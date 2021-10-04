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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия
ЦФО
Тамбовская область

Россия - ЦФО - Тамбовская область


04.10.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2021 г. 2
03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 3
24.05.2021 ИТ-компании требуют запретить вузам и школам покупать иностранные ноутбуки 1
20.05.2021 Cognitive Pilot произведет 5 тыс. автопилотов для умной сельхозтехники 1
21.04.2021 В тамбовском филиале МТС назначен новый директор 5
21.04.2021 Комбайны «Брянсксельмаша» будут серийно комплектоваться автопилотами Cognitive Pilot на основе ИИ 1
06.04.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2021 г. 5
02.04.2021 МТС привлекла 4,5 миллиарда, чтобы подключить к интернету школы, полицию и Росгвардию 1
23.03.2021 «Дочка» «Росатома» перевела 1,5 тыс. чиновников с Windows на Astra Linux 1
18.02.2021 Составлен рейтинг цифровой зрелости регионов в сфере здравоохранения 1
28.01.2021 Cognitive Pilot открыла 13 региональных представительств за три месяца 1
28.12.2020 «Сбер» и «Сколтех» создают экосистему искусственного интеллекта для нужд медицины 1
22.12.2020 Резидент «Сколково» оцифровал более 43 миллионов архивных записей по всей России 1
21.12.2020 Samsung подвела итоги пяти лет действия программы «Школа утилизации: электроника» 1
16.12.2020 «Ростелеком» поддержал программу «Учитель для России» благотворительного фонда «Новый учитель» 2
24.11.2020 В России построили сверхдешевого умного робота для сбора яблок. Фото 1
18.11.2020 Более 100 предприятий разных отраслей установили тепловизоры «Ростелекома» 1
18.11.2020 В Оренбургской области убрали урожай беспилотным комбайном на снегу 1
03.11.2020 «ЭР-Телеком» подключит сельских жителей к скоростному интернету 1
03.11.2020 Комбайны с искусственным интеллектом собрали 720 тыс. тонн урожая 1
20.10.2020 МТС подключила к высокоскоростному интернету сельские школы и ФАПы Тамбовской области 4
09.10.2020 МТС заплатила 360 миллионов за сибирского телеком-оператора 1
22.09.2020 33 клинико-диагностические лаборатории цифровизованы в Тамбовской области 2
13.08.2020 Резидент «Сколково» совместно с жителями Тамбова оцифрует миллион записей актов гражданского состояния 2
27.07.2020 У Минкомсвязи нашли многомиллиардные нарушения в бюджетной отчетности 1
04.06.2020 Холдинг «Эконива» и Cognitive Pilot создадут сервисную сеть для «умной сельхозтехники» с ИИ 1
26.05.2020 «Русагро» и Cognitive Pilot приступили к массовому оснащению сельхозтехники системой беспилотного вождения 1
22.05.2020 МТС купила партнера «Билайна» за 1,37 миллиарда 2
23.04.2020 Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков будет внедрена в регионах 1
23.04.2020 «Ростелеком» представил систему мониторинга температуры тела с помощью тепловизоров 1
16.04.2020 В Цифровом диктанте 2020 приняли участие более 330 тысяч человек 1
14.04.2020 Сбербанк удвоил число пользователей школьной цифровой платформы 1
13.04.2020 Отечественную ОС Astra Linux установили на 24 тысячи медицинских ПК и серверов по всей России 1
26.03.2020 МТС покупает 5G-ready оборудование Ericsson для модернизации сети в ЦФО 1
10.12.2019 Отечественный Linux «Альт» поставили на 20 тыс. медицинских ПК и серверов по всей России 1
09.12.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за ноябрь 2019 г. 2
26.09.2019 Концерн «Автоматика» представил цифровой избирательный участок 2
05.09.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2019 г. 4
16.08.2019 МТС подключит к интернету более пяти тысяч социальных объектов 1
14.08.2019 Впервые в России открывается маркетплейс для торговли зерном 2

Публикаций - 328, упоминаний - 457

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 47
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 36
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 36
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 31
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 13
Ростелеком ЦентрТелеком 219 11
Samsung Electronics 5878 10
Ростех - Ростехнологии 2230 9
Ericsson 899 8
Cognitive Pilot 35 8
МегаФон Кавказский филиал 192 7
Скай Линк - Skylink 548 6
Nokia Networks 54 6
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 383 5
Вайнах Телеком 42 5
РТЛабс 145 5
Барс груп 402 5
Nokia Corporation 2546 5
Базальт СПО 206 5
Microsoft Corporation 11628 5
Apple Inc - Эппл Рус 7861 5
CommuniGate Systems - СталкерСофт 33 4
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 4
ТерраТех - TerraTech 8 4
Softline - Софтлайн 1507 4
Сумма Телеком - Sumtel 75 4
Программный продукт ГК 92 4
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 500 3
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 3
М2М телематика 165 3
Армада 282 3
Парус 212 3
Huawei 2750 3
ФОРС - Центр разработки 188 3
Yandex - Яндекс 4129 3
Dell EMC 2502 3
Сбербанк Телеком 18 3
Ростелеком Связьинвест 773 3
Yota - Скартел 623 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 22
Почта России ПАО 1586 9
УЭК - Универсальная электронная карта 512 7
Русагро Группа Компаний 143 6
Сбербанк Центрально-Черноземный банк 6 4
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 39 3
ВТБ24 587 3
РЖД - Российские железные дороги 1093 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 3
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 2
Газпром ПАО 538 2
Уралсиб Банк 391 2
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 2
Восток-Запад - EWS Holding 22 2
Евросеть 939 2
Алроса АК 81 2
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 1
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 19 1
Аудиокнига 4 1
Фонд развития бизнеса Краснодарского края 1 1
Экофонд - Фонд рационального природопользования 2 1
Сбербанк Юго-Западный банк 1 1
Песчанокопская аграрная группа 2 1
КонсультантПлюс 44 1
ТНК-ВР Холдинг 155 1
Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 5 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 24 1
ВРМ - Вагонреммаш 2 1
Белая Дача ГК 3 1
Белая Дача Фарминг 1 1
Achemar Holdings 1 1
МРСК Урала - Россети Урал - Челябэнерго 5 1
МРСК Урала - Россети Урал - Пермэнерго 9 1
Сбербанк Вклад в Будущее - Благотворительный фонд Сбербанка 4 1
ППК Черноземье - Пригородная пассажирская компания Черноземье 2 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 71 1
РВК - Российская венчурная компания 482 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
McDonald’s - Макдоналдс 90 1
МКБ - Московский кредитный банк 269 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 51
Правительство РФ 2226 40
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 30
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 26
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 21
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 21
Президент Российской Федерации 1447 20
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 16
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 16
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 16
Правительство Москвы 660 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 14
Федеральное казначейство России 766 14
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 13
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 13
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 13
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 437 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 12
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 517 11
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 10
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 274 9
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 328 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 9
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 9
Государственный комитет Республики Башкортостан по информатизации 15 9
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 358 9
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 8
Правительство Тюменской области - Центр информационных технологий Тюменской области 22 8
Правительство Самарской области 48 8
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 8
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 8
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 8
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 8
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 8
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 8
Администрация Смоленской области 19 7
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 529 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 6
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 207 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 110 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 57 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 164 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 181 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 2 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 15 1
PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification - Программа одобрения лесной сертификации 3 1
Новый учитель - Благотворительный фонд 1 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 56
3G - Стандарт мобильной связи 3835 43
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 29
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 20
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 15
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 14
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 13
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 10
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 9
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 493 7
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 7
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 163 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 6
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 437 5
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 4
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 245 4
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 523 4
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 134 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1041 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 4
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 203 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 324 3
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 404 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 3
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 510 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1189 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 630 2
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 153 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 2
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 177 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 2
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 452 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 28
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 11
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 506 11
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 10
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 10
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 10
Cognitive Agro Pilot 30 8
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 696 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 222 7
Google Android 10752 7
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 5
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 5
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 4
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 4
Apple iPhone 5 710 4
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 293 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 3
Госуслуги - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 36 3
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 3
Linux - Debian GNU 277 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 177 3
МТС 3G-сеть 86 3
Microsoft Windows 876 3
Apple - App Store 2199 3
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Сбербанк СберМобайл - MVNO-оператор сотовой связи 35 3
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 3
Beorg Smart Vision 10 2
IBM System Z - IBM eServer zSeries 49 2
VK - Mail.ru Одноклассники 864 2
Google YouTube - Видеохостинг 1833 2
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 2
Яндекс.Лицей 17 2
Microsoft Exchange 695 2
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 122 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 804 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 447 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 113 2
Орловский Виктор 229 56
Козырев Алексей 270 11
Стрельцов Андрей 53 10
Левин Леонид 83 9
Бойко Елена 151 9
Калина Роман 60 8
Крюков Сергей 26 8
Чамара Денис 57 8
Ляшенко Сергей 29 8
Ускова Ольга 128 8
Катамадзе Анна 72 8
Четвернин Алексей 652 8
Чернякова Елена 26 8
Раков Ярослав 48 8
Солодовников Денис 63 8
Приданкин Андрей 30 8
Фишер Андрей 54 8
Таипов Расул 11 8
Песчанских Георгий 38 8
Власов Сергей 76 8
Евстигнеев Сергей 21 8
Шевченко Евгений 55 8
Звягина Наталья 64 8
Усманов Артур 24 8
Бутенко Юрий 64 8
Путин Владимир 1840 7
Фомичев Олег 107 7
Назаров Сергей 49 7
Гуревич Раиса 16 7
Герасимюк Максим 20 7
Никифоров Николай 1126 7
Цариковский Федор 31 7
Валяева Елизавета 72 6
Медведев Дмитрий 1437 6
Прозоров Дмитрий 58 6
Мудрецов Александр 8 6
Смирнов Алексей 144 5
Кошкин Андрей 19 5
Иванов Алексей 76 4
Финк Дмитрий 14 4
Россия - Российская федерация - РФ 58975 211
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 141
Россия - ЦФО - Тульская область 760 106
Россия - ЦФО - Воронежская область 405 102
Россия - ЦФО - Белгородская область 374 94
Россия - ЦФО - Липецкая область 295 89
Россия - ЦФО - Калужская область 584 87
Россия - ЦФО - Курская область 342 86
Россия - СФО - Ленинградская область 1200 77
Россия - ЮФО - Ростовская область 884 77
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 69
Россия - ЮФО - Краснодарский край 941 67
Россия - ЦФО - Рязанская область 320 65
Россия - СФО - Новосибирская область 843 61
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 426 59
Россия - ЦФО - Костромская область 234 59
Россия - ЦФО - Смоленская область 232 59
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 647 55
Россия - УФО - Челябинская область 674 55
Россия - УФО - Свердловская область 822 54
Россия - СФО - Кемеровская область 496 54
Россия - ЦФО - Владимирская область 377 52
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1652 52
Россия - СЗФО - Псковская область 330 50
Россия - СЗФО - Калининградская область 565 49
Россия - ПФО - Нижегородская область 761 49
Россия - СЗФО - Республика Коми 444 48
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 246 48
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2530 46
Россия - ЦФО - Ярославская область 340 45
Россия - СКФО - Ставропольский край 472 44
Россия - СФО - Омская область 395 44
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 620 43
Россия - СЗФО - Архангельская область 368 43
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 316 42
Россия - СФО - Иркутская область 565 42
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 220 42
Россия - СФО - Республика Алтай 712 42
Россия - ЮФО - Волгоградская область 410 41
Россия - СФО - Томская область 436 41
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 17
Информационное общество - Государственная программа 282 14
Федеральное законодательство 254 13
Региональное законодательство 45 11
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 9
Доктрина информационной безопасности России 14 8
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 7
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 367 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 5
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 172 5
Образование в России 381 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 4
Информационное общество Смоленской области - государственная программа 6 4
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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