Россия - ЦФО - Тамбовская область

«МегаФон»: женщины в Тамбовской области активнее мужчин следят за киноновинками но», объединяющего популярные онлайн-киноплощадки в одном пакете, главными ценителями кинотеатров в Тамбовской области стали женщины в возрасте от 40 до 50 лет. Это отличается от общероссийской

«МегаФон»: топ-5 округов Тамбовской области по использованию умных устройств В городах и небольших населенных пунктах Тамбовской области набирают популярность умные устройства. Как выяснили аналитики «МегаФона»

Билайн обеспечил связью села в Тамбовской области, где живут менее 500 человек Команда B2G Билайна (ПАО «ВымпелКом») совместно с Правительством Тамбовской области завершила проект по строительству базовых станций, направленный на устране

МТС запустила базовые станции «Иртея» в Уварове и 6 районах Тамбовской области Компания МТС запустила базовые станции «Иртея» в городе Уварово и шести районах Тамбовской области. Высокоскоростной мобильный интернет и стабильная связь для более чем 30 т

МТС улучшила LTE-сеть в центре Рассказова Тамбовской области Компания МТС усилила сеть в центральной части города Рассказово Тамбовской области. Запуск нового телеком-оборудования позволил улучшить голосовую связь и ув

«МегаФон» модернизировал сеть в населенных пунктах Кирсановского округа в Тамбовской области аФон» модернизировал сеть четвёртого поколения более чем для 16 тыс. жителей Кирсановского округа в Тамбовской области. Изменения позволили расширить радиус действия сигнала в городе Кирсанове,

МТС развернула отечественную сеть LTE на двух федеральных трассах в Тамбовской области рении сети вдоль участков федеральных трасс Р-208 в Рассказовском районе и Р-22 в Сампурском районе Тамбовской области. Бесшовным покрытием голосовой связи и скоростного мобильного интернета об

Около 900 жителей сёл Тамбовской области впервые получили доступ к 4G «МегаФона» Доступ к скоростному мобильному интернету получили около 900 жителей трёх небольших населённых пунктов в Тамбовской области. Специалисты «МегаФона» построили новые базовые станции в рамках проекта «Программа цифровой трансформации» по заказу Департамента цифрового развития, информационных технолог

МТС: активность киберпреступников в Тамбовской области выросла на 17% тал 2025 г. в регионах Центрального федерального округа. На организации ЦФО, в том числе компании в Тамбовской области, было направлено 17% от общего объема инцидентов в регионах. В Тамбове экс

В Тамбовской области количество умных устройств для бизнеса в сетях МТС выросло почти в два раза МТС сообщает, что количество М2М-устройств в сетях МТС в Тамбовской области за девять месяцев 2025 г. по сравнению с тем же периодом 2024 г. выросло п

С начала 2025 г. МТС запустила LTE в 109 малых населенных пунктах Тамбовской области региона. Об этом CNews сообщили представители МТС. С начала 2025 г. МТС расширила и укрепила сеть в Тамбовской области. Больше всего малых сел, где появились качественная связь и интернет, нахо

«МегаФон» обеспечил доступ к 4G для 5 тыс. жителей Тамбовской области Более 5 тыс. жителей сел и деревень Тамбовской области теперь смогут пользоваться быстрым мобильным интернетом и звонить по техно

Тамбовская сбытовая компания перешла на отечественное программное обеспечение «Ред Софт» онной инфраструктуры региона, от которой зависит благополучие тысяч жителей. Благодарим руководство Тамбовской областной сбытовой компании за оказанное доверие и партнеров «Илвес Интеграция» за

МТС обеспечила связью более девяноста малых населенных пунктов Тамбовской области МТС обеспечила доступом к цифровым сервисам жителей 93 населенных пунктов Тамбовской области. Связь и мобильный интернет МТС появились в небольших поселках в 20 района

«МегаФон» обеспечил связь еще в 18 населенных пунктах Тамбовской области Телеком-оператор подключил жителей 18 небольших населенных пунктов Тамбовской области к сети четвертого поколения. Около 4,5 тыс. сельчан получили доступ к быст

Тамбовская область модернизировала Систему-112 на базе отечественного решения от «Искра Технологии» В Тамбовской области завершилась комплексная модернизация Системы-112, направленная на улучшени

Тамбовская область получила первую отечественную базовую станцию от МТС ПАО «МТС» ввела в эксплуатацию на действующей сети в Тамбовской области первую отечественную базовую станцию «Иртея» стандарта LTE. Оборудование у

«МегаФон»: курс на Южную Америку – тамбовчане расширяют деловые контакты Представители бизнеса в Тамбовской области нарастили свою активность в сети – мобильный трафик у корпоративных клиент

МТС запустила LTE в двух отдаленных селах Тамбовской области стема, сообщает о запуске голосовой связи и мобильной сети LTE в двух отдаленных населенных пунктах Тамбовской области, в которых проживает от 500 до тысячи человек. Высокоскоростной интернет М

«МегаФон» поддержал LTE-связью этнофестиваль «в Тамбовской области За три дня этнофестиваля «Атмановские кулачки» в селе Атманов Угол в Тамбовской области участники и зрители мероприятия передали через мобильные устройства более

В Тамбовской области прошел масштабный рефарминг сети Инженеры «МегаФона» обновили мобильную сеть в Тамбовской области. Модернизация затронула около 35 телеком-объектов, а в пяти населенных пун

МТС подключает райцентры Тамбовщины к широкополосному доступу в интернет Более 7 тыс. жителей города Рассказово Тамбовской области впервые получили доступ к фиксированному интернету МТС. Подключить высокос

Нотариальные документы Тамбовской области оцифруют на отечественном сканере ен планетарный сканер «ЭларСкан А3». Об этом CNews сообщили представители «Элар». В настоящее время Тамбовская областная нотариальная палата объединяет 55 частнопрактикующих нотариусов, работаю

«МегаФон» обеспечил связь в 77 населенных пунктах Тамбовской области енства при участии департамента цифрового развития, информационных технологий и связи Правительства Тамбовской области. Изменения затронули Мичуринский, Моршанский, Рассказовский, Кирсановский,

Жители Тамбовской области все чаще выбирают для онлайн-шопинга корейские магазины го в январе вырос на 88%. Интерес тамбовчан к Wildberries повысился на 54%, к Ozon – на 36%. Жители Тамбовской области активнее выбирают товары на мультибрендовых онлайн-платформах, чем на сайт

«Авантелеком» объединил Центры занятости населения Тамбова в единую коммуникационную сеть Авантелеком» создал объединенный контакт-центр для 25 филиалов и отделов Центра занятости населения Тамбовской области. Модернизация сети обошлась в 3,8 млн руб., а срок интеграции занял 30 раб

МТС в два раза увеличила скорости LTE в Тамбове за счет частот 3G ПАО «МТС», цифровая экосистема, завершила работы по масштабной модернизации сети в столице Тамбовской области. Результатом стало двукратное увеличение реальных LTE-скоростей в городско

«Сбер» и правительство Тамбовской области будут вместе проводить цифровую и ESG-трансформацию региона В ходе Петербургского международного экономического форума «Сбер» и правительство Тамбовской области заключили соглашение о намерениях к сотрудничеству. Подписи под документом

«Росатом» и Тамбовская область развернули платформу «Умный город» в Мичуринске Администрация Тамбовской области, муниципалитет Мичуринска и госкорпорация «Росатом» разворачивают в городе платформу «Умный город». Проект направлен на создание комфортной и безопасной цифровой среды для гр

Села Тамбовской области начали подключать к широкополосному доступу в интернет Более 1,5 тыс. жителей села Столовое Тамбовской области впервые получили доступ к оптоволоконному интернету. Об этом CNews сообщил

ЭЛАР оцифровал метрические книги Воронежской и Тамбовской губерний тчества, возраста жениха и невесты) и смерти (с указанием времени, причины смерти и места захоронения). Были оцифрованы в частности метрические книги церквей Воронежской губернии (за 1780-1923 гг.) и Тамбовской губернии (за 1852-1919 гг.); метрические книги церквей Новохоперского уезда (за 1791-1912 гг.); церквей г. Борисоглебск и Борисоглебского уезда (за 1759-1919 гг.)» - сказали специали

«Норбит» внедрила цифровую экосистему ЦОПП в Тамбовской области по разработке и внедрению цифровой платформы Центра опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) Тамбовской области. Система помогает организовать непрерывное профессиональное обучение всех

В тамбовском филиале МТС назначен новый директор МТС сообщила о назначении директором филиала МТС в Тамбовской области Святослава Кошурникова. Святослав будет осуществлять руководство филиалом

МТС подключила к высокоскоростному интернету сельские школы и ФАПы Тамбовской области ная инфраструктура связи появилась в 286 социально значимых учреждениях, расположенных в 22 районах Тамбовской области. В числе подключенных в этом году – 142 общеобразовательных учреждений, 11

33 клинико-диагностические лаборатории цифровизованы в Тамбовской области ода передано 372196 результатов лабораторных исследований – на текущий момент по данному показателю Тамбовская область занимает второе место в рейтинге субъектов РФ. Регион лидирует не первый г

МТС запустила звонки через Wi-Fi в Тамбовской области российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, объявил о запуске в Тамбове и Тамбовской области технологии голосового вызова по сетям Wi-Fi (Wi-Fi Calling), а также по се

МТС запустила LTE-сеть интернета вещей в Тамбовской области МТС объявила о запуске первой в Тамбовской области сети для сервисов и устройств интернета вещей в стандарте LTE на основе те

Андрей Стрельцов - Необходимо работать над устранением цифрового неравенства

CNews: Как организовано финансирование ИТ-проектов в Тамбовской области? Андрей Стрельцов: В нашем регионе все расходы на информатизацию органов и

МТС запустила сеть LTE-Advanced в Тамбовской области МТС сообщила о запуске в Тамбовской области высокоскоростной сети LTE-Advanced. «Ускоренным» мобильным интернетом на п