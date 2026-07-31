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Россия ЦФО Тамбовская область

Россия - ЦФО - Тамбовская область

СОБЫТИЯ


31.07.2026 «МегаФон»: женщины в Тамбовской области активнее мужчин следят за киноновинками

но», объединяющего популярные онлайн-киноплощадки в одном пакете, главными ценителями кинотеатров в Тамбовской области стали женщины в возрасте от 40 до 50 лет. Это отличается от общероссийской
30.06.2026 «МегаФон»: топ-5 округов Тамбовской области по использованию умных устройств

В городах и небольших населенных пунктах Тамбовской области набирают популярность умные устройства. Как выяснили аналитики «МегаФона»

03.06.2026 Билайн обеспечил связью села в Тамбовской области, где живут менее 500 человек

Команда B2G Билайна (ПАО «ВымпелКом») совместно с Правительством Тамбовской области завершила проект по строительству базовых станций, направленный на устране
12.05.2026 МТС запустила базовые станции «Иртея» в Уварове и 6 районах Тамбовской области

Компания МТС запустила базовые станции «Иртея» в городе Уварово и шести районах Тамбовской области. Высокоскоростной мобильный интернет и стабильная связь для более чем 30 т
30.04.2026 МТС улучшила LTE-сеть в центре Рассказова Тамбовской области

Компания МТС усилила сеть в центральной части города Рассказово Тамбовской области. Запуск нового телеком-оборудования позволил улучшить голосовую связь и ув
18.03.2026 «МегаФон» модернизировал сеть в населенных пунктах Кирсановского округа в Тамбовской области

аФон» модернизировал сеть четвёртого поколения более чем для 16 тыс. жителей Кирсановского округа в Тамбовской области. Изменения позволили расширить радиус действия сигнала в городе Кирсанове,
19.02.2026 МТС развернула отечественную сеть LTE на двух федеральных трассах в Тамбовской области

рении сети вдоль участков федеральных трасс Р-208 в Рассказовском районе и Р-22 в Сампурском районе Тамбовской области. Бесшовным покрытием голосовой связи и скоростного мобильного интернета об
16.01.2026 Около 900 жителей сёл Тамбовской области впервые получили доступ к 4G «МегаФона»

Доступ к скоростному мобильному интернету получили около 900 жителей трёх небольших населённых пунктов в Тамбовской области. Специалисты «МегаФона» построили новые базовые станции в рамках проекта «Программа цифровой трансформации» по заказу Департамента цифрового развития, информационных технолог
21.11.2025 МТС: активность киберпреступников в Тамбовской области выросла на 17%

тал 2025 г. в регионах Центрального федерального округа. На организации ЦФО, в том числе компании в Тамбовской области, было направлено 17% от общего объема инцидентов в регионах. В Тамбове экс
05.11.2025 В Тамбовской области количество умных устройств для бизнеса в сетях МТС выросло почти в два раза

МТС сообщает, что количество М2М-устройств в сетях МТС в Тамбовской области за девять месяцев 2025 г. по сравнению с тем же периодом 2024 г. выросло п
28.08.2025 С начала 2025 г. МТС запустила LTE в 109 малых населенных пунктах Тамбовской области

региона. Об этом CNews сообщили представители МТС. С начала 2025 г. МТС расширила и укрепила сеть в Тамбовской области. Больше всего малых сел, где появились качественная связь и интернет, нахо
08.08.2025 «МегаФон» обеспечил доступ к 4G для 5 тыс. жителей Тамбовской области

Более 5 тыс. жителей сел и деревень Тамбовской области теперь смогут пользоваться быстрым мобильным интернетом и звонить по техно
30.07.2025 Тамбовская сбытовая компания перешла на отечественное программное обеспечение «Ред Софт»

онной инфраструктуры региона, от которой зависит благополучие тысяч жителей. Благодарим руководство Тамбовской областной сбытовой компании за оказанное доверие и партнеров «Илвес Интеграция» за
20.05.2025 МТС обеспечила связью более девяноста малых населенных пунктов Тамбовской области

МТС обеспечила доступом к цифровым сервисам жителей 93 населенных пунктов Тамбовской области. Связь и мобильный интернет МТС появились в небольших поселках в 20 района
19.05.2025 «МегаФон» обеспечил связь еще в 18 населенных пунктах Тамбовской области

Телеком-оператор подключил жителей 18 небольших населенных пунктов Тамбовской области к сети четвертого поколения. Около 4,5 тыс. сельчан получили доступ к быст
29.04.2025 Тамбовская область модернизировала Систему-112 на базе отечественного решения от «Искра Технологии»

В Тамбовской области завершилась комплексная модернизация Системы-112, направленная на улучшени
24.03.2025 Тамбовская область получила первую отечественную базовую станцию от МТС

ПАО «МТС» ввела в эксплуатацию на действующей сети в Тамбовской области первую отечественную базовую станцию «Иртея» стандарта LTE. Оборудование у
27.02.2025 «МегаФон»: курс на Южную Америку – тамбовчане расширяют деловые контакты

Представители бизнеса в Тамбовской области нарастили свою активность в сети – мобильный трафик у корпоративных клиент
22.01.2025 МТС запустила LTE в двух отдаленных селах Тамбовской области

стема, сообщает о запуске голосовой связи и мобильной сети LTE в двух отдаленных населенных пунктах Тамбовской области, в которых проживает от 500 до тысячи человек. Высокоскоростной интернет М
27.08.2024 «МегаФон» поддержал LTE-связью этнофестиваль «в Тамбовской области

За три дня этнофестиваля «Атмановские кулачки» в селе Атманов Угол в Тамбовской области участники и зрители мероприятия передали через мобильные устройства более

31.07.2024 В Тамбовской области прошел масштабный рефарминг сети

Инженеры «МегаФона» обновили мобильную сеть в Тамбовской области. Модернизация затронула около 35 телеком-объектов, а в пяти населенных пун
03.06.2024 МТС подключает райцентры Тамбовщины к широкополосному доступу в интернет

Более 7 тыс. жителей города Рассказово Тамбовской области впервые получили доступ к фиксированному интернету МТС. Подключить высокос
29.05.2024 Нотариальные документы Тамбовской области оцифруют на отечественном сканере

ен планетарный сканер «ЭларСкан А3». Об этом CNews сообщили представители «Элар». В настоящее время Тамбовская областная нотариальная палата объединяет 55 частнопрактикующих нотариусов, работаю
30.01.2024 «МегаФон» обеспечил связь в 77 населенных пунктах Тамбовской области

енства при участии департамента цифрового развития, информационных технологий и связи Правительства Тамбовской области. Изменения затронули Мичуринский, Моршанский, Рассказовский, Кирсановский,
19.01.2024 Жители Тамбовской области все чаще выбирают для онлайн-шопинга корейские магазины

го в январе вырос на 88%. Интерес тамбовчан к Wildberries повысился на 54%, к Ozon – на 36%. Жители Тамбовской области активнее выбирают товары на мультибрендовых онлайн-платформах, чем на сайт
07.12.2023 «Авантелеком» объединил Центры занятости населения Тамбова в единую коммуникационную сеть

Авантелеком» создал объединенный контакт-центр для 25 филиалов и отделов Центра занятости населения Тамбовской области. Модернизация сети обошлась в 3,8 млн руб., а срок интеграции занял 30 раб
09.11.2023 МТС в два раза увеличила скорости LTE в Тамбове за счет частот 3G

ПАО «МТС», цифровая экосистема, завершила работы по масштабной модернизации сети в столице Тамбовской области. Результатом стало двукратное увеличение реальных LTE-скоростей в городско
15.06.2023 «Сбер» и правительство Тамбовской области будут вместе проводить цифровую и ESG-трансформацию региона

В ходе Петербургского международного экономического форума «Сбер» и правительство Тамбовской области заключили соглашение о намерениях к сотрудничеству. Подписи под документом
13.12.2022 «Росатом» и Тамбовская область развернули платформу «Умный город» в Мичуринске

Администрация Тамбовской области, муниципалитет Мичуринска и госкорпорация «Росатом» разворачивают в городе платформу «Умный город». Проект направлен на создание комфортной и безопасной цифровой среды для гр
16.11.2022 Села Тамбовской области начали подключать к широкополосному доступу в интернет

Более 1,5 тыс. жителей села Столовое Тамбовской области впервые получили доступ к оптоволоконному интернету. Об этом CNews сообщил
15.02.2022 ЭЛАР оцифровал метрические книги Воронежской и Тамбовской губерний

тчества, возраста жениха и невесты) и смерти (с указанием времени, причины смерти и места захоронения). Были оцифрованы в частности метрические книги церквей Воронежской губернии (за 1780-1923 гг.) и Тамбовской губернии (за 1852-1919 гг.); метрические книги церквей Новохоперского уезда (за 1791-1912 гг.); церквей г. Борисоглебск и Борисоглебского уезда (за 1759-1919 гг.)» - сказали специали
02.09.2021 «Норбит» внедрила цифровую экосистему ЦОПП в Тамбовской области

по разработке и внедрению цифровой платформы Центра опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) Тамбовской области. Система помогает организовать непрерывное профессиональное обучение всех

21.04.2021 В тамбовском филиале МТС назначен новый директор

МТС сообщила о назначении директором филиала МТС в Тамбовской области Святослава Кошурникова. Святослав будет осуществлять руководство филиалом

20.10.2020 МТС подключила к высокоскоростному интернету сельские школы и ФАПы Тамбовской области

ная инфраструктура связи появилась в 286 социально значимых учреждениях, расположенных в 22 районах Тамбовской области. В числе подключенных в этом году – 142 общеобразовательных учреждений, 11
22.09.2020 33 клинико-диагностические лаборатории цифровизованы в Тамбовской области

ода передано 372196 результатов лабораторных исследований – на текущий момент по данному показателю Тамбовская область занимает второе место в рейтинге субъектов РФ. Регион лидирует не первый г
24.07.2019 МТС запустила звонки через Wi-Fi в Тамбовской области

российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, объявил о запуске в Тамбове и Тамбовской области технологии голосового вызова по сетям Wi-Fi (Wi-Fi Calling), а также по се
04.06.2019 МТС запустила LTE-сеть интернета вещей в Тамбовской области

МТС объявила о запуске первой в Тамбовской области сети для сервисов и устройств интернета вещей в стандарте LTE на основе те
25.09.2017 Андрей Стрельцов -

Необходимо работать над устранением цифрового неравенства

CNews: Как организовано финансирование ИТ-проектов в Тамбовской области? Андрей Стрельцов: В нашем регионе все расходы на информатизацию органов и
21.06.2017 МТС запустила сеть LTE-Advanced в Тамбовской области

МТС сообщила о запуске в Тамбовской области высокоскоростной сети LTE-Advanced. «Ускоренным» мобильным интернетом на п
01.06.2017 В Тамбовской области централизовано управление госзаданиями в сфере здравоохранения

В сфере здравоохранения Тамбовской области построена единая система управления государственными заданиями на базе «Па

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Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 107
МегаФон 10742 89
Ростелеком 10948 56
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 46
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 29
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 25
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 22
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 21
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 16
Microsoft Corporation 25775 16
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 14
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 12
Росимущество - Управления информационных технологий 19 12
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 12
9594 12
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 11
Cisco Systems 5372 11
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 11
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 233 10
Samsung Electronics 11064 10
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 10
Правительство Тюменской области - Инфоцентр ТРИЦ - Тюменский расчетно-информационный центр - ЦИТТО - Центр информационных технологий Тюменской области 33 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 9
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 8
Yandex - Яндекс 9216 8
Cognitive Pilot - Когнитив Пилот - Когнитив Роботикс - дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies 66 8
ФОРС - Центр разработки 703 8
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 7
Электросвязь 268 7
МегаФон - Мобиком 230 7
Softline - Софтлайн 3743 7
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 7
БАРС Груп 579 7
Ростелеком - РТЛабс 210 7
Ростелеком - Сумма - Сумма Капитал - Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 155 6
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 53 6
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 6
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 6
Directum - Директум 1268 6
Ростелеком - Связьинвест 1719 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 33
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 18
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 11
Почта России ПАО 2370 10
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 10
Газпром ПАО 1493 9
Минздрав РФ - НЦЭСМП ФГБУ МЗРФ - Научный центр экспертизы средств медицинского применения 12 8
Русагро Группа Компаний 379 7
Россети Ленэнерго 1699 6
Альфа-Банк 1979 6
Сбер - Сбербанк Центрально-Черноземный банк 15 5
101Hotels.com 456 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
ПСБ - Промсвязьбанк 963 5
Полипластик 23 4
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 4
Газпром - СТНГ - СтройТрансНефтеГаз 13 4
Paulig Group - Паулиг РУС 25 4
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 4
Связной ГК 1401 4
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 4
ВТБ - ВТБ24 671 3
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 3
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 3
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 3
M.I.P.R. 7 3
Встреча ООО 6 3
ATB - Amsterdam Trade Bank 5 3
ССК - Сибирская Сервисная Компания 23 3
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 40 3
Наукоград - технопарк 156 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 3
Роснефть НК - нефтяная компания 562 3
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Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 119
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 97
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 97
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 95
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 94
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 83
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 81
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 69
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 66
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 65
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 58
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 57
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 56
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 52
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 51
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 49
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 41
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 36
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 35
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 35
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 34
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 33
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 32
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 32
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 31
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 30
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 30
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 30
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 29
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 28
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 28
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 28
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 28
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 27
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 25
Оповещение и уведомление - Notification 5943 24
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 23
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 85
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 28
Microsoft Windows 2000 8678 23
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 18
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 17
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 15
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 14
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 14
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 78 13
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 12
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 64 12
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 10
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 10
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 10
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 92 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 8
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 34 8
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 8
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 11 8
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 8
Cognitive Agro Pilot 39 8
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 8
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 7
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 7
Google Android 15243 7
Linux OS 11533 7
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 7
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 7
VK - Цифровое Образование - Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - видеосервис обучения и общения российских школьников 88 6
FreePik 1841 6
Новые облачные технологии - МойОфис 958 6
Apple iPhone 6 4861 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 5
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 5
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 5
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 LTE (4G) - Tele2 Maxi LTE - Tele2 VoLTE 25 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 39 4
Симбиотел - EZTalk 17 4
Связной Кукуруза - Программа лояльности и карта - Бонусная программа 65 4
МТС SIM-карты - МТС Абонент 143 4
Орловский Виктор 408 79
Стрельцов Андрей 62 52
Власов Сергей 101 43
Звягина Наталья 64 43
Шадаев Максут 1210 41
Бойко Елена 152 39
Фомичев Олег 139 39
Козырев Алексей 328 39
Лопаткин Герман 104 36
Ермолаев Артем 379 35
Бутенко Юрий 65 34
Мудрецов Александр 35 33
Петрушин Андрей 110 31
Гуральников Сергей 164 29
Матвеева Татьяна 110 29
Авербах Владимир 127 28
Евраев Михаил 266 27
Солодовников Денис 108 26
Дюбанов Анатолий 95 26
Никуличев Андрей 43 26
Цариковский Федор 32 26
Ляшенко Сергей 29 25
Казарин Станислав 175 25
Калина Роман 62 24
Соколов Олег 51 24
Опенышева Светлана 64 21
Громов Иван 102 21
Чернякова Елена 30 20
Елистратов Николай 90 20
Нечепоренко Юрий 27 20
Левин Леонид 134 20
Чамара Денис 59 19
Раков Ярослав 51 19
Приданкин Андрей 30 19
Песчанских Георгий 39 19
Евстигнеев Сергей 21 19
Крюков Сергей 33 19
Нестеренко Татьяна 42 18
Герасимюк Максим 20 18
Лысенко Эдуард 317 18
Россия - РФ - Российская федерация 166167 459
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 278
Россия - ЦФО - Воронежская область 954 171
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 157
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 156
Россия - ЦФО - Липецкая область 630 155
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 147
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 729 145
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 143
Россия - ЦФО - Курская область 751 142
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 137
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 128
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 907 121
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 116
Россия - ЦФО - Рязанская область 633 115
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 103
Россия - ЦФО - Костромская область 477 100
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 100
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 99
Россия - ЦФО - Смоленская область 553 97
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 361 97
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 94
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 93
Россия - УФО - Челябинская область 1512 93
Россия - ЦФО - Брянская область 402 91
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 91
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 88
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 88
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 84
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 82
Россия - ЦФО - Ивановская область 581 81
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 80
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 746 77
Россия - УФО - Свердловская область 1951 75
Россия - ПФО - Самарская область 1577 75
Россия - УФО - Тюменская область 1365 75
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 74
Россия - СКФО - Ставропольский край 1083 70
Россия - ПФО - Ульяновская область 676 69
Россия - СФО - Кемеровская область 1065 68
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 258
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 119
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 113
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 107
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 94
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 72
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 59
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 58
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 54
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 54
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 47
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 43
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 42
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 40
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 40
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 39
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 38
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 37
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 35
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 35
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 31
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 31
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 29
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 29
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 28
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 28
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 27
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 26
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 25
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 25
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 24
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 23
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 23
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 21
Энергетика - Energy - Energetically 5855 20
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 20
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 19
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 18
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 17
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 17
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 57
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 10
Госрасходы - портал 70 8
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 7
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 7
РОИ - Российская общественная инициатива 85 4
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 3
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 3
Ведомости 1466 3
РИА Новости 1033 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 3
Российская газета 290 2
Regnum - Регнум 114 2
ТВ-Новости АНО 7 2
Ставропольская правда 4 2
Forbes - Форбс 1002 2
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
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Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
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Federal Register 7 1
Intelligent Enterprise 27 1
Autonomous Vehicle Technology 1 1
ВГТРК - Карусель - Бибигон - Теленяня - Российский детско-юношеский государственный телеканал 24 1
Wikipedia - Википедия 650 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 72
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 12
IDC - International Data Corporation 4975 8
Gartner - Гартнер 3658 6
Рустелеком ТК 305 4
CNews Инновация года - награда 155 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 4
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ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 3
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
In-Stat/MDR 74 1
Gartner IT Key Metrics Data 1 1
INFOLine-Аналитика 78 1
ТГУ им. Г. Р. Державина - Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина 22 7
ТГТУ - Тамбовский государственный технический университет - ТИХМ - Тамбовский институт химического машиностроения 13 6
ИЭП - Международный институт экономики и права 22 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 4
ТГУ - Томский государственный университет 233 3
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 3
РАН - Российская академия наук 2122 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 2
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 2
ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 24 2
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 2
РАН СО ТНЦ - Томский научный центр - Томский академгородок 8 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 1
ГАПОУ Бугурусланский нефтяной колледж 1 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 75 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 83 1
ФМБА России - Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной медицины ФГУП 2 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 91 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 41 1
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 34 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 15 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
ФИПИ - Федеральный институт педагогических измерений 14 1
МЧС РФ - ВНИИ ГОЧС ФГБУ - Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, федеральный центр науки и высоких технологий - Центр Антистихия ФКУ 29 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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