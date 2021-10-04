Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЦФО
Тамбовская область
Публикаций - 328, упоминаний - 457
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Орловский Виктор 229 56
|Козырев Алексей 270 11
|Стрельцов Андрей 53 10
|Левин Леонид 83 9
|Бойко Елена 151 9
|Калина Роман 60 8
|Крюков Сергей 26 8
|Чамара Денис 57 8
|Ляшенко Сергей 29 8
|Ускова Ольга 128 8
|Катамадзе Анна 72 8
|Четвернин Алексей 652 8
|Чернякова Елена 26 8
|Раков Ярослав 48 8
|Солодовников Денис 63 8
|Приданкин Андрей 30 8
|Фишер Андрей 54 8
|Таипов Расул 11 8
|Песчанских Георгий 38 8
|Власов Сергей 76 8
|Евстигнеев Сергей 21 8
|Шевченко Евгений 55 8
|Звягина Наталья 64 8
|Усманов Артур 24 8
|Бутенко Юрий 64 8
|Путин Владимир 1840 7
|Фомичев Олег 107 7
|Назаров Сергей 49 7
|Гуревич Раиса 16 7
|Герасимюк Максим 20 7
|Никифоров Николай 1126 7
|Цариковский Федор 31 7
|Валяева Елизавета 72 6
|Медведев Дмитрий 1437 6
|Прозоров Дмитрий 58 6
|Мудрецов Александр 8 6
|Смирнов Алексей 144 5
|Кошкин Андрей 19 5
|Иванов Алексей 76 4
|Финк Дмитрий 14 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786403, в очереди разбора - 690079.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786403, в очереди разбора - 690079.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru