколов в 35 больницах Мордовии. В основе решения — Voice2med, продукт на основе искусственного интеллекта, который

14.05.2020 Аэропорт и вокзалы Мордовии оснащены системой идентификации лиц «Визирь»

вующей системы видеоидентификации лиц «Визирь» на объектах транспортной инфраструктуры в Республике Мордовия. Системой биометрической видеоидентификации оснащены ключевые объекты транспортной и
21.01.2019 СХД от «Рэйдикс» и ICL обеспечат сохранность данных ОМС в Мордовии

Мордовия. Основным заказчиком СХД стал Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Мордовия — некоммерческая организация, которая реализует государственную политику

03.12.2018 «1С» расширяет сотрудничество с Мордовией в области ИТ

довия и компания «1С» подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили глава Мордовии Владимир Волков и директор «1С» Борис Нуралиев. Соглашение предусматривает взаимодей
16.05.2017 МТС увеличила 4G-покрытие в Мордовии

тельные базовые станции в небольших населенных пунктах, садовых товариществах и рекреационных зонах Мордовии. МТС увеличила количество базовых станций, как последнего стандарта LTE, так и привы
06.03.2017 МТС вложит более 300 млн рублей в развитие сетей связи в Мордовии

ъявила о подписании соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с Правительством Республики Мордовии. Как рассказали CNews в компании, подписанное соглашение предусматривает сотрудничес
31.01.2017 «Интеллектуальное видеонаблюдение» заработало в Мордовии

леком» завершил работы по созданию подсистемы «Интеллектуальное видеонаблюдение» (ИВН) в республике Мордовия. Для строительства ИВН было проложено более 45 км волоконно-оптических линий связи (
19.01.2017 Жители Мордовии дарили друг другу LTE-смартфоны и спутниковые тарелки

бственной рознице в республике Мордовия. Самыми популярными «новогодними» смартфонами среди жителей Мордовии стали 4G-гаджеты, на которые пришлось более 70% продаж умных телефонов, сообщили CNe
23.12.2016 МТС сообщил о значительном росте 4G-трафика в Мордовии

МТС сообщил о значительном росте объемов потребления мобильного data-трафика в сети LTE МТС в Мордовии. Как рассказали Cnews в компании, за год, с ноября 2015 по ноябрь 2016 г., объем моб
27.10.2016 «Транстелеком» расширил ШПД-сеть в Мордовии

стелеком» объявил о том, что число абонентов широкополосного доступа в интернет (ШПД) от компании в Мордовии увеличилось на 30% по сравнению с показателями на конец сентября 2015 года и состави
21.10.2016 МТС подвел итоги летних розничных продаж билетов в сети МТС в Мордовии

МТС подвел итоги продаж железнодорожных и авиабилетов в Розничной сети МТС в Мордовии в сезон отпусков. Как рассказали CNews в компании, в период с мая по сентябрь текуще
17.10.2016 МТС подвел итоги работы на корпоративном рынке Мордовии

МТС объявил итоги работы на корпоративном рынке Мордовии во втором квартале 2016 г. Как рассказали CNews в компании, спрос на телеком-сервисы
14.10.2016 Новые салоны МТС появились в четырех населенных пунктах Мордовии

ево. МТС продолжает реализацию программы по расширению географии присутствия операторской розницы в Мордовии. Открытие новых салонов позволяет расширить спектр возможностей перед жителями удале
12.09.2016 МТС назначил директора объединенного филиала в Мордовии и Ульяновской области

МТС объявил о назначении директором объединенного филиала МТС в Ульяновской области и Республике Мордовия Максима Семенова. Как пояснили CNews в компании, в зону ответственности Максима Семе
28.06.2016 ТТК подключил к интернету 20 тыс. жителей Мордовии

Количество жителей Мордовии, которые пользуются доступом в интернет от макрорегионального филиала «Верхневолжски
20.05.2016 «Ростелеком» подготовил систему видеонаблюдения за ЕГЭ в Республике Мордовия

идеонаблюдения в пунктах проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2016 г. на территории Республики Мордовия. Согласно условиям контракта «Ростелеком» осуществит видеонаблюдение в 23
29.04.2016 «Ростелеком» сдал в опытную эксплуатацию базовую инфраструктуру «Системы–112» в Республике Мордовия

«Ростелеком» в Республике Мордовия завершил строительство и сдал в опытную эксплуатацию базовую инфраструктуру системы

08.04.2016 МТС обеспечила мобильным интернетом 85 тыс. жителей Мордовии

, Сузгарье, Белозерье. Всего голосовая связь МТС на сегодняшний день охватывает более 95% населения Мордовии. В рамках модернизации МТС также включила второй и третий радиочастотный канал на по
01.02.2016 ТТК предоставил услуги связи Центру олимпийской подготовки Мордовии

100 бизнес-центров города. Нашими услугами пользуются около 1200 предприятий и организаций столицы Мордовии. Мы рады начать предоставление интернет-доступа одному из крупнейших спортивных комп
07.09.2015 МТС улучшила связь для жителей Мордовии

Компания МТС подвела итоги программы развития собственной инфраструктуры сети в Мордовии в первом полугодии 2015 г. С начала года МТС модернизировала 10% базовых станций, чт
14.08.2015 Tele2 и Правительство Мордовии подписали соглашение о взаимодействии в сфере развития услуг связи

Мобильный оператор Tele2 и Правительство Республики Мордовии заключили соглашение о намерениях в сфере развития услуг связи. Соглашение подписано
30.07.2015 Yota начинает оказывать услуги связи в Калмыкии и Мордовии

чество регионов, жители которых могут воспользоваться всеми услугами Yota. Теперь жители Калмыкии и Мордовии могут попробовать наш безлимитный интернет на всех устройствах: от смартфона до стац
27.07.2015 ТТК предоставил услуги дальней связи Верховному суду Республики Мордовия

ские линии. «Мы успешно работаем как на розничном, так и на корпоративном рынках связи в Республике Мордовии. На сегодняшний день более 200 крупных компаний и организаций Мордовии пользу
08.07.2015 СЭД «ДЕЛО» Республики Мордовия охватит 3 тыс. организаций в 2015 г.

ews: Какие предпосылки широкого внедрения электронного документооборота в органах власти Республики Мордовия можно отметить? Олег Соколов: Исторически переход на электронный документооборот в о

Публикаций - 654, упоминаний - 1009

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 70
Ростелеком 10948 60
МегаФон 10742 58
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 51
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 50
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 40
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 38
9594 26
Ростелеком - Связьинвест 1719 26
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 25
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 24
Microsoft Corporation 25775 22
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 14
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 12
ОВС - Оптиковолоконные системы АО - ОВС Кварц 24 12
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 12
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 489 12
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 12
АйТи 1519 12
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 12
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 11
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 11
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 11
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 11
IBM - International Business Machines Corp 9699 11
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 11
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 10
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 10
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 10
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий - ИТЦ Академический 103 9
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 9
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 9
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 8
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 8
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 8
VK - Mail.ru Group 3602 8
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 8
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 8
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 8
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 44
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 21
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 19
Газпром нефть 725 19
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 14
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 12
Технопарк-Мордовия 17 12
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 12
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 12
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 12
ПСБ - Промсвязьбанк 963 12
ГПБ - Газпромбанк 1273 11
Роснефть НК - нефтяная компания 562 11
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 11
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 10
РЖД - Российские железные дороги 2096 10
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 9
Эстет 14 9
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 9
BSE - Berlin Stock Exchange - Берлинская фондовая биржа 15 9
НСПК - Национальная система платежных карт 948 9
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 9
Волга-Днепр - AirBridgeCargo - ЭйрБриджКарго - авиакомпания 19 8
Интерпрогрессбанк 21 8
Минздрав РФ - НЦЭСМП ФГБУ МЗРФ - Научный центр экспертизы средств медицинского применения 12 8
Нэклис-Банк 16 8
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 38 7
Кузбасский технопарк - Кузбасский технологический парк 15 7
Почта России ПАО 2370 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 7
Газпром ПАО 1493 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 7
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 7
Альфа-Банк 1979 7
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 7
Экономикс-Банк 8 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 6
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 6
Татнефть 243 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 123
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 81
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 63
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 60 58
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 52
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 45
Федеральное казначейство России 1949 44
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 42
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 41
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 41
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 39
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 39
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 38
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 38
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 34
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 34
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 31
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 29
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 28
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 27
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 27
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 27
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 26
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 24
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 23
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 22
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 22
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 21
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 21
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 21
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 20
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 66 19
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 19
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 19
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 18
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 18
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 18
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 18
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 17
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 17
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 44
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 15
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 3
Электрокабель 13 3
ГосИнформСистемы 160 3
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 2
Ассоциация правовой помощи и просвещения Самарской области 2 2
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 2
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 20 2
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification - Программа одобрения лесной сертификации 3 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 1
MPEG Industry Forum - MPEGIF 6 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 1
АПСС - Ассоциация Производителей Светодиодов и Систем на их основе - НП ПСС - Некоммерческое партнерство производителей светодиодов и систем на их основе 13 1
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 12 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
СБАР - Национальное содружество бизнес-ангелов 17 1
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 1
КонфОП - Международная конфедерация обществ потребителей 8 1
Российская академия радио - РАР 4 1
Гимназический союз России 3 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 187
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 138
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 127
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 91
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 91
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 81
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 79
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 71
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 69
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 67
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 67
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 67
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 60
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 53
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 53
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 51
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 49
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 46
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 42
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 40
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 38
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 37
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 36
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 36
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 35
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 34
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 32
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 31
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 31
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 29
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 29
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 29
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 28
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 28
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 27
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 26
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 23
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 23
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 22
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 22
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 54
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 25
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 19
Microsoft Windows 2000 8678 17
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 15
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 14
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 14
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 64 12
ЦРТ Voice2Med 38 11
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 78 10
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 92 9
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 34 9
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 9
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 11 9
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 8
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 8
Linux OS 11533 8
Microsoft Windows 16882 7
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 6
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 6
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 5
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 5
Архивный фонд РФ 115 5
СКР РФ - АИК Надзор - автоматизированный информационный комплекс 27 5
НТЦ ИТ Роса - РОСА мобайл - ROSA Mobile - мобильная операционная система 106 5
Ruteq - Р-фон - серия смартфонов 56 5
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 5
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 5
ЭОС Дело СЭД - ЭОС Дело-Предприятие - ЭОС Электронное Дело 248 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
BMW X - серия кроссоверов 28 4
Безопасный регион - муниципальная система видеонаблюдения и контроля 60 4
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 4
Минспорта РФ - ГИС ФКиС - Физическая культура и спорт - ФГИС Спорт 18 4
АвтоВАЗ Lada ВАЗ-21 Жигули 28 4
FreePik 1841 4
Соколов Олег 51 48
Орловский Виктор 408 38
Шадаев Максут 1210 31
Козлов Александр 71 28
Дюбанов Анатолий 95 27
Стрельцов Андрей 62 26
Ермолаев Артем 379 25
Лопаткин Герман 104 25
Бутенко Юрий 65 22
Фомичев Олег 139 21
Звягина Наталья 64 21
Козырев Алексей 328 20
Власов Сергей 101 20
Петрушин Андрей 110 20
Соколов Алексей 137 20
Цариковский Федор 32 19
Авербах Владимир 127 19
Горбатько Александр 105 19
Гуральников Сергей 164 18
Бойко Елена 152 18
Албычев Александр 168 17
Никуличев Андрей 43 17
Разумовский Дмитрий 125 17
Солодовников Денис 108 17
Опенышева Светлана 64 16
Лысенко Эдуард 317 16
Калина Роман 62 15
Вольфсон Игорь 16 15
Никифоров Николай 1138 15
Евраев Михаил 266 14
Городилов Михаил 18 14
Казарин Станислав 175 14
Матвеева Татьяна 110 14
Рудзевич Мария 36 13
Палюх Юрий 15 13
Устюжанин Дмитрий 50 13
Романов Алексей 51 13
Чамара Денис 59 13
Шайхутдинов Роман 116 12
Распопин Николай 48 12
Россия - РФ - Российская федерация 166167 444
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 238
Россия - ПФО - Ульяновская область 676 177
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 171
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 164
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 164
Россия - ПФО - Пензенская область 637 162
Россия - ПФО - Самарская область 1577 158
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 130
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 464 123
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 322 121
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 827 120
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 118
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 114
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 111
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 107
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 697 100
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 746 91
Россия - УФО - Тюменская область 1365 88
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 86
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 84
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 82
Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 82
Россия - УФО - Челябинская область 1512 81
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 78
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 75
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 75
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 75
Россия - УФО - Свердловская область 1951 74
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 71
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 67
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 65
Россия - ЦФО - Воронежская область 954 65
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 64
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 64
Россия - СФО - Кемеровская область 1065 64
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 378 64
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 61
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 59
Россия - СФО - Омская область 789 59
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 272
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 122
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 113
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 107
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 89
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 72
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 68
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 51
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 48
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 48
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 47
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 47
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 45
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 42
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 42
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 41
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 40
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 39
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 38
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 37
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 36
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 929 35
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 35
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 34
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 33
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 28
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 26
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 26
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 26
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 24
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 23
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 23
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 22
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 20
Энергетика - Energy - Energetically 5855 20
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 19
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 19
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 19
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 18
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 18
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 84
Госрасходы - портал 70 9
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 8
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 7
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 6
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 5
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 5
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 5
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 4
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 4
Известия Мордовии 3 3
Ставропольская правда 4 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 3
Известия ИД 770 2
ComNews - Медиа-бизнес 142 2
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 2
Радио России - радиостанция 49 2
Юность - радиостанция 52 2
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 67 2
Regnum - Регнум 114 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
Рен ТВ - телеканал 82 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
Вести FM - Вести ФМ 13 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
ВГТРК - Россия-1 - телеканал 24 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 62 1
Автокод (портал) 40 1
Вести 24 - Российский информационный канал 47 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
Открытые системы ИД 176 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Euronews - телеканал 52 1
АиФ - Аргументы и факты 52 1
NEWSru.com 229 1
Intelligent Enterprise 27 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 84
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 11
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 9
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 9
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 8
IDC - International Data Corporation 4975 8
Gartner - Гартнер 3658 8
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 7
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
Synergy Research Group 48 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
In-Stat 115 1
In-Stat/MDR 74 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 71 1
Radicati Group 26 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 23 8
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 8
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 8
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 7
РАН - Российская академия наук 2122 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 5
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 56 3
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 37 3
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 3
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 2
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 2
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 83 2
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 2
МГУ - Факультет фундаментальной медицины МГУ им. М. В. Ломоносова 5 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 2
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 78 1
Вега - КБ Луч - Конструкторское бюро 6 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 1
Сбер - Академия Искусственного интеллекта 15 1
ГАПОУ Бугурусланский нефтяной колледж 1 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 1
НИСИПП АНО - Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства 7 1
ВГТУ ФГБО - Воронежский государственный технический университет 18 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 45 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 14 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 58
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 21
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 10
CNews AWARDS - награда 571 8
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 5
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 3
CNews ИТ-стратегия 32 3
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 3
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 34 2
Международный женский день - 8 марта 418 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО 24 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 43 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
CiscoLive! 10 1
Единый день голосования 143 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
День Защитника отечества - 23 февраля 66 1
Цифровая прокачка региона 29 1
МТС - Телеком Идея 51 1
CNews APPWards 36 1
Система распределенных ситуационных центров 5 1
МТС - Поколение М - Поколение Маугли - творческий благотворительный проект 96 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 1
Электронная Мордовия - Республиканский конкурс 1 1
Связь-Экспокомм 276 1
ЭОС Осенний документооборот 35 1
Электронное государство XXI века 32 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Правительственные награды Российской Федерации 6 1
Байкальский экономический форум 13 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще