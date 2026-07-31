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Россия ЦФО Тамбовская область
СОБЫТИЯ
|31.07.2026
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«МегаФон»: женщины в Тамбовской области активнее мужчин следят за киноновинками
но», объединяющего популярные онлайн-киноплощадки в одном пакете, главными ценителями кинотеатров в Тамбовской области стали женщины в возрасте от 40 до 50 лет. Это отличается от общероссийской
|30.06.2026
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«МегаФон»: топ-5 округов Тамбовской области по использованию умных устройств
В городах и небольших населенных пунктах Тамбовской области набирают популярность умные устройства. Как выяснили аналитики «МегаФона»
|03.06.2026
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Билайн обеспечил связью села в Тамбовской области, где живут менее 500 человек
Команда B2G Билайна (ПАО «ВымпелКом») совместно с Правительством Тамбовской области завершила проект по строительству базовых станций, направленный на устране
|12.05.2026
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МТС запустила базовые станции «Иртея» в Уварове и 6 районах Тамбовской области
Компания МТС запустила базовые станции «Иртея» в городе Уварово и шести районах Тамбовской области. Высокоскоростной мобильный интернет и стабильная связь для более чем 30 т
|30.04.2026
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МТС улучшила LTE-сеть в центре Рассказова Тамбовской области
Компания МТС усилила сеть в центральной части города Рассказово Тамбовской области. Запуск нового телеком-оборудования позволил улучшить голосовую связь и ув
|18.03.2026
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«МегаФон» модернизировал сеть в населенных пунктах Кирсановского округа в Тамбовской области
аФон» модернизировал сеть четвёртого поколения более чем для 16 тыс. жителей Кирсановского округа в Тамбовской области. Изменения позволили расширить радиус действия сигнала в городе Кирсанове,
|19.02.2026
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МТС развернула отечественную сеть LTE на двух федеральных трассах в Тамбовской области
рении сети вдоль участков федеральных трасс Р-208 в Рассказовском районе и Р-22 в Сампурском районе Тамбовской области. Бесшовным покрытием голосовой связи и скоростного мобильного интернета об
|16.01.2026
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Около 900 жителей сёл Тамбовской области впервые получили доступ к 4G «МегаФона»
Доступ к скоростному мобильному интернету получили около 900 жителей трёх небольших населённых пунктов в Тамбовской области. Специалисты «МегаФона» построили новые базовые станции в рамках проекта «Программа цифровой трансформации» по заказу Департамента цифрового развития, информационных технолог
|21.11.2025
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МТС: активность киберпреступников в Тамбовской области выросла на 17%
тал 2025 г. в регионах Центрального федерального округа. На организации ЦФО, в том числе компании в Тамбовской области, было направлено 17% от общего объема инцидентов в регионах. В Тамбове экс
|05.11.2025
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В Тамбовской области количество умных устройств для бизнеса в сетях МТС выросло почти в два раза
МТС сообщает, что количество М2М-устройств в сетях МТС в Тамбовской области за девять месяцев 2025 г. по сравнению с тем же периодом 2024 г. выросло п
|28.08.2025
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С начала 2025 г. МТС запустила LTE в 109 малых населенных пунктах Тамбовской области
региона. Об этом CNews сообщили представители МТС. С начала 2025 г. МТС расширила и укрепила сеть в Тамбовской области. Больше всего малых сел, где появились качественная связь и интернет, нахо
|08.08.2025
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«МегаФон» обеспечил доступ к 4G для 5 тыс. жителей Тамбовской области
Более 5 тыс. жителей сел и деревень Тамбовской области теперь смогут пользоваться быстрым мобильным интернетом и звонить по техно
|30.07.2025
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Тамбовская сбытовая компания перешла на отечественное программное обеспечение «Ред Софт»
онной инфраструктуры региона, от которой зависит благополучие тысяч жителей. Благодарим руководство Тамбовской областной сбытовой компании за оказанное доверие и партнеров «Илвес Интеграция» за
|20.05.2025
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МТС обеспечила связью более девяноста малых населенных пунктов Тамбовской области
МТС обеспечила доступом к цифровым сервисам жителей 93 населенных пунктов Тамбовской области. Связь и мобильный интернет МТС появились в небольших поселках в 20 района
|19.05.2025
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«МегаФон» обеспечил связь еще в 18 населенных пунктах Тамбовской области
Телеком-оператор подключил жителей 18 небольших населенных пунктов Тамбовской области к сети четвертого поколения. Около 4,5 тыс. сельчан получили доступ к быст
|29.04.2025
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Тамбовская область модернизировала Систему-112 на базе отечественного решения от «Искра Технологии»
В Тамбовской области завершилась комплексная модернизация Системы-112, направленная на улучшени
|24.03.2025
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Тамбовская область получила первую отечественную базовую станцию от МТС
ПАО «МТС» ввела в эксплуатацию на действующей сети в Тамбовской области первую отечественную базовую станцию «Иртея» стандарта LTE. Оборудование у
|27.02.2025
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«МегаФон»: курс на Южную Америку – тамбовчане расширяют деловые контакты
Представители бизнеса в Тамбовской области нарастили свою активность в сети – мобильный трафик у корпоративных клиент
|22.01.2025
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МТС запустила LTE в двух отдаленных селах Тамбовской области
стема, сообщает о запуске голосовой связи и мобильной сети LTE в двух отдаленных населенных пунктах Тамбовской области, в которых проживает от 500 до тысячи человек. Высокоскоростной интернет М
|27.08.2024
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«МегаФон» поддержал LTE-связью этнофестиваль «в Тамбовской области
За три дня этнофестиваля «Атмановские кулачки» в селе Атманов Угол в Тамбовской области участники и зрители мероприятия передали через мобильные устройства более
|31.07.2024
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В Тамбовской области прошел масштабный рефарминг сети
Инженеры «МегаФона» обновили мобильную сеть в Тамбовской области. Модернизация затронула около 35 телеком-объектов, а в пяти населенных пун
|03.06.2024
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МТС подключает райцентры Тамбовщины к широкополосному доступу в интернет
Более 7 тыс. жителей города Рассказово Тамбовской области впервые получили доступ к фиксированному интернету МТС. Подключить высокос
|29.05.2024
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Нотариальные документы Тамбовской области оцифруют на отечественном сканере
ен планетарный сканер «ЭларСкан А3». Об этом CNews сообщили представители «Элар». В настоящее время Тамбовская областная нотариальная палата объединяет 55 частнопрактикующих нотариусов, работаю
|30.01.2024
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«МегаФон» обеспечил связь в 77 населенных пунктах Тамбовской области
енства при участии департамента цифрового развития, информационных технологий и связи Правительства Тамбовской области. Изменения затронули Мичуринский, Моршанский, Рассказовский, Кирсановский,
|19.01.2024
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Жители Тамбовской области все чаще выбирают для онлайн-шопинга корейские магазины
го в январе вырос на 88%. Интерес тамбовчан к Wildberries повысился на 54%, к Ozon – на 36%. Жители Тамбовской области активнее выбирают товары на мультибрендовых онлайн-платформах, чем на сайт
|07.12.2023
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«Авантелеком» объединил Центры занятости населения Тамбова в единую коммуникационную сеть
Авантелеком» создал объединенный контакт-центр для 25 филиалов и отделов Центра занятости населения Тамбовской области. Модернизация сети обошлась в 3,8 млн руб., а срок интеграции занял 30 раб
|09.11.2023
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МТС в два раза увеличила скорости LTE в Тамбове за счет частот 3G
ПАО «МТС», цифровая экосистема, завершила работы по масштабной модернизации сети в столице Тамбовской области. Результатом стало двукратное увеличение реальных LTE-скоростей в городско
|15.06.2023
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«Сбер» и правительство Тамбовской области будут вместе проводить цифровую и ESG-трансформацию региона
В ходе Петербургского международного экономического форума «Сбер» и правительство Тамбовской области заключили соглашение о намерениях к сотрудничеству. Подписи под документом
|13.12.2022
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«Росатом» и Тамбовская область развернули платформу «Умный город» в Мичуринске
Администрация Тамбовской области, муниципалитет Мичуринска и госкорпорация «Росатом» разворачивают в городе платформу «Умный город». Проект направлен на создание комфортной и безопасной цифровой среды для гр
|16.11.2022
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Села Тамбовской области начали подключать к широкополосному доступу в интернет
Более 1,5 тыс. жителей села Столовое Тамбовской области впервые получили доступ к оптоволоконному интернету. Об этом CNews сообщил
|15.02.2022
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ЭЛАР оцифровал метрические книги Воронежской и Тамбовской губерний
тчества, возраста жениха и невесты) и смерти (с указанием времени, причины смерти и места захоронения). Были оцифрованы в частности метрические книги церквей Воронежской губернии (за 1780-1923 гг.) и Тамбовской губернии (за 1852-1919 гг.); метрические книги церквей Новохоперского уезда (за 1791-1912 гг.); церквей г. Борисоглебск и Борисоглебского уезда (за 1759-1919 гг.)» - сказали специали
|02.09.2021
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«Норбит» внедрила цифровую экосистему ЦОПП в Тамбовской области
по разработке и внедрению цифровой платформы Центра опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) Тамбовской области. Система помогает организовать непрерывное профессиональное обучение всех
|21.04.2021
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В тамбовском филиале МТС назначен новый директор
МТС сообщила о назначении директором филиала МТС в Тамбовской области Святослава Кошурникова. Святослав будет осуществлять руководство филиалом
|20.10.2020
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МТС подключила к высокоскоростному интернету сельские школы и ФАПы Тамбовской области
ная инфраструктура связи появилась в 286 социально значимых учреждениях, расположенных в 22 районах Тамбовской области. В числе подключенных в этом году – 142 общеобразовательных учреждений, 11
|22.09.2020
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33 клинико-диагностические лаборатории цифровизованы в Тамбовской области
ода передано 372196 результатов лабораторных исследований – на текущий момент по данному показателю Тамбовская область занимает второе место в рейтинге субъектов РФ. Регион лидирует не первый г
|24.07.2019
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МТС запустила звонки через Wi-Fi в Тамбовской области
российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, объявил о запуске в Тамбове и Тамбовской области технологии голосового вызова по сетям Wi-Fi (Wi-Fi Calling), а также по се
|04.06.2019
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МТС запустила LTE-сеть интернета вещей в Тамбовской области
МТС объявила о запуске первой в Тамбовской области сети для сервисов и устройств интернета вещей в стандарте LTE на основе те
|25.09.2017
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Андрей Стрельцов -
Необходимо работать над устранением цифрового неравенства
CNews: Как организовано финансирование ИТ-проектов в Тамбовской области? Андрей Стрельцов: В нашем регионе все расходы на информатизацию органов и
|21.06.2017
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МТС запустила сеть LTE-Advanced в Тамбовской области
МТС сообщила о запуске в Тамбовской области высокоскоростной сети LTE-Advanced. «Ускоренным» мобильным интернетом на п
|01.06.2017
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В Тамбовской области централизовано управление госзаданиями в сфере здравоохранения
В сфере здравоохранения Тамбовской области построена единая система управления государственными заданиями на базе «Па
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Орловский Виктор 408 79
|Стрельцов Андрей 62 52
|Власов Сергей 101 43
|Звягина Наталья 64 43
|Шадаев Максут 1210 41
|Бойко Елена 152 39
|Фомичев Олег 139 39
|Козырев Алексей 328 39
|Лопаткин Герман 104 36
|Ермолаев Артем 379 35
|Бутенко Юрий 65 34
|Мудрецов Александр 35 33
|Петрушин Андрей 110 31
|Гуральников Сергей 164 29
|Матвеева Татьяна 110 29
|Авербах Владимир 127 28
|Евраев Михаил 266 27
|Солодовников Денис 108 26
|Дюбанов Анатолий 95 26
|Никуличев Андрей 43 26
|Цариковский Федор 32 26
|Ляшенко Сергей 29 25
|Казарин Станислав 175 25
|Калина Роман 62 24
|Соколов Олег 51 24
|Опенышева Светлана 64 21
|Громов Иван 102 21
|Чернякова Елена 30 20
|Елистратов Николай 90 20
|Нечепоренко Юрий 27 20
|Левин Леонид 134 20
|Чамара Денис 59 19
|Раков Ярослав 51 19
|Приданкин Андрей 30 19
|Песчанских Георгий 39 19
|Евстигнеев Сергей 21 19
|Крюков Сергей 33 19
|Нестеренко Татьяна 42 18
|Герасимюк Максим 20 18
|Лысенко Эдуард 317 18
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